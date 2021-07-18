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Сергей Звезда

18-летняя москвичка сбила троих детей, двое погибли. Она под домашним арестом, но её требуют отправить в СИЗО. Главное Статьи редакции

Дело о ДТП крайне быстро стало резонансным: одни требуют ужесточить наказание, другие — обратить внимание на опасные дороги в целом.

95 95 комментариев
2573 просмотров
Валерия Башкирова в суде «Смотрим.ру» 

Что известно о ДТП

  • Около 13:00 16 июля в районе дома №2 на улице Авиаторов в московском районе Солнцево автомобиль Mazda сбил троих детей. Это произошло на нерегулируемом пешеходном переходе через односторонний участок дороги на две полосы.
  • Дети переходили проезжую часть в положенном месте вместе с мамой и бабушкой. Девятимесячную девочку везли в коляске, мальчик трёх лет передвигался на детском велосипеде без педалей, а пятилетний мальчик был на самокате. Судя по видео с камер наблюдения, дети шли немного впереди взрослых и быстрее пересекли первую полосу. Другая машина пропустила пешеходов, а Mazda скорость не сбавила.
  • За рулём Mazda находилась 18-летняя студентка московского вуза РАНХиГС Валерия Башкирова. Госавтоинспекция установила, что в крови девушки алкоголя не было. Её опыт вождения составляет менее года, и за это время она не нарушала правила дорожного движения. По словам подруги, это первая машина для Башкировой: та получила автомобиль в подарок от родственницы.
  • Скорость автомобиля была около 40-50 километров в час, отмечал «Московский комсомолец». По данным издания, Башкирова сказала, что не уследила за дорогой и не заметила пешеходов, поскольку «сидела в телефоне».
  • По словам очевидцев, водительница Mazda не скрывалась с места ДТП. После произошедшего она выбежала из машины и попыталась помочь детям.
Момент ДТП Видео департамента транспорта Москвы
  • Все дети получили тяжёлые травмы, а для их эвакуации привлекали санитарный вертолёт. Трёхлетний мальчик получил перелом голени, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, у пятилетнего нашли перелом основания черепа, он впал в кому. У девочки выявили закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Сначала в больнице умер пятилетний мальчик, а затем — трёхлетний. Девочка жива, но находится в тяжёлом состоянии.

Что происходит после ДТП

  • Жители Москвы образовали на улице Авиаторов стихийный мемориал. К месту ДТП теперь несут цветы и игрушки.
Стихийный мемориал на месте ДТП Видео телеканала 360
  • Полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи264 УК РФ — нарушение ПДД, повлекшее смерть человека по неосторожности. Согласно закону, Башкировой грозит до пяти лет лишения свободы.
  • Адвокат Башкировой называет произошедшее несчастным случаем. По словам представителя суда, юрист не давал оценку действиям подзащитной.
  • Пока же следствие попросило Никулинский районный суд Москвы отправить Башкирову под домашний арест. Суд удовлетворил ходатайство СК: согласно решению, девушка останется под домашним арестом как минимум до 15 сентября, но срок могут и продлить.
  • Дело о ДТП стало резонансным в соцсетях и СМИ: например, некоторые оказались не согласны с мерой пресечения. На это отреагировал в том числе и депутат Госдумы Александр Хинштейн, 18 июля пообещавший обратиться в прокуратуру. «Сделаем все, чтобы не отделалась», — написал депутат.
  • В тот же день, 18 июля, прокуратура потребовала от полиции «незамедлительно» ужесточить обвинение, потребовав вменить девушке часть 5 статьи 264 УК (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц по неосторожности). Ведомство попросило суд заменить домашний арест на следственный изолятор.
  • Часть обсуждений в соцсетях касается не этого конкретного случая, а дорожной ситуации на этом и аналогичных участках.

Сейчас всё внимание общественности направлено на то, чтобы убившая детей девушка села в тюрьму и как можно скорее (ей пока светит до трех лет, но после смерти второго ребёнка, видимо, будет уже до семи лет). Депутат Александр Хинштейн уже почувствовал народное возмущение и требует ужесточить ей наказание.

Никто опять не замечает, что трагедии можно было бы избежать. Главный вопрос как обычно к проектировщикам. Почему нерегулируемый переход через две полосы? Почему нет никаких средств успокоения трафика, даже лежачего полицейского? Почему переход не приподнят и не освещен? Зато все по ГОСТУ! Пёстрые знаки, яркая желто-белая разметка.

