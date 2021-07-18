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Сергей Звезда

Масштабные лесные пожары в Якутии. Главное об экологической катастрофе и репортаж из соцсетей Статьи редакции

Почти 200 очагов возгорания, города в дыму, аэропорт закрыт. Большую часть пожаров не тушат, поскольку это «экономически невыгодно».

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Copernicus Sentinel, Pierre Markuse

К 18 июля дым от лесных пожаров накрыл не только Якутск, но и не менее 50 населённых пунктов региона, сообщило главное управление МЧС по республике Саха. Местные жители жалуются на плохой воздух из-за едкого дыма. В Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации.

Спасатели назвали обстановку «сложной, но контролируемой» и насчитали 187 очагов природных возгораний — c каждым днём их число и подверженная огню площадь увеличивались. TJ рассказывает главное о происходящем, а также показывает фотографии и видео жителей Якутии.

Почему горит Якутия

Якутия — это традиционно один из самых пожароопасных регионов России, поскольку большую часть его территории занимает именно природа, включая таёжные леса (80% земли) и тундры. Пожары наравне с вырубкой несут наибольшие потери для леса: ветер «гонит огонь», а на его пути погибают звери, птицы и растения.

«Как показывает статистика, в восьми из десяти пожаров, возникающих в лесу, виноват человек», — говорят в МЧС. С этим согласны и в российском Greenpeace: глава противопожарного отдела организации Григорий Куксин объяснял Би-би-си, что практически все лесные пожары происходят по вине людей. Главные причины — целенаправленные поджоги травы (из хозяйственных или хулиганских побуждений), брошенные окурки и оставленные костры.

К июлю ситуация стала катастрофической в том числе из-за аномальной жары. В Якутии сгорело уже более миллиона гектаров леса, заявило МЧС.

Что такое «зоны контроля» при лесных пожарах

Площадь лесных пожаров в Якутии стала отдельным поводом для споров. В начале июня Минприроды РФ уличило власти Якутии и Иркутской области в занижении данных о происходящем. Тогда глава ведомства Александр Козлов отправил жалобу в прокуратуру о том, что информация из регионов противоречит данным спутникового мониторинга. На это из Минэкологии Якутии ответили, что такие расхождения допустимы, поскольку из-за густого дыма трудно оценить территорию и лучше это делать после ликвидации пожара.

В Якутии считают площадь лесных пожаров с помощью системы ИСДМ-Рослесхоз, но её, по словам местных чиновников, «невозможно применить массово на всей территории зоны контроля ввиду больших финансовых расходов и ограниченного радиуса действия авиации».

Так что же такое зона контроля, которую упоминают власти Якутии? Это труднодоступные, удалённые территории, которые считаются экономически нецелесообразным тушить в случае лесных пожаров, пока нет угрозы человеку. В республике к таким зонам отнесена большая часть лесного массива.

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После пожаров в Сибири, которые произошли в 2019 году, российские власти занялись пересмотром законов о зонах контроля. Например, Тюменская и Свердловская область полностью исключили такое понятие, пишет «Новая газета», отмечая, что в Якутии зоны контроля остались в тех же пропорциях. При этом в 2020 году, на фоне аналогичной ситуации, глава Якутии Айсен Николаев обещал уменьшить территории, на которых лесные пожары не тушат.

Сама идея сокращения зон контроля лесных пожаров — очень правильная, и мы давно добиваемся, чтобы это было сделано. Невозможно справиться с лесными пожарами, если в половине лесов страны их разрешается просто не тушить. Но так, как предлагает Минприроды, делать нельзя.

Фактически министерство говорит: мы своим решением сократим площади лесов, которые можно не тушить, более чем в семь раз, но новых денег на то, чтобы их тушить, регионам не дадим, пусть сами выкручиваются, как хотят.

Алексей Ярошенко
руководитель лесного отдела российского отделения Greenpeace, цитата из релиза летом 2020 года

Сейчас в бюджете Якутии заложено всего 6 рублей 90 копеек на тушение одного гектара. Местные власти обращают внимание, что в среднем по России на эти цели федеральное правительство выделяет по 199 рублей на гектар. Методику приняли в 2006 году.

