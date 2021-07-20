{"id":765,"title":"\u041f\u043e\u0434\u043a\u0430\u0441\u0442 \u043e \u0437\u0430\u0431\u043b\u0443\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f\u0445 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439","url":"\/redirect?component=advertising&id=765&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/261431&hash=6fe61733ef5987a9cc0487c7ee4544d825f182eeba594cd20b80527fb3394b29","isPaidAndBannersEnabled":false}
Разборы
yannlll

В закрытом реестре Минздрава — в пять раз больше случаев Covid-19, чем официально. Главное из расследований трёх изданий Статьи редакции

Минцифры случайно рассекретило масштабы эпидемии через выдачу QR-кодов, пишут расследователи.

79 79 комментариев
6195 просмотров

В закрытом реестре Минздрава, созданном для отслеживания числа заболевших коронавирусом, уже больше 29 миллионов записей — это в пять раз больше, чем официально сообщает оперативный штаб. Это выяснили журналисты «Холода», «Медиазоны» и «Медузы», изучая выданные Госуслугами сертификаты.

По данным расследователей, зимой 2021 года в реестр Минздрава вносили по 125 тысяч заболевших коронавирусом в сутки. Тогда во всём мире заболеваемость была выше только в США и Индии. Если эти цифры верны, Россия вышла на первое месте в мире по числу заразившихся Covid-19 в пересчёте на миллион жителей.

Введение QR-кодов в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин 22 июня сообщил, что через неделю в рестораны и кафе будут пускать посетителей только с QR-кодами — их выдадут вакцинированным, переболевшим коронавирусом в последние полгода или гражданам с отрицательным ПЦР-тестом.

  • Жители столицы могли получить QR-коды через городской портал госуслуг mos.ru, немосквичи — через федеральный портал Госуслуг.
  • Госуслуги стали выдавать коды позже городского портала, только 1 июля. Замминистра цифрового развития России Олег Качанов объяснял задержку необходимостью интеграции Госуслуг с базами Минздрава.
  • «Единый регистр переболевших есть в информационных ресурсах Минздрава РФ… У нас эта интеграция будет сделана, и мы для тех, кто переболел, а их там в регистре около девяти миллионов записей таких есть, мы их [QR-коды] получим», — сказал чиновник в интервью «Россия 24».
  • Качанов 24 июня назвал переболевшими около девяти миллионов человек, хотя по данным оперштаба коронавирусом переболели чуть менее пяти миллионов россиян.

Гипотеза Шпилькина о номерах сертификатов

На расхождение слов Качанова с официальной статистикой обратил внимание исследователь статистических аномалий физик Сергей Шпилькин.

Он предположил, что реальное количество переболевших можно оценить, если отталкиваться от номеров сертификатов Госуслуг с QR-кодом. Ведь по утверждению властей они как-то связаны с федеральным регистром по ковиду.

Анализ сертификатов о вакцинации

Шпилькин заметил, что на Госуслугах сертификаты о прохождении вакцинации пронумерованы по порядку.

  • Он проанализировал номера сертификатов, которые ему прислали добровольцы, и пришел к выводу, что нумерация сертификатов едина для всей России. Следовательно по номеру сертификата (последние восемь цифр) можно узнать, сколько человек привились в стране к этому моменту.
  • Полученные Шпилькиным номера полностью совпадали с данными о вакцинации, которые собрали независимые аналитики

Сертификаты переболевших

Шпилькин предположил — раз сертификаты о прививках пронумерованы по порядку, то и сертификаты для переболевших могут быть устроены также.

  • Аналитик попросил желающих прислать ему обезличенную часть номера сертификата и указанную в нём дату выздоровления от коронавируса.
  • Собранные им данные показывают, что известное государству число переболевших может быть в несколько раз выше, чем сообщает оперштаб.

Схема формирования уникального номера сертификата с Госуслуг

Читательница «Медиазоны» из Москвы заразилась коронавирусом в конце марта и в течение двух недель уже получила отрицательный ПЦР-тест. Три месяца спустя приложение «Госуслуги» прислало ей уведомление о получении «сертификата иммунизации после болезни COVID-19».

