Разбор конфликта, который может иметь большое значение для РФ из-за рынка алюминия.

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Фото AFP

В Гвинее произошёл переворот: группа военных объявила о захвате власти и аресте президента — 83-летнего Альфы Конде. Глава государства переизбрался на пост в 2020 году в третий раз, что стало возможным после изменения конституции, обнулившей его предыдущие сроки. Многие граждане выражали недовольство действиями Конде и выходили на протесты, а оппозиция обвиняла президента в фальсификациях.

Гвинея — одна из крупнейших стран-производителей бокситов, а лицензией на самое крупное месторождение в стране владеет компания «Русал», основанная Олегом Дерипаской. Почему Гвинея важна для России, что страны связывает друг с другом и как переворот может повлиять на рынок алюминия — в разборе TJ.

Что случилось в Гвинее

Военный переворот произошёл 5 сентября. После ареста президента Альфы Конде лидер мятежников Мамади Думбуя объявил, что в стране приостанавливается действие конституции, распускаются парламент и правительство, а также закрываются внешние границы.

Военные создали в Гвинее национальный комитет по сплочению и развитию, ставший главным органом на время переходного периода. По словам Думбуи, цель комитета — объединение всех граждан для решения стоящих перед страной проблем, в том числе обновления институтов власти и общества.

Sɛ Asa 🚀👑 🇬🇭 @S3__Asa Military takes over Guinea and addresses the nation on national television..

В качестве доказательства ареста Конде мятежники опубликовали фотографии и видео, где президент сидит в окружении военных. После ареста президента на улицы городов Гвинее вышли сторонники мятежников.

Кто такой Конде и почему его арестовали

Конде выбрали президентом в 2010 году — он стал первым демократически избранным лидером Гвинеи. Политика переизбирали два раза: в 2015 и 2020 годах. После второго срока он должен был покинуть пост, но в марте прошлого года принял новую конституцию, позволившую «обнулить» сроки и избраться третий раз.

По официальным данным, большинство жителей поддержало поправки: «за» проголосовали почти 92% избирателей. Но решение Конде обнулить сроки вызвало массовые протесты, оппозиция обвинила его в создании «диктатуры» и бойкотировала выборы. Против поправок высказались и некоторые западные страны — например, США и Франция.

Фото EPA

В октябре 2020 года Конде вновь стал президентом: по официальным данным, на выборах он набрал 59% голосов. Перед выборами страна несколько месяцев находилась в кризисном состоянии: граждане, недовольные выдвижением кандидатуры Конде, выходили на улицы, а власти арестовывали политических оппонентов.

После выборов оппозиция обвинила политика в масштабных фальсификациях, что привело к митингам и беспорядкам. В столкновениях в Гвинее погибли не менее 10 человек.

После ареста Конде Мамади Думбуя заявил, что необходимость свержения властей назрела из-за коррупции в правящих кругах и бедности подавляющей части населения. По последним данным, уровень бедности в Гвинее в 2018 году составил 42,7%: это означает, что 5,8 миллиона человек живут за чертой бедности.

Задержание президента вызвало предположения, что армия решилась на переворот после того, как парламент решил увеличить зарплату политика, но сократить бюджет на армию и безопасность.

Что связывает Гвинею и Россию

В последние годы у Гвинеи и России было несколько интересных точек соприкосновения. В январе 2019 года разгорелся скандал: посол России Александр Брегадзе в эфире местного телевидения назвал Альфу Конде «легендарным» и заявил, что конституцию не стоит считать тем, что нельзя изменять.

Конституция — это не догма, не Библия или Коран. Конституция адаптируется к реальности, а не реальность к конституции. Вы нужны Гвинее сегодня. И, как говорят в России, на переправе лошадей не меняют. Александр Брегадзе цитата по Reuters

Высказывание российского посла раскритиковали представители гвинейской оппозиции и СМИ, которые обвинили его во «вмешательстве в суверенитет» страны. «Мы осуждаем позицию, занятую Брегадзе. Наша конституция ясно относится к третьему сроку», — отметили в «Союз демократических сил Гвинеи». Глава движения Balai Citoyen Секу Кундуно, заявил, что выступление посла было «неуместным и противоречащим конституции».

