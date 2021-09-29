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Яна Ломакина

Что известно о деле против главы Group-IB Ильи Сачкова, которому грозит 20 лет тюрьмы по статье о госизмене Статьи редакции

Group-IB — одна из ведущих компаний в сфере кибербезопасности, с ней сотрудничает Интерпол и российские силовики. Но сейчас основателя задержали, а в офисе прошли обыски.

48 48 комментариев
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Илья Сачков в 2018 году Фото Семёна Каца для Inc.

Утром 28 сентября в московском офисе компании в области кибербезопасности Group-IB прошли обыски. После этого основателя и гендиректора фирмы Илью Сачкова арестовали на два месяца по делу о госизмене — ему грозит до 20 лет тюрьмы.

TJ рассказывает, чем занимается компания Group-IB и что известно о деле против её основателя.

Group-IB занимается предотвращением кибератак и борьбой с онлайн-мошенничеством

  • Компанию зарегистрировали в 2003 году, головной офис открыли в Сингапуре в 2019 году. Её продукты продаются более чем в 60 странах мира, офисы есть в Москве, Иннополисе, Амстердаме и Дубае.
  • Group-IB создаёт программное обеспечение по информбезопасности, сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании киберинцидентов, а также оказывает услуги по защите авторских прав в интернете. По заявлению Group-IB, её решениями пользуются ряд компаний, в числе которых Сбербанк, Альфа-банк, «МегаФон», «Ростех» и другие.
  • В 2015 году Group-IB вошла в рейтинг крупнейших софтверных компаний России по версии «Руссофт». Ростех привлекал компанию для организации центра реагирования на инциденты информационной безопасности (CERT) для защиты особо важных объектов.
  • Group-IB защищала символику и билетную продукцию Зимних Олимпийских игр в Сочи, блокировала пиратские ссылки на сериалы и фильмы Sony Pictures, СТС, Амедиа на сайты популярных банков и платежных систем.
  • Компания также сотрудничает с Интерполом, Европолом и российскими силовиками.
Илья Сачков  Фото Анатолия Жданова для «Коммерсанта»

Кто такой Илья Сачков

  • Илья Сачков родился в Москве в 1986 году. В 2009 году окончил с отличием факультет информатики и систем управления Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана.
  • В 2003 году он вместе однокурсниками основал агентство по расследованию киберпреступлений Investigation Bureau, IB. Со временем стартап превратился в международную компанию Group-IB, Сачков стал её генеральным директором.
  • В 2016 году журнал Forbes включил Сачкова в список самых перспективных предпринимателей в мире моложе 30 лет.
  • С 2017 года Сачков преподаёт на кафедре информационной безопасности МГТУ имени Н. Э. Баумана.
  • Основатель Group-IB несколько раз встречался с президентом Владимиром Путиным, президент в 2019 году лично поздравлял его с победой в номинации «Инновационный прорыв» премии «Немалый бизнес».
Владимир Путин и Илья Сачков на молодёжном форуме «Территория смыслов на Клязьме» в 2015 году Фото пресс-службы Кремля
  • В 2020 году Сачков стал сопредседателем Партии роста (председатель — уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте Борис Титов). Сачков также вошёл в федеральный политсовет организации.
  • Сачков активно участвовал в обсуждении мер по поддержке отечественных технологий. Например, предприниматель жаловался, что работающие в России зарубежные технологические компании типа Huawei создают угрозу киберсуверенитету и рынку труда страны, переманивая сотрудников.
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  • Сачков входит в экспертные комитеты Госдумы, МИД, Совета Европы и ОБСЕ.

Уголовное дело

  • Ночью 28 сентября источник канала RTVI сообщил об обысках в московском офисе компании Group-IB. Илья Сачков и другой совладелец компании Дмитрий Волков «пропали» и были недоступны даже для своих сотрудников.
  • Позднее пресс-служба Group-IB подтвердила следственные действия, но сказала, что причин обысков не знает. Юристы фирмы занялись прояснением ситуации.
  • 29 сентября стало известно, что Лефортовский суд Москвы арестовал Сачкова на два месяца по подозрению в государственной измене. Наказание по этой статье — до 20 лет лишения свободы.
  • Подробности дела неизвестны. Источник ТАСС утверждает, что Сачкова заподозрили в передаче данных иностранной разведке.
  • Предприниматель вину в государственной измене и сотрудничестве с иностранными разведками не признал.
  • В Group-IB также не считают своего основателя виновным. В компании заявили, что будут «держать удар», продолжая заниматься профессиональной деятельностью. Второго основателя Group-IB Дмитрия Волкова, занимающего должность техдиректора, на время ареста Сачкова назначат гендиректором.
  • Телеграм-канал «112» сообщает, что на допрос после обысков в Group-IB вызвали российского хакера Павла Ситникова: якобы у него был конфликт с Сачковым.

