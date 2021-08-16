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Яна Ломакина

«Мы давно уже установили связи»: как Россия отреагировала на захват «Талибаном» Афганистана Статьи редакции

Чиновники готовы сотрудничать с группировкой и не видят смысла эвакуировать из Кабула всех дипломатов.

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Глава МИД Сергей Лавров жмёт руку представителю движения «Талибан» на встрече в Москве в 2021 году Фото Эмина Джафарова/«Коммерсант»

15 августа экстремистская группировка «Талибан» взяла под контроль всю территорию Афганистана и фактически захватила власть в стране. После захода боевиков в столицу государства Кабул президент Ашраф Гани согласился снять с себя полномочия и бежал в Узбекистан. Началось формирование временного правительства, но талибы заявили, что хотят передачи власти напрямую и объявили о создании Исламского Эмирата Афганистана.

В России «Талибан» запрещён: движение находится в списке организаций, признанных террористическими. При этом 8 июля представители российского МИД провели в Москве переговоры с делегацией «Талибана», а после установления их контроля над Афганистаном заявили о намерении сотрудничать.

TJ показывает, как российские чиновники отреагировали на захват власти в Афганистане талибами.

Когда талибы наступали на Кабул, российское посольство не эвакуировали, но после захвата столицы частично передумали

13 августа боевики «Талибана» захватили большую часть страны и взяли город Пули-Алам, находящийся всего в 50 км от столицы, а через два дня начали наступление на Кабул. Норвегия, Швеция, Канада, Дания, Германия и другие страны закрыли свои посольства и начали эвакуацию сотрудников, США сократили штат дипредставительсва. Россия же не стала вывозить дипломатов.

Представительство России работало в обычном режиме, поскольку «Талибан» пообещал сотрудникам безопасность. «Да, у нас хорошие отношения с Россией, и наша политика в целом заключается в обеспечении безопасных условий для функционирования российского и других посольств», — сказал официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин.

15 августа экстремистская группировка «Талибан» вошла в столицу Афганистана и заявила о контроле над всей территорией страны. Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сказал, что российская сторона не ожидала, что захват власти боевиками произойдёт так быстро.

16 августа Россия всё же решила эвакуировать часть сотрудников посольства в Кабуле. «Часть наших сотрудников будет отправлена в отпуска или эвакуирована каким-то иным образом просто так, чтобы не создавать слишком большое количество присутствия», — сказал Кабулов. По его словам, в посольстве находятся около 100 человек.

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Граждан России из Афганистана не эвакуировали

По словам Кабулова, обращений об эвакуации от граждан России, проживающих в Афганистане, в посольство не поступало. Он отметил, что им следует сохранять спокойствие, без лишней необходимости не выходить из дома и «не привлекать к себе внимания до полного прояснения ситуации».

Были ли российские туристы в Афганистане, неизвестно. С 16 августа российские авиакомпании, рейсы которых пролегают через воздушное пространство страны, приняли решение её облетать. Через воздушное пространство Афганистана летают только две компании — «Аэрофлот» и грузовая авиакомпания AirBridgeCargo, сообщил «Интерфаксу» источник в отрасли.

«Необходимо готовиться к худшему»: по мнению российских чиновников, захват власти в Афганистане талибами опасен для России и союзных государств

  • Глава МИД Сергей Лавров, называвший делегацию талибов «вменяемыми людьми», после их наступления в Афганистане сказал, что Россия сожалеет об их решении «урегулировать ситуацию» в стране военным путём. По его словам, Москва не удовлетворена нынешним положением дел и заинтересована в возобновлении переговоров с участием всех политических, этнических, конфессиональных сил Афганистана.
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала противоборство правительственных войск и талибов в Афганистане плодом «мыслительного процесса» США. «Удивительно, но факт: в Афганистане идёт противостояние двух сил, обе из которых — результат мыслительного процесса США. С ужасом мир следит за результатом очередного исторического эксперимента Вашингтона», — написала дипломат.
  • Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что после захвата власти талибы «будут осуществлять дальнейшие агрессивно-провокационные действия в отношении других государств, с которыми граничит Афганистан». По его мнению, наибольшая опасность грозит Таджикистану: «Узбекистан имеет достаточно большую армию на границе, насколько я понимаю. Туркменистан очень серьезно поддерживает Китай, а в Таджикистане, внутри которого достаточно много приверженцев движения "Талибан", складывается серьезная ситуация».
  • Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий считает, что НАТО и США должны перебросить свои силы в Афганистан, поскольку они «несут личную, персональную ответственность за происходящее». Водолацкий отметил, что афганские военные из-за наступления талибов начали переходить на территорию Узбекистана, а это «чревато последствиями для тех территорий, которые входят в геополитическое пространство, связанное с Россией».
  • По мнению вице-спикера Совета Федерации Константина Косачёва, после захвата Афганистана угроза России и её союзникам будет возрастать. «Уже заметен рост интереса ИГИЛ к Афганистану и Центральной Азии в связи с поражением боевиков в Сирии и Ираке. Независимо от того, договорятся в итоге ИГИЛ с Талибаном (а и такой сценарий исключать нельзя), угроза России и ее союзникам будет объективно возрастать», — написал он в фейсбуке. Косачёв убеждён, что нестабильность в Афганистане угрожает практически всем странам, есть вероятность возникновения там новой базы международного терроризма.
  • Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал захват власти в Афганистане талибами «очередной американской аферой» против мусульман: «Говорили, что никогда не выйдут оттуда, теперь бросили всех и сбежали. Представьте, десятилетиями там погибают люди, там уже больше двух миллионов было погибших мирных жителей, еще лет пять назад. Сейчас сколько погибло там? Бедных людей мучают». Он добавил, что союзным государствам России и соседям Афганистана необходимо укрепить границы и готовиться к худшему.

