Данные по Covid-19 в закрытом регистре Минздрава совпадают с публичными сводками, но вносят туда не все случаи. Главное Статьи редакции
Что стало известно из второго исследования «Медузы», «Холода» и «Медиазоны» о сертификатах переболевших.
20 июля «Медуза», «Медиазона» и «Холод» выпустили расследование о закрытом регистре Минздрава. Тогда они обнаружили свыше 29 миллионов записей о заболевших Covid-19 — это в пять раз больше, чем официально сообщает оперативный штаб. Минздрав назвал публикации «не более, чем фантазией» и пояснил, что в «ресурсе» содержатся данные не только о заболевших, но также о больных пневмонией, вакцинированных и представителей других неназванных «категорий».
После этого «Медуза», «Медиазона» и «Холод» решили разобраться, как именно работает регистр с данными о Covid-19, и ответить на все возникшие у читателей вопросы. Новое исследование вышло 4 августа. Если поначалу журналисты исходили из вручную собранных сертификатов читателей, то в этот раз доступ к записям они получили благодаря «Госуслугам», меняя номера сертификатов на технической странице сайта. Оказалось, что данные из регистра соотносятся с официальной статистикой, однако теперь издания сомневаются в правдивости обоих источников.
Как устроен закрытый регистр Минздрава
- Для переболевших, вакцинированных и сделавших ПЦР-тесты существует три разных регистра, которые находятся на одном ресурсе. Именно про «ресурс» и говорили в Минздраве.
- Принципы нумерации во всех регистрах также разные. Сертификаты с одинаковыми уникальными номерами регистровой записи (УНРЗ) от разных дат можно найти в каждом из них: 7000 0000 1304 6765 — ПЦР-тест, предположительно сделанный в июле 2021; 8661 1220 1304 6765 — сертификат переболевшего, диагноз которому поставили в декабре 2020, 9490 0000 1304 6765 — сертификат о вакцинации, относящийся к началу мая 2021.
- Минздрав сообщил, что в реестре 39 миллионов записей. Однако аналитик открытых данных Александр Драган отмечает, что сумма только переболевших и вакцинированных превышает 43 миллиона.
- Хотя Минздрав заявлял, что УНРЗ «не является сквозным порядковым номером — алгоритм его формирования нелинейный и учитывает несколько факторов», номера полученных с «Госуслуг» сертификатов это не подтверждают. В регистре нет чисел меньше 10 и больше 30 миллионов.
- Номера идут без пропусков и по нарастающей — пустот между ними нет. Это значит, что по последнему номеру можно судить о количестве записей.
- Издания считают, что номера также не удаляются и не присваиваются повторно. Сертификатов до 10 миллионов в регистре практически нет, поскольку на «Госуслугах» активны такие документы только тех, кто переболел в последние полгода.
- В первом расследовании издания сделали выводы на основе слов «информированного источника „Медузы”». Он заявил, что из регистра удаляют тех, чей диагноз не подтвердился, а его номер присваивают новому заболевшему.
- Как замечает «Холод», в таком случае в регистре вообще не было бы свободных номеров — «даже на месте ошибочной записи, которая была удалена при перепроверке».
- «Впрочем, мы и в первом расследовании не утверждали, что 29 миллионов внесённых в регистр людей — это точное число заболевших коронавирусом. Мы по-прежнему считаем, что речь идёт о россиянах, точно болевших ковидом или внесённых в регистр из-за подозрения на него», — отметили в «Медузе».
Сколько заболевших в закрытом регистре
- В выборке из 80 819 номеров издания обнаружили 8 301 сертификатов о перенесённом заболевании — 10,26% от общего числа. Однако сертификаты не выписываются умершим от Covid-19; он пропадает из базы, если человек привился; подтверждённая страница на «Госуслугах», необходимая для получения сертификата, есть только у половины населения страны. Также возможны ошибки при вводе СНИЛС, а данные военных, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов (6% населения) на сайте не отображаются.
- Из этого следует, что увидеть полную картину переболевших Covid-19 с помощью «Госуслуг» невозможно, а доступ к самому закрытому регистру есть только у членов правительства и администрации президента.
- Издания оценили количество «переболевших» согласно полученным данным и получили число примерно в шесть миллионов. Согласно государственному «Стопкоронавирус.ру», это число соотносится с официальной статистикой (6 195 300 выявленных случаях заражения по 28 июля 2021 года).
- Исходя из этого издания предположили, что остальные 24 миллиона записей в регистре засчитали как «неподтверждённые диагнозы», например, отнесённые к ОРВИ «нековидного происхождения».
- «Медиазона» расспросила врачей, насколько вероятно такое число случаев ОРВИ, которые медики вносили в регистр, подозревая сначала заражение Covid-19. Врач из Красноярска, работающий в реанимации, назвал такой исход сомнительным.
- Однако врач, осуществляющая первичный приём пациентов, заявила, что это вероятно, поскольку медикам выгодно, чтобы за ними числились больные Covid-19. По её словам, «лёгких» пациентов на КТ не отправляют, а симптомы схожи с ОРВИ.
- Источник «Медузы» заявил, что большое количество неподтверждённых диагнозов может быть связано с «пожеланиями властей». Он сообщил, что после провала вакцинации негласно разрешили заносить в регистр всех больных Covid-19.
