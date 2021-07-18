Сейчас всё внимание общественности направлено на то, чтобы убившая детей девушка села в тюрьму и как можно скорее (ей пока светит до трех лет, но после смерти второго ребёнка, видимо, будет уже до семи лет). Депутат Александр Хинштейн уже почувствовал народное возмущение и требует ужесточить ей наказание.

Никто опять не замечает, что трагедии можно было бы избежать. Главный вопрос как обычно к проектировщикам. Почему нерегулируемый переход через две полосы? Почему нет никаких средств успокоения трафика, даже лежачего полицейского? Почему переход не приподнят и не освещен? Зато все по ГОСТУ! Пёстрые знаки, яркая желто-белая разметка.

Безумная, опасная улица в жилом районе. В итоге страшная трагедия.