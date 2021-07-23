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Саша Кириллова

«Заговор, чтобы испортить лето». Раньше фруктовый лёд был везде, а теперь будто пропал. TJ попытался узнать, почему Статьи редакции

Такое мороженое всё труднее найти в своём городе. Впрочем, его можно сделать самому — в конце есть инструкция.

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Фруктовый лёд — десерт, созданный на основе замороженного сока, чая или прочих фруктовых напитков. В начале 20 века его придумал 11-летний американец Фрэнк Эпперсон, который случайно оставил стакан с содовой и ложкой во дворе в мороз. Спустя почти 20 лет он запатентовал изобретение под названием Popsicle.

В России фруктовый лёд хорошо всем знаком с детства: как в 1990-е, так и в СССР его можно было купить практически в каждом магазине. Теперь же россияне периодически задаются вопросом, куда пропал этот вид мороженого: сообщения с возмущениями появляются в соцсетях — и набирают тысячи лайков.

Grand Budapest 🐺 @twidade_Iucks
п о ч е м у, я вас спрашиваю, п о ч е м у почти полностью перестали продавать в магазинах фруктовый лёд, да его же уже днём с огнём не сыщешь, его почти н и г д е НЕТ, это что, один большой заговор с целью полностью испортить мне лето??? 👺👺👺
нужно было сжечь это место когда была возможность @us_guz
я конечно извиняюсь а куда делся фруктовый лёд. у меня организм только на нем держится летом

Редакторы TJ из Петербурга, Москвы, Красноярска и Краснодара попытались найти фруктовый лёд в магазинах своих городов и выяснили, что это действительно не так просто сделать.

Заказать этот вид мороженого из «Яндекс.Лавки» в Петербурге и в Москве не удалось. «Самокат» не выдаёт результатов по поиску «фруктовый лёд» в Петербурге, Нижнем Новгороде, Уфе, Ростове-на-Дону, но предлагает мороженое-смузи в Москве, Казани, Самаре, Новосибирске, Екатеринбурге и Перми. В Краснодаре нужный продукт нашёлся, но в наличии его не было.

С онлайн-доставками магазинов в Петербурге и Москве дело обстоит лучше: в «Пятёрочке», «Перекрёстке», «Магните» и Metro нашёлся фруктовый лёд «Бон Пари», в «Ленте» — Max Slime. В «Окей» нужного мороженого не было. TJ отправил запрос в пресс-службы десяти крупнейших сетей о количестве продаваемого «льда» в разных городах России, но не получил оперативных ответов.

В обычных магазинах фруктовый лёд удалось найти, но не сразу. В Петербурге его не было в центральных «Пятёрочках» и «Перекрёстке», но продавался в «Реале» на Канонерском острове и в «Дикси» в Мурино. В Краснодаре его не нашлось в «Магните», «Пятёрочке» и «Подсолнухе», но был в Витязево под Анапой. В Красноярске ситуация лучше всего: мороженое нашли в ларьке «Славицы» и онлайн-доставках «Сбермаркета», «Окей» и «Аллеи». Справедливости ради: все магазины городов мы не обошли.

В комментариях к постам-возмущениям о пропаже «льда» встречаются и сообщения о том, что мороженое есть, но оно уже не такое, как раньше. Пользователи отмечают, что десерт стал слишком дорогим, изменил вкус и стал похож на «йогурт» или «масло».

мульти-пульти @Sappy_Tea
@pidriarel С фруктовым льдом творится что-то вопиющее
Мало того что вместо привычных 29р он стал стоить 37р
Так ещё и купить его невозможно его постоянно нет в наличии а если и есть то только ужасный апельсиновый а не мой любимый яблочный!!!
переехал @GONCATB0Y
@twidade_Iucks сейчас в ларьках у нас подписывают это как фруктовый лёд но по текстуре это просто ЙОГУРТ А НЕ ЛЁД

Некоторым удалось найти фруктовый лёд в своих городах, но пришлось прогуляться до ларьков, магазинов «У дома» и круглосуточных продуктовых.

оливковая алина 🏳️‍🌈 @Jaimelesolives
@twidade_Iucks Фруктовый лёд это самый действующий, приятный и невероятно вкусный способ выживания в жару и я чувствую такую досаду, что лёд продаётся только в ларьках и иногда и во всяких круглосуточных
Алистерᴮᴱ~ @Alica_sova
@twidade_Iucks Ищи в магазинах "У дома" или подобные. Которые не являются сетью магазинов. В ларьках можно поискать
Андрей @blognat
@RainNightwalker @pidriarel У меня ларечек чисто с мороженым недалеко от дома. Покупаю по 15 р. Обычно пакетами сразу по 20-30 штук. Разбирают ппц как быстро.

