Пока чиновники рассуждают о технологичности новых городов в регионе с самым большим оттоком населения, жители просят привести в порядок города старые.

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Пустынная улица города-призрака Чэнгонг в Китае Фото VCG / Getty Images

За последние несколько месяцев российские власти неоднократно предлагали построить новые города с нуля в Сибири и на Дальнем Востоке. Конкретных предложений о том, как эти населённые пункты должны выглядеть и чем там занять людей, толком нет, но по одному из них уже устроили конкурс проектов.

Авторы идей предлагают переселить в дальние регионы тысячи, а иногда и сотни тысяч людей, при том, что Дальний Восток — самый депопулирующий регион России с проблемами вечных недостроев и плохой инфраструктуры. TJ вместе с урбанистами попробовал разобраться, есть ли удачные примеры новых городов, почему нельзя ориентироваться на активное строительство в Советском Союзе и что мешает создавать города «в полях» сейчас.

Идеи властей: миллионники в Сибири, Экополис на Сахалине и Спутник у Владивостока

Экополис на Сахалине

В 2020 году власти Сахалина не раз обсуждали создание нового города — Экополиса, который вошёл бы Южно-Сахалинскую агломерацию. По задумке, территория сможет привлечь в регион туристов и стать новым городом высоких технологий.

Агломерация — крупный город с городами-спутниками вокруг, которые связаны между собой ежедневными потоками людей, товаров и услуг. Это органическое явление, которое регулируется законами общества и экономики. Думать, что можно создать эффективную агломерацию — фикция, рассказала TJ геоурбанист, старший научный сотрудник Института географии РАН и доцент ВШЭ Мария Гунько. По её мнению, подобное происходит от непонимания, как функционирует современный город.



Обсуждения переросли в серьёзные намерения, когда в феврале 2021 года представитель президента РФ на Дальнем востоке Юрий Трутнев заявил о строительстве Экополиса на побережье недалеко от Корсакова. Спустя полгода сахалинские власти запустили конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции регионального центра. Он завершится 26 октября, так что понимания, как Экополис будет выглядеть, пока нет.

В Экополисе обещают создать среду для молодых специалистов, чтобы сделать его инновационным научно-образовательным кластером. Запланирован логистический центр с особой экономической зоной и сеть исследовательских и опытных институтов по изучению океана «СахалинTECH». Его хотят сделать «экологическим офисом» Северного морского пути, создав «зелёную» и углеродно-нейтральную инфраструктуру.

Авторы проекта планируют привлечь 25 тысяч жителей и 9 тысяч студентов «СахалинTECH» к 2030 году, а также создать 15 тысяч рабочих мест.

За счёт этих изменений и улучшения городской среды, в том числе создания общественных пространств и выхода к морю, регион станет более привлекательным для инвестиций и «позволит вывести область на новый уровень», считает глава Корсаковского городского округа Александр Ивашов.

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Город планируют встроить в существующую экосистему, застроить малоэтажными домами, отдать приоритет пешеходам, использовать принципы устойчивого развития, то есть безотходное производство и возобновляемые источники энергии. Также хотят внедрить систему «умного города», чтобы затем эту технологию применять уже в других регионах.

Спутник у Владивостока

В начале сентября соглашение о создании города Спутник около Владивостока подписали власти Приморья. По их задумке, населённый пункт на территории опережающего развития (зона с льготными налоговыми условиями) «Надеждинская» будет входить в агломерацию вместе с Владивостоком и Артёмом, и эти города достигнут миллиона жителей. На первом этапе в Спутнике смогут жить около 50 тысяч человек, а в будущем — 300 тысяч, говорят авторы идеи. Пока ни конкурса на проект города, ни понимания, какие компании и предприятия смогут дать новым жителям рабочие места, нет.

Два года назад основатель сети магазинов DNS Дмитрий Алексеев рассказывал о планах создать новый город около Владивостока. Предполагалось, что в нём будут жить 20-25 тысяч человек, а кроме жилья будут офисы и общественные пространства. Главным работодателем при этом должен стать DNS. По словам Алексеева, несколько лет уйдёт на проектирование и согласование, а затем по год на строительство каждой из трёх очередей. Конкурс на проектирование выиграла испанская компания Сitythinking.

Проект города от DNS Рендер Сitythinking

Города в Сибири с переносом столицы от Шойгу

В начале августа министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи с сотрудниками Сибирского отделения РАН заявил, что в Сибири нужно основать несколько крупных городов. «Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря — городов с населением 300-500 тысяч, лучше — до миллиона человек», — сказал глава министерства.