В октябре 2019 года Владимир Путин встречался с Альфой Конде на первом российско-африканском саммите в Сочи. Лидер Гвинеи попросил российского президента о переговорах «с глазу на глаз», подчеркнув, что «хочет сказать» то, что «не стоит обсуждать в большой группе», пишет Bloomberg. Ни одна из сторон не раскрыла деталей, а темы разговора президентов до сих пор неизвестны.

Фото пресс-службы Кремля

В конце 2019 года Bloomberg писал, что в администрации Конде есть консультант, специализирующий на вопросе продления его правления на третий срок. Три источника рассказали изданию, что это экс-сотрудник российской разведки и бывший руководитель службы безопасности UC Rusal Виктор Бояркин.

В 1990-е Бояркин работал в представительствах в Вашингтоне и Мексике, а в декабре 2018 года его включили в санкционные списки США за связи с Олегом Дерипаской. По данным Time, Бояркин был связан с компанией президента Дональда Трампа в 2016 году: по его словам, тогдашний председатель компании Пол Манафорт задолжал ему «много денег».

Бояркин информацию о консультациях Конде не подтверждал: в разговоре с Bloomberg он заявлял, что консультирует в Гвинее не президента, а иностранные компании. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также отмечал, что Россия не имеет никакого отношения к «внутренним делам» Гвинеи.

Каковы интересы России в Гвинее

Гвинея — второй крупнейший в мире производитель бокситов (из которого получают алюминий) после Австралии. По данным российской алюминиевой ассоциации, доля Гвинеи в поставках сырья для Китая — 50%, «Русала», главного производителя за пределами Китая, — 45%.

Российской компании уже 20 лет принадлежит и лицензия на крупнейшее месторождение Гвинеи «Диан Диан», мощность которого — три миллиона тонн бокситов в год.

Фото пресс-служба «Русала»

На следующий день после переворота Россия потребовала освободить Конде и обеспечить его неприкосновенность. «В Москве выступают против любых попыток неконституционной смены власти», — заявили в МИД. Такую же позицию озвучили и представители внешнеполитического ведомства Китая.

России и Китаю есть чего опасаться: предшественник Конде, захвативший власть при военном перевороте Мусса Камара, планировал национализировать принадлежащий «Русалу» комбинат Friguia. Но Конде отменил его решения. При этом нынешний лидер путчистов Мамади Думбуя заявил, что Гвинея будет уважать свои международные деловые обязательства.

Фото AP

Основатель «Русала» Олег Дерипаска написал, что переворот может серьёзно встряхнуть рынок алюминия. В алюминиевой ассоциации также отметили, что ситуация в Гвинее несёт «существенные риски». «Военный переворот всегда приводит к нестабильности и долгосрочным рискам остановки производства или вывоза сырья», — заявили в ассоциации.

Источники РИА «Новости» и «Коммерсанта» в отрасли сообщили, что «Русал» из-за событий в Гвинее может потерять треть производства, что фактически неоткуда компенсировать. «Если рассматривать возможности использования других источников сырья для производства глинозёма, то себестоимость будет намного выше, чем при использовании импортного боксита»,— отметил собеседник «Коммерсанта».

Вместе с тем для «Русала» ожидание глобального дефицита алюминия имеет и позитивный эффект: акции компании на Гонконгской бирже достигли максимума с 2011 года. В компании заявили, что готовы в любой момент эвакуировать сотрудников.

Что о перевороте думают другие страны

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил силовой захват власти в Гвинее и призвал освободить президента. «Я внимательно отслеживаю ситуацию в Гвинее. Я решительно осуждаю любой захват управления силой оружия и призываю к немедленному освобождению президента», — написал он.

Такую же позицию занял и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В Госдепартаменте США потребовали воздержаться от насилия и противоречащих конституции действий. «Насилие и неконституционные действия лишь подорвут перспективы Гвинеи на мир, стабильность и процветание», — отметили в ведомстве.