Пока от властей требуют признать «движение Колумбайн» в России террористическим, исследователи считают, что проблема со скулшутингами должна решаться иначе.

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Школа в Улан-Удэ Фото Андрея Огородника, РИА «Новости»

С 2014 года в России чуть ли не каждый год происходят нападения на учебные заведения — последнее случилось 22 сентября в Перми. Первые годы в СМИ их непременно сравнивали с массовым убийством школьников в «Колумбайне», а потом резко прекратили — журналисты говорят, что это запрет властей.

Тогда же началась борьба с «колумбайн»-сообществами в рунете: и если прежде их лишь блокировали, то теперь чиновники предлагают признать «террористическим движением» и давать реальные сроки за создание. Власти отчитываются о задержанных подростках и предотвращённых терактах, а родители жалуются на фальсификацию доказательств, подбрасывание оружия и принудительное лечение в психбольницах без показаний.

В нападениях винят жестокие игры, интернет и доступность оружия. Но психологи считают, что часто проблема связана с травлей, психологическими травмами и депрессиями, о которых подростки пытаются сказать взрослым и сверстникам ещё до трагедии.

Свой фандом и последователи: как «колумбайнеры» создали армию поклонников

20 апреля 1999 году ученики Эрик Харрис и Дилан Клиболд напали на школу «Колумбайн» в Колорадо. Нападение должно было выглядеть совсем иначе, чем получилось в итоге. Убийцы задумали три этапа преступления: сперва они хотели взорвать школу и привлечь полицию и журналистов, затем расстрелять спасавшихся людей, а позже активировать следующие бомбы, чтобы лишить жизни собравшихся вокруг «Колумбайна».

По задумке Харриса и Клиболда, в тот день должно было умереть больше двух тысяч человек. Но самодельные пропановые бомбы не сработали, а убийцы, не имевшие второго плана, расстреляли учеников в школе и во дворе. В итоге погибло 12 учеников и один учитель, а ранено оказалось 23 человека.

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Массовое убийство 18-летний Харрис и 17-летний Клиболд планировали около полутора лет. Преступники собирались покончить с собой после нападения (и сделали это), так что они подробно рассказали о своих целях и мотивах — в заметках и видеозаписях. Харрис и Клиболд хвастались, что побьют рекорд по жертвам крупнейшего к тому моменту теракту в Оклахома-Сити в 1995 году, в котором погибло 168 человек. Именно на годовщину трагедии подростки планировали устроить массовое убийство, однако сместили его на день.

Главным среди убийц был Харрис. За несколько лет до трагедии подросток стал создавать элементы для компьютерной шутер-игры «Doom». Позже он завёл блог, в котором писал о ненависти к людям, в том числе одноклассникам, обещал «прийти за всеми вооружённым и стрелять на поражение» и рассказывал о создании самодельных бомб, имеющемся оружии и готовящихся нападениях на знакомых.

Дилан же рассказывал в своём дневнике, что страдал тяжёлой депрессией, ненавистью к себе и жизни и размышлял над самоубийством. Оба они вели личные дневники, однако Эрик стал вести записи уже зная, что совершит массовое убийство, пишет The Guardian.

Трагическое событие и яркое освещение в СМИ мигом сделало нападение в «Колумбайне» одним из самых обсуждаемых массовых убийств в истории США. В первое время в медиа появлялись теории о том, что Харрис и Клиболд были изгоями в школе и подвергались травле, что и могло сподвигнуть их на «расправу» с обидчиками.

Американский детский психолог Питер Лангман, изучивший полицейские записи дела о «Колумбайне», считает Харрисона психопатом, наполненным яростью и лишённым совести. Клиболд же, по мнению специалиста, страдал депрессией, паранойей и неорганизованным мышлением.

Однако позже выяснилось, что никаких проблем с общением у убийц не было — они хорошо учились, имели друзей и не были обижены на кого-то в школе. Но разнесённый медиа образ изгоев, отомстивших своим «угнетателям», уже закрепился в сознании многих людей — и это вызвало и появление целого фандома и подражателей убийц.

Участники фандома называют себя «колумбайнерами» — в основном это девушки-подростки, романтизирующие убийц и считающие, что они решились на нападение из-за нерешённых внутренних проблем. «Они отождествляют себя со стрелками и мифами о том, что убийцы — это те дети, которые встали на защиту малыша от хулигана», — рассказал автор книги «Понимая Колумбайн» Ральф Ларкин.

