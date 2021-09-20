В нескольких регионах победили кандидаты от КПРФ, но независимым кандидатам в Москве это не удалось — в этом винят фальсификации.

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Погром на избирательном участке в Петербурге Фото Regnum

19 сентября закончилось трёхдневное голосование, в этом году также проходившее онлайн. Выборы сопровождались множеством скандалов: власти делали всё, чтобы ограничить доступ к «Умному голосованию», ЦИК запретил свободное наблюдение за участками, а у оппозиционных кандидатов появлялись клоны, чтобы запутать избирателей.

Многие надеялись, что в Госдуме удастся уменьшить число «единороссов», но этого не случилось. Кандидаты от «Умного голосования» проиграли, многие обвинили власти в фальсификациях через онлайн-голосование, а по всей стране набралось всего несколько регионов, где победила не «Единая Россия».

Главное о выборах, которые оппозиционеры называют «самыми позорными», а председатель ЦИК — самыми сложными в её карьере.

«Единая Россия» по-прежнему в большинстве, в Думе новая партия, а «Яблоко» набрало рекордно низкий процент

Предварительные итоги голосования подвели ближе к трём часам дня. Судя по ним большинство вновь оказалось у «Единой России» — 49,8%. КПРФ набрала 19%, ЛДПР — 7,49%, «Справедливая Россия» — 7,42%, а «Новые люди» — 5,35%. Эти партии предварительно попадают в Госдуму. Остальные партии не прошли пятипроцентный барьер, а «Яблоко» собрало рекордно мало голосов — всего 1,29%.

225 мест в Госдуме распределяются между партиями, прошедшими пятипроцентный барьер, а ещё 225 займут депутататы-одномандатники.

«Единороссы» уже получили простое большинство в Госдуме, которое позволит им принимать федеральные законы, не учитывая мнение других фракций. Вероятно, партия сохранит и конституционное большинство, то есть две трети всех мест в парламенте, и снова сможет проводить некоторые поправки в Конституцию без учёта других фракций.

В Госдуму впервые проходит партия «Новые люди», основанная в 2020 году бизнесменом и владельцев компании Faberlic Алексеем Нечаевым. Одним из главных лиц партии стала бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева, которую знают во всей России за её решения, нередко противоречившие политике «Единой России».

«Новых людей» считают прокремлёвской партией, ориентированной на молодых избирателей. Расследование «Открытых медиа» (власти признали их нежелательными) показало, что партией руководят кремлёвские политтехнологи и ставят перед ней задачу не отнимать много голосов у «Единой России».

Ещё одно изменение в думских партиях — объединение «Справедливой России» с «Патриотами России» и «За правду» в надежде на большее число голосов. Однако заметного эффекта это не принесло: в 2011 году за «СР» проголосовало 13,24% избирателей, в 2016 — 6,22%, а в этом году предварительно 7,4%. Хотя большого количества голосов от примкнувших партий можно было не ждать. На последних думских выборах «Патриоты России» набрали 0,59%, а «За правду» в них не участвовала.

Итоги онлайн-голосования запоздали на полдня: власти объясняют это пересчётами, но многие не верят

Электронное голосование (ДЭГ) проходило в этот раз в семи округах: в Москве, Севастополе, Ростовской, Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской областях. По данным оперштаба по наблюдению, проголосовали почти все зарегистрировавшиеся — явка составила 96,5%.

Ещё до начала выборов оппозиционные политики рекомендовали не пользоваться ЭГ, опасаясь, что его результаты легче фальсифицировать из-за непрозрачной системы. Источники, близкие к разработчикам системы дистанционного голосования, говорили Forbes, что проверить подлинность результатов будет невозможно, так как данные находятся у правительства. Недоработки подтверждает и то, что россиянка из Израиля уже во вторых выборах подряд смогла проголосовать и на участке, и через интернет.

