Как медиа манипулируют новостями про вакцину и коронавирус

Разбираемся, как заголовки крупных медиа вводят в заблуждение и работают на армию антиваксеров.

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Люди читают новости по заголовкам. Восприятие зависит от того, на что поставлен акцент. Следите за руками:

Качество журналистики Интерфакса ссылка на статью

В Питере привилось 818.419 человек (по данным из их же статьи). Путем простейшей математики вычисляем, что 2.6 тысяч — это всего лишь 0.32% от всех привитых в городе. Но журналисты решили сделать акцент не на 99% людей, кто не заболел и защитился прививкой, а выделить «тысячи зараженных». Немногие открывают новость полностью и считают истинные пропорции заболевших.

Другие СМИ тоже делают акцент на одном проценте людей, у кого прививка не сработала:

Вручим медаль ТАСС за способствование страху перед вакциной статья ТАСС

Чуть более 20 тысяч заразившихся — это 0.8% от всех привитых первой дозой в Чехии (её получили 2.430.229 человек по данным из самой новости).

Такие заголовки создают впечатление, что вакцина бесполезна. Что даже после нее десятки тысяч людей всё равно заболевают. Тогда как в реальности простейшие подсчеты показывают, что после нее заражаются вирусом не более 1 процента вакцинированных.

Аналогичные примеры:

Заголовок: «СОТНИ заразились после китайской вакцины Sinovac»

Реальность: заразилось 618 человек из 677 348 привитых медработников. Это 0.09% из всех привитых . (статистика из самой статьи)

Заголовок: «Более 400 человек заболели после вакцинации».

Реальность: 423 человека из привитых 3 272 008 — это 0.0129% (статистика из самой статьи)

Подогреваем ситуацию на примерах знаменитостей:

РБК пишет: «Конгрессмен в США заразился после вакцинации». Он получил две дозы вакцины до 20 января, получил положительный тест 31 января, хотя симптомов никаких не было. Но РБК забывает уточнить, что после его вакцинации, вероятно, не прошло 2 недель, нужных для полного иммунитета и не упоминает, что после прививки заболевает не более 1%.

«Глава британского Минздрава заразился после вакцинации» — сообщает Лента. Если уж глава Минздрава, то это серьезно! Но опять же нет деталей, сколько времени прошло после его вакцинации и нет справочного пояснения, что возможность заболеть крайне, ничтожно мала.

Днище журналистики: «от вакцины умирают!»

Фейк от РИА: «более 3.3к американцев умерли после вакцины»

А вот это прямой фейк от ведущего американского канала Fox. Он взял данные из источника ковид-репортов, куда без проверки может добавлять информацию кто угодно. Ряд СМИ уже опровергли его заявление о 3 тысячах.

Манипуляция в Ленте: «В Швейцарии пять человек умерли после Pfizer»

Внутри статьи написано: "скончавшиеся пациенты были в возрасте от 84 до 92 лет и их смерть не связана непосредственно с прививкой ". Их смерть НЕ связана с прививкой, но заголовок создает следственно-причинную связь, будто они умерли именно после вакцины. И ничего, что они все глубоко престарелые и итак были близки к смерти. Главное — сенсация.

Не подтверждено у ТАСС: в Таиланде после вакцинации умерло более 100 человек.

Из текста: 20 смертей наступили по несвязанным с прививкой причинам, 4 случая неопределенные причины, по остальным ожидаются результаты расследования. То есть, нет ни одного подтверждения среди этой сотни умерших, но в заголовке это подано как факт — умерли после вакцины. «После» не означает «из-за», но ТАССу глубоко плевать.

Это всё неполный список новостей, такие искажения выходят стопками. К счастью, не у всех СМИ.