Что ещё известно о происходящем

  • Пожары настолько масштабны, что их видно из космоса.
Снимок спутника миссии Copernicus Sentinel-2
  • 17 июля загрязнение воздуха в Якутске в 139 раз превысило рекомендуемые параметры Всемирной организации здравоохранения, сообщается на IQAir — международной площадке, измеряющей загрязнение уровня воздуха.
  • Самая сложная обстановка сложилась именно в Якутии, но лесные пожары затронули и другие регионы, например, Иркутскую и Челябинскую области.
  • Последствия пожаров в Якутии добрались до северных штатов США. Всемирная метеорологическая организация 15 июля сообщила, что зафиксировала ухудшение качества воздуха на Аляске.
World Meteorological Organization @WMO
Poor air quality due to #wildfires in #Yacutia, #Siberia has spread from #Russia across the international dateline to Alaska, as detected by #Copernicus #Sentinel5p satellite monitoring of carbon monoxide column on July 13 and 14
via @PlatformAdam https://t.co/mDHfBYWsJ8
  • МЧС взаимодействует с властями Якутии. Федеральное ведомство отправило два спасательных самолёта-амфибии Бе-200ЧС — из Красноярска и Ростова-на-Дону. В республике уже работает аэромобильная группировка специалистов министерства.
  • Глава Якутии Айсен Николаев обратился к местным жителям и заявил, что предпринимает все необходимые меры. «Уверен, что общими усилиями и с помощью вашей поддержки мы обязательно выстоим и выйдем победителями в борьбе с огненной стихией», — заявил он.
  • Кроме сотрудников МЧС, борьбой с пожарами занимаются сотрудники лесоохраны и добровольцы. Координатор «Союза добровольцев России» Дмитрий Куприянов рассказал «Московскому комсомольцу» о нехватке людей и припасов — от огнетушителей и аптечек до обуви (а то она быстро плавится) и защитных очков. Волонтёры делятся рассказами и в соцсетях.
Старик и твиттер @mienekiene
Посмотрите на уставших ребят. Мы спали так по несколько минут когда удавалась возможность. На земле и в дыму прямо в респираторах. Иначе никак. Глаза у всех опухли от дыма. https://t.co/w8PgsehHTI
Твит из треда добровольца
  • Из-за густого дыма прекратил работу аэропорт Якутска — он не может принимать и отправлять рейсы, пока метеоусловия не улучшатся. Также временно ограничили движение судов по реке Лена.
  • Животные и птицы редких видов оказались под угрозой. Часто возникают пожары в Олекминском заповеднике и национальном парке «Ленские столбы» — объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО. «Причина того, что именно там много газовой активности заключается в том, что в почве содержится много железа. Куда молния будет стрелять? Это законы физики, вывод – очевиден», — объяснили в федеральном лесном хозяйстве.
  • Местная активистка Роза Дьячковская утверждает, что добилась реакции Леонардо Ди Каприо — актёра и основателя фонда по сохранению экосреды Earth Aliance. Он ответил ей в инстаграме, пообещав, что поговорит с командой и решит, как может помочь с пожарами в Якутии. Региональные власти отказались от возможной помощи, заявив: «Рады, конечно, что мировые звезды обращают внимание на такие ситуации. Но на территории республики наши силы занимаются тушением, ситуация на контроле». После травли Дьячковская попросила отписаться от неё, заявила, что прекращает заниматься проблемой пожаров, и удалила аккаунт.

