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Екатерина Кузнецова

Работа заводов по ночам, свечи вместо электричества в магазинах и жители без отопления: главное об энергокризисе в Китае Статьи редакции

Заводам в части провинций запретили работать днём, а местным жителям — включать микроволновки и обогреватели. Всё из-за недостатка угля.

16 16 комментариев
497 просмотров
Фото Time

Конец сентября выдался сложным для многих компаний и жителей Китая — из-за нехватки угля миллионы людей столкнулись с перебоями электроэнергии. Чтобы снизить нагрузку на энергосистемы, власти больше половины провинций ввели жёсткие ограничения: некоторым предприятиям разрешили работать только по ночам, торговые центры закрываются на четыре часа раньше, а жители жалуются на отключение света на три дня.

На энергокризис повлияло восстановление производства товаров после снятия локдауна, борьба с глобальным потеплением и рост стоимости угля. Теперь аналитики прогнозируют снижение ВВП Китая и повышение мировых цен на другие энергоресурсы.

Жители без отопления и электричества, а производства призывают работать по ночам

  • В сентябре о перебоях электричества сообщили более чем в половине китайских провинций — к концу месяца ситуация стала хуже. О нагрузке на энергосистему Китая власти докладывали ещё в августе — пиковые значения были в семи регионах. Перебои электричества коснулись около 100 миллионов жителей, а особенно сложная ситуация в провинциях Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин.
  • По данным Goldman Sachs, кризис затронул 44% китайских предприятий. В ряде регионов ввели ограничения потребления электроэнергии для предприятий и запретили работать только в часы пик, а в некоторых — энергию потреблять позволили только ночью. Около 30 компаний временно приостановили работу, а ещё 15 сообщили о перебоях. Пострадали производства цемента, алюминия, стали, химикатов, красителей и мебели: приостановили работу около 7% мощностей по производству алюминия и 29% — цемента, пишет Reuters.
  • Несколько поставщиков комплектующих для Apple и Tesla приостановили производство на неделю до конца сентября из-за ограничения местных властей на потребление электроэнергии. Однако это не должно сильно повлиять на поставки электроники, предполагают производители: компоненты либо будут отгружать со склада, либо произведут их на заводах, где ограничений нет.
  • Жители провинций Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян жалуются на отключения энергии и отопления в домах в часы пик без предупреждения. В местных соцсетях писали, что электричества не было три дня, а некоторым магазинам приходилось работать при свечах. В Хулудао местные власти просят не использовать в квартирах технику с высоким потреблением энергии (микроволновые печи и водонагреватели) в часы пик. В Харбине торговые центры закрываются в 16:00 вместо 20:00, сообщил местный житель Reuters.
  • В крупном городе Шэньян провинции Ляонин на день отключили светофоры, что привело к пробкам, а на одном из шоссе на ночь отключали освещение. В этом же регионе на одном из производств из-за остановки работы системы вентиляции 23 рабочих отравились углекислым газом — их госпитализировали.
  • Водопроводная компания в провинции Цзилинь писала в китайской соцсети WeChat, что «нерегулярные и внезапные отключения воды могут происходить до марта 2022 года, и это станет нормой», пишет South China Morning Post. Однако позже пост удалили, отметив, что он неправильно сформулирован.
  • В Гуандуне местные власти призвали правительственные организации ограничить использование лифтов на первых трёх этажах офисных зданий.

Почему так происходит

Китай — крупный промышленный центр и главный источник выбросов промышленных газов в мире. Около 56% энергии в стране зависит от угля, а не более экологичных, но нестабильных источников вроде ветра и солнца. В сентября 2020 года глава страны Си Цзиньпин заявил, что к 2030 году Китай снизит выбросы CO2, а к 2060 станет углеродно нейтральным, чтобы замедлить изменение климата.

Программа снижения вредных выбросов называется «двойным контролем». Она появилась ещё в 2006 году, однако претерпела сильные изменения в 2020 году после заявления Си Цзиньпина. По программе провинциям устанавливают определённые показатели энергопотребления, которые им нельзя нарушать. Для добычи угля тоже установили более жёсткие экологические нормы.

