Минцифры случайно рассекретило масштабы эпидемии через выдачу QR-кодов, пишут расследователи.

6195 просмотров Слушать

В закрытом реестре Минздрава, созданном для отслеживания числа заболевших коронавирусом, уже больше 29 миллионов записей — это в пять раз больше, чем официально сообщает оперативный штаб. Это выяснили журналисты «Холода», «Медиазоны» и «Медузы», изучая выданные Госуслугами сертификаты.

По данным расследователей, зимой 2021 года в реестр Минздрава вносили по 125 тысяч заболевших коронавирусом в сутки. Тогда во всём мире заболеваемость была выше только в США и Индии. Если эти цифры верны, Россия вышла на первое месте в мире по числу заразившихся Covid-19 в пересчёте на миллион жителей.

Введение QR-кодов в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин 22 июня сообщил, что через неделю в рестораны и кафе будут пускать посетителей только с QR-кодами — их выдадут вакцинированным, переболевшим коронавирусом в последние полгода или гражданам с отрицательным ПЦР-тестом.

Жители столицы могли получить QR-коды через городской портал госуслуг mos.ru, немосквичи — через федеральный портал Госуслуг.

Госуслуги стали выдавать коды позже городского портала, только 1 июля. Замминистра цифрового развития России Олег Качанов объяснял задержку необходимостью интеграции Госуслуг с базами Минздрава.



«Единый регистр переболевших есть в информационных ресурсах Минздрава РФ… У нас эта интеграция будет сделана, и мы для тех, кто переболел, а их там в регистре около девяти миллионов записей таких есть, мы их [QR-коды] получим», — сказал чиновник в интервью «Россия 24».



Качанов 24 июня назвал переболевшими около девяти миллионов человек, хотя по данным оперштаба коронавирусом переболели чуть менее пяти миллионов россиян.



Гипотеза Шпилькина о номерах сертификатов

На расхождение слов Качанова с официальной статистикой обратил внимание исследователь статистических аномалий физик Сергей Шпилькин.

Он предположил, что реальное количество переболевших можно оценить, если отталкиваться от номеров сертификатов Госуслуг с QR-кодом. Ведь по утверждению властей они как-то связаны с федеральным регистром по ковиду.

Анализ сертификатов о вакцинации

Шпилькин заметил, что на Госуслугах сертификаты о прохождении вакцинации пронумерованы по порядку.

Он проанализировал номера сертификатов, которые ему прислали добровольцы, и пришел к выводу, что нумерация сертификатов едина для всей России. Следовательно по номеру сертификата (последние восемь цифр) можно узнать, сколько человек привились в стране к этому моменту.

Полученные Шпилькиным номера полностью совпадали с данными о вакцинации, которые собрали независимые аналитики



Сертификаты переболевших

Шпилькин предположил — раз сертификаты о прививках пронумерованы по порядку, то и сертификаты для переболевших могут быть устроены также.

Аналитик попросил желающих прислать ему обезличенную часть номера сертификата и указанную в нём дату выздоровления от коронавируса.

Собранные им данные показывают, что известное государству число переболевших может быть в несколько раз выше, чем сообщает оперштаб.

Схема формирования уникального номера сертификата с Госуслуг

Читательница «Медиазоны» из Москвы заразилась коронавирусом в конце марта и в течение двух недель уже получила отрицательный ПЦР-тест. Три месяца спустя приложение «Госуслуги» прислало ей уведомление о получении «сертификата иммунизации после болезни COVID-19».

Судя по последним цифрам в сертификате, до неё к марту 2021 года в реестр переболевших внесли более 22 миллионов человек.

QR-код — это гиперссылка, которая ведёт в специальных раздел Госуслуг. Например, сотрудник ресторана сканирует код, переходит по ссылке и видит, что человек действительно переболел или привился.



Если открыть ссылку на компьютере и посмотреть HTML-код страницы, то видно, что номер сертификата обозначается аббревиатурой УНРЗ.

УНРЗ — это «уникальный номер регистровой записи».

Скриншот ссылки из QR-кода переболевшего с HTML-кодом страницы.

Такой же термин Минздрав использует во многих своих регистрах — например, на странице сертификата после вакцинации. У тех, кто привился номер такой: сперва идёт цифра 9, затем двузначный код региона и порядковый номер вакцинированного из 16 цифр.

Так выглядит ссылка из QR-кода в сертификате о вакцинации. Во всех полях — выдуманные значения

В сертификате для переболевших тоже 16 цифр, но устроен он немного иначе.

В первой группе номера — цифра 8, код региона и цифра 1 — судя по аналогичным регистрам, она обозначает получателя бюджетных средств.

Следующие четыре цифры — месяц и год постановки диагноза.

Ещё восемь цифр — порядковый номер записи в регистре.

Так выглядит ссылка из QR-кода в сертификате переболевшего коронавирусом. Во всех полях проставили выдуманные значения.