Россия не признаёт режим талибов (пока), но при этом готова сотрудничать

Кабулов 16 августа заявил, что Россия не будет спешить с признанием талибов законными властями Афганистана. «Насчёт признания мы никуда не спешим. Мы посмотрим, как режим будет себя вести», — сказал он.

Спецпредставитель президента сказал, что у России хорошие отношения как с афганским правительством, так и с «Талибаном». «Будем налаживать отношения, опираясь на наработанный уже за последние годы материал», — сказал Кабулов, сказав, что будет контактировать с представителями «Талибана» по телефону.

Кабулов сообщил, что Россия давно подготовила почву для сотрудничества и установила контакты с «Талибаном», поэтому не видит со стороны движения угрозы.

Мы давно уже установили связи, контакты с движением талибов [...]. То, что мы загодя подготовили почву для разговора с новой властью в Афганистане, это актив российской внешней политики, который мы используем по полной в долгосрочных интересах Российской Федерации.

Мы давно обговаривали с талибами перспективу дальнейшего развития событий после их захвата власти в стране, и они неоднократно подтверждали, что у них нет экстерриториальных целей, они выучили свои уроки в Афганистане 2000 года.

Замир Кабулов
спецпредставитель президента России по Афганистану

По мнению спецпредставителя, талибы гораздо более договороспособны, чем официальные афганские власти — последних он называет «марионеточным кабульским правительством». Кабулов утверждает, что пока нет ни одного факта, подтверждающего угрозу для России или среднеазиатских республик со стороны группировки.

В России заговорили о том, нужно ли оставлять «Талибан» в списке запрещённых организаций или исключить оттуда

«Талибан» могут исключить из списка запрещённых в России террористических организаций только после резолюции Совета Безопасности ООН, заявил Кабулов. По его словам, сначала все члены СБ должны выпустить резолюцию, где признают, что новая власть готова вести себя «цивилизованно». «Вот когда такая точка зрения станет общей для всех, тогда процедура начнётся», — сказал спецпредставитель в эфире «России 24». По его словам, такая резолюция возможна, если талибы будут соблюдать права человека.

Кабулов считает, что 20 лет назад «Талибан» заслуженно внесли в список запрещённых террористических организаций «за то поведение, которое им было присуще в те времена». На его взгляд, талибы «прекрасно выучили урок». «Если же они его не доучили, тогда им придётся столкнуться с большими сложностями во взаимоотношениях не только с Россией, но со всем мировым сообществом», — заявил он.

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что исключать «Талибан» из списка запрещённых организаций «ни в коем случае нельзя», поскольку это может поставить вопрос о легитимизации террористических организаций.

Экстремистская группировка «Талибан» захватила власть в Афганистане в течение нескольких недель после того, как США вывели из страны войска спустя почти 20 лет военного присутствия в регионе.

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8-9 августа делегация «Талибана» провела переговоры с представителями российского МИД в Москве. Как и на трёх предыдущих встречах, боевики пообещали не нападать на центральноазиатские государства, бороться с террористической группировкой «Исламское государство» и «искоренять наркопроизводство» в Афганистане. При этом ряд аналитиков полагает, что доход с наркотрафика составляет не меньше половины (до миллиарда долларов) бюджета группировки.

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Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.

#политика #афганистан #войны #войны21века

40 40 комментариев
27
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40 комментариев
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Берг

26

Россия не ведёт переговоры с террористами.
Твёрдо и чётко.

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Nick Rosenberg

Берг
11

Разве МИД ведет переговоры с хаванским? Вот то то же.

Ответить

Берг

Nick
0

Кстати да

Ответить

криво-косо

Берг
6

Чел...

