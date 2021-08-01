Список главных изменений.

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Налоговый вычет на занятия спортом

С 1 августа вступил в силу закон о возврате 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тысяч рублей в год — размер вычета не превысит 15,6 тысячи рублей. Он будет применяться к доходам, полученным после 1 января 2022 года.

Получить вычет можно будет не только на себя, но и на несовершеннолетних детей, в том числе усыновлённых.

Для оформления ОСАГО больше не нужно проходить техосмотр

С 22 августа автовладельцам для оформления полиса обязательной автогражданской ответственности не нужно будет предъявлять диагностическую карту с пройденным техосмотром.

Обязанность проходить техосмотр осталась, но пока штрафов для водителей легковых автомобилей не предусмотрено. С 1 марта 2022 года за это будут штрафовать на две тысячи рублей.

Дальневосточный гектар

С 1 августа программу получения гектара земли на Дальнем Востоке распространят на Арктическую зону: его можно будет получить на территории Мурманской области, в Ненецком автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе, а также в муниципальных районах Архангельской области, Республики Коми и Карелии. До 1 февраля 2022 года землю смогут взять только местные жители, после — все россияне.

Также участники программы, успешно освоившие землю на Дальнем Востоке и оформившие её в собственность или длительную аренду, смогут взять ещё один участок.

По данным властей, за время действия программы земельные участки получили свыше 94 тысяч человек: для строительства жилья (42%), занятия сельскохозяйственной деятельностью (36%), реализации проектов в туристической отрасли (7%).

Ограничение звуковой рекламы

25 августа вступит в силу закон, запрещающий распространение рекламы с использованием громкоговорителей, расположенных на крышах или стенах зданий.

Такси в Москве

С 14 августа в городе заработает система мониторинга такси с обязательной регистрацией водителей. Она предназначена для отслеживания прохождения медосмотра/техосмотра и предотвращения переработок.

Выплаты на школьников

Со 2 августа власти начнут выдавать по 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте от восьми до 16 лет.

Визы иностранцам

С 25 августа туристическую визу в Россию, при наличии бронирования в гостинице из федреестра либо приглашения от состоящего в реестре туроператора, можно будет получить на срок до шести месяцев (сейчас — до месяца, а до полугода — на основании принципа взаимности).

Новые правила охоты

С 1 августа главы регионов сами могут определять виды разрешенной охоты, её сроки, допустимое оружие и другие условия после согласования с Минприроды.

Запрет на охоту вступит в силу, если наблюдается постоянное значительное снижение численности какого-либо вида в течение не менее трёх лет.

Семьи с детьми смогут купить льготные авиабилеты

Правительство выделит авиакомпаниям 1,35 миллиарда рублей на компенсацию льготных тарифов. Субсидировать перелёты планируется по 46 маршрутам.