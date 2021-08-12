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Саша Кириллова

«Йота», «Лямбда», «Каппа», «Дельта». Что это такое? Гайд TJ по главным штаммам коронавируса Статьи редакции

Какой из вариантов наиболее смертоносен, чем они отличаются и что уже выявили в России.

33 33 комментария
1733 просмотров
Иллюстрация TJ

Как и другие вирусы, SARS-CoV-2, вызывающий коронавирус, постоянно мутирует и меняется. Это влияет на его свойства — скорость распространения, тяжесть болезни или эффективность вакцин и лекарств. За изменениями вируса следит ВОЗ: в природе существует уже несколько тысяч штаммов коронавируса, самые важные публикуются на сайте организации.

Сейчас ВОЗ наблюдает за восемью вариантами Covid-19, разделёнными на два списка — «вызывающие опасения» и «вызывающие интерес». В первый входят штаммы «Альфа», «Бета», «Гамма» и «Дельта», во второй — «Эта», «Йота», «Каппа» и «Лямба». TJ рассказывает, что известно о каждом.

«Альфа»

Первый случай: сентябрь 2020 года

Страна: Великобритания

Категория ВОЗ: вызывает опасение

В России: есть

Первое время назывался «британским штаммом»: появившись на юго-востоке Великобритании в сентябре, он быстро стал самой распространённой версией Covid-19 в стране. К декабрю на «Альфу» приходилось около 60% новых случаев коронавируса.

«Альфа»-вариант отличается высоким числом мутаций и распространяется быстрее, чем «уханьский вариант». Чаще ли он приводит к тяжёлому течению болезни и смерти, сказать трудно, так как выводы учёных расходятся. По данным статей, опубликованных в журналах The Lancet и Science, тяжесть не меняется, по исследованию в Nature — увеличивается в среднем на 60%.

В России первый случай «Альфы» зарегистрировали в январе 2021 года. К маю Роспотребнадзор насчитал 400 заражённых им россиян.

«Бета»

Первый случай: май 2020 года

Страна: ЮАР

Категория ВОЗ: вызывает опасение

В России: есть

«Бета»-вариант или «южноафриканский штамм» имеет меньшее число мутаций, чем «альфа», но характеризуется повышенной заразностью и эффективнее уходит от иммунного ответа. По данным южноафриканских исследователей, «Бета» смертельнее, чем предыдущие варианты коронавируса. Эффективность вакцин, в том числе «Спутник V» против него ниже, чем против «Альфы».

В России «бета»-вариант обнаружили в марте 2021 года. Информации о текущем числе заболевших этим штаммом в открытом доступе нет.

«Гамма»

Первый случай: ноябрь 2020 года

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Страна: Бразилия

Категория ВОЗ: вызывает опасение

В России: есть

«Бразильский штамм» обратил на себя внимание, когда в конце 2020 года вызвал вспышку в городе Манаус, где большинство населения ранее переболело Covid-19. По данным учёных, предшествующий иммунитет защищает от этого штамма только на 54-80%. «Гамма» в 2 раза заразнее предшественников и в 1,1-1,8 раза смертельнее.

Из Бразилии «гамма»-вариант попал в Японию в январе 2021 года, а после распространился по миру. В России его зарегистрировали в мае — в институте «Вектор» его случаи называют «единичными».

«Дельта»

Первый случай: октябрь 2020 года

Страна: Индия

Категория ВОЗ: вызывает опасение

В России: есть

Штамм, вызывающий наибольшие опасения учёных. Весной 2021 года он стал причиной беспрецедентного роста заболеваемости в Индии, а в мае появился в России, где быстро стал доминирующим. По подсчетам консорциума CoRGI по секвенированию геномов коронавирусов, с мая по июнь доля «Дельты» в стране увеличилась почти в два раза.

По данным британских специалистов, «дельта» на 60% заразнее, чем «альфа»-вариант и в два раза чаще приводит к госпитализации, чем «Альфа». Учёные отмечают, что этот вариант «несколько более устойчив» к вакцинам — особенно после первой дозы — и также чаще поражает молодых людей.

«Эта»

Первый случай: декабрь 2020 года

Страна: несколько

Категория ВОЗ: представляет интерес

В России: нет

В феврале штамм «Эта» чаще всего выделялся в Нигерии и Великобритании. Этот вариант коронавируса ещё находится на стадии изучения: предположительно, его сложнее лечить, а вакцины против него менее эффективны.

«Йота»

Первый случай: ноябрь 2020 года

Страна: США

Категория ВОЗ: представляет интерес

В России: нет

«Йоту» впервые выявили в Нью-Йорке, позже вариант распространился по всей стране. По предварительным данным американских учёных, опубликованным в препринте статьи, «Йота» передаётся на 15-20% быстрее, чем другие мутации, и способен повысить уровень смертности на 62–82% среди пожилых людей. Мутации спайк-белка позволяют ему более эффективно уходить от антител.

При этом уже в Штатах «Йота» проиграла более распространённым вариантам: по скорости инфицирования и летальности её превосходит «альфа», а в середине весны её практически полностью заместила «дельта». В России «йота»-варианта нет, сообщили в центре «Вектор».

«Каппа»

Первый случай: октябрь 2020 года

Страна: Индия

Категория ВОЗ: представляет интерес

В России: нет

«Каппа» — прямой потомок B.1.617, известного как «индийский штамм». В течение года он мутировал в три варианта: более агрессивную «дельту», менее опасную «каппу» и B.1.617.3, не получивший названия из-за малого распространения.

В стране «каппа»-вариант опасным не считают: власти заявляли, что выявляли его с апреля, и он не вызывает беспокойства. По словам индийского врача Винода Кумара Пауля, «Каппа» гораздо менее интенсивна. В Индии он проиграл конкуренцию «Дельте».

