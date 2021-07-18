18-летняя москвичка сбила троих детей, двое погибли. Она под домашним арестом, но её требуют отправить в СИЗО. Главное Статьи редакции
Дело о ДТП крайне быстро стало резонансным: одни требуют ужесточить наказание, другие — обратить внимание на опасные дороги в целом.
Что известно о ДТП
- Около 13:00 16 июля в районе дома №2 на улице Авиаторов в московском районе Солнцево автомобиль Mazda сбил троих детей. Это произошло на нерегулируемом пешеходном переходе через односторонний участок дороги на две полосы.
- Дети переходили проезжую часть в положенном месте вместе с мамой и бабушкой. Девятимесячную девочку везли в коляске, мальчик трёх лет передвигался на детском велосипеде без педалей, а пятилетний мальчик был на самокате. Судя по видео с камер наблюдения, дети шли немного впереди взрослых и быстрее пересекли первую полосу. Другая машина пропустила пешеходов, а Mazda скорость не сбавила.
- За рулём Mazda находилась 18-летняя студентка московского вуза РАНХиГС Валерия Башкирова. Госавтоинспекция установила, что в крови девушки алкоголя не было. Её опыт вождения составляет менее года, и за это время она не нарушала правила дорожного движения. По словам подруги, это первая машина для Башкировой: та получила автомобиль в подарок от родственницы.
- Скорость автомобиля была около 40-50 километров в час, отмечал «Московский комсомолец». По данным издания, Башкирова сказала, что не уследила за дорогой и не заметила пешеходов, поскольку «сидела в телефоне».
- По словам очевидцев, водительница Mazda не скрывалась с места ДТП. После произошедшего она выбежала из машины и попыталась помочь детям.
- Все дети получили тяжёлые травмы, а для их эвакуации привлекали санитарный вертолёт. Трёхлетний мальчик получил перелом голени, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, у пятилетнего нашли перелом основания черепа, он впал в кому. У девочки выявили закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
Что происходит после ДТП
- Жители Москвы образовали на улице Авиаторов стихийный мемориал. К месту ДТП теперь несут цветы и игрушки.
- Полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи264 УК РФ — нарушение ПДД, повлекшее смерть человека по неосторожности. Согласно закону, Башкировой грозит до пяти лет лишения свободы.
- Адвокат Башкировой называет произошедшее несчастным случаем. По словам представителя суда, юрист не давал оценку действиям подзащитной.
- Пока же следствие попросило Никулинский районный суд Москвы отправить Башкирову под домашний арест. Суд удовлетворил ходатайство СК: согласно решению, девушка останется под домашним арестом как минимум до 15 сентября, но срок могут и продлить.
- Дело о ДТП стало резонансным в соцсетях и СМИ: например, некоторые оказались не согласны с мерой пресечения. На это отреагировал в том числе и депутат Госдумы Александр Хинштейн, 18 июля пообещавший обратиться в прокуратуру. «Сделаем все, чтобы не отделалась», — написал депутат.
- В тот же день, 18 июля, прокуратура потребовала от полиции «незамедлительно» ужесточить обвинение, потребовав вменить девушке часть 5 статьи 264 УК (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц по неосторожности). Ведомство попросило суд заменить домашний арест на следственный изолятор.
- Часть обсуждений в соцсетях касается не этого конкретного случая, а дорожной ситуации на этом и аналогичных участках.
Вэрлэмов всё верно написал - не будь таких опасных улиц повсеместно - трагедии могло бы и не быть
То есть проблема была не в сидении в телефоне за рулём?
Пиздец
Такие сидящие в телефонах сбивают людей каждый день, просто случаи не такие громкие. Если был бы банально лежачий полицейский перед нерегулируемым переходом, тогда бы тряхнуло и заставило отвлечься от телефона. Но кому нужен здравый смысл и безопасность в будущем, если улюлюкающей толпе нужно сжечь ведьму и успокоиться, будто это что то решило? А чиновникам такой подход и удобен, пусть будет что люди сами в новаты, а не экономия на дорожной инфраструктуре.
Не будь частных автомобилей - трагедии могло бы и не быть.
Лунный спрей
Не будь водителей, втыкающих в моб телефоны, трагедии могло бы и не быть
ДТП где водители не втыкали в телефон существуют?
Жирный историк
Не будь детей - трагедии могло бы и не быть.
