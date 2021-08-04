Что стало известно из второго исследования «Медузы», «Холода» и «Медиазоны» о сертификатах переболевших.

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Фото РИА «Новости»

20 июля «Медуза», «Медиазона» и «Холод» выпустили расследование о закрытом регистре Минздрава. Тогда они обнаружили свыше 29 миллионов записей о заболевших Covid-19 — это в пять раз больше, чем официально сообщает оперативный штаб. Минздрав назвал публикации «не более, чем фантазией» и пояснил, что в «ресурсе» содержатся данные не только о заболевших, но также о больных пневмонией, вакцинированных и представителей других неназванных «категорий».

После этого «Медуза», «Медиазона» и «Холод» решили разобраться, как именно работает регистр с данными о Covid-19, и ответить на все возникшие у читателей вопросы. Новое исследование вышло 4 августа. Если поначалу журналисты исходили из вручную собранных сертификатов читателей, то в этот раз доступ к записям они получили благодаря «Госуслугам», меняя номера сертификатов на технической странице сайта. Оказалось, что данные из регистра соотносятся с официальной статистикой, однако теперь издания сомневаются в правдивости обоих источников.

Как устроен закрытый регистр Минздрава

Для переболевших, вакцинированных и сделавших ПЦР-тесты существует три разных регистра, которые находятся на одном ресурсе. Именно про «ресурс» и говорили в Минздраве.

Принципы нумерации во всех регистрах также разные. Сертификаты с одинаковыми уникальными номерами регистровой записи (УНРЗ) от разных дат можно найти в каждом из них: 7000 0000 1304 6765 — ПЦР-тест, предположительно сделанный в июле 2021; 8661 1220 1304 6765 — сертификат переболевшего, диагноз которому поставили в декабре 2020, 9490 0000 1304 6765 — сертификат о вакцинации, относящийся к началу мая 2021.

Минздрав сообщил, что в реестре 39 миллионов записей. Однако аналитик открытых данных Александр Драган отмечает, что сумма только переболевших и вакцинированных превышает 43 миллиона.

Хотя Минздрав заявлял, что УНРЗ «не является сквозным порядковым номером — алгоритм его формирования нелинейный и учитывает несколько факторов», номера полученных с «Госуслуг» сертификатов это не подтверждают. В регистре нет чисел меньше 10 и больше 30 миллионов.

Номера идут без пропусков и по нарастающей — пустот между ними нет. Это значит, что по последнему номеру можно судить о количестве записей.

Издания считают, что номера также не удаляются и не присваиваются повторно. Сертификатов до 10 миллионов в регистре практически нет, поскольку на «Госуслугах» активны такие документы только тех, кто переболел в последние полгода.

В первом расследовании издания сделали выводы на основе слов «информированного источника „Медузы”». Он заявил, что из регистра удаляют тех, чей диагноз не подтвердился, а его номер присваивают новому заболевшему.

Как замечает «Холод», в таком случае в регистре вообще не было бы свободных номеров — «даже на месте ошибочной записи, которая была удалена при перепроверке».

«Впрочем, мы и в первом расследовании не утверждали, что 29 миллионов внесённых в регистр людей — это точное число заболевших коронавирусом. Мы по-прежнему считаем, что речь идёт о россиянах, точно болевших ковидом или внесённых в регистр из-за подозрения на него», — отметили в «Медузе».



Сколько заболевших в закрытом регистре

В выборке из 80 819 номеров издания обнаружили 8 301 сертификатов о перенесённом заболевании — 10,26% от общего числа. Однако сертификаты не выписываются умершим от Covid-19; он пропадает из базы, если человек привился; подтверждённая страница на «Госуслугах», необходимая для получения сертификата, есть только у половины населения страны. Также возможны ошибки при вводе СНИЛС, а данные военных, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов (6% населения) на сайте не отображаются.



Из этого следует, что увидеть полную картину переболевших Covid-19 с помощью «Госуслуг» невозможно, а доступ к самому закрытому регистру есть только у членов правительства и администрации президента.

Издания оценили количество «переболевших» согласно полученным данным и получили число примерно в шесть миллионов. Согласно государственному «Стопкоронавирус.ру», это число соотносится с официальной статистикой (6 195 300 выявленных случаях заражения по 28 июля 2021 года).

В регистре больше 30 миллионов записей, но в нём значатся не только переболевшие. Никакого противоречия со сводками оперштаба нет. Никто не скрывает число переболевших источник «Медузы» в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом

Исходя из этого издания предположили, что остальные 24 миллиона записей в регистре засчитали как «неподтверждённые диагнозы», например, отнесённые к ОРВИ «нековидного происхождения».

«Медиазона» расспросила врачей, насколько вероятно такое число случаев ОРВИ, которые медики вносили в регистр, подозревая сначала заражение Covid-19. Врач из Красноярска, работающий в реанимации, назвал такой исход сомнительным.

По поликлиникам, насколько я знаю, сейчас заносят в регистр людей с подтверждённым ПЦР или с ковидной пневмонией. Ковидная пневмония имеет ряд особенностей по КТ. По клинике [у такой пневмонии всё] достаточно характерно для всех вирусных пневмоний, но вне пандемии вирусная пневмония встречается не так уж часто. Я думаю, вклад [«нековидных»] ОРВИ минимален и на поликлиническом звене. врач из Красноярска

Однако врач, осуществляющая первичный приём пациентов, заявила, что это вероятно, поскольку медикам выгодно, чтобы за ними числились больные Covid-19. По её словам, «лёгких» пациентов на КТ не отправляют, а симптомы схожи с ОРВИ.

Источник «Медузы» заявил, что большое количество неподтверждённых диагнозов может быть связано с «пожеланиями властей». Он сообщил, что после провала вакцинации негласно разрешили заносить в регистр всех больных Covid-19.

Сколько заболевших на самом деле

Согласно данным сероопроса в Петербурге, 45% жителей города переболели Covid-19, две трети из которых должны были болеть с заметными симптомами. При сероопросе респонденты не просто отвечали на вопросы, но и сдавали тест на антитела к вирусу. Согласно официальной статистике, переболевших в Петербурге — 7% от общего числа жителей.

Если подсчитывать число инфицированных по общей смертности, то как минимум 62 миллиона в России перенесли заболевания, а 40 миллионов (две трети) испытывали заметные симптомы. Эти расчёты не учитывают данные сероопроса в Петербурге, но совпадают с его результатами.

В России за всё время пандемии госпитализировали две трети (3,62 миллиона человек) от общего числа заболевших. Согласно статистике других стран, на одного госпитализированного приходится 10-20 заболевших «лёгкой» формой. Таким образом, общее количество инфицированных в России должно составлять от 32,3 до 54 миллионов человек.

Издания приходят к выводу, что данные из регистра вызывают не меньше вопросов, чем официальная статистика по Covid-19. Именно регистр по заболевшим «служил основанием для принятия управленческих решений» во время пандемии.