Причём Шойгу предложил не просто построить города, а перенести в один из них столицу, а в каждом населённом пункте создать свою сферу деятельности. В пример он привёл планы по развитию Сибири, существовавшие в СССР, которые так и не были воплощены. Инициативу одобрили Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Задумка амбициозная, крупная, поэтому её нужно тщательно, скрупулезно обговаривать и готовить. Вот этот процесс, он и начнётся», — отметил Песков.

Никаких конкретных мест или видения того, какими должны быть города, Шойгу не представил. К тому же, министр не первый раз выступает с такой инициативой — в 2019 году он уже заявлял, что мечтает вернуться в Сибирь и построить там два города.

Город космонавтики на Дальнем Востоке от Рогозина

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин тоже заговорил о создании нового города «российской космонавтики». Большой населённый пункт нужно строить на базе Циолковского, где находится космодром «Восточный», считает Рогозин.

Не только для обеспечения ритмичной работы космодрома, но и для создания конструкторских бюро, инженерных центров и производства ракетно-космической техники. Отсюда будут уходить в дальний космос наши перспективные пилотируемые корабли и ядерные межпланетные станции, здесь будет рождаться и мужать новое поколение инженеров России. Дмитрий Рогозин глава Роскосмоса

Как строили новые города в СССР и в чём их проблема

Строительство новых городов — идея далеко не новая. Именно так в прошлом столетии в СССР появились моногорода — населённые пункты, построенные вокруг найденных месторождений каких-то ресурсов или градообразующего предприятия, например, металлургического или мясного комбината. В таких городах не было проблемы оттока населения и текучки кадров, потому что жители состояли в основном из рабочих завода.

Жильё и среду для жизни тоже зачастую возводили именно градообразующие предприятия. Так, в Магнитогорске металлургический комбинат построил больше 60% жилья, пишет Марк Меерович в книге «Советские города». Тогда людей нередко расселяли во временное жильё — деревянные бараки, которые в некоторых городах стоят до сих пор.

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Позже стала очевидна проблема моногородов — как только предприятие сталкивалось с кризисом, например, в 1990-е с развалом СССР, работу и деньги теряла большая часть жителей. И привлечь чем-то, кроме работы на градообразующем предприятии, городам было нечем, так что они теряли население, переезжавшее в более благополучные регионы. Например, население Краснокаменска, построенного на железорудном месторождении в 1968 году, стало сокращаться с 70 тысяч человек в 1987 году до 51 тысячи в 2021 году.

Сейчас в списке моногородов находится 319 населённых пунктов, однако не все они были построены в СССР и соответствуют признакам таких городов, отмечал сотрудник РАН Кирилл Янков. Проблему искусственно созданных населённых пунктов осознали в правительстве и выделяют дополнительные деньги на их развитие.

Авторы идей ставят в пример новые города в других странах — но среди них пока нет ни одного удачного

Сейчас идеи построить новые города с нуля всё ещё появляются по всему миру чуть ли не каждые полгода, но за рубежом упор теперь идёт на создание футуристичных, экологичных и технологичных населённых пунктов. Авторы проектов обещают создать города с нулевыми выбросами углерода, с полностью возобновляемой энергией, с только электрическим транспортом и комфортной средой в первую очередь для пешеходов.

На сайте Экополиса в пример приводят несколько проектов новых городов. Компания Toyota в 2020 году анонсировала создание Woven City — города на две тысячи человек в 100 километрах от Токио. В нём автопроизводитель сможет в реальных условиях тестировать беспилотники, искусственный интеллект и роботов (их будут использовать даже в квартирах), что сделает его «живой лабораторией».

В городе, который спроектировало датское архбюро BIG, обещают почти нулевые выбросы углерода, исключительно электрический транспорт, использование водородных топливных элементов и солнечной энергии. Жить в городе в первую очередь будут сотрудники Toyota и их семьи. Строительство хотят начать в 2021 году.

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Авторы Экополиса также приводят в пример новый город Най в Дании. Его действительно строят, основываясь на принципах устойчивого развития и экологичности. Однако Най вплотную прилегает к другим населённым пунктам, например, ко второму по величине городу Дании Орхусу, и рассматривается не как технологический центр, а как место для комфортной жизни вблизи разрастающегося центра агломерации.

