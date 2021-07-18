Масштабные лесные пожары в Якутии. Главное об экологической катастрофе и репортаж из соцсетей Статьи редакции
Почти 200 очагов возгорания, города в дыму, аэропорт закрыт. Большую часть пожаров не тушат, поскольку это «экономически невыгодно».
К 18 июля дым от лесных пожаров накрыл не только Якутск, но и не менее 50 населённых пунктов региона, сообщило главное управление МЧС по республике Саха. Местные жители жалуются на плохой воздух из-за едкого дыма. В Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации.
Спасатели назвали обстановку «сложной, но контролируемой» и насчитали 187 очагов природных возгораний — c каждым днём их число и подверженная огню площадь увеличивались. TJ рассказывает главное о происходящем, а также показывает фотографии и видео жителей Якутии.
Почему горит Якутия
Якутия — это традиционно один из самых пожароопасных регионов России, поскольку большую часть его территории занимает именно природа, включая таёжные леса (80% земли) и тундры. Пожары наравне с вырубкой несут наибольшие потери для леса: ветер «гонит огонь», а на его пути погибают звери, птицы и растения.
«Как показывает статистика, в восьми из десяти пожаров, возникающих в лесу, виноват человек», — говорят в МЧС. С этим согласны и в российском Greenpeace: глава противопожарного отдела организации Григорий Куксин объяснял Би-би-си, что практически все лесные пожары происходят по вине людей. Главные причины — целенаправленные поджоги травы (из хозяйственных или хулиганских побуждений), брошенные окурки и оставленные костры.
Что такое «зоны контроля» при лесных пожарах
Площадь лесных пожаров в Якутии стала отдельным поводом для споров. В начале июня Минприроды РФ уличило власти Якутии и Иркутской области в занижении данных о происходящем. Тогда глава ведомства Александр Козлов отправил жалобу в прокуратуру о том, что информация из регионов противоречит данным спутникового мониторинга. На это из Минэкологии Якутии ответили, что такие расхождения допустимы, поскольку из-за густого дыма трудно оценить территорию и лучше это делать после ликвидации пожара.
В Якутии считают площадь лесных пожаров с помощью системы ИСДМ-Рослесхоз, но её, по словам местных чиновников, «невозможно применить массово на всей территории зоны контроля ввиду больших финансовых расходов и ограниченного радиуса действия авиации».
Так что же такое зона контроля, которую упоминают власти Якутии? Это труднодоступные, удалённые территории, которые считаются экономически нецелесообразным тушить в случае лесных пожаров, пока нет угрозы человеку. В республике к таким зонам отнесена большая часть лесного массива.
После пожаров в Сибири, которые произошли в 2019 году, российские власти занялись пересмотром законов о зонах контроля. Например, Тюменская и Свердловская область полностью исключили такое понятие, пишет «Новая газета», отмечая, что в Якутии зоны контроля остались в тех же пропорциях. При этом в 2020 году, на фоне аналогичной ситуации, глава Якутии Айсен Николаев обещал уменьшить территории, на которых лесные пожары не тушат.
Сейчас в бюджете Якутии заложено всего 6 рублей 90 копеек на тушение одного гектара. Местные власти обращают внимание, что в среднем по России на эти цели федеральное правительство выделяет по 199 рублей на гектар. Методику приняли в 2006 году.
Что ещё известно о происходящем
- Пожары настолько масштабны, что их видно из космоса.
- 17 июля загрязнение воздуха в Якутске в 139 раз превысило рекомендуемые параметры Всемирной организации здравоохранения, сообщается на IQAir — международной площадке, измеряющей загрязнение уровня воздуха.
- Самая сложная обстановка сложилась именно в Якутии, но лесные пожары затронули и другие регионы, например, Иркутскую и Челябинскую области.
- Последствия пожаров в Якутии добрались до северных штатов США. Всемирная метеорологическая организация 15 июля сообщила, что зафиксировала ухудшение качества воздуха на Аляске.
- МЧС взаимодействует с властями Якутии. Федеральное ведомство отправило два спасательных самолёта-амфибии Бе-200ЧС — из Красноярска и Ростова-на-Дону. В республике уже работает аэромобильная группировка специалистов министерства.
