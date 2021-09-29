Group-IB — одна из ведущих компаний в сфере кибербезопасности, с ней сотрудничает Интерпол и российские силовики. Но сейчас основателя задержали, а в офисе прошли обыски.

2204 просмотров Слушать

Илья Сачков в 2018 году Фото Семёна Каца для Inc.

Утром 28 сентября в московском офисе компании в области кибербезопасности Group-IB прошли обыски. После этого основателя и гендиректора фирмы Илью Сачкова арестовали на два месяца по делу о госизмене — ему грозит до 20 лет тюрьмы.

TJ рассказывает, чем занимается компания Group-IB и что известно о деле против её основателя.

Group-IB занимается предотвращением кибератак и борьбой с онлайн-мошенничеством

Компанию зарегистрировали в 2003 году, головной офис открыли в Сингапуре в 2019 году. Её продукты продаются более чем в 60 странах мира, офисы есть в Москве, Иннополисе, Амстердаме и Дубае.

Group-IB создаёт программное обеспечение по информбезопасности, сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании киберинцидентов, а также оказывает услуги по защите авторских прав в интернете. По заявлению Group-IB, её решениями пользуются ряд компаний, в числе которых Сбербанк, Альфа-банк, «МегаФон», «Ростех» и другие.



В 2015 году Group-IB вошла в рейтинг крупнейших софтверных компаний России по версии «Руссофт». Ростех привлекал компанию для организации центра реагирования на инциденты информационной безопасности (CERT) для защиты особо важных объектов.



Group-IB защищала символику и билетную продукцию Зимних Олимпийских игр в Сочи, блокировала пиратские ссылки на сериалы и фильмы Sony Pictures, СТС, Амедиа на сайты популярных банков и платежных систем.



Компания также сотрудничает с Интерполом, Европолом и российскими силовиками.

Илья Сачков Фото Анатолия Жданова для «Коммерсанта»

Кто такой Илья Сачков

Илья Сачков родился в Москве в 1986 году. В 2009 году окончил с отличием факультет информатики и систем управления Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана.

В 2003 году он вместе однокурсниками основал агентство по расследованию киберпреступлений Investigation Bureau, IB. Со временем стартап превратился в международную компанию Group-IB, Сачков стал её генеральным директором.

В 2016 году журнал Forbes включил Сачкова в список самых перспективных предпринимателей в мире моложе 30 лет.



С 2017 года Сачков преподаёт на кафедре информационной безопасности МГТУ имени Н. Э. Баумана.



Основатель Group-IB несколько раз встречался с президентом Владимиром Путиным, президент в 2019 году лично поздравлял его с победой в номинации «Инновационный прорыв» премии «Немалый бизнес».

Владимир Путин и Илья Сачков на молодёжном форуме «Территория смыслов на Клязьме» в 2015 году Фото пресс-службы Кремля

В 2020 году Сачков стал сопредседателем Партии роста (председатель — уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте Борис Титов). Сачков также вошёл в федеральный политсовет организации.

Сачков активно участвовал в обсуждении мер по поддержке отечественных технологий. Например, предприниматель жаловался, что работающие в России зарубежные технологические компании типа Huawei создают угрозу киберсуверенитету и рынку труда страны, переманивая сотрудников.

Сачков входит в экспертные комитеты Госдумы, МИД, Совета Европы и ОБСЕ.

Уголовное дело

Ночью 28 сентября источник канала RTVI сообщил об обысках в московском офисе компании Group-IB. Илья Сачков и другой совладелец компании Дмитрий Волков «пропали» и были недоступны даже для своих сотрудников.

Позднее пресс-служба Group-IB подтвердила следственные действия, но сказала, что причин обысков не знает. Юристы фирмы занялись прояснением ситуации.



29 сентября стало известно, что Лефортовский суд Москвы арестовал Сачкова на два месяца по подозрению в государственной измене. Наказание по этой статье — до 20 лет лишения свободы.



Подробности дела неизвестны. Источник ТАСС утверждает, что Сачкова заподозрили в передаче данных иностранной разведке.



Предприниматель вину в государственной измене и сотрудничестве с иностранными разведками не признал.



В Group-IB также не считают своего основателя виновным. В компании заявили, что будут «держать удар», продолжая заниматься профессиональной деятельностью. Второго основателя Group-IB Дмитрия Волкова, занимающего должность техдиректора, на время ареста Сачкова назначат гендиректором.

Телеграм-канал «112» сообщает, что на допрос после обысков в Group-IB вызвали российского хакера Павла Ситникова: якобы у него был конфликт с Сачковым.

