В соцсетях критикуют решение компании за «пассивную агрессию», рекомендуют обращаться в суд и иронизируют над Big Data.

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Фото Xsolla

Информация о сокращении сотрудников из IT-компании Xsolla появилась в соцсетях 4 августа: в твиттере опубликовали скриншот сообщения основателя фирмы Александра Агапитова, сообщающего работнику об увольнении после анализа «команды биг дата». Подлинность скриншота TJ подтвердили в пресс-службе Xsolla.

Xsolla — компания, которая развивает решения для упрощённого приёма платежей издателя, разработчиками и дистрибьютерами игр. Её основал в 2006 году в Перми Александр Агапитов. Среди партнёров компании — Twitch, Epic Games и другие. В апреле 2021 года её оценили в 2-3 миллиарда долларов.

В сообщении Агапитов писал, что «активности» сотрудника в рабочих чатах, почте, документах и дашбордах характеризуют его как «невовлечённого и малопродуктивного». «Для многих это может быть шоком, но я искренне верю, что Xsolla не для вас», — отметил он и подчеркнул, что компания поможет уволенным найти новые места, где они будут «получать еще больше, а работать ещё меньше».

MK @kuzya_epta А че говорят из Xsolla в Перми 150 человек уволили, эффективненько https://t.co/xoFq7vxKnd

По данным пользователей твиттера, под сокращение попали 150 человек. В пресс-службе Xsolla TJ уточнили, что уволили «около 150 человек, преимущественного из пермского офиса, так как там численность сотрудников максимальная».

Константин Инол @dsinol @kuzya_epta А самое смешное, ребята из Xsolla говорят, что Шурик уволил не только грузчиков и доставщиков, которые в жире мало тасочек делали, но и тех, кто уже уволился сам пару недель назад.

В течение дня в твиттере появился скриншот ещё одного сообщения Агапитова, в котором он написал, что «многих могло расстроить его прямое письмо», но отметил, что личный разговор вместо рассылки «сути не поменял бы».

В пресс-службе Xsolla предоставили TJ комментарий Александра Агапитова. В нём он говорит, что «компании всегда необходимо быть в движении, чтобы выжить и стать лучше», из-за чего «приходится принимать непопулярные меры».

Мы хотим, чтобы все наши сотрудники каждый день думали о том, как их поступки и решения влияют на судьбу компании и её успех, ведь на ближайшие годы у нас стоят очень амбициозные цели — это одна из ключевых ценностей Xsolla, она отражена во всем: от стандарта оперирования до системы компенсации.



Мы много требуем и много даем взамен: на наш взгляд это справедливый обмен, который является частью нашей культуры и четко артикулируется с первого дня работы в компании. Александр Агапитов основатель Xsolla

Агапитов поблагодарил «сотрудников, которые внесли свой вклад в развитии» компании. «Это прекрасные специалисты и получат максимальный уровень поддержки от нас: от компенсационных пакетов до привлечения кадровых агентств», — написал он.

В соцсетях раскритиковали решение Агапитова о сокращении, а упоминание Big Data стало поводом для шуток

Часть пользователей твиттера сочла стиль сообщения Агапитова «пассивно-агрессивным» и отметила, что не стала бы работать в компании, где «сотрудников не считают за людей».

HR-мать @Apresmai Поясню, что я не поддерживаю то, что сделала компания Xsolla.

Сама я бы не стала работать в компании с такой культурой. А если работала бы, то данную ситуацию посчитала личным фиаско.

Andrew Yushkov @a_s_yushkov Для информации Агапитов - это основатель Xsolla, миллиардер. Видимо, только человек, который заработал своё состояние чужим трудом способен как конченный мудак относиться к соим подчиненным, и не считать их за людей.