Результаты ДЭГ во всех регионах, кроме Москвы, ЦИК опубликовал поздно вечером 19 сентября. Во всех областях лидирует «Единая Россия». Больше всего голосов (186 тысяч из 277 тысяч, то есть около 66%) партия получила в Ростовской области. В этом регионе среди прочего могли голосовать до 600 тысяч жителей ЛНР и ДНР с российскими паспортами. Многие получили документы прямо перед выборами, часть — даже в день волеизъявления, а в российский регион их свозили автобусами и поездами.

Инфографика ЦИК

Результаты онлайн-голосования в Москве не объявили даже спустя 12 часов после регионов, что только усилило недоверие к такому способу выборов. Глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов в ночь на 20 сентября заявил, что результаты задерживаются из-за переголосовавших.

Мы ждали весь протокол выкладывать, но поскольку у нас оказалось очень много переголосовавших, мы начали пересчитывать [их голоса]. А сейчас выкладываем тех, кто проголосовал один раз. И это задержка, и ты ничего с этим не сделаешь. Вам точность или скорость, это старая история. Ребята проверяют, чтобы не было никаких сомнений. Эта задержка не думаю, что до утра, так вообще вопрос не ставится. Алексей Венедиктов главред «Эха Москвы» и глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве

Однако задержка продлилась до обеда — к 15 часам результаты всё ещё не огласили. В обед глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что голоса пересчитывали минимум четыре раза из-за возможности отложенного голосования. «Эксперты „Лаборатории Касперского“ быстро расшифровали данные бюллетеней, но должны были провести „многоракурсные и многовекторные проверки корректности цепочек [блокчейна]“, чтобы убедиться, что именно последний из внесённых голос был учтён», — добавил Лысенко.

В соцсетях заметили, что результаты голосования в Москве офлайн и онлайн отличаются. После подсчёта голосов на участках во многих округах лидировали оппозиционные кандидаты от «Умного голосования», но с появлением итогов ДЭК большинство голосов в округах оказывалось у провластных выдвиженцев.

омег пернатый лебедяра @omeg_ator сделал вам картинку имени Алексея Алексеича.

Достоверность левой части можно прямо сейчас посмотреть на сайте ЦИКа, куда пока не внесли ДЭГ

Независимые кандидаты до финала лидировали — но проиграли после подсчёта электронных голосов

По предварительным результатам подсчёта голосов за одномандатников, «ЕдРо» займёт 88% Госдумы (198 мест), КПРФ — 4,45% (10 мест), «Справедливая Россия» — 3,56% (8 мест). По одному мандату достанется партиям ЛДПР, Партия Роста и «Гражданская платформа», «Родина» и пяти самовыдвиженцам.

В Москве ни один из оппозиционеров среди одномандатников не смог победить провластных кандидатов. Некоторые из независимых выдвиженцев до последнего лидировали в округах, однако уступили «единороссам» в самом конце подсчётов.

Например, самовыдвиженка Анастасия Брюханова собрала 27,14% голосов при проверке 99,57% бюллетеней, опережая «эсэра» Галину Хованскую на полтора процента, пишет «Дождь». Однако после обработки оставшихся 0,43% протоколов победила Хованская — резко набрав на 5,5% больше Брюхановой.

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Лидер московского отделения КПРФ Валерий Рашкин тоже лидировал при 99,5% подсчитанных голосов, однако уступил «единороссу» Тимофею Баженову в последний момент. Коммунистка Анастасия Удальцова также набрала больше всего голосов по результатам подсчёта 99%голосов, но победила представитель «Единой России» в округе. Кандидат от «Яблока» Сергей Митрохин на 5% опережал кандидата из «списка Собянина» Олега Леонова, однако после подсчёта голосов отстал на тоже примерно на 5%.

В выборах одномандатников победили все кандидаты из «списка Собянина». В том числе актёр Дмитрий Певцов (38,32%), обошедший коммуниста Дениса Парфенова (26,12%), и военный репортёр Евгений Попов (34,45%), победивший коммуниста и преподавателя МГУ Михаила Лобанова, который лидировал в начале подсчёта голосов.