Поклонники убийц создавали коллажи из фотографий и рисунки, в которых изображали их мучениками и жертвами «жестокого» общества. Обычно работы сопровождались подписями «Они тоже жертвы» и «Общество убивает подростков».

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«Колумбайнеры» вели группы в фейсбуке и тамблере. Фандом стал настолько значительным, что руководству Tumblr пришлось изменить правила площадки, запретив использовать «язык вражды», а также прославлять насилие и его виновников. Facebook также блокирует группы, связанные с массовыми убийствами в школах.

Другая сторона «колумбайнеров» — люди, вдохновившиеся «успехом» и «славой» убийц в медиа. Судя по всему, их привлекала идея быть запечатлёнными в СМИ и стать обсуждаемой персоной. После «Колумбайна» в США не раз повторялись массовые вооружённые нападения, в том числе в школах. Судя по исследованию Ральфа Ларкина 2009 года, в 9 из 12 подобных преступлений стрелки симпатизировали Харрису и Клиболду.

Казалось бы исключительно трагические события стали для предметом подражания по двум причинам: «колумбайнеры» ассоциировали себя с «угнетёнными» убийцами, либо хотели славы, которую посмертно получили Харрис и Клиболд.

Убивший троих детей в школе Шардон в 2012 году Томас Лейн в суде. На нём футболка с надписью «убийца» Фото The Atlantic

С 2014 года в России регулярно начали происходить нападения на школы. Четыре года назад эти события запретили сравнивать с «Колумбайном», но они не прекратились

Первый случай нападения на учебное заведение в России произошёл в 2014 году в Москве — его сразу стали называть «американским сценарием» и «российским колумбайном». Десятиклассник Сергей Гордеев пришёл на урок географии с отцовским охотничьим карабином. Он взял в заложники класс, застрелил учителя, охранника и ранил полицейского. Гордеев сдался полиции после переговоров с отцом.

Стихийный мемориал у школы в московском Отрадном РИА «Новости»

Как рассказывал адвокат потерпевших, у Гордеева была хорошая обеспеченная семья, он учился на «отлично», имел нормальные отношения в школе и занимался самбо, чтобы «быть сильным и свободным от людей». Часто играл в шутеры, которые «помогали отвлечься от мира и обид». Обиды у него появлялись в разговорах с людьми, «у которых есть своё мнение», ведь он «не любит дискуссии». По словам одноклассников, он был «странным» и имел «проблемы с головой».

Утром в воскресенье он решил умереть. Он хотел прийти в школу, рассказать одноклассникам о своих взглядах. Чтобы одноклассники его слушали и отнеслись к нему с уважением, он решил взять оружие, запереть одноклассников в классе, пострелять в потолок, запугать их, чтобы никто не мог выйти из класса, [а затем] застрелиться. Игорь Трунов адвокат родственников погибшего учителя

В 2017 году 15-летний ученик Михаил Пивнев напал на школу в Ивантеевке — он взорвал взрывпакеты и выстрелил из травматического пистолета в учительницу. Помимо учительницы, пострадали трое учеников — они выпрыгнули из окна, спасаясь от стрелка.

Знакомые нападавшего описывают его по-разному: кто-то считал его спокойным и дружелюбным, а другие — нелюдимым и замкнутым. По словам некоторых одноклассников, Пивнев подвергался травле в школе, а руководство ничего не предпринимало.

Фото со страницы Пивнева во «ВКонтакте»

Пивнева считают первым подражателем «Колумбайна» в России, так как он открыто заявлял о своей симпатии к убийцам. Во «ВКонтакте» нападавший был записан под псевдонимом Mike Klebold, а в одном из постов он говорил годовщине «Колумбайна», суицидальных мыслях и признавался, что Харрисон и Клиболд у него «в сердце». В день нападения Пивнев оделся так же, как и один из «колумбайнеров» — в длинный чёрный плащ и берцы.

После нападения в Ивантеевке в соцсетях резко вырос интерес к «колумбайн»-сообществам — количество групп выросло с 10 до 45.

В 2018 году произошло сразу несколько нападений в школах. В Перми ученик и бывший ученик школы вошли в кабинет, где занимались четвероклассники, ударили ножом в шею учительницу, а когда дети стали убегать — беспорядочно размахивали ножами и ранили 15 человек. Затем они пытались нанести ранения друг другу. Одноклассники утверждали, что «Эрик и Дилан стали их кумирами», а на их странице были посты, связанные с нападениями на школы и «Колумбайном».

