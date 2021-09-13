Простые ответы на вопросы: где и как голосовать, и стоит ли это делать в принципе.

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Выездное голосование на Ямале ЦИК

Кого выбираем

19 сентября по всей России пройдёт Единый день голосования — указом президента №367 назначены выборы депутатов Государственной Думы. Их количество определено в Конституции: 450. В 12 регионах состоятся выборы губернаторов, в 39 пройдут выборы местных парламентов и муниципальные кампании.

Закон о формировании Госдумы менялся настолько часто, что каждый раз депутатов избирали по новым правилам. Процесс жёстко регламентирован, поэтому избиратель запросто может растеряться. TJ отвечает на главные вопросы о предстоящих выборах.

Как выбираем

Половина, то есть 225 депутатов, избирается по федеральным партийным спискам. Избиратели отдают голос за ту или иную партию: в итоге те, кто преодолел порог в 5%, попадают в парламент.

Другая половина, ещё 225 депутатов, избирается по одномандатным округам. Россию с учётом границ регионов разделили на 225 частей, по каждой из которых в Думу проходит один кандидат, набравший больше голосов, чем соперники.

Схема нарезки одномандатных округов на выборах депутатов Государственной думы в европейской части России Схема ЦИК

Как распределяются места в партийных списках

Избиратели в этом случае голосуют не за конкретного человека, а за партию. Чтобы по итогам выборов определить, сколько мест кому досталось, используется несколько разных систем, изобретённых ведущими математиками. В России применяют метод наибольшего остатка или метод Хэйра-Нимейера.

Пример, который иллюстрирует работу метода и не показывает реального расклада сил:

Предположим, что на выборах в Думу проголосовали 56 миллионов 250 тысяч избирателей. А участвовали в них 5 партий. Вот сколько голосов они набрали:



Партия белых: 25 миллионов 50 тысяч голосов



Партия красных: 10 миллионов 100 тысяч голосов



Партия синих: 9 миллионов 40 тысяч голосов



Партия зелёных: 7 миллионов 30 тысяч голосов



Партия жёлтых: 5 миллионов 30 тысяч голосов

Метод наибольшего остатка реализуется так. Общее число голосов избирателей делится на общее число мандатов. Если нам надо распределить 225 мандатов, то мы делим 56 миллионов 250 тысяч на 225, получаем 250 тысяч. Это число называется «Первое избирательное частное» или «квота Хэйра».

Теперь число голосов, полученное каждой партией, делим на квоту Хэйра.



Партия белых: 25 050 000 / 250 000 = 100,2



Партия красных: 10 100 000 / 250 000 = 40,4



Партия синих: 9 040 000 / 250 000 = 36,16



Партия зелёных: 7 030 000 / 250 000 = 28,12



Партия жёлтых: 5 030 000 / 250 000 = 20,12

В первом круге распределения мандатов каждая партия получает столько мест в Думе, сколько у неё получилось в виде целого числа до запятой.

В нашем примере это 100+40+36+28+20=224 мандата.

Осталось одно место по партийным спискам, но как определить его судьбу? Этот мандат передаётся той партии, у которой при делении числа голосов на квоту Хэйра оказывается наибольший остаток. В нашем случае это Партия красных — у неё остаток 0,4.

В нашем примере мандаты распределились уже на втором круге, но это всего лишь показательная ситуация. На реальных выборах голоса распределяются не так ровно и идеально, поэтому может потребоваться несколько кругов распределения. Эта система применяется во многих странах и многократно прошла проверку практикой.

В реальной практике на выборах в Госдуму 2016 года «Единая Россия» получила 140 мест по партийным спискам, набрав по официальным данным 54,2% голосов. У КПРФ было 35 мест, у ЛДПР — 34, а партия «Справедливая Россия» провела так 16 депутатов.

Существует популярное заблуждение, что голоса, отданные за партии, не преодолевшие пятипроцентный барьер, «перераспределяются» между победителями. Законом такая практика не предусмотрена. В действительности голоса за партии, прошедшие пятипроцентный барьер, принимаются за 100% и между этими партиями распределяются депутатские мандаты. А голоса за партии, не прошедшие барьер, «сгорают».

