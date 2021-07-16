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Екатерина Кузнецова

Наводнение в Европе: что происходит в Германии и других странах, где погибло более сотни людей и затопило целые города Статьи редакции

Более тысячи людей пропали без вести, сотни домов разрушены, мосты и дороги смывает водой.

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Деревня Шульд в районе Рейнланд-Пфальц, Германия Фото EPA

Всю неделю в Европе бушует ураган «Бернд» — сильные ливни повышают уровень воды в реках и затапливают города. Особенно циклон коснулся Германии — за несколько дней из-за наводнений там погибло больше 100 человек, а без вести пропало около 1300. Вода разрушила сотни домов, размыла мосты и дороги, лишив людей жилья и возможности уехать.

Германия

  • С начала недели западную часть Германии, в особенности земли Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц, накрыло ураганом «Бернд». В некоторых районах выпало до 150 литров осадков на квадратный метр или двухмесячная норма всего за два дня. Из-за сильных осадков река Рейн и её приток Ар вышли из берегов во многих населённых пунктах, затопив улицы;
Mahdi Motagh @MahdiMotagh
Real-time #flood inundation mapping and monitoring in west #Germany using #Sentinel1 acquisition from today (15.07); Unfortunately, areas around Bad Neuenahr-Ahrweiler and Euskirchen south of Cologne were seriously affected by the flood. @CopernicusEMS https://twitter.com/QuirinWeber/status/1415671529161908235 https://t.co/4Yr0bcQgjU
Мониторинг паводков в режиме реального времени на западе Германии
Tommy Pilon @PilonTommy
Before and after picture following the massive flood in Germany. Devastating. https://t.co/rG8iF2JSwn
«До» и «после» наводнения в Германии
  • Хуже всего дела обстоят в Рейнланд-Пфальце. Сильно разрушена коммуна Шульд с 700 жителями, окружённая рекой Ар. Наводнение полностью разрушило и сильно повредило множество зданий. Некоторые дороги в деревне размыты, а в образовавшиеся расщелины провалились машины. Обломки домов, деревья и мусор разнесло потоками воды по всей деревне;
  • В других населённых пунктах вдоль реки Ар повреждены мосты, затоплены дома и разрушены кемпинги, пишет Би-би-си. В Хагене разрушено или повреждено сразу три моста. В Эрфтштадт-Блессема обрушился участок автобана A1, проходящий через всю Германию;
  • В интернате для людей с ограниченными возможностями в Зинциге погибли 12 человек. «Здание должно было быть эвакуировано. Но когда подошёл сотрудник, пришла приливная волна — он не мог выбраться и не смог помочь», — сообщил член парламента региона Стефан Меллер;
  • В городе Эрфтштадте к югу от Кёльна в Северном Рейн-Вестфалии из-за наводнения и оползней обрушилось несколько домов. 55 человек спасли, один погиб, а 15 остаются в разрушенных зданиях. Службы спасения получала сообщения от людей, оказавшихся в ловушке, но найти оставшихся пострадавших мешает утечка газа после обрушения. Местные власти призвали эвакуированных жителей не возвращаться домой, опасаясь дальнейших разрушений;
Insider Paper @TheInsiderPaper
NEW 🚨 About 60 dead, dozens missing, thousands out of power after devastating floods in Germany

https://t.co/Th0grxZ2Aj
The Sun @TheSun
Residents rescued by helicopter as deadly floods cause chaos in Germany, Belgium and the Netherlands https://t.co/l3ZSqdfyJl
Жителей затопленных домов спасают при помощи вертолётов
  • В Германии от урагана и его последствий погибло уже 103 человека, а более 1300 считаются без вести пропавшими. Немецкие власти отмечают, что число погибших, вероятно, будет расти, а сколько людей пропало точно неизвестно, так как в пострадавших регионах плохая мобильная связь и родственники жителей просто не могут с ними связаться;
  • Для спасения пострадавших, поиска пропавших и устранения последствий урагана отправили военных, технику и вертолёты. Крупная бронетехника очищает заваленные деревьями и мусором улицы, а вертолёты осматривают территории и эвакуируют жителей с крыш домов;
  • Минобороны Германии объявило режим военной катастрофы на западе страны. Это позволит местным властям самостоятельно решать, отправлять ли в пострадавшие города военную технику для помощи в спасении людей или устранении последствий урагана;
  • В пятницу и выходные жителей земель Рейнланд-Пфальц и Саар вновь ждут ливни и ураганный ветер. В Северном Рейн-Вестфалии тоже пройдут дожди, но не обильные. По прогнозам синоптиков, Рейн вернётся в русло не раньше следующей недели;
  • Премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет назвал ситуацию в Германии «наводнением исторических масштабов».

