Список главных кандидатов, с которыми, вероятно, уже в ближайшее время придётся иметь дело России, США и всему миру.

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Лидер переговорной группы талибов и один из главных кандидатов на лидерство в правительстве в Кабуле Абдул Гани Барадар (в центре) Фото Getty

23 августа издание Foreign Policy рассказало о планах руководства «Талибана», захватившего власть в Афганистане, сформировать совет из 12 человек для управления страной. Это решение напрямую связано с нежеланием группировки восстанавливать в стране пост президента или другого единоличного лидера, сообщили источники издания. А три главных поста, вероятнее всего, перейдут наиболее влиятельным представителям движения, с которыми придётся считаться всему миру.

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«Талибан» основал ненавистник детской проституции и коррупции, но в итоге превратил организацию в радикально-экстремистскую группировку

В 1996 году, когда талибы первый раз пришли к власти в Афганистане, главой Исламского Эмирата Афганистан (так официально «Талибан» называл страну) стал основатель группировки Мухаммед Омар. Он родился примерно 1950-1962 годы на юге Афганистана в бедной крестьянской семье и получил только начальное мусульманское образование.

Когда Омару было три, отец умер, и на матери семейства женился один из братьев скончавшегося. Будущий основатель организации отправился в Пакистан, где проходил курс исламской теологии, а в 1979 году примкнул к моджахедам для войны с СССР и просоветским режимом в Кабуле. По рассказам соратников, на фронте он отличился как искусный боец, уничтоживший множество вражеских танков.

Омар пережил четыре ранения, одно из которых лишило его глаза, а после войны вновь отправился в Пакистан в Карачи, где познакомился с лидером террористов «Аль-Каиды» Усамой бен Ладеном. С уходом советских войск в стране рухнул правительственный режим и началась гражданская война. Наблюдая за происходящим, он решил создать собственное движение «Талибан» (в переводе «Студенты»).

Моджахеды во время советско-афганской войны Фото AP

Многие присоединялись к группировке из-за общей ненависти к коррупции в прошлом и насилию над детьми — Бача-бази. Это распространённый в стране вид детской проституции, на котором часто наживались полевые командиры в разных регионах страны. Стремление покончить с этим позволило «Талибану» мобилизовать множество людей на общую войну и в конце концов захватить власть в стране.

Омар в молодости Фото Magnum

При Омаре «Талибан» обрёл те экстремистские черты, за которые группировка стала известна в мире. В стране не проводились выборы, не работал парламент и не действовала конституция или какой-либо её аналог. Официальная причина — у афганского народа вместо ложных западных конституций есть Коран и Сунна, свод преданий о жизни пророка Мухаммеда, где уже даны ответы на все важные для мусульманина вопросы.

В стране запрещалось играть или слушать музыку, смотреть фильмы или телевизор, носить европейскую одежду или заниматься внебрачным сексом. В дополнение к общим правилам существовали отдельные для женщин — им запрещалось обучаться в школах или вузах, заниматься политикой или выходить из дома без сопровождения мужчины.

Сам Омар редко появлялся на публике. В последние годы управления страной он сконцентрировал внимание на борьбе с производством наркотиков и конкретно героина в Афганистане. В 2000 году серией декретов лидер группировки запретил жителям под страхом смерти участие в наркоторговле. Производство афганского опия резко упало на 99%, но это ещё сильнее усугубило нищету в стране.

В 2000 году Омар дважды встречался с одним из лидеров Чеченской Республики Ичкерия Зелимханом Яндарбиевым, произведя на последнего крайне положительное впечатление. Настолько, что даже после теракта 11 сентября, когда «Талибан» отказался выдать США организатора нападения Усаму бен Ладена, живущего в Афганистане, Яндарбиев защищал Омара.

Чистейший человек. Богобоязненный. А в чём его обвиняют — доказательств нет (речь о поддержке «Аль-Каиды» руководством «Талибана» в Афганистане — прим. TJ). В Москве тоже чеченцев обвиняют во взорванных домах. Где доказательства?