«Лямбда»

Первый случай: декабрь 2020 года

Страна: Перу

Категория ВОЗ: представляет интерес

В России: нет

Впервые «Лямбду» обнаружили в Перу — к августу его выявили у почти 90% жителей страны, заражённых коронавирусом. По данным японских учёных, мутации обеспечивают «лямбда»-варианту по сравнению с другими штаммами большую резистентность к антителам и повышенную заразность.

Является ли «лямбда»-вариант более опасным, чем «Дельта», пока неизвестно. Японские специалисты считают, что ВОЗ стоит перенести его в список «вызывающих опасение», так как в том же Перу он крайне быстро вытеснил все другие варианты.

#covid19 #вакцинаотcovid19

33 33 комментария
38
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33 комментария
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Robutt

14

«Йота», «Лямбда», «Каппа», «Дельта». Что это такое?

Буквы алфавита 

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van der Pusch

Robutt
14

εβατ τι υμνιι

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Объективный томагавк_два

Robutt
8

он самый 

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van der Pusch

Объективный
10

постоянная тонкой структуры
распад
лучи
разница
бесконечно малое 
функция римана
мезон
угол
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мезон
мезон
сечение
лептон
мезон
мезон
квадрат
волновая функция
частота

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Stanislav

van
1

Пиздат!

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Региональный

van
0

Не, ну эт физа

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Arthur Sergeev

Robutt
1

Ещё "YOBA" вроде 

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Предварительный корабль

Robutt
0

Робот очевидность в звании капитана :)

Ответить

Mad Brainiac

7
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Бытовой Слава

5

Жду вариацию Т-коронавирус

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Robutt

Бытовой
5

Тж*

Ответить

Robutt

Robutt
6

Это когда рвёшься всё время 

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Бытовой Слава

Robutt
4

И не можешь остановиться

Ответить

Smaug The Terrible

4

«Йота» передаётся на 15-20% быстрее, чем другие мутации, а также способен повысить уровень смертности на 62–82% среди пожилых людей.

Вот и ТЖ пишет эту недостоверную информацию

Контрразбор
https://meduza.io/feature/2021/08/12/vizhu-novosti-pro-novyy-shtamm-yota-kotoryy-namnogo-opasnee-drugih-eto-pravda

Вижу (очень пугающие) новости (причем в огромном…
Российские СМИ — от РИА Новости и ТАСС до районных медиа многих регионов страны — 11 августа…
meduza.io
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Саша Кириллова

Smaug
2

Ну здравствуйте, там написано, что по данным американских учёных и поставлена ссылка. И отмечено, что по «Йота» уже проиграла и стоит списать её со счетов. Просто так «забить» на эту статью тоже нельзя.

Ответить

Саша Кириллова

Саша
1

То есть там указаны все факты, которые приводятся на той же «Медузе». И то, что у «Альфы» выше летальность, и то, что он не такой опасный, и то, что он почти «затерялся в США», и то, что он считается угрожающим. Я нигде не пишу, что это СУПЕРОПАСНЫЙВИРУСУБЬЕТНАСВСЕХ. Потому что это, конечно, не так. Нас убьет «Дельта», которая продолжит мутировать.

Ответить

Smaug The

Саша
2

Процитированная информация взята из препринта (это типа черновика научной статьи). Как отметила Медуза, очень похоже, что авторы перепутали два показателя летальности и сами же столкнулись со сложностью в интерпретации результатов. По факту они не понимают почему летальность повысилась у пожилых, но осталась прежней у остальных возрастных групп. Вероятно, они потом скорректируют свою работу после дополнительных исследований, но журналисты уже растащили явно предварительные выводы по новостям.

Если оставить отметку, что данные предварительные, взяты из черновика и могут быть скорректированы в будущем, то все станет норм.

Ответить

Саша Кириллова

Smaug
5

Это принимаю, добавлю про препринт и предварительность. Спасибо.

Ответить

Сергей Звезда

Smaug
2

Спасибо за правку!

Ответить

Дизайнер

Саша
0

не обращай внимание. смауг рвется и набрасывает чаще чем говорит дельные вещи

Ответить

Руслан Шекуров

4

Если собрать все штаммы, то разблокируется ачивка «Собери их всех» и в конце покажут мультик

Ответить

Глубокий шмель

Руслан
2

Мультик про туннель и свет в конце

Ответить

Netis

2
Ответить

Кристобаль Фейра

0

журналах The Lancet00170-5/fulltext)

@Саша Кириллова почините ссылку, пожалуйста. Это в разделе про Альфу.

Ответить

Саша Кириллова

Кристобаль
0

Поправила, должно работать

Ответить

Кристобаль Фейра

Саша
1

У меня всё ещё также и не работает, но возможно это кеш. Проверьте у себя, пожалуйста. Если проблема действительно снова есть, то вероятно стоит сообщить программистам о баге, а в статье использовать короткую ссылку, с ними таких проблем не бывает.

Ответить

Саша Кириллова

Кристоб…
1

Блин, такого нет у меня. Передам куда надо.

Ответить

Кристобаль Фейра

Саша
0

Очистка кеша не помогла, значит баг приложения, если у вас всё нормально показывает. Оставляю здесь данные для тех. поддержки.

Ответить

Кристобаль Фейра

Кристоб…
0
Ответить

Конституционный

Кристоб…
1

Это настолько древний баг, что уже фича.

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k. wintermute

0

*мем про как же я люблю бтс, вот они слева направо:*

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Vasya Stark

0

Oh shi~

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Криминальный спрей

–1

Как-то Лебедев говорил, что у вирусов нет штаммов 

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