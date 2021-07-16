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yannlll

Cписок 28: кого и за что российские власти объявили СМИ-иностранными агентами Статьи редакции

«Проект», VTimes, «Медуза» — медиа-участники реестра либо закрываются, либо продолжают работу с большим трудом.

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Фото Василия Шапошникова/«Коммерсантъ»

С 2017 года Министерство юстиции признало 28 изданий и журналистов СМИ-иностранными агентами. После получения нового статуса многие из этих медиа потеряли доходы, некоторые закрылись. TJ рассказывает главное о СМИ-иноагентах.

Поправки в закон «О СМИ»

Минюст получил право определять СМИ-иноагентов после поправок в закон «О СМИ». Их внесли после того, как власти США решили внести российский телеканал Russia Today и информагентство Sputnik в список иноагентов. Госдума приняла проект во втором и третьем чтении за один день, Владимир Путин подписал документ 25 ноября 2017 года.

Согласно поправкам, любая структура, получающая финансирование из-за рубежа и распространяющая информацию, может быть объявлена СМИ-иностранным агентом. После получения соответствующего статуса она должна ежеквартально отчитываться о работе, доходах, расходах и маркировать материалы пометкой, что автор — иностранный агент.

Meduza @meduzaproject
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

https://meduza.io/feature/2021/07/16/vmeste-s-dzheffom-bezosom-v-kosmos-otpravitsya-18-letniy-syn-finansista-iz-niderlandov?utm_source=twitter&utm_medium=main
Типичная публикация «Медузы» после признания СМИ-иноагентом

За нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента предусмотрены штрафы до 5 миллионов рублей. Например, с марта 2021 года Роскомнадзор составил на гендиректора «Радио Свобода» Андрея Шарого 390 протоколов за неисполнение требований закона о маркировке. Общая сумма штрафов составила 71,5 миллионов рублей.

Работа СМИ-иноагентов формально в России разрешена. Размещать у них рекламу, перечислять деньги или публично разделять взгляды законом не запрещается. Однако статус иностранного агента на деле лишает СМИ доходов и источников информации. Включение в реестр создаёт для работы как минимум три проблемы:

  • Потеря доходов из-за ухода рекламодателей. По закону СМИ-иноагенты обязаны маркировать все свои материалы, включая страницы с рекламой. Рекламодателям это не нравится и они отказываются от сотрудничества.
  • Сокращение штата. Журналисты покидают редакции СМИ-иноагентов, поскольку тоже могут получить такой статус — в этом случае они тоже будут отчитываться перед Минюстом.
  • Отказ от сотрудничества. Эксперты и источники информации не дают комментарии, поскольку считают, что это опасно и не хотят, чтобы их связывали с этими изданиями. Нет гарантий, что человека, поддерживающего иностранного агента, самого не наделят таким же статусом.
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Судя по всему, 2021 год обернётся новыми трудностями, ограничениями и штрафами.
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«Голос Америки», «Радио свобода» и другие проекты, близкие к изданию

Первыми, в декабре 2017 года, в реестр внесли девять изданий: «Голос Америки», «Радио свобода» и другие проекты, близкие к радиостанции, которые финансируются правительством США. Так в реестр в декабре 2017 года попали:

  • телеканал «Настоящее Время» (базируется в Праге, освещает жизнь российской провинции);
  • татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (AzatliqRadiosi);
  • «Сибирь.Реалии»;
  • «Idel.Реалии» (пишет о жизни жителей Поволжья);
  • «Фактограф» (сопоставляет заявления чиновников с реальными фактами и мнениями экспертов);
  • «Кавказ.Реалии»;
  • «Крым.Реалии» (регулярно публикует материалы, в которых освещение присоединения Крыма к РФ резко противоречит российской официальной линии — присоединение называют «аннексией» и «оккупацией»).

Радиостанция «Голос Америки» начала вещание в 1942 году, «Радио Свобода» — в 1950 году на территории Западной Германии. С началом холодной войны на радиостанциях появились русскоязычные редакции. В советские годы они были одними из главных альтернативных источников информации для жителей СССР. Передачи «глушились» властями до конца 1980-х годов.

В декабре 2020 года Минюст признал ещё один проект «Радио Свобода», издание «Север.Реалии», СМИ-иностранным агентом.

Медиа включили в реестр на основе материалов, которые поступили из комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России. Депутаты обвинили издание в «оправдании экстремизма», «пропаганде легализации наркотиков» и нарушении законов во время освещения российских выборов.

