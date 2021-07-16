«Проект», VTimes, «Медуза» — медиа-участники реестра либо закрываются, либо продолжают работу с большим трудом.

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Фото Василия Шапошникова/«Коммерсантъ»

С 2017 года Министерство юстиции признало 28 изданий и журналистов СМИ-иностранными агентами. После получения нового статуса многие из этих медиа потеряли доходы, некоторые закрылись. TJ рассказывает главное о СМИ-иноагентах.

Поправки в закон «О СМИ»

Минюст получил право определять СМИ-иноагентов после поправок в закон «О СМИ». Их внесли после того, как власти США решили внести российский телеканал Russia Today и информагентство Sputnik в список иноагентов. Госдума приняла проект во втором и третьем чтении за один день, Владимир Путин подписал документ 25 ноября 2017 года.

Согласно поправкам, любая структура, получающая финансирование из-за рубежа и распространяющая информацию, может быть объявлена СМИ-иностранным агентом. После получения соответствующего статуса она должна ежеквартально отчитываться о работе, доходах, расходах и маркировать материалы пометкой, что автор — иностранный агент.

Meduza @meduzaproject



https://meduza.io/feature/2021/07/16/vmeste-s-dzheffom-bezosom-v-kosmos-otpravitsya-18-letniy-syn-finansista-iz-niderlandov?utm_source=twitter&utm_medium=main ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА Типичная публикация «Медузы» после признания СМИ-иноагентом

За нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента предусмотрены штрафы до 5 миллионов рублей. Например, с марта 2021 года Роскомнадзор составил на гендиректора «Радио Свобода» Андрея Шарого 390 протоколов за неисполнение требований закона о маркировке. Общая сумма штрафов составила 71,5 миллионов рублей.

Работа СМИ-иноагентов формально в России разрешена. Размещать у них рекламу, перечислять деньги или публично разделять взгляды законом не запрещается. Однако статус иностранного агента на деле лишает СМИ доходов и источников информации. Включение в реестр создаёт для работы как минимум три проблемы:

Потеря доходов из-за ухода рекламодателей. По закону СМИ-иноагенты обязаны маркировать все свои материалы, включая страницы с рекламой. Рекламодателям это не нравится и они отказываются от сотрудничества.

Сокращение штата. Журналисты покидают редакции СМИ-иноагентов, поскольку тоже могут получить такой статус — в этом случае они тоже будут отчитываться перед Минюстом.

Отказ от сотрудничества. Эксперты и источники информации не дают комментарии, поскольку считают, что это опасно и не хотят, чтобы их связывали с этими изданиями. Нет гарантий, что человека, поддерживающего иностранного агента, самого не наделят таким же статусом.

«Голос Америки», «Радио свобода» и другие проекты, близкие к изданию

Первыми, в декабре 2017 года, в реестр внесли девять изданий: «Голос Америки», «Радио свобода» и другие проекты, близкие к радиостанции, которые финансируются правительством США. Так в реестр в декабре 2017 года попали:

телеканал «Настоящее Время» (базируется в Праге, освещает жизнь российской провинции);

татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (AzatliqRadiosi);



«Сибирь.Реалии»;



«Idel.Реалии» (пишет о жизни жителей Поволжья);

«Фактограф» (сопоставляет заявления чиновников с реальными фактами и мнениями экспертов);

«Кавказ.Реалии»;

«Крым.Реалии» (регулярно публикует материалы, в которых освещение присоединения Крыма к РФ резко противоречит российской официальной линии — присоединение называют «аннексией» и «оккупацией»).



Радиостанция «Голос Америки» начала вещание в 1942 году, «Радио Свобода» — в 1950 году на территории Западной Германии. С началом холодной войны на радиостанциях появились русскоязычные редакции. В советские годы они были одними из главных альтернативных источников информации для жителей СССР. Передачи «глушились» властями до конца 1980-х годов.

В декабре 2020 года Минюст признал ещё один проект «Радио Свобода», издание «Север.Реалии», СМИ-иностранным агентом.

Медиа включили в реестр на основе материалов, которые поступили из комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России. Депутаты обвинили издание в «оправдании экстремизма», «пропаганде легализации наркотиков» и нарушении законов во время освещения российских выборов.

В феврале 2020 года в реестр СМИ-иноагентов также внесли российское юридическое лицо радиостанции «Радио Свобода» — РОО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода». Его зарегистрировали в России в соответствии с требованиями для СМИ, признанных «иностранными агентами». Издания, которыми владеет РОО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», продолжают работу.

Чешское информационное агентство «Medium-orient»

Агентство включили в список СМИ-иноагентов в декабре 2020 года — по какой причине, Минюст не уточнил.

«Medium-orient» — учредитель информационного агентства Caucasus Times. Оно специализируется на новостях Юга России и Закавказья. Помимо новостей, агентство публикует аналитические обзоры социально-экономических событий в регионе и проводит социологические исследования.

Главный офис «Medium-orient» находится в Праге и финансируется институтом «Открытое общество» — региональным фондом миллиардера Джорджа Сороса.

«Медуза» и «Первое антикоррупционное СМИ»

23 апреля 2021 года Минюст внёс компанию SIA «Medusa Project», зарегистрированную в Латвии, и ООО «Первое антикоррупционное СМИ» в реестр «иностранных агентов».

«Первое антикоррупционное СМИ» — федеральное средство массовой информации, специализирующееся на борьбе с коррупцией в России. Зарегистрировано в Москве.