Судя по последним цифрам в сертификате, до неё к марту 2021 года в реестр переболевших внесли более 22 миллионов человек.

  • QR-код — это гиперссылка, которая ведёт в специальных раздел Госуслуг. Например, сотрудник ресторана сканирует код, переходит по ссылке и видит, что человек действительно переболел или привился.
  • Если открыть ссылку на компьютере и посмотреть HTML-код страницы, то видно, что номер сертификата обозначается аббревиатурой УНРЗ.
  • УНРЗ — это «уникальный номер регистровой записи».
Скриншот ссылки из QR-кода переболевшего с HTML-кодом страницы.
  • Такой же термин Минздрав использует во многих своих регистрах — например, на странице сертификата после вакцинации. У тех, кто привился номер такой: сперва идёт цифра 9, затем двузначный код региона и порядковый номер вакцинированного из 16 цифр.
Так выглядит ссылка из QR-кода в сертификате о вакцинации. Во всех полях — выдуманные значения

В сертификате для переболевших тоже 16 цифр, но устроен он немного иначе.

  • В первой группе номера — цифра 8, код региона и цифра 1 — судя по аналогичным регистрам, она обозначает получателя бюджетных средств.
  • Следующие четыре цифры — месяц и год постановки диагноза.
  • Ещё восемь цифр — порядковый номер записи в регистре.
Так выглядит ссылка из QR-кода в сертификате переболевшего коронавирусом. Во всех полях проставили выдуманные значения.

Госуслуги основываются на регистре Минздрава

Точно такой же формат номера (только без цифры 8 в начале) используют в Федеральном регистре лиц, больных коронавирусом. Регистр создал Минздрав в марте 2020 года для отслеживания числа заболевших. Данные из него никогда не появлялись в открытом доступе.

Судя по всему, Минцифры просто брало номер переболевшего из регистра Минздрава, добавляло к нему восьмёрку спереди — и так получался номер сертификата переболевшего на Госуслугах.

  • «Медиазона» попросила Минцифры подтвердить, что номер сертификата переболевшего формируется на основе УНРЗ из коронавирусного регистра Минздрава.
  • В Минцифры ответили, что «портал Госуслуг является витриной данных» из регистра. «При формировании сертификата используется регистровая запись Минздрава», — признало ведомство.
  • Из схемы загрузки данных на Госуслуги из регистра Минздрава и технического описания похожего регистра следует, что последние восемь цифр в сертификате на Госуслугах — это порядковый номер заболевшего коронавирусом.
  • Собеседник «Медузы» в одном из региональных минздравов подтвердил, что порядковый номер в регистре — единый по всей стране и отражает общее количество зарегистрированных заболевших на момент создания конкретного УНРЗ.

Анализ сертификатов на Госуслугах

Сергей Шпилькин и журналисты проанализировали номера сертификатов с Госуслуг и дат выздоровления.

  • Шпилькин изучил сертификат человека, переболевшего коронавирусом в июне 2021 года. Его порядковый номер — 27 миллионов 300 тысяч.
  • «Медуза» спросила источник в одном из федеральных ведомств, соответствует ли цифра действительности. «Так и есть», — ответил он.
  • «Медиазона» изучила сертификаты выздоровевших и пришла к выводу, что к середине июля их номера уже превысили отметку в 29 миллионов.
  • При этом оперштаб сообщает, что в России только 6 миллионов заболевших с начала эпидемии.

125 тысяч новых случаев в день на пике эпидемии

Официальные данные — это почти в пять раз меньше числа записей в регистре Минздрава, где, по данным журналистов, уже 29 миллионов записей.

  • Если цифры верны, Россия вышла на третье место в мире по абсолютному количеству случаев коронавируса.
  • В пересчёте на миллион жителей страна поднимается с 85 место на первое.
  • Согласно выводам Шпилькина, зимой на пике второй волны эпидемии число выявленных случаев коронавируса в России достигало 125 тысяч в день. Больше было только в Индии и США.
  • Официально максимум зафиксированных случаев — почти 30 тысяч заболевших за день — случился 24 декабря.