- Глава Якутии Айсен Николаев обратился к местным жителям и заявил, что предпринимает все необходимые меры. «Уверен, что общими усилиями и с помощью вашей поддержки мы обязательно выстоим и выйдем победителями в борьбе с огненной стихией», — заявил он.
- Кроме сотрудников МЧС, борьбой с пожарами занимаются сотрудники лесоохраны и добровольцы. Координатор «Союза добровольцев России» Дмитрий Куприянов рассказал «Московскому комсомольцу» о нехватке людей и припасов — от огнетушителей и аптечек до обуви (а то она быстро плавится) и защитных очков. Волонтёры делятся рассказами и в соцсетях.
- Из-за густого дыма прекратил работу аэропорт Якутска — он не может принимать и отправлять рейсы, пока метеоусловия не улучшатся. Также временно ограничили движение судов по реке Лена.
- Животные и птицы редких видов оказались под угрозой. Часто возникают пожары в Олекминском заповеднике и национальном парке «Ленские столбы» — объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО. «Причина того, что именно там много газовой активности заключается в том, что в почве содержится много железа. Куда молния будет стрелять? Это законы физики, вывод – очевиден», — объяснили в федеральном лесном хозяйстве.
- Местная активистка Роза Дьячковская утверждает, что добилась реакции Леонардо Ди Каприо — актёра и основателя фонда по сохранению экосреды Earth Aliance. Он ответил ей в инстаграме, пообещав, что поговорит с командой и решит, как может помочь с пожарами в Якутии. Региональные власти отказались от возможной помощи, заявив: «Рады, конечно, что мировые звезды обращают внимание на такие ситуации. Но на территории республики наши силы занимаются тушением, ситуация на контроле». После травли Дьячковская попросила отписаться от неё, заявила, что прекращает заниматься проблемой пожаров, и удалила аккаунт.
Фото и видео жителей Якутии
главное Турции помочь
Это 1 из 12 имеющихся Бе-200 в России (по данным Wiki), раскиданы по разным ведомствам, искал информацию про то, где сейчас остальные 11. Выяснилось, что только сегодня туда направили 2 (!!!!!) дополнительных самолета. Получить информацию о том, сколько самолетов там на данный момент не смог
Вобщем после пожаров 10-го года, как то подвозил чувака из лесничества и он мне рассказал, что действительно если пожар не угрожает инфраструктурным объектам и крупным поселениям, то его не тушат. Лесные пожары были всегда, просто человек увеличивает их количеством своим разгильдяйством. В Канаде, между прочим, такая же ситуация.
поэтому лес нужно приватизировать, отдать его в руки частников. Человек всегда будет заботиться о том, что приносит ему прибыль.
Стальной огонь
заботиться о том, что приносит ему прибыль.
или продаст голый участок после вырубки
Кому будет нужен этот участок? Лес, за который частник заплатит при приватизации, рубить ему будет невыгодно. Он ничего существенного не заработает. Скорее, как это и происходит в цивилизованных странах, он будет заботиться о нём и развивать, организует там парки и зоны отдыха, на которых будет зарабатывать, а затем передаст его своим детям
Какие парки этот человек организует посреди тайги? Там даже лес не рубят потому что нет дорог чтобы него вывезти, настолько глухое место. И вот такие глухие места и горят
Это про зоны контроля, где не тушат. Остальные территории тушить надо, и хорошо бы передавать частникам в эксплуатацию (а не под вырубку!), Но в Якутии столько лесов, что столько желающих даже близко не наберётся. Из за количества леса его выгоднее арендовать под вырубку, а потом брать другой участок, а не запариваться с долговременной заботой. В общем для частников лес в России слишком дёшевый чтобы его беречь, вся краса анкапа
Кто может дать арендовать частнику лес под вырубку, кроме государства? Именно потому, что нет права собственности, человек пытается извлечь максимум выгоды в моменте, сегодня лес его (как правило в результате коррупции), а завтра нет - конечно, он поспешит всё вырубить
лучше не так, конечно. Но для пользы экологии лесом лучше владеть частнику. Никто не позволит сгореть своему лесу.
