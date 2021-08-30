Убийство оппозиционеров, запрет музыки и сокращение прав женщин: как изменился Афганистан после прихода «Талибана» Статьи редакции
Правительство ещё не сформировано, но боевики уже вводят новые законы, заставляющие граждан решаться на эмиграцию.
Боевики «Талибана»* объявили о захвате власти в Афганистане более двух недель назад — за это время жизнь в стране сильно изменилась. Правительство ещё не сформировано, но временное руководство уже вводит новые запреты и преследует несогласных, а иностранцы и некоторые афганцы эвакуируются из страны.
«Талибан» и жители Афганистана
- Молодёжь ежедневно уезжает из Кабула в надежде пересечь границу Афганистана, рассказал The New York Times местный чиновник. По его словам, автобусы, покидающие столицу, забиты до предела, а возвращающиеся — пусты, из-за чего билет до границы стоит в два раза дороже, чем от неё.
- По данным Reuters, боевики составили чёрный список афганцев, сотрудничавших с прежним правительством и иностранцами. В случае неудачной «охоты» на них аресту и наказанию планируется подвергать их семьи, пишет издание.
- Местная жительница Аниса, работавшая в неправительственных организациях в Кундузе, сожгла все документы, когда террористы захватили города, где она живёт, и начали обыскивать дома людей, подозреваемых в работе с иностранцами.
- 22-летняя афганская студентка рассказала, что её братьев, работавших с американскими военными, эвакуировали. Она же осталась в Афганистане, после чего чиновники «Талибана», знавшие о связях семьи с американцами, избили её.
- Главным способом покинуть Афганистан остаётся аэропорт в Кабуле, но 26 августа в нём произошла серия взрывов, в которой погибло около 200 человек. Ответственность за часть из них взяла террористическая группировка «Исламское государство»*.
- Аэропорт Кабула остаётся под контролем военных США, но доступ афганцев туда закрыт «Талибаном». За две недели западные страны эвакуировали через него 140 тысяч человек, сообщили в НАТО. Россия вывезла из страны около 500 афганцев с российским гражданством.
- По словам администрации США, американцы намерены завершить своё дипломатическое присутствие в Афганистане 31 августа. В «Талибане» заявляли, что после ухода Штатов все желающие смогут покинуть страну в обычном порядке.
«Талибан» и женщины
- «Талибан» призвал работающих жительниц Афганистана не покидать свои дома — якобы ради собственной безопасности. «Наши силовые службы не обучены тому, как вести себя с женщинами, как разговаривать с ними», — заявил секретарь движения Забихулла Муджахид.
- Спустя два дня Муджахид добавил, что женщин не станут заставлять оставаться дома, как это было в 1990-е годы. По словам секретаря «Талибана», при выходе из дома женщин должен сопровождать мужчина только при поездках сроком более трёх дней. «Если они идут в школу, офис, университет или больницу, им не нужен махрам», — сказал он.
- Но отношение к женщинам поменялось, несмотря на заверения «Талибана»: местные жительницы жалуются, что не могут посещать рынок без сопровождения мужчин и работать. По словам беженцев, в Кабуле девочек избили за слишком «откровенные сандалии».
- The Guardian опубликовало письмо студентки из Кабула, в котором она рассказала, что с приходом талибов вынуждена отказаться от будущего, к которому стремилась годами, и скрыть свои достижения — дипломы об обучении.
- Не смогла остаться в Афганистане из-за невозможности продолжать обучение и команда по робототехнике, состоящая из девушек. Покинуть страну участницам помогли доброжелатели, а временное убежище предоставила Мексика.
«Талибан» и музыка
- 27 августа секретарь движения Забихулла Муджахид, претендующий на пост министра культуры, заявил в интервью The New York Times о планах запрета публичного прослушивания музыки. «Музыка запрещена в исламе. Но мы надеемся, что сможем убедить людей не делать таких вещей, вместо того чтобы давить на них», — отметил он.
- На следующий день боевики «Талибана» убили афганского фолк-певца Фавада Андараби, сообщил экс-министр внутренних дел Масуд Андараби. По данным Times Now, талибы вытащили певца из его дома и застрелили. В своих песнях Андараби поддерживал оппозицию движения, отмечает ТАСС.
