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Разборы
Екатерина Кузнецова

От спасителя к агрессору: как борщевик захватил земли в России и почему стал большой проблемой Статьи редакции

Сорняк, которым в СССР поднимали сельское хозяйство, сейчас способен привести к исчезновению многих растений и животных.

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Борщевик в Твери Фото Tverigrad.ru

После Великой Отечественной войны советским властям нужно было срочно восстанавливать сельское хозяйство. И решение проблемы нашлось быстро — им стал дешёвый и питательный борщевик, привезённый с Кавказа и высаженный в центральной и северной части страны. Силос быстро рос, не погибал ни в жару, ни в мороз, и не требовал особого ухода.

Но со временем стало ясно, что растение не так идеально: оно вызывает сильные ожоги у людей, портит коровье молоко и уничтожает другие кормовые культуры. Выращивание борщевика советские власти забросили — и тогда он сам начал захватывать всё новые территории, уничтожая фитосистемы и угрожая здоровью людей.

Борщевик был дешёвым и питательным кормом для скота — ему не страшны ни засуха, ни холода

Борщевик Сосновского (Heracleum Sosnowskyi Manden) изучили и вывели в отдельный вид в 1944 году. Тогда ботаник Ида Манденова обнаружила и описала огромное растение в районе Месхетии в Грузии, и назвала его в честь исследователя флоры Дмитрия Сосновского. Помимо Грузии, борщевик нашли также в других районах кавказского высокогорья в лесах и на лугах от Чёрного до Каспийского моря.

Открытие пригодилось спустя несколько лет, когда после войны в СССР искали новый дешёвый и питательный корм (силос) для подъёма сельского хозяйства. По одной из версий (неподтверждённой), советские власти узнали, что в странах Северной Америки используют борщевик в качестве корма, и решили сделать то же самое.

Борщевик выживал в холоде на высоте от 1500 до 2300 метров и не требовал особых усилий для выращивания. Так что, когда в 1946 году на пленуме ЦК КПСС решили увеличивать кормовую базу для сельскохозяйственных животных, выбор пал именно на это растение.

Борщевик начали изучать за пределами Кабардино-Балкарии в 1947 году. Первым делом растение привезли в Кировск в Мурманской области, но исследования проходили и в других северо-западных регионах. Важные исследования борщевика и других кормовых культур велись в филиале академии наук в Коми. В 1950-е годы его главой был учёный в области растениеводства Пётр Вавилов — по одной из версий, именно он предлагал массово использовать борщевик в сельском хозяйстве СССР.

Пётр Вавилов (слева) на поле с борщевиком  Фото proborshevik.ru

Первое время борщевик широко не распространяли в СССР, а сам он это делать не мог — и продолжал расти лишь на Кавказе. С 1963 года по постановлению ЦК КПСС о развитии биологической науки, «полезные» растения, в том числе многолетние силосные, начали интродуцировать, то есть переселять в новые районы. Семена выведенных сортов борщевика рассылали по селекционным и сортоиспытательным станциям для исследований или местным колхозам для посева.

Фильм Тимирязевской академии о борщевике в сельском хозяйстве

В 1960-1980 годы исследования борщевика проводили уже в нескольких регионах: Петербурге (тогда Ленинграде), Пушкине, Московской области, Житомире, Нарьян-Маре, Петрозаводске, Киеве, Минске и Ереване. Растение изучали также в Эстонии, Польше, Латвии и Литве. В результате исследователи вывели несколько видов борщевика в разных регионах, например, «Северянин», «Успех» или «Отрадный БИН-1», содержащие пониженное число фуранокумаринов (о них ниже).

Во время исследований казалось, что борщевик — идеальный корм (силос). Выяснилось, что один побег растения содержит от трёх до шести тысяч семян, которые очень быстро распространяются и хорошо приживаются в почве. Борщевику не мешают ни низкие северные температуры, ни отсутствие долгого светового дня и яркого солнца. Где растение не приживается, так это в болотистой местности с очень влажной почвой.

