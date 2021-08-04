IT-компания Xsolla уволила 150 «невовлечённых и малопродуктивных» сотрудников. Их сразу же стали хантить другие фирмы Статьи редакции
В соцсетях критикуют решение компании за «пассивную агрессию», рекомендуют обращаться в суд и иронизируют над Big Data.
Информация о сокращении сотрудников из IT-компании Xsolla появилась в соцсетях 4 августа: в твиттере опубликовали скриншот сообщения основателя фирмы Александра Агапитова, сообщающего работнику об увольнении после анализа «команды биг дата». Подлинность скриншота TJ подтвердили в пресс-службе Xsolla.
В сообщении Агапитов писал, что «активности» сотрудника в рабочих чатах, почте, документах и дашбордах характеризуют его как «невовлечённого и малопродуктивного». «Для многих это может быть шоком, но я искренне верю, что Xsolla не для вас», — отметил он и подчеркнул, что компания поможет уволенным найти новые места, где они будут «получать еще больше, а работать ещё меньше».
По данным пользователей твиттера, под сокращение попали 150 человек. В пресс-службе Xsolla TJ уточнили, что уволили «около 150 человек, преимущественного из пермского офиса, так как там численность сотрудников максимальная».
В течение дня в твиттере появился скриншот ещё одного сообщения Агапитова, в котором он написал, что «многих могло расстроить его прямое письмо», но отметил, что личный разговор вместо рассылки «сути не поменял бы».
В пресс-службе Xsolla предоставили TJ комментарий Александра Агапитова. В нём он говорит, что «компании всегда необходимо быть в движении, чтобы выжить и стать лучше», из-за чего «приходится принимать непопулярные меры».
Агапитов поблагодарил «сотрудников, которые внесли свой вклад в развитии» компании. «Это прекрасные специалисты и получат максимальный уровень поддержки от нас: от компенсационных пакетов до привлечения кадровых агентств», — написал он.
В соцсетях раскритиковали решение Агапитова о сокращении, а упоминание Big Data стало поводом для шуток
Часть пользователей твиттера сочла стиль сообщения Агапитова «пассивно-агрессивным» и отметила, что не стала бы работать в компании, где «сотрудников не считают за людей».
Некоторые обратили внимание на то, что на сайте hh.ru Xsolla отмечает, что ориентируется на «результаты», а не «часы, которые были проведены в офисе». «Мы организуем свой рабочий день с учётом спринтов и командной работы, сами решаем во сколько начинать и заканчивать работу», — говорится в вакансии компании.
В соцсетях предложили тем, кто попал под сокращение, помощь с трудоустройством.
В комментариях на vc.ru с предложением вакансий в собственных компаниях выступили представители Dodo Pizza, Timeweb, Carrot quest, NBS Apps, «Лента» и другие.
Рекрутер и основательница «Лаборатории карьеры Алёны Владимирской» Алёна Владимирская посоветовала уволенным сотрудникам подать на компанию в суд, а «получив деньги, подождать два-три месяца, пока схлынет негативный пиар, и спокойно трудоустраиваться».
«Команда биг дата проанализировала ваши активности и выяснила, что вы пёс»
Стилистика и содержание сообщения Александра Агапитова стали в твиттере поводом для шуток — прежде всего из-за роли Big Data в причинах массового увольнения.
Как часто компании массово увольняют сотрудников
Массовые увольнения сотрудников из компаний — не редкость ни в России, ни за рубежом. Причины могут быть разными: от изменения в политике фирмы до автоматизация производства.
- В ноябре 2020 года на массовые сокращения жаловались IT-специалисты Wildberries: тогда, по словам руководительницы группы мобильной разработки Татьяны Аверьяновой, маркетплейс увольнял «людей целыми командами» по «собственному желанию» и без компенсации. Как vc.ru рассказывал один из бывших разработчиков компании, число уволенных измерялось «сотнями».
- В июле 2019 года 300 человек сократили из российского филиала компании Nestle — это коснулось сотрудников из 10 городов. Причиной называли реструктуризацию сектора, связанного с отделом продаж. Тогда работников пригласили на собрание по стратегии отдела, но вместо этого потребовали подписать заявление на увольнение «по соглашению сторон».
- В Китае в 2016 году с завода Foxconn, где собирают iPhone для Apple и смартфоны Samsung, сократили 60 тысяч человек из-за «роботизации производства».
- Увольнения из Nokia в 2011-2012 годах произошли из-за реорганизации компании: там сократили около 24 тысяч сотрудников. Чтобы смягчить удар, фирма запустила программу Nokia Bridge: с её помощью корпорация помогает уволенным найти новые места внутри фирмы или в другом месте.