Безумная, опасная улица в жилом районе. В итоге страшная трагедия.

Илья Варламов
блогер, урбанист, сооснователь фонда «Городские проекты», цитата по телеграм-каналу

#новости #происшествия #дтп #скандалы

95 95 комментариев
15
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95 комментариев
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Le Petit Train Jaune

28

Вэрлэмов всё верно написал - не будь таких опасных улиц повсеместно - трагедии могло бы и не быть

Ответить

Automatique

Le
5

То есть проблема была не в сидении в телефоне за рулём?
Пиздец

Ответить

solawind

Automatique
19

Такие сидящие в телефонах сбивают людей каждый день, просто случаи не такие громкие. Если был бы банально лежачий полицейский перед нерегулируемым переходом, тогда бы тряхнуло и заставило отвлечься от телефона. Но кому нужен здравый смысл и безопасность в будущем, если улюлюкающей толпе нужно сжечь ведьму и успокоиться, будто это что то решило? А чиновникам такой подход и удобен, пусть будет что люди сами в новаты, а не экономия на дорожной инфраструктуре.

Ответить

Daniil Minashkin

solawind
2

Мне кажется россияне забомбили с того, что это молодая баба

Ответить

Rond

solawind
–4

С каких пор чиновники пытаются экономить на дорожной инфраструктуре? Всю хуйню перекапывают по четыре раза в год, на экономии денег не попилишь

Ответить

solawind

Rond
5

Перекладка одних и тех же бордюров с бордюрного завода жены это не работа над безопасностью дорожной инфраструктуры

Ответить

Rond

solawind
0

По-твоему в госзаказе существуют цепочки поставки без распила? И ты с каменным лицом будешь утверждать, что чиновники зажали денег на сраных лежачих полицейских?

Ответить

Tauraloke Esteru

Le
1

Не будь частных автомобилей - трагедии могло бы и не быть.

Ответить

Лунный спрей

Tauraloke
1

Не будь водителей, втыкающих в моб телефоны, трагедии могло бы и не быть

Ответить

Данислав Жуков

Лунный
0

ДТП где водители не втыкали в телефон существуют?

Ответить

Лунный спрей

Данислав
0

Мы же про конкретно эту ситуацию иронизируем

Ответить

Жирный историк

Le
3

Не будь детей - трагедии могло бы и не быть.

Ответить

AZP

Жирный
0

Вот!
Нефиг рожать.

Ответить

KingOfTheDivan

Le
2

Не будь личных телефонов, она бы увидела, что другая машина затормозила пропустить пешехода

Ответить

Tape Arsonist

Le
0

не будь таких опасных куриц*

Ответить

Zakhar Zakharov

14

нифига Сергей начал клепать новости (НУЖНЫЕ) после осуждения выборки тем редакции 

Ответить

Миша Копейкин

Zakhar
4

Сергей после того как прочитал твой комментарий: "Вообще-то я сам это решил, а не из-за вашего осуждения. Вы там совсем охуели меня осуждать? Всё, теперь не буду, чтобы вы не думали что из-за вас".

Ответить

Сергей Звезда

Миша
2

Я благодарен каждому пользователю, который принёс новость или сам её написал. Во-первых, нам меньше работы делать (кек), а во-вторых, такое взаимодействие людей из разных частей света — это же невероятно. 

Блин...можно я «во-вторых» на первое место поставлю? А то не очень респектабельно 

Ответить

Особенный Кирилл

Zakhar
0

Киселев.jpg

Ответить

Максим Шпилёв

Zakhar
0

"митинги не работают"

Ответить

Статистический огонь

4

Красотка какая! Ребята давайте создадим чат в телеграмм и наймем ей адвокатов!!

Ответить

Всеобщий крюк

Статистический
3

вот типа нахуя

Ответить

Грядущий браслет

Всеобщий
9

Это видимо отсылка к тому, как 11 тян наняли адвоката крашу, который устроил расстрел в казанской гимназии.

Ответить

Статистический огонь

Всеобщий
0

Жалко такую красоту! Жизнь ей ломать!