Версии причин возбуждения уголовного дела

«112» без ссылки на источник пишет, что преследование Сачкова может быть связано с делом бывшего полковника ФСБ и начальника отдела «Лаборатории Касперского» Сергея Михайлова. Его обвинили в том, что в 2011 году он передал в ФБР информацию по делу главы компании Chronopay Павла Врублевского, которого власти США называют киберпреступником. В 2019 году по обвинению в госизмене Михайлов получил 22 года колонии.

Телеканал RTVI напомнил, что в 2020 году Минюст США обвинил главу департамента сетевой безопасности Group-IB и бывшего главного редактора журнала «Хакер» Никиту Кислицина в попытке продать украденные данные пользователей американской социальной сети Formspring.

Хакер Евгений Никулин в июне 2012 взломал Formspring и украл базу данных с логинами и паролями пользователей и передал её Кислицину. Тот в свою очередь попытался продать данные за 5500 евро. Осенью 2020-го Никулина приговорили к семи годам тюрьмы.

Перед слушаниями по Никулину в суде рассекретили показания Кислицина от 2014-го года, в которых тот, пытаясь избежать тюрьмы в США, передал агентам ФБР «много информации на русских хакеров и хакеров в погонах», пишет Мария Коломыченко, бывшая журналистка РБК и «Медузы». Затем Group-IB стала поставщиком решений в сфере кибербезопасности, рекомендованных ОБСЕ, и открыла штаб-квартиру в Сингапуре.

Никита Кислицин Фото Дмитрия Лебедева для «Коммерсанта»

В интервью РБК в декабре 2020 года, говоря о возможной угрозе для компании и её сотрудников из-за её деятельности, Сачков утверждал, что Group-IB неоднократно пытались мстить за её деятельность. Он отметил, что «убивать людей достаточно глупо», проще дискредитировать человека и «показать, что компания как-то обманывает государство». «Моё любимое утверждение, что Group-IB — это американские шпионы или что мой дедушка — это знаменитый профессор криптографии [бывший сотрудник КГБ Владимир] Сачков. К слову, это просто однофамилец», — сказал он.



Гендиректор аналитической компании Telecom Daily Денис Кусков отметил в разговоре с BFM.ru, что Group-IB тесно сотрудничала с властями и правоохранительными органами, в том числе с европейскими «Вероятно, у неё были допуски к каким-то документам. Хакерские атаки испытывали многие структуры, в том числе государственные, правоохранительные. Возможно, он [Сачков] подписывал определённые документы, которые запрещали передавать такие объёмы информации на сторону», — добавил Кусков.



Пользователи соцсетей предположили, что обвинение в госизмене — попытка «отжать» у Сачкова прибыльный бизнес.



По словам источника Daily Storm в правоохранительных органах, ФСБ давно хотела надавить на Group-IB, потому что компания «не прогибалась на манипуляции силовиков», отказывалась сотрудничать с ними без заключения официальных контрактов и при этом хотела выйти на мировой рынок без связей с российскими спецслужбами.

Сотрудничество вне общих оснований давало повод для санкций и отказа от международных заказов. Поэтому «Грибы» помогали органам, особенно ФСБ, только за деньги по контрактам. И никогда не помогали по политическим вопросам. В то время как с иностранными органами они сотрудничали довольно охотно. источник Daily Storm

Собеседник Daily Storm добавил, что недавно Сачков «потерял покровителя в администрации президента», который ранее помогал «сдерживать нажим органов».

Реакция

Следствие не раскрывает подробностей дела — судебные процессы по госизмене проходят в закрытом режиме, поскольку материалы содержат гостайну. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил следствие разъяснить подробности произошедшего. По его словам, «в противном случае по сектору и его инвестиционной привлекательности будет нанесён критический удар».

Нет ничего хуже этого состава преступления, поскольку подобные дела рассматриваются в закрытом режиме, допускаются только специальные адвокаты, со всех участников берутся подписки о неразглашении. Но, учитывая масштаб и уникальность фигуры предпринимателя Сачкова для всей IT-индустрии России, объясниться следствию необходимо. Борис Титов уполномоченный по защите прав предпринимателей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели информацию об аресте Сачкова, но подробностей дела не знают. По его словам, у властей нет опасений, что после ареста Сачкова другие компании из IT-сферы будут бояться сотрудничать с зарубежными и российскими государственными органами.

В МГТУ им. Баумана, где преподавал Сачков, его арест не связывают с работой в университете. «Он вёл преподавательскую деятельность, научной деятельностью он не занимался, никаких контрактов», — рассказали в пресс-службе вуза.

