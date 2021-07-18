Сама идея сокращения зон контроля лесных пожаров — очень правильная, и мы давно добиваемся, чтобы это было сделано. Невозможно справиться с лесными пожарами, если в половине лесов страны их разрешается просто не тушить. Но так, как предлагает Минприроды, делать нельзя.

Фактически министерство говорит: мы своим решением сократим площади лесов, которые можно не тушить, более чем в семь раз, но новых денег на то, чтобы их тушить, регионам не дадим, пусть сами выкручиваются, как хотят.