Цепочка событий: от запрета ФБК* до блокировки Google Docs.

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В России с 17 по 19 сентября пройдут выборы в Госдуму. На прошлых выборах в 2016 году «Единая Россия» получила конституционное большинство. Партия получила рекордное количество мест в нижней палате парламента — 343 мандата из 450.

Партия с конституционным большинством может самостоятельно принимать конституционные законы и некоторые поправки в основной закон страны. Это также позволяет ей преодолевать вето президента или несогласие Совета Федерации с принятым законом. Помимо этого, партия может заблокировать начало процедуры импичмента президенту.

Повторению ситуации 2016 года пытается помешать проект Алексея Навального «Умное голосование», призывающий голосовать за альтернативных кандидатов, которые, по мнению оппозиционеров, имеют наибольшие шансы на победу.

Роскомнадзор впервые заблокировал сайт «Умного голосования» в декабре 2018 года, через десять дней после запуска, но тогда команда Навального перенесла проект на принадлежащий Google адрес. По мнению авторов, проект успешно показал себя на выборах в Мосгордуму и во время других региональных кампаний 2019-2020 годов, но всё это время сайт оставался доступным. Сторонники Навального, как и планировали, применили «Умное голосование» перед выборами в Госдуму — и власти, судя по всему, увидели в этом угрозу.

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30 июля

Роспатент в рекордные для себя сроки одобрил заявку фирмы по продаже овечьей шерсти «Вулинтертрейд» на бренд «Умное голосование». Компания получила право использовать логотип проекта в своих целях.

10 августа

Росфинмониторинг внёс Фонд борьбы с коррупцией* в список экстремистов и террористов. По версии властей, организация создавала «условия для изменения основ конституционного строя».

19 августа

ФБК* заявил о получении письма Роскомнадзора: ведомство потребовало удалить приложение Навального из App Store. Регулятор считает, что оно «используется для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации».

23 августа

В России начали блокировать приложение «Навальный», которое содержит функцию «Умное голосование».

26 августа

ЦБ спросил у банков, какими VPN они пользуются. Из письма следует, что Роскомнадзор запланировал заблокировать Psiphon, Tunnelbear, Thunder и Redshield.

Начало сентября, точная дата неизвестна

Роскомнадзор предупредил госкомпании о тестировании блокировки иностранных интернет-протоколов, скрывающих имя сайта. Речь шла о DNS-серверах Google, Cloudflare и сервисе DoH, который внедряют Mozilla и Google.

2 сентября

Роскомнадзор потребовал от Google и Apple заблокировать и удалить из магазинов приложение Навального. Отказ пригрозили счесть «вмешательством в выборы».

3 сентября

Роскомнадзор заблокировал шесть VPN-сервисов: Hola VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, NordVPN, Speedify VPN, IPVanish VPN. Регулятор оставил свободный доступ к ним для некоторых организаций вроде банков.

5 сентября

Суд запретил «Яндексу» и Google выдавать результаты поиска по запросу «Умное голосование». Решение приняли из-за требования компании по продаже овечьей шерсти «Вулинтертрейд».

6 сентября

Роскомнадзор начал блокировать сайт «Умного голосования», поскольку он связан с ФБК*.

6 сентября

Пользователи форума OpenNet пожаловались на блокировку протокола BitTorrent.

6 сентября

Игроки World of Tanks пожаловались на проблемы с доступом после блокировки VPN-сервисов. С проблемами также столкнулись пользователи Twitch, FlashScore, BitTorrent и игроки World of WarShips.

8 сентября

Ростелеком предложил филиалам запретить использование DNS-серверов Google и Cloudflare.

9 сентября

Роскомнадзор потребовал от Аpple, Google и Cisco не предоставлять «Умному голосованию» средства для обхода блокировок.

10 сентября

МИД России заявил о вызове посла США из-за «вмешательства» американских IT-компаний в выборы в Госдуму.

13 сентября

Пользователи App Store из России пожаловались на проблемы с доступом — приложения в течение нескольких часов не обновлялись и не скачивались.

15 сентября

Представителей Apple и Google вызвали в Совет Федерации из-за «вмешательства» США в выборы.

15 сентября

В России начали блокировать сервис Red Shield VPN с помощью технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). По мнению владельца сервиса, блокировка может быть связана с публикацией списков кандидатов в Госдуму, за которых предлагается голосовать в рамках проекта «Умное голосование».

15 сентября

ИТ-специалисты сообщили о блокировке «Google Документов» на сетях «Мегафона», МТС, Tele2 и Yota. Позже появились сообщения о блокировке сервиса для публикаций telegra.ph от команды Telegram. На следующий день работа сервисов восстановилась.