Город Най в Дании Фото с сайта города

Ещё один пример эко-города, на который судя по всему ориентировались авторы Экополиса, — Донгтан в 60 километрах от Шанхая в Китае. По задумке, он стал бы первым эко-городом и разгрузил бы перенаселённый и сильно загрязнённый Шанхай. Однако проект представили в 2005 году и уже спустя три года его заморозили. В первую очередь потому, что главного идеолога бывшего мэра Шанхая Чэнь Лянъюй осудили за коррупцию. Инвесторов проекта отпугнула сложная транспортная доступность территории и нереалистичные планы строительства Донгтана. К тому же, экологи заявляли, что строительство эко-города поставит в опасность природную зону в тех местах.

Проект Донгтана Иллюстрация China Architecture Blog

Примеры городов, построенных с нуля, действительно есть — и находятся они в Китае. Правда, назвать их успешными пока нельзя, отметила Гунько из ВШЭ. Эти города, которых набирается около 50, выглядят немного устрашающе: широкие пустынные дорогие, безлюдные площади с условной мини-копией Эйфелевой башни и поля, застроенные многоэтажками. «Квартиры там покупают скорее как инвестицию, чем как жильё», — добавила геоурбанист.

Китайские власти быстрыми темпами застраивали территории, чтобы расселить растущее и сельское население страны в большие города, однако судя по исследованию, в 2017 году около 50 миллионов квартир в стране пустовало. При этом строительство городов велось в долг, и окупятся они (если окупятся) только в долгосрочной перспективе.

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И хотя с 2017 года всё больше квартир и офисов заполнилось людьми, в том числе за счёт переноса в города хороших школ и крупных предприятий, о статусе «призраков» всё ещё напоминают заброшенные котлованы и недостроенные здания.

Ещё один новый город — Масдар в ОАЭ недалеко от Абу-Даби. Проект для него в 2007 году разработало одно из самых известных архитектурных бюро Foster + Partners Нормана Фостера. Предполагалось, что город станет центром разработки новых идей в производстве энергии, а также первым с нулевыми выбросами углерода и отходов. Также должна была работать система, контролирующая потребление энергии, например, по всей его территории хотели расположить датчики, включающие свет только при появлении рядом людей.

Масдар Фото Masdar Clean Energy

В центре города, который уже начали строить, появились первые кварталы с офисами крупных компаний, например, Siemens и Abu Dhabi Future Energy. Судя по ролику Ильи Варламова, как минимум на февраль 2020 года система с датчиками пока не работала: ночью общественные пространства и здания подсвечиваются, а на улицах работают фонтаны.

В России тоже есть примеры уже построенных новых городов — Иннополис около Казани и Сколково вблизи Москвы. Оба они позиционируются как технологические деловые комплексы с особыми экономическими зонами, которые в перспективе должны стать современными наукоградами. Строительство Сколково начали в 2010 году и планировали закончить к 2020 году. К 2018 году проект завершили примерно на 80%, так что сроки продлили до 2024 года и выделили на него дополнительно 45 миллиардов рублей (всего на проект уже потратили 177 миллиардов рублей из бюджета).

Сколково критикуют за некомфортную городскую среду и медленные темпы развития. Авторы проекта планировали, что к концу 2023 года в городе будет постоянно проживать около пяти тысяч человек, а после 2025 года — 17 тысяч человек. Сколько сейчас жителей в городе, неизвестно, но в 2019 году их было 730 человек.

Создатели Сколково считают проект удачным, отмечая, что им удалось создать 30 тысяч рабочих мест, а выручка компаний составляет десятки миллиардов рублей. При этом участие государства в деятельности технопарка велико. Около 50% капитала в венчурных фондах — средства госкомпаний, рассказал глава Skolkovo Ventures Владимир Сакович. К примеру, в американских венчурных фондах содержится лишь 5-10% госсредств, в китайских — около 20%.

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Строительство Иннополиса, находящегося в 40 километрах от Казани, началось в 2015 году. В городе находятся технологический институт, кампус, технопарк с офисами компаний и жилых домов. Хотя предполагалось, что в Иннополис переедут до 150 тысяч человек, сейчас, по данным сайта города, там живут 3800 человек. Те, кто бывал в этом месте, рассказывают о пока пустынных улицах и неразвитой общественной жизни.