Как избираются депутаты в одномандатных округах

Округа утверждаются на 10 лет вперёд. Последний раз такой закон приняли в 2015 году: так что нынешние выборы проводятся именно по этой схеме.

Чтобы определить, сколько в каждом регионе округов, используется «Единая норма представительства». Общее число избирателей (примерно 110 миллионов) делится на число мандатов (225). Получается примерно 489 тысяч. Считается, что примерно такое количество людей в среднем должен представлять один депутат.

Число избирателей в каждом регионе делят на Единую норму представительства: получается количество мандатов, которые может «позволить» себе тот или иной регион. Ведь далеко не во всех регионах проживает больше 489 тысяч человек. В Магаданской области, например, 140 тысяч жителей, в Ненецком автономном округе — 45 тысяч. От них в нижнюю палату направляется по одному депутату.

Чем больше людей живут в регионе, тем больше депутатов по округам он направляет в Госдуму. Больше всего парламентариев избираются от Москвы — 15 человек, от Московской области — 11 человек, от Краснодарского края и Петербурга — по 8 человек. На выборах 2016 года «Единая Россия» получила 203 места в Госдуме из 225 возможных таким способом.

Сколько партий участвуют в выборах

На момент начала избирательной кампании Минюст сообщил о 30 партиях, имеющих право выдвигать кандидатов. Партийные списки для регистрации в ЦИК сдали только 14 партий. Именно они будут в бюллетене. Порядок будет следующий:

КПРФ;

Российская экологическая партия «Зелёные»;

ЛДПР;

«Новые люди»;

«Единая Россия»;

«Справедливая Россия — За правду»;

«Яблоко»;

«Партия Роста»;

«Российская партия свободы и справедливости»;

«Коммунисты России»;

«Гражданская платформа»;

«Зелёная альтернатива»;

«Родина»;

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Правом выдвинуть кандидатов в одномандатных округах воспользовались эти же партии, а также «Российский общенародный союз». Однако ещё 174 кандидата подали документы в избирательные комиссии как самовыдвиженцы. Зарегистрировали только 11 из них. Формально они не относятся ни к одной из партий, но многие являются членами или сторонниками «Единой России», предпочитая скрывать это в ходе кампании.

Кого не пустили на выборы

За время своих полномочий предыдущий состав Госдумы добавил 50 составов преступлений в Уголовный кодекс — осуждённые по таким статьям лишены права выдвигать свои кандидатуры на выборах. Точно определить, сколько граждан лишены пассивного избирательного права, невозможно. Движение «Голос» оценило их количество в 9 миллионов человек.

В июне 2021 года вступили в силу поправки, лишающие права избираться лиц, «причастных к деятельности экстремистских организаций». Под этим зачастую понимали участие в «Фонде борьбы с коррупцией»(*) и штабах Навального(*), а также волонтёрство для этих и других организаций, связанных с политиком.

Под этим предлогом от участия в выборах отстранили множество кандидатов, в том числе главу муниципалитета Красносельского района Москвы Илью Яшина, юриста Любовь Соболь, региональных и муниципальных депутатов Льва Шлосберга, Юлию Галямину. По причине владения иностранными активами не допустили экс-кандидата в президенты от КПРФ на выборах 2018 года Павла Грудинина.

Навальный неоднократно пытался зарегистрировать политическую партию для участия в выборах, однако Минюст и суды под различными предлогами ему отказывали. В последний раз — в январе 2020 года из-за того, что название «Россия будущего» было занято другой партией, переименованной из «Партии свободных граждан». Уже в сентябре 2020 года эту партию ликвидировали, а в июне 2021 года создали новую партию под тем же названием. В выборах в Госдуму «Россия будущего» участия не принимает.

Как формируются избирательные комиссии

Формально избиркомы независимы от госорганов и никак им не подчиняются, а вмешательство в работу комиссий со стороны государства должно, по закону, пресекаться. На практике зачастую получается наоборот.

В России принята пятиэтажная структура избирательных комиссий:

Возглавляет всю систему Центральная избирательная комиссия;

Далее идут избирательные комиссии субъектов;



Следующий уровень – это окружные комиссии;



Затем идут территориальные комиссии (ТИК);



И, наконец, первичный уровень, на котором всё строится – это участковые избирательные комиссии (УИК).



