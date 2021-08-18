В городах жалуются на вынужденный отказ женщин от работы и учёбы, а в отдалённых местах сообщают об убийствах афганок талибами.

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Афганская женщина в лагере беженцев в Кабуле после переселения Фото Рахмата Гюль, AP

15 августа «Талибан» после многих лет войны с правительством Афганистана занял столицу, заполучив власть над страной. Движение известно радикальными религиозными взглядами, так что его победа стала для женского населения страны серьёзной угрозой.

Хотя представители «Талибана» настаивают, что будут уважать женщин, верят им немногие — во время правления 20 лет назад талибы лишили жительниц практически всех прав, нередко угрожая и убивая за нарушение правил. TJ рассказывает многолетнюю историю борьбы афганских женщин за свободу, и о возможном откате к Средневековью с повторным приходом к власти военизированного движения.

Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической и её деятельность запрещена на территории страны.

В 20 веке женщины Афганистана могли учиться, работать и носить открытую одежду

Положение женщин в Афганистане на протяжении всей истории оставалось шатким. В стране правили религиозные порядки, ограничивавшие жительниц в правах, например, запрещая носить открытую одежду или работать наравне с мужчинами.

Ситуация начала улучшаться с 1919 года во время правления Аманулла-хана, чья жена королева Сорайа выступала за права женщин, в том числе за возможность получать школьное образование и медицинскую помощь. Реформы, начатые при этой семье, продолжились при короле Мухаммеде Захир-шахе.

Благодаря осторожным, но планомерным решениям монарха женщины Афганистана начали обретать всё больше прав, что отразили в Конституции страны в 1964 году. В законе говорилось о равных правах всех жителей, в том числе в образовании, работе и выборах. Хотя до равных прав всё равно было далеко, например, женщины не могли получить паспорт.

Важнейшим правом, которое получили афганские женщины в то время, стало доступное для городских жительниц школьное, профессиональное и высшее образование. К 1974 году в Афганистане обучалось больше 100 тысяч студенток. Для сравнения, студентов насчитывалось около 600 тысяч. Число образованных девушек росло в последующие годы: с 20% в 1976 году до 30-40% в 1985 году. Усилия легитимного правительства оценили в ЮНЕСКО, наградив за достижения в области образования.

Женщины всё больше занимались политической и социальной жизнью страны. Тогдашний премьер-министр Афганистана призывал отказываться от ношения чадры (полностью скрывающей тело и лицо одежды) не только в Кабуле, но и в отдалённых районах. Некоторых решившихся на это женщин забивали камнями, но власти не закрывали на это глаза, как прежде, а отправляли виновных в тюрьму.

Со временем появлялись движения за права женщин. В 1977 году кабульская студентка Мина Кешвар Камаль основала «Революционную ассоциацию женщин Афганистана» (РАЖА). Активистку убили спустя 10 лет из-за её правозащитной деятельности.

Студентки медицинского факультета университета Кабула, 1962 год Фото STAFF/AFP/Getty Images

В 1978 году власть захватила прокоммунистическая Народно-демократическая партия Афганистана (НДПА). Её сторонники стремились полностью искоренить ислам в стране, сделав Афганистан светским государством. НДПА настаивала на гендерном равенстве, запретив принудительные и ранние браки, а также позволив женщинам участвовать в политике. Например, коммунистку Анахиду Ратебзад назначили министром культуры, а писательницу Масуму Эсмати — министром образования.

Благодаря десятилетиям относительно доступного образования к 1992 году женщинами были 50% учащихся и 60% преподавателей университета Кабула, 70% школьных учителей, 50% гражданских госслужащих и 40% врачей, говорится в исследовании профессора Центра региональных исследований Пешаварского университета Сарфраза Хана.

Фото Кристи Спенглер, Sygma

Хотя реформы значительно улучшили положение женщин в афганском обществе, они скорее касались жительниц больших городов (и то не всегда). В сельской местности женщины по-прежнему подвергались притеснениям и редко имели возможность получить образование.

В 1990-е годы для афганских женщин вновь наступило Средневековье: им запретили учиться и могли казнить за «проступки»

Однако насильно полностью изменить общество, в котором по-прежнему оставались глубоко верующие жители, было слишком сложной задачей для НДПА. В 1979 году из локальных мятежей началась десятилетняя война между приверженцами традиционных исламских устоев и кабульского правительства, поддерживаемого властями СССР.

Общество радикализировалось, в стране возникло множество группировок боевиков, которые стали править разными регионами Афганистана. C 1992 года власть в стране фактически принадлежала различным группам боевиков-моджахедов, воевавшим с НДПА и боровшимся между собой.

При моджахедах женщины лишились почти всех прав: их обязали носить чадру, запретили пользоваться духами и ходить на каблуках, выходить из дома позволяли с разрешения мужа и только в случае необходимости. Жительницам Афганистана запретили работать в офисах, на радио, телевидении и женских школах, так как моджахеды считали их местом «разврата».

Сарфраз Хан в исследовании отмечает, что члены вооружённых формирований врывались в дома и грабили, насиловали и убивали женщин, а также похищали их для насильной женитьбы и сексуального рабства. Забить насмерть жительницу Афганистана в то время могли за подозрение в супружеской измене.

