Пока одни потребители считают, что стандарт сделает использование устройств удобнее, другие уверены, что такая мера затормозит инновации.

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Фото AFP

Еврокомиссия 23 сентября представила поправки по регулированию зарядных устройств: она предлагает оснащать все смартфоны, наушники, гарнитуры и другие гаджеты разъёмом USB-C, а другие стандарты портов — запретить. Производителям отведут два года на то, чтобы адаптироваться к новым правилам. В ЕС уверены, что мера поможет сократить количество электронных отходов и будет удобнее для потребителей и экологии.

Некоторые пользователи поддержали инициативу: они считают, что после введения единого стандарта смогут использовать старые зарядки и не покупать новые. Applе, которая оснащает устройства собственным разъёмом Lightning, выступила против. Компания считает, что предписание ЕС затормозит инновации и только увеличит количество мусора.

Предыстория

Еврокомиссия пытается ввести единый стандарт зарядки устройств с 2009 года. По оценке «Би-би-си», тогда на рынке было около 30 вариантов разъёмов. В этом же году комиссия и представители индустрии подписали меморандум о взаимопонимании: Apple, Nokia, Huawei и Samsung и ещё несколько крупнейших производителей согласились выпускать зарядные устройства, совместимые со стандартом micro-USB.

В течение следующих нескольких лет большая часть компаний перевела свои смартфоны на этот разъём. Однако Apple поступила иначе: в 2012 году компания представила собственный порт Lightning. Формулировка документа позволила компании найти лазейку и ограничиться выпуском переходника с их разъёма на micro-USB. В итоге меморандум не сильно помог снизить количество вариантов зарядных устройств.

С тех пор большинство производителей перешли на micro-USB и USB-C, а Apple так и оснащала устройства Lightning. В итоге количество стандартов разъёмов в ЕС сократилось с 30 до трёх. Как отмечает Reuters, половина всех зарядных устройств, проданных с мобильными телефонами в регионе в 2018 году, поддерживали порт micro-USB, 29% — USB-C и 21% — Lightning.

Cамые распространённые разъёмы для зарядки

Зарядные кабели Lightning cтоят почти в 2-3 раза дороже кабелей USB-C или micro-USB. Это связано не только с ценовой политикой Apple, но и с тем, что кабеля компании устроены сложнее. Они отличаются от продукции других производителей несколькими параметрами.

Например, компания делает устройства так, чтобы их было сложнее подделать. В 2005 году компания официально разрешила подключать к своей технике аксессуары сторонних производителей и при этом внедрила программу сертификации MFi (Made For iPhone/iPod/iPad — «сделано для i-устройства»). Apple зарабатывает на каждом приборе, продаваемом по этой лицензии. Кроме того, кабеля Apple оснащены микропроцессорами: они автоматически определяют, на какие контакты подавать напряжение, поэтому штекер можно вставлять любым концом.

Плата зарядного кабеля micro-USB Фото iPhones.ru

Плата Lightning Фото iPhones.ru

Суть проекта Еврокомиссии

«Несовместимые зарядки, которые накапливаются в наших ящиках, уже давно раздражают европейских потребителей. Мы дали индустрии достаточно времени на то, чтобы она предложила свои решения. Теперь пришло время законодательных действий», — сказала вице-президент программы Еврокомиссии по цифровому развитию Европы Маргрете Вестагер. 23 сентября комиссия представила поправки к Директиве, регулирующей производство оборудования для радиокоммуникаций.

Автор инициативы предложили обязать производителей электроники:

оснащать все смартфоны, планшеты, камеры, наушники, игровые приставки и камеры единым портом USB-C для зарядного устройства;

обеспечить одинаковую скорость зарядки гаджетов при использовании любого совместимого зарядного устройства;

продавать зарядку и сами гаджеты по отдельности.



При этом ЕС не устанавливает технических требований к беспроводным зарядкам, какие есть и у Apple. Производители по-прежнему могут делать их как хотят. Кроме того, инициатива регулирует только совместимость устройства с одним концом кабеля зарядки — каким должен быть блок питания решат до конца года.

«Какие меры предлагает комиссия? Унификация разъёма и технологии быстрой зарядки. Продажа зарядки отдельно от устройства. Информация о зарядке» Инфографика ЕС

В Еврокомиссии считают, что это будет удобнее для пользователей и избавит их от ненужных и неиспользуемых зарядных устройств и, таким образом, снизит объём отходов. По оценке комиссии, поправки помогут сократить количество электронного мусора в Европе на 11 тысяч тонн в год.

Законопроект должен пройти голосование в Европейском парламенте. Если его примут, производителям дадут два года на то, чтобы переоборудовать все новые гаджеты на стандарт USB-C.