Все комиссии формируются на 5 лет вперёд: нынешние составы проводят выборы до 2023 года. Занять место члена комиссии в этот период можно только, если кто-то выбыл.

ЦИК состоит из 15 человек: по 5 человек в неё назначают Госдума, Совет Федерации и президент. С избиркомами субъектов чуть сложнее: в каждом регионе принимается отдельный закон, по которому собирают комиссию в составе от 10 до 14 человек. Половину назначает местное заксобрание и половину — губернатор.

Каждая область, республика или край разбиты на несколько территорий, в каждой из которых создаётся ТИК. Как правило, границы совпадают с границами районов. Территориальные комиссии формируют участковые. На уровне ТИК и УИК появляется такая форма выдвижения членов комиссий, как собрания избирателей по месту жительства, работы, службы или учёбы.

Это один из самых непрозрачных механизмов и в то же время один из самых доступных. То есть если вы хотите стать членом комиссии, а политической партии, готовой вас выдвинуть, нет, то можно провести собрание во дворе и уговорить жильцов дома проголосовать за выдвижение. Если вы студент, то вас может выдвинуть ваша же учебная группа, а если вы где-то работаете, то подойдёт собрание отдела, цеха или управления. Именно так значительную долю мест в участковых комиссиях занимают учителя, врачи и другие сотрудники бюджетной сферы.

По общему правилу в комиссиях всех уровней не менее половины членов выбираются из числа кандидатов, предложенных партиями. В избирательные комиссии регионов двух человек выбирают по предложению ЦИК.

Как выдвигались кандидаты

Если по итогам предыдущих выборов в Госдуму партия провела хотя бы одного депутата, или набрала не менее 3% голосов, то такая партия может выдвинуть своего кандидата в округе без сбора подписей. Считается, что она уже получила необходимую поддержку избирателей.

Если партия провела хотя бы одного депутата в хотя бы одно из региональных законодательных собраний, то тоже считается, что она доказала поддержку избирателей и может выставить своего кандидата. На выборах 2021 года такой льготой обладали 16 партий.

Во всех остальных случаях партиям и кандидатам необходимо собирать подписи. Первый способ — партия собирает не менее 200 тысяч подписей по стране и регистрирует федеральный список. После этого она может выставить кандидата в одномандатном округе. Второй способ — сам кандидат может, не прибегая к помощи партии, собрать подписи не менее 3% избирателей округа. А если в округе меньше ста тысяч избирателей, то три тысячи подписей.

Вторым способом чаще пользуются независимые кандидаты, не связанные с властью. Но именно на этом этапе таких людей проще всего «отсеять». Процесс сбора подписей – долгое и утомительное занятие, а подписные листы имеют строгую форму. Очень легко ошибиться и вписать что-то не туда, куда надо. Или не вписать вообще, или написать не то. Все эти формальности, которые, по сути, никак не влияют на волеизъявление избирателя, позволяют избиркому воспользоваться формальным поводом и отказать кандидату в регистрации из-за таких нарушений.

Выборы в одномандатных округах проходят по системе относительного большинства. Для победы достаточно набрать больше, чем ваши соперники, причём необязательно больше 50%. Вторых туров здесь не предусмотрено.

Как узнать, кто избирается

Даже если вы не следите за новостями вокруг выборов, о кандидатах можно узнать на сайте ЦИК. Для этого нужно зайти в раздел «Цифровые сервисы» и кликнуть на подраздел «Информирование о кандидатах и избирательных объединениях». В открывшейся форме введите адрес места жительства.

В открывшемся окне выпадает информация о партиях и кандидатах. По новым веяниям избирательной моды одна графа в этих таблицах призвана информировать избирателя, есть ли среди тех, кто баллотируется, иностранные агенты. Пока такая пометка есть только у партии «Яблоко».

Когда я могу проголосовать

Голосование на выборах в Государственную думу будет проходить три дня, с 17 по 19 сентября. Все избирательные участки работают с 8:00 до 20:00 местного времени каждый день голосования. Досрочного голосования по общему правилу не предусмотрено.