В феврале 2020 года в реестр СМИ-иноагентов также внесли российское юридическое лицо радиостанции «Радио Свобода» — РОО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода». Его зарегистрировали в России в соответствии с требованиями для СМИ, признанных «иностранными агентами». Издания, которыми владеет РОО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», продолжают работу.

Чешское информационное агентство «Medium-orient»

Агентство включили в список СМИ-иноагентов в декабре 2020 года — по какой причине, Минюст не уточнил.

«Medium-orient» — учредитель информационного агентства Caucasus Times. Оно специализируется на новостях Юга России и Закавказья. Помимо новостей, агентство публикует аналитические обзоры социально-экономических событий в регионе и проводит социологические исследования.

Главный офис «Medium-orient» находится в Праге и финансируется институтом «Открытое общество» — региональным фондом миллиардера Джорджа Сороса.

«Медуза» и «Первое антикоррупционное СМИ»

23 апреля 2021 года Минюст внёс компанию SIA «Medusa Project», зарегистрированную в Латвии, и ООО «Первое антикоррупционное СМИ» в реестр «иностранных агентов».

«Первое антикоррупционное СМИ» — федеральное средство массовой информации, специализирующееся на борьбе с коррупцией в России. Зарегистрировано в Москве.

В Минюсте заявили, что издания включили в список после сообщения госоргана об иностранном финансировании медиа — кто именно это был, Минюст не уточнил. По словам источника «Открытых медиа» в администрации президента, «Медузу» внесли в чёрный список в ответ на действия Латвии. Собеседник издания отметил, что «настало время отвечать» на то, что страна последовательно блокирует вещание и сайты российских государственных каналов. Хотя «Медуза» отношения к властям Латвии не имеет.

Координатор «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова (вместе с адвокатом Сергеем Бадамшиным представляла интересы «Медузы» в суде) сообщила, что издание внесли в реестр через три дня после жалобы члена московской ОНК в Роскомнадзор. Александр Ионов 20 апреля написал ведомству, что медиа цитировало материалы СМИ-иноагентов, управляется латвийским юрлицом и финансируется грантами двух иностранных НКО.

«Медузу» признали «иностранным агентом» через…
Александр Ионов заявил, что издание выиграло латвийский тендер и получает финансирование от…
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Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков отметил, что из-за нового статуса в работе издания появились три угрозы: потеря рекламодателей, отказ экспертов и источников информации от сотрудничества, а также давление на авторов — они тоже могут получить статус иноагентов.

«Мы не знаем, что делать дальше»: «Медуза…
Потеря рекламодателей, источников и давление на журналистов.
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29 апреля «Медуза» заявила, что потеряла рекламодателей. Издание отказалось от офисов, урезало зарплаты на 30-50% и объявило сбор пожертвований. 11 мая издание обжаловало в суде включение в список иноагентов, но иск «Медузы» не удовлетворили.

VTimes

14 мая 2021 года Минюст внёс юрлицо, выступающее администратором домена VTimes.io, в реестр «иностранных агентов». Под этим доменом работало издание VTimes, основанное бывшими журналистами «Ведомостей».

После признания «иностранным агентом» редакция заявила, что издание закроется, поскольку «ярлык „иноагента” разрушил бизнес-модель» СМИ. VTimes прекратило работу в День независимости России — 12 июня.

«Власти не нужны профессиональные и…
По заявлению редакции, «ярлык „иноагента” разрушил бизнес-модель» издания от бывших журналистов…
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Бывшие редакторы и журналисты «Ведомостей» уволились из газеты после смены собственников и руководства и осенью 2020 года и запустили VTimes. Издание писало об экономике, финансах, бизнесе, экологии, здоровье, образовании. Советником проекта был медиаменеджер Дерк Сауэр — в 1999 году он совместно с The Wall Street Journal и Financial Times основал «Ведомости». Основные источники финансирования издания, помимо рекламы, – деньги частных жертвователей и некоммерческих организаций.

Журналисты в списке СМИ-иноагентов

В реестр СМИ-иноагентов могут вносить не только организации, но и физические лица, если они публикуют и распространяют сообщения, получают деньги от иностранных государств, организаций и граждан или россиян, которые сами финансируются иностранцами.

