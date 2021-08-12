Какой из вариантов наиболее смертоносен, чем они отличаются и что уже выявили в России.

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Иллюстрация TJ

Как и другие вирусы, SARS-CoV-2, вызывающий коронавирус, постоянно мутирует и меняется. Это влияет на его свойства — скорость распространения, тяжесть болезни или эффективность вакцин и лекарств. За изменениями вируса следит ВОЗ: в природе существует уже несколько тысяч штаммов коронавируса, самые важные публикуются на сайте организации.

Сейчас ВОЗ наблюдает за восемью вариантами Covid-19, разделёнными на два списка — «вызывающие опасения» и «вызывающие интерес». В первый входят штаммы «Альфа», «Бета», «Гамма» и «Дельта», во второй — «Эта», «Йота», «Каппа» и «Лямба». TJ рассказывает, что известно о каждом.

«Альфа»

Первый случай: сентябрь 2020 года

Страна: Великобритания

Категория ВОЗ: вызывает опасение

В России: есть

Первое время назывался «британским штаммом»: появившись на юго-востоке Великобритании в сентябре, он быстро стал самой распространённой версией Covid-19 в стране. К декабрю на «Альфу» приходилось около 60% новых случаев коронавируса.

«Альфа»-вариант отличается высоким числом мутаций и распространяется быстрее, чем «уханьский вариант». Чаще ли он приводит к тяжёлому течению болезни и смерти, сказать трудно, так как выводы учёных расходятся. По данным статей, опубликованных в журналах The Lancet и Science, тяжесть не меняется, по исследованию в Nature — увеличивается в среднем на 60%.

В России первый случай «Альфы» зарегистрировали в январе 2021 года. К маю Роспотребнадзор насчитал 400 заражённых им россиян.

«Бета»

Первый случай: май 2020 года

Страна: ЮАР

Категория ВОЗ: вызывает опасение

В России: есть

«Бета»-вариант или «южноафриканский штамм» имеет меньшее число мутаций, чем «альфа», но характеризуется повышенной заразностью и эффективнее уходит от иммунного ответа. По данным южноафриканских исследователей, «Бета» смертельнее, чем предыдущие варианты коронавируса. Эффективность вакцин, в том числе «Спутник V» против него ниже, чем против «Альфы».

В России «бета»-вариант обнаружили в марте 2021 года. Информации о текущем числе заболевших этим штаммом в открытом доступе нет.

«Гамма»

Первый случай: ноябрь 2020 года

Страна: Бразилия

Категория ВОЗ: вызывает опасение

В России: есть

«Бразильский штамм» обратил на себя внимание, когда в конце 2020 года вызвал вспышку в городе Манаус, где большинство населения ранее переболело Covid-19. По данным учёных, предшествующий иммунитет защищает от этого штамма только на 54-80%. «Гамма» в 2 раза заразнее предшественников и в 1,1-1,8 раза смертельнее.

Из Бразилии «гамма»-вариант попал в Японию в январе 2021 года, а после распространился по миру. В России его зарегистрировали в мае — в институте «Вектор» его случаи называют «единичными».

«Дельта»

Первый случай: октябрь 2020 года

Страна: Индия

Категория ВОЗ: вызывает опасение

В России: есть

Штамм, вызывающий наибольшие опасения учёных. Весной 2021 года он стал причиной беспрецедентного роста заболеваемости в Индии, а в мае появился в России, где быстро стал доминирующим. По подсчетам консорциума CoRGI по секвенированию геномов коронавирусов, с мая по июнь доля «Дельты» в стране увеличилась почти в два раза.

По данным британских специалистов, «дельта» на 60% заразнее, чем «альфа»-вариант и в два раза чаще приводит к госпитализации, чем «Альфа». Учёные отмечают, что этот вариант «несколько более устойчив» к вакцинам — особенно после первой дозы — и также чаще поражает молодых людей.

«Эта»

Первый случай: декабрь 2020 года

Страна: несколько

Категория ВОЗ: представляет интерес

В России: нет

В феврале штамм «Эта» чаще всего выделялся в Нигерии и Великобритании. Этот вариант коронавируса ещё находится на стадии изучения: предположительно, его сложнее лечить, а вакцины против него менее эффективны.

«Йота»

Первый случай: ноябрь 2020 года

Страна: США

Категория ВОЗ: представляет интерес

В России: нет

«Йоту» впервые выявили в Нью-Йорке, позже вариант распространился по всей стране. По предварительным данным американских учёных, опубликованным в препринте статьи, «Йота» передаётся на 15-20% быстрее, чем другие мутации, и способен повысить уровень смертности на 62–82% среди пожилых людей. Мутации спайк-белка позволяют ему более эффективно уходить от антител.

При этом уже в Штатах «Йота» проиграла более распространённым вариантам: по скорости инфицирования и летальности её превосходит «альфа», а в середине весны её практически полностью заместила «дельта». В России «йота»-варианта нет, сообщили в центре «Вектор».

«Каппа»

Первый случай: октябрь 2020 года

Страна: Индия

Категория ВОЗ: представляет интерес

В России: нет

«Каппа» — прямой потомок B.1.617, известного как «индийский штамм». В течение года он мутировал в три варианта: более агрессивную «дельту», менее опасную «каппу» и B.1.617.3, не получивший названия из-за малого распространения.

В стране «каппа»-вариант опасным не считают: власти заявляли, что выявляли его с апреля, и он не вызывает беспокойства. По словам индийского врача Винода Кумара Пауля, «Каппа» гораздо менее интенсивна. В Индии он проиграл конкуренцию «Дельте».

«Лямбда»

Первый случай: декабрь 2020 года

Страна: Перу

Категория ВОЗ: представляет интерес

В России: нет

Впервые «Лямбду» обнаружили в Перу — к августу его выявили у почти 90% жителей страны, заражённых коронавирусом. По данным японских учёных, мутации обеспечивают «лямбда»-варианту по сравнению с другими штаммами большую резистентность к антителам и повышенную заразность.