«Тихий и спокойный мальчик»: что известно о стрельбе в пермском вузе, где погибли 6 человек, а ещё 28 получили ранения Статьи редакции
Стрелок ранен, но жив, хотя СМИ сообщали о гибели. Все учебные заведения края отменяют занятия, а в других регионах страны усиливают охранные меры.
20 сентября в Пермском государственном университете (ПГНИУ) 18-летний студент открыл стрельбу. Это произошло около 11 часов утра по местному времени, меньше чем за 20 минут стрелка обезвредили. Очевидцы рассказали, что нападавший был одет в военную форму и стрелял из автомата.
В результате нападения на университет погибли шесть человек. Ещё 28 человека пострадали, у 19 из них огнестрельные ранения, сообщает СК. Рассказываем, что известно о случившемся.
Во время нападения университет призвал студентов забаррикадироваться в аудиториях. Нападавшего ранили
После сообщений о стрельбе телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором студенты Пермского университета выпрыгивают из окон второго этажа. В телеграм-канале «112» появился ролик, где охранник разговаривает по телефону, сообщая, что кто-то «стреляет по людям».
По данным «112», охранник пытался остановить нападавшего, но его застрелили. Стрельбу преступник открыл ещё на улице. Убийство одного из охранников также подтверждает Baza.
В частной охранной организации «Арсенал-Регион», которая охраняет ПГНИУ, рассказали Baza, что охранники три раза нажимали тревожные кнопки: две в 11:31 и одну в 11:43 по местному времени. Также один из них пытался вызвать полицию и скорую помощь, но там не отвечали на звонки.
В официальном телеграм-канале университета призвали студентов, которые находились в здании, «закрыться изнутри и оставаться внутри». После все занятия в этот день отменили.
Первая информация о погибших и пострадавших появилась в телеграм-канале «112». Там сообщили, что убиты три человека, двое пострадали. Пресс-служба университета же заявила, что пострадавший всего один, он получил ранение в голову, но находится в сознании. Позже университет подтвердил, что есть и погибшие.
Меньше чем через 20 минут с начала стрельбы нападавшего обезвредили.
Университет заявлял, что преступник стрелял из пневматического ружья, но источник РБК это отверг: по его данным, он использовал огнестрельное оружие. СК заявил, что нападавший открыл стрельбу по окружающим из охотничьего гладкоствольного ружья. Телеграм-канал «112» уточняет, что он приобрёл его легально за 20 тысяч рублей. Законность подтвердили в Росгвардии.
Mash сообщил, что стрелка убили во время обезвреживания. Об этом же сообщили в РБК, о ликвидации нападавшего также написали в группе во «ВКонтакте» вуза. Позже пост удалили.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин также сообщил ТАСС о ликвидации стрелка. Он заявил, что у него могли быть сообщники.
По официальным данным СК, стрелок жив.
Его ранили во время задержания из-за сопротивления, а позже доставили в больницу. Baza сообщает, что он находится в критическом состоянии. Телеграм-канал Life опубликовал видео, на котором младший лейтенант Константин Калинин ответно стреляет в нападавшего.
Несмотря на заявление СК, телеграм-канал «112» сообщает, что стрелок всё же умер от ранений в грудь и бедро в больнице.
Что говорят студенты и преподаватели, находившиеся на территории университета во время стрельбы
Студенты вуза после произошедшего рассказали журналистам, как баррикадировались внутри здания. Семён Корякин, находившийся в аудитории на момент начала стрельбы, сообщил, что после блокировки двери стульями и партами он и ещё около 60 человек просидели в кабинете около часа.
Другой студент рассказал, как вместе с другом спустились в лифте на первый этаж как раз тогда, когда нападавший открыл огонь.
Студенты также рассказали, что никаких оповещений от университета не было. О нападении и необходимости уйти из вуза они узнали от других учащихся.
Преподаватель Пермского университета рассказал «Би-би-си», что видел бегущих из одного из корпусов вуза студентов. Тем не менее он решил войти в здание, где забаррикадировался вместе с учащимися.
59.RU со ссылкой на студентов сообщает, что один из преподавателей отказался прерывать пару и баррикадировать вход во время эвакуации. Он заявил студентам, что проверит материалы этой лекции.
Стрелок сообщил о нападении на своей странице во «ВКонтакте». Он оказался студентом вуза
Во время стрельбы источник РБК, близкий к МВД, и Baza сообщили, что нападавший — 18-летний Тимур Бекмансуров. СК подтвердил, что он — студент ПГНИУ.
Пользователь «ВКонтакте» с таким же именем 20 сентября опубликовал манифест с датой, местом и объяснением причин стрельбы. Он сообщил, что изначально планировал напасть на свою бывшую школу, а также рассматривал для нападения торговые центры, больницы, театры и вокзалы. По словам стрелка, от этих идей пришлось отказаться из-за расписания.
Он попросил не считать нападение терактом и подробно описал, как планировал убийство и получил разрешение на оружие. К посту с манифестом пользователь прикрепил фотографию с оружием в руках.
Вскоре манифест удалили, а страницу стрелка заблокировали. Во «ВКонтакте» рассказали TJ, что собираются следить за появлением постов с этим манифестом и удалять их.
По словам одной из студенток ПГНИУ, одногруппница Бекмансурова считала его «очень тихим и спокойным мальчиком». Другие знакомые студента рассказали, что он угрожал им расправой уже давно из-за полученной плохой оценки на паре.
На стрелка завели уголовное дело, а в Пермь выехали главы Минздрава и Минобрнауки
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Следователи начали опрос свидетелей, на место стрельбы отправили криминалистов. В Пермь направили заместителя генпрокурора России Игоря Краснова. МЧС России из-за стрельбы в Перми открыло горячую линию по всей стране.
Губернатор Пермского края также приехал в университет и выразил соболезнования родным и близким погибших. Как сообщают в телеграм-канале правительства края «Компрос», пострадавшим окажут всю необходимую помощь. Махонин также объявил 21 сентября днём траура.
После случившегося премьер-министр РФ Михаил Мишустин срочно отправил в Пермь министра здравоохранения Михаила Мурашко и министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. Позже Дмитрий Песков объяснил, что Владимир Путин поручил им организовать помощь семьям погибших и пострадавших при стрельбе. Президент также выразил соболезнования.
Власти Пермского края также объявили о выплатах семьям погибших в размере миллиона рублей, раненым — 500 тысяч рублей, получившим травмы — 100 тысяч рублей.
Песков отметил, что после случаев стрельбы в школах на законодательном уровне приняли все необходимые меры. Что пошло не так, должны выяснить правоохранительные органы.
20 сентября в школах, техникумах и колледжах Пермского края отменили занятия из-за трагедии. Власти региона заявили, что на территорию «нельзя допускать посторонних лиц, в том числе родителей», а также призвали «проверять все крупногабаритные сумки и пакеты».
Случившееся затронуло и другие регионы России. В Петербурге службам безопасности вузов дали указания усилить контроль, сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на председателя Совета ректоров вузов Петербурга и Ленинградской области Алексея Демидова.
Глава ЦИК Элла Памфилова также сообщила, что её встречу с Владимиром Путиным перенесли из-за случившегося в Перми.