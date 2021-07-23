Такое мороженое всё труднее найти в своём городе. Впрочем, его можно сделать самому — в конце есть инструкция.

1341 просмотров Слушать

Фруктовый лёд — десерт, созданный на основе замороженного сока, чая или прочих фруктовых напитков. В начале 20 века его придумал 11-летний американец Фрэнк Эпперсон, который случайно оставил стакан с содовой и ложкой во дворе в мороз. Спустя почти 20 лет он запатентовал изобретение под названием Popsicle.

В России фруктовый лёд хорошо всем знаком с детства: как в 1990-е, так и в СССР его можно было купить практически в каждом магазине. Теперь же россияне периодически задаются вопросом, куда пропал этот вид мороженого: сообщения с возмущениями появляются в соцсетях — и набирают тысячи лайков.

Grand Budapest 🐺 @twidade_Iucks п о ч е м у, я вас спрашиваю, п о ч е м у почти полностью перестали продавать в магазинах фруктовый лёд, да его же уже днём с огнём не сыщешь, его почти н и г д е НЕТ, это что, один большой заговор с целью полностью испортить мне лето??? 👺👺👺

нужно было сжечь это место когда была возможность @us_guz я конечно извиняюсь а куда делся фруктовый лёд. у меня организм только на нем держится летом

Редакторы TJ из Петербурга, Москвы, Красноярска и Краснодара попытались найти фруктовый лёд в магазинах своих городов и выяснили, что это действительно не так просто сделать.

Заказать этот вид мороженого из «Яндекс.Лавки» в Петербурге и в Москве не удалось. «Самокат» не выдаёт результатов по поиску «фруктовый лёд» в Петербурге, Нижнем Новгороде, Уфе, Ростове-на-Дону, но предлагает мороженое-смузи в Москве, Казани, Самаре, Новосибирске, Екатеринбурге и Перми. В Краснодаре нужный продукт нашёлся, но в наличии его не было.

С онлайн-доставками магазинов в Петербурге и Москве дело обстоит лучше: в «Пятёрочке», «Перекрёстке», «Магните» и Metro нашёлся фруктовый лёд «Бон Пари», в «Ленте» — Max Slime. В «Окей» нужного мороженого не было. TJ отправил запрос в пресс-службы десяти крупнейших сетей о количестве продаваемого «льда» в разных городах России, но не получил оперативных ответов.

В обычных магазинах фруктовый лёд удалось найти, но не сразу. В Петербурге его не было в центральных «Пятёрочках» и «Перекрёстке», но продавался в «Реале» на Канонерском острове и в «Дикси» в Мурино. В Краснодаре его не нашлось в «Магните», «Пятёрочке» и «Подсолнухе», но был в Витязево под Анапой. В Красноярске ситуация лучше всего: мороженое нашли в ларьке «Славицы» и онлайн-доставках «Сбермаркета», «Окей» и «Аллеи». Справедливости ради: все магазины городов мы не обошли.

[{"title":"\u0424\u0440\u0443\u043a\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439 \u043b\u0451\u0434 \u0432 \u00ab\u0420\u0435\u0430\u043b\u0435\u00bb","author":"\u0424\u043e\u0442\u043e TJ","image":{"type":"image","data":{"uuid":"24ab6fe6-b84c-5d75-9302-6be71c915e7a","width":960,"height":1280,"size":246130,"type":"jpg","color":"aca494","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u0424\u0440\u0443\u043a\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439 \u043b\u0451\u0434 \u043f\u043e\u0434 \u0410\u043d\u0430\u043f\u043e\u0439","author":"\u0424\u043e\u0442\u043e TJ","image":{"type":"image","data":{"uuid":"767a7f66-2c99-5c32-b5b7-74c5a31d7f0b","width":960,"height":1280,"size":168736,"type":"jpg","color":"94877d","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u0424\u0440\u0443\u043a\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439 \u043b\u0451\u0434 \u0432 \u041c\u0443\u0440\u0438\u043d\u043e","author":"\u0424\u043e\u0442\u043e TJ","image":{"type":"image","data":{"uuid":"aef35902-367b-5ba7-8728-23bfc0a6eeb0","width":3024,"height":4032,"size":800731,"type":"jpg","color":"93573a","hash":"","external_service":[]}}}]

В комментариях к постам-возмущениям о пропаже «льда» встречаются и сообщения о том, что мороженое есть, но оно уже не такое, как раньше. Пользователи отмечают, что десерт стал слишком дорогим, изменил вкус и стал похож на «йогурт» или «масло».

