Об авторе, пиар проекта которого усилился перед осенними выборами, почти ничего неизвестно. Как и о причинах его желания кардинально «улучшить» жизнь в стране.

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С начала лета во многих СМИ и у популярных блогеров (в основном лояльных к власти) появились как под копирку выпущенные публикации о проекте «развития России» «20 идей». Автор проекта предлагает реформы для развития экономики, безопасности и туризма и других сфер — в основном то, что обсуждают уже не один десяток лет. Есть и спорные предложения вроде введения чипов россиянам для отслеживания местоположения.

Но «20 идей» привлекли к себе внимание не самими предложениями, а тем, как их продвигают. Реклама в более чем двух десятках материалах СМИ и у множества популярных блогеров в инстаграме могла стоить автору миллионы рублей, при этом он никогда не выступал публично и о нём не известно ничего, кроме имени.

«20 идей» рекламировали блогеры, посты у которых стоят сотни тысяч рублей, а «Ведомости» выпустили спецпроект

С июня рунет заполонили синие баннеры с надписью «Идеи по развитию России» (контекстная реклама появилась и на «Медузе») и материалы в СМИ, рассказывающие о пользе предложений для россиян. В инстаграме фото с табличкой с всё той же синей картинкой с «идеями» появились чуть ли не у всех популярных русскоязычных блогеров.

Публикации о проекте появлялись в СМИ:

«Лента.ру» — «Предприниматель нашел 20 способов улучшения жизни в России»;

«Эхо Москвы» — «Проект „20 идей“: как Россия может использовать свой потенциал для развития?»;



«Коммерсантъ» — «С кодом и без пилота. Идеи о том, как развивать технологии в России»;



«Известия» — «С миру по нитке: активист собрал 20 идей для улучшения жизни в России»;



«Ведомости» — «Проект „20 идей“: Что сделать, чтобы инвесторы размещали в России свои средства на многие десятилетия»;



«Московский комсомолец» — «20 идей для светлого будущего: активист придумал, как сделать жизнь в России лучше»;



«Газета.ру» — «Активист предложил 20 идей для светлого будущего России».

Некоторые издания размещали не по одной новости, а по несколько — каждый раз затрагивая разные пункты проекта. В заголовках публикаций говорится о предложенных предпринимателем нововведениях, которые могут «улучшить жизнь в России». В основном в СМИ просто коротко перечисляют основные пункты из «20 идей».

В инстаграме посты, как правило, появлялись у тех же людей, которые рекламировали правительственные программы, выборы, голосование по поправкам в Конституцию в 2020 году и выплаты детям и пенсионерам. Публикации с «20 идеями» оказались на страницах у телеведущей Ксении Бородиной, Ольги Бузовой, юристки Екатерина Гордон, актрисы Натальи Рудовой, Николая Баскова, популярной в тиктоке блогерши Ники Гейзер, спортивного журналиста Дмитрия Губерниева, блогерши Хофманиты, модели Анастасии Решетовой, Тимати и у многих других. Некоторые из них удалили посты спустя время.

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В публикациях блогеры и артисты рассказывали, что познакомились с программой «20 идей» предпринимателя Дмитрия Давыдова, и рады, что он «не стал ждать, пока само всё устроится». Подписчиков призывали тоже изучить сайт, а также выражали надежду, что «государство прислушается» к автору идей.

Эти идеи не преследуют политических целей, не являются агитационным материалом, не направлены на чьи-либо частные интересы. Все 20 идей носят благородный характер! из поста Ксении Бородиной

В комментариях под рекламными постами о «20 идеях» в основном негативные комментарии с критикой блогеров. Пользователи называли их «продажными», обещали отписаться и осуждали за «призывы к чипизации населения» (в одной из идей автор предложил отслеживать преступников при помощи биочипов).

Цены на посты в ленте у блогеров разные. Например, у Погребняк реклама в ленте стоит около 300 тысяч, у Бородиной и Решетовой 600 тысяч рублей, а у Тимати — три миллиона рублей.