Сколько заболевших на самом деле
- Согласно данным сероопроса в Петербурге, 45% жителей города переболели Covid-19, две трети из которых должны были болеть с заметными симптомами. При сероопросе респонденты не просто отвечали на вопросы, но и сдавали тест на антитела к вирусу. Согласно официальной статистике, переболевших в Петербурге — 7% от общего числа жителей.
- Если подсчитывать число инфицированных по общей смертности, то как минимум 62 миллиона в России перенесли заболевания, а 40 миллионов (две трети) испытывали заметные симптомы. Эти расчёты не учитывают данные сероопроса в Петербурге, но совпадают с его результатами.
- В России за всё время пандемии госпитализировали две трети (3,62 миллиона человек) от общего числа заболевших. Согласно статистике других стран, на одного госпитализированного приходится 10-20 заболевших «лёгкой» формой. Таким образом, общее количество инфицированных в России должно составлять от 32,3 до 54 миллионов человек.
Издания приходят к выводу, что данные из регистра вызывают не меньше вопросов, чем официальная статистика по Covid-19. Именно регистр по заболевшим «служил основанием для принятия управленческих решений» во время пандемии.
Примерно две трети моих знакомых перенесли ковид "неофициально", кто-то из них пытался получить оф.диагноз, но получили диагноз "ОРВИ" (в том числе по отрицательным результатам ПЦР-теста), при этом антитела в крови после такого ОРВИ они впоследствии обнаружили. До кого-то врачи/скорая просто не доехали из-за нагрузки ("не умираете? значит, подождете"), и они тоже отлежались дома. Так что да - тут реальных данных даже в "закрытых" источниках быть не может, если их просто никто не регистрирует.
Две трети из скольки? Какая выборка?
Оптимальный блик
Средняя человеческая группа "знакомых" 150 человек
Что-то я сомневаюсь, что и в закрытом регистре данные без пиздежа.
Пиздеж везде, решения понимают на ощупь
Криминальный файл
Там как раз посыл в том, что сами власти не видят реальной ситуации.
Таким образом, общее количество инфицированных в России должно составлять от 32,3 до 54 миллионов человек
Хотя Минздрав заявлял, что УНРЗ «не является сквозным порядковым номером — алгоритм его формирования нелинейный и учитывает несколько факторов», номера полученных с «Госуслуг» сертификатов это не подтверждают. В регистре нет чисел меньше 10 и больше 30 миллионов.
Что значит не подтверждают? На основании какой выборки был сделан этот вывод? То, что числа в интервале 10-30 млн, ещё не говорит о наличии сквозной нумерации.
Я думаю, вклад [«нековидных»] ОРВИ минимален и на поликлиническом звене. (с) врач из Красноярска
Из серии красноярка-дочь врача-офицера. Даже если и так, то в разных регионах это может работать очень по разному.
В России за всё время пандемии госпитализировали две трети (3,62 миллиона человек) от общего числа заболевших. Согласно статистики других стран, на одного госпитализированного приходится 10-20 заболевших «лёгкой» формой
3.62 млн госпитализировали с ковидом или чем-то ещё? Госпитализации подлежат не только ковидники так-то. Сюда же вопрос из статистики по каким странам взяли множитель 10-20?
В итоге получаем довольно много вопросов как к официальным цифрам, так и к расследованию.
Криминальный файл
3.62 млн госпитализировали с ковидом или чем-то ещё? Госпитализации подлежат не только ковидники так-то. Сюда же вопрос из статистики по каким странам взяли множитель 10-20?
Ой, да хорош. Многие региону ведут официальную статистику по КОВИДНЫМ госпитализациям. Речь про неë. Не нужно быть гением, чтобы догадаться, что людей с аппендицитом туда не включают.
Сюда же вопрос из статистики по каким странам взяли множитель 10-20?
Ещë скажи, что для тебя новость, что требующие госпитализации состояния развиваются в менее чем 20 процентах случаев.
Ой, да хорош. Многие региону ведут официальную статистику по КОВИДНЫМ госпитализациям. Речь про неë. Не нужно быть гением, чтобы догадаться, что людей с аппендицитом туда не включают.
Почему речь про ковидную госпитализацию? Я не вижу чтобы это было явно прописано. Ну или если так, то надо поискать официальные цифры.
в менее чем 20 процентах случаев.
Все же между 20% и 5% (множитель 20) разница в 4 раза. В разных странах тоже могут считать очень но разному.
Ничего не понял, количество не количество, номера не номера, срочно поясните как реагировать
Перестала понимать что происходит на этом сайте
Когда автор статьи хотел обосрать родину, но запутался в показаниях из методичек госдепа
Это значит, что и федеральные, и региональные власти в России принимают решения, не имея достоверных сведений о большей части случаев заболевания Covid-19
лол
Как будто им для решений когда-то были нужны эти достоверные сведения.
Отечественный колос
Если о принятии решений по ковиду, то власти вынуждены принимать решения, основываясь на выводах неких экспертов. Например, когда все только началось, ввели локдаун. То есть, все не работают, сидят в масках по домам. Далее, когда выяснилось, что % смертности не так уж и высок, все сразу отменили, так как локдаун сильно долбанул по экономике (и доходам в казну, соответственно).