мульти-пульти @Sappy_Tea

Мало того что вместо привычных 29р он стал стоить 37р

Так ещё и купить его невозможно его постоянно нет в наличии а если и есть то только ужасный апельсиновый а не мой любимый яблочный!!! @pidriarel С фруктовым льдом творится что-то вопиющееМало того что вместо привычных 29р он стал стоить 37рТак ещё и купить его невозможно его постоянно нет в наличии а если и есть то только ужасный апельсиновый а не мой любимый яблочный!!!

переехал @GONCATB0Y @twidade_Iucks сейчас в ларьках у нас подписывают это как фруктовый лёд но по текстуре это просто ЙОГУРТ А НЕ ЛЁД

Некоторым удалось найти фруктовый лёд в своих городах, но пришлось прогуляться до ларьков, магазинов «У дома» и круглосуточных продуктовых.

оливковая алина 🏳️‍🌈 @Jaimelesolives @twidade_Iucks Фруктовый лёд это самый действующий, приятный и невероятно вкусный способ выживания в жару и я чувствую такую досаду, что лёд продаётся только в ларьках и иногда и во всяких круглосуточных

Алистерᴮᴱ~ @Alica_sova @twidade_Iucks Ищи в магазинах "У дома" или подобные. Которые не являются сетью магазинов. В ларьках можно поискать

Андрей @blognat @RainNightwalker @pidriarel У меня ларечек чисто с мороженым недалеко от дома. Покупаю по 15 р. Обычно пакетами сразу по 20-30 штук. Разбирают ппц как быстро.

В части регионах России проблем с фруктовым льдом и вовсе не существует. По словам пользователей из Орла, Пермского края, Волгограда и Евпатории, мороженое есть «в каждом магазине».

надя-гадя @nady_gadya @twidade_Iucks Ну хз, у нас в Волгограде фруктовый лёд в любом магазине есть и всегда был

Почему так произошло? Выпуск фруктового льда как-то ограничили законодательно?

Есть основания полагать, что ситуация на рынке поменялась после принятого летом 2008 года (и вступившего в силу в 2014-м) нового технического регламента. С этого момента в России запретили продавать мороженое, не содержащее молока, что коснулось щербетов, фруктового льда и фруктового мороженого. Закон ограничивал только наименование продукта: производить его было можно, но называть стоило строго «фруктовым десертом».

Производители мороженого остались недовольны новым регламентом. Гендиректор Союза мороженщиков Валерий Елхов заявлял, что подобное решение скажется на спросе и нанесёт большой ущерб. «Нас заставляют называть продукцию десертом? Но что такое десерт в общественном сознании? Это просто третье и четвёртое блюдо. На упаковку придётся тратиться, новый дизайн разрабатывать», — отмечал он.

Когда фруктовый лёд «вышел» из-под техрегламента для продукции, содержащей молоко, он получил собственные стандарты. С 1 мая по 1 июня 2014 года производители не могли продавать свою продукцию, так как регламент для молока уже перестал распространяться на фруктовое мороженое, а второй — ещё не начал.

В итоге большая часть производителей справилась с новыми условиями: перестала маркировать продукцию как мороженое и разработала новые упаковки. Заместитель гендиректора Союза мороженщиков Наталья Уткина сообщила TJ, что в организации не заметили снижения продаж «десерта фруктовый лёд в общем количестве проданного мороженого за последние 10 лет».