С 1994 года территории Афганистана начало захватывать новое движение «Талибан», придерживающееся радикальных «средневековых» исламских идей. К 1997 году практически вся территория страны контролировалась талибами, которые объявили её Исламским эмиратом Афганистан.

Требования «Талибана» к женщинам сходились с теми, что предъявляли моджахеды. Закрылись школы для девочек, женщин обязали носить полностью скрывающую лицо и тело одежду (паранджу или чадру). Талибы запретили жительницам садиться на передние сидения автомобиля и ездить в такси без родственников-мужчин, а также посещать отели и свадьбы, проходящие в отелях.

По правилам «Талибана», женщины могли лечиться у врачей-женщин, а если требовалась помощь врача-мужчины, её могли оказать только в присутствии мужа или родственника. Чаще всего женщинам не разрешали работать, поэтому многим из них, в том числе с высшим образованием, приходилось попрошайничать или оказывать секс-услуги. При этом талибы позволили вдовам наследовать состояние мужа и отказываться от брака с его родственниками.

Наказание за нарушение правил шариата было разным: от публичного осуждения до избиений, тюрьмы и казни.

Правила талибов касались не только женщин, но и мужчин. Жителям Афганистана запрещалось слушать музыку, танцевать, играть в футбол, запускать воздушных змеев и смотреть телевизор. Однако основатель центра аналитики Афганистана Томас Рутинг, побывавший в стране в 1999 году, отметил в исследовании, что правила «Талибана» нередко нарушались жителями.

В 2001 году режим талибов пал — его разрушили войска США в ответ на отказ движения выдавать лидера организации «Аль-Каида» Усаму бен Ладена, ответственного за теракт в Нью-Йорке 11 сентября.

С разгромом талибов в Афганистане приняли законы, защищающие права и дающие больше свобод женщинам

С крахом режима талибов положение женщин в стране начало улучшаться. Однако Афганистан по-прежнему оставался одной из самых опасных стран для женщин: в 2011 году она занимала первое место, а в 2018 — второе после Индии.

В 2004 году в стране приняли новую Конституцию, в которой закрепили равные права мужчин и женщин и запрет любой дискриминации. Это дало возможность жительницам Афганистана получить собственные документы гражданина — прежде их выдавали только мужчинам.

Важным шагом стало принятие в 2009 году закона о защите женщин от насилия (EVAW), который предусматривает уголовное наказание за 22 типа жестокого обращения и дискриминации, в том числе за изнасилование, принудительный брак, избиения, запрет на учёбу, работу и приобретение собственности. Консервативные члены парламента тогда выступили против принятия закона, поэтому его издал указом тогдашний президент Хамид Карзай.

За 20 лет афганки добились возможности работать вне дома, в том числе в политике и полиции, водить автомобиль и заниматься спортом. Делами нарушения прав женщин или насилия в отношении них частично занимаются служащие женщины, что даёт большую возможность для правосудия.

При этом, отметила в докладе правозащитная организация Human Rights Watch (HRW), соблюдению EVAW мешают прокуроры, судьи и полиция, иногда не принимающая заявления жертв и отговаривающая от заведения уголовного дела на обидчика. Также давление на женщин оказывает консервативное афганское общество, семья, финансовая зависимость от мужчин и страх потери детей из-за развода.

Афганки в Кабуле 7 августа 2021 года Фото AFP

Происходили и откаты назад. В 2012 году Хамид Карзай поддержал «Кодекс поведения» для афганских женщин, созданный советом улемов (мусульманских богословов). Кодекс вводил новые ограничения для религиозных жительниц Афганистана, в том числе им запрещалось общаться с незнакомыми мужчинами в школах, офисах и на рынках. В некоторых случаях по кодексу разрешалось избивать жену. Правозащитницы настаивали, что правами женщин поступаются из-за возможных мирных переговоров с талибами, которым правительство хочет угодить.

Столкновения с группировками талибов в Афганистане продолжались, а мирное время в стране так и не наступало. Решить затяжной конфликт предполагалось при помощи мирных переговоров с талибами, в том числе при участии США. В 2020 году американские власти и «Талибан» подписали мирный договор, предусматривавший сокращение на треть военных США, однако страна вывела их полностью. С правительством Афганистана переговоры должны были продолжаться, однако в августе 2021 года «Талибан» захватил власть в стране.

Талибы утверждают, что будут уважать права женщин, но новости из Афганистана пока это опровергают

Возвращение власти к «Талибану» спустя 20 лет стало потрясением для афганских женщин и правозащитников. В HRW опасались, что закон и защите женщин от насилия и в целом их права окажутся под угрозой из-за религиозной консервативности талибов. Правозащитники отметили, что хотя борьба за равенство может стать сложнее при «Талибане», сейчас в стране есть правовая база и немало квалифицированных юристов, в том числе женщин.

Официальные лица «Талибана» в последние годы стремятся к легитимности, соответственно им необходимо учитывать изменившиеся реалии Афганистана. Судя по опросам населения, большинство жителей считает важным защищать права женщин в стране.

