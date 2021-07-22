Спортсмены жалуются на «средневековые» условия, угандийский спортсмен сбежал ради лучшей жизни, а олимпийцев снимают с соревнований из-за коронавируса.

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Фото CFP

У Японии уже больше года проблемы с Олимпиадой. Сперва её на год перенесли из-за пандемии коронавируса, а затем уже сами жители начали протестовать против её проведения. Игры всё-таки пройдут с 23 июля по 8 августа, но без зрителей на стадионах и с жёсткими ограничениями для спортсменов.

На этом проблемы не кончились: со скандалом ушли члены команды организаторов игр, сбежал угандийский спортсмен, а коронавирус обнаружили уже у 91 жителя Олимпийской деревни. У российской команды тоже не всё хорошо: по-прежнему нельзя использовать российскую символику (ну, почти), а двоих гребцов отстранили за допинг.

Олимпиада против пандемии

Хотя из-за пандемии Олимпиаду перенесли на год вперёд, название оставили прежним — Токио-2020. В Японии уже третий раз за год наблюдается пик заболевших коронавирусом, правда, последний рост, начавшийся в июле, не такой стремительный как в апреле. Сейчас в стране регистрируют около трёх тысяч заболевших, тогда как весной — больше семи тысяч.

В предыдущий пик заболеваемости в стране проходили протесты жителей, которые требовали отмены или переноса Олимпиады из-за эпидемиологической ситуации. Судя по опросам, число несогласных с Играми становилось всё больше, к апрелю достигнув 72%. В июле, по данным издания Asahi Shimbun, 68% респондентов выступило против олимпиады в 2021 году.

Несмотря на протесты, власти не отказались от проведения игр. Чтобы обезопасить зрителей, спортсменов и жителей, в Токио ввели режим ЧС. Во время соревнований на стадионе в столице почти не будет людей. Из 80 тысяч мест будет занята лишь тысяча — представителями Международного и национальных олимпийских комитетов и официальными лицами.

При этом на состязаниях в городах, где такой режим не ввели, болельщики смогут присутствовать, но поддерживать спортсменов они смогут только хлопками, ведь кричать нельзя. В итоге 724 соревнования пройдут без зрителей, а 26 — с ними.

Toyota отказалась от показа рекламы, связанной с Олимпиадой в Токио, а её представители не посетят церемонию открытия. «Олимпиада становится событием, которое не получило понимания общественности», — отметили в компании. Прежде производитель планировал показать на играх новые беспилотные автомобили, а также собирался использовать роботов, которые должны были доставлять еду и напитки на трибунах.

Спортсменам тоже придётся столкнуться с ограничениями. В рекомендации олимпийцам говорится, что им не обязательно быть вакцинированными (хотя большая часть из 11 тысяч участников привита), но необходимо носить маски всегда, кроме приёма пищи, тренировок, соревнований и сна.

Выходить с территории Олимпийских объектов спортсменам и журналистам нельзя, при этом можно покинуть жильё на 15 минут для похода в магазин или прогулки. Общаться с местными нельзя совсем, а общественным транспортом позволят пользоваться лишь спустя 14 дней. Пить алкоголь можно только в своей комнате, но его продажа ограничена, как и работа баров и ресторанов.

По прибытию в Токио всем приезжающим на Игры нужно установить на телефон два приложения. В ОСНА придётся заполнять данные здоровье — в нём же будут храниться данные о логистике. COCOA через GPS контролирует перемещения человека и собирает данные о возможных контактах с заражёнными.

Но даже с учётом всех ограничений, в олимпийской деревне уже есть заболевшие коронавирусом. К 19 июля положительный тест на Covid-19 сдал 21 человек, в том числе чемпион Европы по плаванию россиянин Илья Бородин. Заболевших участников отправили на карантин в отель. В Оргкомитете не исключили отмену игр, если ситуация с коронавирусом будет становиться хуже.