Мы хотим, чтобы все наши сотрудники каждый день думали о том, как их поступки и решения влияют на судьбу компании и её успех
Чисто россеянский Безос
Смутный дым
ебал в рот такие компании
Смутный дым
вроде как есть должностные обязанности и задачи от непосредственного руководителя. схуяли меня должна ебать судьба и успех владельца компании
потому что от судьбы и успеха компании зависит будет у тебя работа или нет, полагаю. Если это не госкомпания, конечно же
Работа твоя семья! Твоя мама и папа! Ты должен ложится спать думая о работе, просыпаться с мыслями о работе, любить жену и думать о работе. Каждый твой шаг должен быть маленьким успехом компании и продвигать ее принося моему бизнесу деньги
Ну и чем это отличается от пропаганды КНДР
Вообще, конечно, а вообще это законно своих сотрудников нанимать как самозанятых, или какая там схема, раз их так можно легко выпереть?
Надеюсь, государство заинтересуется этим случаем.
Заработный Макс
законно, если по-умолчанию заключается договор подряда, а не переводят потом с тк. оч удобно, платишь 6% налога вместо почти 50 и можно вертеть сотрудниками как хочешь. штраф 5к для работодателя вроде если спалят, что с тк перевел на самозанятого
Если гендир так косноязычно выражает свои мысли и не удосуживается писать предложения с большой буквы в письме на увольнение 150 человек - это уже о многое говорит о компании.
Это у тебя просто эдьюкейшн не хватает чтобы осознать биг десижнс на основе дэйта
Актуальный Филипп
он там напиздел себе как минимум на разглашение конфиденциальной информации . раскрывать причину увольнения , причем в таком виде, тупо письмом на всю компанию - хз, тут надо тк смотреть , но по моему нельзя так . иначе нахуя все эти отделы кадров ?
Если им "золотые парашюты" выплатили, то им даже лучше, тем более нормальную компанию найдут
Мудрый совет №12945: Никогда не имейте дел с Александрами, которые называют себя Шуриком.
Мы хотим, чтобы все наши сотрудники каждый день думали о том, как их поступки и решения влияют на судьбу компании и её успех, ведь на ближайшие годы у нас стоят очень амбициозные цели
так давай опцион уеба
А этот миллиардер не спрашивал себя почему другие миллиардеры не пользуются биг-датой для решения об увольнении сотрудников? Вроде богатый человек, но недальновидный ни разу. Рад что теперь никогда в Хсоллу не сунусь.
Абсолютный паркур
Простые цыплята бройлеры
Агрессивный украинец
Завидуешь?
Повод попиариться, а почему их реально уволили, одному Шурику известно
150 итишников это полляма зелени в месяц. Возможно у конторы финансовые проблемы. Никто ж не будет о таком заявлять вслух. А незамеченным такое массовое увольнение врятли останется
Территориальный рубин
Насколько я помню, они утверждают что РФ это небольшая часть дохода
Актуальный Филипп
на заборе тоже много интересных утверждений , как и от их владельца сегодня)
Территориальный
Я думаю стран с дурными законами хватает в мире. Они не публичные, так что хрен проверишь конечно
Ну мб по СНГ, хз. Было в стиме в качестве опции оплаты и еще в некоторых играх, когда РФная карточка была/регион стоял. При смене платежного региона больше не попадалось, а что попадалось - то были свои альтернативы.
Там вроде у них всё сразу(оплаты смсками, нюдесами и прочим трешем) прикручено было.
Плюс т.к. у европейцев и американцев принято + - нормально с возвратами работать, то там такой хренью обычно неоч любят пользоваться.
а оно кроме снг где-нибудь работает? в рф помню была опция
Актуальный Филипп
из вики :
Продукты компании позволяют управлять программами для аффилиатов и инфлюенсеров, создавать собственные веб-сайты для привлечения игроков, продавать как виртуальные, так и физические товары через единый магазин, предоставлять региональные способы мгновенной аутентификации пользователей, а также регулировать скорость и стоимость доставки контента.
1)за новояз сразу пизды хочется дать
2)
продавать как виртуальные, так и физические товары через единый магазин
изобрели интернет магазин нихуя себе
3)
регулировать скорость и стоимость доставки контента.
мемы на 0.75, твиттер замедлить , соловьева ускорить...они че себя РКН возомнили?
Так так так, что-то мне напоминает. Опять платежный сервис
добавьте в пост и ето шедевральное)
Он мне не нравится.
Хуйню несёт какую-то, похожую на шизофазию.
Всем уволенным успехов и по скорее найти что то лучшее.
В посте есть :)
А мне вот интересно, что про эту ситуацию думает @Фёдор Скуратов
Фига сколько прогрессивных контор в Перми. Что все эти люди там делают с айтишной-то зарплатой?