Бельгия

  • Ураган коснулся не только Германии, но и ближайших стран. Регион Льеж в Бельгии оказался в «критической» ситуации — его затопило вышедшей из берегов рекой Маас. 15 июля власти призвали жителей Льежа и Лимбурга эвакуироваться или перебраться на возвышенность, а также закрыли магазины;
  • Пострадали и жители бельгийского города Вервье, власти которого ввели комендантский час, опасаясь грабежей. На плотине Монсен выше Льежа работают лишь двое шлюзовых ворот из шести. Если плотина прорвётся, ещё сильнее затопить может нидерландский Лимбург, что власти назвали «катастрофой». В регионе Валлония из-за урагана без света осталась 21 тысяча жителей;
  • К обеду 16 июля в Бельгии погибло 14 человек, а четверо пропали без вести. Около 10 жилых домов разрушены.
Météo Express @MeteoExpress
🌧 La crue de la Vesdre atteint une ampleur dramatique à Verviers dans l'est de la Belgique ce matin ! Certaines rues sont noyées sous près de 2 mètres d'eau ! (© Katia Bogaert) https://t.co/yDGNgflP1y
Сегодня утром наводнение в Верье достигло драматических размеров. Некоторые улицы затоплены почти на два метра

Нидерланды

  • В Нидерландах из-за выхода из берегов реки Маас эвакуировали жителей опасных районов в нескольких городах. К обеду 16 июля уровень воды понизился и людям разрешили вернуться домой. В Валкенбурге тысячи жителей остались без света;
  • В Вулвамесе на границе в Бельгией прорвалась дамба. Власти опасаются, что это может повториться с дамбой Хеппенирт — военные укрепляют её мешками с песком и тяжёлым оборудованием.
Martijn Peters @MartijnP_DPG
Ook in Nederland is er heel wat overlast in de provincie Limburg🇳🇱🌧

De auto's drijven ook daar door de straten (centrum Valkenburg)😶 De extreme wateroverlast is het gevolg van de overstroming van De Geul die het water uit de Ardennen niet aankan

https://t.co/diWCxEomM8
  • Наводнения также настигли некоторые районы Швейцарии и Франции, но ситуация там лучше, чем в Германии, Бельгии и Нидерландах;
  • Учёные-климатологи отмечают, что они давно говорили о глобальных изменениях климата из-за деятельности человека, но нынешнее наводнение превзошло их ожидания. «Событие этой недели совершенно нетипично для этого региона. Это длилось долго и затронуло обширную территорию», — сказал The Guardian профессор климатологии Потсдамского института исследований климата Дитер Гертен. Учёный ожидает, что всё экстремальные природные явления станут ещё более экстремальными.

#экология #происшествия #европа

47 47 комментариев
1
33
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Zero-one-one

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Почему редакция не пишет про ЮАР??? 

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Екатерина Кузнецова

Zero-one-one
27

ТАК ПОЧЕМУ КАЖДЫЙ РАЗ КАК ТОЛЬКО Я ВЫПУСКАЮ ТЕКСТ ВЫ ПИШЕТЕ ПРО КАКИЕ-ТО ДРУГИЕ ТЕМЫ 

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Водный мангал

Екатерина
5

ну написала и написала , че орешь

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Екатерина

Водный
5

написала потому и ару 

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Zero-one-one

Екатерина
2

Может вы будете опросы делать, типа на какие темы писать

Ответить

Екатерина

Zero-on…
1

мы тогда умрём. просто предлагайте — мы прислушиваемся

Ответить

Eugard

Екатери…
2

Расскажите историю кооператива "Озеро"

Ответить

Eugard

Екатери…
0

Можно написать про войну в ЦАР

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taraskiy lotots

Zero-on…
1

Сколько платишь? Может я что-то напишу

Ответить

Zero-one-one

taraskiy
2

Плачу мешком спасибо

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Водный мангал

Zero-one-one
4

опять чернуха?