Фото и видео жителей Якутии

Видео от добровольцев о тушении пожаров
Видео о пожарах в Горном улусе
Зафиксировано загрязнение воздуха, превышающее норму в восемь раз
В Якутске из-за дыма не видна телебашня
«Пожилые люди уже начали жаловаться на ухудшение самочувствия. А ведь количество пожаров не уменьшается и впереди еще жаркий август. Глаза щиплет, дышать трудно. Наверное у всех с утра терзает мысль: Как жить дальше?»
Как видно солнце через дым от пожаров
Тикток с попыткой привлечь внимание к пожарам
Тикток от местного жителя о его опыте в городе
Тикток с подборкой видео о пожарах в Якутии
Тикток о густом дыме, из-за которого невозможно дышать
Оранжевое небо в Якутии
Подборка видео из Якутска от РБК

#якутия #лесныепожары #репортажизсоцсетей

61 61 комментарий
44
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Automatique

16

главное Турции помочь

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Argumenta Ambigua

Automatique
1

Это 1 из 12 имеющихся Бе-200 в России (по данным Wiki), раскиданы по разным ведомствам, искал информацию про то, где сейчас остальные 11. Выяснилось, что только сегодня туда направили 2 (!!!!!) дополнительных самолета. Получить информацию о том, сколько самолетов там на данный момент не смог

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Сергей Звезда

12

Я хз, дочитает кто-то или нет до этого момента, но у меня просто в голове не укладывается существование термина «зона контроля». То есть как это принять осознанное решение — не тушить пожар?   

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solawind

Сергей
4

денег жаль

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solawind

solawind
1

якутов не жаль

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Леха

Сергей
4

Ну если это далеко от населенных пунктов, труднодоступно, леса много и пожар сам локализуется, то вполне норм решение. Но в Якутии это все уже не имеет места 

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Алексей Токмолаев

Сергей
4

Вобщем после пожаров 10-го года, как то подвозил чувака из лесничества и он мне рассказал, что действительно если пожар не угрожает инфраструктурным объектам и крупным поселениям, то его не тушат. Лесные пожары были всегда, просто человек увеличивает их количеством своим разгильдяйством. В Канаде, между прочим, такая же ситуация.

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Иван Прохоров

Сергей
0

поэтому лес нужно приватизировать, отдать его в руки частников. Человек всегда будет заботиться о том, что приносит ему прибыль. 

Ответить

Стальной огонь

Иван
6

заботиться о том, что приносит ему прибыль.

или продаст голый участок после вырубки

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Иван Прохоров

Стальной
–1

Кому будет нужен этот участок? Лес, за который частник заплатит при приватизации, рубить ему будет невыгодно. Он ничего существенного не заработает. Скорее, как это и происходит в цивилизованных странах, он будет заботиться о нём и развивать, организует там парки и зоны отдыха, на которых будет зарабатывать, а затем передаст его своим детям

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Всеволод Морозов

Иван
0

Какие парки этот человек организует посреди тайги? Там даже лес не рубят потому что нет дорог чтобы него вывезти, настолько глухое место. И вот такие глухие места и горят 

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Всеволод Морозов

Всеволод
–1

Это про зоны контроля, где не тушат. Остальные территории тушить надо, и хорошо бы передавать частникам в эксплуатацию (а не под вырубку!), Но в Якутии столько лесов, что столько желающих даже близко не наберётся. Из за количества леса его выгоднее арендовать под вырубку, а потом брать другой участок, а не запариваться с долговременной заботой. В общем для частников лес в России слишком дёшевый чтобы его беречь, вся краса анкапа

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Иван Прохоров

Всеволод
0

Кто может дать арендовать частнику лес под вырубку, кроме государства? Именно потому, что нет права собственности, человек пытается извлечь максимум выгоды в моменте, сегодня лес его (как правило в результате коррупции), а завтра нет - конечно, он поспешит всё вырубить

Ответить

Всеволод

Иван
0

Зачем частнику покупать участок леса, если его можно взять в аренду под вырубку? Он дурак чтобы себе в убыток работать?

Ответить

Иван

Всеволод
0

Так кто здесь преступник? Частник или государство, которое предоставляет такую услугу? Лес не должен быть государственным

Ответить

Всеволод

Иван
0

Никто не купит себе участок в глуши Якутии без дорог, а горит в основном там. И даже доступных участков просто слишком много, чтобы их купили все. Гореть будут именно бесхозные, коих будет 90%

Ответить

Рейтгейт

Стальной
0

В Финляндии и Новой Зеландии почему-то не продают, хотя там огромная доля владения лесными фондами в руках частников 

Ответить

Леха

Иван
1

Приватизацию будем проводить как в девяностые разумеется 

Ответить

Иван Прохоров

Леха
0

лучше не так, конечно. Но для пользы экологии лесом лучше владеть частнику. Никто не позволит сгореть своему лесу. 