В Мосизберкоме заявили, что ничего «аномального» в резкой смене лидеров голосования после подсчёта результатов ДЭГ нет. «Когда идут протоколы бумажные, там небольшое количество избирателей. Но на участке ДЭГ зарегистрировано десятки тысяч. Протокол с итогами ДЭГ влияет на всю картину, поэтому после его ввода итоговая картина поменялась», — пояснил РБК зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Кандидаты от «Умного голосования» в Москве не выиграли выборы, но долгое время лидировали по подсчётам голосов на участках. В публикации в инстаграме Алексей Навальный написал, что результаты электронного голосования подделали. «По данным с офлайновых участков видно, что в Москве кандидаты „Умного голосования“ победили в 12 округах из 15, а в Питере — в семи из восьми.

«Робот долго думает». На выборах в 2019 году этот «робот» опубликовал результаты мгновенно, а вот сейчас задумался. Алексей Навальный политик

Соратник Навального Леонид Волков считает избранную Госдуму нелегитимной, а большинство кандидатов от «Умного голосования» — победителями.

Leonid Volkov @leonidvolkov По факту, мы с вами выиграли большинство округов в Москве и Санкт-Петербурге, несмотря на беспрецедентный уровень административного давления, и это результат, который надо зафиксировать и которым надо гордиться.

Кроме команды Навального, результаты выборов по одномандатным округам не признала и партия КПРФ — именно за её кандидатов зачастую предлагали голосовать по рекомендациям «Умного голосования». Её лидер Геннадий Зюганов заявил, что произошедшее на выборах «недопустимо» и отметил, что до подсчёта голосов в электронном голосовании в Москве лидировало шесть кандидатов-коммунистов, которые в итоге проиграли. « Вдруг оказывается, „Единая Россия“ выигрывает в Москве везде. С какого бодуна? По какому закону и за какой счёт это можно сделать? Только за счет халтуры», — добавил политик.

КПРФ ещё до подсчёта голосов запросило разрешение на проведение трёх митингов в Москве, однако столичные власти отказали, сославшись на коронавирусные ограничения.

Где выиграла не только «Единая Россия»

«Единая Россия» проиграла выборы в Якутии, набрав 33,22% голосов, уступив КПРФ с 35,15%. Партия «Новые люди» набрала 9,87%, вероятно, получив большинство голосов из-за бывшего мэра города Сарданы Авксентьевой. По одномандатному округу победу одержал коммунист Петр Аммосов, за которого проголосовало 21,66% избирателей — «единороссу» удалось собрать 20,07% голосов. Представители «ЕдРа» обжалуют результаты.

Фото NewsYkt

По предварительным результатам в республике Марий Эл с 36,30% голосов побеждает КПРФ. По одномандатному округу также лидирует коммунист и действующий депутат Госдумы Сергей Казанков — за него проголосовало больше 50% избирателей.

По одномандатному округу коммунист также победил в Республике Коми — Олег Михайлов набрал 32,36%, на 6% опередив соперника от «Единой России». Республиканский депутат Михайлов критиковал власти и выступал против строительства мусорного полигона в Шиесе.

В Алтайском крае коммунисты получили 15 мандатов, тогда как «Единая Россия» — 19 мандатов. В Омской области в двух из трёх одномандатных округов победили кандидаты от КПРФ, а в Самарской лидирует один коммунист. Двое представителей «Справедливой России» победили в Ярославской области, по одному — в Чувашии, Забайкальском крае, Новосибирской и Челябинской области.

Зато ничего нового нет в Чеченской республике — Рамзан Кадыров победил в выборах главы региона, набрав 99,7% голосов при явке больше 93%. Врио губернатора Хабаровского края и член ЛДПР Михаил Дегтярёв, назначенный на должность после ареста Сергея Фургала, тоже победил, набрав больше 50: голосов.

