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Артём Мазанов

Главное о терактах в Кабуле: погибли более 100 человек, ответственность взяло ИГ, США готовят удары по их лидерам Статьи редакции

Взрывы привели к крупнейшим за десять лет разовым потерям армии США – 13 погибших.

69 69 комментариев
4042 просмотров
Дым после взрыва Фото: Вали Сабавун/AP

26 августа в столице Афганистана прогремела серия взрывов, в которых погибли более 100 человек. Ответственность за часть из них взяла террористическая группировка «Исламское государство»*. TJ собрал главное о ситуации в Кабуле, где произошли первые теракты после прихода к власти радикального движения «Талибан»*.

Об угрозе терактов говорило Минобороны Великобритании и военные других стран

Вечером 25 августа замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что «в очень скором времени может произойти крайне смертоносная атака, возможно, в Кабуле». Он уточнил, что взрыв может произойти в течение ближайших часов. Аналогичные заявления выпустили Австралия и США, они попросили своих граждан покинуть аэропорт Кабула и избегать поездок туда. На следущий день в Кабуле прогремели взрывы.

Взрыва было минимум три, один из которых — контролируемый американскими военными

Первый взрыв произошёл в толпе афганцев, которые собрались у ворот Эбби — одного из главных входов на территорию аэропорта, второй — рядом с отелем «Барон». По неподтверждённым данным Sky News Arabia, сначала подорвался террорист-смертник, а потом могли подорвать автомобиль. Официальной информации о подробностях взрывов до сих пор нет.

После первого взрыва глава Центрального командования Вооружённых сил США Кеннет Маккензи также заявил о стрельбе около аэропорта. По его данным, боевики «открыли огонь по мирным жителям и военнослужащим».

Через несколько часов после основных взрывов появились сообщения о новых. Представитель «Талибана» Забихулла Муджахид заявил, что таким образом военные США уничтожали собственное оборудование. Минобороны США это подтвердило: серия взрывов была запланирована и контролировалась.

Корреспондент РТ Мурад Газдиев сообщал, что в Кабуле был слышен ещё один взрыв. Но эта информация не подтвердилась. Корреспондент РИА «Новости» также заявлял, что слышал звук взрыва в районе аэропорта.

Ответственность за два взрыва взяло на себя «Исламское государство»

Сначала о причастности ИГ к взрывам сообщило Politico. Через несколько часов террористическая группировка подтвердила это — она взяла на себя ответственность за два взрыва. Журналист The New York Times Кристиан Триберт уточнил, цитируя заявление ИГ, что теракт возле аэропорта Кабула устроил террорист-смертник.

Глава Центрального командования Вооруженных сил США Кеннет Маккензи считает, что взрывы совершили два террориста-смертника.

Президент США Джо Байден возложил ответственность на теракт на афганское отделение «Исламского государства». «Группировка, известная как „ИГ в Хорасане“, совершила атаку, которая унесла жизни американских военнослужащих, охранявших аэропорт, и тяжело ранила ещё нескольких», — сказал он.

Штаты не считают, что «Талибан» причастен к теракту. У США пока нет доказательств сговора талибов с ИГ. По их мнению, «Талибану» такое сотрудничество с ИГ невыгодно — они хотят скорейшего завершения операции США по эвакуации людей из Афганистана.

В 2015 году «Талибан» и «Исламское государство» объявили друг другу войну.

Точное число погибших неизвестно. По данным СМИ, погибли более 100 человек

The Wall Street Journal сообщает о 103 погибших, ещё около 150 жителей Афганистана получили ранения. По данным Reuters, погибли не менее 85 человек. Официальных данных о жертвах нет.

Минобороны США заявило, что в Кабуле погибли 12 военных, ещё 15 получили ранения. Fox News уточняет, что 11 погибших — морские пехотинцы, ещё один — военный врач.

Такие единовременные потери стали для США крупнейшими за последние 10 лет — с тех пор, как в августе 2011 года в провинции Афганистана Вардак сбили вертолёт, погибли 32 человека.

Россиян в аэропорту Кабула в момент теракта не было.

Байден приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ

Президент США подчеркнул, что власти не позволят террористам помешать эвакуации из Афганистана, её планируют завершить к 31 августа. США также сделают всё возможное, чтобы наказать причастных к теракту. «Те, кто осуществил эту атаку, а также любой, кто хочет причинить вред Америке, знайте: мы не простим! Мы не забудем! Мы вас выследим и заставим заплатить!» — добавил он.

Мы отреагируем с силой и с точностью в то время и в том месте, которое мы выберем, и в тот момент, который мы выберем.

