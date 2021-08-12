Как медиа манипулируют новостями про вакцину и коронавирус

Разбираемся, как заголовки крупных медиа вводят в заблуждение и работают на армию антиваксеров.
Люди читают новости по заголовкам. Восприятие зависит от того, на что поставлен акцент. Следите за руками:
В Питере привилось 818.419 человек (по данным из их же статьи). Путем простейшей математики вычисляем, что 2.6 тысяч — это всего лишь 0.32% от всех привитых в городе. Но журналисты решили сделать акцент не на 99% людей, кто не заболел и защитился прививкой, а выделить «тысячи зараженных». Немногие открывают новость полностью и считают истинные пропорции заболевших.
Другие СМИ тоже делают акцент на одном проценте людей, у кого прививка не сработала:
Чуть более 20 тысяч заразившихся — это 0.8% от всех привитых первой дозой в Чехии (её получили 2.430.229 человек по данным из самой новости).
Такие заголовки создают впечатление, что вакцина бесполезна. Что даже после нее десятки тысяч людей всё равно заболевают. Тогда как в реальности простейшие подсчеты показывают, что после нее заражаются вирусом не более 1 процента вакцинированных.
Аналогичные примеры:
Заголовок: «СОТНИ заразились после китайской вакцины Sinovac»
Реальность: заразилось 618 человек из 677 348 привитых медработников. Это 0.09% из всех привитых. (статистика из самой статьи)
Заголовок: «Более 400 человек заболели после вакцинации».
Реальность: 423 человека из привитых 3 272 008 — это 0.0129% (статистика из самой статьи)
Подогреваем ситуацию на примерах знаменитостей:
РБК пишет: «Конгрессмен в США заразился после вакцинации». Он получил две дозы вакцины до 20 января, получил положительный тест 31 января, хотя симптомов никаких не было. Но РБК забывает уточнить, что после его вакцинации, вероятно, не прошло 2 недель, нужных для полного иммунитета и не упоминает, что после прививки заболевает не более 1%.
«Глава британского Минздрава заразился после вакцинации» — сообщает Лента. Если уж глава Минздрава, то это серьезно! Но опять же нет деталей, сколько времени прошло после его вакцинации и нет справочного пояснения, что возможность заболеть крайне, ничтожно мала.
Днище журналистики: «от вакцины умирают!»
Фейк от РИА: «более 3.3к американцев умерли после вакцины»
А вот это прямой фейк от ведущего американского канала Fox. Он взял данные из источника ковид-репортов, куда без проверки может добавлять информацию кто угодно. Ряд СМИ уже опровергли его заявление о 3 тысячах.
Манипуляция в Ленте: «В Швейцарии пять человек умерли после Pfizer»
Внутри статьи написано: "скончавшиеся пациенты были в возрасте от 84 до 92 лет и их смерть не связана непосредственно с прививкой". Их смерть НЕ связана с прививкой, но заголовок создает следственно-причинную связь, будто они умерли именно после вакцины. И ничего, что они все глубоко престарелые и итак были близки к смерти. Главное — сенсация.
Не подтверждено у ТАСС: в Таиланде после вакцинации умерло более 100 человек.
Из текста: 20 смертей наступили по несвязанным с прививкой причинам, 4 случая неопределенные причины, по остальным ожидаются результаты расследования. То есть, нет ни одного подтверждения среди этой сотни умерших, но в заголовке это подано как факт — умерли после вакцины. «После» не означает «из-за», но ТАССу глубоко плевать.
Это всё неполный список новостей, такие искажения выходят стопками. К счастью, не у всех СМИ.
Начитавшись таких заголовков, можно как минимум начать сомневаться в нужности вакцинации. А если сверху добить недоверием к властям, слабым образованием, фейками из соцсетей, и историями от знакомых, у кого "сосед после вакцины помер" — становится ясно откуда столько антиваксеров. Жаль, что СМИ не просвещают, а только способствуют этому бардаку. Даже крупные издания регулярно передергивают информацию ради кликов. Поэтому не ленитесь читать новости полностью — вся суть только внутри.
