Главное о катастрофе, из-за которой эвакуируют людей, а улицы Петрозаводска и Сегежи накрыл смог и запах гари.

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Фото Ильи Тимина

С начала июля в Карелии бушуют природные пожары: к 20 июля их площадь достигла почти шести тысяч гектаров, спасатели сообщили о 39 очагах возгорания. Жители Петрозаводска и Сегежи жалуются на запах гари и смог, а посёлок Найстенъярви пришлось эвакуировать, так как огонь подошёл слишком близко к домам.

Власти региона говорят о контроле над ситуацией, но местные жители сообщают о нехватке техники и затягивании начала спасательных операций. На помощь Карелии приезжают пожарные из соседних областей, на место ЧП прибыл глава МЧС России. TJ рассказывает главное о ситуации в республике.

В чём причина масштабных пожаров

Причиной катастрофы министерство природных ресурсов Карелии считает атмосферную засуху — редкое природное явление, зафиксированное в регионе впервые. Во время него наблюдается недостаточное количество осадков, высокая температура и пониженная влажность. Следствием становится иссушение почвы и лесной подстилки, что и приводит к пожарам.

Фото «Карелия Daily»

С 18 июня в Карелии не выпадало осадков, а дневная температура воздуха не опускалась ниже +25 градусов. Показатели пожарной опасности превысили средние многолетние значения в шести районах республики. Это привело не только к появлению пожаров, но и к быстрому их распространению, отмечают в Росгидромете.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на первое место в числе причин пожаров ставит человеческий фактор, а уже потом — атмосферную засуху и «сухие грозы» (ещё одно редкое явление, когда во время грозы нет дождя). По словам чиновника, пока надежды на изменении погодных условий нет, поэтому ситуация с пожарами «может продлиться долго».

Что происходит в городах и посёлках Карелии и как на это реагируют власти

С 14 июля в Карелии введён режим повышенной готовности, в Суоярвском и Сегежском районах и на территории Эссойльского сельского поселения действуют режимы ЧС.

Из населённых пунктов Карелии эвакуировали около 600 человек. Жители покинули посёлок Найстенъярви, где огонь перекинулся на три дома. Эвакуацию объявил глава Карелии, но местные жители рассказали «Медиазоне», что они выехали самостоятельно.

«Был какой-то автобус, но местные говорят, никто их сегодня не эвакуировал. И огонь перекинулся на деревню, горят уже дома», — сообщила корреспондентка «Медиазоны» из посёлка.

РИА Новости ✔ Сильные пожары в Карелии. В некоторых селениях эвакуировали людей. На помощь в тушении едут пожарные из соседних регионов.

Вечером 18 июня глава Карелии заявил о контроле над ситуацией и отметил, что сгорело «несколько старых строений на окраине станции в лесном массиве». Волонтёры назвали его слова ложью «от первого слова до последнего» и заявили, что помощь опоздала на несколько часов.

«Пожарных машин не было. Была только одна, но все ждали ПРИКАЗА. Никто не хотел брать на себя ответственность. Пожарный поезд стоял на станции, но вдруг его отозвали в „более нужное” место. Там даже остались местные жители», — написала волонтёр Катя Селезнёва.

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Местная жительница Юлия рассказала «Губернии Daily», как люди просили помощи в тушении пожара у приехавших спасателей, но им отвечали, что «всё под контролем, не сейте панику», пока огонь разгорался. Жители считают, что если бы власти отреагировали сразу, то катастрофы бы не случилось.



Несмотря на сообщения властей об улучшении ситуации, в ночь на 20 июля площадь пожара рядом с Найстенъярви увеличилась до 1 тысячи гектаров.



Парфенчиков поручил местным властям подготовить населённые пункты к возможной угрозе: скосить траву, убрать мусор с окраин посёлков, расчистить проезды для спецтехники, сформировать отряды добровольцев.

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Из-за дыма и «ухудшающейся видимости» власти перекрывают участки трассы «Кола», связывающей Мурманскую область с остальной страной. С вечера 19 июля движение во второй раз приостановили на участке в Сегежском районе, 18 июля огонь там вплотную подошёл к дороге.

Жители столицы Карелии — Петрозаводска — жалуются на сильный смог и запах гари. Власти республики сообщают, что городу ничего не угрожает.

Закат в Петрозаводске 17 июля

Сильным дымом от пожаров накрывало и город Сегежа — власти просили жителей не паниковать и соблюдать меры безопасности. «Я проснулась случайно, не могла надышаться, казалось горло сковывает <...>. Увидела туман, почувствовала запах. Решила, что это работает ЦБК. Только потом до меня дошло, что это запах гари», — писала местная жительница.

19 июля глава Сегежского района Марина Гусева объявила, что огонь может угрожать населённым пунктам, так как на территории района есть несколько лесных пожаров.

Во время ликвидации пожаров пострадали трое спасателей: пожарных перевезли в Петрозаводск, так как им потребовалась помощь офтальмологов.

К борьбе с пожарами в республике привлекли спасателей из Мурманской, Архангельской и Вологодской областей, а также специалистов Невского спасательного центра.

20 июля в Карелию для контроля за тушением пожаров прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев: он заявил, что угрозы населённым пунктам от пожаров в республике нет.

По данным портала Fires.ru на 19 июля, площадь лесных пожаров в Карелии составляет около 14 тысяч гектаров, наиболее тяжёлая ситуация — в Пряжинском районе.

Как жители самостоятельно тушат пожары и почему они недовольны работой властей

Волонтёры в Карелии организуются как по призыву властей, так и самостоятельно. Глава республики Парфенчиков заявил, что желающие помочь с пожарами должны обращаться в администрации районов и сельских поселений. 20 июля в Петрозаводске открыли центр координации добровольцев.

Участие волонтёров требуется при вспомогательных работах — например, растягивании пожарных рукавов и контроле потушенной кромке пожара.

Прибывающим на место волонтёрам выдают ранцы, чтобы они поливали главный шланг, передаёт «Республика». По словам очевидцев, несколько добровольцев из Кончезера и Спасской Губы работают с низовыми пожарами: «гасят очаги по периметру, берегут рукава, протянутые к пожару».

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Организацией волонтёров занимается сообщество «Карелия Туристическая»: ежедневно там публикуют информацию о сборе добровольцев и требуемой для тушения технике — тракторов, бульдозеров, квадрокоптеров, лопат и респираторов. До июля группа рассказывала о туристических местах республики, но после перепрофилировалась, так как ситуация «тревожнее».

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Горожане недовольны организацией тушения пожаров и действия властей республики: в Суорярви местные жители возмущены тем, что им самим пришлось тушить огонь, набирая воду от пожарной машины.

Есть много жалоб от волонтёров и местных жителей, что в Найстенъярви пожарные долго не начинали тушить пожар. «Колонна, состоящая из многочисленной техники и сотни человек личного состава приехали около 15 часов в посёлок и спустя четыре часа даже не предприняли ни одной попытки для помощи в тушении огня», — писала местная жительница.

На официальной странице правительства Карелии во «ВКонтакте» «Республика Карелия» подобные сообщения назвали «фейками» и призвали верить только тем, кто «был на месте пожаров».

Пожар рядом с Найстенъярви

Жители вспоминают, как в апреле Минприроды Карелии отчитывалось о готовности к пожароопасному сезону, но на деле, считают очевидцы, техники для тушения не хватило.