В части регионах России проблем с фруктовым льдом и вовсе не существует. По словам пользователей из Орла, Пермского края, Волгограда и Евпатории, мороженое есть «в каждом магазине».

Своенравный ёжик🦔 @Wayward_Yozhik
@pidriarel Тем временем все магазины в моём городе:
Фруктовый лёд! Фруктовый лёд!
надя-гадя @nady_gadya
@twidade_Iucks Ну хз, у нас в Волгограде фруктовый лёд в любом магазине есть и всегда был

Почему так произошло? Выпуск фруктового льда как-то ограничили законодательно?

Есть основания полагать, что ситуация на рынке поменялась после принятого летом 2008 года (и вступившего в силу в 2014-м) нового технического регламента. С этого момента в России запретили продавать мороженое, не содержащее молока, что коснулось щербетов, фруктового льда и фруктового мороженого. Закон ограничивал только наименование продукта: производить его было можно, но называть стоило строго «фруктовым десертом».

Производители мороженого остались недовольны новым регламентом. Гендиректор Союза мороженщиков Валерий Елхов заявлял, что подобное решение скажется на спросе и нанесёт большой ущерб. «Нас заставляют называть продукцию десертом? Но что такое десерт в общественном сознании? Это просто третье и четвёртое блюдо. На упаковку придётся тратиться, новый дизайн разрабатывать», — отмечал он.

Когда фруктовый лёд «вышел» из-под техрегламента для продукции, содержащей молоко, он получил собственные стандарты. С 1 мая по 1 июня 2014 года производители не могли продавать свою продукцию, так как регламент для молока уже перестал распространяться на фруктовое мороженое, а второй — ещё не начал.

В итоге большая часть производителей справилась с новыми условиями: перестала маркировать продукцию как мороженое и разработала новые упаковки. Заместитель гендиректора Союза мороженщиков Наталья Уткина сообщила TJ, что в организации не заметили снижения продаж «десерта фруктовый лёд в общем количестве проданного мороженого за последние 10 лет».

Сократилось ли число выпускаемого фруктового льда в отдельных компаниях, неизвестно — TJ направил запросы в «Айсберри», «Инмарко», «Русский холод» и Froneri, но не получил оперативного ответа. Судя по сайтам компаний:

  • «Айсберри» продаёт один вид фруктового льда «Кот» с несколькими вкусами, но не указывает, что это мороженое;
  • у «Инмарко» фруктовый лёд обозначается как эскимо — вот, например, мороженое со вкусом апельсина и кока-колы;
  • фруктовый лёд «Маша и Медведь» от «Русского холода» описывается на упаковке как «лёд с определённым ароматом».

Самые популярные виды «ледков» — «Бон Пари» и «Почемучка». Многие помнят их с детства и ностальгируют о вкусах. «Почемучка» даже имеет собственную фан-группу во «ВКонтакте», где её любители делятся друг с другом информацией о местах его продажи.

Многие из тех, кто смог найти мороженое в магазинах, закупаются целыми партиями.

На мороженое в интернете встречается и очень много жалоб — на «не такой вкус», «подорожание» и уменьшение размера.

♡пидмаркоз-сан♡ @pidmsemp
купил мороженое «почемучка», а оно такое маленькое, раньше оно было намного длиннее

TJ обратился в пресс-службу компании Nestle, логотип которой указан на упаковке, но там сообщили, что не производят фруктовый лёд. Сейчас выпуском «Бон Пари» и «Почемучки» занимается компания «Фронери Рус», появившаяся летом 2016 года после объединения бизнеса мороженого Nestle и британского производителя R&R. Сам Nestle производит под брендом «Бон Пари» только кондитерские изделия.

Фабрика «Франери» Фото Dairy News

Повлияло ли слияние на изменение рецепта и размера мороженого, сказать трудно. Продукция «Франери» выпускается на фабрике в Жуковском, мощность которой — около 50 тысяч литров мороженого в год. Фруктовый лёд Nestle производился на том же заводе. TJ направил запрос во «Франери», но не получил оперативного ответа.

При этом любители «Почемучки» именно в 2016 году начали активно писать о том, что у мороженого поменялась упаковка, изменился вкус и размер.

Нельки-Янки @Llapasllaly
А вы заметили инфляцию мороженого, особенно почемучка и бонпари, теперь 50% палка 50% мороженое

Ну а что «говорят» цифры? Фруктового льда правда стало меньше?

