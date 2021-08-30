Боевики «Талибана»* объявили о захвате власти в Афганистане более двух недель назад — за это время жизнь в стране сильно изменилась. Правительство ещё не сформировано, но временное руководство уже вводит новые запреты и преследует несогласных, а иностранцы и некоторые афганцы эвакуируются из страны.