Неточность данных

В регистр Минздрава, согласно официальным инструкциям, попадают следующие категории:

  • люди с положительным результатом «лабораторного исследования» (то есть ПЦР и других тестов);
  • те, кому диагноз Covid-19 поставили «с помощью других методов диагностики» (компьютерной томографии);
  • «все случаи пневмонии, включая амбулаторные».

Количество записей в регистре действительно отражает случаи заболевания, но не равняется числу переболевших людей.

  • Если человек заражается второй раз, под новый случай создают новую запись.
  • Пациентов, у которых диагноз не подтвердился, из регистра удаляют. Порядковый номер освобождается и потом его присваивают новому заболевшему.

Источник в одном из федеральных ведомств объяснил «Медузе», что «регистр [Минздрава] заполняется очень честно, но он неточный».

  • Регионы могут самостоятельно решать, вносить в регистр только подтверждённый коронавирус, или добавлять в него случаи пневмонии и ОРВИ.
  • Из-за смены порядкового номера регистр плохо показывает ситуацию в реальном времени.
  • На уточнение и отбраковку «мнимых» случаев коронавируса требуется много времени.

Какую долю из 29 миллионов записей в регистре занимают больные пневмонией и ОРВИ, несвязанными с коронавирусом, определить невозможно — в Росстате больше не ведут статистику заболеваемости воспалением лёгких, несвязанного с Covid-19.

Минздрав и оперштаб не подтверждают данные журналистов

Журналисты обратились в Минздрав и Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом с просьбой прокомментировать количество записей в регистре и его отличие от официальных сводок.

  • В оперштабе заявили, что информация изданий не соответствует действительности, а журналисты, скорее всего, приняли за количество заболевших число вакцинированных.

Ваша информация о 27 млн. случаев заболевания COVID-19 или пневмонией не соответствует действительности. Цифра 27 млн., на которую ссылается ваш источник, действительно фигурирует в информационном ресурсе, но в отношении вакцинированных первым компонентом вакцины по состоянию на 9 июля 2021 года.

ответ оперштаба
  • В Минздраве на уточняющий вопрос заявили, что комментарий оперштаба отражает и их позицию тоже. По словам представителя ведомства, «единственное, на что эта цифра [27 миллионов] похожа» — данные о вакцинированных первым компонентом по состоянию на 9 июля.

Таким образом, оперштаб и Минздрав предположил, что журналисты перепутали регистры переболевших и вакцинированных.

Скриншот ссылки из QR-кода сертификата переболевшего в феврале россиянина

Однако, например, на сертификате переболевшего в феврале стоит порядковый номер 17 миллионов. К этому моменту произвели только 11 миллионов доз вакцин, а привились всего около четырёх миллионов человек.

#коронавирус #вакцинация #расследования #минздрав

Спасибо за наводку Smaug The Terrible
79 79 комментариев
91
{ "author_name": "Smaug The Terrible", "author_type": "self", "tags": ["\u0440\u0430\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f","\u043c\u0438\u043d\u0437\u0434\u0440\u0430\u0432","\u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441","\u0432\u0430\u043a\u0446\u0438\u043d\u0430\u0446\u0438\u044f"], "comments": 79, "likes": 91, "favorites": 23, "is_advertisement": false, "subsite_label": "analysis", "id": 412915, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 20 Jul 2021 17:23:12 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
79 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Серьезный чувак

38

что, пацаны, очередная точка невозврата для действующей власти??

Ответить

Федя Прозоров

Серьезный
45

Очередной раз схавают

Ответить

Своеобразный рубин

Федя
27

Еще и в очередной раз проголосуют в сентябре.

Ответить

Федя Прозоров

Своеобр…
1

РАДИ БОНА ПРОДОЛЖАЙТЕ ПИЗДЕТЬ ТОЛЬКО ШОБЫ НЕ МАЙДАН

Ответить

Культурный химик

Федя
4

ЗА БОНО!!! РАДИ БОНО!!!

Ответить

Вольдемаръ

Своеобр…
0

Там наоборот в пять раз больше голосов нарисуют

Ответить

Madao

Федя
0

Быть того не может. 