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Новым городам требуется время на развитие. Но и в том случае, если Иннополис станет популярным местом для жизни, использовать его пример для строительства городов на Дальнем Востоке и в Сибири нельзя, считает Гунько. «Это гибрид делового района и спальника, а за культурной жизнью, услугами и товарами люди едут в Казань. От Иннополиса можно легко добраться до крупных российских городов, а местные жители гораздо более мобильные, нежели те, кто захочет жить на Дальнем Востоке», добавила геоурбанист.

Вместо строительства новых городов жители просят привести в порядок существующие

Из всех идей новых городов в России какие-то конкретные цели имеет только Экополис. Но даже запуск конкурса на создание проекта не гарантирует, что город в итоге построят. Подобные конкурсы несколько раз всерьёз проводили в Калининграде (и тратили на это десятки миллионов рублей из бюджета), пытаясь реконструировать центр города, однако так этого и не сделали.

Жители Дальнего Востока в местных пабликах также отмечают, что годами слышат обещания властей о модернизации региона и привлечении новых людей, но он до сих пор лишь теряет их. Дальний Восток — один из лидеров по убыли населения: с 1992 года он потерял треть жителей, то есть 1,76 миллионов человек. При этом естественная убыль — лишь около 400 тысяч человек, а 1,3 миллиона мигрировали.

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В соцсетях владивостокцы пишут, что прежде чем начинать новые стройки, необходимо закончить уже начатые. В городе и правда много недостроев, среди которых детские сады, школы, жилые комплексы, культурный центр и церковь. Многие отмечают, что следует отремонтировать дороги, тротуары, дворы и пешеходные переходы, а в городе — открыть новые предприятия, чтобы у жителей остался мотив не уезжать из региона.

Некоторые чиновники не поддержали создание новых городов. Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что их строительство в России экономически невыгодно. «Есть заброшенные территории, бывшие промзоны — вот надо их развивать в первую очередь. Потому что есть же ещё экономика строительства. Чем больше ты строишь дорог, инженерных сетей, благоустройства, если это новый город, то дороже будет построено жильё , дороже будут построены заводы», — добавил вице-премьер.

Интересно, что полпред президента в ДФО Трутнев, который поддержал создание Экополиса, раскритиковал решение о строительстве Спутника, объяснив это тем, что прежде нужно привести в порядок уже существующие города.

Что касается Дальнего Востока, мы исходим из того, что людей надо обеспечивать и жильём, и работой. Строить новый город есть смысл тогда, когда возникают новые экономические мощности. Юрий Трутнев полпред президента России в ДФО

Стоит ли строить новые города и почему для России это не лучшая идея

Мария Гунько геоурбанист, старший научный сотрудник Института географии РАН и доцент ВШЭ

Мне кажется, что сейчас идея строительства трёх новых городов в «чистом поле» в Сибири или на Дальнем Востоке чересчур амбициозна и откровенно нежизнеспособна. Подобные идеи идеологически уходят корнями в первую половину 20 века, когда была вера в прогресс, технологии, единые ценности общества, а также государство как единый источник обеспечения и регулирования.

Мир изменился и мы живём в совершенно других условиях — в эпоху глобализации экономической, политической, культурной. Люди больше не привязаны к одному месту, им важны не только базовые экономические блага, но и самореализация. И зачастую именно это становится причиной для выбора места жительства.

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В советское время, в тот период, к опыту которого, видимо, апеллируют идейные вдохновители проектов, действительно строили города на пустом месте в сложных природных условиях, где никогда не было постоянных населённых пунктов. И действительно в этих городах до сих пор живут люди. Но они строились в основном силами спецпереселенцев и заключённых ГУЛАГа, то есть фактически это была дармовая рабочая сила. В экспозиции музея ГУЛАГа это очень хорошо раскрыто: сколько людей погибало на этих стройках, города в прямом смысле стоят на костях. Таким образом, в новых реалиях возникает несколько вопросов.

Первый вопрос: на какие деньги будут строиться эти новые города. Экономика России находится в кризисе. В стране оптимизация инфраструктур, недофинансирование даже в самых чувствительных сферах — образование, здравоохранение, пенсионная система. Откуда возьмутся лишние деньги на возведение новых городов? Это ведь колоссальные расходы: жильё, коммуникации, дороги, парки, школы, больницы и так далее.

Второй вопрос: допустим, всё-таки построят, но на какие деньги это будут поддерживать? В Сибири и на Дальнем Востоке сложные природные условия (более длительные зимы, низкие температуры) и разреженные инфраструктуры. Авторы книги «Сибирское проклятье» делают вывод, что именно чрезмерное смещение городского расселения на Восток и Север затрудняет модернизацию экономики страны из-за дороговизны функционирования городского хозяйства и промышленности.

