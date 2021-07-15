От спасителя к агрессору: как борщевик захватил земли в России и почему стал большой проблемой Статьи редакции
Сорняк, которым в СССР поднимали сельское хозяйство, сейчас способен привести к исчезновению многих растений и животных.
После Великой Отечественной войны советским властям нужно было срочно восстанавливать сельское хозяйство. И решение проблемы нашлось быстро — им стал дешёвый и питательный борщевик, привезённый с Кавказа и высаженный в центральной и северной части страны. Силос быстро рос, не погибал ни в жару, ни в мороз, и не требовал особого ухода.
Но со временем стало ясно, что растение не так идеально: оно вызывает сильные ожоги у людей, портит коровье молоко и уничтожает другие кормовые культуры. Выращивание борщевика советские власти забросили — и тогда он сам начал захватывать всё новые территории, уничтожая фитосистемы и угрожая здоровью людей.
Борщевик был дешёвым и питательным кормом для скота — ему не страшны ни засуха, ни холода
Борщевик Сосновского (Heracleum Sosnowskyi Manden) изучили и вывели в отдельный вид в 1944 году. Тогда ботаник Ида Манденова обнаружила и описала огромное растение в районе Месхетии в Грузии, и назвала его в честь исследователя флоры Дмитрия Сосновского. Помимо Грузии, борщевик нашли также в других районах кавказского высокогорья в лесах и на лугах от Чёрного до Каспийского моря.
Открытие пригодилось спустя несколько лет, когда после войны в СССР искали новый дешёвый и питательный корм (силос) для подъёма сельского хозяйства. По одной из версий (неподтверждённой), советские власти узнали, что в странах Северной Америки используют борщевик в качестве корма, и решили сделать то же самое.
Борщевик выживал в холоде на высоте от 1500 до 2300 метров и не требовал особых усилий для выращивания. Так что, когда в 1946 году на пленуме ЦК КПСС решили увеличивать кормовую базу для сельскохозяйственных животных, выбор пал именно на это растение.
Борщевик начали изучать за пределами Кабардино-Балкарии в 1947 году. Первым делом растение привезли в Кировск в Мурманской области, но исследования проходили и в других северо-западных регионах. Важные исследования борщевика и других кормовых культур велись в филиале академии наук в Коми. В 1950-е годы его главой был учёный в области растениеводства Пётр Вавилов — по одной из версий, именно он предлагал массово использовать борщевик в сельском хозяйстве СССР.
Первое время борщевик широко не распространяли в СССР, а сам он это делать не мог — и продолжал расти лишь на Кавказе. С 1963 года по постановлению ЦК КПСС о развитии биологической науки, «полезные» растения, в том числе многолетние силосные, начали интродуцировать, то есть переселять в новые районы. Семена выведенных сортов борщевика рассылали по селекционным и сортоиспытательным станциям для исследований или местным колхозам для посева.
В 1960-1980 годы исследования борщевика проводили уже в нескольких регионах: Петербурге (тогда Ленинграде), Пушкине, Московской области, Житомире, Нарьян-Маре, Петрозаводске, Киеве, Минске и Ереване. Растение изучали также в Эстонии, Польше, Латвии и Литве. В результате исследователи вывели несколько видов борщевика в разных регионах, например, «Северянин», «Успех» или «Отрадный БИН-1», содержащие пониженное число фуранокумаринов (о них ниже).
Во время исследований казалось, что борщевик — идеальный корм (силос). Выяснилось, что один побег растения содержит от трёх до шести тысяч семян, которые очень быстро распространяются и хорошо приживаются в почве. Борщевику не мешают ни низкие северные температуры, ни отсутствие долгого светового дня и яркого солнца. Где растение не приживается, так это в болотистой местности с очень влажной почвой.
Борщевик начинает пробиваться из земли в начале весны со сходом снега. Он может достигать 3,5 метров в высоту, а листья вырастают до двух метров в длину, образуя под собой обширную тень. Но это не мешает семенам прорастать и замещать собой растения, уже отжившие свой сезон. Борщевик плодоносит раз в год, но делает это только на третий-пятый год жизни.