Как отмечает Reuters, сильнее всего нововведение скажется на компании Apple, которая оснащает свои устройства разъёмом Lightning. Большинство других производителей устанавливают одинаковые гнёзда — USB micro-B или USB-C.

Критика от Apple

Apple ещё в 2009 году критиковала решение ЕС ввести единый стандарт зарядки. В заявлении производителя говорится, что мера приведёт к увеличению объёмов электронных отходов и будет способствовать загрязнению окружающей среды.

Довод Apple в том, что после принятия поправок все приборы с портом Lightning превратятся в электронный мусор, тогда как только iPhone с Lightning-портом в Европе сейчас насчитывается около миллиарда. Также в компании уверены, что инициатива комиссии тормозит развитие технологий: «Мы по-прежнему считаем, что строгое регулирование, которое предусматривает только один тип разъёма, сдерживает инновации, а не поощряет их».

Мы не считаем, что есть основания для регулирования, учитывая, что отрасль уже переходит на использование USB Type-C через разъём или переходник. Сюда входит и адаптер питания Apple USB-C, который совместим со всеми устройствами iPhone и iPad. Такой подход удобен для потребителей, позволяет взимать плату за широкий спектр портативных электронных продуктов, поощряет людей повторно использовать своё зарядное устройство и позволяет внедрять инновации. заявление Apple

Apple не кладёт зарядное устройство в комплект к новым и старым iPhone с 2020 года, объясняя это соображениями экологии. По оценке компании, высказанной на презентации в том октябре, в мире существует более двух миллиардов её зарядных устройств. В коробках остался только кабель USB-C на Lightning, тогда как адаптеры питания и другие аксессуары предлагается докупать отдельно.

Что отвечают в Еврокомиссии

Тьерри Бретон Фото AFP

С аргументами Apple не согласен комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон. «Я знаю эти компании уже много лет. Каждый раз, когда мы что-то предлагаем, они говорят — это будет мешать инновациям. Нет, это не мешает инновациям. Это никому не мешает. Это делается ради покупателей», -— заявил он на пресс-конференции.

Моя работа — давить этих морских змеев при каждой возможности. Тьери Бретон еврокомиссар по внутреннему рынку

Бретон считает, что сокращение вариантов зарядных устройств пойдёт на пользу экологии и позволит снизить количество электронного мусора и, следовательно, объём углеродных выбросов.

«Если Apple хочет продолжать оснащать устройства собственным портом, у неё будет возможность это делать», — сказал Бретон. Он добавил, что производители могут устанавливать два разных порта на смартфоны.

Аргументы за введение единого стандарта разъёма

По данным Еврокомиссии, в 2020 году в ЕС продали около 420 миллионов мобильных телефонов и других портативных устройств. В среднем у каждого пользователя есть по три зарядных устройства, два он использует регулярно. При этом 38% потребителей были в ситуации, когда не могли зарядить смартфон, потому что зарядки к нему не подходили.

По оценкам ЕС, выброшенные ненужные зарядные устройства, которые несовместимы с новым гаджетом, производят более 51 тысячи тонн электронных отходов в год. Еврокомиссия считает, что создание универсальных зарядных устройств сможет снизить количество мусора.

«Грустная правда в том, что для достижения изменений часто требуется введение обязательных правил. Мы много лет выступаем за регулирование», — сказала представитель европейской организации потребителей BEUC Фредерико да Силва.

Hardc0re Casual @Hardc0reCasual @film_girl @privacylawyer I agree. This is an over reaction. However let's not lose sight of the issue they are trying to fix. Namely big tech ripping people off by purposefully using inferior design practices to inflate profits. «Я согласен, реакция властей чрезмерная, но давайте не упускать из виду проблему, которую они пытаются решить. А именно то, крупные технологические компании обворовывают людей, целенаправленно вводя свои варианты дизайна».

Martin Sundhaug @sundhaug92 @film_girl USB-C can do at least 40gbps and 65w, so I think we're good for a while «USB-C может дать 40 гигабит и 65Вт, так что всё в порядке»

Аргументы против решения ЕС

Результаты двух исследований говорят о том, что принуждение вводить единый стандарт разъёма может больше навредить экологии, чем помочь, и не повлияет на большинство пользователей. По оценкам аналитиков, 51% европейских граждан и так пользуются одним зарядным кабелем для всех своих устройств, поэтому инициатива ЕС не сократит количество отходов.

Ещё один аргумент — стоимость USB-C на этапе производства дороже и этот разъём оставляет на 20% больший углеродный след, поскольку «имеет большую массу, чем Lightning». Однако важно, что одно из этих исследований заказала Apple, а второе — ассоциация технологических компаний, куда входит Apple.

