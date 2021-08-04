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Саша Кириллова

IT-компания Xsolla уволила 150 «невовлечённых и малопродуктивных» сотрудников. Их сразу же стали хантить другие фирмы Статьи редакции

В соцсетях критикуют решение компании за «пассивную агрессию», рекомендуют обращаться в суд и иронизируют над Big Data.

63 63 комментария
2426 просмотров
Фото Xsolla

Информация о сокращении сотрудников из IT-компании Xsolla появилась в соцсетях 4 августа: в твиттере опубликовали скриншот сообщения основателя фирмы Александра Агапитова, сообщающего работнику об увольнении после анализа «команды биг дата». Подлинность скриншота TJ подтвердили в пресс-службе Xsolla.

Xsolla — компания, которая развивает решения для упрощённого приёма платежей издателя, разработчиками и дистрибьютерами игр. Её основал в 2006 году в Перми Александр Агапитов. Среди партнёров компании — Twitch, Epic Games и другие. В апреле 2021 года её оценили в 2-3 миллиарда долларов.

В сообщении Агапитов писал, что «активности» сотрудника в рабочих чатах, почте, документах и дашбордах характеризуют его как «невовлечённого и малопродуктивного». «Для многих это может быть шоком, но я искренне верю, что Xsolla не для вас», — отметил он и подчеркнул, что компания поможет уволенным найти новые места, где они будут «получать еще больше, а работать ещё меньше».

MK @kuzya_epta
А че говорят из Xsolla в Перми 150 человек уволили, эффективненько https://t.co/xoFq7vxKnd

По данным пользователей твиттера, под сокращение попали 150 человек. В пресс-службе Xsolla TJ уточнили, что уволили «около 150 человек, преимущественного из пермского офиса, так как там численность сотрудников максимальная».

Константин Инол @dsinol
@kuzya_epta А самое смешное, ребята из Xsolla говорят, что Шурик уволил не только грузчиков и доставщиков, которые в жире мало тасочек делали, но и тех, кто уже уволился сам пару недель назад.

В течение дня в твиттере появился скриншот ещё одного сообщения Агапитова, в котором он написал, что «многих могло расстроить его прямое письмо», но отметил, что личный разговор вместо рассылки «сути не поменял бы».

эхоскандинавскихлофтов @tyskerotter
@oparinme @kuzya_epta @av_kataev >Это большое изменение в большей степени касатеся тех людей, которых оно каснется

Как же я орал вчера... https://t.co/lVYJltufld

В пресс-службе Xsolla предоставили TJ комментарий Александра Агапитова. В нём он говорит, что «компании всегда необходимо быть в движении, чтобы выжить и стать лучше», из-за чего «приходится принимать непопулярные меры».

Мы хотим, чтобы все наши сотрудники каждый день думали о том, как их поступки и решения влияют на судьбу компании и её успех, ведь на ближайшие годы у нас стоят очень амбициозные цели — это одна из ключевых ценностей Xsolla, она отражена во всем: от стандарта оперирования до системы компенсации.

Мы много требуем и много даем взамен: на наш взгляд это справедливый обмен, который является частью нашей культуры и четко артикулируется с первого дня работы в компании.

Александр Агапитов
основатель Xsolla

Агапитов поблагодарил «сотрудников, которые внесли свой вклад в развитии» компании. «Это прекрасные специалисты и получат максимальный уровень поддержки от нас: от компенсационных пакетов до привлечения кадровых агентств», — написал он.

В соцсетях раскритиковали решение Агапитова о сокращении, а упоминание Big Data стало поводом для шуток

Часть пользователей твиттера сочла стиль сообщения Агапитова «пассивно-агрессивным» и отметила, что не стала бы работать в компании, где «сотрудников не считают за людей».

OLEJA 🎮🎹🧘🦧 @OLEJA_live
@kuzya_epta Мне кажется, или само письмо написано пассивно-агрессивно?
HR-мать @Apresmai
Поясню, что я не поддерживаю то, что сделала компания Xsolla.
Сама я бы не стала работать в компании с такой культурой. А если работала бы, то данную ситуацию посчитала личным фиаско.
Andrew Yushkov @a_s_yushkov
Для информации Агапитов - это основатель Xsolla, миллиардер. Видимо, только человек, который заработал своё состояние чужим трудом способен как конченный мудак относиться к соим подчиненным, и не считать их за людей.
суфьян сименс @dimavesnin
про xsolla интересно, что сообщения об увольнениях отправлены по результатам анализа «биг даты»

вера в «биг дату» это вера в то, что мир можно описать собрав о нём цифровые данные. первый же пример, на котором это логика ломается, это и есть человек, сотрудник компании
Artem Kayumov @artem_kayumov
@kuzya_epta В молодости работал в компании, где руководитель саентолог. Здесь видимо дата-саентолог. Бегите оттуда все, кто ещё остался

Некоторые обратили внимание на то, что на сайте hh.ru Xsolla отмечает, что ориентируется на «результаты», а не «часы, которые были проведены в офисе». «Мы организуем свой рабочий день с учётом спринтов и командной работы, сами решаем во сколько начинать и заканчивать работу», — говорится в вакансии компании.

