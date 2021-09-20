Стрелок ранен, но жив, хотя СМИ сообщали о гибели. Все учебные заведения края отменяют занятия, а в других регионах страны усиливают охранные меры.

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Фото РИА «Новости»

20 сентября в Пермском государственном университете (ПГНИУ) 18-летний студент открыл стрельбу. Это произошло около 11 часов утра по местному времени, меньше чем за 20 минут стрелка обезвредили. Очевидцы рассказали, что нападавший был одет в военную форму и стрелял из автомата.

В результате нападения на университет погибли шесть человек. Ещё 28 человека пострадали, у 19 из них огнестрельные ранения, сообщает СК. Рассказываем, что известно о случившемся.

Во время нападения университет призвал студентов забаррикадироваться в аудиториях. Нападавшего ранили

После сообщений о стрельбе телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором студенты Пермского университета выпрыгивают из окон второго этажа. В телеграм-канале «112» появился ролик, где охранник разговаривает по телефону, сообщая, что кто-то «стреляет по людям».

Видео РЕН ТВ

По данным «112», охранник пытался остановить нападавшего, но его застрелили. Стрельбу преступник открыл ещё на улице. Убийство одного из охранников также подтверждает Baza.

В частной охранной организации «Арсенал-Регион», которая охраняет ПГНИУ, рассказали Baza, что охранники три раза нажимали тревожные кнопки: две в 11:31 и одну в 11:43 по местному времени. Также один из них пытался вызвать полицию и скорую помощь, но там не отвечали на звонки.

В официальном телеграм-канале университета призвали студентов, которые находились в здании, «закрыться изнутри и оставаться внутри». После все занятия в этот день отменили.

Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно. Если вы едете в университет — РАЗВОРАЧИВАЙТЕСЬ! «Пермский университет»

Еду в Татарстан Так студенты баррикадировались в кабинетах.

Первая информация о погибших и пострадавших появилась в телеграм-канале «112». Там сообщили, что убиты три человека, двое пострадали. Пресс-служба университета же заявила, что пострадавший всего один, он получил ранение в голову, но находится в сознании. Позже университет подтвердил, что есть и погибшие.

Меньше чем через 20 минут с начала стрельбы нападавшего обезвредили.

Университет заявлял, что преступник стрелял из пневматического ружья, но источник РБК это отверг: по его данным, он использовал огнестрельное оружие. СК заявил, что нападавший открыл стрельбу по окружающим из охотничьего гладкоствольного ружья. Телеграм-канал «112» уточняет, что он приобрёл его легально за 20 тысяч рублей. Законность подтвердили в Росгвардии.

Mash сообщил, что стрелка убили во время обезвреживания. Об этом же сообщили в РБК, о ликвидации нападавшего также написали в группе во «ВКонтакте» вуза. Позже пост удалили.

Скриншот TJ

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин также сообщил ТАСС о ликвидации стрелка. Он заявил, что у него могли быть сообщники.

По официальным данным СК, стрелок жив.

Его ранили во время задержания из-за сопротивления, а позже доставили в больницу. Baza сообщает, что он находится в критическом состоянии. Телеграм-канал Life опубликовал видео, на котором младший лейтенант Константин Калинин ответно стреляет в нападавшего.

Содержание скрыто Показать Видео Life

Видео РИА «Новости»

Несмотря на заявление СК, телеграм-канал «112» сообщает, что стрелок всё же умер от ранений в грудь и бедро в больнице.

Что говорят студенты и преподаватели, находившиеся на территории университета во время стрельбы

Студенты вуза после произошедшего рассказали журналистам, как баррикадировались внутри здания. Семён Корякин, находившийся в аудитории на момент начала стрельбы, сообщил, что после блокировки двери стульями и партами он и ещё около 60 человек просидели в кабинете около часа.

Другой студент рассказал, как вместе с другом спустились в лифте на первый этаж как раз тогда, когда нападавший открыл огонь.

У меня закончилась пара, в 11:20 мы спускались в лифте на первый этаж. В это время открылись двери лифта, забежали две девочки и началась стрельба. Мы резко их затащили в лифт, уехали наверх на пятый этаж, забаррикадировались и сидели в аудитории около часа. студент ПГНИУ

Студенты также рассказали, что никаких оповещений от университета не было. О нападении и необходимости уйти из вуза они узнали от других учащихся.

Официально никто ничего не объявлял. Мы выбежали и сначала на территории университета постояли, потом по обходным путям — домой. Думали, какая-то сигнализация будет, оповещение, но нет — одногруппник из этого корпуса написал: «Бегите». студентка ПГНИУ

Мы были во 2 корпусе, когда стрельба началась, только выстрелы было слышно. Оповещений не было, только в группах. Мы в аудитории сидели, преподаватель продолжил лекцию. студентка ПГНИУ

Преподаватель Пермского университета рассказал «Би-би-си», что видел бегущих из одного из корпусов вуза студентов. Тем не менее он решил войти в здание, где забаррикадировался вместе с учащимися.