Официальной статистики о снижении количества фруктового льда в магазинах или спроса на него нет, но есть косвенные данные. Если до введения техрегламента фруктовое мороженое, лёд и сорбет составляли 15% от всего ежегодно реализуемого мороженого (около 45 тысяч тонн), то к 2017 году продажи льда, щербета и конфет из мороженого не превышали 2%.

При этом интерес населения к продукту не снижался: летом 2018 года гендиректор союза мороженщиков России Геннадий Яшин отмечал, что один из самых популярных видов мороженого в Москве — фруктовый лёд. В опросе «Лаборатории трендов», проведённом в 2019-м году «ледки» любимыми назвали 23,7% респондентов. Замгендиректора Союза Наталья Уткина подтвердила, что в организации не заметили снижения спроса на «ледки» — в том числе и после изменения наименования с «мороженого» на «десерт».

Более того, судя по исследованию «Сбермаркета» и компании ResearchMe, фруктовый лёд относится к числу продуктов, по которым россияне ностальгируют с детства. 37% опрошенных заявили, что при возможности вернуться в прошлое купили именно «ледок».

Фруктовый лёд не исчез полностью, но, очевидно, его количество уменьшилось. Если после прочтения этого материала, вам страшно захотелось мороженого, то стоит в первую очередь поискать его онлайн-доставках продуктовых сетей, небольших магазинах и ларьках или заглянуть в группу «Клуб любителей мороженого „Почемучка”».

Мороженое можно и сделать самостоятельно: для этого вам потребуются формочки для эскимо, деревянные палочки, фруктовый сок и терпение. Порядок действий несложный:

  • залейте сок в формочки, оставив 1 саниметр от края;
  • поставьте палочку и закройте крышку от формочки (крышка, кстати, может быть уже со встроенной палочкой);
  • уберите формочки в морозильную камеру на 5 часов;
  • достаньте мороженое из холодильника, подождите 15 минут и достаньте его из формочки за палочку.

#мороженое #еда #лонгриды

67 67 комментариев
26
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67 комментариев
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Мистер Блондин

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Я поднимал вопросы о проблеме мороженного в россии много лет назад, а вы тогда на меня как на ебанутого смотрели 

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Антигравитационный торт

Мистер
17

ничего не изменилось

Ответить

Мистер Блондин

Антигравитацион…
7

с тебя 5000 за сетап

Ответить

Антигравитационн

Мистер
3

@Сергей Звезда расплатись

Ответить

Сергей Звезда

Антигра…
9

С тебя 5000 за панчлайн

Ответить

Антигравитационн

Сергей
6

@GoodSanta подготовь документы для банкротства 

Ответить

Бурный Макс

Антигра…
5

Я бы на твоём месте остановился, а то с такими расценками тебе придётся фруктовый лёд до конца лета сосать.

Ответить

Бурный Макс

13

Стаканчик > Фруктовый лёд

Ответить

Саша Кириллова

Бурный
2

стаканчик с чем....

Ответить

Даша Лейзаренко

Саша
31

с говном...

Ответить

Саша Кириллова

Даша
8

почему ты такая грубая...

Ответить

Даша Лейзаренко

Саша
5

простите...

Ответить

Саша Кириллова

Даша
5

ладно...

Ответить

Порядочный

Даша
3

ну емаё...

Ответить

AttentiveMilk

Даша
0

Сам ем и всем советую

Ответить

Бурный Макс

Саша
2

С Путинкой, конечно же.

Ответить

Саша Кириллова

Бурный
1

это правильно, это хорошо

Ответить

мЕдь

Саша
1

2 girls 1 cup. 

Ответить

Бурный Макс

7

TJ попытался узнать, почему

народ стал больше лизать и меньше сосать.

Ответить

Антигравитационный торт

Бурный
2

вам дорога в @Феминизм 

Ответить

Внутренний кофе

4

Хорошо, что я в Украине и у нас нет таких проблем.

Ответить

Философский теркин30см

Внутренний
8

та у вас вообще никаких проблем нет. живете как у бога за пазухой

Ответить

Eugene SOBI

Внутренний
2

и Крыма))

Ответить

Внутренний кофе

Eugene
0

он на месте

Ответить

Илья Гераськин

Внутрен…
0

В родной гавани?

Ответить

мЕдь

6

Мало того что вместо привычных 29р он стал стоить 37р

Хотел написать, что они как дети малые, а потом заметил, что это твиттер. 

