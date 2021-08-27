Взрывы привели к крупнейшим за десять лет разовым потерям армии США – 13 погибших.

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Дым после взрыва Фото: Вали Сабавун/AP

26 августа в столице Афганистана прогремела серия взрывов, в которых погибли более 100 человек. Ответственность за часть из них взяла террористическая группировка «Исламское государство»*. TJ собрал главное о ситуации в Кабуле, где произошли первые теракты после прихода к власти радикального движения «Талибан»*.

Об угрозе терактов говорило Минобороны Великобритании и военные других стран

Вечером 25 августа замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что «в очень скором времени может произойти крайне смертоносная атака, возможно, в Кабуле». Он уточнил, что взрыв может произойти в течение ближайших часов. Аналогичные заявления выпустили Австралия и США, они попросили своих граждан покинуть аэропорт Кабула и избегать поездок туда. На следущий день в Кабуле прогремели взрывы.

Взрыва было минимум три, один из которых — контролируемый американскими военными

Первый взрыв произошёл в толпе афганцев, которые собрались у ворот Эбби — одного из главных входов на территорию аэропорта, второй — рядом с отелем «Барон». По неподтверждённым данным Sky News Arabia, сначала подорвался террорист-смертник, а потом могли подорвать автомобиль. Официальной информации о подробностях взрывов до сих пор нет.

После первого взрыва глава Центрального командования Вооружённых сил США Кеннет Маккензи также заявил о стрельбе около аэропорта. По его данным, боевики «открыли огонь по мирным жителям и военнослужащим».

Через несколько часов после основных взрывов появились сообщения о новых. Представитель «Талибана» Забихулла Муджахид заявил, что таким образом военные США уничтожали собственное оборудование. Минобороны США это подтвердило: серия взрывов была запланирована и контролировалась.

Корреспондент РТ Мурад Газдиев сообщал, что в Кабуле был слышен ещё один взрыв. Но эта информация не подтвердилась. Корреспондент РИА «Новости» также заявлял, что слышал звук взрыва в районе аэропорта.

Ответственность за два взрыва взяло на себя «Исламское государство»

Сначала о причастности ИГ к взрывам сообщило Politico. Через несколько часов террористическая группировка подтвердила это — она взяла на себя ответственность за два взрыва. Журналист The New York Times Кристиан Триберт уточнил, цитируя заявление ИГ, что теракт возле аэропорта Кабула устроил террорист-смертник.

Глава Центрального командования Вооруженных сил США Кеннет Маккензи считает, что взрывы совершили два террориста-смертника.

Президент США Джо Байден возложил ответственность на теракт на афганское отделение «Исламского государства». «Группировка, известная как „ИГ в Хорасане“, совершила атаку, которая унесла жизни американских военнослужащих, охранявших аэропорт, и тяжело ранила ещё нескольких», — сказал он.

Штаты не считают, что «Талибан» причастен к теракту. У США пока нет доказательств сговора талибов с ИГ. По их мнению, «Талибану» такое сотрудничество с ИГ невыгодно — они хотят скорейшего завершения операции США по эвакуации людей из Афганистана.

В 2015 году «Талибан» и «Исламское государство» объявили друг другу войну.

Точное число погибших неизвестно. По данным СМИ, погибли более 100 человек

The Wall Street Journal сообщает о 103 погибших, ещё около 150 жителей Афганистана получили ранения. По данным Reuters, погибли не менее 85 человек. Официальных данных о жертвах нет.

Минобороны США заявило, что в Кабуле погибли 12 военных, ещё 15 получили ранения. Fox News уточняет, что 11 погибших — морские пехотинцы, ещё один — военный врач.

Такие единовременные потери стали для США крупнейшими за последние 10 лет — с тех пор, как в августе 2011 года в провинции Афганистана Вардак сбили вертолёт, погибли 32 человека.

Россиян в аэропорту Кабула в момент теракта не было.

Байден приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ

Президент США подчеркнул, что власти не позволят террористам помешать эвакуации из Афганистана, её планируют завершить к 31 августа. США также сделают всё возможное, чтобы наказать причастных к теракту. «Те, кто осуществил эту атаку, а также любой, кто хочет причинить вред Америке, знайте: мы не простим! Мы не забудем! Мы вас выследим и заставим заплатить!» — добавил он.

Мы отреагируем с силой и с точностью в то время и в том месте, которое мы выберем, и в тот момент, который мы выберем. Джо Байден

Байден заявил, что в полной мере несёт ответственность за последние события в этой стране. Он пообещал увеличить контингент войск в Афганистане, если это потребуется, но военные сообщили ему, что не нуждаются в дополнительных силах.

Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи заявил, что Пентагон ожидает дальнейшие атаки со стороны ИГ.

Фото последствий терактов. Осторожно, некоторые кадры могут шокировать

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