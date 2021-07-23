«Заговор, чтобы испортить лето». Раньше фруктовый лёд был везде, а теперь будто пропал. TJ попытался узнать, почему Статьи редакции
Такое мороженое всё труднее найти в своём городе. Впрочем, его можно сделать самому — в конце есть инструкция.
Фруктовый лёд — десерт, созданный на основе замороженного сока, чая или прочих фруктовых напитков. В начале 20 века его придумал 11-летний американец Фрэнк Эпперсон, который случайно оставил стакан с содовой и ложкой во дворе в мороз. Спустя почти 20 лет он запатентовал изобретение под названием Popsicle.
В России фруктовый лёд хорошо всем знаком с детства: как в 1990-е, так и в СССР его можно было купить практически в каждом магазине. Теперь же россияне периодически задаются вопросом, куда пропал этот вид мороженого: сообщения с возмущениями появляются в соцсетях — и набирают тысячи лайков.
Редакторы TJ из Петербурга, Москвы, Красноярска и Краснодара попытались найти фруктовый лёд в магазинах своих городов и выяснили, что это действительно не так просто сделать.
Заказать этот вид мороженого из «Яндекс.Лавки» в Петербурге и в Москве не удалось. «Самокат» не выдаёт результатов по поиску «фруктовый лёд» в Петербурге, Нижнем Новгороде, Уфе, Ростове-на-Дону, но предлагает мороженое-смузи в Москве, Казани, Самаре, Новосибирске, Екатеринбурге и Перми. В Краснодаре нужный продукт нашёлся, но в наличии его не было.
С онлайн-доставками магазинов в Петербурге и Москве дело обстоит лучше: в «Пятёрочке», «Перекрёстке», «Магните» и Metro нашёлся фруктовый лёд «Бон Пари», в «Ленте» — Max Slime. В «Окей» нужного мороженого не было. TJ отправил запрос в пресс-службы десяти крупнейших сетей о количестве продаваемого «льда» в разных городах России, но не получил оперативных ответов.
В обычных магазинах фруктовый лёд удалось найти, но не сразу. В Петербурге его не было в центральных «Пятёрочках» и «Перекрёстке», но продавался в «Реале» на Канонерском острове и в «Дикси» в Мурино. В Краснодаре его не нашлось в «Магните», «Пятёрочке» и «Подсолнухе», но был в Витязево под Анапой. В Красноярске ситуация лучше всего: мороженое нашли в ларьке «Славицы» и онлайн-доставках «Сбермаркета», «Окей» и «Аллеи». Справедливости ради: все магазины городов мы не обошли.
В комментариях к постам-возмущениям о пропаже «льда» встречаются и сообщения о том, что мороженое есть, но оно уже не такое, как раньше. Пользователи отмечают, что десерт стал слишком дорогим, изменил вкус и стал похож на «йогурт» или «масло».
Некоторым удалось найти фруктовый лёд в своих городах, но пришлось прогуляться до ларьков, магазинов «У дома» и круглосуточных продуктовых.
В части регионах России проблем с фруктовым льдом и вовсе не существует. По словам пользователей из Орла, Пермского края, Волгограда и Евпатории, мороженое есть «в каждом магазине».
Почему так произошло? Выпуск фруктового льда как-то ограничили законодательно?
Есть основания полагать, что ситуация на рынке поменялась после принятого летом 2008 года (и вступившего в силу в 2014-м) нового технического регламента. С этого момента в России запретили продавать мороженое, не содержащее молока, что коснулось щербетов, фруктового льда и фруктового мороженого. Закон ограничивал только наименование продукта: производить его было можно, но называть стоило строго «фруктовым десертом».
Производители мороженого остались недовольны новым регламентом. Гендиректор Союза мороженщиков Валерий Елхов заявлял, что подобное решение скажется на спросе и нанесёт большой ущерб. «Нас заставляют называть продукцию десертом? Но что такое десерт в общественном сознании? Это просто третье и четвёртое блюдо. На упаковку придётся тратиться, новый дизайн разрабатывать», — отмечал он.
Когда фруктовый лёд «вышел» из-под техрегламента для продукции, содержащей молоко, он получил собственные стандарты. С 1 мая по 1 июня 2014 года производители не могли продавать свою продукцию, так как регламент для молока уже перестал распространяться на фруктовое мороженое, а второй — ещё не начал.
В итоге большая часть производителей справилась с новыми условиями: перестала маркировать продукцию как мороженое и разработала новые упаковки. Заместитель гендиректора Союза мороженщиков Наталья Уткина сообщила TJ, что в организации не заметили снижения продаж «десерта фруктовый лёд в общем количестве проданного мороженого за последние 10 лет».
Сократилось ли число выпускаемого фруктового льда в отдельных компаниях, неизвестно — TJ направил запросы в «Айсберри», «Инмарко», «Русский холод» и Froneri, но не получил оперативного ответа. Судя по сайтам компаний:
- «Айсберри» продаёт один вид фруктового льда «Кот» с несколькими вкусами, но не указывает, что это мороженое;
- у «Инмарко» фруктовый лёд обозначается как эскимо — вот, например, мороженое со вкусом апельсина и кока-колы;
- фруктовый лёд «Маша и Медведь» от «Русского холода» описывается на упаковке как «лёд с определённым ароматом».