России нельзя включать гимн и выступать под своим флагом. Но теперь на форме есть триколор

Сборная России всё ещё отстранена от Олимпиады из-за допинговых скандалов, поэтому отечественные спортсмены будут выступать как команда Олимпийского комитета России (ОКР). По-прежнему запрещён российский гимн (вместо него будет играть первый концерт для фортепиано с оркестром Чайковского) и флаг, но есть небольшие послабления. Теперь в форме спортсменов используются цвета триколора, хотя и без надписи «Россия».

Форма российских олимпийцев от бренда Zasport Фото Zasport

Инструкция российским спортсменам к играм

14 июля выяснилось, что Олимпийский комитет России раздал спортсменам памятки о том, как стоит отвечать на «провокационные» вопросы журналистов, в том числе движении Black Lives Matter, отсутствии российской символики и харассменте. Участникам рекомендуют не говорить о политике и не отвечать на вопросы о допинговых скандалах.

На вопросы о выступлении под нейтральным флагом нужно отвечать, что спортсмен в любом случае соревнуется за родину. В соцсетях советуют тоже не высказывать на подобные темы, и не рекламировать компании, не являющиеся спонсорами Олимпиады. Рекомендации нужны для того, чтобы «по незнанию» спортсмены не попадали в неудобные ситуации.

У гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина нашли мельдоний и отстранили, а пловчих допустили

В России вновь допинговый скандал перед Олимпиадой — 18 июля от игр отстранили двух гребцов Никиты Моргачёва и Павла Сорина. Спортсмены проходили внесоревновательное тестирование на сборах в Греции в середине июня.

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И хотя о положительных пробах на мельдоний (препарат для энергетического метаболизма сердца) стало известно 7 июля, за день до этого гребцов уже не было в олимпийской заявке. Неизвестно, знал ли ОКР о положительных пробах заранее, но 2 июля Моргачёв и Сорин не полетели в Токио вместе со сборной.

Спортсмены отрицают употребление мельдония, предполагая, что препарат попал в организм «искусственно». «Накануне сбора в Греции мы сдавали допинг-тест, и он был чист. После этой новости мы сразу сдали кровь в частной лаборатории в Москве и теперь ждем результатов. Если они будут чистые, станем вскрывать пробу Б. Если нет, то будет разбирательство, кто это мог сделать и кому это было нужно», — рассказал Сорин.

Спортивное питание, которое выдаётся спортсменам на сборах, проверяется ещё на стадии закупки в ФМБА. Да и если бы в нём что-то было, то нашли бы у всей сборной. Значит, это было сделано кем-то искусственно. Разговоры про то, что допинг мог попасть случайно двум спортсменам, – полнейший бред. Мы профессионалы и четко следим за тем, что попадает в наш организм. Павел Сорин отстранённый от Олимпиады спортсмен

Под угрозой отстранения от игр были и российские пловцы. За 10 дней до начала Олимпиады Международная федерация плавания (FINA) временно отстранила Веронику Андрусенко и Александра Кудашева, основываясь на исследовании данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS). В FINA сослались на результаты тестов спортсменов в период с 2012 по 2015 год, якобы нарушающих антидопинговые правила.

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Спортсмены также отрицали употребление допинга: «Я сдаю допинг-тесты уже более 10 лет и никогда не был ни в чём замечен. Когда 13 июля я получил письмо о моём отстранении, это было большой неожиданностью, оно повергло меня в шок», — заявил Кудашев. 19 июля пловцов оправдали в Спортивном арбитражном суде, так как у FINA не было веских доказательств их вины. Андрусенко и Кудашев смогут участвовать в Олимпиаде.

Спортсмены пожаловались на условия жизни в Олимпийской деревне

Сразу несколько российских спортсменов рассказали о «средневековых» условиях: небольшими комнатами с низкими потолками и крайне минималистичными интерьерами. В квартирах, рассчитанных на 4-5 человек, стоят лишь кровати, шкаф без дверей и прикроватные тумбочки.

Комнаты олимпийцев Фото Такаши Аояма

Кухонь в жилье для спортсменов нет. В общих помещениях находятся столы и стулья, но телевизоров тоже нет — это, по словам олимпийцев, не позволит им смотреть соревнования коллег.

