Основной вопрос — из-за чего произошёл взрыв, который привёл к гибели двух человек. По словам властей, пока ничто не указывает на теракт.

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Фото «Коммерсанта»

Вечером 12 августа в маршрутном автобусе в Воронеже произошёл взрыв. Пострадало 19 человек, двое из которых позднее скончались в больнице. Причины случившегося официально не раскрываются, но, по данным СМИ, основной считается версия неисправности оборудования.

TJ рассказывает, что о взрыве говорят очевидцы и какие версии отрабатываются следователями.

Что известно о пострадавших и проверках

При взрыве автобуса пострадало 19 человек, из которых 15 госпитализировали. 35-летней женщине оторвало голени, в больнице ей провели ампутацию, но тем же вечером она умерла в реанимации. Утром 13 августа стало известно о смерти ещё одной пострадавшей — скончалась женщина 1966 года рождения.

По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, большинство пострадавших находятся в БСМП №1: состояние двоих людей тяжёлое, ещё девятерых — средней степени тяжести. Один пострадавший в тяжёлом состоянии с ожогами 1-2 степени находится в реанимации ВОКБ №1, ещё один — в БСМП №10 в состоянии средней степени тяжести с травмами «нижних конечностей».

Утром 13 августа в Воронеже проверили весь подвижной состав транспортных предприятий, сообщил Гусев. Угроз не обнаружили, после чего на дороги города вышло 800 автобусов.

Проверка автобусов в Воронеже Видео губернатора Александра Гусева

Следственный комитет возбудил уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров (часть 2 статьи 238 УК РФ). Расследование на контроль взял председатель СК Александр Бастрыкин. Вместе со следователями на месте происшествия работали криминалисты и взрывотехники ФСБ.

Что о произошедшем говорят очевидцы, пострадавшие и водитель автобуса

В автобусе находилось 35 человек. Взрыв произошёл, когда он стоял на остановке у торгового центра «Галерея Чижова». По словам водителя автобуса Алексея Олейникова, всё случилось, когда он собирался выезжать.

«Мы стояли на остановке, люди садились в автобус, загорелся красный. Они заходили с пешеходного пешехода. Выезжаю — вот такой хлопок, стёкла, дым, не понимаю, что произошло», — сказал он.

В соцсетях появилась видеозапись проишествия. На ней видно, что взрыв в автобусе №10А произошёл в центре салона, но ближе к левой стороне.

Очевидец, шедший мимо автобуса из магазина, рассказал Baza, что после взрыва все люди стали разбегаться в стороны. «Жену вместе с детьми спрятал за остановку, и рванул в автобус. Залез через окно вместе с ещё одним парнем, освободили девочку лет 11-12. Её зажало между сиденьями конкретно, пришлось раздвигать [кресла] вдвоём», — сообщил мужчина.

По словам воронежца, после взрыва в воздухе ощущался «едкий запах», «явно не от газа». «Вы видите, на автобусе нет баллонов, он ездит на солярке. Солярка так не взрывается, если взрывается, то горит», — отметил очевидец.

Очевидец рассказывает о взрыве Видео Baza

Пострадавшая Вера Шульгина рассказала, что взрыв случился через минуту после того, как она села на сиденье в автобусе. «Был громкий звук, я открыла глаза — всё в дыму, крики, я смотрю на себя, вся в крови, ноги в крови, девушка рядом лежит. Все начали выбегать, я не могла встать — кто-то вынес», — рассказала девушка.

Очень много ссадин, стружка железная вся повпивалась. Мелкие-мелкие щепки железа. Сумка, ноги, всё в них. Уже на улице я увидела, что крыша завёрнута, и все бока разорваны, а людей повыбрасывало. Крови были целые лужи, очень многие повредили конечности. Рядом девчонки сидели, у всех ноги были в крови, ещё две держались за голову, у них волосы были в крови. Вера Шульгина пострадавшая

По данным Baza, некоторым раненым сообщили, что в самое ближайшее время у них будут брать анализы с кожи – так называемые «соскобы». Это поможет определить источник возникновения этих мелких, но множественных травм и химический состав веществ, осевших на коже людей после взрыва.

Осколки стёкол разлетелись на шесть полос улицы и тротуар, засыпав припаркованные автомобили, повредив остановку и соседние киоски, сообщает «Коммерсант». По данным издания, около автобуса собралось около тысячи горожан, которых к месту случившегося не пускала полиция.

Первые минуты после взрыва Видео «Настоящий Воронеж»

После происшествия улицы в районе взрыва перекрыли, на месте работали более 15 экипажей полиции, Росгвардии, ППС, ДПС, два пожарных расчёта и сотрудники ФСБ. Утром 13 августа движение и остановку открыли: горожане стали приносить к месту взрыва цветы.

РИА Новости ✔ Воронеж. К автобусной остановке, у которой вчера взорвался автобус (2 погибших), несут цветы

Какие версии отрабатывают следователи и был ли в автобусе газ

Первой версией случившегося назвали неисправность газового оборудования. Источник «Интерфакса» в службах транспортного надзора сообщил, что в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше. Из него произошла утечка и прогремел взрыв, отмечал собеседник агентства.

По данным Baza, водитель автобуса заявил сотрудникам МЧС, что маршрутка не была оборудована газом, а работала на дизельном топливе. Позже компания-перевозчик подтвердила, что весь принадлежащий ей транспорт работает на дизеле. Об этом же заявил и замруководителя городского управления транспорта Максим Захаров.

По данным телеграм-канала «112», ранее компанию-владельца взорвавшегося автобуса привлекали к административной ответственности за незаконную установку газовых баллонов.

«112» и «Пятый канал» сообщают, что транспорт принадлежит ИП «Радченко». Наталья Радченко рассказала, что автобус проходил техобслуживание около двух недель назад и находился в исправном состоянии. По данным «112», водитель прошёл перед сменой техосмотр, а взрыв произошёл в задней части левого колеса.

По данным источника ТАСС, основная версия случившегося — неисправность оборудования транспортного средства либо внесение изменений в его конструкцию.

Фото Александра Тимошинова

Почему версию теракта не рассматривают и каковы первые результаты экспертизы

Вице-губернатор Воронежской области Сергей Соколов заявил «Интерфаксу», что на данный момент версия теракта не рассматривается. «Пока ничто не указывает на то, что это мог быть теракт», — отметил он.

По словам источника RT в правоохранительных органах, против версии теракта говорит то, что на месте не обнаружили не следов поражающих элементов, которыми начиняют СВУ. «Кусков проволоки, гвоздей, чем специально начиняют взрывные устройства нет, но есть ранения у людей — от осколков, обшивки автобуса. Не исключают версию взрыва и безоболочного взрывного устройства», — сообщил собеседник телеканала.

Источник «Интерфакса» передаёт, что эксперты не нашли следов «бризантных взрывчатых веществ» в автобусе. По словам собеседника агентства, в рамках дела проведут ещё взрыво-техническую и биологическую экспертизы. По данным ТАСС, во время экспертизы предварительно установили, что взрыв произошел в районе бензобака в левой части автобуса.

Автобус после взрыва Фото СК