Ответить

Всеобщий крюк

Статист…
2

не я про то что ты вот это щас вот написал

Ответить

Zakhar Zakharov

Всеобщий
7

он байтит. типа как те титтокершы, которые жалеют миловидных террористов и насильников

Ответить

Лунный спрей

Zakhar
1

Сарказм скорее

Ответить

Zakhar Zakharov

Лунный
0

но люди заминусили)

Ответить

Лунный

Zakhar
4

Не новость, что некоторые у нас его не понимают

Ответить

мЕдь

Лунный
1

А вдруг он такой из-за аниме? Все должны мыслить одинаково. Надо больше запрещать бурятских мультфильмов. 

Ответить

Слава

Лунный
0

а что сарказм нельзя минусить?

Ответить

Лунный

Слава
0

Так а в чем он не прав, высмеивая ту же фразу
Никто опять не замечает, что трагедии можно было бы избежать. Главный вопрос как обычно к проектировщикам.

И трагизм, что за смерть двух детей она присядет аж на 7 лет бедная?

Ответить

Статистический

Всеобщий
–4

вот таких умников как ты надо сбивать нихуя не понятно что пишешь

Ответить

Всеобщий крюк

Статист…
1

поймай меня, если сможешь, автопакман

Ответить

A

Всеобщий
1

Хлебушек в голове

Ответить

A

Статистический
3

Очень хорошо, теперь обратно в дурку

Ответить

Ivan Bulychev

Статистический
1

про тиктоки, тиктоки забыл!

Ответить

Сложный рубин

Статистический
0

Хуйню написал, ебланы плюсуют.

Ответить

некипишуй

7

каким нужно быть тупым, чтобы с этого места не понять что машина в правой полосе остановилась перед пешеходным переходом не просто так?

Ответить

Madegghead

некипишуй
9

таких каждый 5-ый водятл.
У меня недалеко от дома есть такой переход, где 2 полосы в одну сторону и одна навстречу.
Регулярно дятлы по средней полосе летят.
Причем есть дятлы которые видя что тачка перед ним тормознула резко дают газа влево и обгоняют пропускающего пешехода на скорости...
Не раз таких пропускал, ибо жить то хочется.

Ответить

Слава Инженеров

некипишуй
4

а каким нужно быть тупым, чтобы задавать вопросы о том, о чем и так написано в новости
 поскольку «сидела в телефоне»

Ответить

некипишуй

Слава
1

ты хочешь мне сказать что она вообще не смотрела на дорогу даже поворачивая?
я тоже сижу в телефоне, но мне это не мешает оценивать ситуацию на дороге на несколько ходов в перед

Ответить

Слава Инженеров

некипиш…
6

 я тоже сижу в телефоне

нашел чем гордиться

Ответить

некипишуй

Слава
1

я этим не горжусь, это твои домыслы

Ответить

Всеобщий крюк

некипиш…
2

когда я учился на права, меня инструктор постоянно ебал шоб я притормаживал если вообще вижу намек на зебру. эта клуша даже не попыталась

Ответить

некипишуй

Всеобщий
3

эта клуша мода просто дать руля влево и улететь в клумбу, на такой скорости ничего бы не произошло, но она тупо ехала вперед

Ответить

Сергей Сергеич

некипиш…
2

Вот блять она так же думала наверняка. Убери нахуй телефон из рук!

Ответить

Лунный спрей

некипишуй
1

Зато конечно виноваты проектировщики 100% ря бедная девочка вся жизнь в переди

Ответить

Шило

3

Могу поспорить на что угодно, водитель получила права за взятку. Вероятно ПДД к экзамену зазубрила, однако понимания, что они означают не получила.
Не устану повторять, коррупция не только ворует, но и убивает. И пока к коррупции будет такая толерантность, будут происходить дтп со смертельным исходом, дети будут сгорать в ТЦ, будут тонуть Булгарии и тд и тп...

Ответить

Automatique

Шило
1

Да сам помню как сдавал на права, теорию выучил и сдал сам, за вождение в итоге заплатил.
Но пока ездил в мрео каждую неделю и хотел сдать все сам, видел толпы людей которые приезжали для галочки и забирали вечером готовые права.

Ответить

Шило

Automatique
1

Я сдавал в 2011, из всей группы успешно сдало только 2 человека, я и ещё одна женщина. И то, кажется потому, что мы были последние в очереди, и экзаменатор был уже уставший.
Были те, кого отправляли на пересдачу, но большинство ушло с правами до вождения в городе, заплатив взятку. 
Недавно решил купить автомобиль после 8 летнего перерыва, стал проверять свои знания ПДД - не смог сдать ни одного билета. Начал смотреть видео автоинструктора по вождению, понял, что некоторые правила я хоть и знал, но совсем не понимаю, что они означают на практике...