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Zero-one-one

Водный
4

Расист!!! 

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Водный мангал

Zero-on…
0

ну ладно

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Екатерина Кузнецова

Zero-one-one
2

сейчас всё внимание на этот!

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Doktor Streyndzhlav

Екатерина
2

Хотим про нигеров в далекой Африке.

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Zero-one-one

Екатерина
2

Хорошо, я лайкнул

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Екатерина

Zero-on…
1

спасибо

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Doktor Streyndzhlav

Zero-one-one
0

А про что там писать? Про нигеров-лутеров?

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Zero-one-one

Doktor
1

Писать из-за чего у них  происходит лутинг.

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Иван Иванов

Zero-one-one
0
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Zero-one-one

Иван
2

Значит скоро выйдет про ЮАР!!! 

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Иван Иванов

9
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Роман Трусов

Иван
2

Это другое. Понимать надо.

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Торговый микроскоп

Роман
0

ему плохо чтоль?

Ответить

Андрей Кривоногов

Иван
0

Это вообще не к месту сейчас.

Ответить

Водный мангал

1

природа мстит человекам. впрочем, они это заслужили

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Водный
6

Еще бы у природы был разум и воля, мда.

Ответить

Водный мангал

Doktor
2

забавно наблюдать как ты пытаешься тут на тж строить чувака с типа критичным мышлением, но если бы ты был хоть чуточку развит кругозорно, ты бы узнал отсылку к Джорджу Карлину.
Поэтому прекращай притворяться тем кем ты не являешься и генерировать комитету пустой трафик

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Формальный щит

Водный
7

Ведь главным маркером наличия кругозора является именно дословное знание каждого выступления каждого юмориста)))

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Водный мангал

Формаль…
0

проснулся твинк

Ответить

Формальный щит

Водный
0

Да, я твинк Орлова, как ты узнал?

Ответить

Водный мангал

Формаль…
0

этот жир я узнаю из тысячи

Ответить

Никон Макиенко

Водный
1

Это не отсылка, когда ты коряво написал мессадж, который якобы, но не точно, использовал Карлин (и ещё тысяча книг, фильмов, песен, интервью и т.п.), хотя по этой теме он более известен битом про «plastic, asshole!»

Кринж

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Doktor

Водный
0

Ты заплачь еще)

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Водный мангал

Doktor
0

я плачу в магазине , за сервисы и шлюхам. выбирай стязю

Ответить

Doktor

Водный
1

Я вроде писал "заплачь", а не "заплати".
Русский язык не родной, да?

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Водный мангал

Doktor
0

уличный русский родной. но из-за такого как ты я в бан не пойду.

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Телефонный корабль

Водный
–1

немцы-то чем заслужили, они же нормальные люди

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Водный мангал

Телефонный
1

всего то надо было дорогу в омске отремонтировать

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Madegghead

Водный
0

Наводнения были всегда...
Просто чем в более информационном обществе мы живем, тем больше видим...
Если погуглить, то ту же Германию топило вполне регулярно и всегда.
Например в 1993 году на Рождество. Тогда его называли тоже Наводнением века, бла-бла-бла...

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Mio Mio

Madegghead
0

Ну это же было наводнение прошлого века. А это наводнение нового века.

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Неприятный коктейль

–1

это вам за блицкрик

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Письменный ящик

Неприятный
0

яж победители минусят

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Andry Gribkov

0

Господь попросил сначала Сатану, а теперь ещё и Нептуна наказать грешников

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Неизвестный турник

0

А сегодня в детских лагерях день Нептуна…

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Вынужденный чувак

0

но нынешнее наводнение превзошло их ожидания. «Событие этой недели совершенно нетипично для этого региона. Это длилось долго и затронуло обширную территорию», — сказал The Guardian профессор климатологии Потсдамского института исследований климата Дитер Гертен.

Как-будто "наводнения тысячелетия" не было
https://ru.wikipedia.org/wiki/Наводнение_в_Центральной_Европе_(1997)

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Телефонный корабль

–1

ужас кошмарный, там же люди

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