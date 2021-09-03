По «Пушкинской карте» молодёжь может ходить по музеям за госсчёт. Но из-за бага деньги с неё стали тратить на концерты Статьи редакции
Уязвимостью, позволяющей услышать любимых артистов, стали делиться в сети. А после устранения бага проект прозвали «очередной хорошей государственной инициативой, которая была про***на».
Несколько дней назад в России запустили «Пушкинскую карту» — инициативу властей по «окультуриванию» молодёжи. По задумке проекта, по ней подростки могли бесплатно ходить в музеи, театры, и на выставки, приобщаясь к отечественному и мировому искусству.
Но владельцы карт довольно быстро заметили баг, позволявший им купить за счёт государства не только билеты в Третьяковскую галерею или Эрмитаж, но и на концерты популярных исполнителей. При этом представители властей заверяли, что это «абсолютно невозможно».
Подростки принялись делиться информацией об этом в соцсетях, а организаторы выступлений радовались такой поддержке индустрии после пандемии, но это продлилось недолго. Спустя несколько дней баг устранили, а билетным агрегаторам, возможно, придётся аннулировать билеты. Радость в соцсетях сменилась разочарованием — теперь там говорят об «очередной загубленной хорошей государственной инициативе».
Что за «Пушкинская карта» и как её получить
С 1 сентября правительство запустило «Пушкинскую карту» для молодых россиян в возрасте от 14 до 22 лет. С её помощью хотят приобщить молодёжь к культуре и искусству и привлечь их в музеи. Власти выделили на программу почти 4 миллиарда рублей, планируя, что ей воспользуются около 1,3 миллиона человек. Всего в России около 13 миллионов людей в этой возрастной категории.
«Пушкинская карта» — это карта платёжной системы «Мир» и «Почта Банка», на которой лежит 3 тысячи рублей — их можно потратить в течение четырёх месяцев после получения. Со следующего года сумма на карте будет уже не 3, а 5 тысяч рублей,, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Те, кто поучаствуют в программе в этом году, также смогут пользоваться ей каждый год до тех пор, пока им не исполнится 23 года — баланс карты будет пополняться 1 января.
Получить виртуальную карту можно в приложении «Госуслуги.Культура» или там же заказать пластиковую версию. Для этого нужно зарегистрироваться на «Госуслугах» (если не сделали этого прежде), подтвердить учётную запись, скачать приложение и согласиться в нём с выпуском карты.
После этого пользователю открывается афиша со всеми доступными культурными мероприятиями по всей России или в определённом регионе. Посмотреть афишу музеев, выставок, театров, концертных залов и экскурсий и купить билет на нужное событие можно также на сайте «Культура.рф». Всего в программе участвуют около 1,3 тысяч культурных учреждений и семь тысяч мероприятий, сообщила министр культуры Ольга Любимова. Например, в программе участвует Пушкинский музей, Большой и Мариинский театры, Третьяковская галерея.
Из-за бага подростки стали скупать билеты на концерты — но уязвимость устранили
«Пушкинскую карту» начали обсуждать в соцсетях — некоторые пользователи рассказали, что в их городах программа бесполезна, так как в них не проходят концерты, а музеи и им не интересны. Другие отмечали, что купить билет удалось «с сотой попытки» или не удалось совсем, потому что приложение выдавало ошибку. Жаловались и на то, что трёх тысяч рублей недостаточно для посещения театров.
Были и те, кто порадовался возможности ходить в музеи бесплатно, а пользователи старше 23 лет жалели, что не могут воспользоваться программой из-за возраста.
В любом случае, «Пушкинская карта» явно обратила на себя внимание с первых же дней — на фоне этого приложение «Госуслуги.Культура» возглавило топ бесплатных приложений App Store в России.
В тиктоке ролики с хештегом «пушкинская карта» набрали 29 миллионов просмотров. В основном пользователи рассказывают, как оформить карту и иронизируют над фотографиями на аватарке, которые делаются при регистрации в приложении и их нельзя изменить.
Но особенно популярны стали тиктоки, в которых пользователи рассказывают, как смогли купить билеты не в «скучные» краеведческие музеи, а на концерты популярных исполнителей, выбирая способом оплаты «Пушкинскую карту». Например, в роликах показывали купленные билеты на выступления группы «Грязь», «Нервы», репера Face, Инстасамки, Mary Gu, Macan и других.
Некоторые рассказывали, что смогли добавить карту в Apple Pay или обналичить деньги, но доказательств этому нет.
Организатор концертов и музыкальный маркетолог Евгения Анисимова рассказала в твиттере, что появление программы — «лучшая поддержка концертной индустрии с начала пандемии». По её словам, карта подняли продажи одного из артистов почти в два раза за полдня.
Купить билеты через афишу «Госуслуг» было невозможно, но у владельцев «Пушкинской карты» получалось сделать это через сайты билетных агрегаторов, например, TicketLand, Ticketscloud и «Кассир». Из-за бага в системе журналистам челябинского издания «Первое областное» с третьей попытки удалось оплатить билеты картой — первые несколько раз оплата не проходила из-за ошибки авторизации.
С утра 3 сентября ошибку устранили и купить билеты таким образом уже нельзя. Представители власти или авторы проекта «Пушкинская карта» никак не прокомментировали произошедшее и не рассказали, что будет с купленными билетами дальше.
Пока прямых указаний аннулировать билеты на концерты от властей не было, а броней всё ещё «масса», рассказала TJ Анисимова. Агрегатор «Кассир» уже возвращает билеты, купленные по карте, сообщили организатору два разных источника. В Ticketscloud билеты пока не возвращают, «но пока не понимают, не вынудят ли их отменить все эти покупки», добавила Анисимова.
В пресс-службе Минкульта TJ сообщили, что билеты на мероприятия можно было приобрести на сайте агрегаторов, но так как концерты не входят в программу «Пушкинской карты», их участие в программе приостановили из-за нарушений. Билеты, купленные владельцами карт на концерты, аннулируются.
может было проще сделать им в музеях бесплатный вход, зачем все усложнять?
Сейчас большинству молодежи плевать даже на бесплатные экскурсии и музеи. А идея с поддержкой артистов уже звучит лучше и подростки весело проведут время.
Тем более, деньги уже выделили и перееинули на карты, т.ч. лучше пусть они послушают мухыку на концерте, чем будут заниматься скучным для себя занятием ред.
это как ситуация кстати во Франции была: там подросткам тож начисляли деньги в приложении, но чтобы они могли их потратить на что-то почитать. в итоге в топах оказались комиксы. пошло все по плану? нет. плохо это? ну тоже нет
Так комиксы это тоже чтение, хотя и не так много текста. Можно привести аналогию с бесплатными играми: ты же не будешь играть в какую-то игру только потому, что это бесплатно. Очевидно, что нет. А такие инициативы помогают не очень обеспеченным школьникам весело и хоть сколько-нибудь полезно провести свой досуг(если бы разрешили тратить на концерты) ред.
Ага, всем же взрослым сейчас интересны музеи/театры
да я охреневаю от этих "ой всего можно 2 раза сходить в мьюзик холл". Так сходи хотя бы два раза, если такой разговор. Взрослым интересно дофига всего, проблема в том что времени максимум на эти 2 раза в год, и я бы не отказалась если бы мне их оплатили.
мне 34 годика
всем, кому не нужны эти три тысячи на музеи и театры, спросите друзей или родителей - ТОЧНО найдутся те, кто скажут спасибо