Вишневский, у которого на выборах появились клоны, обвиняет комиссию в фальсификациях и пожаловался на нападение

Кандидат от «Умного голосования» «яблочник» Борис Вишневский тоже проиграл — его обошёл «единоросс». Cкандал с его участием стал одним из самых обсуждаемых перед выборами. В начале сентября на выборы в Заксобрание Петербурга два кандидата от округа политика изменили имена на Бориса Геннадьевича и Бориса Ивановича Вишневского. Они подали в избирком свои фотографии, на которых были сильно похожи на настоящего Вишневского — они отрастили бороды и отретушировали фото, предположил яблочник».

Фото Бориса Вишневского

Памфилова тогда предлагала кандидатам-двойникам «собрать остатки совести» и сняться с выборов. Избирком жалобу Вишневского на «политическое мошенничество» отклонил.

Несмотря на двойников, вечером 19 сентября Вишневский лидировал в своём округе. Однако 20 сентября после подсчёта голосов он оказался вторым после «единоросса» Александра Ржаненкова. «Яблочник» обратился с жалобой на «масштабные фальсификации» на одном из участков в ЦИК. В ней Вишневский отметил, что результаты несоразмерны: за представителя «ЕдРа» проголосовало 549 человек, а за всех остальных кандидатов округа, включая Вишневского — всего 33. При этом, отмечает политик, на других участках голосов за него больше, чем за Ржаненкова.

Утром 20 сентября, когда Вишневский пришёл подавать жалобу на фальсификации в администрацию района. Когда он вышел, у входа его задержали пятеро «братков», пишет «Фонтанка». Они забрали у политика копии поданных жалоб и не пустили его обратно в здание, рассказал «яблочник».

Один из них меня оттолкнул. В здание меня не пустили, а их главный стал говорить: «Поезжайте домой, в здание вы сегодня всё равно не попадете». Ещё мне говорили что-то вроде: «Неужели вам пятая колонна так хорошо платит за оппозиционную деятельность?». Борис Вишневский политик

Звёзды на выборах: Вассерман и Майданов попали в Госдуму, Зверев — нет

Некоторым известным кандидатам пройти не удалось. Например, активистка Алёна Попова, выступающая за закон о домашнем насилии и избиравшаяся в Москве, не смогла пройти в Госдуму. В её округе победил Анатолий Вассерман, набравший 33,66% голосов — он входит в «список Собянина».

Сергей Зверев, избиравшийся от партии «Зелёные» в Бурятии, проиграл выборы. Шоумен в последнее время много говорил о загрязнении Байкала и выступал за защиту этой природной зоны. Певица Виктория Дайнеко от «Зелёной альтернативы» и дрессировщик Аскольд Запашный от «Справедливой России» также не набрали достаточно голосов.

Лидируют другие «звёздные» кандидаты. Николай Валуев, выдвинутый «Единой Россией», набрал в своём округе в Брянской области 62% голосов — это будет его третий срок в Госдуме. Невероятный успех в своём округе имеет певец-«единоросс» Денис Майданов — по данным ЦИК за него проголосовало больше 94% избирателей. Действующий депутат от «ЕдРа» и олимпийская чемпионка Ирина Роднина тоже лидирует в голосовании.

В ЦИК обещали объявить результаты голосования в 12:00, однако дважды переносили время подведения итогов. Комиссия признала выборы состоявшимися, однако пообещали назвать окончательные результаты только 24 сентября. Явка составила больше 51%.

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что во время голосования признали недействительными больше 25 тысяч бюллетеней, на нескольких участках из-за нарушений отменили итоги голосования и завели одно уголовное дело. Председатель добавила, что в России «невозможно скрыть ни одно нарушение». По словам Памфиловой, у кого-то было «огромное желание дискредитировать выборы»: «Мы сегодня обсуждали с коллегами: такого уровня напора и интенсивности разного рода атак на наши ресурсы цифровые не было никогда».