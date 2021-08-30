Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Разборы
Саша Кириллова

Убийство оппозиционеров, запрет музыки и сокращение прав женщин: как изменился Афганистан после прихода «Талибана» Статьи редакции

Правительство ещё не сформировано, но боевики уже вводят новые законы, заставляющие граждан решаться на эмиграцию.

10 10 комментариев
295 просмотров
Патруль «Талибана» на улицах Кабула Фото Рахмата Гуля, AP

Боевики «Талибана»* объявили о захвате власти в Афганистане более двух недель назад — за это время жизнь в стране сильно изменилась. Правительство ещё не сформировано, но временное руководство уже вводит новые запреты и преследует несогласных, а иностранцы и некоторые афганцы эвакуируются из страны.

«Талибан» и жители Афганистана

  • Молодёжь ежедневно уезжает из Кабула в надежде пересечь границу Афганистана, рассказал The New York Times местный чиновник. По его словам, автобусы, покидающие столицу, забиты до предела, а возвращающиеся — пусты, из-за чего билет до границы стоит в два раза дороже, чем от неё.
  • По данным Reuters, боевики составили чёрный список афганцев, сотрудничавших с прежним правительством и иностранцами. В случае неудачной «охоты» на них аресту и наказанию планируется подвергать их семьи, пишет издание.
  • Местная жительница Аниса, работавшая в неправительственных организациях в Кундузе, сожгла все документы, когда террористы захватили города, где она живёт, и начали обыскивать дома людей, подозреваемых в работе с иностранцами.
  • 22-летняя афганская студентка рассказала, что её братьев, работавших с американскими военными, эвакуировали. Она же осталась в Афганистане, после чего чиновники «Талибана», знавшие о связях семьи с американцами, избили её.
Беженец на ирано-афганской границе Фото AFP
  • Главным способом покинуть Афганистан остаётся аэропорт в Кабуле, но 26 августа в нём произошла серия взрывов, в которой погибло около 200 человек. Ответственность за часть из них взяла террористическая группировка «Исламское государство»*.
  • Аэропорт Кабула остаётся под контролем военных США, но доступ афганцев туда закрыт «Талибаном». За две недели западные страны эвакуировали через него 140 тысяч человек, сообщили в НАТО. Россия вывезла из страны около 500 афганцев с российским гражданством.
  • По словам администрации США, американцы намерены завершить своё дипломатическое присутствие в Афганистане 31 августа. В «Талибане» заявляли, что после ухода Штатов все желающие смогут покинуть страну в обычном порядке.
Последствия взрывов в аэропорту Кабула Фото Getty

«Талибан» и женщины

  • «Талибан» призвал работающих жительниц Афганистана не покидать свои дома — якобы ради собственной безопасности. «Наши силовые службы не обучены тому, как вести себя с женщинами, как разговаривать с ними», — заявил секретарь движения Забихулла Муджахид.
  • Спустя два дня Муджахид добавил, что женщин не станут заставлять оставаться дома, как это было в 1990-е годы. По словам секретаря «Талибана», при выходе из дома женщин должен сопровождать мужчина только при поездках сроком более трёх дней. «Если они идут в школу, офис, университет или больницу, им не нужен махрам», — сказал он.
  • Но отношение к женщинам поменялось, несмотря на заверения «Талибана»: местные жительницы жалуются, что не могут посещать рынок без сопровождения мужчин и работать. По словам беженцев, в Кабуле девочек избили за слишком «откровенные сандалии».
  • The Guardian опубликовало письмо студентки из Кабула, в котором она рассказала, что с приходом талибов вынуждена отказаться от будущего, к которому стремилась годами, и скрыть свои достижения — дипломы об обучении.
  • Не смогла остаться в Афганистане из-за невозможности продолжать обучение и команда по робототехнике, состоящая из девушек. Покинуть страну участницам помогли доброжелатели, а временное убежище предоставила Мексика.
Что происходит с правами женщин в Афганистане с…
В городах жалуются на вынужденный отказ женщин от работы и учёбы, а в отдалённых местах сообщают…
tjournal.ru