Ответить

Николай

Иван
1

Его вырубят.

Ответить

Леха

Николай
0

Если жить в стране единорогов и допустить, что частник не аффилирован с государством, ему же будет выгоднее долгосрочно зарабатывать на этом лесе. Ну и если государство введет грамотно контролируемые квоты на выруб. То есть если лес растет сотню лет, скажем вырубать за год не более одной сотой участка, хотя даже это дохера кажется. 
Но это все не сработает, потому что мы в России

Ответить

Николай

Леха
1

Почти уверен что квоты есть и сейчас. И все рассчитано на то чтобы лес восстанавливался.

Просто всем похуй.
И это основная проблема.

Ответить

Иван

Николай
0

Просто всем похуй.

Да как же так!???

Ответить

Иван Прохоров

Николай
0

Рубит его государство, за дёшево и в огромных масштабах. Лес рубить невыгодно

Ответить

Всеволод Морозов

Иван
0

Минусы когда нечем ответить

Ответить

Николай

Иван
–1

Пока древесину будут покупать - рубить будет выгодно.

Ответить

Иван

Николай
0

Ты сначала купи, а потом посчитай. Ты ничего не заработаешь на этом. Бизнесмены мыслят в категориях максимизации прибыли 

Ответить

Николай

Иван
0

Я не куплю если мне будет невыгодно.

Ответить

Всеволод Морозов

Иван
–1

В России только 20% процентов леса заготавливается ФСИН, остальное арендаторами лесных участков. Ты пишешь просто враньё

Ответить

Михаил Зеленин

Иван
0

И? Заготавливать древесину там также экономически нецелесообразно. 

Ответить

Стальной огонь

Сергей
1

Можно ещё навстречу поджечь

Ответить

Николай Николаевич

Сергей
0

Может быть дохрена технических трудностей связанных с тушением.

Другое дело что в каждом конкретном случае надо оценку проводить, а не так - назвали пол страны «зоной контроля» и тупо не тушишь.

Ответить

Дежурный волк

Сергей
0

Сергей, пожары в лесах бывали и до того, как у людей появилась возможность их тушить. Так что если пожар не угрожает людям а тушить его дорого и неудобно - их не тушат и это нормально 

Ответить

Алексей Акулов

Сергей
0

А ты хочешь чтобы любой пожар в любом месте тушили? или как?

Ответить

Людмилочка

Сергей
0

Возможно, для вас это звучит дико, вы на это смотрите со стороны "законности и правопорядка" — ну, вроде как в приличных странах тушат и у нас должны. А с другой стороны люди, у которых:

1. Наверняка не хватает оборудования
2. Наверняка не хватает средств
3. Наверняка не хватает денег.

Они принимают решение отсекать хвост ящерице — осознанно не тушить пожары. Они-то ничем не рискуют.

Ответить

Стальной огонь

8

После травли Дьячковская попросила отписаться от неё, заявила, что прекращает заниматься проблемой пожаров, и удалила аккаунт.

Горел лес, а сгорели твитторские

Ответить

Алексей Олейников

Стальной
1

Девушке было не пох*й на происходящий п**дец, она смогла достучаться аж до Ди Каприо, после чего ее начали травить кремлеботы и просто ватники в стиле "тебе что, больше всех надо", чем довели ее до эмоциональной реакции.
Комментатор/ы с TJ: Хаха, твитторские рвутся.

Ответить

Игорь Рачук

6

Да хрен с этой Якутией! Чё там в Турции с пожарами?

