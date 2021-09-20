Один из самых обсуждаемых на этих выборах вопросов, к которому у ЦИК претензий нет.

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Znak.com

Самопровозглашённые «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика» не входят в состав России, но у многих жителей этих непризнанных территорий есть российские паспорта. Документ позволяет голосовать в РФ, в том числе на нынешних выборах в Госдуму. Вокруг этой ситуации развернулся один из главных скандалов нынешней избирательной кампании.

Некоторые из жителей ЛНР и ДНР получили паспорт только в день своего волеизъявления, а местные власти не скрывали организованные привозы избирателей в Ростовскую область. Также впервые появилась возможность голосовать онлайн, не выезжая с непризнанной территории, — и подозрения на фальсификации через интернет появились практически сразу.

СМИ и СБУ рассказали о массовой раздаче паспортов перед выборами

По данным «Кавказского узла», около 400 жителей Донбасса получили российский паспорт в первый день выборов, 17 сентября. После этого, по данным издания, людей на автобусах доставляли на избирательные участки в Ростовской области.

Издание опубликовало несколько комментариев избирателей с Донбасса. «Я надеюсь, что с этими выборами наступит какая-то стабильность. Хочется уже войти в состав России, а то сейчас всё так непонятно. У нас сейчас всё спокойно, я работаю. Но многие молодые люди найти работу не могут», — рассказала корреспонденту «Кавказского узла» жительница Алчевска. « Мне вообще не говорили, за кого надо голосовать. Просто сказали, что после выдачи паспорта нужно будет ехать на избирательный участок », — указала жительница Краснодона.

Видео «Кавказского узла» о приехавших с Донбасса избирателях

Данные о том, что жители ЛНР и ДНР получили паспорта прямо перед выборами, подтверждают Znak.com и «Дождь». Корреспондент телеканала поговорил с людьми, приехавшими на автобусах в Ростовскую область. Один из жителей Донбасса, например, заявил, что получил паспорт по приезде в Матвеево-Курганское сельское поселение и «очень рад» возможности проголосовать.

В репортаже «Медузы» из Матвеево-Курганского района Ростовской области также рассказывается об автобусах, которые везли жителей Донбасса сначала в МФЦ для получения паспортов, а потом — на избирательные участки. Практически все собеседники говорили корреспонденту, что поддерживают «Единую Россию» или Владимира Путина.

Ещё 9 сентября о массовой раздаче российских паспортов предупредила Служба безопасности Украины (страна не признаёт ЛНР и ДНР, а также считает их террористическими организациями). По информации ведомства, «раздача» российского гражданства началась в июне и «по прямому указанию из России». В релизе СБУ также указано, что это необходимо для «обеспечения запланированных показателей правящей партии „Единая Россия“» .

По версии СБУ, российские паспорта для граждан ЛНР и ДНР оформляли в «несуществующем» подразделении миграционной службы Ростовской области без указания прописки. «Поэтому выданные документы не дают права на социальные и пенсионные выплаты», — уточнило ведомство и добавило, что такой паспорт не делает владельца полноценным гражданином России.

Власти непризнанных республик не скрывают подвоз избирателей на автобусах и поездах

«Для того, чтобы у людей с той стороны границы была возможность спокойно добраться до Ростовской области, для них организовали специальные автобусы и даже поезда», — сообщила в репортаже местная «Комсомольская правда».

О том, что жителей Донбасса привозят в Россию голосовать, официально говорил ещё до выборов глава ДНР Денис Пушилин. По его данным, власти непризнанной республики организовали 825 автобусных и 12 железнодорожных рейсов . Пушилин также отметил, что для избирателей из ДНР и ЛНР организуют упрощённый пограничный контроль.

«Кавказский узел»

Жители ДНР и ЛНР с российскими паспортами могли голосовать через интернет — и уже есть подозрения на массовые фальсификации

На этих выборах жители ЛНР и ДНР впервые смогли проголосовать на российских выборах онлайн. ЦИК объяснил своё решение «экспериментом», который позволит «развивать применение дистанционного голосования за пределами страны». Систему на этих выборах также тестировали в Москве и шести российских регионах.

Для голосования онлайн нужно иметь личный кабинет на сайте «Госуслуг», но это невозможно сделать без российского СНИЛС. По данным украинского издания «Громадське», в ДНР перед выборами «шла массовая кампания» выдачи документа.

Главные подозрения на фальсификации таким способом возникли из-за ролика, который 18 сентября появился на анонимном ютуб-канале «Выборы в ЛНР 2021» с двумя подписчиками. На видео предполагаемый сотрудник бюджетной организации из Алчевска (города на территории ЛНР) отчитывается за то, как он проголосовал за других избирателей.

Новая Газета @novaya_gazeta «Сергей Кужугетович, привет»



На YouTube появился 16-минутный ролик, на котором неизвестный мужчина заходит в аккаунты жителей самопровозглашенной «ЛНР» на портале госуслуг, имея в отдельном файле все логины и пароли, и планомерно голосует вместо них за «Единую Россию»

На видео также показан документ с множеством имён, электронных адресов, паролями от сайта и данными паспортов предполагаемых жителей Алчевска. «За кого мы, Надежда, будем с тобой голосовать? Наверное, за „Единую Россию“. Коммунисты мимо. „Зелёные“ мимо. ЛДПР, Владимир Вольфович мимо. Этих вообще не знаю. Так, номер пять, как говорили на совещании. К сожалению, другого нам не дано», — говорит автор видео, листая список на сайте.

Кто опубликовал ролик, неизвестно, но внимание на него обратила «Новая газета». Судя по строке браузера, манипуляции происходили на настоящем сайте «Госуслуг». Для кого именно записан «отчёт», непонятно: автор сначала упоминает ЦИК, а затем «оперативный штаб Луганска». После одного из «голосований» он выражает надежду, что «к зарплате что-то подкинут».

Жители Донбасса быстро получают российские паспорта уже более двух лет

В апреле 2019 года Путин впервые официально упростил выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, объяснив это «гуманитарными целями» защиты прав и свобод человека и гражданина. А в июле того же года президент внёс изменения в свой же указ, расширив право: с этого момента гражданство по упрощённой процедуре смогли получить не только жители непризнанных территорий, но и все украинцы, жившие в Луганской или Донецкой областях.

Для заявки на российский паспорт достаточно предоставить документ, подтверждающий постоянную прописку в Донецкой области на 7 апреля 2014 года или в Луганской — на 27 апреля 2014 года. Эти даты Кремль считает началом боевых действий.

Упрощённая процедура подразумевает, что на оформление паспорта не должно тратиться более трёх месяцев. Сдавать экзамены не нужно, а требование проживать в России не предъявляется.

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