Не будь личных телефонов, она бы увидела, что другая машина затормозила пропустить пешехода
нифига Сергей начал клепать новости (НУЖНЫЕ) после осуждения выборки тем редакции
Сергей после того как прочитал твой комментарий: "Вообще-то я сам это решил, а не из-за вашего осуждения. Вы там совсем охуели меня осуждать? Всё, теперь не буду, чтобы вы не думали что из-за вас".
Всеобщий крюк
вот типа нахуя
Грядущий браслет
Это видимо отсылка к тому, как 11 тян наняли адвоката крашу, который устроил расстрел в казанской гимназии.
Статистический огонь
Жалко такую красоту! Жизнь ей ломать!
не я про то что ты вот это щас вот написал
он байтит. типа как те титтокершы, которые жалеют миловидных террористов и насильников
Лунный спрей
Сарказм скорее
но люди заминусили)
Лунный
Не новость, что некоторые у нас его не понимают
Лунный
Так а в чем он не прав, высмеивая ту же фразу
Никто опять не замечает, что трагедии можно было бы избежать. Главный вопрос как обычно к проектировщикам.
И трагизм, что за смерть двух детей она присядет аж на 7 лет бедная?
Статистический
вот таких умников как ты надо сбивать нихуя не понятно что пишешь
каким нужно быть тупым, чтобы с этого места не понять что машина в правой полосе остановилась перед пешеходным переходом не просто так?
таких каждый 5-ый водятл.
У меня недалеко от дома есть такой переход, где 2 полосы в одну сторону и одна навстречу.
Регулярно дятлы по средней полосе летят.
Причем есть дятлы которые видя что тачка перед ним тормознула резко дают газа влево и обгоняют пропускающего пешехода на скорости...
Не раз таких пропускал, ибо жить то хочется.
а каким нужно быть тупым, чтобы задавать вопросы о том, о чем и так написано в новости
поскольку «сидела в телефоне»
я тоже сижу в телефоне
нашел чем гордиться
Всеобщий крюк
когда я учился на права, меня инструктор постоянно ебал шоб я притормаживал если вообще вижу намек на зебру. эта клуша даже не попыталась
Вот блять она так же думала наверняка. Убери нахуй телефон из рук!
Лунный спрей
Зато конечно виноваты проектировщики 100% ря бедная девочка вся жизнь в переди
Могу поспорить на что угодно, водитель получила права за взятку. Вероятно ПДД к экзамену зазубрила, однако понимания, что они означают не получила.
Не устану повторять, коррупция не только ворует, но и убивает. И пока к коррупции будет такая толерантность, будут происходить дтп со смертельным исходом, дети будут сгорать в ТЦ, будут тонуть Булгарии и тд и тп...
Да сам помню как сдавал на права, теорию выучил и сдал сам, за вождение в итоге заплатил.
Но пока ездил в мрео каждую неделю и хотел сдать все сам, видел толпы людей которые приезжали для галочки и забирали вечером готовые права.
Я сдавал в 2011, из всей группы успешно сдало только 2 человека, я и ещё одна женщина. И то, кажется потому, что мы были последние в очереди, и экзаменатор был уже уставший.
Были те, кого отправляли на пересдачу, но большинство ушло с правами до вождения в городе, заплатив взятку.
Недавно решил купить автомобиль после 8 летнего перерыва, стал проверять свои знания ПДД - не смог сдать ни одного билета. Начал смотреть видео автоинструктора по вождению, понял, что некоторые правила я хоть и знал, но совсем не понимаю, что они означают на практике...
Всех жаль, на самом деле...
Это очень частая ошибка начинающих автомобилистов. Только со временем приходит понимание, что тут кроется огромная опасность.
Видишь, что машина тормозит - обязательно тоже притормози и посмотри причину. Не надо думать, что дело только в телефоне. Многополосные трассы с нерегулируемыми пешеходными переходами очень опасны, даже если внимательно следишь за дорогой
Лично я увидел подобную аварию на ютубе снятую с регистратора, когда только начинал водить и это очень сильно повлияло на меня.
Она могла быть неплохим человеком, а жизнь уже сломана. Произойди подобный случай в ее жизни, но не будь он таким трагичным - вряд ли была бы так небрежна
А ещё вот такие видео надо показывать в кино перед фильмом. Для этой тп нет оправдания, но когда переходишь по ПП, всегда смотри на все машины в полосе. Когда переходишь по односторонней, всегда смотри налево и направо, и на обочину. Когда переходишь на светофор - дождись, что все машины остановятся. Ну и тд
Сложный рубин
Какой бы у тебя ни был стаж и как бы аккуратно ты не старался водить, всегда может сложиться ситуация в которой ты проебешься. Поэтому автомобиль - всегда риск, в твоих силах просто свести его к минимуму. Что не отменяет факта, что сидящая в телефоне тупая пизда, сама виновата.
