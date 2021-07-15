Сорняк, которым в СССР поднимали сельское хозяйство, сейчас способен привести к исчезновению многих растений и животных.

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Борщевик в Твери Фото Tverigrad.ru

После Великой Отечественной войны советским властям нужно было срочно восстанавливать сельское хозяйство. И решение проблемы нашлось быстро — им стал дешёвый и питательный борщевик, привезённый с Кавказа и высаженный в центральной и северной части страны. Силос быстро рос, не погибал ни в жару, ни в мороз, и не требовал особого ухода.

Но со временем стало ясно, что растение не так идеально: оно вызывает сильные ожоги у людей, портит коровье молоко и уничтожает другие кормовые культуры. Выращивание борщевика советские власти забросили — и тогда он сам начал захватывать всё новые территории, уничтожая фитосистемы и угрожая здоровью людей.

Борщевик был дешёвым и питательным кормом для скота — ему не страшны ни засуха, ни холода

Борщевик Сосновского (Heracleum Sosnowskyi Manden) изучили и вывели в отдельный вид в 1944 году. Тогда ботаник Ида Манденова обнаружила и описала огромное растение в районе Месхетии в Грузии, и назвала его в честь исследователя флоры Дмитрия Сосновского. Помимо Грузии, борщевик нашли также в других районах кавказского высокогорья в лесах и на лугах от Чёрного до Каспийского моря.

Открытие пригодилось спустя несколько лет, когда после войны в СССР искали новый дешёвый и питательный корм (силос) для подъёма сельского хозяйства. По одной из версий (неподтверждённой), советские власти узнали, что в странах Северной Америки используют борщевик в качестве корма, и решили сделать то же самое.

Борщевик выживал в холоде на высоте от 1500 до 2300 метров и не требовал особых усилий для выращивания. Так что, когда в 1946 году на пленуме ЦК КПСС решили увеличивать кормовую базу для сельскохозяйственных животных, выбор пал именно на это растение.

Борщевик начали изучать за пределами Кабардино-Балкарии в 1947 году. Первым делом растение привезли в Кировск в Мурманской области, но исследования проходили и в других северо-западных регионах. Важные исследования борщевика и других кормовых культур велись в филиале академии наук в Коми. В 1950-е годы его главой был учёный в области растениеводства Пётр Вавилов — по одной из версий, именно он предлагал массово использовать борщевик в сельском хозяйстве СССР.

Пётр Вавилов (слева) на поле с борщевиком Фото proborshevik.ru



Первое время борщевик широко не распространяли в СССР, а сам он это делать не мог — и продолжал расти лишь на Кавказе. С 1963 года по постановлению ЦК КПСС о развитии биологической науки, «полезные» растения, в том числе многолетние силосные, начали интродуцировать, то есть переселять в новые районы. Семена выведенных сортов борщевика рассылали по селекционным и сортоиспытательным станциям для исследований или местным колхозам для посева.

Фильм Тимирязевской академии о борщевике в сельском хозяйстве

В 1960-1980 годы исследования борщевика проводили уже в нескольких регионах: Петербурге (тогда Ленинграде), Пушкине, Московской области, Житомире, Нарьян-Маре, Петрозаводске, Киеве, Минске и Ереване. Растение изучали также в Эстонии, Польше, Латвии и Литве. В результате исследователи вывели несколько видов борщевика в разных регионах, например, «Северянин», «Успех» или «Отрадный БИН-1», содержащие пониженное число фуранокумаринов (о них ниже).

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Во время исследований казалось, что борщевик — идеальный корм (силос). Выяснилось, что один побег растения содержит от трёх до шести тысяч семян, которые очень быстро распространяются и хорошо приживаются в почве. Борщевику не мешают ни низкие северные температуры, ни отсутствие долгого светового дня и яркого солнца. Где растение не приживается, так это в болотистой местности с очень влажной почвой.

Борщевик начинает пробиваться из земли в начале весны со сходом снега. Он может достигать 3,5 метров в высоту, а листья вырастают до двух метров в длину, образуя под собой обширную тень. Но это не мешает семенам прорастать и замещать собой растения, уже отжившие свой сезон. Борщевик плодоносит раз в год, но делает это только на третий-пятый год жизни.