Ответить

FOX

Серьезный
13

забудется через 2 часа

Ответить

Федя Прозоров

FOX
6

А благодаря новостям по первому каналу никто из ца не узнает об этом

Ответить

Пожилой шар

FOX
0

В чем он не прав??

Ответить

alexferman

Серьезный
6

Наконец-то терпение народа лопнет

Ответить

Кислотный беспилотник

Серьезный
0

Ага, софткап

Ответить

Тесный будильник

43

перешел рубеж, когда уже сердечко не йокает от таких новостей да и от сенсационных расследований тоже. Хуй знает, что уже может удивить после столького дерьма, которое накопали про власть.

Ответить

Миша

Тесный
10

Я уже не удивляюсь, когда просыпаюсь по утрам и вижу плохие новости про страну. Наоборот, думаю про себя «а я ожидал чего-то другого?». Напротив, если бы были позитивные новости, то я бы реально удивился.

Ответить

Рыжий

Миша
0

А что ты сделал, чтобы этого не произошло? Может, носил маску правильно? Может, привился? Максимально избегал массовых скоплений людей?

Ответить

Иван Грозный

Тесный
0

я удивлюсь если и через 300 лет путин будет царем

Ответить

Тесный будильник

Иван
1

ну, вероятно, он станет культом / идолом / главной фигурой современной России. И новая власть будет защищать его имя.

Ответить

Вынужденный бас

Тесный
0

Или разоблачат культ личности, как это было со Сталиным

Ответить

Своеобразный рубин

25

Опять иностранные агенты скрепы шатают, что ж такое.

Ответить

thetrickster

Своеобразный
17

Цифры изобрели арабы, а JSON американцы. Итого это заговор жидомасонов-рептилоидов.

Ответить

Греческий Гоша

thetrickster
0

Дело закрыто

Ответить

Демократический диод

26
Ответить

Изящный Абдужаббор

22

Ну, теперь официально «второй Чернобыль» по масштабам замалчивания

Ответить

Картошка Фри

18

Я НЕ МОГУ В ЭТО ПОВЕРИТЬ! ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБМАНЫВАЕТ???

Ответить

Павел Зюкин

10
Ответить

Korol Putzka

5

Умерших тоже впятеро больше?

Ответить

Изящный Абдужаббор

Korol
15

Заявленная смертность — ≈144 тысячи, оценка по фактической избыточной — ≈418 тысяч

Новая газета - Novayagazeta.ru
Новая газета - Novayagazeta.ru
novayagazeta.ru
Ответить

Рыжий

Изящный
3

Избыточная смертность != смертность от ковид-19, а равно смертность от пандемии. Ну так, на всякий случай. Этим летом вообще пиздец, к ковиду еще и сердечно-сосудистые добавятся, т.к скорые заняты ковидом в основном

Ответить

Изящный

Рыжий
1

Обязан поправку о «не только из-за ковида напрямую, но и из-за невозможности оказать помощь людям с другими заболеваниями» пролайкать, но общий посыл про «приблизительный показатель для оценки реальной смертности от ковида и вызванных им сопутствующих осложнений» всё равно считаю адекватным и уместным.

Ответить

Павел Петрович

Изящный
2

В конце апреля было 500 тыс. Сейчас уже значительно больше.
https://openmedia.io/news/n4/izbytochnaya-smertnost-v-rossii-za-vremya-pandemii-koronavirusa-prevysila-500-000-chelovek/

Избыточная смертность в России за время пандемии…
Согласно расчётам «Открытых медиа», избыточная смертность в России в пандемию коронавируса…
openmedia.io
Ответить

Gabbo

7

Пфф. Бабы получат по 10 000р и еще нарожают

Ответить

Madegghead

4

И это ведь только те кто регистрировались. А ведь огромное количество людей просто переболели очень легко и никаких тестов не сдавали.

Ответить

Рыжий

Madegghead
4

Или сдавали тесты, которые дали ложноотрицательный результат.
Но кстати, если бы учитывали всех легкопереболевших - реальная смертность ковида оказалась бы еще меньше

Ответить

#realfiddy

0

Даже тут не первые..

Ответить

Своеобразный рубин

#realfiddy
11

Если слитая статистика — правда, то первые, да еще и с большим отрывом.