Борщевик начинает пробиваться из земли в начале весны со сходом снега. Он может достигать 3,5 метров в высоту, а листья вырастают до двух метров в длину, образуя под собой обширную тень. Но это не мешает семенам прорастать и замещать собой растения, уже отжившие свой сезон. Борщевик плодоносит раз в год, но делает это только на третий-пятый год жизни.

Борщевик оценили и за то, что одна плантация служила не менее 10 лет, а возделывание земли не требовало много сил и денег — он буквально рос сам по себе. Скорость роста «северянина» тоже поражает: в тёплое время года он отрастает на 3-5 сантиметров в сутки.

По подсчётам специалистов, использование борщевика в качестве силоса обходилось государству в 3-5 раз дешевле, чем других кормовых культур.

Борщевик использовали не только для кормления животных. Его высаживали в ботанических садах как декоративное растение, а также использовали как ограждение у дорог от животных и сельскохозяйственного скота. Исследователи отмечали полезность растения для животных. Борщевик богат белками, витаминами, сахаром, аминокислотами, фолиевой кислотой и так далее. Растение можно было не только скармливать сельхоз животным в чистом виде, но и добавлять к другому корму, повышая его питательность.

Плантация борщевика Фото из книги «Форпост советской науки на европейском Северо-Востоке»

Что не так с борщевиком: лёгкость при выращивании стала огромной проблемой

Со временем проблемы от привезённого с Кавказа борщевика стали очевидны. В 1967 году от использования борщевика в качестве силоса отказались в Мурманской области, так как после первого покоса растение росло очень медленно. К 1980-м исследователи поняли, что культура не так безопасна для животных, как казалось. Польские ботаники заметили, что у коров, кормившихся борщевиком, молоко стало горьким. По данным одного из современных исследований, экстракт борщевика токсичен, вызывает сильные хромосомные мутации и угнетает деление клеток.

Борщевик опасен и для людей. В его стеблях содержатся фуранокумарины — эфирные масла, повышающие чувствительность кожи к солнечным лучам, и вызывающие дерматит и сильные ожоги. Последствия проявляются спустя несколько часов или суток в виде покраснений и волдырей с ожогами первой и второй степени. При попадании в глаза сок растения может вызвать ожог роговицы и слепоту.

Фото Александры Савельевой, 76.ru

Опасность борщевика осложняла его заготовки для животных, так как рабочие рисковали получить серьёзные ожоги. Им приходилось собирать растения в противогазах и костюмах противохимической защиты. В итоге недостатки борщевика перевесили его достоинства, и от силоса отказались сначала в Европе, а затем и в России. Однако лёгкость в выращивании, которую прежде советские власти считали плюсом, обернулась проблемой — из-за отсутствия контроля растение начало распространяться, заполняя всё большие территории.

Судя по онлайн-карте распространения борщевика, созданной движением «Антиборщевик», больше всего сорняков в Московской, Ярославской, Тверской областях и Ленобласти. Такая карта есть отдельно для Московской области.

Борщевик растёт в городах, сёлах, в лесах на месте срубленных деревьев, у водоёмов, на окраинах полей и дорог — и вообще фактически где угодно. Его не останавливает ни засуха, ни холод — избегает он только сильно тёмных и заболоченных мест. Особенно хорошо растение распространяется в проходимых местах: колёса автомобилей, ветер и скот переносят семена в новые места. И даже одно случайно проросшее из семени растение вскоре может образовать целую популяцию.

Карта распространения борщевика в России. Самая яркая зона — Москва и Подмосковье Карта «Антиборщевика»

Сорняк подавляет развитие семян других растений, отвоёвывая себе территории, например, у другого силоса — ржи. Урожай сена в местах произрастания борщевика снижался на 40-50%. Влияет и то, что сорняк начинает всходить раньше многих других культур, образуя огромными листами тень, которая не позволяет растениям получать солнечный свет и расти.

Доходит до того, что сорняк уничтожает фитосистемы. В исследовании специалистов мордовского педагогического института говорится, что на лугах у реки Инсар борщевик почти полностью уничтожил систему из около 90 видов растений. Нарушились места обитания птиц и мелких млекопитающих, а берег начало размывать из-за отсутствия корней растений, способных его сдерживать.