Борщевик оценили и за то, что одна плантация служила не менее 10 лет, а возделывание земли не требовало много сил и денег — он буквально рос сам по себе. Скорость роста «северянина» тоже поражает: в тёплое время года он отрастает на 3-5 сантиметров в сутки.

По подсчётам специалистов, использование борщевика в качестве силоса обходилось государству в 3-5 раз дешевле, чем других кормовых культур.

Борщевик использовали не только для кормления животных. Его высаживали в ботанических садах как декоративное растение, а также использовали как ограждение у дорог от животных и сельскохозяйственного скота. Исследователи отмечали полезность растения для животных. Борщевик богат белками, витаминами, сахаром, аминокислотами, фолиевой кислотой и так далее. Растение можно было не только скармливать сельхоз животным в чистом виде, но и добавлять к другому корму, повышая его питательность.

Плантация борщевика Фото из книги «Форпост советской науки на европейском Северо-Востоке»

Что не так с борщевиком: лёгкость при выращивании стала огромной проблемой

Со временем проблемы от привезённого с Кавказа борщевика стали очевидны. В 1967 году от использования борщевика в качестве силоса отказались в Мурманской области, так как после первого покоса растение росло очень медленно. К 1980-м исследователи поняли, что культура не так безопасна для животных, как казалось. Польские ботаники заметили, что у коров, кормившихся борщевиком, молоко стало горьким. По данным одного из современных исследований, экстракт борщевика токсичен, вызывает сильные хромосомные мутации и угнетает деление клеток.

Борщевик опасен и для людей. В его стеблях содержатся фуранокумарины — эфирные масла, повышающие чувствительность кожи к солнечным лучам, и вызывающие дерматит и сильные ожоги. Последствия проявляются спустя несколько часов или суток в виде покраснений и волдырей с ожогами первой и второй степени. При попадании в глаза сок растения может вызвать ожог роговицы и слепоту.

Фото Александры Савельевой, 76.ru

Опасность борщевика осложняла его заготовки для животных, так как рабочие рисковали получить серьёзные ожоги. Им приходилось собирать растения в противогазах и костюмах противохимической защиты. В итоге недостатки борщевика перевесили его достоинства, и от силоса отказались сначала в Европе, а затем и в России. Однако лёгкость в выращивании, которую прежде советские власти считали плюсом, обернулась проблемой — из-за отсутствия контроля растение начало распространяться, заполняя всё большие территории.

Судя по онлайн-карте распространения борщевика, созданной движением «Антиборщевик», больше всего сорняков в Московской, Ярославской, Тверской областях и Ленобласти. Такая карта есть отдельно для Московской области.

Борщевик растёт в городах, сёлах, в лесах на месте срубленных деревьев, у водоёмов, на окраинах полей и дорог — и вообще фактически где угодно. Его не останавливает ни засуха, ни холод — избегает он только сильно тёмных и заболоченных мест. Особенно хорошо растение распространяется в проходимых местах: колёса автомобилей, ветер и скот переносят семена в новые места. И даже одно случайно проросшее из семени растение вскоре может образовать целую популяцию.

Карта распространения борщевика в России. Самая яркая зона — Москва и Подмосковье Карта «Антиборщевика»

Сорняк подавляет развитие семян других растений, отвоёвывая себе территории, например, у другого силоса — ржи. Урожай сена в местах произрастания борщевика снижался на 40-50%. Влияет и то, что сорняк начинает всходить раньше многих других культур, образуя огромными листами тень, которая не позволяет растениям получать солнечный свет и расти.

Доходит до того, что сорняк уничтожает фитосистемы. В исследовании специалистов мордовского педагогического института говорится, что на лугах у реки Инсар борщевик почти полностью уничтожил систему из около 90 видов растений. Нарушились места обитания птиц и мелких млекопитающих, а берег начало размывать из-за отсутствия корней растений, способных его сдерживать.

Фото «Кашира.ру»

Борщевик делает всё, чтобы земля принадлежала только ему. И хотя сорняку нужен свет, он может расти и среди деревьев, правда, не в густой чаще. Но семена могут храниться в земле около семи лет, поджидая время, когда, например, густая ель упадёт и освободит им место под солнцем — и тогда вырастает.

Можно ли избавиться от борщевика

Бороться с растением сложно. Борщевик не «болеет», ему безразличны вредители, а обычный покос никак не повлияет на плантацию — она вырастет снова. К тому же, удаление растения эффективно, пока оно ниже 30 сантиметров и не имеет соцветий с семенами. Чтобы избавиться от борщевика, удалять его нужно три раза с апреля по август. Сделать это можно тремя способами: механически, агротехнически (специальной техникой) и химической обработкой.

