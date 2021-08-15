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Саша Кириллова

Главное о падении Кабула. Боевики из «Талибана» в шаге от полной власти над Афганистаном, а президент бежал из страны Статьи редакции

Итоги дня, когда афганские власти окончательно уступили власть террористам, а также реакция мирового сообщества.

37 37 комментариев
2706 просмотров
Жители Афганистана на границе с Пакистаном 15 августа Фото AFP
  • Боевики «Талибана» начали наступление на столицу Афганистан утром 15 августа. На тот момент Кабул оставался последним крупным городом, не находящимся под контролем группировки. С 13 по 15 августа боевики захватили Кандагар, Пули-Алам, Джелалабад, Мазари-Шариф, а также взяли под контроль бывшую американскую аэробазу Баграм — США размещали там войска почти все 20 лет активности в стране.
  • Окружив Кабул, представители группировки объявили, что контролируют всю территорию Афганистана. Талибы заявили, что иностранцы могут покинуть город, а если хотят остаться — должны зарегистрировать своё присутствие у представителей движения.
  • В президентском дворце в Кабуле начались переговоры афганских властей с делегацией «Талибана» о передаче власти. В МВД страны пообещали, что она пройдёт мирно, Кабул не подвергнется нападению и правоохранительные органы обеспечат безопасность города.
  • «Талибан» заявлял, что ждёт скорейшей мирной передачи власти и стремится к созданию «инклюзивного афганского правительства», в котором смогут участвовать все граждане страны, сообщает «Аль Арабия». По данным «Би-би-си», талибам запретили стрелять в воздух в честь захвата столицы.
  • Представители «Талибана» заверили, что уважают права женщин и разрешат им работать, учиться и выходить из дома без мужского сопровождения при условии ношения чадры, передаёт «Аль Арабия».
  • Жители Кабула панически восприняли новости о наступлении талибов, пишет «Би-би-си». По данным издания, у банков выстраивались очереди людей, которые пытались снять со счетов наличные. Многие афганцы массово ехали в аэропорт, некоторые — бросали свои автомобили в пробках.
Obaidullah Rahimi Mashwani @IamObaidRahimi
Capital Kabul right now, Traffic blocked, everyone is in a hurry and are rushing to their homes.
#Kabul #Afghanistan https://t.co/QqDXwUm5c7
  • «Люди очень боятся, пытаются найти убежище. Мы знали, что талибы захватят Кабул, но не так быстро. Мы рассчитывали по крайней мере на три месяца, но они уже окружили город», — рассказал РБК житель Мохаммад Абей.
Hadees Pardes @hadesspardes
We might be seeing a surrender deal in #Kabul soon but hope there is no #bloodshed. https://t.co/jX1mZDL9fo
  • Вечером местные СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну вместе с советником по национальной безопасности Хамдуллой Мухиб и глава администрации Фазл Махмудом Фазли.
  • По данным «Азия-Плюс», Гати улетел в Таджикистан, откуда дальше должен уехать в третью страну. Информацию о бегстве Гани из страны подтвердил глава высшего совета по нацбезопасности Абдулла Абдулла.
خبرگزاری تسنیم ✔
لحظه خروج اشرف غنی از افغانستان

🔹رئیس‌جمهور افغانستان در پی محاصره کابل توسط طالبان از افغانستان فرار کرد و منابع از احتمال تسلط طالبان بر کابل طی ساعات آینده خبر می‌دهند.

🔹همچنین سخنگوی طالبان نیز با انتشار بیانیه‌ای از ورود اعضای این گروه به شهر کابل خبر داد.
tn.ai/2555100
@Ta...
لحظه خروج اشرف غنی از افغانستان

🔹رئیس‌جمهور افغانستان در پی محاصره کابل توسط طالبان از افغانستان فرار کرد و منابع از احتمال تسلط طالبان بر کابل طی ساعات آینده خبر می‌دهند.