суфьян сименс @dimavesnin про xsolla интересно, что сообщения об увольнениях отправлены по результатам анализа «биг даты»



вера в «биг дату» это вера в то, что мир можно описать собрав о нём цифровые данные. первый же пример, на котором это логика ломается, это и есть человек, сотрудник компании

Некоторые обратили внимание на то, что на сайте hh.ru Xsolla отмечает, что ориентируется на «результаты», а не «часы, которые были проведены в офисе». «Мы организуем свой рабочий день с учётом спринтов и командной работы, сами решаем во сколько начинать и заканчивать работу», — говорится в вакансии компании.

В соцсетях предложили тем, кто попал под сокращение, помощь с трудоустройством.

2pizza @the2pizza А меня кто-нибудь читает из @Xsolla ? Передайте что я бесплатно подскажу что делать тем кого хотят уволить по беспределу. А так же легко ретвитну твиты этих людей о поиске новой работы.

В комментариях на vc.ru с предложением вакансий в собственных компаниях выступили представители Dodo Pizza, Timeweb, Carrot quest, NBS Apps, «Лента» и другие.

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Рекрутер и основательница «Лаборатории карьеры Алёны Владимирской» Алёна Владимирская посоветовала уволенным сотрудникам подать на компанию в суд, а «получив деньги, подождать два-три месяца, пока схлынет негативный пиар, и спокойно трудоустраиваться».

«Команда биг дата проанализировала ваши активности и выяснила, что вы пёс»

Стилистика и содержание сообщения Александра Агапитова стали в твиттере поводом для шуток — прежде всего из-за роли Big Data в причинах массового увольнения.

Tina the Developer @tinathedev Надеюсь вы сегодня вовлечённые и трудолюбивые, и вас не уволит нейросеть. Аминь 🙏

3Чwfs @34wfs Вы видите этот твит, потому что моя команда биг дата проанализировала вашу ленту, мемы, вбросы в срачи и пометила вас как невовлеченые и малопродуктивные твитерские

Max Zareckiy @shaikhulud Вы получили это письмо потому что моя команда биг дата проанализировала ваши активности и выяснила что тега ега могол гадо дано. Я тега могод нога ега модо. я тега модо воро нора мого. я нода поро нега гено раты варо пото моро шоры варо ера гора тиак его ноза рота пора воло АААА.

Никотинка с Бровями @Yoghikitt сегодня: бигдата написала 150 увольнительных писем

завтра: бигдата напишет 4 миллиона доносов

Red Dead Reevolver @_reevolvr Пацаны, срочно открывайте джиру, джимейл и спредщиты и двигаем мышкой

Yuri Krupenin @turbojedi



1. При разговоре в Zoom надо двигать глазом так, будто вы посматриваете на джиру на соседнем мониторе.



2. Делайте движения курсором, как будто вы УЖЕ листаете рабочую почту.



3. Рычите, порыкивайте, урчите: показывайте, что вы ВОВЛЕЧЕННЫЕ И ПРОДУКТИВНЫЕ Советы от гуру биг дата:1. При разговоре в Zoom надо двигать глазом так, будто вы посматриваете на джиру на соседнем мониторе.2. Делайте движения курсором, как будто вы УЖЕ листаете рабочую почту.3. Рычите, порыкивайте, урчите: показывайте, что вы ВОВЛЕЧЕННЫЕ И ПРОДУКТИВНЫЕ https://twitter.com/_reevolvr/status/1422889575563894786

Как часто компании массово увольняют сотрудников

Массовые увольнения сотрудников из компаний — не редкость ни в России, ни за рубежом. Причины могут быть разными: от изменения в политике фирмы до автоматизация производства.

labla @labeljet Вот все орут над xsolla а у нас в агентстве каждые полгода так чистят людей. Меня два раза начальник как-то спас, подкидывал задачи чтобы часы работы было больше. Иногда заебывает так жить.

В ноябре 2020 года на массовые сокращения жаловались IT-специалисты Wildberries: тогда, по словам руководительницы группы мобильной разработки Татьяны Аверьяновой, маркетплейс увольнял «людей целыми командами» по «собственному желанию» и без компенсации. Как vc.ru рассказывал один из бывших разработчиков компании, число уволенных измерялось «сотнями».

Скриншот с сайта «Хабр.Карьера»