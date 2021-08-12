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Разборы
alien inс.

Как медиа манипулируют новостями про вакцину и коронавирус

Разбираемся, как заголовки крупных медиа вводят в заблуждение и работают на армию антиваксеров.

32 32 комментария
995 просмотров

Люди читают новости по заголовкам. Восприятие зависит от того, на что поставлен акцент. Следите за руками:

Качество журналистики Интерфакса ссылка на статью

В Питере привилось 818.419 человек (по данным из их же статьи). Путем простейшей математики вычисляем, что 2.6 тысяч — это всего лишь 0.32% от всех привитых в городе. Но журналисты решили сделать акцент не на 99% людей, кто не заболел и защитился прививкой, а выделить «тысячи зараженных». Немногие открывают новость полностью и считают истинные пропорции заболевших.

Другие СМИ тоже делают акцент на одном проценте людей, у кого прививка не сработала:

Вручим медаль ТАСС за способствование страху перед вакциной статья ТАСС

Чуть более 20 тысяч заразившихся — это 0.8% от всех привитых первой дозой в Чехии (её получили 2.430.229 человек по данным из самой новости).

Такие заголовки создают впечатление, что вакцина бесполезна. Что даже после нее десятки тысяч людей всё равно заболевают. Тогда как в реальности простейшие подсчеты показывают, что после нее заражаются вирусом не более 1 процента вакцинированных.

Аналогичные примеры:

Заголовок: «СОТНИ заразились после китайской вакцины Sinovac»

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Реальность: заразилось 618 человек из 677 348 привитых медработников. Это 0.09% из всех привитых. (статистика из самой статьи)

Сотни тайских медработников заразились после…
Министерство здравоохранения Таиланда заявило, что более 600 медицинских работников, получивших…
www.gazeta.ru

Заголовок: «Более 400 человек заболели после вакцинации».

Реальность: 423 человека из привитых 3 272 008 — это 0.0129% (статистика из самой статьи)

Более 400 человек заразились коронавирусом после…
В Швейцарии коронавирус выявили у 218 человек, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19. Это…
rg.ru

Подогреваем ситуацию на примерах знаменитостей:

РБК пишет: «Конгрессмен в США заразился после вакцинации». Он получил две дозы вакцины до 20 января, получил положительный тест 31 января, хотя симптомов никаких не было. Но РБК забывает уточнить, что после его вакцинации, вероятно, не прошло 2 недель, нужных для полного иммунитета и не упоминает, что после прививки заболевает не более 1%.

В США конгрессмен заразился коронавирусом после…
Член палаты представителей конгресса США Стивен Линч (демократ от штата Массачусетс) заразился…
www.rbc.ru

«Глава британского Минздрава заразился после вакцинации» — сообщает Лента. Если уж глава Минздрава, то это серьезно! Но опять же нет деталей, сколько времени прошло после его вакцинации и нет справочного пояснения, что возможность заболеть крайне, ничтожно мала.

Днище журналистики: «от вакцины умирают!»

Фейк от РИА: «более 3.3к американцев умерли после вакцины»

СМИ: более 3,3 тысячи американцев умерли после…
Не менее 3,3 тысячи человек умерли после получения вакцины от коронавируса в США с конца декабря…
ria.ru

А вот это прямой фейк от ведущего американского канала Fox. Он взял данные из источника ковид-репортов, куда без проверки может добавлять информацию кто угодно. Ряд СМИ уже опровергли его заявление о 3 тысячах.

Манипуляция в Ленте: «В Швейцарии пять человек умерли после Pfizer»

В Швейцарии пять человек умерли после вакцинации…
В Швейцарии пять человек умерли после прививки вакциной Pfizer. Все они были пожилого возраста. По…
lenta.ru

Внутри статьи написано: "скончавшиеся пациенты были в возрасте от 84 до 92 лет и их смерть не связана непосредственно с прививкой". Их смерть НЕ связана с прививкой, но заголовок создает следственно-причинную связь, будто они умерли именно после вакцины. И ничего, что они все глубоко престарелые и итак были близки к смерти. Главное — сенсация.

Не подтверждено у ТАСС: в Таиланде после вакцинации умерло более 100 человек.

В Таиланде после вакцинации от коронавируса…
Минимум 20 смертей оказались не связанными с вакцинацией и наступили из-за других заболеваний…
tass.ru

Из текста: 20 смертей наступили по несвязанным с прививкой причинам, 4 случая неопределенные причины, по остальным ожидаются результаты расследования. То есть, нет ни одного подтверждения среди этой сотни умерших, но в заголовке это подано как факт — умерли после вакцины. «После» не означает «из-за», но ТАССу глубоко плевать.