🔹همچنین سخنگوی طالبان نیز با انتشار بیانیه‌ای از ورود اعضای این گروه به شهر کابل خبر داد.
tn.ai/2555100
@TasnimNews
Президент Гати покидает Афганистан
  • После отставки президента управление страной должны были передать совету, в который вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и экс-президент Абдул Ахад Карзай.
  • «Талибан» приказал своим боевикам войти в Кабул, чтобы предотвратить мародерство в городе, сообщает Sky News. По словам представителя движения, полиция и чиновники покинули свои посты, поэтому в столице возникли проблемы с правопорядком. Уходивших из Кабула без боя силовиков закидывали камнями, сообщает РБК.
Видео РБК
  • В Кабуле ввели комендантский час с 21:00 для предотвращения беспорядков, заявил исполняющий обязанности главы МВД Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал.
  • После того, как боевики «Талибана» вошли в Кабул, они заявили, что не согласны с передачей власти временному правительству и требуют передать им управление над Афганистаном напрямую.
Очереди на границе с Пакистаном Фото EPA
  • Врачи одной из больниц Кабула сообщили, что к ним обратились более 40 человек, получивших ранения в перестрелках в пригороде афганской столицы.
EMERGENCY (English) @emergency_ngo
🔴 Over 40 wounded people arrived at our hospital in #Kabul. Most came from fighting in the #Qarabagh area. 22 have been hospitalised, the others (less serious) referred to other facilities. We are receiving more casualties. #Afghanistan
  • Талибы заявили из дворца в Кабуле, что объявят о создании Исламского Эмирата Афганистана, сообщает AP. Так государство называлось в 1990-е годы, когда «Талибан» уже находился у власти в стране.

Реакция мира и России на захват Афганистана

  • По данным Reuters, сотрудники посольства США в Кабуле начали эвакуацию из столицы Афганистана утром 14 августа. Источник агентства сообщал, что город покинули не все, посольство продолжило работать. Позже его перенесли в аэропорт Кабула, а вечером туда эвакуировали посла США.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что развитие ситуации в стране произошло «быстрее ожидаемого». Он отметил, что талибы получат «решительный ответ», если вмешаются в процесс эвакуации американцев.
State of the Union @CNNSotu
Secretary of State Antony Blinken defends the Biden administration's decision to pull US forces out of Afghanistan: "The idea that the status quo could have been maintained by keeping our forces there, I think, is simply wrong." #CNNSOTU https://cnn.it/3jVcEPU https://t.co/qlX6LU7BTB
  • Россия отказалась от эвакуации дипломатов, так как представители «Талибана» гарантировали безопасность дипломатических миссий всех стран. В посольстве РФ заявили, что готовы сотрудничать с переходным правительством Афганистана. При этом Москва «пока не признаёт талибов в качестве законных властей» страны, сообщили РИА «Новости» в МИД.
  • Власти Германии объявили, что приостанавливают работу своего посольства в Кабуле и рекомендовали всем гражданам срочно покинуть Афганистан. Все сотрудники посольства переехали в аэропорт, сообщил глава МИД Хайко Масс.
  • Вслед за США и Германией закрыли посольства и эвакуировали персонал Канада и Франция.
  • В Ватикане папа римский Франциск призвал к «диалогу» для разрешения конфликта во время своей воскресной молитвы, передаёт Reuters. «Я присоединяюсь к единодушной озабоченности ситуацией в Афганистане, прошу вас помолиться вместе со мной богу мира, чтобы прекратился шум оружия и чтобы решения были найдены за столом переговоров», — сказал он.
  • Иран подготовил временное жильё для афганских беженцев в трёх провинциях, а Пакистан заявил о готовности принять афганских журналистов и членов их семей.

В конце апреля страны НАТО во главе с США начали выводить войска из Афганистана спустя почти 20 лет военного присутствия в регионе. После этого группировка «Талибан» организовала масштабное наступление и к началу августа группировка захватила около 65% страны.

В конце июля руководство Евросоюза заявило, что не признает власть «Талибана», если те захватят её военным путём. В этом случае страна подвергнется международной изоляции, пообещал спецпосланник в Афганистане Томас Никлассон. Об этом же заявлял посол США в ООН.

Ужас одних и безразличие других: что происходит…
Боевики, которых годами сдерживали американские силы, активно наступают последние три месяца. Что…
tjournal.ru

Организации «Талибан» и «Исламское государство» признаны в Российской Федерации террористическими, их деятельность запрещена на территории страны.

#афганистан #войны #войны21века #лонгриды

37 37 комментариев
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37 комментариев
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ну и в чем он не прав

14

мировое сообщество: реагирует

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dead

ну
0
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Предварительный блик

2

Когда уже Талибан освободит Россию??

