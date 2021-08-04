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Sasha Shambilova

Данные по Covid-19 в закрытом регистре Минздрава совпадают с публичными сводками, но вносят туда не все случаи. Главное Статьи редакции

Что стало известно из второго исследования «Медузы», «Холода» и «Медиазоны» о сертификатах переболевших.

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Фото РИА «Новости»

20 июля «Медуза», «Медиазона» и «Холод» выпустили расследование о закрытом регистре Минздрава. Тогда они обнаружили свыше 29 миллионов записей о заболевших Covid-19 — это в пять раз больше, чем официально сообщает оперативный штаб. Минздрав назвал публикации «не более, чем фантазией» и пояснил, что в «ресурсе» содержатся данные не только о заболевших, но также о больных пневмонией, вакцинированных и представителей других неназванных «категорий».

После этого «Медуза», «Медиазона» и «Холод» решили разобраться, как именно работает регистр с данными о Covid-19, и ответить на все возникшие у читателей вопросы. Новое исследование вышло 4 августа. Если поначалу журналисты исходили из вручную собранных сертификатов читателей, то в этот раз доступ к записям они получили благодаря «Госуслугам», меняя номера сертификатов на технической странице сайта. Оказалось, что данные из регистра соотносятся с официальной статистикой, однако теперь издания сомневаются в правдивости обоих источников.

Как устроен закрытый регистр Минздрава

  • Для переболевших, вакцинированных и сделавших ПЦР-тесты существует три разных регистра, которые находятся на одном ресурсе. Именно про «ресурс» и говорили в Минздраве.
  • Принципы нумерации во всех регистрах также разные. Сертификаты с одинаковыми уникальными номерами регистровой записи (УНРЗ) от разных дат можно найти в каждом из них: 7000 0000 1304 6765 — ПЦР-тест, предположительно сделанный в июле 2021; 8661 1220 1304 6765 — сертификат переболевшего, диагноз которому поставили в декабре 2020, 9490 0000 1304 6765 — сертификат о вакцинации, относящийся к началу мая 2021.
  • Минздрав сообщил, что в реестре 39 миллионов записей. Однако аналитик открытых данных Александр Драган отмечает, что сумма только переболевших и вакцинированных превышает 43 миллиона.
  • Хотя Минздрав заявлял, что УНРЗ «не является сквозным порядковым номером — алгоритм его формирования нелинейный и учитывает несколько факторов», номера полученных с «Госуслуг» сертификатов это не подтверждают. В регистре нет чисел меньше 10 и больше 30 миллионов.
  • Номера идут без пропусков и по нарастающей — пустот между ними нет. Это значит, что по последнему номеру можно судить о количестве записей.
  • Издания считают, что номера также не удаляются и не присваиваются повторно. Сертификатов до 10 миллионов в регистре практически нет, поскольку на «Госуслугах» активны такие документы только тех, кто переболел в последние полгода.
  • В первом расследовании издания сделали выводы на основе слов «информированного источника „Медузы”». Он заявил, что из регистра удаляют тех, чей диагноз не подтвердился, а его номер присваивают новому заболевшему.
  • Как замечает «Холод», в таком случае в регистре вообще не было бы свободных номеров — «даже на месте ошибочной записи, которая была удалена при перепроверке».
  • «Впрочем, мы и в первом расследовании не утверждали, что 29 миллионов внесённых в регистр людей — это точное число заболевших коронавирусом. Мы по-прежнему считаем, что речь идёт о россиянах, точно болевших ковидом или внесённых в регистр из-за подозрения на него», — отметили в «Медузе».

Сколько заболевших в закрытом регистре

  • В выборке из 80 819 номеров издания обнаружили 8 301 сертификатов о перенесённом заболевании — 10,26% от общего числа. Однако сертификаты не выписываются умершим от Covid-19; он пропадает из базы, если человек привился; подтверждённая страница на «Госуслугах», необходимая для получения сертификата, есть только у половины населения страны. Также возможны ошибки при вводе СНИЛС, а данные военных, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов (6% населения) на сайте не отображаются.
  • Из этого следует, что увидеть полную картину переболевших Covid-19 с помощью «Госуслуг» невозможно, а доступ к самому закрытому регистру есть только у членов правительства и администрации президента.
  • Издания оценили количество «переболевших» согласно полученным данным и получили число примерно в шесть миллионов. Согласно государственному «Стопкоронавирус.ру», это число соотносится с официальной статистикой (6 195 300 выявленных случаях заражения по 28 июля 2021 года).