Ответить

Zero-one-one

3

Вчера был в магазе. Всё есть 

Ответить

Российский велосипед

Zero-one-one
6

До твоей деревни тренды ещё не докатились. Мороженное ещё с прошлого года валяется 

Ответить

Zero-one-one

Российский
4

Прекрати травить мою деревню!!! 

Ответить

Российский

Zero-on…
2

Ты сейчас можешь травить москвичей мороженкой. Советую публиковать обзоры каждый день

Ответить

Zero-one-one

Российс…
2

Я не такой жестокий 

Ответить

Российский

Zero-on…
2

Было бы весело

Ответить

Внутренний кофе

Российс…
1

ты поэтому публиковала обзор на шипучки? предлагаю сделать качественный стоковый фотосет и постить в блог каждый день

Ответить

Российский

Внутрен…
1

И поэтому в том числе ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Мороженое постить? Я за

Ответить

Порядочный танк88

Zero-one-one
0

правда воды нет

Ответить

Zero-one-one

Порядочный
0

Какой воды? 

Ответить

Порядочный

Zero-on…
0

газированной и обычной, стоит по 5 бутылок и остальные полки пустые, та я про пятёрку

Ответить

Zero-one-one

Порядоч…
0

Где вы там живёте что у вас нифига нет? 

Ответить

Порядочный

Zero-on…
1

Я про воду. В других магазах всё есть

Ответить

Alexey Novikov

Zero-on…
1

В твиттере.

Ответить

Сергей Звезда

Zero-one-one
0

Везёт

Ответить

Сомнительный Влад

2

я будто расследование Навального прочитал!

Ответить

Сомнительный Влад

Сомнительный
1

только у вас хуйня какая-то
привет

Ответить

Саша Кириллова

Сомнительный
4

жаль 

Ответить

Сомнительный

Саша
0

я врал, на самом деле это прикольный пост

Ответить

Саша Кириллова

Сомнительный
0

надеюсь, меня не признают иноагентом за это

Ответить

Дмитрий Григорьев

2

как в 1990-е, так и в СССР его можно было купить практически в каждом магазине

Ни разу в СССР не встречал фруктового льда. Если есть скрин упаковки или любые другие пруфы его существования, я бы взглянул.

Слегка погуглил - тут же измазался в соплях любителей советского пломбира, вот же мерзкая порода, ими вся выдача засрана, но пруфов фруктового льда(хотя бы существования, про "каждый магазин" и говорить нечего) не нашёл.

Ответить

Порядочный танк88

1

фруктовый кок

Ответить

Полезный дым

1

Половина твиттерского нытья 2019ого года, инфоповод или тухлый или переоценëн 

Ответить

умный человек

1

Ешьте жёлтый снег

Ответить

Alexey Novikov

1

Любимая тема – сфоткать свой уёбищный маникюр.

Ответить

Ольга Щербинина

Alexey
0

а чего не хвастаетесь? 

Ответить

Alexey Novikov

Ольга
0

Уже без меня вон похвастались)

Ответить

Зарегистрировался только что

Alexey
0

ага
можно блевануть при виде фото

Ответить

Илья Гераськин

1

Фруктовый лёд это же великое разводилово, делать проще, а стоит как пломбир почти всегда

Ответить

Бип Боп

0

родина им дала нормальное мороженое из (возможно) молока, не хочу, хочу каку в рот тащить 

Ответить

Skomorokh

Бип
0

 родина им дала

Спасибо родине, что за меня решила

Ответить

Бип Боп

Skomorokh
0

казалось бы, скоморох, а словесные обороты такие неиронично считываешь

Ответить

Философский теркин30см

0

«тут охуительная история про то как детстве фруктовый лед продавался за 1₽»

Ответить

wmhy

0

Буквально пару дней назад нашёл фруктовый лёд в разливательных по дороге к белым скалам в сочи.
Не благодарите.

Ответить

Маленький шар

0

Расследование на которое заслужил этот сайт

Ответить

Кислотный беспилотник

Маленький
0

Загадки века раньше: кто убил Кеннеди?
Загадки века сейчас: кумда помдевался мой ямблочный лед?

Ответить

сироп от щекотки

0

Почемучка — топ

Ответить

Vld Mkrv

0

Баданин, Герасименко, Тимченко, учитесь, как надо проводить расследования

Ответить

Фейхтвангер

0

Тоже не смог найти фруктовый лёд в 4 магазинах в последний раз(

Ответить

Духовный яд

0

заговор, чтобы не писать про похитителя ароматов!!!11

Ответить

styll

0

Не помню в ссср фруктовый лед

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