Люди, которых признали СМИ-иноагентом, должны исполнять несколько требований:

  • помечать все свои сообщения в социальных сетях и в СМИ (за нарушение — штраф до 2,5 тысяч рублей);
  • завести собственное юридическое лицо и отчитываться об её деятельности Минюсту (за нарушения — штрафы до 300 тысяч рублей и в перспективе — уголовная ответственность с лишением свободы до двух лет).

Издания, которые распространяют сообщения лиц, признанных СМИ-иноагентами, обязаны сообщать об их статусе.

В декабре 2020 года Минюст впервые включил физических лиц в список СМИ-иноагентов: все они были авторами медиа, признанных иностранными агентами, давали им комментарии или публиковали их записи. В число их число вошли:

  • Людмила Савицкая — журналистка из Пскова («Радио Свобода» и «МБХ медиа»);
  • Сергей Маркелов — журналист («Радио Свобода», «7х7»);
  • Денис Камалягин — главный редактор «Псковской губернии» (журналист предполагает, что его включили в реестр иностранных агентов из-за работы внештатным автором в издании «Север.Реалии»);
  • Дарья Апахончич — художница-акционистка, соосновательница арт-группы «Родина» (она не журналист, но давала комментарий в качестве эксперта телеканалу «Настоящее Время» — участие в создании материала СМИ-аноагента расценивается как соавторство);
  • Лев Пономарёв — правозащитник, председатель Национальной общественной организации «За права человека», член Правозащитного совета России, создатель сетевого сообщества «Конгресс интеллигенции» (публиковал информацию с сайтов СМИ-иноагентов на своей странице в Facebook).

15 июля 2021 года в список иноагентов внесли сотрудников «Открытых медиа», в реестр попали:

  • Юлия Ярош (главный редактор);
  • Максим Гликин (замглавреда).

«Открытые медиа» — русскоязычное сетевое издание, специализирующееся на общественно-политических новостях. Юрлицо Open press OÜ зарегистрировано в Эстонии британской компанией Hanover 16 Limited, принадлежащей Михаилу Ходорковскому. В июне 2021 года Генпрокуратура признала деятельность четырёх его фондов «нежелательной».

15 июля Минюст признал СМИ-иноагентом автора «Радио свобода» Елизавету Маетную.

Сотрудники «Проекта»

15 июля 2021 года Генпрокуратура признала «нежелательной» в России организацией Project Media, Inc. («Проект Медиа»), зарегистрированной в США. Это юридическое лицо российского издания «Проект», специализирующегося на расследованиях. По мнению Генпрокуратуры, его деятельность представляет «угрозу основам конституционного строя и безопасности» России.

Минюст внёс сотрудников издания в реестр «иностранных агентов». В список вошли:

  • Роман Баданин (основатель и главный редактор);
  • Пётр Маняхин;
  • Ольга Чуракова;
  • Мария Железнова;
  • Юлия Лукьянова.

16 июля сотрудники «Проекта» объявили о ликвидации юрлица, признанного «нежелательным» на территории России и заявили, что больше оно «не имеет финансовых отношений с кем-либо из журналистов, работающих в России». Они также пообещали продолжить делать расследования.

В конце июня у журналистов «Проекта» устраивали обыски. За сутки до этого издание анонсировало расследование о главе МВД Владимире Колокольцове и его недвижимости, предположительно переписанной на родственников жены. В МВД заявили, что обыски проходили в связи с делом о клевете 2017-го года из-за расследования про бизнесмена Илью Трабера. Однако сотрудники «Проекта» уверены, что причина связана именно с Колокольцевым.

#смииноагенты #иноагенты #право #сми #медиа #политика

7 7 комментариев
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Одетый хот-дог

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СПАСИБО!

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Артём Мазанов

Одетый
2

Прости, что игнорировали тебя раньше 

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Архитектурный цветок

Артём
0

Продолжайте

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Сергей Владимирович

1

Надеюсь попадание в этот список станет таким же престижным и желаемым, как галочка в инстаграм.

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thekitakun

0

А почему рекламодатели уходят из-за какой-то плашки с надписью? Ну если всем все очевидно про ситуацию в стране и т.п.

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Evil Pechenka

thekitakun
2

Потому, что следом к ним придёт налоговая проверка и окажется, что деятельность которую они ведут состоит целиком из нарушений и им пора в тюрьму.

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Cерьёзный Валера

0

Заебись, что ТЖ под прикрытием товарища майора!

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