Авторы «20 идей» предлагали разместить рекламу блогерам в твиттере, рассказала пользовательница @vzrosly_content. Пост с рекламой проекта неизвестного предпринимателя появился и в фейсбуке дизайнера Артемия Лебедева.

Ilya Novikov @vertiporokh

- Про то чтобы вернуть Крым?

- Нет, что надо платить президенту бонусы за рост ВВП

- А про то что надо освободить Навального?

- Нет, продавать красивые номера авто за деньги

- А про...

- Мы вам перезвоним - Илья, у нас есть 20 идей для развития России, хотим купить у вас рекламу- Про то чтобы вернуть Крым?- Нет, что надо платить президенту бонусы за рост ВВП- А про то что надо освободить Навального?- Нет, продавать красивые номера авто за деньги- А про...- Мы вам перезвоним https://t.co/EDJRB1EBYX

Чилик @Chilikto Друзья, ко мне тут пришла компания с интересным проектом: «20 идей для России». Там много всего полезного.

Вот мой небольшой тред с самими интересными и важными предложениями, которые помогут России двигаться в будущее.

В аккаунте юриста Екатерины Гордон также появился рекламный пост, но потом исчез. Она объяснила размещение публикации ошибкой своей помощницы, и назвала всех опубликовавших пост «продажными публичными людишками, врущими своей аудитории».

«Чипирование», бонусы госслужащим и легализация казино в Сочи — что за проект «20 идей»

Проект «20 идей» состоит из 19 уже опубликованных и одной части, которую должны дополнить в 2022 году, говорится на сайте. Все они делятся на разные категории — в каждой из них предлагаются изменения или дополнения нынешних законов. Авторы предложений ссылаются на опыт других стран, часто упоминая Сингапур, ОАЭ и Казахстан.

Составители проекта настаивают, что он не преследует политические цели и не учитывает интересы конкретных людей. Авторы надеятся, что предложения «услышит и поддержит государство», потому что они «могут помочь существенному росту экономики и повышению благосостояния граждан России».

На сайте идей говорится, что их предлагали и размещали в СМИ ещё в 2016 году, а в 2020 году на фоне экономического кризиса из-за пандемии коронавируса проект дополнили и вновь популяризируют. Следов упоминания проекта в 2016 году TJ не нашёл.

Вот что предлагается в проекте «20 идей»:

Общественная безопасность. Ежегодно увеличивать штрафы, учитывая инфляцию и девальвацию рубля, и сократить срок оплаты штрафа с 60 до 30 дней. Начать штрафовать автомобилистов за превышение скорости на 10 км/ч, а не на 20 км/ч, как сейчас. Установить онлайн-видеокамеры на сотрудниках ГИБДД, а также снаружи и внутри их автомобилей, и ввести для работников план по штрафам;

Ежегодно увеличивать штрафы, учитывая инфляцию и девальвацию рубля, и сократить срок оплаты штрафа с 60 до 30 дней. Начать штрафовать автомобилистов за превышение скорости на 10 км/ч, а не на 20 км/ч, как сейчас. Установить онлайн-видеокамеры на сотрудниках ГИБДД, а также снаружи и внутри их автомобилей, и ввести для работников план по штрафам; Гуманизация уголовного законодательства . В некоторых случаях замещать лишение свободы за экономические преступления выплатой штрафов, а размер их повысить;

. В некоторых случаях замещать лишение свободы за экономические преступления выплатой штрафов, а размер их повысить; Сочи — город для инвестиций. Создать «грандиозный проект», превратив Сочи в «самый лучший туристический город на планете». Предлагают легализовать казино, ввести налоговые льготы вроде 1% на прибыль, отменить НДС, налог на недвижимость, на выигрыш и дивиденды;

Создать «грандиозный проект», превратив Сочи в «самый лучший туристический город на планете». Предлагают легализовать казино, ввести налоговые льготы вроде 1% на прибыль, отменить НДС, налог на недвижимость, на выигрыш и дивиденды; Дорожные пробки и экология. Платный въезд в Москву за 1000 рублей в сутки для обычных автомобилей и 500 рублей для электромобилей;

