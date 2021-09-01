Список главных изменений.

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«Пушкинская карта» для молодёжи

С 1 сентября россияне от 14 до 22 лет могут получить «Пушкинскую карту», которая позволит бесплатно посещать концерты, музеи и театры. Номинал карты — три тысячи рублей, их нужно будет израсходовать за четыре месяца в любом регионе. Карту можно получить в приложении «Госуслуги.Культура». Там будет и список доступных мероприятий.

«Гаражная амнистия»

С 1 сентября в течение пяти лет граждане могут бесплатно оформить в собственность землю под стационарными гаражами. Это касается только капитальных построек и сварных некапитальных гаражей, построенных до 30 декабря 2004 года — именно в этом году вступил в силу Градостроительный кодекс.

Воспользоваться «гаражной амнистией» могут как хозяева, так и наследники, и те, кто купил гараж у первоначального владельца. Сооружение также должно быть одноэтажным, без жилых помещений.

Обжалование штрафов онлайн

С 1 сентября постановления можно будет обжаловать через госуслуги или сайт суда, если там есть такая возможность.

Продажа лекарств в маркетплейсах

С 1 сентября несетевые аптеки могут продавать безрецептурные лекарства через маркетплейсы. Цена там должна быть такой же, как и в розничной аптеке. Ответственность за хранение, качество и возврат несёт аптека.

«Единый регулятор азартных игр»

1 сентября начал работу Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ). Он должен выявлять незаконную деятельность по организации азартных игр в интернете, выступать заказчиком и оператором информационных систем, которые следят за проведением таких игр.

Организовывать азартные игры в России теперь разрешено только после присоединения к информационной системе регулятора.

Дорожный знак «Фотовидеофиксация» утратил силу

С 1 сентября вместо него появится новый знак 6.22, обозначающий возможность наличия камер. Внешне он ничем не отличается от предыдущего 8.23, но теперь обозначает не каждую камеру отдельно, а территорию возможного применения комплексов фиксации, включая треноги и специальные автомобили.

Вне населённого пункта знак будет размещён на расстоянии 150—300 метров до зоны контроля, а в городе — со знаками «Начало населённого пункта» и табличками «Расстояние до объекта». Табличка действует на всей территории населённого пункта.

Новый знак может использоваться и самостоятельно, предыдущий ставили вместе с другими табличками и светофорами.

Приказ Роскомнадзора, устанавливающий требования к содержанию согласия на обработку персональных данных

1 марта вступил в силу закон о запрете распространения персональных данных граждан без их специального согласия. Там было указано, что требования к содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешённых для распространения, устанавливаются Роскомнадзором. Эти требования и вступили в силу 1 сентября.

Согласно документу ведомства, в согласии должно быть в том числе: ФИО, контактная информация (телефон, адрес электронной почты или почтовый индекс), сведения об операторе персональных данных, перечень которых зависит от того, является ли он юридическим, физическим лицом или ИП, цель обработки персональных данных и срок согласия.

Больничные на детей до восьми лет — 100% среднего заработка

С 1 сентября пособие по временной нетрудоспособности при болезни ребёнка в возрасте до восьми лет будет выплачиваться в размере 100% среднего заработка.

Теперь при болезни ребёнка семи лет и младше не имеет значения стаж родителя и порядок лечения.

Обновленные правила перевозки животных по железной дороге в грузовых вагонах

Документ, вступающий в силу с 1 сентября, определяет общий порядок организации транспортировки животных по железной дороге:

Грузоотправитель обязан обеспечить животных безопасными для здоровья кормами, емкостями для запаса воды, подстилками;

Перевозчик обеспечивает условия для поения животных, определяет железнодорожные станции, на которых производится водопой;



Проводник обеспечивает запас воды, осуществляет очистку пространства от навоза во время стоянки поезда.



Электронный документ о смерти

С 1 сентября с согласия родственников медицинское свидетельство о смерти будет формироваться в электронном виде с последующей передачей информации в единую систему в сфере здравоохранения и направлением для регистрации в ЗАГС.

Обязательная предзащита диссертаций для аспирантов

1 сентября вступает в силу закон, который возвращает обязательную предзащиту диссертаций.

Студенты могут получить сразу несколько квалификаций во время обучения