Все просто. По предложенным заголовкам никто не будет кликать и % репостов/цитируемости статьи будет минимальным. Для СМИ важен максимально агрессивный кликбейт)
привет, ты впервые в жизни столкнулась с российскими СМИ, их манипуляциями и фейками, также, как накануне, впервые столкнулась с сенсациями в спорте?
Эти СМИ ежедневно нагоняют страх, помогают фейками и мифами не только в отношении вакцин, а в отношении всего окружающего мира.
Зачем ты ищешь логику в болоте. Почему они должны делать что-то иначе в стране, где Песков спиралью от комаров защищался против ковида. Какая логика, какая благая цель, какая полезная пропаганда, какие стандарты журналистики(????), кому ты звонишь, это все конченые люди задача которых служить бояться и собирать кэш.
Пиздеть и манипулировать это уже часть их души. Профдеформация. Тем более, в основном ругают иностранные вакцины, показывая что там вокруг всё гниёт.
забьем на все проблемы и несостыковки и будем молча-тихо хлебать говно, а че, нам уже привычно, страна такая
уже давным давно все забили и даже нахлебались, настолько нахлебались, что несколько последних лет уверенно просят добавку и аппетитно причмокивают)))
Госпаде как же хорошо что я живу в деревне и единственное что смотрю в интернете это тж и смешные видосы на тытубе, поэтому я не знаю о тысячах людей убитых лично спутником и просто привился
вставился путинским шмурдяком?
Это лень и глупость журналистов, перекос в желтизну и кликбейт или сознательная информационная война?
Да нет особо. Но тема хорошая, спасибо, что подняла. Мы, конечно же, отсеиваем такие новости и стараемся следить за загами: за полтора года пандемии наловчились в этом уже
Увы, но пояснять тебе там никто ничего не будет
Ты удивительна, поражает насколько жив в общем и в тоже время наивен твой мозг в отдельных вопросах. Реально кайф. Каждый твой пост это как будто возвращение из далёкого путешествия, с массой впечатлений, багажом знаний и прочего светлого, но ты совершенно не понимаешь того, как это все работает здесь, куда ты иногда возвращаешься.
Российские, фсбшные СМИ отвечают только перед хозяевами в Кремле. Почему, недавно на этот вопрос ответила @Даша Лейзаренко, потому что других СМИ в России все равно нет. Надо, и Рен тв станет информационным источником.
А вот хуй знает
Но эффект по отношению к кампании вакцинации точно не положительный
В Питере привилось 818.419 человек (по данным из их же статьи). Путем простейшей математики вычисляем, что 2.6 тысяч — это всего лишь 0.32% от всех привитых в городе. Но журналисты решили сделать акцент не на 99%+ эффективности, а выделить в заголовке «тысячи зараженных»
Так, падажжите, тут кажется такая же манипуляция. 2600 заболевших из 818к не говорит о 99%+ эффективности. По такой формуле мы можем поделить количество непривитых-незаболевших на количество непривитых-заболевших и получить эффективность сидения на жопе против коронавируса не сильно ниже чем у вакцины
Оба варианта верны, просто у тебя интерпретация в одну сторону, а у них в другую.
но в заголовке это подано как факт — умерли после вакцины.
«После» не означает «из-за»,
Они и не писали, что из-за. Что за предъявы?
можно как минимум начать сомневаться в нужности вакцинации.
Сомнения во всем - это хорошо, даже в такой "сакральной" теме.
Редкий дебаркадер
Почему пропаганда в этом плане важна — есть люди, которые воспринимают только подобным образом заряженный контент. Причем вне зависимости от политических предпочтений.
И после этого кто-то возмущается блокировками россми и агрегаторов в Украине.
Новенький утюг
будь разрешен в Украине Спутиник + российские СМИ такого бы уровня мракобесие началось, страшно представить.