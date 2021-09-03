Уязвимостью, позволяющей услышать любимых артистов, стали делиться в сети. А после устранения бага проект прозвали «очередной хорошей государственной инициативой, которая была про***на».

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Фото РИА «Новости»

Несколько дней назад в России запустили «Пушкинскую карту» — инициативу властей по «окультуриванию» молодёжи. По задумке проекта, по ней подростки могли бесплатно ходить в музеи, театры, и на выставки, приобщаясь к отечественному и мировому искусству.

Но владельцы карт довольно быстро заметили баг, позволявший им купить за счёт государства не только билеты в Третьяковскую галерею или Эрмитаж, но и на концерты популярных исполнителей. При этом представители властей заверяли, что это «абсолютно невозможно».

Подростки принялись делиться информацией об этом в соцсетях, а организаторы выступлений радовались такой поддержке индустрии после пандемии, но это продлилось недолго. Спустя несколько дней баг устранили, а билетным агрегаторам, возможно, придётся аннулировать билеты. Радость в соцсетях сменилась разочарованием — теперь там говорят об «очередной загубленной хорошей государственной инициативе».

Что за «Пушкинская карта» и как её получить

С 1 сентября правительство запустило «Пушкинскую карту» для молодых россиян в возрасте от 14 до 22 лет. С её помощью хотят приобщить молодёжь к культуре и искусству и привлечь их в музеи. Власти выделили на программу почти 4 миллиарда рублей, планируя, что ей воспользуются около 1,3 миллиона человек. Всего в России около 13 миллионов людей в этой возрастной категории.

«Пушкинская карта» — это карта платёжной системы «Мир» и «Почта Банка», на которой лежит 3 тысячи рублей — их можно потратить в течение четырёх месяцев после получения. Со следующего года сумма на карте будет уже не 3, а 5 тысяч рублей,, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Те, кто поучаствуют в программе в этом году, также смогут пользоваться ей каждый год до тех пор, пока им не исполнится 23 года — баланс карты будет пополняться 1 января.

Получить виртуальную карту можно в приложении «Госуслуги.Культура» или там же заказать пластиковую версию. Для этого нужно зарегистрироваться на «Госуслугах» (если не сделали этого прежде), подтвердить учётную запись, скачать приложение и согласиться в нём с выпуском карты.

После этого пользователю открывается афиша со всеми доступными культурными мероприятиями по всей России или в определённом регионе. Посмотреть афишу музеев, выставок, театров, концертных залов и экскурсий и купить билет на нужное событие можно также на сайте «Культура.рф». Всего в программе участвуют около 1,3 тысяч культурных учреждений и семь тысяч мероприятий, сообщила министр культуры Ольга Любимова. Например, в программе участвует Пушкинский музей, Большой и Мариинский театры, Третьяковская галерея.

Особенностью «Пушкинской карты» является то обстоятельство, что купить на неё что-либо, кроме билета в музей, театр или галерею, абсолютно невозможно. Татьяна Голикова вице-премьер РФ

Из-за бага подростки стали скупать билеты на концерты — но уязвимость устранили

«Пушкинскую карту» начали обсуждать в соцсетях — некоторые пользователи рассказали, что в их городах программа бесполезна, так как в них не проходят концерты, а музеи и им не интересны. Другие отмечали, что купить билет удалось «с сотой попытки» или не удалось совсем, потому что приложение выдавало ошибку. Жаловались и на то, что трёх тысяч рублей недостаточно для посещения театров.

do you listen to saypink? 👾 биавгуст @siditoretmolcha ваша пушкинская карта абсолютно бесполезна в нашей дыре, с концертами сюда приезжают раз в пару лет дай бог, музеи мне не интересны, а больше никуда и нельзя это потратить

𝕞𝕠𝕠𝕕𝕪 𝕔𝕒𝕥⁷ @lil_meow_meow69 Пушкинская карта самая бесполезная вещь везде кроме Москвы и Питера

Я как человек живущий не в центральной части страны, могу это с уверенностью сказать

псина грома⚡🤗 @agress_fckyou пушкинская карта почти бесполезна если ты живёшь в регионе, потому что лично я была за свою жизнь во всех театрах и музеях самары.....а чтобы попасть в крутой театр с любимыми актерами, надо ещё и деньги на билеты в москву/питер тратить

🍀🧩𝕤𝕠𝕗𝕥 𝕕𝕣𝕖𝕒𝕞🥦| 𝕂𝕒𝕥𝕖𝕣𝕚𝕟𝕒 @katerinadeni Пушкинская карта это конечно прикольно, но где её использовать то, дурацкое приложение госуслуг не работает. У нас как всегда, задумка классная, реализация на дне

рабочий класс @le_ordures

выдает ошибку и все... неужели очередной развод((( не понимаю, почему невозможно НИЧЕГО купить с #пушкинскаякарта выдает ошибку и все... неужели очередной развод(((

Фрэнк-не-Леро @nightwizardhah @pollux_arts @cucumberwine у меня эта пушкинская карта не работает я не могу купить билет в Третьяковку я плачю

Twilight Virgo @_gospodi_bozhe_ @st_grotesque Мы с группой решили сгонять на балет по Достоевскому, а эта пушкинская карта послала нас нахер; собственно, вот тебе и культурное просвещение

марго ♡ чек закреп @c0rbeaublanc пушкинская карта это хорошо, конечно, но когда ее создатели в последний раз были в кассе театра? музея? в один эрмитаж нормально сходить полторы тысячи, чтоб все три маршрута пройти, про петропавловку вообще молчу.