«Талибан» и музыка

  • 27 августа секретарь движения Забихулла Муджахид, претендующий на пост министра культуры, заявил в интервью The New York Times о планах запрета публичного прослушивания музыки. «Музыка запрещена в исламе. Но мы надеемся, что сможем убедить людей не делать таких вещей, вместо того чтобы давить на них», — отметил он.
  • На следующий день боевики «Талибана» убили афганского фолк-певца Фавада Андараби, сообщил экс-министр внутренних дел Масуд Андараби. По данным Times Now, талибы вытащили певца из его дома и застрелили. В своих песнях Андараби поддерживал оппозицию движения, отмечает ТАСС.
Masoud Andarabi @andarabi
Taliban’s brutality continues in Andarab. Today they brutally killed folkloric singer, Fawad Andarabi who simply was brining joy to this valley and its people. As he sang here “our beautiful valley….land of our forefathers…” will not submit to Taliban’s brutality. https://t.co/3Jc1DnpqDH
  • Это не первое жестокое убийство медийной личности. Ещё до прихода к власти — в июле — боевики расправились с популярным афганским комиком Назаром Мохаммадом по прозвищу Хаша Цван — ему перерезали горло, а после застрелили. Ранее комик снимал в титоке ролики, в которых шутил над талибами.
Rita Panahi @RitaPanahi
Taliban murder another artist. Video of them abducting & beating comic Khasa Zwan went viral. Zwan had his throat cut & was shot. Now, a musician has been similarly murdered.
https://t.co/VsBRmVP64D https://twitter.com/samiullah_mahdi/status/1431647857883459594

«Талибан» и СМИ

  • После захвата власти талибы пообещали не устраивать репрессий в отношении сотрудников СМИ. Но за несколько недель правления движения стало известно о давлении, как минимум, на одну редакцию и одного журналиста, а с апреля закрылось 51 афганское медиа.
  • 16 августа боевики ворвались в офис телеканала TOLOnews и изъяли у охранников табельное оружие, заверив, что они занимаются обеспечением безопасности редакции. 20 августа стало известно, что на западе Афганистана талибы убили близкого родственника репортёра Deutsche Welle и тяжело ранили другого члена его семьи.
Афганская журналистка-беженка в аэропорту в Мехико Фото AP
  • Многие афганские журналисты уехали из страны. «Все знают, кто я. Они ожидают, что „Талибан“ поймает меня в любое время», — рассказал Forbes один из эвакуировавшихся корреспондентов.
  • 29 августа в провинции Кандагар запретили на радио и телевидении трансляцию музыки и женщин-ведущих. Это распоряжение передали местным департаментам по делам культуры и информации.

«Талибан» и наркотики

  • 18 августа «Талибан» заявил о намерениях прекратить производство наркотиков в Афганистане: «Больше не будет ни производства, ни контрабанды. Афганистан вообще больше не будет страной, где культивируют опиум», — сказал он.
  • 29 августа талибы приказали фермерам из нескольких крупных провинций прекратить выращивание опийного мака, сообщает The Wall Street Journal. Им рекомендовали растить шафран.

Если талибы запретят выращивание мака, люди умрут от голода, особенно когда прекратится международная помощь. Мы все еще надеемся, что нам разрешат выращивать мак. Ничто не может компенсировать доход, который мы получаем от выращивания мака.

Фермер из провинции Урузган

«Талибан» и образование

  • На севере Афганистана «Талибан» открыл школу для мальчиков в возрасте от 10 до 11 лет, вместо учителей детей обучают боевики без светского образования, сообщает «Азатлык» со ссылкой на источники. Издание утверждает, что талибы планируют в дальнейшем учить детей пользоваться оружием.
  • Ставший исполняющим обязанности министра высшего образования Абдул Баки Хаккани раскритиковал действующую в Афганистане систему обучения. «Мир пытался вывести религию из научного образования. Каждый пункт, противоречащий исламу, в системе образования будет снят», — заявил он.

  • В ответ преподаватели афганских университетов призвали «Талибан» сохранить и модернизировать систему образования страны, а не создавать новую. Экс-министр высшего образования Аббас Басир попросил талибов «работать над тем, что уже есть».