Джо Байден

Байден заявил, что в полной мере несёт ответственность за последние события в этой стране. Он пообещал увеличить контингент войск в Афганистане, если это потребуется, но военные сообщили ему, что не нуждаются в дополнительных силах.

Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи заявил, что Пентагон ожидает дальнейшие атаки со стороны ИГ.

Фото последствий терактов. Осторожно, некоторые кадры могут шокировать

Getty Images
Getty Images
Mohammad Asif Khan/AP
Jim Huylebroek/Redux
Victor J. Blue/Redux
Wakil Kohsar/AFP/Getty Images
Getty Images

#афганистан #сша #войны21века #происшествия

69 69 комментариев
24
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69 комментариев
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Влюбленный Макс

4

По их мнению, «Талибану» такое сотрудничество с ИГ невыгодно

Как и путену травить политических противников

Ответить
Влюбленный

Влюбленный Макс

28

приплёл master

Ответить

Владимир Климов

1

Байден долбаёб. 

Верните рыжего деда! ред.

Ответить
Владимир

Матвей Нилов

11

Рыжий дед тоже хотел вывксти войска сша если что. Просто не успел.

Ответить
Матвей

Madegghead

8

Рыжий дед хотел вывести их нормально, по плану, а не аааа, тикаем срочно.

Ответить
Madeggh…

Бип Боп

3

ну справедливости ради, текущий дед топил за вывод еще когда при обаме ходил

Ответить
Бип

Madegghead

7

так главная претензия к текущему деду, в том числе от Демпартии, что он это сделал тупо, быстро, без плана вопреки возражениям военных.
Чтобы выполнить предвыборные обещания и вывести к дате 20-летия с 9/11.

Ответить
Madeggh…

Бип Боп

0

без плана вопреки возражениям военных.

Так, а кто нараздавал гарантий и консультаций, что после вывода не случится вот такого гембель и что коллаборационисты не склеются за фиг да нифига - вояки или ЦРУшники или кто вообще?

Ответить
Бип

Madegghead

4

наоборот уже полно публикаций, что ЦРУ ровно такой сценарий и предполагало примерно. Но дед не поверил...
А Министр обороны и Штаб  еще весной предупреждали(легко гуглятся новости). Им тоже дед не поверил. ред.

Ответить
Madeggh…

x_FeNiX_x

1

Чё ты несёшь?

Ответить
Madeggh…

Кирилл

1

Але, это и есть план рыжего деда, бидон только передвинул это на пару месяцев как раз чтоб уйти нормально (но не вышло)

Ответить
Кирилл

Baileys

3

Напоминаю, что когда рыжий дед выводил войска из Ирака и Иран напал на посольство там, то Трамп захуярил второго человека в Иране, чтобы больше не рыпались. ред.

Ответить
Baileys

Кирилл

0

Красава

Ответить
Матвей

Кирилл

0

Вообщет рыжий дед и дату назначил и с талибами договорился

Ответить
Владимир

Бледный каякер

–2

*рыжего долбоеба

Ответить
Владимир

Противный чувак

0

Почему?

Ответить
Противный

Владимир Климов

2

От рыжего больше пользы чем вреда, от  байдена один вред и никакой пользы.

Ответить
Владимир

Бледный каякер

6

барнаульская аналитика. в чем пользу измерял?

Ответить
Бледный

Bad Mother

4

в трумпах

Ответить
Bad

BreezyEzy

1

В трупах 

Ответить
Владимир

rustyrazor

0

А напиши, пожалуйста, почему Трамп такой классный и что полезного он сделал за 4 года?

Ответить
rustyra…

Bad Mother

4

два раза попал под импичмент

Ответить
Bad

Спортивный

0

Реально круто

Ответить
Bad

Baileys

0

Это скорее свидетельство вредности демократов

Ответить
Владимир

x_FeNiX_x

0

Чо, рыжий тоже планировал выводить войска и никак нормально не решал проблему

Ответить
x_FeNiX_x

Владимир Климов

1

однако трамп не устроил это позорное месиво

Ответить
Владимир

x_FeNiX_x

0

А какая разница, он и не пытался решить проблему, а если бы при нём войска вывели произошло бы тоже самое.

Ответить
x_FeNiX…

Владимир Климов

2

ты ванга чтоль?

Ответить
Владимир

x_FeNiX_x

1

Тут не нужно быть вангой, где объективные факты того, что всё случилось по другому бы?
Режим построенный США на соплях держался, а как только вывели войска, тут же развалился, что бы поменялось от того, если бы их вывели раньше?

Ответить
x_FeNiX…

Владимир Климов

0

ясненько, предсказатель судьбы

Ответить
Владимир

x_FeNiX_x

0

Где аргументы чел?