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В соцсетях предложили тем, кто попал под сокращение, помощь с трудоустройством.

2pizza @the2pizza
А меня кто-нибудь читает из @Xsolla? Передайте что я бесплатно подскажу что делать тем кого хотят уволить по беспределу. А так же легко ретвитну твиты этих людей о поиске новой работы.

В комментариях на vc.ru с предложением вакансий в собственных компаниях выступили представители Dodo Pizza, Timeweb, Carrot quest, NBS Apps, «Лента» и другие.

Рекрутер и основательница «Лаборатории карьеры Алёны Владимирской» Алёна Владимирская посоветовала уволенным сотрудникам подать на компанию в суд, а «получив деньги, подождать два-три месяца, пока схлынет негативный пиар, и спокойно трудоустраиваться».

«Команда биг дата проанализировала ваши активности и выяснила, что вы пёс»

Стилистика и содержание сообщения Александра Агапитова стали в твиттере поводом для шуток — прежде всего из-за роли Big Data в причинах массового увольнения.

Tina the Developer @tinathedev
Надеюсь вы сегодня вовлечённые и трудолюбивые, и вас не уволит нейросеть. Аминь 🙏
3Чwfs @34wfs
Вы видите этот твит, потому что моя команда биг дата проанализировала вашу ленту, мемы, вбросы в срачи и пометила вас как невовлеченые и малопродуктивные твитерские
Max Zareckiy @shaikhulud
Вы получили это письмо потому что моя команда биг дата проанализировала ваши активности и выяснила что тега ега могол гадо дано. Я тега могод нога ега модо. я тега модо воро нора мого. я нода поро нега гено раты варо пото моро шоры варо ера гора тиак его ноза рота пора воло АААА.
ромка алериф ❌ @romanalerif
Я уж думал совсем болт положили https://t.co/m6l063p9kl
Никотинка с Бровями @Yoghikitt
сегодня: бигдата написала 150 увольнительных писем
завтра: бигдата напишет 4 миллиона доносов
Red Dead Reevolver @_reevolvr
Пацаны, срочно открывайте джиру, джимейл и спредщиты и двигаем мышкой
Yuri Krupenin @turbojedi
Советы от гуру биг дата:

1. При разговоре в Zoom надо двигать глазом так, будто вы посматриваете на джиру на соседнем мониторе.

2. Делайте движения курсором, как будто вы УЖЕ листаете рабочую почту.

3. Рычите, порыкивайте, урчите: показывайте, что вы ВОВЛЕЧЕННЫЕ И ПРОДУКТИВНЫЕ https://twitter.com/_reevolvr/status/1422889575563894786

Как часто компании массово увольняют сотрудников

Массовые увольнения сотрудников из компаний — не редкость ни в России, ни за рубежом. Причины могут быть разными: от изменения в политике фирмы до автоматизация производства.

labla @labeljet
Вот все орут над xsolla а у нас в агентстве каждые полгода так чистят людей. Меня два раза начальник как-то спас, подкидывал задачи чтобы часы работы было больше. Иногда заебывает так жить.
  • В ноябре 2020 года на массовые сокращения жаловались IT-специалисты Wildberries: тогда, по словам руководительницы группы мобильной разработки Татьяны Аверьяновой, маркетплейс увольнял «людей целыми командами» по «собственному желанию» и без компенсации. Как vc.ru рассказывал один из бывших разработчиков компании, число уволенных измерялось «сотнями».
Скриншот с сайта «Хабр.Карьера»
  • В июле 2019 года 300 человек сократили из российского филиала компании Nestle — это коснулось сотрудников из 10 городов. Причиной называли реструктуризацию сектора, связанного с отделом продаж. Тогда работников пригласили на собрание по стратегии отдела, но вместо этого потребовали подписать заявление на увольнение «по соглашению сторон».
  • В Китае в 2016 году с завода Foxconn, где собирают iPhone для Apple и смартфоны Samsung, сократили 60 тысяч человек из-за «роботизации производства».
  • Увольнения из Nokia в 2011-2012 годах произошли из-за реорганизации компании: там сократили около 24 тысяч сотрудников. Чтобы смягчить удар, фирма запустила программу Nokia Bridge: с её помощью корпорация помогает уволенным найти новые места внутри фирмы или в другом месте.

