Главное о падении Кабула. Боевики из «Талибана» в шаге от полной власти над Афганистаном, а президент бежал из страны Статьи редакции
Итоги дня, когда афганские власти окончательно уступили власть террористам, а также реакция мирового сообщества.
- Боевики «Талибана» начали наступление на столицу Афганистан утром 15 августа. На тот момент Кабул оставался последним крупным городом, не находящимся под контролем группировки. С 13 по 15 августа боевики захватили Кандагар, Пули-Алам, Джелалабад, Мазари-Шариф, а также взяли под контроль бывшую американскую аэробазу Баграм — США размещали там войска почти все 20 лет активности в стране.
- Окружив Кабул, представители группировки объявили, что контролируют всю территорию Афганистана. Талибы заявили, что иностранцы могут покинуть город, а если хотят остаться — должны зарегистрировать своё присутствие у представителей движения.
- В президентском дворце в Кабуле начались переговоры афганских властей с делегацией «Талибана» о передаче власти. В МВД страны пообещали, что она пройдёт мирно, Кабул не подвергнется нападению и правоохранительные органы обеспечат безопасность города.
- «Талибан» заявлял, что ждёт скорейшей мирной передачи власти и стремится к созданию «инклюзивного афганского правительства», в котором смогут участвовать все граждане страны, сообщает «Аль Арабия». По данным «Би-би-си», талибам запретили стрелять в воздух в честь захвата столицы.
- Представители «Талибана» заверили, что уважают права женщин и разрешат им работать, учиться и выходить из дома без мужского сопровождения при условии ношения чадры, передаёт «Аль Арабия».
- Жители Кабула панически восприняли новости о наступлении талибов, пишет «Би-би-си». По данным издания, у банков выстраивались очереди людей, которые пытались снять со счетов наличные. Многие афганцы массово ехали в аэропорт, некоторые — бросали свои автомобили в пробках.
- «Люди очень боятся, пытаются найти убежище. Мы знали, что талибы захватят Кабул, но не так быстро. Мы рассчитывали по крайней мере на три месяца, но они уже окружили город», — рассказал РБК житель Мохаммад Абей.
- Вечером местные СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну вместе с советником по национальной безопасности Хамдуллой Мухиб и глава администрации Фазл Махмудом Фазли.
- По данным «Азия-Плюс», Гати улетел в Таджикистан, откуда дальше должен уехать в третью страну. Информацию о бегстве Гани из страны подтвердил глава высшего совета по нацбезопасности Абдулла Абдулла.
- После отставки президента управление страной должны были передать совету, в который вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и экс-президент Абдул Ахад Карзай.
- «Талибан» приказал своим боевикам войти в Кабул, чтобы предотвратить мародерство в городе, сообщает Sky News. По словам представителя движения, полиция и чиновники покинули свои посты, поэтому в столице возникли проблемы с правопорядком. Уходивших из Кабула без боя силовиков закидывали камнями, сообщает РБК.
- В Кабуле ввели комендантский час с 21:00 для предотвращения беспорядков, заявил исполняющий обязанности главы МВД Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал.
- После того, как боевики «Талибана» вошли в Кабул, они заявили, что не согласны с передачей власти временному правительству и требуют передать им управление над Афганистаном напрямую.
- Врачи одной из больниц Кабула сообщили, что к ним обратились более 40 человек, получивших ранения в перестрелках в пригороде афганской столицы.
- Талибы заявили из дворца в Кабуле, что объявят о создании Исламского Эмирата Афганистана, сообщает AP. Так государство называлось в 1990-е годы, когда «Талибан» уже находился у власти в стране.
Реакция мира и России на захват Афганистана
- По данным Reuters, сотрудники посольства США в Кабуле начали эвакуацию из столицы Афганистана утром 14 августа. Источник агентства сообщал, что город покинули не все, посольство продолжило работать. Позже его перенесли в аэропорт Кабула, а вечером туда эвакуировали посла США.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что развитие ситуации в стране произошло «быстрее ожидаемого». Он отметил, что талибы получат «решительный ответ», если вмешаются в процесс эвакуации американцев.
- Россия отказалась от эвакуации дипломатов, так как представители «Талибана» гарантировали безопасность дипломатических миссий всех стран. В посольстве РФ заявили, что готовы сотрудничать с переходным правительством Афганистана. При этом Москва «пока не признаёт талибов в качестве законных властей» страны, сообщили РИА «Новости» в МИД.
- Власти Германии объявили, что приостанавливают работу своего посольства в Кабуле и рекомендовали всем гражданам срочно покинуть Афганистан. Все сотрудники посольства переехали в аэропорт, сообщил глава МИД Хайко Масс.
- Вслед за США и Германией закрыли посольства и эвакуировали персонал Канада и Франция.
- В Ватикане папа римский Франциск призвал к «диалогу» для разрешения конфликта во время своей воскресной молитвы, передаёт Reuters. «Я присоединяюсь к единодушной озабоченности ситуацией в Афганистане, прошу вас помолиться вместе со мной богу мира, чтобы прекратился шум оружия и чтобы решения были найдены за столом переговоров», — сказал он.
- Иран подготовил временное жильё для афганских беженцев в трёх провинциях, а Пакистан заявил о готовности принять афганских журналистов и членов их семей.
В конце апреля страны НАТО во главе с США начали выводить войска из Афганистана спустя почти 20 лет военного присутствия в регионе. После этого группировка «Талибан» организовала масштабное наступление и к началу августа группировка захватила около 65% страны.
В конце июля руководство Евросоюза заявило, что не признает власть «Талибана», если те захватят её военным путём. В этом случае страна подвергнется международной изоляции, пообещал спецпосланник в Афганистане Томас Никлассон. Об этом же заявлял посол США в ООН.
Организации «Талибан» и «Исламское государство» признаны в Российской Федерации террористическими, их деятельность запрещена на территории страны.
мировое сообщество: реагирует
@Вахтёр , оправдание терроризма.
Будешь с ним в одном СИЗО чилить.
За что? Это же друзья кремля
Тебе методичку новую не завезли? Там в Кабуле США ведут переговоры с бородатыми, чтобы им дали вывезти людей.
пук
Пук-пук. Кажется, ты обосрался.
Тем временем нынешняя администрация президента США - это просто фееричное внешнеполитическое позорище, которое не сделало вообще ничего, для того, чтобы предовратить эту ситуацию. За то очень удачно было просрано 2 триллиона долларов налогоплательщиков и 2500 убитых военных
Ты налоговый резидент США? Пойдешь на митинг за просранные миллиарды? Пусть бидон ответит за всё!
Напоминаю, что именно Трамп принял решение об выводе войск из Афганистана. Байден лишь отсрочил для подготовки, но в общем-то, не сильно это что-то поменяло.
ну что, закончилась уже эта зарница, можно выходить из укрытия?
Хаха, учитывая, что данная ситуация популяризирует исламистов и даст сигнал другим радикалам, что можно взять под контроль целую страну и вести переговоры на равных с США/РФ, то пора строить укрытия)
пора строить склады для хранения героина
Первый канал уже начал обелять Талибан и называть террористов друзьями? У кого телеяшик есть
Тебя на Ютубе забанили? Все трансляции телеканалов давно ведутся онлайн.
Ну, пизда. Сначала эмират Афганистана, потом начнутся территориальные претензии к Таджикистану и Туркмении, потом война, а потом Путя скажет про нож в спину.
НАТО-НАТО!!!