Нет и холодильников, так что хранить продукты спортсменам негде. «Холодильник – это важно: когда он в комнате, можно что-то принести из столовки и спокойно хранить. Тут ни телевизора, ни холодильника, ни кухоньки – абсолютный минимализм», — рассказала Sports.ru гандболистка Владлена Бобровникова.

Ладно, без кухни обойдёмся – можно мыть посуду в ванной, но холодильника сильно не хватает. Максимум – беру фрукты, чтобы съесть через пару часов, но, например, йогурт уже не возьмёшь. Владлена Бобровникова Олимпийская чемпионка по гандболу 2016 года

Санузел в жилье совмещённый и рассчитан на 4-5 человек. В помещениях низкие потолки, так что высокие спортсмены зачастую упираются в них головой. Олимпийцы опасаются, что в ванную комнату будут образовываться очереди.

Спортсмены говорили также о проблемах с водой. В один из дней в квартире вода была «чуть тёпленькая», так что олимпийцы принимали душ в тренировочном зале, сказала Бобровникова. В квартире, куда поселили главного тренера сборной России по фехтованию Ильгара Мамедова, в душе вообще не было воды. «Приехали — жарко, лето, все взмыленные. Хотелось принять душ, а горячей воды нет. Так еще и в душе вода не шла — из крана идет, а из душа нет. Пришлось лейку раскрутить, фильтр прочищать. Хорошо, что была отвертка. Сейчас вода пошла», — рассказал тренер РБК.

Олимпийцы обратили внимание на кровати с картонным основанием. В СМИ их прозвали «антисекс»-кроватями, предполагая, что они сделаны из хрупкого материала специально, чтобы каркас не выдержал резких и сильных движений, тем самым предотвращая сексуальные контакты в олимпийской деревне. Однако, как показал ирландский гимнаст Рис Маккленаган, даже прыжки на кровати никак не могут сломать её.

Ali Riley @RileyThree Yes, the beds are actually cardboard boxes 📦 @sydneyleroux you could make one from all your Amazon packages 💋 https://t.co/zKzu2Lo00V [Футболистка Эли Райли, представляющая сборную Новой Зеландии:] «Да, кровати действительно сделаны из картонных коробок. Сидни Леру [футболистка американской сборной, не попавшая на Олимпиаду], ты можешь сделать такую же дома из посылок с Amazon»

«Олимпийская деревня — это настоящее Cредневековье. Здесь какие-то непонятные стены из гипсокартона. Не номера, а комнатушки. Я даже не знаю, есть у меня окно в номере или нет. Санузлы здесь как в самолёте, примерно полтора квадратных метра. Причем этот санузел — на целую команду. Можете себе представить, как спортсмены будут им пользоваться?», — рассказал Мамедов РИА «Новости».

Но не всё так плохо, считает Бобровникова. Например, спортсмены могут выбирать еду из 700 наименований блюд, в том числе безглютеновых и вегетарианских. «Еда вкусная, кровать удобная, подушка хорошая – всё, больше мне ничего не надо. А маленькие туалет с ванной – ну ладно, не критично», — отметила спортсменка.

В оргкомитете Олимпиады пояснили, что бытовой техники у российских спортсменов нет, потому что российская сторона не оплатила эти опции. «Нам казалось, что мы подготовили все условия для удобного проживания спортсменов. Как можно быстрее предпримем необходимые меры, но перед этим обсудим этот вопрос с российской стороной», — заявила глава комитета Сэйко Хасимото.

Stephen Wade @StephenWadeAP Asian-style toilet still in use in Tokyo Olympic main press center. Just FYI. https://t.co/TyI5cBbOMB «Азиатский» туалет всё ещё используется в главном пресс-центре Олимпийских игр в Токио. Просто к вашему сведению

Презервативы, которые просят не использовать

С 1988 года спортсменам на Олимпиадах раздают бесплатные презервативы. На играх в Рио-Де-Жанейро олимпийцам выдали 450 тысяч упаковок, то есть примерно по 42 штуки на каждого. Спортсменам, выступающим в Токио, в три раза сократили число презервативов — по 13 штук на человека, всего около 160 тысяч штук.