Представители других производителей и некоторые пользователи также критикуют инициативу ЕС, считая, что законодательное принуждение — это не лучший выход. «Представьте, если бы они начали регулировать производство ноутбуков. У нас не было бы MagSafe. И, честно говоря, у нас даже не было бы USB-C, потому что ЕС хотели сделать micro-USB единым стандартом», — написала представитель сообщества разработчиков облачных технологий Microsoft Кристина Уоррен.

Sören @chucker @film_girl Correct. Their discussion started as early as 2009, and with micro-USB. Had they not been appeased by phone makers then, we’d likely all be stuck with micro-USB _today_, for years to come. «Действительно, в начале 2009 года ЕС хотели остановиться на micro-USB. Если бы они тогда ввели поправки, технологии бы застряли на micro-USB на многие годы»

Lew Piper @lewpiper @film_girl It sounds great for today but 2 years from now or 5 years from now something will be better. Government dictating a connection type is not going to be best for the people in the long run. «На сегодня идея отличная, но через 2 года или пять лет появятся технологии лучше. Диктатура не принесёт хороших результатов в долгосрочной перспективе»

Christina Warren @film_girl @Hardc0reCasual @privacylawyer I think the intentions are good, I think this is an extremely bad way of trying to accomplish it. If you really wanted to cut e-waste, why not give tax incentives to companies that conform to certain standards? «Я думаю, что намерение хорошее, но путь его реализации — не очень. Если вы хотите сократить количество электронных отходов, почему просто не ввести налоговые льготы для компаний, которые решат перейти к единому стандарту?»

Rene Ritchie @reneritchie



(Or pushed wireless faster, because I’m Galactica…) I want USB-C (actually TB3) on the iPhone Pro badly, but Lightning made the iPhone 5 possible in 2012, 3 years before USB-C shipped, and I prefer a world where leaps forward aren’t stymied by EU myopia or USB Forum stasis.(Or pushed wireless faster, because I’m Galactica…) https://twitter.com/AFP/status/1441017002580131843 «Я очень хочу USB-C на iPhone Pro, но Lightning сделала возможным iPhone 5 в 2012 году, за 3 года до того, как внедрили USB-C. И я предпочту мир, где технологические прыжки вперёд не затормаживаются близорукостью ЕС или анабиозом Форума по внедрению USB»

dan seifert @dcseifert i’m all for standardizing charging cables, but does the EU realize that even within USB-C there are wild differences from cable to cable?



a USB-C cable may or may not support any of the following:



*Thunderbolt

*High wattages (100W)

*Video

*Fast data speeds «Я поддерживаю стандартизацию кабелей, но понимает ли ЕС, что даже USB-C отличаются от кабеля к кабелю? USB-C может поддерживать или не поддерживать следующие элементы: Thunderbolt, высокую мощность (100 Вт), видео, быструю передачу данных»

Sam Bowman @s8mb So we're just stuck with USB-C forever then? What if someone invents a better port, will they still have to include a USB-C port as well? https://twitter.com/tomwarren/status/1441001143199543302 «То есть мы застрянем на USB-C навсегда? А что если кто-то изобретёт порт лучше, ему всё равно придётся включать в устройства USB-C?»

Что будет делать Apple

Apple позволяет заряжать iPhone как через кабель Lightning, так и с помощью беспроводных зарядных устройств. Мин-Чи Куо, известный точными прогнозами в отношении продуктов компании, ещё в 2019 году предположил, что она может отказаться от Lightning и полностью перейдёт на беспроводную зарядку.. The Verge также отмечает, что компания может перестать использовать проводные устройства.

Беспроводная зарядка iPhone

«Стоит отметить, что предложения ЕС касаются только проводных зарядных устройств, а не беспроводных. Apple может перейти на iPhone без портов, и такие слухи давно ходят. Я не думаю, что компания будет вынуждена внедрять USB-C», — написал редактор The Verge Том Уоррен. Представитель Еврокомиссии также сказал изданию, что если устройство заряжается только беспроводным устройством, нет необходимости делать порт USB-C.

Аналитики предсказывали, что уже iPhone 13 не будут оснащать Lightning в пользу беспроводной зарядки, но этого не произошло. В случае со сторонними устройствами модель смартфона 2021 года поддерживает стандарт беспроводной зарядки Qi мощностью до 7,5 ватт. А через устройства MagSafe iPhone 12 и новее можно зарядить с мощностью до 15 ватт, модели mini — до 12 ватт на пике. «Если Apple в будущем откажется от Lightning в iPhone, она будет использовать беспроводные устройства с поддержкой MagSafe вместо порта USB-C», — сказал Мин-Чи Куо в марте 2021 года.