Где мой избирательный участок

Найти свой участок также легко на сайте ЦИК. Для этого в разделе «Цифровые сервисы» нужно кликнуть подраздел «Информирование об избирательных комиссиях и комиссиях референдума».

В открывшемся окне появится информация о месте избирательной комиссии и её составе, а также карта.

Если я не смогу прийти на свой участок

Системы открепительных удостоверений для тех, кто не может прийти на свой участок в день выборов, больше нет. Она эволюционировала в систему «Мобильный избиратель».

Раздел «Мои выборы» в личном кабинете на «Госуслугах». Через него можно подать заявление о смене участка

Избиратель мог подать заявление о смене участка для голосования со 2 августа по 13 сентября 2021 года через «Госуслуги», МФЦ или ТИК. С 8 по 13 сентября это можно было сделать уже только в участковой избирательной комиссии.

Гражданину выдавали отрывной талон, однако он уже не играл роль открепительного удостоверения, как раньше. Информацию о смене участка комиссии будут самостоятельно передавать друг другу, а избирателю, как заверяет ЦИК, достаточно будет прийти с паспортом на доступный ему участок в день голосования.

Как проголосовать через интернет

Проголосовать на выборах в Госдуму можно тремя способами: лично на участке, на дому и дистанционно с помощью системы электронного голосования.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — пока ещё экспериментальная технология. На выборах в сентябре 2021 года проголосовать дистанционно смогут жители Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, Москвы и Севастополя.

Для этого избирателю нужно иметь подтверждённую учётную запись на портале «Госуслуг», со 2 августа по 13 сентября 2021 года подать заявление о включении в список избирателей для голосования посредством дистанционного электронного голосования.

Голосовать через интернет можно с 08:00 17 сентября до 20:00 19 сентября (по московскому времени) на портале голосования.

У электронного голосования есть как свои сторонники, так и противники. В качестве основных преимуществ такого вида волеизъявления эксперты называли удобство и безопасность в условиях длящейся пандемии. Координатор «Умного голосования» Леонид Волков в интервью «Медузе», напротив, высказался резко против ДЭГ, охарактеризовав его как «огромную разводку и абсолютное преступление против выборов».

По словам Волкова, электронное голосование открывает простор для массовых фальсификаций — якобы с его помощью чиновники намерены решить вопрос с плохой явкой в Москве и низким рейтингом «Единой России». Официально власти поощряют участие в ДЭГ, сообщая о рекордных показателях: более двух миллионов россиян зарегистрировались для участия в нём, из них 1,8 миллиона — москвичей.

Внешний вид мобильного приложения ДЭГ Фото РИА «Новости»

При голосовании через «Госуслуги» сложнее обеспечить тайну голосования. В этот момент невозможно проверить, делает ли свой выбор гражданин самостоятельно или он находится под давлением начальника или членов семьи. Однако на этот случай в ДЭГ предусмотрена функция отложенного голосования: избиратель может вернуться к заполнению бюллетеня в течение 24 часов с момента первой сессии и изменить свой выбор. Делать это можно не чаще чем раз в три часа, а 19 сентября — до 20:00 по московскому времени.

Насколько надёжно защищена от возможных рисков система ДЭГ — дискуссионный вопрос. В департаменте информационных технологий Москвы настаивают, что проследить судьбу отданного голоса невозможно: результат голосования шифруется на устройстве избирателя, а сам бюллетень не привязан к пользователю. Анонимность обеспечивается за счёт алгоритма «слепой подписи».

Известно, что серверы систем ДЭГ закрыты для контроля комиссий и наблюдателей, а доступ в Центр обработки данных ограничен. По мнению некоторых специалистов, это не позволяет убедиться, что система голосования соответствует исходному коду. Теоретически её возможно изменить.

Стоит ли идти на выборы

Один из самых провокационных вопросов последнего времени, на который люди разных политических взглядов дают разные ответы. Одни и те же спикеры могут с течением времени менять свою точку зрения.