Ответить

Zakhar Zakharov

Игорь
0

отправляем все русскую мощь туда) 

Ответить

Zakhar Zakharov

5

ну наконец-то хоть что-то написали. 
можно также добавить, что почти все местное население настроено против главы Якутии Айсена Николаева из-за того, что власти вовремя не предпринимали определенные шаги действий. 
недавно совсем проходили Игры Манчаары - это республиканский праздник соревнований, который длится несколько дней и который ждут целый год. так все осуждали это проведение игр, когда леса горели, когда нужно было бросить все силы именно на тушение пожаров. плюс спортсмены задыхались от смога.  
можно так же добавить видео, где нашли очаг возгарания в виде подожженных шин (видео)

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さよう なら

Zakhar
0

подожженные шины? то есть эти пожары кто-то специально создает? Вряд ли, конечно, все, но способствовать возникновению такого... кому вообще это в голову пришло

Ответить

Zakhar Zakharov

さよう
7

могут таким образом скрыть незаконные вырубки леса. пока только эта более-менее логическая мысль приходит. 

Ответить

さよう なら

Zakhar
1

от злости слов не хватает, как же это всё отвратительно

Ответить

Учебный бас

Zakhar
0

Ты бы мог сам написать, вести репортаж, всё равно больше в контексте, чем московские

Ответить

Zakhar Zakharov

Учебный
1

я сам в москве)))
плюс, были люди, которые делали посты на эту тему. но редакция нормально могла делать журналистскую работу. найти официальные слова людей, сделать хронологию, сравнить с прошлогодними пожарами, сравнить с другими крупными пожарами. какие есть пути и так далее. это их работа. 

Ответить

Alex P

Zakhar
0

как это так блять. с хера ли покрышка посреди леса горит ?

Ответить

FOX

2

А с какого момента Coub начали проигрываться автоматически?

Ответить

FOX

FOX
1

@Сломалось ?

Ответить

Парламентский кран

FOX
0

тоже да 

Ответить

Сержант Волков

1

Предлагаю отправить по эскадрилье пожарных самолётов в каждую страну-партнера в качестве жеста доброй воли

Ответить

Офицерский Паша

1

Из года в год в Сибири происходят пожары, и из года в год не могут с ними справиться. Доступных методов борьбы не хватает, значит надо что-то менять, разрабатывать новые способы защиты от этих чрезвычайных ситуаций.

Ответить

Андрей Рядькин

Офицерский
0

тут принято переставлять кровати

Ответить

Alexander Jfk

1

Пожары тушить, спасать экологию и, тем самым, людей в стране стало «экономически невыгодно». Не удивляет, но рад видеть очередное лицо капитализма.

Ответить

Ипполит Воробьянинов

1
Ответить

Зеленый фонарь

1

Пиздец у меня полыхает от отмазы типа "экономически не выгодно". Спасти жизни тысяч животных, миллионы растений да и в целом дикую и уникальную природу - все это нихуя не выгодно экономически. А вот пиздить нефть, газ, золото, тот же лес, тех же животных, рыбу, засирать ту же природу, ложить/класть хуй на экологию и население - другое дело. Просто, сука, злоебучие пидорасы, шоб они все уже сдохли нахуй, заебали.

Порвался, жаль

Ответить

Людмилочка

Зеленый
0

Но для них это действительно экономически невыгодно. Зачем тратить на тушение пожаров деньги, которые можно украсть?

Ответить

Николай Николаевич

0

Пиздец.

Ответить

Намерен инструмент

0

Прям как в Сан Франциско

Ответить

Рейтгейт

0

Потому что государственное = значит ничьё. И вместо того, чтобы дать обогащаться людям (не аффелированным с государством) и зарабатывать на выращивании лесных саженцев, вся сибирь и дальше будет либо догорать до тла, либо незаконно выпиливаться чиновниками ер

Ответить

Alex Blake

0

Очень печально видеть как выгорают "лёгкие" Земли. И еще больше противно от осознания бездействия властей на всех уровнях. Год от года проблема начинает принимать все более масштабный характер, но нет, мы вместо увеличения численности пожарных самолетов будем строить лучше истребители и бомбардировщики

Ответить

конгруэ́нтный

0

а где Ди Каприо?

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