Борщевик оценили и за то, что одна плантация служила не менее 10 лет, а возделывание земли не требовало много сил и денег — он буквально рос сам по себе. Скорость роста «северянина» тоже поражает: в тёплое время года он отрастает на 3-5 сантиметров в сутки.
Борщевик использовали не только для кормления животных. Его высаживали в ботанических садах как декоративное растение, а также использовали как ограждение у дорог от животных и сельскохозяйственного скота. Исследователи отмечали полезность растения для животных. Борщевик богат белками, витаминами, сахаром, аминокислотами, фолиевой кислотой и так далее. Растение можно было не только скармливать сельхоз животным в чистом виде, но и добавлять к другому корму, повышая его питательность.
Что не так с борщевиком: лёгкость при выращивании стала огромной проблемой
Со временем проблемы от привезённого с Кавказа борщевика стали очевидны. В 1967 году от использования борщевика в качестве силоса отказались в Мурманской области, так как после первого покоса растение росло очень медленно. К 1980-м исследователи поняли, что культура не так безопасна для животных, как казалось. Польские ботаники заметили, что у коров, кормившихся борщевиком, молоко стало горьким. По данным одного из современных исследований, экстракт борщевика токсичен, вызывает сильные хромосомные мутации и угнетает деление клеток.
Борщевик опасен и для людей. В его стеблях содержатся фуранокумарины — эфирные масла, повышающие чувствительность кожи к солнечным лучам, и вызывающие дерматит и сильные ожоги. Последствия проявляются спустя несколько часов или суток в виде покраснений и волдырей с ожогами первой и второй степени. При попадании в глаза сок растения может вызвать ожог роговицы и слепоту.
Опасность борщевика осложняла его заготовки для животных, так как рабочие рисковали получить серьёзные ожоги. Им приходилось собирать растения в противогазах и костюмах противохимической защиты. В итоге недостатки борщевика перевесили его достоинства, и от силоса отказались сначала в Европе, а затем и в России. Однако лёгкость в выращивании, которую прежде советские власти считали плюсом, обернулась проблемой — из-за отсутствия контроля растение начало распространяться, заполняя всё большие территории.
Борщевик растёт в городах, сёлах, в лесах на месте срубленных деревьев, у водоёмов, на окраинах полей и дорог — и вообще фактически где угодно. Его не останавливает ни засуха, ни холод — избегает он только сильно тёмных и заболоченных мест. Особенно хорошо растение распространяется в проходимых местах: колёса автомобилей, ветер и скот переносят семена в новые места. И даже одно случайно проросшее из семени растение вскоре может образовать целую популяцию.
Сорняк подавляет развитие семян других растений, отвоёвывая себе территории, например, у другого силоса — ржи. Урожай сена в местах произрастания борщевика снижался на 40-50%. Влияет и то, что сорняк начинает всходить раньше многих других культур, образуя огромными листами тень, которая не позволяет растениям получать солнечный свет и расти.
Доходит до того, что сорняк уничтожает фитосистемы. В исследовании специалистов мордовского педагогического института говорится, что на лугах у реки Инсар борщевик почти полностью уничтожил систему из около 90 видов растений. Нарушились места обитания птиц и мелких млекопитающих, а берег начало размывать из-за отсутствия корней растений, способных его сдерживать.
Борщевик делает всё, чтобы земля принадлежала только ему. И хотя сорняку нужен свет, он может расти и среди деревьев, правда, не в густой чаще. Но семена могут храниться в земле около семи лет, поджидая время, когда, например, густая ель упадёт и освободит им место под солнцем — и тогда вырастает.