Те, кто сотворил всю эту ерунду в Нью-Йорке — думаете, от хорошей жизни? Так поступить их заставила политика Запада, России, других монстров, которые мешают людям жить праведно. США хоть и поддерживают чеченскую независимость, но несут зло, только в перчатках. А какая разница, как мир поганить, в перчатках или без? Талибы прекрасные люди. Зелимхан Яндарбиев один из основоположников и лидеров чеченских сепаратистов

Отказ «Талибана» выдать американцам главу «Аль-Каиды» стало причиной вторжения США в Афганистан и свержения режима. Сам же он объяснял решение не выдавать бен Ладена чтением традиций: «Я не могу остаться в истории как человек, который предал гостя. Я готов отдать мою жизнь, мой режим. Я не могу выгнать того, кому мы предоставили убежище».

Реакция на это последовала стремительная — вскоре после вторжения американцы разбомбили дом Омара в Кандагаре (именно он, а не Кабул, считался столицей «Талибана» в Афганистане). Руководителя страны там не оказалось, он вышел на улицу незадолго до авиаудара, но при взрыве погиб его 10-летний сын и оказался тяжело ранен дядя.

Английские войска во время боя в Афганистане Фото Getty

Вскоре после этого режим Омара рухнул под американским натиском, а сам он скрылся в подполье. По данным американских спецслужб, большую часть времени он скрывался в Пакистане. При этом «Талибан» утверждал, что на деле Омар жил примерно в трёх милях от американской базы в Афганистане. Из укрытия он продолжал руководить талибами, в том числе одобряя многочисленные теракты против войск союзников и мирных жителей.

В 2013 году Омар скончался от туберкулёза, но группировка скрывала его смерть два года. Его похоронили в неизвестном месте на юге Афганистана, предположительно в провинции Забуль.

Дом в Афганистане, в котором, как утверждает «Талибан», бывший руководитель группировки скрывался от союзных войск с 2001 по 2013 годы

Новым лидером «Талибана» стал бывший министр гражданской авиации Исламского Эмирата Ахтар Мансур. Он настроил против себя множество командиров «Талибана» из-за связи с Пакистаном и жёстких требований подчинения, в итоге спровоцировав вооружённые конфликты между ячейками группировки. Вдобавок, он не отказывал себе в роскоши и в целом заслужил репутацию человека, ставящего деньги превыше другого.

Редкое фото Мансура, 1990-е годы Фото Reuters

В мае 2016 года американский беспилотник ракетным ударом уничтожил автомобиль, где находился Мансур. Власти США тогда объяснили это тем, что лидер «Талибана» оказался «препятствием на пути к миру [в Афганистане]». Тогда же началась новая эпоха — правление Хайбатуллы Ахундзада.

Обломки уничтоженной машины, где находился Ахтар Мансур Фото Getty

Нынешний глава «Талибана» отличается скромностью и сдержанностью, но в прошлом приговаривал людей к смерти

Нынешний лидер «Талибана» родился в 1960-х годах в провинции Кандагар на юго-востоке Афганистана. В 1979 году, когда в страну вторгся СССР, Ахундзада отправился на фронт, но в боевых действиях сам не участвовал. Он присоединился к «Талибану» вскоре после его создания и быстро стал близким советником основателя движения Омара, в основном в вопросах богословия.

После захвата власти талибами в 1996 году Ахундзада возглавил военный суд и стал заместителем председателя Верховного суда. На этом посту он приговаривал людей к «исламским наказаниям», которые ввёл «Талибан». Например, публичным казням убийц и прелюбодеев, а также отрубанию рук у воров. Ахундзаде, как самому опытному богослову группировки, также приписывают авторство большинства фетв (норма права, основанная на принципах ислама) формирования.

Единственное фото Ахундзада в открытом доступе

После свержения режима войсками США Ахундзада оставался главным советником Омара по вопросам ислама. Когда главой организации стал Ахтар Мансур, богослов вошёл в число его заместителей, закрепив статус важной фигуры в «Талибане». Стремясь к дисциплине подчинённых, в 2015 году он ввёл систему для борьбы со «злоупотреблением» среди командиров или отдельных боевиков, чтобы пресекать локальные конфликты.

Заняв пост лидера, Ахундзада решил вопрос разногласия внутри «Талибана» благодаря репутации спокойного и понимающего руководителя, который ведёт скромный образ жизни верующего человека. Этому послужила и история одного из покушений на него.

Во время лекции богослова перед студентами Кветты в 2012 году из толпы вышел человек, направил на Ахундзаду пистолет и нажал на спусковой крючок, но из-за осечки оружие не выстрелило, и неизвестного задержали подоспевшие талибы. За это время, рассказывали свидетели, Ахундзада не шелохнулся и не выказал какого-либо страха.