Ответить
Владимир

x_FeNiX_x

0

Или ты хочешь сказать, что Трамп вывел их как-то по другому и это повлияло бы на режим, что бы он не развалился сразу же после ухода военных?

Ответить
x_FeNiX…

Владимир

0

ты можешь сколько угодно гадать и фантазировать, но  хуйню не трамп сотворил.  

Ответить
Владимир

x_FeNiX_x

0

Какие гадания, ты не на один аргумент не ответил насчёт того, что было бы так же.
Ибо режим построенный США держался только на присутствии военных, что при Трампе, что при Байдене

Ответить
x_FeNiX…

Владимир

0

Я не вижу от тебя ни одного аргумента кроме гаданий и фантазий. Ты прикалываешься или что?

Ответить

x_FeNiX_x

6

Крч Штаты знатно обосрались, по сути за столько лет проблему вообще не решили, а только сдерживали присутствием своих военных, а потом вывели войска наплевав на последствия, смешно смотреть. ред.

Ответить
x_FeNiX_x

BadDaytrader ∞

–5

Смешно читать такие комментарии)

Ответить
BadDaytrader

x_FeNiX_x

1

Ты только рофлить умеешь или в диалог не можешь? ред.

Ответить
x_FeNiX…

BadDaytrader ∞

0

Могу. Просто твой комментарий это обычная аналитика на диване

Ответить
BadDayt…

x_FeNiX_x

0

А твоя чем отличаться будет?

Ответить
BadDayt…

x_FeNiX_x

0

Или как ты ещё опишешь то, что в скорей после вывода войск, режим рухнул и пришли талибы?
Безоговорочный успех?
Интересная у тебя аналитика

Ответить

Саша

–1

Кровь убитых афганских детей на руках байдена и пентагона. И чего вы постоянно акцент на пендо вояк, они пушечное мясо. Про гражданских афганцев нужно писать.

Ответить
Саша

Гриша Почуев

2

Если Байден останется в Афганистане то его обвинят что насильственно захватил власть. Если Байден уйдет из этой страны то Саша с ТЖ обвинит его что Байден не сидит за терактами в Афганистане

Ответить
Саша

x_FeNiX_x

0

По такой логике, гражданские тоже пушечное мясо.
Фашист ты ред.

Ответить

Роман Трусов

5

Байден: выводим войска из Афганистана
Теракты: происходят
Байден: вводим войска в Афганистан
Весь мир:

Ответить

Данный самолет

1
Ответить

Алхимик

1

ред. ред.

Ответить

Антон Лисин

0

Кто-то не зря в гости кого-то звал и монет сыпал , чтобы США потом лошить с телека, что они свалили и теперь все из-за них покатилось ред.

Ответить

Степан Анейчик

0

Минобороны США это подтвердило: серия взрывов была запланирована и контролировалась.

Зачем?

Ответить
Степан

BadDaytrader ∞

0

Там буковками написано

Ответить
BadDaytrader

Степан Анейчик

0

Не написано

Ответить
Степан

Dennis Naidyuk

0

Написано, читай внимательнее.

Ответить
Dennis

Степан Анейчик

0

Покажи

Ответить
Степан

BadDaytrader ∞

1

Вот же. Смотри.

Ответить
BadDayt…

Степан Анейчик

0

Получается ты пиздабол

Ответить
Степан

Maxim

0

Чел, там написано

Ответить
Maxim

Степан

0

Покажи

Ответить
Степан

Азат

0

Через несколько часов после основных взрывов появились сообщения о новых. Представитель «Талибана» Забихулла Муджахид заявил, что таким образом военные США уничтожали собственное оборудование. Минобороны США это подтвердило: серия взрывов была запланирована и контролировалась.

Ответить
Азат

Степан

1

Это по словам Талибана. США подтвердили только что взрывы были запланированы, но не что целью было уничтожить военное оборудование

Ответить
Степан

Азат

1

Да иди нахуй заебал

Ответить
Азат

Степан

0

@Вахтёр

Ответить
Азат

Токсичный

0

Этот коммент токсичен с вероятностью 94%. Код красный!

Ответить
Maxim

Степан

0

Покажи

Ответить
Степан

BadDaytrad

0

Степ, иди с миром

Ответить
BadDayt…

Степан

0

Пиздабол

Ответить
Степан

BadDaytrad

0

Дядь, главное что не нужно озвучивать кто ты)

Ответить
BadDayt…

Степан

0

Поэтому я озвучиваю кто ты — пиздабол

Ответить

BreezyEzy

0

Стоп, но мы же несколько раз победил ИГ….

Ответить
BreezyEzy

Умерший яд

0

Ага, в Сирии. А США победили ИГ в Афганистане

Где взрывы, в Сирии или Афганистане?

Ответить
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