Госуслуги основываются на регистре Минздрава

Точно такой же формат номера (только без цифры 8 в начале) используют в Федеральном регистре лиц, больных коронавирусом. Регистр создал Минздрав в марте 2020 года для отслеживания числа заболевших. Данные из него никогда не появлялись в открытом доступе. Судя по всему, Минцифры просто брало номер переболевшего из регистра Минздрава, добавляло к нему восьмёрку спереди — и так получался номер сертификата переболевшего на Госуслугах.

«Медиазона» попросила Минцифры подтвердить, что номер сертификата переболевшего формируется на основе УНРЗ из коронавирусного регистра Минздрава.

В Минцифры ответили, что «портал Госуслуг является витриной данных» из регистра. «При формировании сертификата используется регистровая запись Минздрава», — признало ведомство.

Из схемы загрузки данных на Госуслуги из регистра Минздрава и технического описания похожего регистра следует, что последние восемь цифр в сертификате на Госуслугах — это порядковый номер заболевшего коронавирусом.

Собеседник «Медузы» в одном из региональных минздравов подтвердил, что порядковый номер в регистре — единый по всей стране и отражает общее количество зарегистрированных заболевших на момент создания конкретного УНРЗ.



Анализ сертификатов на Госуслугах

Сергей Шпилькин и журналисты проанализировали номера сертификатов с Госуслуг и дат выздоровления.

Шпилькин изучил сертификат человека, переболевшего коронавирусом в июне 2021 года. Его порядковый номер — 27 миллионов 300 тысяч.

«Медуза» спросила источник в одном из федеральных ведомств, соответствует ли цифра действительности. «Так и есть», — ответил он.



«Медиазона» изучила сертификаты выздоровевших и пришла к выводу, что к середине июля их номера уже превысили отметку в 29 миллионов.



При этом оперштаб сообщает, что в России только 6 миллионов заболевших с начала эпидемии.

125 тысяч новых случаев в день на пике эпидемии

Официальные данные — это почти в пять раз меньше числа записей в регистре Минздрава, где, по данным журналистов, уже 29 миллионов записей.

Если цифры верны, Россия вышла на третье место в мире по абсолютному количеству случаев коронавируса.

В пересчёте на миллион жителей страна поднимается с 85 место на первое.

Согласно выводам Шпилькина, зимой на пике второй волны эпидемии число выявленных случаев коронавируса в России достигало 125 тысяч в день. Больше было только в Индии и США.

Официально максимум зафиксированных случаев — почти 30 тысяч заболевших за день — случился 24 декабря.



Неточность данных

В регистр Минздрава, согласно официальным инструкциям, попадают следующие категории:

люди с положительным результатом «лабораторного исследования» (то есть ПЦР и других тестов);

те, кому диагноз Covid-19 поставили «с помощью других методов диагностики» (компьютерной томографии);

«все случаи пневмонии, включая амбулаторные».



Количество записей в регистре действительно отражает случаи заболевания, но не равняется числу переболевших людей.

Если человек заражается второй раз, под новый случай создают новую запись.

Пациентов, у которых диагноз не подтвердился, из регистра удаляют. Порядковый номер освобождается и потом его присваивают новому заболевшему.



Источник в одном из федеральных ведомств объяснил «Медузе», что «регистр [Минздрава] заполняется очень честно, но он неточный».

Регионы могут самостоятельно решать, вносить в регистр только подтверждённый коронавирус, или добавлять в него случаи пневмонии и ОРВИ.

Из-за смены порядкового номера регистр плохо показывает ситуацию в реальном времени.

На уточнение и отбраковку «мнимых» случаев коронавируса требуется много времени.

Какую долю из 29 миллионов записей в регистре занимают больные пневмонией и ОРВИ, несвязанными с коронавирусом, определить невозможно — в Росстате больше не ведут статистику заболеваемости воспалением лёгких, несвязанного с Covid-19.

Минздрав и оперштаб не подтверждают данные журналистов

Журналисты обратились в Минздрав и Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом с просьбой прокомментировать количество записей в регистре и его отличие от официальных сводок.

В оперштабе заявили, что информация изданий не соответствует действительности, а журналисты, скорее всего, приняли за количество заболевших число вакцинированных.

Ваша информация о 27 млн. случаев заболевания COVID-19 или пневмонией не соответствует действительности. Цифра 27 млн., на которую ссылается ваш источник, действительно фигурирует в информационном ресурсе, но в отношении вакцинированных первым компонентом вакцины по состоянию на 9 июля 2021 года. ответ оперштаба

В Минздраве на уточняющий вопрос заявили, что комментарий оперштаба отражает и их позицию тоже. По словам представителя ведомства, «единственное, на что эта цифра [27 миллионов] похожа» — данные о вакцинированных первым компонентом по состоянию на 9 июля.

Таким образом, оперштаб и Минздрав предположил, что журналисты перепутали регистры переболевших и вакцинированных.

Скриншот ссылки из QR-кода сертификата переболевшего в феврале россиянина