В другом случае Ахундзада раскритиковал руководителей подконтрольных талибам территорий. «Знаете, почему люди поддерживают правительственные войска?», — спросил он у собравшихся. «Потому что ваши люди отрезают им головы за то, что те получили небольшую помощь от гуманитарных агентств». При этом консерватизм не чужд богослову — он не умеет пользоваться мобильным телефоном и не любит фотографироваться.

В 2017 году богослов, по данным СМИ, убедил сына стать террористом-смертником и вместе с группой боевиков устроить атаку на позиции афганской армии. Официально эта информация не подтверждалась, но послужила эффектным инструментом пропаганды — глава группировки жертвует родным сыном для общего дела.

18 августа, через три дня после захвата «Талибаном» власти в Афганистане, Ахундзаде приказал освободить всех политзаключённых из тюрем. Среди тех, кто оказался на свободе, числятся не только члены группировки, но боевики «Исламского государства» и «Аль-Каиды». В прошлом глава последней, Айман аз-Завахири, открыто поддержал приход к власти богослова.

The Guardian и многие другие СМИ пишут, что 60-летний Ахундзада — самый вероятный кандидат на пост руководителя новой версии Исламских Эмиратов. Его дипломатичный подход особенно важен для группировки, которая состоит из множества разносторонних фракций.

Ахундзада же настаивал на ведении переговоров с США и неоднократно призывал боевиков и командиров «Талибана» добиваться расположения жителей подконтрольных регионов не угрозами и насилием, а с помощью грамотного управления и строгой дисциплины.

Но даже если нынешний лидер станет полноправным руководителем Исламского Эмирата, его власть не станет безграничной. Богослову придётся считаться с главным военно-политическим органом «Талибана» — Шура-е-Кветта. Это теневой совет из 26 членов (многие живут в Пакистане), который принимает решения о действиях «Талибана» и по уровню влияния равняется с верховным лидером.

Совет отвечает за примерно 13 различных направлений (военное, политическое или культурное). У каждого из его участников своя предпочтительная стратегия для дальнейшего развития «Талибана» и Афганистана. Кто-то стремится к большему международному признанию, а другие — к более строгому соблюдению религиозных ограничений среди местных жителей.

По данным Foreign Press, «Талибан» сформирует в Афганистане совет из 12 человек, который будет управлять страной. Три главных поста, говорят источники издания, займут глава политического крыла группировки Абдул Гани Барадар, начальник военной комиссии талибов и сын основателя движения Омара Мухаммед Якуб, а также член террористической группировки «Сеть Хаккани» Халиль Аль-Рахман Хаккани.

От радикалов до переговорщиков — главные кандидаты в правительственный совет «Талибана» и их приближенные

Абдул Гани Барадар

Барадар родился в 1968 году и в молодости познакомился с Мухаммедом Омаром, с которым в будущем они создали «Талибан». Вместе друзья сражались против советских войск на стороне моджахедов, а после, во время гражданской войны, Барадар стал одним из главных военных стратегов группировки. Он координировал атаки боевиков и террористические операции, а также отвечал за финансирование движения.

В 2001 году, когда американские войска вторглись в Афганистан и свергли режим талибов, Барадар занимал пост заместителя министра обороны. В СМИ также писали, что до прихода США он спас жизнь Хамиду Карзаю — политику, который в 2004 году стал президентом Афганистана и вёл антиталибскую политику вплоть до отставки в 2014 году.

Фото AP

Во время вторжения американцев Барадар убедил Омара уйти в подполье, вывезя его на мотоцикле в безопасное место. С падением режима политические амбиции второго человека в группировки не прошли — позже он возглавил Шура-е-Кветта, главный военно-политический орган «Талибана». При этом дважды опытный руководитель пробовал начать переговоры о перемирии с США. Последний раз — в 2009 году, за год до ареста спецслужбами Пакистана и ЦРУ.

Обстоятельства и причины этого ареста, писали в The New York Times, остаются туманными. По одной из версий, пакистанцы задержали Барадара за попытку напрямую договориться с афганским правительством, без участия в переговорах Пакистана. Это могло привести к падению влияния страны на Афганистан.

По другой версии, озвученной The Guardian неназванным бывшим американским чиновником, главная причина ареста заключалась в том, что администрация Барака Обамы всерьёз опасалась военного опыта и навыков Барадара. Чтобы решить эту проблему, Вашингтон убедил пакистанскую разведку арестовать его. «Пакистанцы держали его так долго в основном по просьбе США», — говорит источник издания.