Ответить

AZP

Шило
0

Да и пофиг. Правила и жизнь очень различаются.
Фраза "забудьте всё, сему вас учили" не раз звучит в жизни.

Ответить

Антон Лисин

Automatique
0

Ты же девочка чтобы тебя ебали и выдали права 

Ответить

Антон Лисин

Шило
0

Отработала не выходя из машины

Ответить

Vladimir Medvedev

3

Всех жаль, на самом деле...

Это очень частая ошибка начинающих автомобилистов. Только со временем приходит понимание, что тут кроется огромная опасность.

Видишь, что машина тормозит - обязательно тоже притормози и посмотри причину. Не надо думать, что дело только в телефоне. Многополосные трассы с нерегулируемыми пешеходными переходами очень опасны, даже если внимательно следишь за дорогой

Лично я увидел подобную аварию на ютубе снятую с регистратора, когда только начинал водить и это очень сильно повлияло на меня.

Ответить

некипишуй

Vladimir
0

девку не жаль, ну ваще ни сколько

Ответить

Максим Абрамчик

некипишуй
0

Она могла быть неплохим человеком, а жизнь уже сломана. Произойди подобный случай в ее жизни, но не будь он таким трагичным - вряд ли была бы так небрежна 

Ответить

Антон Лисин

некипишуй
0

Будет теперь бабам старым нализывать 

Ответить

Егор Ниглов

3

А ещё вот такие видео надо показывать в кино перед фильмом. Для этой тп нет оправдания, но когда переходишь по ПП, всегда смотри на все машины в полосе. Когда переходишь по односторонней, всегда смотри налево и направо, и на обочину. Когда переходишь на светофор - дождись, что все машины остановятся. Ну и тд 

Ответить

Семейный Паша

2

Вот у меня есть права, но за руль совсем не хочется, потому что уверен, что без инструктора расслаблюсь и полюбому на что-нибудь такое наткнусь и кого-нибудь собью

Ответить

Сложный рубин

Семейный
2

Какой бы у тебя ни был стаж и как бы аккуратно ты не старался водить, всегда может сложиться ситуация в которой ты проебешься. Поэтому автомобиль - всегда риск, в твоих силах просто свести его к минимуму. Что не отменяет факта, что сидящая в телефоне тупая пизда, сама виновата.

Ответить

Сергей Сергеич

0

Сука, как же нелепо и хуево рушатся жизни людей, с обеих сторон при чем. Вопросы тут вообще ко всем: и к проектировщикам-дорожникам; и к маме с бабушкой, которые переходили пешеходный переход не по правилам, неважно писанным или неписанным; ну и естественно к водителю. 

При чем самое хуевое, что возможно обе стороны в 99% случаев соблюдают все правила, но так блять все сложилось, что именно тут все "споткнулись", оказались не в нужном месте, не в нужное время. И сколько подобных ДТП каждый день, неделю, месяц, год в России? И бухими ездят, и вообще хуй клали на все правила, как водители, так и пешеходы.

Ответить

Артур Мудрик

Сергей
3

 и к маме с бабушкой, которые переходили пешеходный переход не по правилам

что же они нарушили? дай угадаю, не убедились в безопасности перед тем как родиться в РФ?

Ответить

Лунный спрей

Артур
1

Вообще пустили детей перед собой не убедившись что там нет машин, если так
Хотя я вижу, что она просто коляску впереди себя вела.

Ответить

Артур Мудрик

Лунный
0

а такое есть в пдд?

Ответить

Лунный спрей

Артур
0

Ну типа, но им же один водитель уже уступил, так что их нарушение притянуто

4.14
Пешеходам запрещается:
a) выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения;
б) внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;
в) допускать самостоятельный, без присмотра взрослых, выход детей дошкольного возраста на проезжую часть

Ответить

Automatique

Сергей
1

ГИБДД занимается хуйней
Бесполезная организация

Ответить

Михаил Зинчук

2

На это отреагировал в том числе и депутат Госдумы Александр Хинштейн, 18 июля пообещавший обратиться в прокуратуру. «Сделаем все, чтобы не отделалась», — написал депутат.

Какими мразями двуличными надо быть, чтобы тут «не отвертелась», а когда Эдик деБил в центре Москвы аварии устроил, то похую

Ответить

Сложный рубин

Михаил
1

Ну, там всё же дети не погибали.