Спустя несколько дней ученик школы под Улан-Удэ Антон Б. с двумя сообщниками напали с топором на детей и пытались поджечь класс «коктейлем» Молотова. Пострадили шесть учеников и учитель. Нападавшего признали невменяемым. Предполагали, что школьник подражал «колумбайнерам» — ученики рассказывали, что он интересовался эстетикой этой трагедии. По другим версиям, он следовал движению «АУЕ» и был склонен к нацизму.

Эти два нападения практически не обсуждали на федеральных каналах — Первый канал и «Россия 1» лишь сообщили об этом в новостях сразу после случившегося , а НТВ упомянул только о нападении в Перми. В итоговых программах говорили о Владимире Путине и Украине, но не о школьных трагедиях. В эфире не говорили о том, что нападения могли быть связаны с интересом школьников к «Колумбайну».

В октябре 2018 году студент четвёртого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков вошёл в здание заведения с заднего входа, заложил самодельную бомбу в столовой и во время перерыва между занятиями взорвал её. Затем расстрелял из помпового ружья учеников и преподавателей — погиб 21 человек, а ещё 65 получили ранения. Росляков покончил с собой в библиотеке. По словам студентов, он интересовался оружием и с 2016 года стал изучать историю «Колумбайна». В фильме Baza о нападении в Керчи говорится, что Росляков пытался детально восстановить всё, что происходило в американской школе.

Нападение в Керчи стали называть «керчинским колумбайном», так как оно проходило по сценарию Харрисона и Клиболда. Росляков был одет почти так же, как и один из «колумбайнеров» — в белую футболку с надписью («Ненависть»), обтягивающие чёрные брюки, тактическую перчатку и берцы.

Как и в случае с большинством стрелков, Рослякова охарактеризовали как спокойного человека, но при этом он не раз говорил о желании «выбить мозги тупым людям» и писал знакомой, что презирает людей, говорится в фильме Baza. Мать стрелка не смогла ответить, почему её сын мог решиться на массовое убийство, а глава СК заявил, что причина в унижении со стороны одноклассников.

Стоп-кадры из видео с Эриком Харрисом и Владиславом Росляковым (он справа)

Через год случилось новое нападение. Студент благовещенского колледжа устроил стрельбу, убив одного человека и ранив ещё троих. Стрелок покончил с собой — в призывной комиссии знали о его склонности к суициду, но не сообщали об этом в колледж. Разрешение на оружие он получил за несколько месяцев до случившегося.

В 2021 году в учебных заведениях вновь произошли нападения. В мае 20-летний Ильназ Галявиев напал на учеников своей бывшей школы в Казани. Сперва он расстрелял учеников и преподавателей, а затем взорвал самодельную бомбу. Погибло 9 человек, а ещё 32 пострадали. После задержания Галявиев называл себя «богом» и заявлял, что всех ненавидит, а в телеграме нашли его канал (тоже с названием «Бог»), где он рассказывал о планирующихся массовых убийствах.

Скриншот телеграм-канала Галявиева

После стрельбы в казанской школе в сети появилось несколько «подражателей» Галявиева — несколько человек обещали одноклассникам повторить его нападение в своих школах, а другие сообщали о ложных минированиях. В тиктоке под роликами с «казанским стрелком» некоторые пользовательницы называли его «крашем», обещали дождаться из тюрьмы и уверяли, что до нападения его довела жестокость общества.

20 сентября нападение повторилось — на этот раз 18-летний студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном университете. Шесть человек погибло, а ещё 29 пострадало. Перед нападением Бекмансуров опубликовал во «ВКонтакте» пост, в котором рассказал о давно нарастающем гневе, ненависти к себе и людям вокруг. Он добавил, что не был экстремистом и не стремится к популярности. Бекмансуров заранее готовился к нападению, и несмотря на девиации, ему удалось обмануть психиатров — и они выдали заключение на получение оружия.

Всего с 2014 года в России произошло больше 30 нападений на образовательные учреждения, большинство из которых привели к жертвам.

Три года запрета «Колумбайна»: в СМИ нельзя сравнивать шутинги с американскими, «колумбайн»-сообщества удаляют, а школьников задерживают десятками

Каждый раз после очередного нападения российские власти выдвигали новые инициативы или вспоминали старые, которые так и не приняли. После трагедий чиновники особенно активно обсуждали правила получения и владения оружием — предлагали повысить разрешённый возраст с 18 лет до 21 года и ужесточить нормы хранения. Но этого с 2014 года так и не сделали.