Можно ли избавиться от борщевика
Бороться с растением сложно. Борщевик не «болеет», ему безразличны вредители, а обычный покос никак не повлияет на плантацию — она вырастет снова. К тому же, удаление растения эффективно, пока оно ниже 30 сантиметров и не имеет соцветий с семенами. Чтобы избавиться от борщевика, удалять его нужно три раза с апреля по август. Сделать это можно тремя способами: механически, агротехнически (специальной техникой) и химической обработкой.
Специалисты мордовского института выяснили, что для растений разного возраста методы борьбы отличаются. На необрабатываемых территориях выкашивать сорняки приходилось по 3-6 раз. Вид и концентрацию гербицидов (химических веществ для борьбы с растительностью) нужно подбирать под возраст сорняка, иначе он может не погибнуть.
Власти игнорировали борщевик десятилетиями, а теперь пытаются его уничтожить и штрафуют дачников
В 1980-х годах советские власти завершили «распространение» борщевика. И с тех пор, около 20 лет, проблемой сорняка практически никто не занимался. Лишь в 2011 году власти разных населённых пунктов начали уничтожать плантации. На следующий год борщевик вывели из списка селекционных достижений, а в 2015 году Министерство сельского хозяйства признало растение сорным.
Теперь у многих регионов есть собственные программы по уничтожению борщевика. Для начала специалисты оценивают масштабы распространения сорняка и отмечают их на карте (картируют). Помочь в этом также могут местные жители.
К примеру, в Ленобласти в этом году планируют удалять борщевик с 4,2 тысячи гектар — на это выделили 65 миллионов рублей, то есть около 15 миллионов на гектар сорняка. В Подмосковье сорняк растёт примерно на 40 тысячах гектар, а удалять его планируют с 15 тысяч гектар. Сколько на уничтожение борщевика выделили в Подмосковье пока неизвестно, но в 2020 году потратили 350 миллионов рублей. В Тульской области уничтожение сорняка будет стоить властям 22 миллиона рублей, а в Ярославской — 11 миллионов.
Проблема в том, что иногда не ясно, кто ответственен за территорию. Например, небольшое пространство между лесом и дорогой сложно обрабатывать от борщевика, так как сложно сказать, какой службе этим заниматься — дорожной или лесного хозяйства. Владельцев частных домов с участками призывают уничтожать борщевик, а за попустительство в распространении растения штрафуют власти регионов.
В Подмосковье физлицам придётся заплатить пять тысяч рублей за сорняк на участке, должностным лицам (в том числе председателям СНТ) — до 50 тысяч, а юридическим — до миллиона рублей. В Ленобласти штрафы меньше: до пяти тысяч рублей для физлиц, до 20 тысяч для должностных и до 50 тысяч для юрлиц.
Участок, заросший борщевиком, власти могут изъять, но для этого должны быть весомые причины. В 2019 году в Подмосковье предприятие лишили больше 300 гектар земли, которыми собственник пользовался с налоговой льготой. Власти посчитали, что из-за заросшей земли бюджет недополучал налоги, а плодородие почвы снижалось.
В Ленобласти к уничтожению борщевика приобщили приговорённых к обязательным работам — они скашивают сорняк, так как в месте работ его нельзя обрабатывать химикатами. Иногда самостоятельно расправляются с вредителем обычные люди, например, борщевик сами удаляли жители Удмуртии, Астраханской области и Подмосковья.
Активистка Мария Попова, прославившаяся в тиктоке благодаря роликам о борьбе с опасным сорняком, несколько лет назад создала движение «Антиборщевик». На сайте и в соцсетях она рассказывает о вреде борщевика и способах его уничтожения — и уже стала одним из главных борцов с сорняком в России.
Попова отмечает, что на федеральном уровне с сорняком не борются — решения о его уничтожении принимают регионы. Чтобы с растением боролись на уровне государства, ему нужно придать особый статус, например, опасный инвазионный вид, считает Попова.
Но ответственность за уничтожение борщевика лежит не только на властях, но и на жителях. В разговоре с TJ Попова отметила, что ситуация с сорняком ухудшается из-за равнодушия и лени людей, которые не удаляют одиночные растения, из-за которых зарастают всё новые территории.