Барадар в цепях после задержания Фото Reuters

Восемь лет спустя, при власти Дональда Трампа, ситуация изменилась. Пакистан отпустил Барадара. Это произошло по просьбе властей США, которые задумались о выводе войск из Афганистана и решили договориться с талибами через опытного руководителя «Талибана».

После освобождения Барадар стал главным послом «Талибана» и встретился со множеством официальных лиц. Он виделся с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, с американским госсекретарём Майком Помпео и разговаривал по телефону с Дональдом Трампом, а в феврале 2020 года от имени «Талибана» подписал мирное соглашение с США. По нему коалиция союзников выводит последние силы из Афганистана, а взамен талибы начинают переговоры с правительством в Кабуле.

Майк Помпео и Абдул Барадар

Последние переговоры так и не привели к успеху. Напротив, после ухода американцев талибы начали мощное наступление, 15 августа захватив большую часть страны, включая столицу. Два дня спустя Барадар впервые вернулся в Афганистан с момента падения талибского правительства в 2001 году.

«Учитывая заинтересованность „Талибана“ в легитимизации режима и признании международного сообщества, я думаю, Барадар наиболее безопасный кандидат для роли главы государства», — говорит заместитель директора и старший научный сотрудник Центра Вильсона по Южной Азии Майкл Кугельман.

Большинство аналитиков полагают, что Ахундзада передаст прямое руководство страны Барадару, а сам уйдёт в тень. На это указывает и то, что после захвата Афганистана он так и не появлялся нигде публично. Этот факт вызывает у некоторых специалистов сомнения касательно того, жив ли Ахундзада вовсе. Более того, 24 августа источники The Washington Post сообщили, что Барадар провёл секретное совещание в Кабуле с директором ЦРУ Уильямом Бёрнсом. Детали беседы неизвестны, но, вероятно, касаются окончательного вывода американских войск из страны до 31 августа. В «Талибане» информацию о встречи отвергли.

По мнению политического колумниста The Guardian Джулиана Боргера, именно Барадар, прошедший через две войны и переживший заключение, больше других выиграл от ухода американцев и восстановления режима талибов в стране.

За соглашением США и «Талибана» не воевать друг с другом должны были последовать переговоры о разделе власти между «Талибаном» и кабульским правительством Ашрафа Гани. Эти переговоры засторопились, едва продвинувшись, и сейчас очевидно, что Барадар и «Талибан» тянули время, ожидая, когда уйдут американцы и готовясь к финальному наступлению [на позиции афганских войск]. Жизнь Барадара научила его терпению и уверенности в окончательной победе. Джулиан Боргер политический колумнист The Guardian

Мухаммед Якуб

О сыне основателя группировки, умершего в 2013 году, известно мало. После убийства второго лидера движения в 2016 году именно ему прочили место лидера, но из-за молодого возраста (Якубу около 30 лет) он предложил на своё место Ахундзада. О сыне основателя группировки известно мало.

В мае 2020 года Якуба назначили главой военной комиссии, по сути сделав его руководителем всех боевиков «Талибана». В том же месяце представитель группировки рассказал Foreign Policy, что военный начальник стал фактическим лидером формирования после того, как Ахундзада заболел Covid-19.

По данным британского Королевского института оборонных исследований, Якуб относится к крылу условно умеренных талибов, которые поддерживали мирные переговоры с правительством Афганистана.

Сираджуддин Хаккани

Ещё одну ведущую должность при новой власти Афганистана прочат Халилю Аль-Рахман Хаккани, члену группировки «Сеть Хаккани», боевикам которой поручили следить за ситуацией в Кабуле. Однако о нём самом известно мало. Куда больше информации доступно о его племяннике Сираджуддине Хаккани, который руководит «Сетью Хаккани».

Это формирование создал Джалалуддин Хаккани, умерший в 2018 году. Он считался одним из ключевых получателей военной помощи от ЦРУ и арабских стран для войны с СССР. Президент Рональд Рейган называл его «борцом за свободу». В 1990-х Хаккани занимал видные должности в правительстве радикальных исламистов и имел огромное влияние, напрямую сотрудничая с «Аль-Каидой». А в 1994 году он создал собственную террористическую организацию, которая в союзе с «Талибаном» сражалась против афганских войск, солдат США и НАТО.