В регистре больше 30 миллионов записей, но в нём значатся не только переболевшие. Никакого противоречия со сводками оперштаба нет. Никто не скрывает число переболевших

источник «Медузы» в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом
  • Исходя из этого издания предположили, что остальные 24 миллиона записей в регистре засчитали как «неподтверждённые диагнозы», например, отнесённые к ОРВИ «нековидного происхождения».
  • «Медиазона» расспросила врачей, насколько вероятно такое число случаев ОРВИ, которые медики вносили в регистр, подозревая сначала заражение Covid-19. Врач из Красноярска, работающий в реанимации, назвал такой исход сомнительным.

По поликлиникам, насколько я знаю, сейчас заносят в регистр людей с подтверждённым ПЦР или с ковидной пневмонией. Ковидная пневмония имеет ряд особенностей по КТ. По клинике [у такой пневмонии всё] достаточно характерно для всех вирусных пневмоний, но вне пандемии вирусная пневмония встречается не так уж часто. Я думаю, вклад [«нековидных»] ОРВИ минимален и на поликлиническом звене.

врач из Красноярска
  • Однако врач, осуществляющая первичный приём пациентов, заявила, что это вероятно, поскольку медикам выгодно, чтобы за ними числились больные Covid-19. По её словам, «лёгких» пациентов на КТ не отправляют, а симптомы схожи с ОРВИ.
  • Источник «Медузы» заявил, что большое количество неподтверждённых диагнозов может быть связано с «пожеланиями властей». Он сообщил, что после провала вакцинации негласно разрешили заносить в регистр всех больных Covid-19.

Сколько заболевших на самом деле

  • Согласно данным сероопроса в Петербурге, 45% жителей города переболели Covid-19, две трети из которых должны были болеть с заметными симптомами. При сероопросе респонденты не просто отвечали на вопросы, но и сдавали тест на антитела к вирусу. Согласно официальной статистике, переболевших в Петербурге — 7% от общего числа жителей.
  • Если подсчитывать число инфицированных по общей смертности, то как минимум 62 миллиона в России перенесли заболевания, а 40 миллионов (две трети) испытывали заметные симптомы. Эти расчёты не учитывают данные сероопроса в Петербурге, но совпадают с его результатами.
  • В России за всё время пандемии госпитализировали две трети (3,62 миллиона человек) от общего числа заболевших. Согласно статистике других стран, на одного госпитализированного приходится 10-20 заболевших «лёгкой» формой. Таким образом, общее количество инфицированных в России должно составлять от 32,3 до 54 миллионов человек.

Издания приходят к выводу, что данные из регистра вызывают не меньше вопросов, чем официальная статистика по Covid-19. Именно регистр по заболевшим «служил основанием для принятия управленческих решений» во время пандемии.

Это значит, что и федеральные, и региональные власти в России принимают решения, не имея достоверных сведений о большей части случаев заболевания Covid-19.

«Медуза»

#коронавирус #вакцинация #расследования #минздрав #covid19

25 25 комментариев
19
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25 комментариев
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Актуальный Филипп

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опять же, это всё только зарегистрированные случаи, т.е. , люди хотя бы раз вызвавшие врача на дом для забора пцр. а сколько людей просто отлежалось дома , ни в какую больницу не ходив.

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мЕдь

Актуальный
7

Всё так. Я сныкался, когда болел, от ока собянинского мониторинга.

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Polina Malahova

Актуальный
6

Примерно две трети моих знакомых перенесли ковид "неофициально", кто-то из них пытался получить оф.диагноз, но получили диагноз "ОРВИ" (в том числе по отрицательным результатам ПЦР-теста), при этом антитела в крови после такого ОРВИ они впоследствии обнаружили. До кого-то врачи/скорая просто не доехали из-за нагрузки ("не умираете? значит, подождете"), и они тоже отлежались дома. Так что да - тут реальных данных даже в "закрытых" источниках быть не может, если их просто никто не регистрирует.

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Андрей Охапкин

Polina
0

Две трети из скольки? Какая выборка?

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Оптимальный блик

Андрей
0

Средняя человеческая группа "знакомых" 150 человек 

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Валенок

Оптимал…
2

нихуя себе ты общительный

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Андрей Охапкин

Оптимал…
0

Неплохо. 150 человек болело и две трети из них неофициально?