Ответить

KSA

2

 За рулём Mazda находилась 18-летняя студентка московского вуза РАНХиГС

В РАНХиГС дети простых людей не учатся.
Отмажут

Ответить

AZP

KSA
0

Не, слишком шумно стало.
По УДО тихо выйдет.

Ответить

Идеальный Слава

KSA
0

Ранхигс то еще место, если тебя в мгу/мгимо/вшэ даже на коммерцию не приняли, то идешь туда

Ответить

Виталий Лановой

2

Конечно, виновата. Дадут лет пять, выйдет по УДО через 2.5 года

Ответить

Artemy Kusakov

1

Почему никто и никогда, даже Варламов, не говорят о том, что на переходе нужно слезать с самоката и с велосипеда. Пересечение зебры на самокате или велике это всегда огромный риск. Чисто физически не всегда можно увидеть приближающееся к зебре со скоростью 15-30 км/ч тс.
Это реально большая проблема на дорогах, а образование населения вообще отсутствует.
Рядом были родители, куда смотрели?

P.S. Девушку не защищаю. Но если ничего не поменять, то все повторится.

Ответить

Артур Мудрик

Artemy
3

удивительно, но водителям на главной не нужно ехать 5км/ч в расчете на то, что по второстепенной летит камаз, но пешеходам внезапно необходимо

Ответить

Рыжий Барнс

0

Бля, ну нахуй эти сраные районы-муравейники, да и вообще - ну нахуй заводить детей в России

Ответить

Максим Иванов

Рыжий
2

предлагаешь в лесу что ли жить?

Ответить

Рыжий Барнс

Максим
1

Предлагаю стремиться к тому, чтобы жить в норм условиях, а не быть терпилами сраными

Ответить

solawind

Рыжий
2

Там живут понаехи из регионов, для которых и вот это вот — норм условия, к которым они стремились.

Ответить

Сложный рубин

solawind
1

Потому что по сравнению с регионами, это норм условия.

Ответить

Жених приехал

1

Пивоваров сидит в краснодарском СИЗО за пост в Фейсе, который даже не сам написал.

Почувствуй разницу.

Ответить

Automatique

Жених
1

Подумаешь детей сбила, зато каких нибудь неугодных власти за мем ВКонтакте посадят

Ответить

AZP

1

Ведомство попросило суд заменить домашний арест на следственный изолятор.

Зачем? Куда она денется?
 Ефремов дома до суда сидел и ничего, это его не помешало посадить.

Ответить

Automatique

AZP
1

Если деньги и связи есть, может свалить из страны например

Ответить

KSA

1

Крашенная с отросшими корнями
Отстофй!

Ответить

Ivan

1

Зато Юрка Хован чилит на раслабони в крестах)

Ответить

Антон Лисин

Ivan
0

Песенки сочиняет. Хиты 

Ответить

Горячий Наруто

1

Сообщение удалено

Ответить

KSA

–1

Дети переходили проезжую часть в положенном месте вместе с мамой и бабушкой.

Родные про**ались

мальчик трёх лет передвигался на детском велосипеде без педалей, а пятилетний мальчик был на самокате.

Нарушение. Обязаны спешиться!

Ответить

Виталий Лановой

KSA
1

Там же видно, что женщина катит коляску, а дети рядом по бокам идут. А не покатили по пешеходнику вперед родителей

Ответить

Сложный рубин

0

Варламов прав, домашний арест - адекватная мера пресечения до суда.

Ответить

Реакция Пса

0

Странная история.

Авария в Солнцево, где девка сбила на переходе детей, меня смущает.

Мы говорили, что вакцинированные — это группа риска. И такие случаи будут происходить по нарастающей скорее.

Были опасны торчки, алкоголики, теперь и ужаленные опасны не меньше...

Ответить

Антон Лисин

0

Будет теперь еблом всю жизнь торговать чтобы возместить потерю семье 

Ответить

Alexander Revan

0

Проблема здесь не в том, что накажут или нет, а в том, что нихуя не делается, чтобы избежать подобных случаев в будущем.

Ответить

Ilya Fisher

0

Улица действительно опасная - это факт. Можно предположить, что девушка за рулем могла просто сидеть в телефоне и не придать значения остановившейся машине (естественно этот факт ее не оправдывает).

Ответить
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