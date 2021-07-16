Наводнение в Европе: что происходит в Германии и других странах, где погибло более сотни людей и затопило целые города Статьи редакции
Более тысячи людей пропали без вести, сотни домов разрушены, мосты и дороги смывает водой.
Всю неделю в Европе бушует ураган «Бернд» — сильные ливни повышают уровень воды в реках и затапливают города. Особенно циклон коснулся Германии — за несколько дней из-за наводнений там погибло больше 100 человек, а без вести пропало около 1300. Вода разрушила сотни домов, размыла мосты и дороги, лишив людей жилья и возможности уехать.
Германия
- С начала недели западную часть Германии, в особенности земли Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц, накрыло ураганом «Бернд». В некоторых районах выпало до 150 литров осадков на квадратный метр или двухмесячная норма всего за два дня. Из-за сильных осадков река Рейн и её приток Ар вышли из берегов во многих населённых пунктах, затопив улицы;
- Хуже всего дела обстоят в Рейнланд-Пфальце. Сильно разрушена коммуна Шульд с 700 жителями, окружённая рекой Ар. Наводнение полностью разрушило и сильно повредило множество зданий. Некоторые дороги в деревне размыты, а в образовавшиеся расщелины провалились машины. Обломки домов, деревья и мусор разнесло потоками воды по всей деревне;
- В других населённых пунктах вдоль реки Ар повреждены мосты, затоплены дома и разрушены кемпинги, пишет Би-би-си. В Хагене разрушено или повреждено сразу три моста. В Эрфтштадт-Блессема обрушился участок автобана A1, проходящий через всю Германию;
- В интернате для людей с ограниченными возможностями в Зинциге погибли 12 человек. «Здание должно было быть эвакуировано. Но когда подошёл сотрудник, пришла приливная волна — он не мог выбраться и не смог помочь», — сообщил член парламента региона Стефан Меллер;
- В городе Эрфтштадте к югу от Кёльна в Северном Рейн-Вестфалии из-за наводнения и оползней обрушилось несколько домов. 55 человек спасли, один погиб, а 15 остаются в разрушенных зданиях. Службы спасения получала сообщения от людей, оказавшихся в ловушке, но найти оставшихся пострадавших мешает утечка газа после обрушения. Местные власти призвали эвакуированных жителей не возвращаться домой, опасаясь дальнейших разрушений;
- В Германии от урагана и его последствий погибло уже 103 человека, а более 1300 считаются без вести пропавшими. Немецкие власти отмечают, что число погибших, вероятно, будет расти, а сколько людей пропало точно неизвестно, так как в пострадавших регионах плохая мобильная связь и родственники жителей просто не могут с ними связаться;
- Для спасения пострадавших, поиска пропавших и устранения последствий урагана отправили военных, технику и вертолёты. Крупная бронетехника очищает заваленные деревьями и мусором улицы, а вертолёты осматривают территории и эвакуируют жителей с крыш домов;
- Минобороны Германии объявило режим военной катастрофы на западе страны. Это позволит местным властям самостоятельно решать, отправлять ли в пострадавшие города военную технику для помощи в спасении людей или устранении последствий урагана;
- В пятницу и выходные жителей земель Рейнланд-Пфальц и Саар вновь ждут ливни и ураганный ветер. В Северном Рейн-Вестфалии тоже пройдут дожди, но не обильные. По прогнозам синоптиков, Рейн вернётся в русло не раньше следующей недели;
- Премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет назвал ситуацию в Германии «наводнением исторических масштабов».
Бельгия
- Ураган коснулся не только Германии, но и ближайших стран. Регион Льеж в Бельгии оказался в «критической» ситуации — его затопило вышедшей из берегов рекой Маас. 15 июля власти призвали жителей Льежа и Лимбурга эвакуироваться или перебраться на возвышенность, а также закрыли магазины;
- Пострадали и жители бельгийского города Вервье, власти которого ввели комендантский час, опасаясь грабежей. На плотине Монсен выше Льежа работают лишь двое шлюзовых ворот из шести. Если плотина прорвётся, ещё сильнее затопить может нидерландский Лимбург, что власти назвали «катастрофой». В регионе Валлония из-за урагана без света осталась 21 тысяча жителей;
- К обеду 16 июля в Бельгии погибло 14 человек, а четверо пропали без вести. Около 10 жилых домов разрушены.
Нидерланды
- В Нидерландах из-за выхода из берегов реки Маас эвакуировали жителей опасных районов в нескольких городах. К обеду 16 июля уровень воды понизился и людям разрешили вернуться домой. В Валкенбурге тысячи жителей остались без света;
- В Вулвамесе на границе в Бельгией прорвалась дамба. Власти опасаются, что это может повториться с дамбой Хеппенирт — военные укрепляют её мешками с песком и тяжёлым оборудованием.
- Наводнения также настигли некоторые районы Швейцарии и Франции, но ситуация там лучше, чем в Германии, Бельгии и Нидерландах;
- Учёные-климатологи отмечают, что они давно говорили о глобальных изменениях климата из-за деятельности человека, но нынешнее наводнение превзошло их ожидания. «Событие этой недели совершенно нетипично для этого региона. Это длилось долго и затронуло обширную территорию», — сказал The Guardian профессор климатологии Потсдамского института исследований климата Дитер Гертен. Учёный ожидает, что всё экстремальные природные явления станут ещё более экстремальными.
Почему редакция не пишет про ЮАР???
Может вы будете опросы делать, типа на какие темы писать
Сколько платишь? Может я что-то напишу
Водный мангал
опять чернуха?
А про что там писать? Про нигеров-лутеров?
Писать из-за чего у них происходит лутинг.
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Это другое. Понимать надо.
Еще бы у природы был разум и воля, мда.
забавно наблюдать как ты пытаешься тут на тж строить чувака с типа критичным мышлением, но если бы ты был хоть чуточку развит кругозорно, ты бы узнал отсылку к Джорджу Карлину.
Поэтому прекращай притворяться тем кем ты не являешься и генерировать комитету пустой трафик
Ведь главным маркером наличия кругозора является именно дословное знание каждого выступления каждого юмориста)))
Это не отсылка, когда ты коряво написал мессадж, который якобы, но не точно, использовал Карлин (и ещё тысяча книг, фильмов, песен, интервью и т.п.), хотя по этой теме он более известен битом про «plastic, asshole!»
Кринж
Телефонный корабль
немцы-то чем заслужили, они же нормальные люди
Наводнения были всегда...
Просто чем в более информационном обществе мы живем, тем больше видим...
Если погуглить, то ту же Германию топило вполне регулярно и всегда.
Например в 1993 году на Рождество. Тогда его называли тоже Наводнением века, бла-бла-бла...
Ну это же было наводнение прошлого века. А это наводнение нового века.
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но нынешнее наводнение превзошло их ожидания. «Событие этой недели совершенно нетипично для этого региона. Это длилось долго и затронуло обширную территорию», — сказал The Guardian профессор климатологии Потсдамского института исследований климата Дитер Гертен.
Как-будто "наводнения тысячелетия" не было
https://ru.wikipedia.org/wiki/Наводнение_в_Центральной_Европе_(1997)