🥭апатичное манго🥭С6 Сара when @lina_crow Пушкинская карта с ценами питерских театров это конечно нда

Два раза схожу в мюзик-холл - карта опустеет

Были и те, кто порадовался возможности ходить в музеи бесплатно, а пользователи старше 23 лет жалели, что не могут воспользоваться программой из-за возраста.

В любом случае, «Пушкинская карта» явно обратила на себя внимание с первых же дней — на фоне этого приложение «Госуслуги.Культура» возглавило топ бесплатных приложений App Store в России.

Яни @eto_vsyo Пушкинская карта - вещь! Ощущение такое, будто ввела чит-код, но в жизни

неизвестная @_neizvestnaya_l ржу



пушкинская карта: выходит

вся молодёжь:

leendive🍷 @leenisleen_ зачем секс когда есть пушкинская карта

РАСПИЗДЯЙ ТИН @saranxyu ТЕ У КОГО ЕСТЬ ПУШКИНСКАЯ КАРТА ИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЕ ПОЛУЧЕНИЯ

Я КОНЕЧНО РАД ЗА ВАС

НО НЕ ОТ ВСЕГО СЕРДЦА



ПОВЕСЕЛИТЕСЬ ЗА МЕНЯ В ЭРМИТАЖЕ



ПРО 10К ПУТИНА Я ВООБЩЕ МОЛЧУ

В тиктоке ролики с хештегом «пушкинская карта» набрали 29 миллионов просмотров. В основном пользователи рассказывают, как оформить карту и иронизируют над фотографиями на аватарке, которые делаются при регистрации в приложении и их нельзя изменить.

Но особенно популярны стали тиктоки, в которых пользователи рассказывают, как смогли купить билеты не в «скучные» краеведческие музеи, а на концерты популярных исполнителей, выбирая способом оплаты «Пушкинскую карту». Например, в роликах показывали купленные билеты на выступления группы «Грязь», «Нервы», репера Face, Инстасамки, Mary Gu, Macan и других.

Некоторые рассказывали, что смогли добавить карту в Apple Pay или обналичить деньги, но доказательств этому нет.

Организатор концертов и музыкальный маркетолог Евгения Анисимова рассказала в твиттере, что появление программы — «лучшая поддержка концертной индустрии с начала пандемии». По её словам, карта подняли продажи одного из артистов почти в два раза за полдня.

Купить билеты через афишу «Госуслуг» было невозможно, но у владельцев «Пушкинской карты» получалось сделать это через сайты билетных агрегаторов, например, TicketLand, Ticketscloud и «Кассир». Из-за бага в системе журналистам челябинского издания «Первое областное» с третьей попытки удалось оплатить билеты картой — первые несколько раз оплата не проходила из-за ошибки авторизации.

С утра 3 сентября ошибку устранили и купить билеты таким образом уже нельзя. Представители власти или авторы проекта «Пушкинская карта» никак не прокомментировали произошедшее и не рассказали, что будет с купленными билетами дальше.

мать русского инди @JaneAlien Какой интересный коллапс получается.



С одной стороны государство дало молодёжи 3000 на билеты, но молодёжь их потратила немного не туда, как планировалось (на чьей стороне ошибка — всем ясно).

мать русского инди @JaneAlien Тот факт, что карта оказалась рабочей на сайтах билетных операторов на вообще любые мероприятия — косяк тех, кто придумал мотивировать молодёжь ходить по театрам и музеям.

мать русского инди @JaneAlien И вот мы просыпаемся — лавочку естественно прикрыли.



Вопрос такой — а что делать с тысячами билетов и миллионными продажами?:)

мать русского инди @JaneAlien То есть представьте ситуацию, как за 2 недели до выборов поколению тик-тока дают бесплатный чупа-чупс, а потом отбирают:)



Вот это уже будет настоящий коллапс. Я с одной стороны не хочу это видеть, потому что нам эти продажи очень помогли. С другой — я ОЧЕНЬ хочу это видеть.

мать русского инди @JaneAlien И то есть счастливые 14-18 пойдут рыдать к родителям и просить у них деньги на настоящие билеты. Родители сделают выводы.



А счастливые 18-22 просто пойдут на выборы и обоссут бюллетени — потому что и так начало учебного года, а ещё и конфету отобрали.

Пока прямых указаний аннулировать билеты на концерты от властей не было, а броней всё ещё «масса», рассказала TJ Анисимова. Агрегатор «Кассир» уже возвращает билеты, купленные по карте, сообщили организатору два разных источника. В Ticketscloud билеты пока не возвращают, «но пока не понимают, не вынудят ли их отменить все эти покупки», добавила Анисимова.

Пока сидим ждём дальнейших новостей. Фактически билеты на обычные концерты ребята покупать не могли, но накупили за вчера на существенные суммы. Что с этим будет дальше — вопрос. Евгения Анисимова организатор концертов