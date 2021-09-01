Законы, вступающие в силу в сентябре 2021 года: «гаражная амнистия», «Пушкинская карта» и электронный документ о смерти Статьи редакции
Список главных изменений.
«Пушкинская карта» для молодёжи
С 1 сентября россияне от 14 до 22 лет могут получить «Пушкинскую карту», которая позволит бесплатно посещать концерты, музеи и театры. Номинал карты — три тысячи рублей, их нужно будет израсходовать за четыре месяца в любом регионе. Карту можно получить в приложении «Госуслуги.Культура». Там будет и список доступных мероприятий.
«Гаражная амнистия»
С 1 сентября в течение пяти лет граждане могут бесплатно оформить в собственность землю под стационарными гаражами. Это касается только капитальных построек и сварных некапитальных гаражей, построенных до 30 декабря 2004 года — именно в этом году вступил в силу Градостроительный кодекс.
Воспользоваться «гаражной амнистией» могут как хозяева, так и наследники, и те, кто купил гараж у первоначального владельца. Сооружение также должно быть одноэтажным, без жилых помещений.
Обжалование штрафов онлайн
С 1 сентября постановления можно будет обжаловать через госуслуги или сайт суда, если там есть такая возможность.
Продажа лекарств в маркетплейсах
С 1 сентября несетевые аптеки могут продавать безрецептурные лекарства через маркетплейсы. Цена там должна быть такой же, как и в розничной аптеке. Ответственность за хранение, качество и возврат несёт аптека.
«Единый регулятор азартных игр»
1 сентября начал работу Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ). Он должен выявлять незаконную деятельность по организации азартных игр в интернете, выступать заказчиком и оператором информационных систем, которые следят за проведением таких игр.
Организовывать азартные игры в России теперь разрешено только после присоединения к информационной системе регулятора.
Дорожный знак «Фотовидеофиксация» утратил силу
С 1 сентября вместо него появится новый знак 6.22, обозначающий возможность наличия камер. Внешне он ничем не отличается от предыдущего 8.23, но теперь обозначает не каждую камеру отдельно, а территорию возможного применения комплексов фиксации, включая треноги и специальные автомобили.
Вне населённого пункта знак будет размещён на расстоянии 150—300 метров до зоны контроля, а в городе — со знаками «Начало населённого пункта» и табличками «Расстояние до объекта». Табличка действует на всей территории населённого пункта.
Новый знак может использоваться и самостоятельно, предыдущий ставили вместе с другими табличками и светофорами.
Приказ Роскомнадзора, устанавливающий требования к содержанию согласия на обработку персональных данных
1 марта вступил в силу закон о запрете распространения персональных данных граждан без их специального согласия. Там было указано, что требования к содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешённых для распространения, устанавливаются Роскомнадзором. Эти требования и вступили в силу 1 сентября.
Согласно документу ведомства, в согласии должно быть в том числе: ФИО, контактная информация (телефон, адрес электронной почты или почтовый индекс), сведения об операторе персональных данных, перечень которых зависит от того, является ли он юридическим, физическим лицом или ИП, цель обработки персональных данных и срок согласия.
Больничные на детей до восьми лет — 100% среднего заработка
С 1 сентября пособие по временной нетрудоспособности при болезни ребёнка в возрасте до восьми лет будет выплачиваться в размере 100% среднего заработка.
Теперь при болезни ребёнка семи лет и младше не имеет значения стаж родителя и порядок лечения.
Обновленные правила перевозки животных по железной дороге в грузовых вагонах
Документ, вступающий в силу с 1 сентября, определяет общий порядок организации транспортировки животных по железной дороге:
- Грузоотправитель обязан обеспечить животных безопасными для здоровья кормами, емкостями для запаса воды, подстилками;
- Перевозчик обеспечивает условия для поения животных, определяет железнодорожные станции, на которых производится водопой;
- Проводник обеспечивает запас воды, осуществляет очистку пространства от навоза во время стоянки поезда.
Электронный документ о смерти
С 1 сентября с согласия родственников медицинское свидетельство о смерти будет формироваться в электронном виде с последующей передачей информации в единую систему в сфере здравоохранения и направлением для регистрации в ЗАГС.
Обязательная предзащита диссертаций для аспирантов
1 сентября вступает в силу закон, который возвращает обязательную предзащиту диссертаций.
Студенты могут получить сразу несколько квалификаций во время обучения
Образовательные программы вузов теперь могут включать в себя разные компетенции, отнесённые к одной или нескольким профессиям. Кроме того, после второго курса теперь можно менять профиль обучения и переходить на другие факультеты.
Так стопе, я в 2014 и без всяких законов переходил с одного факультета на другой, просто приходишь в деканат , говоришь что хочешь уйти , тебе выдают доки и карточку , несёшь в деканат другого фака и тебя там же зачисляют. Единственное, на контракт , но я отучился семестр без троек и вернули на бюджет. Чяднт
Я сделал это на втором курсе, после третьего семестра
Ну да , мне при переводе пришлось сдавать разницу в предметах , из было в принципе уже много , потому что факт все таки немного разные по набору дисциплин были , и пришлось перевестись с понижением на первый курс заново
С 1 курса , 2 семестра . А должен был бы идти на 2 курс 4 семестр
А кстати , я вроде выходил в последний сезон, когда можно было вернуться на бюджет после одного семестра без троек , тогда как раз ввели что теперь надо два семестра только на отлично
Сейчас мудачки которые раньше говорили про снос гаражей "Ну, земля же была захвачена, это не по закону" начнут говорить "Ну, законом же разрешено, значит можно оставлять", а по факту просто до каких-то гаражей докопались, а до каких-то нет. Где-то чтобы дом между домами влепить, где-то, чтобы показать как слушают граждан, а сносили даже на отдельных стоянках которые не под окнами домов были.
Какая польза от знака «Фотовидеофиксация» для тех, кто не нарушает? ред.
К "социальному рейтингу", можно прикрутить и регулятор, который не позволяет нарушать закон. Например: в машину ставить системы контроля, которые не позволят нарушать ПДД, зачем тратить миллиарды на камеры следящие за нарушением ПДД?
В каждую гробовозку по устройству? Ю сирьес?
Глонасс как то обязали. За счет водителей видимо. Обяжут завод устанавливать, цена будет входить в себестоимость. Субсидии будут выдавать тем, кто установил.
Штрафы? Тут про жизнь граждан вопрос. Вы меркантильный ) Я про коммент ниже)
А бабки откуда брать? Миллиарды потраченные на оборудование,отобьются штрафами.