Фото «Кашира.ру»

Борщевик делает всё, чтобы земля принадлежала только ему. И хотя сорняку нужен свет, он может расти и среди деревьев, правда, не в густой чаще. Но семена могут храниться в земле около семи лет, поджидая время, когда, например, густая ель упадёт и освободит им место под солнцем — и тогда вырастает.

Можно ли избавиться от борщевика

Бороться с растением сложно. Борщевик не «болеет», ему безразличны вредители, а обычный покос никак не повлияет на плантацию — она вырастет снова. К тому же, удаление растения эффективно, пока оно ниже 30 сантиметров и не имеет соцветий с семенами. Чтобы избавиться от борщевика, удалять его нужно три раза с апреля по август. Сделать это можно тремя способами: механически, агротехнически (специальной техникой) и химической обработкой.

Специалисты мордовского института выяснили, что для растений разного возраста методы борьбы отличаются. На необрабатываемых территориях выкашивать сорняки приходилось по 3-6 раз. Вид и концентрацию гербицидов (химических веществ для борьбы с растительностью) нужно подбирать под возраст сорняка, иначе он может не погибнуть.

Гербициды хоть и эффективны в борьбе с борщевиком, использовать их в городе, у водоёмов, в ботанических садах и вблизи людей нельзя. Их можно вводить прямо в стебли, но это занимает больше времени.

Власти игнорировали борщевик десятилетиями, а теперь пытаются его уничтожить и штрафуют дачников

В 1980-х годах советские власти завершили «распространение» борщевика. И с тех пор, около 20 лет, проблемой сорняка практически никто не занимался. Лишь в 2011 году власти разных населённых пунктов начали уничтожать плантации. На следующий год борщевик вывели из списка селекционных достижений, а в 2015 году Министерство сельского хозяйства признало растение сорным.

Теперь у многих регионов есть собственные программы по уничтожению борщевика. Для начала специалисты оценивают масштабы распространения сорняка и отмечают их на карте (картируют). Помочь в этом также могут местные жители.

Химическая обработка борщевика Фото Виталия Ватулина 

К примеру, в Ленобласти в этом году планируют удалять борщевик с 4,2 тысячи гектар — на это выделили 65 миллионов рублей, то есть около 15 миллионов на гектар сорняка. В Подмосковье сорняк растёт примерно на 40 тысячах гектар, а удалять его планируют с 15 тысяч гектар. Сколько на уничтожение борщевика выделили в Подмосковье пока неизвестно, но в 2020 году потратили 350 миллионов рублей. В Тульской области уничтожение сорняка будет стоить властям 22 миллиона рублей, а в Ярославской — 11 миллионов.

Скос одного гектара борщевика обходится властям примерно в 30 тысяч рублей, а химическая обработка — около 14 тысяч рублей.

Проблема в том, что иногда не ясно, кто ответственен за территорию. Например, небольшое пространство между лесом и дорогой сложно обрабатывать от борщевика, так как сложно сказать, какой службе этим заниматься — дорожной или лесного хозяйства. Владельцев частных домов с участками призывают уничтожать борщевик, а за попустительство в распространении растения штрафуют власти регионов.

В Подмосковье физлицам придётся заплатить пять тысяч рублей за сорняк на участке, должностным лицам (в том числе председателям СНТ) — до 50 тысяч, а юридическим — до миллиона рублей. В Ленобласти штрафы меньше: до пяти тысяч рублей для физлиц, до 20 тысяч для должностных и до 50 тысяч для юрлиц.

Участок, заросший борщевиком, власти могут изъять, но для этого должны быть весомые причины. В 2019 году в Подмосковье предприятие лишили больше 300 гектар земли, которыми собственник пользовался с налоговой льготой. Власти посчитали, что из-за заросшей земли бюджет недополучал налоги, а плодородие почвы снижалось.

