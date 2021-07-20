В закрытом реестре Минздрава — в пять раз больше случаев Covid-19, чем официально. Главное из расследований трёх изданий Статьи редакции
Минцифры случайно рассекретило масштабы эпидемии через выдачу QR-кодов, пишут расследователи.
В закрытом реестре Минздрава, созданном для отслеживания числа заболевших коронавирусом, уже больше 29 миллионов записей — это в пять раз больше, чем официально сообщает оперативный штаб. Это выяснили журналисты «Холода», «Медиазоны» и «Медузы», изучая выданные Госуслугами сертификаты.
По данным расследователей, зимой 2021 года в реестр Минздрава вносили по 125 тысяч заболевших коронавирусом в сутки. Тогда во всём мире заболеваемость была выше только в США и Индии. Если эти цифры верны, Россия вышла на первое месте в мире по числу заразившихся Covid-19 в пересчёте на миллион жителей.
Введение QR-кодов в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин 22 июня сообщил, что через неделю в рестораны и кафе будут пускать посетителей только с QR-кодами — их выдадут вакцинированным, переболевшим коронавирусом в последние полгода или гражданам с отрицательным ПЦР-тестом.
- Жители столицы могли получить QR-коды через городской портал госуслуг mos.ru, немосквичи — через федеральный портал Госуслуг.
- Госуслуги стали выдавать коды позже городского портала, только 1 июля. Замминистра цифрового развития России Олег Качанов объяснял задержку необходимостью интеграции Госуслуг с базами Минздрава.
- «Единый регистр переболевших есть в информационных ресурсах Минздрава РФ… У нас эта интеграция будет сделана, и мы для тех, кто переболел, а их там в регистре около девяти миллионов записей таких есть, мы их [QR-коды] получим», — сказал чиновник в интервью «Россия 24».
- Качанов 24 июня назвал переболевшими около девяти миллионов человек, хотя по данным оперштаба коронавирусом переболели чуть менее пяти миллионов россиян.
Гипотеза Шпилькина о номерах сертификатов
На расхождение слов Качанова с официальной статистикой обратил внимание исследователь статистических аномалий физик Сергей Шпилькин.
Он предположил, что реальное количество переболевших можно оценить, если отталкиваться от номеров сертификатов Госуслуг с QR-кодом. Ведь по утверждению властей они как-то связаны с федеральным регистром по ковиду.
Анализ сертификатов о вакцинации
Шпилькин заметил, что на Госуслугах сертификаты о прохождении вакцинации пронумерованы по порядку.
- Он проанализировал номера сертификатов, которые ему прислали добровольцы, и пришел к выводу, что нумерация сертификатов едина для всей России. Следовательно по номеру сертификата (последние восемь цифр) можно узнать, сколько человек привились в стране к этому моменту.
- Полученные Шпилькиным номера полностью совпадали с данными о вакцинации, которые собрали независимые аналитики
Сертификаты переболевших
Шпилькин предположил — раз сертификаты о прививках пронумерованы по порядку, то и сертификаты для переболевших могут быть устроены также.
- Аналитик попросил желающих прислать ему обезличенную часть номера сертификата и указанную в нём дату выздоровления от коронавируса.
- Собранные им данные показывают, что известное государству число переболевших может быть в несколько раз выше, чем сообщает оперштаб.
Схема формирования уникального номера сертификата с Госуслуг
Читательница «Медиазоны» из Москвы заразилась коронавирусом в конце марта и в течение двух недель уже получила отрицательный ПЦР-тест. Три месяца спустя приложение «Госуслуги» прислало ей уведомление о получении «сертификата иммунизации после болезни COVID-19».
Судя по последним цифрам в сертификате, до неё к марту 2021 года в реестр переболевших внесли более 22 миллионов человек.
- QR-код — это гиперссылка, которая ведёт в специальных раздел Госуслуг. Например, сотрудник ресторана сканирует код, переходит по ссылке и видит, что человек действительно переболел или привился.
- Если открыть ссылку на компьютере и посмотреть HTML-код страницы, то видно, что номер сертификата обозначается аббревиатурой УНРЗ.
- УНРЗ — это «уникальный номер регистровой записи».
- Такой же термин Минздрав использует во многих своих регистрах — например, на странице сертификата после вакцинации. У тех, кто привился номер такой: сперва идёт цифра 9, затем двузначный код региона и порядковый номер вакцинированного из 16 цифр.
В сертификате для переболевших тоже 16 цифр, но устроен он немного иначе.
- В первой группе номера — цифра 8, код региона и цифра 1 — судя по аналогичным регистрам, она обозначает получателя бюджетных средств.
- Следующие четыре цифры — месяц и год постановки диагноза.
- Ещё восемь цифр — порядковый номер записи в регистре.