Самые популярные виды «ледков» — «Бон Пари» и «Почемучка». Многие помнят их с детства и ностальгируют о вкусах. «Почемучка» даже имеет собственную фан-группу во «ВКонтакте», где её любители делятся друг с другом информацией о местах его продажи.
Многие из тех, кто смог найти мороженое в магазинах, закупаются целыми партиями.
На мороженое в интернете встречается и очень много жалоб — на «не такой вкус», «подорожание» и уменьшение размера.
TJ обратился в пресс-службу компании Nestle, логотип которой указан на упаковке, но там сообщили, что не производят фруктовый лёд. Сейчас выпуском «Бон Пари» и «Почемучки» занимается компания «Фронери Рус», появившаяся летом 2016 года после объединения бизнеса мороженого Nestle и британского производителя R&R. Сам Nestle производит под брендом «Бон Пари» только кондитерские изделия.
Повлияло ли слияние на изменение рецепта и размера мороженого, сказать трудно. Продукция «Франери» выпускается на фабрике в Жуковском, мощность которой — около 50 тысяч литров мороженого в год. Фруктовый лёд Nestle производился на том же заводе. TJ направил запрос во «Франери», но не получил оперативного ответа.
При этом любители «Почемучки» именно в 2016 году начали активно писать о том, что у мороженого поменялась упаковка, изменился вкус и размер.
Ну а что «говорят» цифры? Фруктового льда правда стало меньше?
Официальной статистики о снижении количества фруктового льда в магазинах или спроса на него нет, но есть косвенные данные. Если до введения техрегламента фруктовое мороженое, лёд и сорбет составляли 15% от всего ежегодно реализуемого мороженого (около 45 тысяч тонн), то к 2017 году продажи льда, щербета и конфет из мороженого не превышали 2%.
При этом интерес населения к продукту не снижался: летом 2018 года гендиректор союза мороженщиков России Геннадий Яшин отмечал, что один из самых популярных видов мороженого в Москве — фруктовый лёд. В опросе «Лаборатории трендов», проведённом в 2019-м году «ледки» любимыми назвали 23,7% респондентов. Замгендиректора Союза Наталья Уткина подтвердила, что в организации не заметили снижения спроса на «ледки» — в том числе и после изменения наименования с «мороженого» на «десерт».
Более того, судя по исследованию «Сбермаркета» и компании ResearchMe, фруктовый лёд относится к числу продуктов, по которым россияне ностальгируют с детства. 37% опрошенных заявили, что при возможности вернуться в прошлое купили именно «ледок».
Фруктовый лёд не исчез полностью, но, очевидно, его количество уменьшилось. Если после прочтения этого материала, вам страшно захотелось мороженого, то стоит в первую очередь поискать его онлайн-доставках продуктовых сетей, небольших магазинах и ларьках или заглянуть в группу «Клуб любителей мороженого „Почемучка”».
Мороженое можно и сделать самостоятельно: для этого вам потребуются формочки для эскимо, деревянные палочки, фруктовый сок и терпение. Порядок действий несложный:
- залейте сок в формочки, оставив 1 саниметр от края;
- поставьте палочку и закройте крышку от формочки (крышка, кстати, может быть уже со встроенной палочкой);
- уберите формочки в морозильную камеру на 5 часов;
- достаньте мороженое из холодильника, подождите 15 минут и достаньте его из формочки за палочку.
Я поднимал вопросы о проблеме мороженного в россии много лет назад, а вы тогда на меня как на ебанутого смотрели
ничего не изменилось
с тебя 5000 за сетап
@Сергей Звезда расплатись
С тебя 5000 за панчлайн
Бурный Макс
Я бы на твоём месте остановился, а то с такими расценками тебе придётся фруктовый лёд до конца лета сосать.
с говном...
Философский теркин30см
та у вас вообще никаких проблем нет. живете как у бога за пазухой
и Крыма))
Мало того что вместо привычных 29р он стал стоить 37р
Хотел написать, что они как дети малые, а потом заметил, что это твиттер.
Вчера был в магазе. Всё есть
Российский велосипед
До твоей деревни тренды ещё не докатились. Мороженное ещё с прошлого года валяется
Прекрати травить мою деревню!!!
Ты сейчас можешь травить москвичей мороженкой. Советую публиковать обзоры каждый день
Я не такой жестокий
Порядочный танк88
правда воды нет
Какой воды?
газированной и обычной, стоит по 5 бутылок и остальные полки пустые, та я про пятёрку
Где вы там живёте что у вас нифига нет?
Сомнительный Влад
только у вас хуйня какая-то
привет
как в 1990-е, так и в СССР его можно было купить практически в каждом магазине
Ни разу в СССР не встречал фруктового льда. Если есть скрин упаковки или любые другие пруфы его существования, я бы взглянул.
Слегка погуглил - тут же измазался в соплях любителей советского пломбира, вот же мерзкая порода, ими вся выдача засрана, но пруфов фруктового льда(хотя бы существования, про "каждый магазин" и говорить нечего) не нашёл.
Любимая тема – сфоткать свой уёбищный маникюр.
а чего не хвастаетесь?
Фруктовый лёд это же великое разводилово, делать проще, а стоит как пломбир почти всегда
родина им дала нормальное мороженое из (возможно) молока, не хочу, хочу каку в рот тащить
Буквально пару дней назад нашёл фруктовый лёд в разливательных по дороге к белым скалам в сочи.
Не благодарите.
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