В Минюсте заявили, что издания включили в список после сообщения госоргана об иностранном финансировании медиа — кто именно это был, Минюст не уточнил. По словам источника «Открытых медиа» в администрации президента, «Медузу» внесли в чёрный список в ответ на действия Латвии. Собеседник издания отметил, что «настало время отвечать» на то, что страна последовательно блокирует вещание и сайты российских государственных каналов. Хотя «Медуза» отношения к властям Латвии не имеет.

Координатор «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова (вместе с адвокатом Сергеем Бадамшиным представляла интересы «Медузы» в суде) сообщила, что издание внесли в реестр через три дня после жалобы члена московской ОНК в Роскомнадзор. Александр Ионов 20 апреля написал ведомству, что медиа цитировало материалы СМИ-иноагентов, управляется латвийским юрлицом и финансируется грантами двух иностранных НКО.

Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков отметил, что из-за нового статуса в работе издания появились три угрозы: потеря рекламодателей, отказ экспертов и источников информации от сотрудничества, а также давление на авторов — они тоже могут получить статус иноагентов.

29 апреля «Медуза» заявила, что потеряла рекламодателей. Издание отказалось от офисов, урезало зарплаты на 30-50% и объявило сбор пожертвований. 11 мая издание обжаловало в суде включение в список иноагентов, но иск «Медузы» не удовлетворили.

VTimes

14 мая 2021 года Минюст внёс юрлицо, выступающее администратором домена VTimes.io, в реестр «иностранных агентов». Под этим доменом работало издание VTimes, основанное бывшими журналистами «Ведомостей».

После признания «иностранным агентом» редакция заявила, что издание закроется, поскольку «ярлык „иноагента” разрушил бизнес-модель» СМИ. VTimes прекратило работу в День независимости России — 12 июня.

Бывшие редакторы и журналисты «Ведомостей» уволились из газеты после смены собственников и руководства и осенью 2020 года и запустили VTimes. Издание писало об экономике, финансах, бизнесе, экологии, здоровье, образовании. Советником проекта был медиаменеджер Дерк Сауэр — в 1999 году он совместно с The Wall Street Journal и Financial Times основал «Ведомости». Основные источники финансирования издания, помимо рекламы, – деньги частных жертвователей и некоммерческих организаций.

Журналисты в списке СМИ-иноагентов

В реестр СМИ-иноагентов могут вносить не только организации, но и физические лица, если они публикуют и распространяют сообщения, получают деньги от иностранных государств, организаций и граждан или россиян, которые сами финансируются иностранцами.

Люди, которых признали СМИ-иноагентом, должны исполнять несколько требований:

помечать все свои сообщения в социальных сетях и в СМИ (за нарушение — штраф до 2,5 тысяч рублей);



завести собственное юридическое лицо и отчитываться об её деятельности Минюсту (за нарушения — штрафы до 300 тысяч рублей и в перспективе — уголовная ответственность с лишением свободы до двух лет).

Издания, которые распространяют сообщения лиц, признанных СМИ-иноагентами, обязаны сообщать об их статусе.

В декабре 2020 года Минюст впервые включил физических лиц в список СМИ-иноагентов: все они были авторами медиа, признанных иностранными агентами, давали им комментарии или публиковали их записи. В число их число вошли:

Людмила Савицкая — журналистка из Пскова ( «Радио Свобода» и «МБХ медиа»);



и «МБХ медиа»); Сергей Маркелов — журналист ( «Радио Свобода» , «7х7»);

, «7х7»); Денис Камалягин — главный редактор «Псковской губернии» (журналист предполагает, что его включили в реестр иностранных агентов из-за работы внештатным автором в издании «Север.Реалии» );

); Дарья Апахончич — художница-акционистка, соосновательница арт-группы «Родина» (она не журналист, но давала комментарий в качестве эксперта телеканалу «Настоящее Время» — участие в создании материала СМИ-аноагента расценивается как соавторство);



— участие в создании материала СМИ-аноагента расценивается как соавторство); Лев Пономарёв — правозащитник, председатель Национальной общественной организации «За права человека», член Правозащитного совета России, создатель сетевого сообщества «Конгресс интеллигенции» (публиковал информацию с сайтов СМИ-иноагентов на своей странице в Facebook).

15 июля 2021 года в список иноагентов внесли сотрудников «Открытых медиа», в реестр попали:

Юлия Ярош (главный редактор);

Максим Гликин (замглавреда).

«Открытые медиа» — русскоязычное сетевое издание, специализирующееся на общественно-политических новостях. Юрлицо Open press OÜ зарегистрировано в Эстонии британской компанией Hanover 16 Limited, принадлежащей Михаилу Ходорковскому. В июне 2021 года Генпрокуратура признала деятельность четырёх его фондов «нежелательной».

15 июля Минюст признал СМИ-иноагентом автора «Радио свобода» Елизавету Маетную.

Сотрудники «Проекта»

15 июля 2021 года Генпрокуратура признала «нежелательной» в России организацией Project Media, Inc. («Проект Медиа»), зарегистрированной в США. Это юридическое лицо российского издания «Проект», специализирующегося на расследованиях. По мнению Генпрокуратуры, его деятельность представляет «угрозу основам конституционного строя и безопасности» России.

Минюст внёс сотрудников издания в реестр «иностранных агентов». В список вошли:

Роман Баданин (основатель и главный редактор);

Пётр Маняхин;

Ольга Чуракова;

Мария Железнова;

Юлия Лукьянова.

16 июля сотрудники «Проекта» объявили о ликвидации юрлица, признанного «нежелательным» на территории России и заявили, что больше оно «не имеет финансовых отношений с кем-либо из журналистов, работающих в России». Они также пообещали продолжить делать расследования.