Например, Екатерина Шульман перед президентскими выборами в 2018 году высказалась в том смысле, что, если на выборах нет кандидата, которому вы симпатизируете, то и делать на них нечего. В 2021 году политолог стала говорить, что на выборы ходить необходимо в любом случае, поскольку это помогает предотвратить и затрудняет массовые фальсификации. Довод здесь простой — получая свой бюллетень, вы однозначно снижаете вероятность его использования в криминальных целях.

Социологи заявляют о росте «политической апатии»: всё меньше россиян приходят на избирательные участки. В качестве причин для отказа избиратели называли недоверие к партиям и политикам, убеждённость, что их голос ничего не изменит. О намерении принять участие в выборах 2021 года сообщил только каждый второй опрошенный. Это соответствует уровню 2016 года — тогда явка на думские выборы впервые опустилась ниже 50% и составила 47,88%.

Среди оппонентов действующей власти распространено мнение, что сама «Единая Россия» заинтересована в низкой явке. Это позволит привести на участки только лояльный электорат, что обеспечит необходимый результат. Поэтому, как полагают опрошенные телеканалом «Дождь» политологи, явку необходимо повышать, чтобы обеспечить более объективный результат и затруднить работу фальсификаторам. Сорвать выборы в любом случае не получится: порога явки по действующему закону нет, а графа «против всех» давно исключена из бюллетеней.

Что нужно взять с собой

Паспорт и ручку. Своя ручка нужна, поскольку были случаи, когда избирателям на участке подсовывали ручку с исчезающими чернилами. Мало того, что пустой бюллетень по закону будет считаться недействительным, так ещё создаётся вероятность, что кто-то другой может поставить потом в него свою отметку.

Так что берите лучше с собой проверенную ручку, и уж, конечно же, не карандаш, который можно было бы легко затереть.

Сколько времени можно провести в кабинке для голосования и что там можно делать

Формально — сколько угодно. Никто вас не ограничивает в том, за какое время вы сделаете свой выбор, пока не закрылся участок. Способов занять себя в кабинке немного, нужно только поставить отметку в бюллетене.

Какую отметку — неважно. По привычке все ставят галочку, но никто не запрещает нарисовать сердечко, заштриховать квадратик или развлечься иным образом.

Помните главное — бюллетень действителен только тогда, когда можно однозначно установить волеизъявление избирателя. Например, если вы вычеркнули всю строку, протестуя таким образом против партии или кандидата, то таким образом невольно за него проголосовали.

Обязательно ли идти в кабинку для голосования

Нет. То, что выбор тайный — это ваше право, а не обязанность. Можете проголосовать хоть на подоконнике.

Другое дело, что явная и очевидная демонстрация того, какой выбор вы сделали, может быть расценена как незаконная агитация в день голосования, а провоцировать окружающих не стоит.

Могу ли я забрать бюллетень с собой

Пожалуйста, не делайте этого! Головную боль при этом вы создаёте только членам комиссий и никому больше. Бюллетени относятся к бланкам строгой отчётности, при подсчёте голосов сверяется число выданных с числом бланков в урне и, если это число не совпадает, то комиссия садится заново пересчитывать все бюллетени несколько раз, пока не обнаружит, что это не случайная ошибка.

Можно ли вести фото- и видеосъёмку на участке

Во-первых, однозначно нельзя снимать всё, что происходит в кабинках, потому как у нас тайное голосование.

Во-вторых, нельзя снимать заполненные бюллетени. По той же причине.

В остальном особых ограничений нет — люди часто делают фото на память, или даже просто снимают информационные стенды.

Будут ли наблюдатели

Лично контролировать ход голосования могут наблюдатели, направленные партиями и общественными палатами. КПРФ и «Единая Россия» заявили о готовности направить своих сторонников на все 97 тысяч участков на все дни голосования. По приблизительным подсчётам, для этого партиям понадобится около 500 тысяч человек. Сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц назвал эти планы завышенными, сказав, что «ни у кого нет столько людей». На выборах 2016 года ЦИК зарегистрировал 264 тысячи наблюдателей.

Впервые выборы пройдут без наблюдателей от ОБСЕ. Россия согласовала визит не более 50 представителей от этой организации, на что её представители заявили, что привыкли сами определять количество наблюдателей, необходимое для эффективного и достоверного наблюдения.