В Ленобласти к уничтожению борщевика приобщили приговорённых к обязательным работам — они скашивают сорняк, так как в месте работ его нельзя обрабатывать химикатами. Иногда самостоятельно расправляются с вредителем обычные люди, например, борщевик сами удаляли жители Удмуртии, Астраханской области и Подмосковья.

Активистка Мария Попова, прославившаяся в тиктоке благодаря роликам о борьбе с опасным сорняком, несколько лет назад создала движение «Антиборщевик». На сайте и в соцсетях она рассказывает о вреде борщевика и способах его уничтожения — и уже стала одним из главных борцов с сорняком в России.

Жительница Подмосковья снимает тиктоки про…
В соцсетях не только шутят о сорняке, но и распространяют информацию о его опасности.
tjournal.ru

Попова отмечает, что на федеральном уровне с сорняком не борются — решения о его уничтожении принимают регионы. Чтобы с растением боролись на уровне государства, ему нужно придать особый статус, например, опасный инвазионный вид, считает Попова.

Но ответственность за уничтожение борщевика лежит не только на властях, но и на жителях. В разговоре с TJ Попова отметила, что ситуация с сорняком ухудшается из-за равнодушия и лени людей, которые не удаляют одиночные растения, из-за которых зарастают всё новые территории.

Всегда считалось, что лучшее, что мы можем сделать для природы – это оставить её в покое, не вмешиваться. Однако мир поменялся, теперь жить как раньше уже нельзя. Если оставить в покое борщевик Сосновского, то вскоре мы получим его монозаросли и будем наблюдать исчезновение многих растений и животных.

Мария Попова
основательница движения «Антиборщевик»

#регионы #природа #экология

81 81 комментарий
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Благополучный кубок

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Тяжкий Мика

28

Тополя, борщевик, хрущёвки…ммм, наследство на века.

Ответить

Barboza

Тяжкий
3

Тополя разные, бывают и пирамидальные, без пуха и красивше.

Ответить

Сознательный франт

Тяжкий
0

Алергики должны страдать. 

Ответить

Лига тупых

–25

Очередной проплаченный западом материал о том, как в России все было плохо. Самим не надоело?

Ответить

Екатерина Кузнецова

Лига
28

так, кому запад заплатил деньги? почему мне не передали

Ответить

Marhal_New _Arleana

Екатерина
16

Коррупция на местах

Ответить

Ev Vane

Екатерина
0

Попроси и мне тоже, пожалуйста.

Ответить

Екатерина

Ev
0

придётся писать про борщевик...

Ответить

Ev Vane

Екатери…
2

Ладно, просьбу свою отзываю, просто передай привет Пивоварову от меня 🤡🤡🤡✌️✌️✌️😄😄😄🤝🤝🤝🤝👋👋👋👋

Ответить

Ev Vane

Екатери…
0

Блин, опять садиться не на стул с пиками...

Ответить

Argumenta

Екатери…
0

лучше про борщ, пошагово

Ответить

Екатерина

Argumen…
0

у меня обычно вместо борща хрючево какое-то получается

Ответить

Argumenta

Екатери…
0

тогда лучше я про борщ, а ты про борщевик, думаю справимся

Ответить

Многочисленный

Екатери…
0

Мой редактор ебашит вообще адовые блюда...

Ответить

Чудовищный паркур

Екатерина
0

Хочу пошутить что твой чек в редакции BBC лежит, но не буду.

Ответить

Denis Zatsepilin

Екатерина
0

Запад наверное и борщевик тоже посадил….

Ответить

Социальный огонь

Екатерина
0

"Девушка... У вас в руках шестой айфон..."

Ответить

Печальный кот

Лига
0

ну в "Редакции" тоже выходил на этой неделе выпуск про борщевик , с пояснениями от Лобкова на биологическом уровне. Тем тоже проплатили ?

Ответить

ouxen

Печальный
0

видимо статейка калька с выпуска

Ответить

Сергей Звезда

ouxen
5

Несколько медиа могут обрабатывать тему одновременно, потому что она, ну как тебе сказать, актуальна и обсуждаема

Ответить

ouxen

Сергей
2

совпадение?