- Это не первое жестокое убийство медийной личности. Ещё до прихода к власти — в июле — боевики расправились с популярным афганским комиком Назаром Мохаммадом по прозвищу Хаша Цван — ему перерезали горло, а после застрелили. Ранее комик снимал в титоке ролики, в которых шутил над талибами.
«Талибан» и СМИ
- После захвата власти талибы пообещали не устраивать репрессий в отношении сотрудников СМИ. Но за несколько недель правления движения стало известно о давлении, как минимум, на одну редакцию и одного журналиста, а с апреля закрылось 51 афганское медиа.
- 16 августа боевики ворвались в офис телеканала TOLOnews и изъяли у охранников табельное оружие, заверив, что они занимаются обеспечением безопасности редакции. 20 августа стало известно, что на западе Афганистана талибы убили близкого родственника репортёра Deutsche Welle и тяжело ранили другого члена его семьи.
- Многие афганские журналисты уехали из страны. «Все знают, кто я. Они ожидают, что „Талибан“ поймает меня в любое время», — рассказал Forbes один из эвакуировавшихся корреспондентов.
- 29 августа в провинции Кандагар запретили на радио и телевидении трансляцию музыки и женщин-ведущих. Это распоряжение передали местным департаментам по делам культуры и информации.
«Талибан» и наркотики
- 18 августа «Талибан» заявил о намерениях прекратить производство наркотиков в Афганистане: «Больше не будет ни производства, ни контрабанды. Афганистан вообще больше не будет страной, где культивируют опиум», — сказал он.
- 29 августа талибы приказали фермерам из нескольких крупных провинций прекратить выращивание опийного мака, сообщает The Wall Street Journal. Им рекомендовали растить шафран.
«Талибан» и образование
- На севере Афганистана «Талибан» открыл школу для мальчиков в возрасте от 10 до 11 лет, вместо учителей детей обучают боевики без светского образования, сообщает «Азатлык» со ссылкой на источники. Издание утверждает, что талибы планируют в дальнейшем учить детей пользоваться оружием.
- Ставший исполняющим обязанности министра высшего образования Абдул Баки Хаккани раскритиковал действующую в Афганистане систему обучения. «Мир пытался вывести религию из научного образования. Каждый пункт, противоречащий исламу, в системе образования будет снят», — заявил он.
В ответ преподаватели афганских университетов призвали «Талибан» сохранить и модернизировать систему образования страны, а не создавать новую. Экс-министр высшего образования Аббас Басир попросил талибов «работать над тем, что уже есть».
- 29 августа талибы объявили, что студенты и студентки вузов Афганистана будут учиться раздельно. «Девушки имеют прав учиться, но они не могу учиться в одних классах с мужчинами. Для студенток обеспечат безопасную образовательную среду», — заявил исполняющий обязанности министра высшего образования Абдул Баки Хаккани.
Организации «Талибан» и ИГ признаны в Российской Федерации террористическими, их деятельность запрещена на территории страны.
Если б не запрет музыки, то был бы в точности постсовок.
Есть цивилизованные страны типа: Грузии, Армении, Молдовы и Украины. Если мы не считаем Прибалтику постсовком.
Молдова только начинает выбираться из жопы, Армения и Грузия всё ещё довольно патриархальные. Прибалтика по сути была в совке по принуждению, так что можно не считать. В Украине можно нанять убийцу для иностранных оппозиционеров.
Молдова только начинает выбираться из жопы
Это не мешает ей быть цивилизованной.
Армения и Грузия всё ещё довольно патриархальные.
Проблема 21 века, не 19 века как в остальном пост совке с местными царьками.
В Украине можно нанять убийцу для иностранных оппозиционеров.
Как и в Германии. Как и в Англии. Как и в любой другой стране мира.
Ну да, Молдова тогда гуд. Не понял про проблему 21 века. Я о том, что в Украине уровень коррупции очень высок.
прямо как коммунисты в 1917
Так-то они убивали и своих.