  • 29 августа талибы объявили, что студенты и студентки вузов Афганистана будут учиться раздельно. «Девушки имеют прав учиться, но они не могу учиться в одних классах с мужчинами. Для студенток обеспечат безопасную образовательную среду», — заявил исполняющий обязанности министра высшего образования Абдул Баки Хаккани.

Организации «Талибан» и ИГ признаны в Российской Федерации террористическими, их деятельность запрещена на территории страны.

#афганистан #война #войны21века #лонгриды #сша

10 10 комментариев
{ "author_name": "Саша Кириллова", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0448\u0430","\u043b\u043e\u043d\u0433\u0440\u0438\u0434\u044b","\u0432\u043e\u0439\u043d\u044b21\u0432\u0435\u043a\u0430","\u0432\u043e\u0439\u043d\u0430","\u0430\u0444\u0433\u0430\u043d\u0438\u0441\u0442\u0430\u043d"], "comments": 10, "likes": 7, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "analysis", "id": 431303, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 30 Aug 2021 17:30:53 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
10 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Владимир Филатов

1

Если б не запрет музыки, то был бы в точности постсовок.

Ответить
Владимир

Marhal_New _Arleana

0

Есть цивилизованные страны типа: Грузии, Армении, Молдовы и Украины. Если мы не считаем Прибалтику постсовком.

Ответить
Marhal_New

Владимир Филатов

0

Молдова только начинает выбираться из жопы, Армения и Грузия всё ещё довольно патриархальные. Прибалтика по сути была в совке по принуждению, так что можно не считать. В Украине можно нанять убийцу для иностранных оппозиционеров. 

Ответить
Владимир

Marhal_New

0

Молдова только начинает выбираться из жопы

Это не мешает ей быть цивилизованной.
Армения и Грузия всё ещё довольно патриархальные.

Проблема 21 века, не 19 века как в остальном пост совке с местными царьками.
В Украине можно нанять убийцу для иностранных оппозиционеров. 

Как и в Германии. Как и в Англии. Как и в любой другой стране мира.

Ответить
Marhal_…

Владимир Филатов

0

Ну да, Молдова тогда гуд. Не понял про проблему 21 века. Я о том, что в Украине уровень коррупции очень высок. 

Ответить

Arthorias

0

прямо как коммунисты в 1917

Ответить
Arthorias

Владимир Филатов

0

Так-то они убивали и своих. 

Ответить
Владимир

Arthorias

0

Пф, у талибов тоже начнётся грызня, no doubt

Ответить

Руководящий вентилятор

0
Ответить

лала лало

0

Молодец бидон, устроил резню в афгане, подарил им кучу оружия и техники + целую страну.

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 10 комментариев
Обсуждаемое
Музыка
Канье Уэст выпустил альбом «Donda» — рэпер доделывал его, живя на стадионе, и несколько раз переносил релиз
Всё-таки это произошло — постоянные переносы со временем стали поводом для мемов.
232
Новости
Пользователи пожаловались на сбой во «ВКонтакте»: не отправляются сообщения и не открывается сайт
Соцсеть уже устраняет проблему.
92
Интернет
13 кружек пива на пустом столе: бары и рестораны в США почтили память погибших при взрывах в Кабуле американских военных
Места для них резервировали на всю ночь. К стихийной акции присоединились заведения по всей стране.
135
Популярное за три дня
Разборы
«20 идей развития России» — что известно о политическом проекте, заполонившем рунет через соцсети и провластных блогеров
Об авторе, пиар проекта которого усилился перед осенними выборами, почти ничего неизвестно. Как и о причинах его желания кардинально «улучшить» жизнь в стране.
203
Новости
«Медуза», «Дождь», Forbes и другие медиа обратились к Путину с требованием «остановить кампанию против независимых СМИ»
Они считают, что нужно отменить законы об «иностранных агентах» и «нежелательных» организациях, а все реестры — расформировать.
304
Новости
Силовики пришли в гостиницу к солисту Rammstein Тиллю Линдеманну — он приехал в Россию выступить на фестивале
Линдеманн должен дать концерты в Твери и Москве. По данным источников СМИ, визит связан с «антиковидными мерами».
192
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null