Ответить

Сергей Звезда

ouxen
8

Масоны

Ответить

ouxen

Сергей
4

Комитет трёхсот

Ответить

Деревенский

ouxen
1

ага, совершенно случайно сми в одно и тоже время сделали одинаковый материал, да ещё и на такую тему очевидную, к которой можно было бы подготовиться. стабильно ведь каждый год про борщевик публикуют что-то!

Ответить

ouxen

Деревен…
0

да 100 лет всем было похуй и вдруг

Ответить

Максим Шпилёв

Печальный
0

ну в "Редакции" тоже выходил [...]Тем тоже проплатили ?

Ахаха

Ответить

Деревенский пистолет

Печальный
0

Редакция не раз уже зашкварилась точно. Честный знак рекламировали, с Гагариным обосрались вообще на отлично

Ответить

Loader - 911

Деревен…
0

А в чем именно зашквар с сюжетом про Гагарина объяснялся?

Ответить

Печальный кот

Loader
0

обосрался с памятником космонавтам, который проапгрейдили в 2011 году с отсылками к 12 апостолам, но пивоваров не провел фактчекинг и выдал это как будто в советском союзе это и придумали

Ответить

последний герой

Печальн…
0

Маленькая студия с Ютуба, выпускающая по 2-3 материала в неделю высокого качества, исковеркала один факт в 3-часовом сюжете - охренеть как обосрались, стыд и позорище конечно.

Ответить

Smaug The Terrible

Лига
0

Ты бы стал писать за деньги о том, как в России все хорошо?

Ответить

Сплошной франт

Лига
0

Предлагаю на видео взять стебель борщевика, выдавить из него сок, обмазаться им и пойти на пляж

Ответить

Европейский Абдужаббор

6

Вся область заросла, и Москва зарастает этой дрянью, а они любуются, для декора поставили. Это ок, по-вашему?

Ответить

Европейский Абдужаббор

Европейский
2
Ответить

Печальный кот

3

в выпуске "редакции" кстати Лобков приводит отчеты из института , где борщевик вывели , что совки еще на ранних этапах знали что в качестве силоса он подходит не для всех видов КРС, но было уже поздно , так как культуры уже успели вывезти с Кавказа на территорию центральной России

Ответить

Владимир Горячев

Печальный
8

Было уже поздно, так как начальству уже отчитались и получили премии и награды. Проще было делать вид, что так и должно быть, чем ставить руководство в неудобное положение.

Ответить

Маринеску

Печальный
7

Вот это вот блядь самая серьезная проблема как в гос., так и в частном секторе - неумение (страх) вовремя признавать ошибки. Нет блядь, от борщевика до эпиваккороны будем молчать и делать вид что все хорошо, чтобы не дай бог начальство не наказало.

Ответить

Marhal_New _Arleana

3

Спасибо за статью. Ты теперь мой любимый урбанист. 

Ответить

Корнелий Шнапс

Marhal_New
5

Gold on my wrist
Катя урбанист
Пост про борщевик —
И ты попал в чек лист 

Ответить

Marhal_New _Arleana

Корнелий
0

Мама стерпит 
Бог простит
Выживают лопасти
Батарейки потрясти
Добрый мир ко мне приплыл
Хуже не было давно
Я пробиваю третье дно
Море нечем потрясти

Ответить

Екатерина Кузнецова

Marhal_New
3

спасибо...

Ответить

Прямой химик

0

Серьёзно? Присылаете пуш про борщевик?

Ответить

alexferman

Прямой
9

Будешь возмущаться - пришлют борщевик тебе домой

Ответить

Прямой химик

alexferman
0

Не ко мне, а к нам, безчувственная ты скотина

Ответить

Корнелий Шнапс

alexferman
0

Своим ходом

Ответить

Борат Сагдиев

alexferman
0

Голову борщевика.