Ответить

Ненужный фитиль

Своеобразный
4

Неужели все победы такие??? От Олимпиады до борьбы с ковидом сплошные фейки

Россия и правда фабрика по производству понтов

Ответить

Своеобразный

Ненужный
5

Со времен потёмкинских деревень серьёзно ничего не поменялось

Ответить

Аркадий Иванов

Ненужный
–2

Когда уже на своём языке писать начнёшь.

Ответить

Максоний

Своеобразный
0

Не по абсолютному числу заболевших

Ответить

Своеобразный

Максоний
12

В пересчете на миллион — более релевантная статистика, нежели общее количество.
И если слитые данные — правда, то это просто пиздец. Государство само себя закопало в стараниях победить ковид, изначально его игнорируя, позже — рассказами о его "незначительности", а теперь — фактически принудительной вакцинацией.
И свой проёб по классике маскируя всеми возможными способами.
Вот только люди болеют и умирают — а это скрывать уже не получается.

Ответить

ouxen

Своеобр…
0

куда закопало?

Ответить

Smaug The

Максоний
0

Бабы еще столько не нарожали

Ответить

ouxen

Своеобразный
0

еее Победа!

Ответить

Дмитрий Новик

2

А не иноагент-физлицо ли этот Шпилькин?

Ответить

JulSt

Дмитрий
9

Скоро точно будет

Ответить

AZP

Дмитрий
0

Нежелательный иноагент

Ответить

Дмитрий Орлов

3

Если эти цифры верны, Россия находится на первом месте в мире по числу заразившихся Covid-19 в пересчёте на миллион жителей.

Да не бред какой-то

Ответить

Иван Ильенко

2

Не совсем по теме, но ещё в Июне записался на вакцинацию (до этого уже болел поэтому так поздно), через две недели позвонили сказали дальше ждать очереди и до сих пор ничего. И это в миллионнике) И типо как население должно вакцинироваться?

Ответить

Александр Мирошников

Иван
2

Я не пытаюсь защищать кого-либо, но уже знаю много людей кто привился и никаких проблем не было. Самое долгое время которые пришлось ждать человеку - 5 дней

Ответить

Аркадий Иванов

Иван
–1

Сходить, как я, в ближайший тц с утра, подождать 40 минут и получить прививку?

Ответить

Аркадий Иванов

Аркадий
0

@Smaug The Terrible ты чего, кремлебот что ли?

Ответить

Smaug The

Аркадий
2

Ага, настолько кремлебот, что даю Редакции наводки на антиправительственные материалы

Ответить

Smaug The Terrible

2

Ну вообще там Собянин как-то пропизделся, что в Москве переболело 20%

Ответить

Павел Петрович

Smaug
0

Что интересно, учёным всё это известно (и давно). Как может быть коллективный иммунитет в 60%, когда привито всего 20%? Такое возможно, только если уже переболели десятки миллионов россиян. Но в официальной статистике всего 6 млн переболевших.
Россия достигла коллективного иммунитета 60%, заявил глава НИИ Роспотребнадзора.

https://www.fontanka.ru/2021/07/18/70031180/

Ответить

Madao

2

Ого, вот так неожиданность! Кто бы мог подумать! 

Ответить

Ден

0

Мне вот интересно. Если бы народ сразу знал масштабы пандемии по РФ, сколько бы сейчас было уже привито? Таки кто по итогу виноват в провале вакцинации и подъёме третье волны? 

Ответить

Марк Туллий

Ден
3

Мы все вместе виноваты
И государство, и довольно ленивые граждане, и внезапность всего, и непонятное поведение вируса в плане его изменчивости и агрессивного распространения
Говно какое-то получилось на всех фронтах, короче

Ответить

Елена Скрэтова

Ден
2

Столько же. Потому, что если верить цифрам 500к из 29 миллионов переболевших, то шансы умереть заразившись 1.7%

Ответить

Рыжий

Ден
2

 Таки кто по итогу виноват в провале вакцинации и подъёме третье волны?