#медиа #соцсети #экономика

63 63 комментария
25
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63 комментария
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Stanley H. Tweedle

28

Мы хотим, чтобы все наши сотрудники каждый день думали о том, как их поступки и решения влияют на судьбу компании и её успех

Чисто россеянский Безос

Ответить

Смутный дым

Stanley
23

ебал в рот такие компании

Ответить

Смутный дым

Смутный
15

вроде как есть должностные обязанности и задачи от непосредственного руководителя. схуяли меня должна ебать судьба и успех владельца компании

Ответить

Андрей Рядькин

Смутный
3

потому что от судьбы и успеха компании зависит будет у тебя работа или нет, полагаю. Если это не госкомпания, конечно же 

Ответить

ouxen

Андрей
1

нет

Ответить

Андрей Рядькин

ouxen
2

Уволенного Big data ответ

Ответить

ouxen

Андрей
0

меня некому увольнять(

Ответить

Андрей

ouxen
0

Свободный, независимый, самодостаточный

Ответить

ouxen

Андрей
0

зависимый(

Ответить

Al

Смутный
1

схуяли меня должна ебать судьба и успех владельца компании

Тешить себе самолюбие. 

Ответить

Александр Мирошников

Stanley
5

Работа твоя семья! Твоя мама и папа! Ты должен ложится спать думая о работе, просыпаться с мыслями о работе, любить жену и думать о работе. Каждый твой шаг должен быть маленьким успехом компании и продвигать ее принося моему бизнесу деньги

Ответить

Stanley H. Tweedle

Александр
0

Ну и чем это отличается от пропаганды КНДР

Ответить

Александр

Stanley
0

Не знаю. Возможно это эгоистично, но мне хватает своих проблем, чтобы еще о КНДР думать

Ответить

Алиса Барышман

Stanley
0

В КНДР хоть стимуляторы дают

Ответить

Stanley H. Tweedle

Stanley
4

Вообще, конечно, а вообще это законно своих сотрудников нанимать как самозанятых, или какая там схема, раз их так можно легко выпереть?
Надеюсь, государство заинтересуется этим случаем.

Ответить

Al

Stanley
0

Яндекс так делает. 

Ответить

ouxen

Al
0

почему разрабы терпят?

Ответить

Илья Ерохин

Stanley
0

Да нет никакой схемы, выплатят им отступные

Ответить

Заработный Макс

Stanley
0

законно, если по-умолчанию заключается договор подряда, а не переводят потом с тк. оч удобно, платишь 6% налога вместо почти 50 и можно вертеть сотрудниками как хочешь. штраф 5к для работодателя вроде если спалят, что с тк перевел на самозанятого 

Ответить

Типичный корабль

Stanley
0

атлант чи нет?)

Ответить

Yufers

14

Если гендир так косноязычно выражает свои мысли и не удосуживается писать предложения с большой буквы в письме на увольнение 150 человек - это уже о многое говорит о компании.

Ответить

Стильная самочка орангутана

Yufers
2

Это у тебя просто эдьюкейшн не хватает чтобы осознать биг десижнс на основе дэйта

Ответить

Актуальный Филипп

Yufers
0

он там напиздел себе как минимум на разглашение конфиденциальной информации . раскрывать причину увольнения , причем в таком виде, тупо письмом на всю компанию - хз, тут надо тк смотреть , но по моему нельзя так  . иначе нахуя все эти отделы кадров ?

Ответить

Tural

Актуальный
1

Если им "золотые парашюты" выплатили, то им даже лучше, тем более нормальную компанию найдут

Ответить

Актуальный

Tural
1

но непонятно к чему это инфошум тогда. привлек лишнее внимание к сокращению штата. теперь еще и проверочки наступят

Ответить

Стильная

Актуаль…
1

Решение максимально ебловатое, ещё часть сотрудников посмотрит на всё это и под шумок уйдёт

Ответить

Картошка Фри

9

Мудрый совет №12945: Никогда не имейте дел с Александрами, которые называют себя Шуриком.

Ответить

alexferman

Картошка
0

Подтверждаю

Ответить

Небольшой кран

5

надеюсь меня так не проанализируют, большую часть рабочего дня был на тж

Ответить

Законный динозавр

Небольшой
1

шевели мышкой

Ответить

Илья Гераськин

4
Ответить

ouxen

3

Мы хотим, чтобы все наши сотрудники каждый день думали о том, как их поступки и решения влияют на судьбу компании и её успех, ведь на ближайшие годы у нас стоят очень амбициозные цели

так давай опцион уеба

Ответить

Стильная самочка орангутана

3

Наталья, зачитайте права!

Ответить

Antony Divnich

2

А этот миллиардер не спрашивал себя почему другие миллиардеры не пользуются биг-датой для решения об увольнении сотрудников? Вроде богатый человек, но недальновидный ни разу. Рад что теперь никогда в Хсоллу не сунусь.

Ответить

ouxen

Antony
0

трудно представить чем вообще эта хуйня занимается на самом деле

Ответить

Абсолютный паркур

1

Это же программисты... Как с ними ещё надо было поступить?? Лол.