Джалалуддин Хаккани

«Сеть Хаккани» совершила сотни успешных терактов в Афганистане и других странах, сохраняя статус грозной и мощной силы даже спустя почти 20 лет с создания. Со смертью отца движение полноправно взял на себя Сираджуддин (ему в районе 40 лет).

Новостной сюжет с отрывком из единственного интервью с Сираджуддином

Он сохраняет отношения как с боевиками «Аль-Каиды» и другими международными террористическими группировками, так и со спецслужбами Пакистана. В списке ФБР он указан как «особо опасный», а сама организация, по мнению Пентагона, представляет огромную угрозу.

Другие примечательные лица

Шер Мохаммад Аббас Станикзай — до 2020 года глава политического отдела «Талибана», сбежавший в Катар после вторжения США в Афганистан. В 1980-х годах он сражался с советской армией в Афганистане, а после прихода к власти группировки в 90-х стал заместителем министра иностранных дел, затем здравоохранения. В те же годы Станикзай посетил Вашингтон во время президентства Билла Клинтона.

С 2016 года Станикзай ездит с делегациями по различным странам, включая Китай, Узбекистан и Россию. После победы «Талибана» в войне отправился в Индонезию на переговоры с местными властями о ситуации в Афганистане.

Фото AP

Абдул Хаким Хаккани — руководитель команды по переговорам «Талибана» с США в Катаре. Сменил на этом посту Станикзая. Он близкий друг умершего основателя группировки Мухаммеда Омара.

После назначения Ахундзада лидером формирования Хаккани стал главным судьёй «Талибана». СМИ писали, что он близок к главе движения, что и позволило ему стать руководителем команды по переговорам. По прогнозам ряда специалистов, он может возглавить в новом Афганистане систему шариатских судов.

Абдул Хаким Хаккани (четвертый справа) на встрече с американским послом в Афганистане Залмой Халилзадом и госсекретарём Майком Помпео Фото правительства США

Сухейль Шахин — глава представителей «Талибана» в Катаре. Во время правления группировки в 90-х он руководил английской версией государственной газеты Kabul Times, а после работал послом в Пакистане, где и родился. Известная и популярная личность среди талибов.

После захвата власти группировкой в середине августа он публично пообещал жителям Афганистана и конкретно Кабула, что при новом режиме их жизням ничего не угрожает, «мы не будем никому мстить».

Сухейль Шахин (посередине) на встрече с Сергеем Лавровым Фото Эмина Джафарова, «Коммерсантъ»

Ибрагим Садр — бывший глава военной комиссии, получивший международную известность за руководство боевиками «Талибана». Ему приписывают изобретение различных тактик, включая придорожные бомбы, заказные убийства и теракты с помощью смертников. В 2020 году он передал пост Мухаммеду Якубу, сыну основателя «Талибана».

Ахмад Масуд — по информации Foreign Policy, руководство «Талибана» также планировало включить в совет 12-ти, который будет управлять Афганистаном, сына известного полевого командира Ахмада Шаха Массуда. Он известен успешной борьбой сначала с советскими войсками, а потом с «Талибаном» в 1980-1990-х годах. Давнего противника боевиков убили террористы-смертники при покушении. Это произошло за два дня до теракта 11 сентября в Нью-Йорке, о подготовке к которому он предупреждал за несколько месяцев до трагедии.

Ахмад Шах Массуд среди моджахедов в 1984 году Фото AP

Чем вызвано желание «Талибана» сделать союзника из сына бывшего врага, неизвестно. Однако ему вряд ли суждено сбыться. После захвата Кабула 32-летний Ахмад Масуд, который долгие годы жил в Афганистане и в последнее время занимался политикой, объявил себя лидером Национального фронта сопротивления — противника боевиков.

Ахмад Масуд в 2019 году Фото Reuters

Эта организация базируется в Панджшерской долине, единственном ещё не захваченном «Талибаном» районе страны. Там же скрывается и Амрулла Салех — вице-президент Афганистана, назвавший себя новым главой государства. С 23 августа в регионе идут бои, исход которых пока не ясен. Аналитики полагают, что отряды Масуда вряд ли станут большой угрозой для «Талибана» из-за слабой поддержки и малочисленности. Но глава оппозиции не сдаётся и призвал Запад поддержать его отряды.