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Специалисты мордовского института выяснили, что для растений разного возраста методы борьбы отличаются. На необрабатываемых территориях выкашивать сорняки приходилось по 3-6 раз. Вид и концентрацию гербицидов (химических веществ для борьбы с растительностью) нужно подбирать под возраст сорняка, иначе он может не погибнуть.

Гербициды хоть и эффективны в борьбе с борщевиком, использовать их в городе, у водоёмов, в ботанических садах и вблизи людей нельзя. Их можно вводить прямо в стебли, но это занимает больше времени.

Власти игнорировали борщевик десятилетиями, а теперь пытаются его уничтожить и штрафуют дачников

В 1980-х годах советские власти завершили «распространение» борщевика. И с тех пор, около 20 лет, проблемой сорняка практически никто не занимался. Лишь в 2011 году власти разных населённых пунктов начали уничтожать плантации. На следующий год борщевик вывели из списка селекционных достижений, а в 2015 году Министерство сельского хозяйства признало растение сорным.

Теперь у многих регионов есть собственные программы по уничтожению борщевика. Для начала специалисты оценивают масштабы распространения сорняка и отмечают их на карте (картируют). Помочь в этом также могут местные жители.

Химическая обработка борщевика Фото Виталия Ватулина

К примеру, в Ленобласти в этом году планируют удалять борщевик с 4,2 тысячи гектар — на это выделили 65 миллионов рублей, то есть около 15 миллионов на гектар сорняка. В Подмосковье сорняк растёт примерно на 40 тысячах гектар, а удалять его планируют с 15 тысяч гектар. Сколько на уничтожение борщевика выделили в Подмосковье пока неизвестно, но в 2020 году потратили 350 миллионов рублей. В Тульской области уничтожение сорняка будет стоить властям 22 миллиона рублей, а в Ярославской — 11 миллионов.

Скос одного гектара борщевика обходится властям примерно в 30 тысяч рублей, а химическая обработка — около 14 тысяч рублей.

Проблема в том, что иногда не ясно, кто ответственен за территорию. Например, небольшое пространство между лесом и дорогой сложно обрабатывать от борщевика, так как сложно сказать, какой службе этим заниматься — дорожной или лесного хозяйства. Владельцев частных домов с участками призывают уничтожать борщевик, а за попустительство в распространении растения штрафуют власти регионов.

В Подмосковье физлицам придётся заплатить пять тысяч рублей за сорняк на участке, должностным лицам (в том числе председателям СНТ) — до 50 тысяч, а юридическим — до миллиона рублей. В Ленобласти штрафы меньше: до пяти тысяч рублей для физлиц, до 20 тысяч для должностных и до 50 тысяч для юрлиц.

Участок, заросший борщевиком, власти могут изъять, но для этого должны быть весомые причины. В 2019 году в Подмосковье предприятие лишили больше 300 гектар земли, которыми собственник пользовался с налоговой льготой. Власти посчитали, что из-за заросшей земли бюджет недополучал налоги, а плодородие почвы снижалось.

В Ленобласти к уничтожению борщевика приобщили приговорённых к обязательным работам — они скашивают сорняк, так как в месте работ его нельзя обрабатывать химикатами. Иногда самостоятельно расправляются с вредителем обычные люди, например, борщевик сами удаляли жители Удмуртии, Астраханской области и Подмосковья.

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Активистка Мария Попова, прославившаяся в тиктоке благодаря роликам о борьбе с опасным сорняком, несколько лет назад создала движение «Антиборщевик». На сайте и в соцсетях она рассказывает о вреде борщевика и способах его уничтожения — и уже стала одним из главных борцов с сорняком в России.

Попова отмечает, что на федеральном уровне с сорняком не борются — решения о его уничтожении принимают регионы. Чтобы с растением боролись на уровне государства, ему нужно придать особый статус, например, опасный инвазионный вид, считает Попова.

Но ответственность за уничтожение борщевика лежит не только на властях, но и на жителях. В разговоре с TJ Попова отметила, что ситуация с сорняком ухудшается из-за равнодушия и лени людей, которые не удаляют одиночные растения, из-за которых зарастают всё новые территории.