Это всё неполный список новостей, такие искажения выходят стопками. К счастью, не у всех СМИ.

Начитавшись таких заголовков, можно как минимум начать сомневаться в нужности вакцинации. А если сверху добить недоверием к властям, слабым образованием, фейками из соцсетей, и историями от знакомых, у кого "сосед после вакцины помер" — становится ясно откуда столько антиваксеров. Жаль, что СМИ не просвещают, а только способствуют этому бардаку. Даже крупные издания регулярно передергивают информацию ради кликов. Поэтому не ленитесь читать новости полностью — вся суть только внутри.

#разборы #alien_разбор #alien

32 32 комментария
27
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32 комментария
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TJ Raccoon

15

Все просто. По предложенным заголовкам никто не будет кликать и % репостов/цитируемости статьи будет минимальным. Для СМИ важен максимально агрессивный кликбейт)

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alien inс.

TJ
7

очень жаль, что таким занимается не желтуха, а крупнейшие сми в снг. а потом удивляются, почему такие низкие темпы вакцинации. вместо просвещения и обучения они нагоняют страх, помогают мифам и фейкам, это конечно днище

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Новенький утюг

alien
1

привет, ты впервые в жизни столкнулась с российскими СМИ, их манипуляциями и фейками, также, как накануне, впервые столкнулась с сенсациями в спорте? 
Эти СМИ ежедневно нагоняют страх, помогают фейками и мифами не только в отношении вакцин, а в отношении всего окружающего мира. 

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alien inс.

Новеньк…
1

ослу понятно, что СМИ очень предвзяты в вопросах политики, потому что это выгодно государству. но передрачивать официальную статистику для кликбейта, чтобы плодить антиваксеров и НЕ помогать государству с вакцинацией - нелогично. Великий Российский Спутник не хочет ставить собственное население - стремно звучит, пропагандисты должны наоборот помогать и нажимать на пользу. 

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Новенький утюг

alien
1

Зачем ты ищешь логику в болоте. Почему они должны делать что-то иначе в стране, где Песков спиралью от комаров защищался против ковида. Какая логика, какая благая цель, какая полезная пропаганда, какие стандарты журналистики(????), кому ты звонишь, это все конченые люди задача которых служить бояться и собирать кэш.

Пиздеть и манипулировать это уже часть их души. Профдеформация. Тем более, в основном ругают иностранные вакцины, показывая что там вокруг всё гниёт.

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alien inс.

Новеньк…
0

 в основном ругают иностранные вакцины, показывая что там вокруг всё гниёт.

про Спутник и смерти в России/СНГ тоже полно заголовков, я собирала нарочно разные страны 
Зачем ты ищешь логику в болоте

ну да, давайте забьем на все проблемы и несостыковки и будем молча-тихо хлебать говно, а че, нам уже привычно, страна такая

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Новенький утюг

alien
0

  забьем на все проблемы и несостыковки и будем молча-тихо хлебать говно, а че, нам уже привычно, страна такая 

уже давным давно все забили и даже нахлебались, настолько нахлебались, что несколько последних лет уверенно просят добавку и аппетитно причмокивают))) 

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Smaug The

Новеньк…
0

Ток сегодня в Офтоп постил, что они начали распространять фейки про штамм Йота

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Собственный единорожек88

5

Таким и украинские СМИ пестрят. Есть, например, новость про "Умерли после прививки", а там через 2-3 дня люди оказывались больными, заразившись ранее.
Но все конечно же будут писать *после* прививки. А кто-то начнет думать, что именно прививка вызвала болезнь...

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Феминизм здорового человека

Собственный
1

Свобода слова, такая свобода слова

Ответить

Феминизм здорового человека

3

Госпаде как же хорошо что я живу в деревне и единственное что смотрю в интернете это тж и смешные видосы на тытубе, поэтому я не знаю о тысячах людей убитых лично спутником и просто привился

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Bad Mother Fucker

Феминизм
1

вставился путинским шмурдяком?

Ответить

Феминизм здорового человека

Bad
0

Поставился пригожинской факциной

Ответить

Smaug The Terrible

2

Это лень и глупость журналистов, перекос в желтизну и кликбейт или сознательная информационная война?

Ответить

alien inс.