Если жить в стране единорогов и допустить, что частник не аффилирован с государством, ему же будет выгоднее долгосрочно зарабатывать на этом лесе. Ну и если государство введет грамотно контролируемые квоты на выруб. То есть если лес растет сотню лет, скажем вырубать за год не более одной сотой участка, хотя даже это дохера кажется.
Но это все не сработает, потому что мы в России
Рубит его государство, за дёшево и в огромных масштабах. Лес рубить невыгодно
В России только 20% процентов леса заготавливается ФСИН, остальное арендаторами лесных участков. Ты пишешь просто враньё
Может быть дохрена технических трудностей связанных с тушением.
Другое дело что в каждом конкретном случае надо оценку проводить, а не так - назвали пол страны «зоной контроля» и тупо не тушишь.
Дежурный волк
Сергей, пожары в лесах бывали и до того, как у людей появилась возможность их тушить. Так что если пожар не угрожает людям а тушить его дорого и неудобно - их не тушат и это нормально
Возможно, для вас это звучит дико, вы на это смотрите со стороны "законности и правопорядка" — ну, вроде как в приличных странах тушат и у нас должны. А с другой стороны люди, у которых:
1. Наверняка не хватает оборудования
2. Наверняка не хватает средств
3. Наверняка не хватает денег.
Они принимают решение отсекать хвост ящерице — осознанно не тушить пожары. Они-то ничем не рискуют.
Девушке было не пох*й на происходящий п**дец, она смогла достучаться аж до Ди Каприо, после чего ее начали травить кремлеботы и просто ватники в стиле "тебе что, больше всех надо", чем довели ее до эмоциональной реакции.
Комментатор/ы с TJ: Хаха, твитторские рвутся.
Да хрен с этой Якутией! Чё там в Турции с пожарами?
ну наконец-то хоть что-то написали.
можно также добавить, что почти все местное население настроено против главы Якутии Айсена Николаева из-за того, что власти вовремя не предпринимали определенные шаги действий.
недавно совсем проходили Игры Манчаары - это республиканский праздник соревнований, который длится несколько дней и который ждут целый год. так все осуждали это проведение игр, когда леса горели, когда нужно было бросить все силы именно на тушение пожаров. плюс спортсмены задыхались от смога.
можно так же добавить видео, где нашли очаг возгарания в виде подожженных шин (видео)
могут таким образом скрыть незаконные вырубки леса. пока только эта более-менее логическая мысль приходит.
Учебный бас
Ты бы мог сам написать, вести репортаж, всё равно больше в контексте, чем московские
я сам в москве)))
плюс, были люди, которые делали посты на эту тему. но редакция нормально могла делать журналистскую работу. найти официальные слова людей, сделать хронологию, сравнить с прошлогодними пожарами, сравнить с другими крупными пожарами. какие есть пути и так далее. это их работа.
А с какого момента Coub начали проигрываться автоматически?
Предлагаю отправить по эскадрилье пожарных самолётов в каждую страну-партнера в качестве жеста доброй воли
Пожары тушить, спасать экологию и, тем самым, людей в стране стало «экономически невыгодно». Не удивляет, но рад видеть очередное лицо капитализма.
Пиздец у меня полыхает от отмазы типа "экономически не выгодно". Спасти жизни тысяч животных, миллионы растений да и в целом дикую и уникальную природу - все это нихуя не выгодно экономически. А вот пиздить нефть, газ, золото, тот же лес, тех же животных, рыбу, засирать ту же природу, ложить/класть хуй на экологию и население - другое дело. Просто, сука, злоебучие пидорасы, шоб они все уже сдохли нахуй, заебали.
Порвался, жаль
Но для них это действительно экономически невыгодно. Зачем тратить на тушение пожаров деньги, которые можно украсть?
Потому что государственное = значит ничьё. И вместо того, чтобы дать обогащаться людям (не аффелированным с государством) и зарабатывать на выращивании лесных саженцев, вся сибирь и дальше будет либо догорать до тла, либо незаконно выпиливаться чиновниками ер
Очень печально видеть как выгорают "лёгкие" Земли. И еще больше противно от осознания бездействия властей на всех уровнях. Год от года проблема начинает принимать все более масштабный характер, но нет, мы вместо увеличения численности пожарных самолетов будем строить лучше истребители и бомбардировщики