Ответить

Абсолютный паркур

Абсолютный
0

Простые цыплята бройлеры 

Ответить

Агрессивный украинец

Абсолютный
14

Завидуешь?

Ответить

Алиса Барышман

Агресси…
0

там наоборот было

Ответить

Pyo Qf

2

Повод попиариться, а почему их реально уволили, одному Шурику известно
150 итишников это полляма зелени в месяц. Возможно у конторы финансовые проблемы. Никто ж не будет о таком заявлять вслух. А незамеченным такое массовое увольнение врятли останется

Ответить

Стильная самочка орангутана

Pyo
0

Дело не столько в масштабе, сколько в форме

Ответить

Актуальный Филипп

1

бесполезный платежный шлюз для оплаты в игровых сервисах, существующий только потому что у нас тут дурные законы. открой юбисофт платежку через сбер для россиян , и иксолла пошла нахуй

Ответить

Территориальный рубин

Актуальный
1

Насколько я помню, они утверждают что РФ это небольшая часть дохода

Ответить

Актуальный Филипп

Территориальный
0

на заборе тоже много интересных утверждений , как и от их владельца сегодня)

Ответить

Территориальный

Актуаль…
1

Я думаю стран с дурными законами хватает в мире. Они не публичные, так что хрен проверишь конечно

Ответить

Алиса Барышман

Территориальный
0

Ну мб по СНГ, хз. Было в стиме в качестве опции оплаты и еще в некоторых играх, когда РФная карточка была/регион стоял. При смене платежного региона больше не попадалось, а что попадалось - то были свои альтернативы.

Там вроде у них всё сразу(оплаты смсками, нюдесами и прочим трешем) прикручено было.

Плюс т.к. у европейцев и американцев принято + - нормально с возвратами работать, то там такой хренью обычно неоч любят пользоваться.

Ответить

Алиса Барышман

Актуальный
1

а оно кроме снг где-нибудь работает? в рф помню была опция

Ответить

Актуальный Филипп

Алиса
0

из вики :
Продукты компании позволяют управлять программами для аффилиатов и инфлюенсеров, создавать собственные веб-сайты для привлечения игроков, продавать как виртуальные, так и физические товары через единый магазин, предоставлять региональные способы мгновенной аутентификации пользователей, а также регулировать скорость и стоимость доставки контента.

1)за новояз сразу пизды хочется дать
2)
продавать как виртуальные, так и физические товары через единый магазин

изобрели интернет магазин нихуя себе
3)
регулировать скорость и стоимость доставки контента.

мемы на 0.75, твиттер замедлить , соловьева ускорить...они че себя РКН возомнили?

Ответить

Заработный Макс

1

ну уволил и уволил 

Ответить

ouxen

Заработный
1

ну, реально похуй. Устроили блять цирк

Ответить

Алиса Барышман

1

Так так так, что-то мне напоминает. Опять платежный сервис

Выявление самозванцев среди программистов
Кратко о себе. Работаю в центральном аппарате крупного банка в должности исполнительного…
habr.com
Ответить

Типичный корабль

1

добавьте в пост и ето шедевральное)

Huesitos y Peñíscola (a través de los ojos de un perfecto huésped)
Ответить

Патриотический франт

0

А я думал, сделаете вы из этого твита новость или нет. Ну вот, пожалуйста.

Ответить

Стильная самочка орангутана

0

Моя бигдата выяснила, что ты пидор

Ответить

Станислав Шелегов

0

Он мне не нравится.

Хуйню несёт какую-то, похожую на шизофазию.

Всем уволенным успехов и по скорее найти что то лучшее.

Ответить

Типичный корабль

0

.

Ответить

Стильная самочка орангутана

Типичный
0

В посте есть :) 

Ответить

Типичный корабль

Стильная
0

я поэтому и удалила, про батю-то пасты нет

Ответить

Marat Khamadeev

0

А мне вот интересно, что про эту ситуацию думает @Фёдор Скуратов

Ответить

Типичный корабль

Marat
0

Мараааат! Привееет))
Бля, ну Скуратова тут точно не хватало :D

Ответить

Максим Мекеня

0

https://twitter.com/cjmaxik/status/1422910947295911940

CJMAXiK @cjmaxik
@Spanish_Kortez Вы получили это письмо, потому как наша биг дата выяснила, что вы допустили потерю дорогостоящего обмундирования. Вы будете служить, пока вам не исполнится пятьсот десять лет, потому что вам понадобится именно столько лет, чтобы оплатить комплект Силовой боевой брони модель II.
Ответить

Максим Мекеня

Максим
0

Простите.

Ответить

Илья Гераськин

0

Фига сколько прогрессивных контор в Перми. Что все эти люди там делают с айтишной-то зарплатой?

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