Госуслуги основываются на регистре Минздрава
Точно такой же формат номера (только без цифры 8 в начале) используют в Федеральном регистре лиц, больных коронавирусом. Регистр создал Минздрав в марте 2020 года для отслеживания числа заболевших. Данные из него никогда не появлялись в открытом доступе.
Судя по всему, Минцифры просто брало номер переболевшего из регистра Минздрава, добавляло к нему восьмёрку спереди — и так получался номер сертификата переболевшего на Госуслугах.
- «Медиазона» попросила Минцифры подтвердить, что номер сертификата переболевшего формируется на основе УНРЗ из коронавирусного регистра Минздрава.
- В Минцифры ответили, что «портал Госуслуг является витриной данных» из регистра. «При формировании сертификата используется регистровая запись Минздрава», — признало ведомство.
- Из схемы загрузки данных на Госуслуги из регистра Минздрава и технического описания похожего регистра следует, что последние восемь цифр в сертификате на Госуслугах — это порядковый номер заболевшего коронавирусом.
- Собеседник «Медузы» в одном из региональных минздравов подтвердил, что порядковый номер в регистре — единый по всей стране и отражает общее количество зарегистрированных заболевших на момент создания конкретного УНРЗ.
Анализ сертификатов на Госуслугах
Сергей Шпилькин и журналисты проанализировали номера сертификатов с Госуслуг и дат выздоровления.
- Шпилькин изучил сертификат человека, переболевшего коронавирусом в июне 2021 года. Его порядковый номер — 27 миллионов 300 тысяч.
- «Медуза» спросила источник в одном из федеральных ведомств, соответствует ли цифра действительности. «Так и есть», — ответил он.
- «Медиазона» изучила сертификаты выздоровевших и пришла к выводу, что к середине июля их номера уже превысили отметку в 29 миллионов.
- При этом оперштаб сообщает, что в России только 6 миллионов заболевших с начала эпидемии.
125 тысяч новых случаев в день на пике эпидемии
Официальные данные — это почти в пять раз меньше числа записей в регистре Минздрава, где, по данным журналистов, уже 29 миллионов записей.
- Если цифры верны, Россия вышла на третье место в мире по абсолютному количеству случаев коронавируса.
- В пересчёте на миллион жителей страна поднимается с 85 место на первое.
- Согласно выводам Шпилькина, зимой на пике второй волны эпидемии число выявленных случаев коронавируса в России достигало 125 тысяч в день. Больше было только в Индии и США.
- Официально максимум зафиксированных случаев — почти 30 тысяч заболевших за день — случился 24 декабря.
Неточность данных
В регистр Минздрава, согласно официальным инструкциям, попадают следующие категории:
- люди с положительным результатом «лабораторного исследования» (то есть ПЦР и других тестов);
- те, кому диагноз Covid-19 поставили «с помощью других методов диагностики» (компьютерной томографии);
- «все случаи пневмонии, включая амбулаторные».
Количество записей в регистре действительно отражает случаи заболевания, но не равняется числу переболевших людей.
- Если человек заражается второй раз, под новый случай создают новую запись.
- Пациентов, у которых диагноз не подтвердился, из регистра удаляют. Порядковый номер освобождается и потом его присваивают новому заболевшему.
Источник в одном из федеральных ведомств объяснил «Медузе», что «регистр [Минздрава] заполняется очень честно, но он неточный».
- Регионы могут самостоятельно решать, вносить в регистр только подтверждённый коронавирус, или добавлять в него случаи пневмонии и ОРВИ.
- Из-за смены порядкового номера регистр плохо показывает ситуацию в реальном времени.
- На уточнение и отбраковку «мнимых» случаев коронавируса требуется много времени.
Какую долю из 29 миллионов записей в регистре занимают больные пневмонией и ОРВИ, несвязанными с коронавирусом, определить невозможно — в Росстате больше не ведут статистику заболеваемости воспалением лёгких, несвязанного с Covid-19.
Минздрав и оперштаб не подтверждают данные журналистов
Журналисты обратились в Минздрав и Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом с просьбой прокомментировать количество записей в регистре и его отличие от официальных сводок.
- В оперштабе заявили, что информация изданий не соответствует действительности, а журналисты, скорее всего, приняли за количество заболевших число вакцинированных.
- В Минздраве на уточняющий вопрос заявили, что комментарий оперштаба отражает и их позицию тоже. По словам представителя ведомства, «единственное, на что эта цифра [27 миллионов] похожа» — данные о вакцинированных первым компонентом по состоянию на 9 июля.
Таким образом, оперштаб и Минздрав предположил, что журналисты перепутали регистры переболевших и вакцинированных.
Однако, например, на сертификате переболевшего в феврале стоит порядковый номер 17 миллионов. К этому моменту произвели только 11 миллионов доз вакцин, а привились всего около четырёх миллионов человек.
Очередной раз схавают
Своеобразный рубин
Еще и в очередной раз проголосуют в сентябре.