Ответить

Действительный рубин

Предварительный
10
Ответить

Люц Шнайдер

Предварительный
0

@Вахтёр , оправдание терроризма.

Ответить

Действительный рубин

Люц
2

@Шахтёр призыв вахтёра

Ответить

Люц Шнайдер

Действи…
0

Будешь с ним в одном СИЗО чилить.

Ответить

Обязанный паркур

Люц
1

За что? Это же друзья кремля

Ответить

Люц Шнайдер

Обязанн…
0

Тебе методичку новую не завезли? Там в Кабуле США ведут переговоры с бородатыми, чтобы им дали вывезти людей. 

Ответить

Обязанный паркур

Люц
0

пук

Ответить

Люц

Обязанн…
0

ты мне открыл глаза.

Ответить

Люц

Обязанн…
0

Пук-пук. Кажется, ты обосрался.

США и «Талибан» подписали соглашение о мире и…
Вывод войск США и НАТО должен завершиться через 14 месяцев. Предполагается, что число военных…
rbc-ru.turbopages.org
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Yuriy

Люц
0

Так, материалы удаляем!

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Люц

Yuriy
0

У меня справка.

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Yuriy

Люц
0

Так, я шутить не буду, ссылки удаляем!

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Обязанный

Люц
0

обосрался 

Так не друзья чтоли?

Ответить

Люц

Обязанн…
0

Друзья США — наши друзья. Так сказать партнёрские отношения. А чё хотел-то?

Ответить

Действительный

Люц
1

@Шахтёр быстрее, тут угрозы!!

Ответить

Обязанный паркур

Люц
0

Ну и в чем он не прав? 

Ответить

Рейтгейт

4

Тем временем нынешняя администрация президента США - это просто фееричное внешнеполитическое позорище, которое не сделало вообще ничего, для того, чтобы предовратить эту ситуацию. За то очень удачно было просрано 2 триллиона долларов налогоплательщиков и 2500 убитых военных

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Люц Шнайдер

Рейтгейт
–2

Ты налоговый резидент США? Пойдешь на митинг за просранные миллиарды? Пусть бидон ответит за всё!

Ответить

Ранний пёс_анон

Рейтгейт
0

А чего ты видишь в из обосрыче США?

Ответить

Александр Елисеев

Рейтгейт
0

Напоминаю, что именно Трамп принял решение об выводе войск из Афганистана. Байден лишь отсрочил для подготовки, но в общем-то, не сильно это что-то поменяло.

Ответить

Bad Mother Fucker

1

ну что, закончилась уже эта зарница, можно выходить из укрытия?

Ответить

Чембельбес

Bad
8

Хаха, учитывая, что данная ситуация популяризирует исламистов и даст сигнал другим радикалам, что можно взять под контроль целую страну и вести переговоры на равных с США/РФ, то пора строить укрытия)

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Bad Mother Fucker

Чембельбес
0

пора строить склады для хранения героина

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Dobrosvet

Bad
1

Скоро Россия нахмурится по полной.

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Slow Zeleniy

Bad
2

Нет, все только начинается, судя по всему 🤡

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solawind

1

Первый канал уже начал обелять Талибан и называть террористов друзьями? У кого телеяшик есть

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Люц Шнайдер

solawind
2

Тебя на Ютубе забанили? Все трансляции телеканалов давно ведутся онлайн.

Ответить

Ivan Yakovych Franko

1
Ответить

Alexander Star

1

Ну, пизда. Сначала эмират Афганистана, потом начнутся территориальные претензии к Таджикистану и Туркмении, потом война, а потом Путя скажет про нож в спину.

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N/a

1

https://twitter.com/Rimmy_Downunder/status/1426838276703330310

Rimmy @Rimmy_Downunder
there's currently a british guy called Lord Miles in Kabul having a wonderful time. https://t.co/nW4R9d6VVB
Ответить

Грузинский холод

0

Тот случай когда лучше бы солдаты НАТО

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Добрая Булочка

0

Есть позиции русских реперов по данному вопросу?

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Люц Шнайдер

–1

НАТО-НАТО!!!

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Действительный рубин

Люц
0

НАТО нам НЕ НАДО!

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