Однако генеральный директор Олимпийской деревни Такаши Китадзима призвал спортсменов забрать презервативы домой, отметив, что их выдали для повышения осведомлённости о ВИЧ и других заболеваниях, передающихся половым путём.

Четыре организатора игр подали в отставку из-за скандалов, в том числе двадцатилетней давности

Сразу четверых членов организационной команды Олимпийских игр отстранили от работы из-за скандалов. 19 июля композитора «Токио-2020» Кейго Оямада подал в отставку после появившегося в сети интервью журналу Quick Japan 1995 года. В нём артист рассказал, как в школе издевался над одноклассниками: Оямада держал одного из них в картонной коробке, а другого мальчика с инвалидностью заставлял есть свои фекалии и мастурбировать при других детях.

Композитор извинился за интервью, сказав, что в то время был «незрелым человеком, который не мог представить чувства пострадавших людей».

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Всего за день до открытия Олимпиады отстранили её режиссёра Кентаро Кобаяси — и тоже за высказывания двадцатилетней давности. В сети распространился ролик с выступлением режиссёра в комедийном дуэте в 1998 году. В одном из номеров Кобаяси предлагал «поиграть в Холокост» и разбрасывал нарезанных из бумаги человечков, олицетворяющих жертв геноцида. «Я осознаю, что мой выбор выражений в то время был глупым, и я искренне раскаиваюсь в этом», — извинился Кобаяси.

Ранее из-за обвинений в сексизме в отставку подал глава оргкомитета Олимпиады Ёсиро Мори. Он заявил, что чем больше женщин будет в комитете, тем дольше будут проходить заседания. Та же участь постигла и креативного директора церемоний открытия и закрытия «Токио-2020» Хироси Сасаки, который предложил одеть ведущую Наоми Ватанабэ, которая выступает за бодипозитив, в костюм свиньи и исполнила роль Olympig (совместив Olympic и pig).

В Играх-2020 поучаствует больше ЛГБТ+ персон, чем когда-либо

На Олимпиаде выступит 131 спортсмен, открыто заявляющий о принадлежности к сообществу ЛГБТ+. Новозеландскую штангистку Лорелл Хаббард, которая станет первой трансгендерной женщиной на соревнованиях, в СМИ называют одной из главных претенденток на медаль в женской супертяжелой весовой категории 87 кг и более.

Лрелл Хаббард Фот AFP

Однако мнения об участии в играх 43-летней спортсменки разделились. Противники этой идеи считают, что у женщины, которая до 35 лет жила как мужчина, есть биологические преимущества. Учёные отмечали, что подростки, прошедшие половое созревание будучи мужчиной, оказывались сильнее женщин. Даже если спортсменки искусственно снижали тестостерон препаратами, их мышечная масса за год уменьшалась только на 5%, пишет The Guardian. Преимущества мужчин перед женщинами в лёгкой атлетике — около 30%, передаёт издание данные исследований.

Трансгендерные персоны могут участвовать в Олимпиадах с 2015 года. Тогда Олимпийский комитет внёс изменения в руководящие принципы, согласно которым теперь трансгендерные женщины имеют право соревноваться, если они не удаляли яички. При этом в крови спортсменов тестостерон не должен превышать 10 наномолей на литр в течение как минимум 12 месяцев.

Бельгийская штангистка Анна Ванбеллинген заявила о несправедливом преимуществе Хаббард. «Любой, кто занимался тяжёлой атлетикой на высоком уровне, знает, что это правда до мозга костей: эта конкретная ситуация несправедлива по отношению к спорту и спортсменам», — добавила Ванбеллинген.

Штангистка от сборной Австралии Харизма Амо-Таррант, которая будет соревноваться с Хаббард, поддержала трансженщину. «Эта Олимпиада сейчас совсем не похожа на другие. Я соревновалась с ней [Хаббард] раньше и всегда хорошо с ней общалась, я просто желаю ей всего наилучшего», — заявила австралийка.

Спортсменку отбирали честно и по правилам игр, хотя это был сложное решение, отметила исполнительный директор Олимпийского комитета Новой Зеландии Керейн Смит. В Международном олимпийском комитете также заявили, что принципы отбора основываются на последних научных данных.