Они в каком-то ужасе с криками выпрыгивали. Мне один из студентов сказал, что это стрельба. Я услышал хлопки, все стали разбегаться в разные стороны. Я пошёл к своим студентам во второй корпус и продолжал слышать хлопки. Все остальные здания сразу перекрыли, локализовали в одном месте. Все студенты просто сидят в закрытых аудиториях. Мы сейчас в безопасности и ждём, когда нас отпустят.

преподаватель ПГНИУ

59.RU со ссылкой на студентов сообщает, что один из преподавателей отказался прерывать пару и баррикадировать вход во время эвакуации. Он заявил студентам, что проверит материалы этой лекции.

Видео из телеграм-канала «112»

Видео РИА «Новости»

Стрелок сообщил о нападении на своей странице во «ВКонтакте». Он оказался студентом вуза

Во время стрельбы источник РБК, близкий к МВД, и Baza сообщили, что нападавший — 18-летний Тимур Бекмансуров. СК подтвердил, что он — студент ПГНИУ.

Пользователь «ВКонтакте» с таким же именем 20 сентября опубликовал манифест с датой, местом и объяснением причин стрельбы. Он сообщил, что изначально планировал напасть на свою бывшую школу, а также рассматривал для нападения торговые центры, больницы, театры и вокзалы. По словам стрелка, от этих идей пришлось отказаться из-за расписания.

Он попросил не считать нападение терактом и подробно описал, как планировал убийство и получил разрешение на оружие. К посту с манифестом пользователь прикрепил фотографию с оружием в руках.

Вскоре манифест удалили, а страницу стрелка заблокировали. Во «ВКонтакте» рассказали TJ, что собираются следить за появлением постов с этим манифестом и удалять их.

Да, мы его удалили и заблокировали страницу. «ВКонтакте» выражает полную нетерпимость к противоправному контенту на своей площадке. Мы ежедневно проводим проактивный мониторинг, а также внимательно проверяем все поступающие жалобы от пользователей и регуляторов. Мы продолжаем следить за ситуацией и будем мониторить появление фейк-аккаунтов и копий оригинального поста. «ВКонтакте»

По словам одной из студенток ПГНИУ, одногруппница Бекмансурова считала его «очень тихим и спокойным мальчиком». Другие знакомые студента рассказали, что он угрожал им расправой уже давно из-за полученной плохой оценки на паре.

На стрелка завели уголовное дело, а в Пермь выехали главы Минздрава и Минобрнауки

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Следователи начали опрос свидетелей, на место стрельбы отправили криминалистов. В Пермь направили заместителя генпрокурора России Игоря Краснова. МЧС России из-за стрельбы в Перми открыло горячую линию по всей стране.

Губернатор Пермского края также приехал в университет и выразил соболезнования родным и близким погибших. Как сообщают в телеграм-канале правительства края «Компрос», пострадавшим окажут всю необходимую помощь. Махонин также объявил 21 сентября днём траура.

После случившегося премьер-министр РФ Михаил Мишустин срочно отправил в Пермь министра здравоохранения Михаила Мурашко и министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. Позже Дмитрий Песков объяснил, что Владимир Путин поручил им организовать помощь семьям погибших и пострадавших при стрельбе. Президент также выразил соболезнования.

Власти Пермского края также объявили о выплатах семьям погибших в размере миллиона рублей, раненым — 500 тысяч рублей, получившим травмы — 100 тысяч рублей.

Песков отметил, что после случаев стрельбы в школах на законодательном уровне приняли все необходимые меры. Что пошло не так, должны выяснить правоохранительные органы.

Здесь, безусловно, экспертную оценку нужно будет давать правоохранительным органам. Судя по всему, речь идёт всё-таки о неких отклонениях молодого человека, который совершил это убийство. Я думаю, что специалистам нужно разобраться с этим и попытаться понять, что стало причиной для этой трагедии. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

20 сентября в школах, техникумах и колледжах Пермского края отменили занятия из-за трагедии. Власти региона заявили, что на территорию «нельзя допускать посторонних лиц, в том числе родителей», а также призвали «проверять все крупногабаритные сумки и пакеты».

Случившееся затронуло и другие регионы России. В Петербурге службам безопасности вузов дали указания усилить контроль, сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на председателя Совета ректоров вузов Петербурга и Ленинградской области Алексея Демидова.

Произошедшее в Перми – трагедия. К сожалению, образовательные организации, да и не только они, не застрахованы от подобных трагедий. Мы дождемся результатов расследования. Сейчас в вузах Петербурга и Ленобласти с сегодняшнего дня вводятся повышенные меры безопасности. Алексей Демидов председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленинградской области

Глава ЦИК Элла Памфилова также сообщила, что её встречу с Владимиром Путиным перенесли из-за случившегося в Перми.

Фото и видео с места трагедии

Простреленный рюкзак Фото Георгия Плюснина

Фото 59.RU

Стрелок выходит из дома перед нападением на университет Видео Mash

Осторожно, в видео присутствует мат Видео из группы «Подслушано Пермь»

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Нападавший стрелял и по машинам Фото из инстаграма Павла Корчагина

Осторожно, в видео присутствует мат Видео «112»

Содержание скрыто Показать Видео Baza