Борьба с пабликами

Что власти действительно начали делать, так это ограничивать распространение информации о нападениях на школы и «колумбайнерах» в соцсетях и на телевидении. В 2018 году федеральным телеканалам, судя по эфирному времени, уделённому трагедии в Улан-Удэ и Перми, запретили часто говорить о нападениях на школы.

Это подтвердили после нападения в Керчи — сотрудники телеканалов рассказали, что им нельзя сравнивать произошедшее с «Колумбайном» и упоминать «американский сценарий», чтобы «не нагнетать». Сотрудник Первого канала тогда сказал, что «это делается, чтобы не было подражания этим идеям, не появлялся лишний интерес к „колумбайновским“ пабликам». В Генпрокуратуре вообще предложили запретить освещать любые преступления подростков.

В новостях о стрелках и правда зачастую упоминали паблики, в которых состояли нападавшие. Во всех историях пытались найти общие со сценарием «Колумбайна» черты, и подвести к тому, что стрелки подражали Харрисону и Клиболду.

Администрация «ВКонтакте» после трагедий удаляла публикации нападавших и замораживала их страницы, а Telegram заблокировал канал «казанского стрелка» за призывы к насилию. Основатель мессенджера Павел Дуров тогда заявил, что «полностью защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно» — и предотвратить трагедию, отслеживая телеграм-каналы в реальном времени, было нельзя, потому что преступник не раскрывал свои планы до последнего.

Роскомнадзор быстро взялся за удаление «колумбайн-сообществ» «ВКонтакте». Спустя две недели после нападения в Улан-Удэ служба сообщила о блокировке девяти пабликов и публикаций с информацией о «Колумбайне». Спустя несколько недель в РКН создали специальную рабочую группу для борьбы с такими сообществами. В мае того же года «ВКонтакте» по требованию регулятора удалил ещё 30 сообществ.

Фото Daily Storm

В конце 2018 года приняли закон о защите детей от «колумбайн-сообществ», предложенный Ириной Яровой. По нему Роскомнадзор может требовать без решения суда незамедлительно ограничивать доступ к ресурсам с контентом, «опасным для жизни и здоровья людей». Депутат объясняла необходимость закона тем, что он решил сразу две задачи: «во-первых, не позволяем самого ребёнка сделать преступником, склонить его к совершению преступлений, а во-вторых, защищаем ребёнка, не позволяя сделать его жертвой преступления».

Сейчас поиск «ВКонтакте» не выдаёт группы, связанные с «Колумбайном». Переслать известные фотографии с трагедии в США или Керчи тоже не получится — соцсеть автоматически удаляет их из переписок.

В телеграме есть несколько небольших каналов с обсуждением нападений на школы, артами, мемами и гифками с Харрисоном и Клиболдом, один из которых, судя по записям, вёл школьник. Есть несколько групп с обсуждениями нападений на школы, но активности в них практически нет, а создатели отмечали, что группы быстро удаляют, и приходится создавать новые.

В день нападения на учеников университета в Перми член Общественной палаты России и директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина предложила признать «движение колумбайн» террористическим. По её мнению, это позволит правоохранителям эффективнее блокировать информацию, находить преступников и организаторов групп скулшутинга в соцсетях. В Госсовете Татарстана предложили принять закон, по которому основателям «колумбайн»-сообществ будет грозить до шести лет колонии. Правительство инициативу не поддержало.

Задержания школьников

На удалении сообществ борьба с «колумбайнерами» не закончилась. С 2018 года правоохранители регулярно отчитываются о предотвращённых атаках на учебные заведения. Если перейти по тегу «теракт» на сайте Следственного комитета, большая часть сообщений будет о готовящихся нападениях подростков.

По соответствующему запросу поисковик выдаёт новости в СМИ по разным регионам и чуть ли не за каждый месяц. «Новая газета» обратила внимание, что количество предотвращённых по данным ФСБ вооружённых нападений резко возросло после трёх нападений в 2018 году. Чаще всего вычисляли в 2020 году, а всего, по сообщениям силовиков, за последние три года предотвратили около 70 нападений.

Иллюстрация «Новой газеты»

Силовики вычисляют предполагаемых преступников в том числе по соцсетям. В телеграм-чатах о «колумбайнерах» упоминают, что обсуждать нападения на школы в открытых группах опасно — их читают оперативники. Однако правоохранители крайне редко в заявлениях упоминают, как вышли на предполагаемых преступников.

С 2018 года по делам о терроризме осудили 11 подростков, при этом дел завели в пять раз больше, говорится в исследовании «Новой газеты». Журналисты предположили, что остальные дела «подвисли», или школьники отделались профилактической беседой.