Южно-Сахалинск Фото Ильи Варламова

В-третьих, город — это не просто физическое пространство, а люди. Откуда возьмутся люди, чтобы заселить эти города? У нас сейчас в стране 70% городов теряют население по естественным причинам (смертность превышает рождаемость) и из-за миграционной убыли. Миграционные потоки очень поляризованы — привлекательны Москва, Петербург, Казань и Екатеринбург и некоторые еще другие крупные центры.

Первых жителей новых городов в СССР никто не спрашивал, хотят ли они туда ехать — это были спецпереселенцы и заключённые. Но с разрушением системы ГУЛАГа, советские власти осознали необходимость привлекать мигрантов и затратили на это огромные средства, и не только финансовые. Развернули широкую идеологическую кампанию по освоению Севера, заманивали более высокими зарплатами, северными надбавками, возможностью раньше выйти на пенсию, хорошими жилищными условиями. Какие стимулы, в том числе идеологические, способны сейчас создать российское государство, чтобы привлекать людей жить в «чистом поле»?

Привлечение людей в города — это очень большой комплекс инициатив и политик в социальной, экономической, культурной сферах. Гипотетически в новых городах можно создать привлекательный инвестиционный климат, разместить военные, космические, наукоёмкие отрасли с очень высокими зарплатами, создать комфортное жильё. Студентов можно привлечь богатой культурной жизнью и университетами. Здесь мы снова приходим к вопросу, что всё это будет довольно дорого и долго.

Научные и профессиональные дебаты сейчас скорее наоборот о том, как развивать и беречь существующие города. Про ревитализацию пространств, про переоценку наследия. Новые города в чистом поле — это глубоко модернистская идея начала-середины 20 века, даже как-то странно о таком говорить.

Меня больше волнует не построят новые города или не построят, а то, как это повлияет на систему расселения в этом регионе. Приведу в пример тот же Дальний Восток. До строительства моста к саммиту АТЭС из поселка Подножье на острове Русском во Владивосток ходили паромы. Но после введения в эксплуатацию моста паромы отменили. Мост — огромный инфраструктурный проект и значимое финансовое вложение, но стало ли лучше жителям Подножья? Не очень. Теперь им нужно ехать через весь остров по плохой дороге к мосту, стоять в пробках — время в дороге от посёлка до Владивостока увеличилось в несколько раз. Люди стали переезжать во Владивосток.

У существующих городов востока страны есть множество проблем: аварийное жильё, заброшенные здания, деградирующая инфраструктура, отсутствие общественных пространств, плохие дороги и другие.

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Если будут вкладываться деньги в новые города, значит будут недофинансированы старые. Думаю, что отток населения и частного капитала из Сибири и Дальнего востока только усилится, что и эффект этой затеи с новыми городами будет совершенно обратный.

Новые города во многих странах, в особенности в азиатских, действительно часто видят как решение проблемы перенаселения. Столицы и крупные региональные центры там не рассчитаны на растущее число жителей и их инфраструктура просто не выдерживает. И если в 2018 году в городах жило 55% населения мира, то к 2050 году их количество достигнет 68%, считают в ООН.

Однако попытка следовать идеям новых футуристичных городов, таких как Neom в Саудовской Аравии или Донгтан в Китае — пока неуместна. Такие проекты зачастую являются лишь утопией от архитекторов и надеждой девелоперов построить дорогое жильё, где даже средний класс вряд ли сможет позволить себе квартиру, отмечает автор книг о городах-призраках Уэйд Шепард.

Визуализация города в США Рендер архбюро Bjarke Ingels Group

Заявления же о создании новых городов на Дальнем Востоке может быть просто предвыборным пиаром, который дальше архитектурного конкурса никуда не пойдёт, сказал TJ урбанист Аркадий Гершман.

Такие заявления могут быть выгодными политикам, потому что понятия стройки и развития часто уравнивают. В России существует целая культура стройки, и решение любых проблем сводится именно к ней, написал социолог города и сооснователь телеграм-канала «Урбанизм как смысл жизни» Пётр Иванов. Строительство нового города представляется многим сосредоточением оптимизма, роста и урбанизации, как это было в Советском Союзе в период больших и непрекращающихся строек, добавил социолог.