Smaug
3

хочется запостить в твитор или фб и отметить сами медиа, пушо это отличный вопрос, и кто то из их главных людей в тех сми должен это пояснить @Сергей Звезда есть знакомые из тасс-риа-ленты-рбк-интерфакса? 

Ответить

Сергей Звезда

alien
2

Да нет особо. Но тема хорошая, спасибо, что подняла. Мы, конечно же, отсеиваем такие новости и стараемся следить за загами: за полтора года пандемии наловчились в этом уже

Ответить

Феминизм здорового человека

alien
1

Увы, но пояснять тебе там никто ничего не будет

Ответить

alien inс.

Феминизм
1

если будет много ретвитов и все подхватят, то придется что то ответить 

Ответить

Феминизм

alien
2
Ответить

Новенький утюг

alien
1

Ты удивительна, поражает насколько жив в общем и в тоже время наивен твой мозг в отдельных вопросах. Реально кайф. Каждый твой пост это как будто возвращение из далёкого путешествия, с массой впечатлений, багажом знаний и прочего светлого, но ты совершенно не понимаешь того, как это все работает здесь, куда ты иногда возвращаешься.

Российские, фсбшные СМИ отвечают только перед хозяевами в Кремле. Почему, недавно на этот вопрос ответила @Даша Лейзаренко, потому что других СМИ в России все равно нет. Надо, и Рен тв станет информационным источником.

Ответить

Smaug The

Феминизм
0

Для них это загадка о трех стульях. Ну или цугцванг шахматным языком. Любой ответ сделает им только хуже

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Феминизм здорового человека

Smaug
2

А вот хуй знает
Но эффект по отношению к кампании вакцинации точно не положительный

Ответить

Хвост

2

В Питере привилось 818.419 человек (по данным из их же статьи). Путем простейшей математики вычисляем, что 2.6 тысяч — это всего лишь 0.32% от всех привитых в городе. Но журналисты решили сделать акцент не на 99%+ эффективности, а выделить в заголовке «тысячи зараженных»

Так, падажжите, тут кажется такая же манипуляция. 2600 заболевших из 818к не говорит о 99%+ эффективности. По такой формуле мы можем поделить количество непривитых-незаболевших на количество непривитых-заболевших и получить эффективность сидения на жопе против коронавируса не сильно ниже чем у вакцины

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alien inс.

Хвост
–1

поправлю насчет слова "эффективность", спасибо

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MedievalRain

1

Оба варианта верны, просто у тебя интерпретация в одну сторону, а у них в другую.

но в заголовке это подано как факт — умерли после вакцины.

«После» не означает «из-за»,

Они и не писали, что из-за. Что за предъявы?

можно как минимум начать сомневаться в нужности вакцинации.

Сомнения во всем - это хорошо, даже в такой "сакральной" теме.

Ответить

alien inс.

MedievalRain
1

 Они и не писали, что из-за. Что за предъявы?

Формально не писали ИЗ-ЗА. Но не надо докапываться юридически, сделай анализ того как отпечатывается в итоге в голове. Так можно подтянуть смертность к чему угодно и произвести ложное впечатление: Мужик поел бургер и после попал под машину. 100 человек вакцинировалось и после умерло. 1000 беременных ели йогурт и у них родились дети с гидроцефалией. Это просто классика хуёвой журналистики. Потому что это не объективное увязывание фактов, создает впечатление связи между ними. Это описывается в любой книге по логике, но журики ее нарушают 

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Правый кубок

0

Их за диверсию и срыв государственной программы по вакцинированию не пересажали ещё?

Ответить

Редкий дебаркадер

0

Кликбейтные заголовки есть везде, но если бы пропаганда (РТ, Первый, ВГТРК) вместо Украины двигала в массы здравые темы — вроде разбора популярных мифов о вакцине — все было бы сильно лучше. Не говоря уже о свободе СМИ с честной конкуренцией за умы сограждан.

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Редкий дебаркадер

Редкий
0

Почему пропаганда в этом плане важна — есть люди, которые воспринимают только подобным образом заряженный контент. Причем вне зависимости от политических предпочтений.

Ответить

Iван Ciрко

0

И после этого кто-то возмущается блокировками россми и агрегаторов в Украине.

Ответить

Новенький утюг

Iван
0

будь разрешен в Украине Спутиник + российские СМИ такого бы уровня мракобесие началось, страшно представить.

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Bot Bobs

0

Это вы ещё доктора Фаучи не анализировали 😀😀😀

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