К сожалению, вакцинация на 60% не помогает от волн. В Израиле уже начинается третья. Сейчас говорят, что нужно 90% привитых, чтобы остановить волны

Ответить

Ден

Ден
0

Всё-таки плохо, когда твоей страной управляют люди с проблемами в логическом мышлении

Ответить

ну и в чем он не прав

1

Гипотеза Шпилькина

дело закрыто!

Ответить

Василий Суслов

1

Победили Ковид, ага

Ответить

Лиса Музыка

1

Это ещё те, кто официально переболел. А сколько тех, у кого были пневмонии и бронхиты. У меня вот официально был трахеит.
При чем эти выкрутасы создают дополнительные ненужные сложности. У нас на работе нужно либо принести справку о том, что переболела, либо делать прививку или ревакцинацию.
И как мне теперь быть если официальный диагноз трахеит и я не могу сказать, что я болела ковидом? С другой стороны прививку я делала в марте, ревакцинацию надо делать в сентябре, но раз я переболела в июле, то её ещё рано делать.

Ответить

Александр Мирошников

Лиса
0

Выявление антител может быть медотводом

Ответить

Японский холод

0

Песков уже что-нибудь сказал? Очень интересно, как это будут объяснять

Ответить

Рыжий

Японский
2

Вообще не интересно. Песков опять фигню какую-то скажет, твиттерские бугуртнут и все

Ответить

Японский холод

Рыжий
0

Ну Пескова я просто приплел. Интересно объяснение от того же минцифры

Ответить

Smaug The

Японский
0

В статье Медузы был. Сказали. что вы все перепутали и это кол-во получивших первую дозу вакцины

Ответить

Рыжий

Японский
1

Президент четко выразился про то, что может сказать Песков

Ответить

Smaug The Terrible

Японский
0

"Это все манипуляции иностранных агентов с целью подорвать стабильность"
Скриньте

Ответить

Федя Прозоров

0

Кто бы сомневался?

Ответить

Steve Blowjobs

Федя
0

антиваксеры?

Ответить

Федя Прозоров

Steve
1

Они живы?

Ответить

Рыжий

Федя
5

А хуль нам быть мертвыми

Ответить

Елена Скрэтова

0

Сертификат же дают за последние пару месяцев официально болевшим ковид? Так то может уже процентов 80 переболели

Ответить

Елена Скрэтова

Елена
0

С другой стороны, считать надо не граждан страны, а имеющих госуслуги, включая иностранцев.

Ответить

Alexander Revan

0

Единственное, что удивляет, что только в 5 раз.

Ответить

Алексей Иванов

0

Есть ли в мире еще хоть одна страна, где спустя полтора года эпидемии, журналисты полузапрещенных в этой стране изданий, вынуждены копать ИСТИНУ о реальных числах только лишь заражений, только лишь за зиму 2020-2021. Хотя да, в грязноштанной Корее и вовсе нет ковида, это понятно, но все же.

Ответить

Японский холод

0

Если есть скрытая база, то даже странно, что только сейчас о ней узнали. Это же какое количество людей с ней работало.

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 79 комментариев
Обсуждаемое
Новости
18-летнюю москвичку, сбившую трёх детей на переходе, вместо домашнего ареста отправили в СИЗО
Меру пресечения изменили спустя несколько дней и на фоне резонанса в обществе.
768
Разборы
18-летняя москвичка сбила троих детей, двое погибли. Она под домашним арестом, но её требуют отправить в СИЗО. Главное
Дело о ДТП крайне быстро стало резонансным: одни хотят ужесточить наказание, другие — обратить внимание на опасные дороги в целом.
878
Twitter
⚡️⚡️⚡️ Вадима Елистратова бросила девушка, и ушла к ДРУГОЙ!!!
148
Популярное за три дня
Разборы
18-летняя москвичка сбила троих детей, двое погибли. Она под домашним арестом, но её требуют отправить в СИЗО. Главное
Дело о ДТП крайне быстро стало резонансным: одни хотят ужесточить наказание, другие — обратить внимание на опасные дороги в целом.
878
Новости
В Екатеринбурге прошёл крестный ход, несмотря на запрет властей из-за третьей волны пандемии
В годовщину убийства семьи Николая II.
240
Животные
4
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null