В марте 2021 года в ФСБ сообщили, что задержали ученика лицея в Сочи, который якобы намеревался напасть на учебное заведение после того, как рассказал об этом во «ВКонтакте». Дома у него нашли самодельную бомбу, личный дневник с инструкциями по их сборке, материалы о нападавших на школы и фотографию «керченского стрелка», заявили в ведомстве.

В большинстве случаев упоминают лишь, что подозреваемые искали в интернете инструкции по изготовлению самодельных бомб и имели фотографии или ролики с «колумбайнерами» или другими стрелками. Девятерых красноярских подростков отправили в психдиспансер за переписку во «ВКонтакте», подписку на «колумбайн»-сообщество и якобы подготовку нападения. Среди них была 14-летняя школьница — её принудительно госпитализировали, хотя у неё не нашли никаких психических расстройств и доказательств опасности для общества.

Других задержанных подростков Максима Пудовкина и Ильи Груниса осудили на 6,5 и 7 годам колонии общего режима по делу о подготовке «колумбайна» в Сахалинской области. Грунису также вменяли публичные призывы к терроризму, а Пудовкину — незаконный сбыт оружия. Однако в первом обвинении следствие неправильно провело экспертизу, а во втором не нашли отпечатков на якобы найденном дома у подростка ружьё, так что оба обвинения сняли. По статье о незаконном изготовлении взрывчатки их тоже оправдали.

Илья Грунис и Максим Пудовкин Фото «Новой газеты»

Родители настаивают, что дела сфальсифицированы, оружие и взрывчатка подброшены, а «интернет-манифеста» подростков, на котором строилось обвинение, вообще не существует. Основание для обвинения Пуговкина— его ответ на замечание уборщицы техникума: «Всю ночь не спал, готовился к террористическому акту», считают его родные. За Грунисом же начали следить после того, как он общался с врачами по поводу тревожных негативных мыслей по отношению к другим людям.

Но не всегда силовики предотвращают нападение, даже зная, что оно планируется. В 2019 году с Монаховым Данилом полицейские провели беседу из-за его статуса во «ВКонтакте» «Да настанет судный день» и изменённой даты рождения на годовщину «Колумбайна». Подростка отпустили, а спустя полгода он направлялся с ружьём в колледж, однако дома его попыталась задержать бабушка — он убил её и троих людей на остановке.

В чём причины нападений, есть ли смысл в запрете на освещение нападений на школы и что с ними делать

Побороть скулшутинг пока не удалось ни в США, ни в России — несмотря на отслеживание соцсетей и задержания подростков. Предотвратить некоторые трагедии не получалось даже тогда, когда нападавшие шли по улице с оружием или прямо говорили о своих намерениях ученикам — всерьёз их слова зачастую не воспринимали.

Исследователи выделяют несколько факторов, которые вместе могут привести подростков к нападениями на школы:

Ощущение себя изгоем в обществе;

Психические расстройства;

Распространение сценария «Колумбайна» в медиа;

Отсутствие системы выявления потен­циальных стрелков в школе;

Доступность оружия.

Отчуждённость

К решению о нападении подросток может идти несколько лет, проходя через разные стадии «деформации» личности. При этом окружающие этого могут и не заметить — большинство нападавших описывают как спокойных и тихих детей из хороших семей, хотя есть и те, кого считали замкнутыми «одиночками».

Особенно опасно, если подростку не с кем поговорить о своём плохом состоянии — в этом случае любая травма может стать катализатором, считают авторы исследования массовых убийств в школах. Травмой может стать конфликт со сверстниками, проблемы в семье, буллинг в школе или отвержение противоположного пола.

Ответом на травму может стать либо драка, либо фантазии о насильственной мести, рассказал «Медиазоне» психолог Денис Давыдов. В дальнейшем ребёнок всё чаще реагирует на травлю таким способом, а затем может прямо рассказать о своих планах окружающим, как, например, делал напавший на школу в Ивантеевке Пивнев. По словам некоторых учеников, они рассказали директору школы о намерениях стрелка, но директор ответил: «Вы с ума сошли, что ли?». Позже директор это опроверг.

Выделить какой-то конкретный портрет потенциального убийцы специалисты не могут — им может быть как замкнутый ребёнок, так и вполне социально активный. Единственное, в чём похожи нападавшие — все они мужского пола.