Уандийский олимпиец сбежал со сборов, чтобы не возвращаться на родину

Во время предолимпийских сборов в Осаке запасной штангист сборной Уганды Жулиус Ссекитолеко сбежал, оставив записку: «Я хочу работать в Японии». 20-летний спортсмен добавил, что не хочет возвращаться на родину, потому что жизнь там трудная. Он попросил членов сборной передать свои вещи жене в Уганду.

Его пропажу заметили, когда организаторы пришли в отель тестировать команду на коронавирус. Местные власти выяснили, что Ссекитолеко купил билет на станции в Осаке и уехал на поезде в Нагои, что в 200 километрах от сборов.

Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени со сборной страны

Американская паралимпийка не будет участвовать в играх из-за отказа пустить её помощницу

Американская пловчиха Бекка Мейерс вышла из сборной США и не будет участвовать в Паралимпийских играх в Токио. Из-за коронавирусных ограничений спортсменка не сможет взять на игры свою маму, которая выполняет роль помощницы. Мейерс страдает редким синдромом Ашера — с рождения она не слышит и с годами теряла зрение, а теперь почти ничего не видит.

Бекка Мейерс Фото Буды Мендес

С 2017 года Паралимпийский комитет США (USOPC) разрешал матери Мейерс присутствовать с дочерью, потому что в одиночестве спортсменка не справляется. Перед Паралимпиадой пловчиха попыталась добиться сопровождения матери, но USOPC сослалась за ограничения от организаторов и правительства Японии. Однако семья спортсменки выяснила, что запрет всё-таки идёт не от японских властей, а от USOPC.

Южная Корея сама готовит спортсменам еду, опасаясь радиации с Фукусимы

Сборная Южной Кореи будет самостоятельно готовить еду и проверять продукты на радиацию для своих спортсменов, опасаясь, что ингредиенты могут быть небезопасны из-за аварии на АЭС в Фукусиме в 2011 году. Олимпийский комитет страны забронировал отель неподалёку от деревни для приготовления и доставки блюд.

«Мы проводим скрининговые тесты на содержание цезия в пищевых ингредиентах из кимчи, которые мы привозим из дома, и в других продуктах, включая японские ингредиенты», — рассказал Reuters анонимный источник из Олимпийского комитета Южной Кореи.

У Японии и Кореи и раньше возникали споры по поводу безопасности японских продуктов. После аварии в Фукусиме южнокорейские власти наложили торговые ограничения на импорт товаров из Японии, а также требовали дополнительных проверок безопасности. Японские власти утверждают, что все продукты, в том числе из Фукусимы, не опасны, и настаивают на ослаблении ограничений.

Спортсменам грозит аномальная жара в Токио

Спортсмены и организаторы игр опасаются, что ещё одним препятствием, помимо коронавируса, станет аномальная жара во время соревнований. По подсчётам The Guardian, Олимпиада в Токио может стать самой жаркой в истории — температура, по прогнозам, будет колебаться в районе 33-38 градусов Цельсия.

Жителям Токио в жаркую погоду не рекомендуют заниматься спортом на улице, но у олимпийцев такого выбора нет. Спортсмены уже жаловались на слишком горячий песок во время подготовки к играм в пляжный волейбол — персоналу приходилось охлаждать его водой. «Существует высокий риск теплового удара на таких соревнованиях, как спортивная ходьба, триатлон и пляжный волейбол», — отметил председатель Токийской медицинской ассоциации Харуо Одзаки.

Итальянская триатлонистка Аннамария Маццетти на соревнованиях в 2019 году Фото AP

С сильной жарой в Токио спортсмены уже сталкивались на тестовых соревнованиях в 2019 году. Тогда организаторы сократили дистанцию бега в триатлоне, разместили больше медперсонала на беговых дистанциях и снизили температуру воды для пловцов так, чтобы она была чуть ниже допустимых значений. Сокращение беговой дистанции тогда вынудило триатлонщиков менять тактику, ведь некоторые из них имели преимущество именно за счёт этой части.