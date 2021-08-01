Законы, вступающие в силу в августе 2021 года: налоговый вычет на спорт, ОСАГО без техосмотра и арктический гектар Статьи редакции
Список главных изменений.
Налоговый вычет на занятия спортом
С 1 августа вступил в силу закон о возврате 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тысяч рублей в год — размер вычета не превысит 15,6 тысячи рублей. Он будет применяться к доходам, полученным после 1 января 2022 года.
Получить вычет можно будет не только на себя, но и на несовершеннолетних детей, в том числе усыновлённых.
Для оформления ОСАГО больше не нужно проходить техосмотр
С 22 августа автовладельцам для оформления полиса обязательной автогражданской ответственности не нужно будет предъявлять диагностическую карту с пройденным техосмотром.
Обязанность проходить техосмотр осталась, но пока штрафов для водителей легковых автомобилей не предусмотрено. С 1 марта 2022 года за это будут штрафовать на две тысячи рублей.
Дальневосточный гектар
С 1 августа программу получения гектара земли на Дальнем Востоке распространят на Арктическую зону: его можно будет получить на территории Мурманской области, в Ненецком автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе, а также в муниципальных районах Архангельской области, Республики Коми и Карелии. До 1 февраля 2022 года землю смогут взять только местные жители, после — все россияне.
Также участники программы, успешно освоившие землю на Дальнем Востоке и оформившие её в собственность или длительную аренду, смогут взять ещё один участок.
По данным властей, за время действия программы земельные участки получили свыше 94 тысяч человек: для строительства жилья (42%), занятия сельскохозяйственной деятельностью (36%), реализации проектов в туристической отрасли (7%).
Ограничение звуковой рекламы
25 августа вступит в силу закон, запрещающий распространение рекламы с использованием громкоговорителей, расположенных на крышах или стенах зданий.
Такси в Москве
С 14 августа в городе заработает система мониторинга такси с обязательной регистрацией водителей. Она предназначена для отслеживания прохождения медосмотра/техосмотра и предотвращения переработок.
Выплаты на школьников
Со 2 августа власти начнут выдавать по 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте от восьми до 16 лет.
Визы иностранцам
С 25 августа туристическую визу в Россию, при наличии бронирования в гостинице из федреестра либо приглашения от состоящего в реестре туроператора, можно будет получить на срок до шести месяцев (сейчас — до месяца, а до полугода — на основании принципа взаимности).
Новые правила охоты
С 1 августа главы регионов сами могут определять виды разрешенной охоты, её сроки, допустимое оружие и другие условия после согласования с Минприроды.
Запрет на охоту вступит в силу, если наблюдается постоянное значительное снижение численности какого-либо вида в течение не менее трёх лет.
Семьи с детьми смогут купить льготные авиабилеты
Правительство выделит авиакомпаниям 1,35 миллиарда рублей на компенсацию льготных тарифов. Субсидировать перелёты планируется по 46 маршрутам.
Стоимость билета со скидкой — в диапазоне от 4,6 до 10,9 тысяч рублей. Пассажиры должны будут приобретать билеты с единым бронированием на ребёнка и взрослого, который его сопровождает.
Мы такие выборки печатали на последней полосе газеты "Сельский вестник", когда сканворды и прогноз погоды?
Да это важная история. Не все же следят за нововведениями, а тут тебе выжимка.
Так в сканвордах что плохого?
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Раздача земли была ещё в довольно древней программе Явлинского, правда там не было такого, что получить участок можно только в адских ебенях.
До сих пор не понимаю, почему нельзя получить кусок земли под строительство дома, например, просто так, если она нахой никому не нужна и ни у кого не в собственности.
система мониторинга такси
Хотели как лучше, а получилось как всегда. Контроль за таксистами нужен, у некоторых даже ОСАГО может не быть, но туда ещё напихали кучу всякого дерьма, как это обычно любят. Яндекс проблему контроля водителей решать отказался, теперь остаётся полными ложками лопать решение от государства.
Тебе шашечки или ехать?
Мне бы ехать, но с пониманием того, что у таксиста весь комплект документов. Особенно хорошо так ехать не в такси. Врежется в тебя вот такой без ОСАГО и ищи его потом в родном ауле.
Уу ебать так я это еще год без техосмотра могу кататься, охуеть
Но наверное надо заехать будет на недельке, послушать хоть че скажут