Платный въезд в Москву за 1000 рублей в сутки для обычных автомобилей и 500 рублей для электромобилей; Инвестиционный климат и правовая реформа. Разрешить зарубежным инвесторам самим выбирать страны, «к которым существует всецелое доверие в мире», для расследования преступлений, в которых их подозревают. Применять в судах «модернизированную» систему прецедентов, которая, по мнению авторов, лучше защитит бизнес;

Разрешить зарубежным инвесторам самим выбирать страны, «к которым существует всецелое доверие в мире», для расследования преступлений, в которых их подозревают. Применять в судах «модернизированную» систему прецедентов, которая, по мнению авторов, лучше защитит бизнес; Экотехнологии для города. Запустить программу озеленения в городах, начав с Сочи. Заняться сортировкой и переработкой мусора, предоставив льготы компаниям, инвестирующим в мусороперерабатывающую отрасль. Прописать правила сбора мусора и и следить за их выполнением. Для этого установить в городах камеры «в максимальном количестве на каждом перекрестке, тротуаре, во дворах жилых домов и зданий»;

Запустить программу озеленения в городах, начав с Сочи. Заняться сортировкой и переработкой мусора, предоставив льготы компаниям, инвестирующим в мусороперерабатывающую отрасль. Прописать правила сбора мусора и и следить за их выполнением. Для этого установить в городах камеры «в максимальном количестве на каждом перекрестке, тротуаре, во дворах жилых домов и зданий»; Эффективная госслужба. Выплачивать бонусы высшим государственным управленцам за перевыполнение плана по ВВП, например, 7% от превышения президенту и 1,5% каждому министру правительства. Выплачивать бонусы также сотрудникам Налоговой службы и министерств за «результаты деятельности»;

Выплачивать бонусы высшим государственным управленцам за перевыполнение плана по ВВП, например, 7% от превышения президенту и 1,5% каждому министру правительства. Выплачивать бонусы также сотрудникам Налоговой службы и министерств за «результаты деятельности»; Медицинские услуги. Практически освободить от уплаты налогов медучреждения и их сотрудников за платное лечение иностранных граждан. Таким образом хотят привлечь «состоятельных иностранных пациентов». Авторы также предложили фиксировать на видео приёмы пациентов и операции;

Практически освободить от уплаты налогов медучреждения и их сотрудников за платное лечение иностранных граждан. Таким образом хотят привлечь «состоятельных иностранных пациентов». Авторы также предложили фиксировать на видео приёмы пациентов и операции; Сельское хозяйство. Ввести налоговые льготы для предпринимателей, выращивающих редкие виды животных и экзотические фрукты и овощи, производящих корма, лекарства и технику для животных, занимающихся производством и продажей агротехники и овощехранилищ;

Ввести налоговые льготы для предпринимателей, выращивающих редкие виды животных и экзотические фрукты и овощи, производящих корма, лекарства и технику для животных, занимающихся производством и продажей агротехники и овощехранилищ; Биотехнологии. Вводить в организм людей, совершивших преступления, чипы для отслеживания их местонахождения. Авторы предлагают также добровольно вводить чип детям, взрослым и пожилым людям, чтобы отслеживать их локацию или заменить им документы;

Вводить в организм людей, совершивших преступления, чипы для отслеживания их местонахождения. Авторы предлагают также добровольно вводить чип детям, взрослым и пожилым людям, чтобы отслеживать их локацию или заменить им документы; Образование. Создать зону студенческих городков с налоговыми льготами на 30 лет для ВУЗов, а также освободить от выплат их сотрудников;

Создать зону студенческих городков с налоговыми льготами на 30 лет для ВУЗов, а также освободить от выплат их сотрудников; Москва — международный финансовый центр. Авторы предложили ввести налоговые льготы для иностранных финансовых организаций, их акционеров и сотрудников, создать для них безвизовый режим, ввести мораторий на их проверки. Позволить сотрудникам заключать сделки в любой валюте, отменить регистрацию валютных операций и декларирование ввозимых в Россию денег.