Наблюдателей также будет направлять федеральная Общественная палата и её филиалы в регионах — по предварительным данным, они подготовили и обучили 250 тысяч человек, как по заявке от партий, так и общественных активистов. По существующим правилам, палаты на каждый участок смогут направить до шести человек, при этом их списки не меньше, чем за три дня должны быть представлены в ТИК.

А что с фальсификациями

Что коренным образом подрывает доверие к избирательной системе, так это фальсификации. Они в массе своей организованы на участковых избирательных комиссиях. Непосредственно на участки приходят избиратели, получают бюллетень, опускают его в урну или КОИБ. На этом этапе проще всего подделать результаты: вбросы, пожалуй, неофициально лидируют среди преступных способов исказить волеизъявление.

Лабораторно чистый, можно сказать академический образец такого вброса продемонстрировали, например, на участке 2783 в районе Раменки в Москве во время голосования по поправкам в Конституцию.

Большая проблема кроется и в надомном голосовании. Избиратель, который, например, в силу болезни или инвалидности, не может прийти на участок, может потребовать, чтобы к нему пришли с ящиком для переносного голосования. Сопровождать членов комиссии, отправившийся в поквартирный обход, может наблюдатель, но ему в таком случае придётся покинуть участок. Это чревато вбросами, поскольку наблюдателей физически не хватает, чтобы полноценно контролировать всю деятельность избиркомов.

В итоге надомное голосование зачастую оказывается просторным полем для фальсификаций. Недобросовестные члены комиссий, пока их никто не видит, наполняют переносные ящики бюллетенями и подделывают подписи избирателей, которые их, якобы, вызывали.

На выборах в Госдуму будет применяться и выездное голосование, получившее после кампании по поправкам в Конституцию нелестное название «голосования на пеньках». Несмотря на то, что ЦИК обещал отказаться от применения такой технологии, в итоге некоторые регионы разрешили голосовать на детских площадках, футбольном поле и даже на автобусной остановке.

Почему нельзя будет наблюдать за выборами онлайн

За прозрачностью на предстоящих выборах наблюдать будет особенно сложно. ЦИК отказался от общедоступных интернет-трансляций с избирательных участков, оставив такую возможность только для партий и кандидатов на специальном служебном сайте.

Я против видеонаблюдения, которое превращается в дорогостоящую бессмыслицу. Анализируя наш опыт предыдущий, это любой самый супернезависимый эксперт подтвердит, огромный поток выливался в интернет и реакцию получали: единицы, десятки, может быть, жалоб и обращений. Выхлоп был минимальный, если пересчитать все обращения. Элла Памфилова Председатель ЦИК

Позднее Памфилова высказалась ещё более резко, заявив, что «видеонаблюдение — это не праздное любопытство, чтобы лёжа на диване смотреть кино какое-то». Председатель ЦИК пояснила, что желающие иметь доступ к видеотрансляции смогут записаться в наблюдатели и пройти обучение «для понимания происходящего на выборах».

Памфилова также заявила, что другие страны могут «скачать» данные россиян, «подменить картинку» и дискредитировать результаты выборов.

В движении «Голос» назвали предложенную ЦИК систему «профанацией». По версии избиркома каждой партии предоставят пять аккаунтов на портале, по одному аккаунту получат региональные отделения и кандидаты-одномандатники. Каждый аккаунт даёт возможность смотреть трансляцию с четырёх участков. Таким образом, одна партия максимально сможет наблюдать за происходящим на 1260 участках.

Это означает, федеральному штабу нужно обратиться к регионам и одномандатникам, и сказать — а отдайте нам, пожалуйста, свой единственный аккаунт. Уверен, никто не захочет отдавать свой единственный аккаунт. Но если в результате неимоверного труда получится — ура, партия сможет контролировать целых 2,5% участков. Отлично, спасибо огромное ЦИК. Иван Шукшин Член Совета регионального отделения движения «Голос» в Краснодарском крае

2-2,5% Столько участков «накроет» каждая партия при видеонаблюдении по новой схеме ЦИК

1,3% Столько участков «накроет» каждый кандидат-одномандатник при видеонаблюдении по новой схеме ЦИК и при 300 УИКах в округе

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