Психические расстройства

До конца не ясно, насколько большую роль играют психические расстройства — в исследованиях разные данные. Из 10 исследуемых школьных нападавших социолог Питер Лангман, изучающий психологию массовых убийц, выделил пять человек с признаками психоза, в том числе шизофрении, и двух психопатов с садистским поведением и отсутствием эмпатии. Трое подростков были психологически травмированы, но психически здоровы.

Судебный психолог Рид Мелой в исследовании отметила, что подавляющее большинство нападавших на учебные заведения (из 30 исследованных человек) склонны к замкнутости и странному поведению, а 63% имели депрессию. 23% посещали психиатра или госпитализировались. Только двое из исследованных во время нападения имели галлюцинации или отсутствие контакта с реальностью (психоз).

Среди российский стрелков параноидную шизофрению с галлюцинациями, бредом и изменённым состоянием сознания обнаружили у Гордеева. Стрелка признали невменяемым и отправили на лечение, хотя адвокат утверждал, что Гордеев может быть здоров. У «казанского стрелка» диагностировали атрофию головного мозга, при которой отмирают клетки и нарушаются нейронные связи, однако на учёте у психиатра он не стоял и смог легально приобрести оружие. Его признали невменяемым.

Освещение в медиа

В медиа чрезмерно освещают такие преступления, считают авторы одного из исследований роли СМИ в нападениях на школы. Нередко внимание акцентируют не на жертвах, а на личности преступников, тем самым делая его объектом подражания для некоторых людей.

Освещавшие «Колумбайн» СМИ в 1999 году получили исторически высокие рейтинги. The Times упоминала трагедию на первых полосах ещё две недели.

В американском исследовании говорится, что нападения на школы провоцируют аналогичные трагедии в ближайших штатах в следующем году. Авторы отмечают, что СМИ нужно найти способ освещать события так, чтобы не провоцировать подражательство среди подростков.

В The New York Times, как и во многих крупных зарубежных изданиях, не публикуют фотографии нападавших с оружием в руках, потому что «именно такие фото хотят получить подозреваемые». Также крупные СМИ не цитируют манифесты, чтобы «не прославлять извращённые поступки», и рассматривают нападения не как отдельные события, а как часть явления.

Игры

Как правило, после вооружённых нападений в образовательных учреждениях, что на Западе, что в России чиновники и общественность обращает внимание на несколько факторов. Один из них — компьютерные игры и интернет. В текстах об убийцах в «Колумбайне» западные СМИ обязательно упоминали, что Харрис и Клиболд увлекались шутерами, и описывали игры как «тёмное и опасное место».

Как и в России, велись дискуссии о том, влияет ли геймерство на уровень жестокости и агрессии по отношению к людям — доказательств этой теории нет. Некоторые психологи считают, что игры даже позволяют высвободить негативную энергию мирным путём. Так что решать проблему ограничением компьютерных игр со сценами жестокости, как предлагают российские чиновники, не имеет смысла.

Оружие

В некоторых исследованиях именно огнестрельное оружие в нападениях называют одним из основных инструментов доказательства собственной значимости и власти над жертвами. Многие нападавшие не скрывали интереса к оружию. Гордеев иногда «стрелял по банкам», а незадолго до нападения присылал однокласснику ролики о ружьях.

Более половины нападавших в школах (от 13 до 19 лет) умели обращаться с оружием и пользовались им до преступления, говорится в одном из исследований терроризма.

В США, как и в России, после трагедий в школах обсуждают ужесточение правил получения оружия. Однако нападающие, как правило, долго планируют преступления, так что могут подождать наступления разрешённого возраста или уехать в соседний штат, чтобы законно купить оружие, рассказал ABC News бывший агент ФБР Брэд Гарретт.

Судя по исследованием, борьба с «колумбайн»-сообществами и ограничение освещения нападений на школы, а особенно стрелков, в СМИ — имеет смысл. Однако это не играет решающую роль в предотвращении нападений. Ни компьютерные игры, ни публикации в СМИ, ни «колумбайн»-сообщества не могут сами по себе подтолкнуть ребёнка к нападению, если нет других важных факторов — психологических травм, травли или расстройств.

Важно быть бдительными и замечать публикации и сообщения в соцсетях, в которых подросток пишет что-то вроде: «Не приходи завтра в школу, плохо будет». Американский психолог Питер Лангман сказал «Медузе», что их нужно расценивать как угрозу и сообщать в школу или правоохранительные органы. Исследователи, занимающиеся проблемой нападений на школы, считают одной из эффективных мер — забота о психическом здоровье подростков дома и в учебных заведениях.