Сбежавший из Казахстана основатель ОПГ или одесский предприниматель — кем может быть неизвестный никому автор идей

На сайте «20 идей» говорится, что все идеи предлагает один человек — предприниматель, активист и юрист Дмитрий Давыдов. Утверждается, что автор «никогда и никаким образом не был связан ни с российскими политическими деятелями, ни с политиками других стран», не имеет гражданства России, и попытка изменить страну — его «дань предкам». На сайте отмечают, что прадед и другие родственники Давыдова отдали жизни, сражаясь в Великой Отечественной войне.

Кто такой предприниматель Давыдов — неизвестно. Человек с таким именем ни разу публично не представлял свои идеи и не участвовал во встречах с властями. В соцсетях такого человека TJ найти не удалось.

Некий Дмитрий Давыдов фигурирует в новостях как один из создателей ОПГ в Казахстане. По версии следствия, группировка с 2014 года вела незаконный игорный бизнес под видом букмекерской конторы и уклонялась от уплаты налогов, а сейчас Давыдов находится в бегах за пределами Казахстана.

Версий о том, кто же такой Давыдов, практически нет. Непонятно, зачем человеку без российского гражданства и не проживающему в России вливать огромные бюджеты в продвижение своих идей в СМИ и блогеров, при этом даже не появляясь на публике.

Команда юристки Гордон предположила, что такого человека не существует вовсе, а идеи составляла и продвигала «заинтересованная группа людей, преследующая свои политические цели».

Программу Давыдова лишь однажды обсуждали публично, но самого автора идей на мероприятии не было. Инициатором обсуждения выступил Фонд поддержки и развития общественных инициатив и социальных программ в области журналистики, просвещения, культуры и спорта «Планета», заметили юристы Гордон.

В начале июля в Москве совместно с «Интерфаксом» фонд организовал конференцию «Ускоренный подъём экономики России». Президент фонда Ибрагим Мальсагов заявил, что конференцию решили провести, заметив проект «20 идей», при этом о своей причастности к разработке проекта он ничего не сказал.

Ибрагим Мальсагов Фото Артура Каффа, «РГ»

На мероприятии разобрали четыре идеи проекта, но фонд планирует сделать цикл обсуждений, заявил Мальсагов. По словам президента «Планеты», фонд поддержит предложения Давыдова, публично обсуждая их: «А нужные люди, кто принимает политические решения, заметят идеи». Один из участников конференции отметил, что России «нужны новые люди и с новыми идеями, которые готовы строить что-то новое».

Мальсагов — предприниматель из Одессы, учредил фонд в 2013 году, зарегистрировав его в Москве и на Украине. Главная цель «Планеты» — разработка программ развития журналистики и сохранение связей между странами СНГ, говорится на сайте. Судя по публикациям фонда, он занимался поддержкой спортивных мероприятий и организацией форума о Великой Отечественной войне в Украине.

В пресс-релизе о круглом столе «На всех одна Победа», прошедшем на Украине в 2015 году, упоминается история лётчика и героя России Ахмеда Мальсагова, который воевал под Одессой, «но не дожил до её освобождения и геройски погиб под Луганском в январе 1942 года». В 2019 году Мальсагов рассказал, что погибший лётчик — его предок.

В 2019 году Мальсагов участвовал в мероприятии Российской академии художеств, где он выступал от комитета по международным делам Госдумы РФ, говорится на сайте учреждения. Однако в списке членов комитета его нет.

Авторы телеграм-канала «Беспощадный пиарщик» предположили, что «20 идей» — предвыборная компания перед выборами в Госдуму. «То есть, это реклама партии власти — „Единой России“. Возможно, облечённая в новую форму. Создатели понимают, что прямой месечь голосовать за „ЕдРо“ вызовет в интернете только хейт», — написали в «БП».