С запретом обучения и работы для девочек и женщин тоже вряд ли согласятся современное население Афганистана, особенно городское: они уже успели привыкнуть к тому, что их дети могут свободно учиться в школах. К примеру, в недавнем отчёте говорится, что из девяти миллионов учеников школ, 3,5 миллиона — девочки. Однако Афганистан — аграрное государство с преимущественно сельским, а не городским населением.

Автор исследования изменений политики талибов Томас Руттиг отметил, что афганские правозащитные организации смогли добиться от «Талибана» уступок, что может говорить о повышении лояльности движения к жителям. Однако позитивных сдвигов в отношении прав женщин ждать не стоит, считает Руттиг.

Талибы после захвата власти обещают уважать права женщин, позволив им учиться и работать. Жительницы смогут выходить на улицу без сопровождения мужчин, но делать это разрешат только в хиджабе (насколько закрытой должна быть одежда — не ясно). Представитель «Талибана» заявил, что казнить и забивать камнями людей смогут только по решению суда.

«Мы заверяем людей, особенно в Кабуле, что их имущество и жизнь в безопасности», — добавил представитель «Талибана» Сухайль Шахин. Талибы также отмечали, что одна из их целей — дать женщинам возможность внести свой вклад в развитие афганского общества.

Бывшая корреспондентка Reuters и Washington Post Эми Феррис-Ротман отметила в разговоре с «Медузой», что никто не знает, насколько обычные бойцы и полевые командиры «Талибана» подчиняются публичным лидерам. «Остаётся только ждать и смотреть, что будет дальше», — считает Феррис-Ротман.

В начале августа в ООН сообщали о росте насилия, «страхе и ужасе» в районах Афганистана, захваченных талибами. По данным организации, члены «Талибана» избивали и убивали женщин, журналистов и правозащитников за «нарушение правил».

Жители северных районов Афганистана, бежавшие в Кабул Фото AP

В небольшой деревне на севере Афганистана талибы насмерть забили женщину автоматами за отказ готовить еду для 15 боевиков. По словам её дочери, группа несколько дней подряд приходила к семье, но женщина не могла приготовить, так как у неё не было денег на еду. В провинции Тахар на северо-востоке страны талибы расстреляли жительницу за отсутствие на ней паранджи на улице, пишет Fox News.

Городские жительницы Афганистана также напуганы и пока не понимают, насколько изменится их жизнь после прихода к власти «Талибов». В соцсетях распространились фотографии журналистки CNN Клариссы Уорд, работающей в Афганистане: на одной из них женщина не покрыла голову, а на второй — в закрытой одежде и с платком.

Так пользователи демонстрировали разницу в правилах для женщин с приходом в Кабул талибов. Однако сама журналистка отметила, что всегда ходила на улице в Афганистане с покрытой головой, а на первой фотографии она находилась в частном доме, где скрывать волосы не нужно. «Разница есть, но она не такая резкая», — добавила Уорд.

Многие молодые жительницы Афганистана не застали власть талибов в 1990-е годы, так что им сложно решиться на ношение паранджи. Девушки отмечают, что к этому их призывают члены семьи, опасающиеся за их жизнь.

У нас дома нет паранджи, и я не собираюсь её покупать. Я не хочу прятаться за тканью, похожей на занавеску. Если я надену паранджу, это означает, что я приняла правительство «Талибана» и дала им право контролировать меня. Ношение паранджи – это тюрьма в собственном доме. Я боюсь потерять достижения, за которые так упорно боролась жительница Кабула в интервью The Guardian

Беженцы из сельских районов Афганистана рассказали Associated Press, что в Кабуле избили девочек за слишком «откровенные сандалии». Школьная учительница пожаловалась изданию, что не может ходить на рынок без сопровождения мужчины, а жительница города Герата — что не может работать после прихода талибов.

Продажа паранджи в Кабуле Фото Фатимы Хоссаини, The Guardian.

Обучение в Афганистане не смогут продолжить члены команды по робототехнике. По словам американского юриста Кимберли Мотли, которая пытается помочь девушкам уехать из страны в Канаду, им запретили возвращаться в университеты. Девушки «чрезвычайно напуганы» наступлением талибов, добавила Мотли.

Жителям Афганистана, в частности женщинам и детям, сейчас помогают несколько благотворительных организаций. Они предоставляют продукты, средства гигиены и медицинскую и правовую помощь жителям, бежавшим из отдалённых районов страны в Кабул и другие крупные города.

Однако афганским женщинам должно помочь также мировое сообщество, считает лауреат нобелевской премии мира Малала Юсуфзай. В том числе США и Великобритании необходимо открыть границы для афганских беженцев, заявила женщина.

The Guardian опубликовало письмо студентки из Кабула, в котором она рассказала, что с приходом талибов вынуждена отказаться от будущего, к которому стремилась годами, и скрыть свои достижения — дипломы об обучении. Девушка пожаловалась на презрение со стороны кабульских мужчин, оскорблявших её на улице после новости о захвате власти «Талибаном». В тот день женщины без паранджи не могли как обычно добраться домой, так как водители транспорта не пускали женщин в салон, опасаясь наказания талибов.