Ответить

Михаил Зеленин

Берг
–21

терроризм это действия, а не статус. Пока Талибан не совершает террактов в отношении России и ее союзников - почему бы и не поговорить. Проблемы Янки - их личные проблемы.

Ответить

Берг

Михаил
8

вешать предыдущую администрацию на столбах - это так не по-террористически, так па-русски

Ответить

Михаил Зеленин

Берг
–17

Не наши проблемы.  

Ответить

Берг

Михаил
12

У вас в Лахте вообще проблем нет, мы в курсе.

Ответить

Научно-Техническ

Берг
0

Там бутылка за плохие комменты

Бля, на тж тоже oh wait

Ответить

Nick Rosenberg

19

Кто бы сомневался, что очередной людоедский режим станет лучшим другом России?

Ответить

Doktor Streyndzhlav

2

Спасибо за хороший взвешенный разбор непростых взаимоотношений.
Ожидаю подрывы в комментариях про то, что с террористами и убийцами вести переговоры нельзя.

Ответить

Утренний томагавк_два

Doktor
–2

ожидай

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Утренний
5

Так уже

Ответить

FOX

5

На его взгляд, талибы «прекрасно выучили урок»

Ответить

Утренний томагавк_два

5

Спасибо что записали цитаты. Очень смешно будет на переобувку смотреть через пару месяцев

Ответить

ouxen

Утренний
0

Это будет прискорбно

Ответить

FOX

3

америка сдерживала (худо бедно) - плохая
америка  ушла - плохая что ушла
эвакуирует своих - плохая что не 100500 афганцев

Ответить

Противный Никита

1
Ответить

Woody Johnson

1

С кем бы так дружить против США, чтобы не обосраться (с) Россия

Ответить

Ramin Adaev

0

Меня со вчерашнего дня мучает один вопрос. Если Талибан запрещен в РФ, то с какого перепуга наши ведут с ними активный диалог и даже приглашают в Москву?

Ответить

Сельскохозяйственный нос

Ramin
2

Потому что законы для тебя написаны

Ответить

Sam Lowry

Ramin
1

Потому, что это сила, с которой нужно считаться 

Ответить

Алексей Иванов

1

Россия не признаёт режим талибов (пока), но при этом готова сотрудничать

Ага, а потом признают в обмен на признание крыма

Ответить

криво-косо

Алексей
0

Возможно, уже идёт обсуждение об исключение из списка запрещённых террористических организаций

Ответить

Дмитрий Тимофеев

1

мочить в сортире... но потом

Ответить

Нервный меч

1

захарова как обычно

Ответить

Стильная самочка орангутана

0

не видят смысла эвакуировать

Подождём пока бошки полетят, а там и смысл появится 

Ответить

Мистер Блондин

0

Мы русские с нами Аллах

Ответить

Макс Романенко

0

После начала военной операции США и Великобритании против Талибана осенью 2001 года представители талибов вышли на связь с российскими пограничниками на таджикско-афганской границе и от имени духовного лидера Муллы Омара предложили Москве объединиться для борьбы с американской агрессией. Как рассказал в интервью Би-Би-Си занимающий должность секретаря Совета безопасности Сергей Иванов, Россия ответила на это предложение «всемирно известным англоязычным жестом F*** off»

Были же времена...

Ответить

Плотный Орзэмэс

0

Это все до первого инцидента.

Ответить

Определенный фонарь

0

Уже заметен рост интереса ИГИЛ к Афганистану

Какой нахрен игил? Его же уничтожили уже раз пять

Ответить

Andrew Sychev

Определенный
0

Это тебе так сказали 

Ответить

パイナップル アリクサンダ

Определенный
0

Исламское движение Узбекистана, что базировалось в Афгане, года два назад присягнуло на верность ИГИЛ. Теперь они представляют вилает Хорасан, Боко Харам присягнула в Африке, вот и все. В Сирии и Ираке разбили, а в других тлеет.

Ответить

Определенный фонарь

0

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал захват власти в Афганистане талибами «очередной американской аферой» против мусульман

Ответить

German Zarovniaev

0

Больно читать такой бред

Ответить

Дмитрий Зубков

0

Дружат с муслимами, потому что боятся. Боятся развития их ячеек в РФ, спонсирования терактов, провокаций на Кавказе. По сути РФ тут заложница и вынуждена играть счастливую мину. 

Ответить

Dobrosvet

0

Новые друзья.
Ждем братский Афганистан в ОДКБ, шах и мат, русофобы.

Ответить

Весенний Влад

–1

Ждем ножа в спину от осмелевших "друзьяшек"

Ответить

Andrew Sychev

–1

Они и с собакой готовы сотрудничать, за долю от трафика геры

Ответить

Nikolay Vasiliev

–1
Ответить
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