Ответить

Alexander Revan

Актуальный
1

Понятное дело, что в России всем придется переболеть.

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Владимир Климов

0

Что-то я сомневаюсь, что и в закрытом регистре данные без пиздежа. 

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Kir Kirsky

Владимир
13

Пиздеж везде, решения понимают на ощупь

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MangaloriANAL

Kir
0

принимают*

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Криминальный файл

Владимир
0

Там как раз посыл в том, что сами власти не видят реальной ситуации. 

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Имя Фамилия

4

Таким образом, общее количество инфицированных в России должно составлять от 32,3 до 54 миллионов человек

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Леха

3

Хотя Минздрав заявлял, что УНРЗ «не является сквозным порядковым номером — алгоритм его формирования нелинейный и учитывает несколько факторов», номера полученных с «Госуслуг» сертификатов это не подтверждают. В регистре нет чисел меньше 10 и больше 30 миллионов.

Что значит не подтверждают? На основании какой выборки был сделан этот вывод? То, что числа в интервале 10-30 млн, ещё не говорит о наличии сквозной нумерации. 

Я думаю, вклад [«нековидных»] ОРВИ минимален и на поликлиническом звене. (с) врач из Красноярска

Из серии красноярка-дочь врача-офицера. Даже если и так, то в разных регионах это может работать очень по разному. 

В России за всё время пандемии госпитализировали две трети (3,62 миллиона человек) от общего числа заболевших. Согласно статистики других стран, на одного госпитализированного приходится 10-20 заболевших «лёгкой» формой

3.62 млн госпитализировали с ковидом или чем-то ещё? Госпитализации подлежат не только ковидники так-то. Сюда же вопрос из статистики по каким странам взяли множитель 10-20? 

В итоге получаем довольно много вопросов как к официальным цифрам, так и к расследованию. 

Ответить

Криминальный файл

Леха
0

3.62 млн госпитализировали с ковидом или чем-то ещё? Госпитализации подлежат не только ковидники так-то. Сюда же вопрос из статистики по каким странам взяли множитель 10-20?

Ой, да хорош. Многие региону ведут официальную статистику по КОВИДНЫМ госпитализациям. Речь про неë. Не нужно быть гением, чтобы догадаться, что людей с аппендицитом туда не включают. 

Сюда же вопрос из статистики по каким странам взяли множитель 10-20?

Ещë скажи, что для тебя новость, что требующие госпитализации состояния развиваются в менее чем 20 процентах случаев. 

Ответить

Леха

Криминальный
0

Ой, да хорош. Многие региону ведут официальную статистику по КОВИДНЫМ госпитализациям. Речь про неë. Не нужно быть гением, чтобы догадаться, что людей с аппендицитом туда не включают. 

Почему речь про ковидную госпитализацию? Я не вижу чтобы это было явно прописано. Ну или если так, то надо поискать официальные цифры. 

в менее чем 20 процентах случаев. 

Все же между 20% и 5% (множитель 20) разница в 4 раза. В разных странах тоже могут считать очень но разному.

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Имя И Фамилия

1

Ничего не понял, количество не количество, номера не номера, срочно поясните как реагировать

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Леха

Имя
3

TL;DR нам напиздели о количестве заболевших в 5-10 раз, но это не точно 

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Антон Сциталов

Имя
3

Нам напиздели о количестве заболевших в 1-20 раз, но это не точно 

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Стильная самочка орангутана

0

Перестала понимать что происходит на этом сайте

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Ник Хартман

Стильная
0

Когда автор статьи хотел обосрать родину, но запутался в показаниях из методичек госдепа

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Nikita Resh

0

Может в базе все положительные тесты. У меня было 5 положительных

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Валенок

0

Это значит, что и федеральные, и региональные власти в России принимают решения, не имея достоверных сведений о большей части случаев заболевания Covid-19

лол
Как будто им для решений когда-то были нужны эти достоверные сведения.

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Отечественный колос

Валенок
0

Если о принятии решений по ковиду, то власти вынуждены принимать решения, основываясь на выводах неких экспертов. Например, когда все только началось, ввели локдаун. То есть, все не работают, сидят в масках по домам. Далее, когда выяснилось, что % смертности не так уж и высок, все сразу отменили, так как локдаун сильно долбанул по экономике (и доходам в казну, соответственно).

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Законный динозавр

0

новые разборы нужны тем, у кого старые хуевые

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