К нынешнему энергокризису страна пришла постепенно. Спрос на китайские товары после спада в пандемию постепенно восстанавливался, вместе с ним на 14% выросло потребление угольной энергии предприятиями, а добыча угля выросла всего на 6%. Объём запасов угля сократился, а добывать его эффективнее из-за ограничений не получалось.

Уголь можно было бы закупать, как прежде, в Австралии, однако из-за политических споров между странами сделки совершать нельзя. Индонезия не удовлетворила растущий спрос Китая, а Монголия сократила поставки из-за жёстких коронавирусных ограничений на границе, пишет Bloomberg.

Промышленное здание в Китае  Фото AP

Цены на уголь в мире сильно росли, так что станциям стало невыгодно покупать его — они работают в убыток, ведь цены на электроэнергию контролирует государство. Теперь китайское правительство обсуждает повышение цен на электроэнергию для промышленных предприятий, пишет Bloomberg. Если этого будет недостаточно, повысить ставки могут и для бытовых пользователей. Более высокие цены могут вынудить жителей и производителей снизить потребление энергии.

В некоторых провинциях недостаток электроэнергии связан не с углём. Например, в Юньнани используются гидроэлектростанции, но гидрологические условия в 2021 году были плохими, а в трёх провинциях перешли в аварийный режим из-за плохой производительности ветряных электростанций, пишет SupChina.

Чем это грозит

Проблемы с энергетикой могут повлиять на мировые поставки товаров во многих сферах — из-за этого аналитики компаний Nomura и Goldman Sachs снизили годовой прогноз роста китайского ВВП с 8,2% до 7,7-7,8%. «Шок из-за энергоснабжения во второй по величине экономики мира и крупнейшего производителя будет влиять на мировые рынки», — добавили аналитики. Затяжной энергокризис может повлиять на экономическое развитие Азиатско-Тихоокеанского региона, предположили в рейтинговом агентстве S&P Global Ratings.

Проблемы с углём ударили и по ценам на металлический кремний, из-за чего в итоге могут повыситься цены на солнечные батареи, отметили корреспонденты Bloomberg.

Нынешний энергокризис в Китае — лишь часто глобальной тенденции к нехватке энергии, считает бизнес-корреспондент «Би-Би-си». К этому привели высокие цены на уголь и газ, переход от ископаемых источников энергии к восстанавливаемым ради борьбы с глобальным потеплением — и это на фоне восстановления производства после коронавирусных ограничений.

#китай #происшествия #экономика #кризисы

16 16 комментариев
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пепси

Большой враньё! КНР — сильный и энергия хватает! Великий Си вести к будущее! ред.

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6
Екатерина Кузнецова

вам миска риса и кошка жена спасибо товарищ

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3
пепси
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0
Нынешний бинокль

Ну элементарно же! Виноваты компьютерные игры. Вы видели сколько они жрут?

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4
Александр Лукашенко

А ты думаешь они почему детям играть запретили недавно? Онлайн-дрочеры поставили на колени всю экономику Китая!

Ответить
1
Савелий

Исскуственно создали дефицит. Зачем, пока можно только гадать.
Я гадаю, пытаются по тихой увести общество с общества потребления на... кого то, кто будет меньше потреблять.

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2
Marhal_New _Arleana

Ну это репост

Ответить
1
Александр Лукашенко

Вот вам и "экономическое чудо", лол.

Ответить
1
johny64 XZ

Честно говоря прихуел когда прочитал что китай озаботился изменениями климата и экологией, я думал эта планета погибнет по их вине.

Ответить
1
Боевой космос

опять сяоми подорожают?

Ответить
0
Александр Лукашенко

Что значит "опять подорожают"? Мой только дешевеет с каждым годом.

Ответить
1
Сталин спас Россию

Неудивительно, что они майнеров выпинывать начали

Ответить
0
Ху Эмай

Значит и нефть с газом скоро вырастут в цене.

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0
Михаил Зеленин

Уже рекорды ставят 

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0
Ху Эмай

До рекордов еще далеко, даже соткой пока не пахнет

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0
Andre Macareno

Вчера ж какая-то угольная станция угольные отвалы на битки перерабатывать собиралась, поделились бы с Xi

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0
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