Очередной проплаченный западом материал о том, как в России все было плохо. Самим не надоело?
Печальный кот
ну в "Редакции" тоже выходил на этой неделе выпуск про борщевик , с пояснениями от Лобкова на биологическом уровне. Тем тоже проплатили ?
Несколько медиа могут обрабатывать тему одновременно, потому что она, ну как тебе сказать, актуальна и обсуждаема
Масоны
Деревенский пистолет
Редакция не раз уже зашкварилась точно. Честный знак рекламировали, с Гагариным обосрались вообще на отлично
А в чем именно зашквар с сюжетом про Гагарина объяснялся?
Печальный кот
обосрался с памятником космонавтам, который проапгрейдили в 2011 году с отсылками к 12 апостолам, но пивоваров не провел фактчекинг и выдал это как будто в советском союзе это и придумали
Маленькая студия с Ютуба, выпускающая по 2-3 материала в неделю высокого качества, исковеркала один факт в 3-часовом сюжете - охренеть как обосрались, стыд и позорище конечно.
Сплошной франт
Предлагаю на видео взять стебель борщевика, выдавить из него сок, обмазаться им и пойти на пляж
в выпуске "редакции" кстати Лобков приводит отчеты из института , где борщевик вывели , что совки еще на ранних этапах знали что в качестве силоса он подходит не для всех видов КРС, но было уже поздно , так как культуры уже успели вывезти с Кавказа на территорию центральной России
Было уже поздно, так как начальству уже отчитались и получили премии и награды. Проще было делать вид, что так и должно быть, чем ставить руководство в неудобное положение.
Спасибо за статью. Ты теперь мой любимый урбанист.
Gold on my wrist
Катя урбанист
Пост про борщевик —
И ты попал в чек лист
Мама стерпит
Бог простит
Выживают лопасти
Батарейки потрясти
Добрый мир ко мне приплыл
Хуже не было давно
Я пробиваю третье дно
Море нечем потрясти
Будешь возмущаться - пришлют борщевик тебе домой
Вы че ебанулись? пивоваров ВНЕЗАПННО выпустил видос про борщевик, и тут это
нам заплатил борщевик
Эх..раньше бегали по траве, в кустах все детство ничего не было. А теперь то клещи, то борщевик, то еще какая напасть.
Если не ошибаюсь, мы в детстве из него охуительные трубки делали. Во рту после него немного был привкус какой-то петрушки или типа того, но, в целом, если сок, выделяющийся после срезания, вытирать и вовремя сплёвывать, то из неприятного было только странное ощущение в скулах - их как бы щипало
Это вроде как не из него трубки были. С сока борщевика губам потом амба.
Турецкий цвет
А что это, можешь подсказать?
Смотрю фильм редакции про борщевик, прилетает пуш про него же…
Чудовищный паркур
Лучше. Не открывай. Дверь.
Поздно. У нас на Курилах борщевик за каждой дверью.
Чудовищный
Как по-японски будет привет?
В интернете только и разговоров, что о борщевике, а у нас в Казахстане я его ни разу не видел
В интернете только и разговоров, что о борщевике...
и о закате... России
Там говорят о том, как чертовски здорово наблюдать за огромными полями сорняка медленно поглощающими целое государство
Глянул карту. Интересно, борщевика в Челябинске и в округе реально нет, или просто всем насрать как обычно?
@Екатерина Кузнецова, ошибка в тексте:
с 4,2 тысячи гектар — на это выделили 65 миллионов рублей, то есть около 15 миллионов на гектар сорняка.
65 000 000 рублей делить на 4 200 гектар (4,2 тысячи) - это примерно 15 000 рублей на гектар, а не 15 миллионов, вы в нулях запутались.
Почти сорок лет понадобилось «Великой советской науке», чтобы понять, что борщевик не торт.
Главное при прикосновении к борщевику быстро смыть сок или обмотать это место одеждой чтоб солнце не попало.