Сука, как же нелепо и хуево рушатся жизни людей, с обеих сторон при чем. Вопросы тут вообще ко всем: и к проектировщикам-дорожникам; и к маме с бабушкой, которые переходили пешеходный переход не по правилам, неважно писанным или неписанным; ну и естественно к водителю.
При чем самое хуевое, что возможно обе стороны в 99% случаев соблюдают все правила, но так блять все сложилось, что именно тут все "споткнулись", оказались не в нужном месте, не в нужное время. И сколько подобных ДТП каждый день, неделю, месяц, год в России? И бухими ездят, и вообще хуй клали на все правила, как водители, так и пешеходы.
и к маме с бабушкой, которые переходили пешеходный переход не по правилам
что же они нарушили? дай угадаю, не убедились в безопасности перед тем как родиться в РФ?
Вообще пустили детей перед собой не убедившись что там нет машин, если так
Хотя я вижу, что она просто коляску впереди себя вела.
а такое есть в пдд?
Ну типа, но им же один водитель уже уступил, так что их нарушение притянуто
4.14
Пешеходам запрещается:
a) выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения;
б) внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;
в) допускать самостоятельный, без присмотра взрослых, выход детей дошкольного возраста на проезжую часть
На это отреагировал в том числе и депутат Госдумы Александр Хинштейн, 18 июля пообещавший обратиться в прокуратуру. «Сделаем все, чтобы не отделалась», — написал депутат.
Какими мразями двуличными надо быть, чтобы тут «не отвертелась», а когда Эдик деБил в центре Москвы аварии устроил, то похую
За рулём Mazda находилась 18-летняя студентка московского вуза РАНХиГС
В РАНХиГС дети простых людей не учатся.
Отмажут
Почему никто и никогда, даже Варламов, не говорят о том, что на переходе нужно слезать с самоката и с велосипеда. Пересечение зебры на самокате или велике это всегда огромный риск. Чисто физически не всегда можно увидеть приближающееся к зебре со скоростью 15-30 км/ч тс.
Это реально большая проблема на дорогах, а образование населения вообще отсутствует.
Рядом были родители, куда смотрели?
P.S. Девушку не защищаю. Но если ничего не поменять, то все повторится.
удивительно, но водителям на главной не нужно ехать 5км/ч в расчете на то, что по второстепенной летит камаз, но пешеходам внезапно необходимо
Бля, ну нахуй эти сраные районы-муравейники, да и вообще - ну нахуй заводить детей в России
предлагаешь в лесу что ли жить?
Предлагаю стремиться к тому, чтобы жить в норм условиях, а не быть терпилами сраными
Пивоваров сидит в краснодарском СИЗО за пост в Фейсе, который даже не сам написал.
Почувствуй разницу.
Подумаешь детей сбила, зато каких нибудь неугодных власти за мем ВКонтакте посадят
Ведомство попросило суд заменить домашний арест на следственный изолятор.
Зачем? Куда она денется?
Ефремов дома до суда сидел и ничего, это его не помешало посадить.
Зато Юрка Хован чилит на раслабони в крестах)
Дети переходили проезжую часть в положенном месте вместе с мамой и бабушкой.
Родные про**ались
мальчик трёх лет передвигался на детском велосипеде без педалей, а пятилетний мальчик был на самокате.
Нарушение. Обязаны спешиться!
Там же видно, что женщина катит коляску, а дети рядом по бокам идут. А не покатили по пешеходнику вперед родителей
Странная история.
Авария в Солнцево, где девка сбила на переходе детей, меня смущает.
Мы говорили, что вакцинированные — это группа риска. И такие случаи будут происходить по нарастающей скорее.
Были опасны торчки, алкоголики, теперь и ужаленные опасны не меньше...
Проблема здесь не в том, что накажут или нет, а в том, что нихуя не делается, чтобы избежать подобных случаев в будущем.
Улица действительно опасная - это факт. Можно предположить, что девушка за рулем могла просто сидеть в телефоне и не придать значения остановившейся машине (естественно этот факт ее не оправдывает).