Сократилось ли число выпускаемого фруктового льда в отдельных компаниях, неизвестно — TJ направил запросы в «Айсберри», «Инмарко», «Русский холод» и Froneri, но не получил оперативного ответа. Судя по сайтам компаний:

«Айсберри» продаёт один вид фруктового льда «Кот» с несколькими вкусами, но не указывает, что это мороженое;

у «Инмарко» фруктовый лёд обозначается как эскимо — вот, например, мороженое со вкусом апельсина и кока-колы;



фруктовый лёд «Маша и Медведь» от «Русского холода» описывается на упаковке как «лёд с определённым ароматом».

Самые популярные виды «ледков» — «Бон Пари» и «Почемучка». Многие помнят их с детства и ностальгируют о вкусах. «Почемучка» даже имеет собственную фан-группу во «ВКонтакте», где её любители делятся друг с другом информацией о местах его продажи.

Многие из тех, кто смог найти мороженое в магазинах, закупаются целыми партиями.

[{"title":"","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"a5674cf0-d4c3-5d9c-a448-52ae629b33bd","width":1620,"height":2160,"size":1224353,"type":"jpg","color":"a28168","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"1100369c-31b7-51a2-9548-1c2156b0682e","width":719,"height":960,"size":212899,"type":"jpg","color":"a17f70","hash":"","external_service":[]}}}]

На мороженое в интернете встречается и очень много жалоб — на «не такой вкус», «подорожание» и уменьшение размера.

♡пидмаркоз-сан♡ @pidmsemp купил мороженое «почемучка», а оно такое маленькое, раньше оно было намного длиннее

TJ обратился в пресс-службу компании Nestle, логотип которой указан на упаковке, но там сообщили, что не производят фруктовый лёд. Сейчас выпуском «Бон Пари» и «Почемучки» занимается компания «Фронери Рус», появившаяся летом 2016 года после объединения бизнеса мороженого Nestle и британского производителя R&R. Сам Nestle производит под брендом «Бон Пари» только кондитерские изделия.

Фабрика «Франери» Фото Dairy News

Повлияло ли слияние на изменение рецепта и размера мороженого, сказать трудно. Продукция «Франери» выпускается на фабрике в Жуковском, мощность которой — около 50 тысяч литров мороженого в год. Фруктовый лёд Nestle производился на том же заводе. TJ направил запрос во «Франери», но не получил оперативного ответа.

При этом любители «Почемучки» именно в 2016 году начали активно писать о том, что у мороженого поменялась упаковка, изменился вкус и размер.

Нельки-Янки @Llapasllaly А вы заметили инфляцию мороженого, особенно почемучка и бонпари, теперь 50% палка 50% мороженое

Ну а что «говорят» цифры? Фруктового льда правда стало меньше?

Официальной статистики о снижении количества фруктового льда в магазинах или спроса на него нет, но есть косвенные данные. Если до введения техрегламента фруктовое мороженое, лёд и сорбет составляли 15% от всего ежегодно реализуемого мороженого (около 45 тысяч тонн), то к 2017 году продажи льда, щербета и конфет из мороженого не превышали 2%.

При этом интерес населения к продукту не снижался: летом 2018 года гендиректор союза мороженщиков России Геннадий Яшин отмечал, что один из самых популярных видов мороженого в Москве — фруктовый лёд. В опросе «Лаборатории трендов», проведённом в 2019-м году «ледки» любимыми назвали 23,7% респондентов. Замгендиректора Союза Наталья Уткина подтвердила, что в организации не заметили снижения спроса на «ледки» — в том числе и после изменения наименования с «мороженого» на «десерт».

Более того, судя по исследованию «Сбермаркета» и компании ResearchMe, фруктовый лёд относится к числу продуктов, по которым россияне ностальгируют с детства. 37% опрошенных заявили, что при возможности вернуться в прошлое купили именно «ледок».

Фруктовый лёд не исчез полностью, но, очевидно, его количество уменьшилось. Если после прочтения этого материала, вам страшно захотелось мороженого, то стоит в первую очередь поискать его онлайн-доставках продуктовых сетей, небольших магазинах и ларьках или заглянуть в группу «Клуб любителей мороженого „Почемучка”».

Мороженое можно и сделать самостоятельно: для этого вам потребуются формочки для эскимо, деревянные палочки, фруктовый сок и терпение. Порядок действий несложный: