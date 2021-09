{"items":[{"comment_id":6250287,"subsite_id":214344,"user_id":408563,"type":"comment_add","id":6250287,"hash":"693df2daba77115e5174835797e996b4","date":1631212074,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/434934-velikiy-rossiyskiy-fayrvol-kak-rossiya-dvizhetsya-k-kitayskoy-modeli-kontrolya-interneta?comment=6250287","text":"\u0421\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u0439 \u0448\u0430\u0433 - \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430 \u0440\u0430\u0441\u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u043b\u0438\u0446 \u0438 \u0441\u043e\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0440\u0435\u0439\u0442\u0438\u043d\u0433.

.

\u041d\u043e \u0432\u044b, \u043a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e, \u043f\u0440\u043e\u0434\u043e\u043b\u0436\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0442\u0435\u0440\u043f\u0435\u0442\u044c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":408563,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/408563-andrey-furcev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/13bdc33a-0e84-5215-8a93-2a502fb56f81\/","name":"\u0410\u043d\u0434\u0440\u0435\u0439 \u0424\u0443\u0440\u0446\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":434934,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/434934-velikiy-rossiyskiy-fayrvol-kak-rossiya-dvizhetsya-k-kitayskoy-modeli-kontrolya-interneta","title":"\u0412\u0435\u043b\u0438\u043a\u0438\u0439 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0444\u0430\u0439\u0440\u0432\u043e\u043b: \u043a\u0430\u043a \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f \u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u0442\u0441\u044f \u043a \u043a\u0438\u0442\u0430\u0439\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044f \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6250288,"subsite_id":214344,"user_id":155158,"type":"comment_add","id":6250288,"hash":"01b3ef889b5bf8d3838206d852c7e8e0","date":1631212074,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/434934-velikiy-rossiyskiy-fayrvol-kak-rossiya-dvizhetsya-k-kitayskoy-modeli-kontrolya-interneta?comment=6250288","text":"\u0422\u0430\u043a \u043e\u043d\u0438 \u0432\u0441\u0451 \u0440\u0430\u0432\u043d\u043e \u0431\u0435\u0437 \u043d\u0430\u0437\u0435\u043c\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u0439 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u043d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442. \u0410 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u0447\u0430 \u0441\u0438\u0433\u043d\u0430\u043b\u0430 \u043d\u0430\u043f\u0440\u044f\u043c\u0443\u044e \u043d\u0430 \u0441\u043f\u0443\u0442\u043d\u0438\u043a \u044d\u0442\u043e \u0434\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e. \u0422\u0443\u0442 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043f\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u0442\u044c \u0446\u0435\u043d\u044b \u043d\u0430 \u0441\u043f\u0443\u0442\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432\u0443\u044e \u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u0443\u044e \u0441\u0432\u044f\u0437\u044c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":155158,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/155158-kirill-derevyanko","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/95f73835-7e9a-a5d7-40cb-00a5a62ac0c4\/","name":"\u041a\u0438\u0440\u0438\u043b\u043b \u0414\u0435\u0440\u0435\u0432\u044f\u043d\u043a\u043e","isVerified":false},"content":{"id":434934,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/434934-velikiy-rossiyskiy-fayrvol-kak-rossiya-dvizhetsya-k-kitayskoy-modeli-kontrolya-interneta","title":"\u0412\u0435\u043b\u0438\u043a\u0438\u0439 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0444\u0430\u0439\u0440\u0432\u043e\u043b: \u043a\u0430\u043a \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f \u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u0442\u0441\u044f \u043a \u043a\u0438\u0442\u0430\u0439\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044f \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6250290,"subsite_id":214344,"user_id":308980,"type":"comment_add","id":6250290,"hash":"4dfe8e7b0328c3046a1e98be430e486a","date":1631212087,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/434934-velikiy-rossiyskiy-fayrvol-kak-rossiya-dvizhetsya-k-kitayskoy-modeli-kontrolya-interneta?comment=6250290","text":"\u042f \u043f\u0440\u043e \u043e\u0431\u044b\u0447\u043d\u044b\u0435 VSAT (\u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e \u0442\u0435 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0441\u043e \u0441\u0432\u043e\u0438\u043c\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0442\u043e\u043a\u043e\u043b\u0430\u043c\u0438 \u0438 \u0442\u0435\u0440\u043c\u0438\u043d\u0430\u043b\u0430\u043c\u0438 \u0442\u0438\u043f\u0430 Thuraya, Inmarsat \u0438\u0442\u0434).

\u0422\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 - \u0441\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0440\u0435\u0441\u0438\u0432\u0435\u0440 \u0441 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u043b\u043e\u0432\u0438\u0442\u044c Internet \u043a\u0430\u043d\u0430\u043b.

\u0415\u0434\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0435 - \u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u0430 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u0430.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":308980,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/308980-vasiliy-drobovskiy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2ba90d8f-5890-541a-82e3-860943b325f1\/","name":"\u0412\u0430\u0441\u0438\u043b\u0438\u0439 \u0414\u0440\u043e\u0431\u043e\u0432\u0441\u043a\u0438\u0439","isVerified":false},"content":{"id":434934,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/434934-velikiy-rossiyskiy-fayrvol-kak-rossiya-dvizhetsya-k-kitayskoy-modeli-kontrolya-interneta","title":"\u0412\u0435\u043b\u0438\u043a\u0438\u0439 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0444\u0430\u0439\u0440\u0432\u043e\u043b: \u043a\u0430\u043a \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f \u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u0442\u0441\u044f \u043a \u043a\u0438\u0442\u0430\u0439\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044f \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6250294,"subsite_id":214344,"user_id":408563,"type":"comment_add","id":6250294,"hash":"4bee285928d1fdcd92e99f5ce8ca11fa","date":1631212113,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/434934-velikiy-rossiyskiy-fayrvol-kak-rossiya-dvizhetsya-k-kitayskoy-modeli-kontrolya-interneta?comment=6250294","text":"\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f \u0434\u043b\u044f \u0433\u0440\u0443\u0441\u0442\u043d\u044b\u0445","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":408563,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/408563-andrey-furcev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/13bdc33a-0e84-5215-8a93-2a502fb56f81\/","name":"\u0410\u043d\u0434\u0440\u0435\u0439 \u0424\u0443\u0440\u0446\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":434934,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/434934-velikiy-rossiyskiy-fayrvol-kak-rossiya-dvizhetsya-k-kitayskoy-modeli-kontrolya-interneta","title":"\u0412\u0435\u043b\u0438\u043a\u0438\u0439 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0444\u0430\u0439\u0440\u0432\u043e\u043b: \u043a\u0430\u043a \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f \u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u0442\u0441\u044f \u043a \u043a\u0438\u0442\u0430\u0439\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044f \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6250297,"subsite_id":338777,"user_id":325342,"type":"comment_add","id":6250297,"hash":"50d7b08a52af468f821be3279b900ebd","date":1631212127,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/navigator\/435985-gost-navigatora-koroleva-nyudsotredov-mors-vishnevyy?comment=6250297","text":"\u0422\u0430\u043c \u0441\u043a\u0443\u0447\u043d\u043e","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":325342,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/325342-mors-vishnevyy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3c571144-d041-5f5a-aae6-13c5f4849a24\/","name":"\u041c\u043e\u0440\u0441 \u0412\u0438\u0448\u043d\u0435\u0432\u044b\u0439","isVerified":false},"content":{"id":435985,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/navigator\/435985-gost-navigatora-koroleva-nyudsotredov-mors-vishnevyy","title":"\u0413\u043e\u0441\u0442\u044c \u00ab\u041d\u0430\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u043e\u0440\u0430\u00bb: \u043a\u043e\u0440\u043e\u043b\u0435\u0432\u0430 \u043d\u044e\u0434\u0441\u043e\u0442\u0440\u0435\u0434\u043e\u0432 \u041c\u043e\u0440\u0441 \u0412\u0438\u0448\u043d\u0451\u0432\u044b\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6250298,"subsite_id":214344,"user_id":69897,"type":"comment_add","id":6250298,"hash":"e465508e764ae0883211bdd0941cd2b1","date":1631212129,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/434934-velikiy-rossiyskiy-fayrvol-kak-rossiya-dvizhetsya-k-kitayskoy-modeli-kontrolya-interneta?comment=6250298","text":"\u042d\u0442\u043e \u043a\u0430\u043a \u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u043d\u043e \u0432\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0430 \u043f\u043b\u043e\u0445\u043e\u0433\u043e ADSL \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c\u0441\u044f","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":69897,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/69897-aleksandr-sergeevich","avatar":"https:\/\/gif.cmtt.space\/3\/user-userpic\/87\/7c\/ed\/5e3fa756cd94fe.jpg","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440 \u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0435\u0432\u0438\u0447","isVerified":false},"content":{"id":434934,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/434934-velikiy-rossiyskiy-fayrvol-kak-rossiya-dvizhetsya-k-kitayskoy-modeli-kontrolya-interneta","title":"\u0412\u0435\u043b\u0438\u043a\u0438\u0439 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0444\u0430\u0439\u0440\u0432\u043e\u043b: \u043a\u0430\u043a \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f \u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u0442\u0441\u044f \u043a \u043a\u0438\u0442\u0430\u0439\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044f \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6250303,"subsite_id":214344,"user_id":377581,"type":"comment_add","id":6250303,"hash":"9eed7ea2996410dc08ca2cd56089f349","date":1631212160,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/434934-velikiy-rossiyskiy-fayrvol-kak-rossiya-dvizhetsya-k-kitayskoy-modeli-kontrolya-interneta?comment=6250303","text":"\u0434\u0438\u0430\u043b\u0430\u043f\u0430","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":377581,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/377581-madegghead","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/616e7e50-7c6d-4481-e407-0aa1120e7620\/","name":"Madegghead","isVerified":false},"content":{"id":434934,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/434934-velikiy-rossiyskiy-fayrvol-kak-rossiya-dvizhetsya-k-kitayskoy-modeli-kontrolya-interneta","title":"\u0412\u0435\u043b\u0438\u043a\u0438\u0439 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0444\u0430\u0439\u0440\u0432\u043e\u043b: \u043a\u0430\u043a \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f \u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u0442\u0441\u044f \u043a \u043a\u0438\u0442\u0430\u0439\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044f \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6250304,"subsite_id":214344,"user_id":185552,"type":"comment_add","id":6250304,"hash":"1e365da33b2d3177024676003d2ffdb0","date":1631212163,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/434934-velikiy-rossiyskiy-fayrvol-kak-rossiya-dvizhetsya-k-kitayskoy-modeli-kontrolya-interneta?comment=6250304","text":"\u0418\u043c\u044f \u043d\u0435 \u0443\u043c\u0435\u0435\u0442 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442\u044c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":185552,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/185552-nichtozhestvo","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9a43c0f2-8eae-542b-b244-acf28f7ffb79\/","name":"\u041d\u0438\u0447\u0442\u043e\u0436\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e","isVerified":false},"content":{"id":434934,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/434934-velikiy-rossiyskiy-fayrvol-kak-rossiya-dvizhetsya-k-kitayskoy-modeli-kontrolya-interneta","title":"\u0412\u0435\u043b\u0438\u043a\u0438\u0439 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0444\u0430\u0439\u0440\u0432\u043e\u043b: \u043a\u0430\u043a \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f \u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u0442\u0441\u044f \u043a \u043a\u0438\u0442\u0430\u0439\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044f \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6250306,"subsite_id":214344,"user_id":308980,"type":"comment_add","id":6250306,"hash":"155d019c0f23afcba0bcf7a12e3a15b0","date":1631212181,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/434934-velikiy-rossiyskiy-fayrvol-kak-rossiya-dvizhetsya-k-kitayskoy-modeli-kontrolya-interneta?comment=6250306","text":"\u042d\u0442\u043e \u0434\u0430. \u0422\u0430\u043c \u0434\u043e 2 Mbit \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":308980,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/308980-vasiliy-drobovskiy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2ba90d8f-5890-541a-82e3-860943b325f1\/","name":"\u0412\u0430\u0441\u0438\u043b\u0438\u0439 \u0414\u0440\u043e\u0431\u043e\u0432\u0441\u043a\u0438\u0439","isVerified":false},"content":{"id":434934,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/434934-velikiy-rossiyskiy-fayrvol-kak-rossiya-dvizhetsya-k-kitayskoy-modeli-kontrolya-interneta","title":"\u0412\u0435\u043b\u0438\u043a\u0438\u0439 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0444\u0430\u0439\u0440\u0432\u043e\u043b: \u043a\u0430\u043a \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f \u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u0442\u0441\u044f \u043a \u043a\u0438\u0442\u0430\u0439\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044f \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6250307,"subsite_id":214349,"user_id":346314,"type":"comment_add","id":6250307,"hash":"97f3c8feaedb3694643afdae0464014d","date":1631212189,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tv\/436086-spustya-stolko-let-vernutsya-tuda-gde-vse-nachalos-pervyy-treyler-matricy-voskreshenie?comment=6250307","text":"\u041d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0435\u0441\u043d\u0438 \u043f\u0440\u044f\u043c\u0430\u044f \u043e\u0442\u0441\u044b\u043b\u043a\u0430 \u043a \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u0439 \u0447\u0430\u0441\u0442\u0438.\u00a0 \u0414\u0430 \u0438 \u0441\u0430\u043c\u0430 \u043f\u0435\u0441\u043d\u044f \u043d\u0435 \u0442\u043e \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043f\u0440\u043e \u0410\u043b\u0438\u0441\u0443 \u0432 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435 \u0447\u0443\u0434\u0435\u0441.



\"One pill makes you larger

And one pill makes you small'","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/23468ee1-91e7-54ee-8ff6-9f39b70f56b6\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":346314,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/346314-kot-agft","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7f219147-263c-1596-06bb-74022050b085\/","name":"\u041a\u043e\u0442 \u0410\u0433\u0444\u0442","isVerified":false},"content":{"id":436086,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tv\/436086-spustya-stolko-let-vernutsya-tuda-gde-vse-nachalos-pervyy-treyler-matricy-voskreshenie","title":"\u00ab\u0421\u043f\u0443\u0441\u0442\u044f \u0441\u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043b\u0435\u0442 \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c\u0441\u044f \u0442\u0443\u0434\u0430, \u0433\u0434\u0435 \u0432\u0441\u0451 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c\u00bb: \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0442\u0440\u0435\u0439\u043b\u0435\u0440 \u00ab\u041c\u0430\u0442\u0440\u0438\u0446\u044b: \u0412\u043e\u0441\u043a\u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6250308,"subsite_id":245416,"user_id":163055,"type":"comment_add","id":6250308,"hash":"97ef71a3404c2bc29dd00403000666e2","date":1631212197,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/436056-sk-zaderzhal-v-izhevske-predpolagaemogo-organizatora-zakaznyh-ubiystv-cherez-darknet?comment=6250308","text":"\u0418 \u0438\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u0430 \u044d\u0442\u0438 \u043f\u043e\u0434\u0440\u043e\u0431\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0438 \u0443\u0442\u0430\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442. \u041b\u043e\u0433\u0438\u0447\u043d\u043e \u0436\u0435","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":163055,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/163055-pa-chu","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4abd7ad9-9af3-b693-4c7f-a814411c2766\/","name":"Pa Chu","isVerified":false},"content":{"id":436056,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/436056-sk-zaderzhal-v-izhevske-predpolagaemogo-organizatora-zakaznyh-ubiystv-cherez-darknet","title":"\u0421\u041a \u0437\u0430\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043b \u0432 \u0418\u0436\u0435\u0432\u0441\u043a\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u043e\u043b\u0430\u0433\u0430\u0435\u043c\u043e\u0433\u043e \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u0430\u0442\u043e\u0440\u0430 \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u043d\u044b\u0445 \u0443\u0431\u0438\u0439\u0441\u0442\u0432 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0434\u0430\u0440\u043a\u043d\u0435\u0442"},"isAnonymous":false}]}