РАДИ БОНА ПРОДОЛЖАЙТЕ ПИЗДЕТЬ ТОЛЬКО ШОБЫ НЕ МАЙДАН
я удивлюсь если и через 300 лет путин будет царем
Цифры изобрели арабы, а JSON американцы. Итого это заговор жидомасонов-рептилоидов.
Умерших тоже впятеро больше?
Изящный Абдужаббор
Заявленная смертность — ≈144 тысячи, оценка по фактической избыточной — ≈418 тысяч
Изящный
Обязан поправку о «не только из-за ковида напрямую, но и из-за невозможности оказать помощь людям с другими заболеваниями» пролайкать, но общий посыл про «приблизительный показатель для оценки реальной смертности от ковида и вызванных им сопутствующих осложнений» всё равно считаю адекватным и уместным.
В конце апреля было 500 тыс. Сейчас уже значительно больше.
https://openmedia.io/news/n4/izbytochnaya-smertnost-v-rossii-za-vremya-pandemii-koronavirusa-prevysila-500-000-chelovek/
И это ведь только те кто регистрировались. А ведь огромное количество людей просто переболели очень легко и никаких тестов не сдавали.
Или сдавали тесты, которые дали ложноотрицательный результат.
Но кстати, если бы учитывали всех легкопереболевших - реальная смертность ковида оказалась бы еще меньше
Даже тут не первые..
Своеобразный рубин
Если слитая статистика — правда, то первые, да еще и с большим отрывом.
Ненужный фитиль
Неужели все победы такие??? От Олимпиады до борьбы с ковидом сплошные фейки
Россия и правда фабрика по производству понтов
Не по абсолютному числу заболевших
Своеобразный
В пересчете на миллион — более релевантная статистика, нежели общее количество.
И если слитые данные — правда, то это просто пиздец. Государство само себя закопало в стараниях победить ковид, изначально его игнорируя, позже — рассказами о его "незначительности", а теперь — фактически принудительной вакцинацией.
И свой проёб по классике маскируя всеми возможными способами.
Вот только люди болеют и умирают — а это скрывать уже не получается.
А не иноагент-физлицо ли этот Шпилькин?
Если эти цифры верны, Россия находится на первом месте в мире по числу заразившихся Covid-19 в пересчёте на миллион жителей.
Да не бред какой-то
Не совсем по теме, но ещё в Июне записался на вакцинацию (до этого уже болел поэтому так поздно), через две недели позвонили сказали дальше ждать очереди и до сих пор ничего. И это в миллионнике) И типо как население должно вакцинироваться?
Я не пытаюсь защищать кого-либо, но уже знаю много людей кто привился и никаких проблем не было. Самое долгое время которые пришлось ждать человеку - 5 дней
Сходить, как я, в ближайший тц с утра, подождать 40 минут и получить прививку?
Что интересно, учёным всё это известно (и давно). Как может быть коллективный иммунитет в 60%, когда привито всего 20%? Такое возможно, только если уже переболели десятки миллионов россиян. Но в официальной статистике всего 6 млн переболевших.
Россия достигла коллективного иммунитета 60%, заявил глава НИИ Роспотребнадзора.
https://www.fontanka.ru/2021/07/18/70031180/
Мне вот интересно. Если бы народ сразу знал масштабы пандемии по РФ, сколько бы сейчас было уже привито? Таки кто по итогу виноват в провале вакцинации и подъёме третье волны?
Мы все вместе виноваты
И государство, и довольно ленивые граждане, и внезапность всего, и непонятное поведение вируса в плане его изменчивости и агрессивного распространения
Говно какое-то получилось на всех фронтах, короче
Столько же. Потому, что если верить цифрам 500к из 29 миллионов переболевших, то шансы умереть заразившись 1.7%
Это ещё те, кто официально переболел. А сколько тех, у кого были пневмонии и бронхиты. У меня вот официально был трахеит.
При чем эти выкрутасы создают дополнительные ненужные сложности. У нас на работе нужно либо принести справку о том, что переболела, либо делать прививку или ревакцинацию.
И как мне теперь быть если официальный диагноз трахеит и я не могу сказать, что я болела ковидом? С другой стороны прививку я делала в марте, ревакцинацию надо делать в сентябре, но раз я переболела в июле, то её ещё рано делать.
Кто бы сомневался?
антиваксеры?
Сертификат же дают за последние пару месяцев официально болевшим ковид? Так то может уже процентов 80 переболели
С другой стороны, считать надо не граждан страны, а имеющих госуслуги, включая иностранцев.
Есть ли в мире еще хоть одна страна, где спустя полтора года эпидемии, журналисты полузапрещенных в этой стране изданий, вынуждены копать ИСТИНУ о реальных числах только лишь заражений, только лишь за зиму 2020-2021. Хотя да, в грязноштанной Корее и вовсе нет ковида, это понятно, но все же.