Ответить

Закомплексованная Душа

3

Ожог борщевиком это такой пиздец, что никому бы не пожелал

Ответить

Махарадж

0

Вы че ебанулись? пивоваров ВНЕЗАПННО выпустил видос про борщевик, и тут это

Ответить

Сергей Звезда

Махарадж
5

нам заплатил борщевик

Ответить

Корнелий Шнапс

Сергей
0
Ответить

Екатерина Кузнецова

Махарадж
1

в на TJ внезапно две недели назад Даша писала про тикток активистки «антиборщевика»

Ответить

Корнелий Шнапс

Екатерина
0

активистка антиборщевика - борщевой диссидент?

Ответить

Чудовищный паркур

Махарадж
0

Это шоб гулагские рабочие как герои воспринимались

Ответить

Жабка

1

Эх..раньше бегали по траве, в кустах все детство ничего не было. А теперь то клещи, то борщевик, то еще какая напасть.

Ответить

Турецкий цвет

0

Если не ошибаюсь, мы в детстве из него охуительные трубки делали. Во рту после него немного был привкус какой-то петрушки или типа того, но, в целом, если сок, выделяющийся после срезания, вытирать и вовремя сплёвывать, то из неприятного было только странное ощущение в скулах - их как бы щипало

Ответить

Вячеслав Андреев

Турецкий
2

Это вроде как не из него трубки были. С сока борщевика губам потом амба.

Ответить

Турецкий цвет

Вячеслав
0

А что это, можешь подсказать?

Ответить

Aleksandr

Турецкий
0

Пизда

Ответить

Нужен Ответ

Aleksan…
0

ДА

Ответить

Вячеслав Андреев

Турецкий
0

Дудник вроде

Ответить

Aleksandr Dolgikh

Турецкий
0

Так эти борщевик разные бывают, не все жёсткие.

Ответить

Денис Исаев

0

Смотрю фильм редакции про борщевик, прилетает пуш про него же…

Ответить

Чудовищный паркур

Денис
1

Лучше. Не открывай. Дверь.

Ответить

Денис Исаев

Чудовищный
0

Поздно. У нас на Курилах борщевик за каждой дверью.

Ответить

Чудовищный

Денис
0

Как по-японски будет привет?

Ответить

Денис Исаев

Чудовищ…
4

От японцев тут только могилы.

Ответить

alexferman

0

В интернете только и разговоров, что о борщевике, а у нас в Казахстане я его ни разу не видел

Ответить

Екатерина Кузнецова

alexferman
1

радуйся

Ответить

Корнелий Шнапс

alexferman
0

В интернете только и разговоров, что о борщевике...
и о закате... России
Там говорят о том, как чертовски здорово наблюдать за огромными полями сорняка медленно поглощающими целое государство

Ответить

Andrey Svetlov

0

Гербицид

Ответить

Smaug The Terrible

0

А еще он красивый.

Ответить

Корнелий Шнапс

0

Тевтонцы не смогли, Наполеон не смог, Гитлер не смог, а Борщевик смог

Ответить

AnDyLawless

0

Напомнило

Ответить

Ренат

0

Глянул карту. Интересно, борщевика в Челябинске и в округе реально нет, или просто всем насрать как обычно?

Ответить

alexferman

Ренат
0

Из Челябинска даже борщевик съебал в ужасе

Ответить

Кристобаль Фейра

0

@Екатерина Кузнецова, ошибка в тексте:
с 4,2 тысячи гектар — на это выделили 65 миллионов рублей, то есть около 15 миллионов на гектар сорняка.

65 000 000 рублей делить на 4 200 гектар (4,2 тысячи) - это примерно 15 000 рублей на гектар, а не 15 миллионов, вы в нулях запутались.

Ответить

Aleksandr Dolgikh

0

Почти сорок лет понадобилось «Великой советской науке», чтобы понять, что борщевик не торт.

Ответить

Алина Кипр

0

Главное при прикосновении к борщевику быстро смыть сок или обмотать это место одеждой чтоб солнце не попало. 

Ответить

Dre Dra

0

Россия путина - борщевик европы😂

Ответить

German Times

0

А напалмом не поможет?

Ответить
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Болельщики требуют извинений от авторов платформы, но её представители не отвечают и удаляют комментарии.
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