Версии причин возбуждения уголовного дела

  • «112» без ссылки на источник пишет, что преследование Сачкова может быть связано с делом бывшего полковника ФСБ и начальника отдела «Лаборатории Касперского» Сергея Михайлова. Его обвинили в том, что в 2011 году он передал в ФБР информацию по делу главы компании Chronopay Павла Врублевского, которого власти США называют киберпреступником. В 2019 году по обвинению в госизмене Михайлов получил 22 года колонии.
  • Телеканал RTVI напомнил, что в 2020 году Минюст США обвинил главу департамента сетевой безопасности Group-IB и бывшего главного редактора журнала «Хакер» Никиту Кислицина в попытке продать украденные данные пользователей американской социальной сети Formspring.
  • Хакер Евгений Никулин в июне 2012 взломал Formspring и украл базу данных с логинами и паролями пользователей и передал её Кислицину. Тот в свою очередь попытался продать данные за 5500 евро. Осенью 2020-го Никулина приговорили к семи годам тюрьмы.
  • Перед слушаниями по Никулину в суде рассекретили показания Кислицина от 2014-го года, в которых тот, пытаясь избежать тюрьмы в США, передал агентам ФБР «много информации на русских хакеров и хакеров в погонах», пишет Мария Коломыченко, бывшая журналистка РБК и «Медузы». Затем Group-IB стала поставщиком решений в сфере кибербезопасности, рекомендованных ОБСЕ, и открыла штаб-квартиру в Сингапуре.
Никита Кислицин  Фото Дмитрия Лебедева для «Коммерсанта»
  • В интервью РБК в декабре 2020 года, говоря о возможной угрозе для компании и её сотрудников из-за её деятельности, Сачков утверждал, что Group-IB неоднократно пытались мстить за её деятельность. Он отметил, что «убивать людей достаточно глупо», проще дискредитировать человека и «показать, что компания как-то обманывает государство». «Моё любимое утверждение, что Group-IB — это американские шпионы или что мой дедушка — это знаменитый профессор криптографии [бывший сотрудник КГБ Владимир] Сачков. К слову, это просто однофамилец», — сказал он.
  • Гендиректор аналитической компании Telecom Daily Денис Кусков отметил в разговоре с BFM.ru, что Group-IB тесно сотрудничала с властями и правоохранительными органами, в том числе с европейскими «Вероятно, у неё были допуски к каким-то документам. Хакерские атаки испытывали многие структуры, в том числе государственные, правоохранительные. Возможно, он [Сачков] подписывал определённые документы, которые запрещали передавать такие объёмы информации на сторону», — добавил Кусков.
  • Пользователи соцсетей предположили, что обвинение в госизмене — попытка «отжать» у Сачкова прибыльный бизнес.
  • По словам источника Daily Storm в правоохранительных органах, ФСБ давно хотела надавить на Group-IB, потому что компания «не прогибалась на манипуляции силовиков», отказывалась сотрудничать с ними без заключения официальных контрактов и при этом хотела выйти на мировой рынок без связей с российскими спецслужбами.

Сотрудничество вне общих оснований давало повод для санкций и отказа от международных заказов. Поэтому «Грибы» помогали органам, особенно ФСБ, только за деньги по контрактам. И никогда не помогали по политическим вопросам. В то время как с иностранными органами они сотрудничали довольно охотно.

источник Daily Storm
  • Собеседник Daily Storm добавил, что недавно Сачков «потерял покровителя в администрации президента», который ранее помогал «сдерживать нажим органов».

Реакция

  • Следствие не раскрывает подробностей дела — судебные процессы по госизмене проходят в закрытом режиме, поскольку материалы содержат гостайну. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил следствие разъяснить подробности произошедшего. По его словам, «в противном случае по сектору и его инвестиционной привлекательности будет нанесён критический удар».

Нет ничего хуже этого состава преступления, поскольку подобные дела рассматриваются в закрытом режиме, допускаются только специальные адвокаты, со всех участников берутся подписки о неразглашении. Но, учитывая масштаб и уникальность фигуры предпринимателя Сачкова для всей IT-индустрии России, объясниться следствию необходимо.

Борис Титов
уполномоченный по защите прав предпринимателей
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели информацию об аресте Сачкова, но подробностей дела не знают. По его словам, у властей нет опасений, что после ареста Сачкова другие компании из IT-сферы будут бояться сотрудничать с зарубежными и российскими государственными органами.
  • В МГТУ им. Баумана, где преподавал Сачков, его арест не связывают с работой в университете. «Он вёл преподавательскую деятельность, научной деятельностью он не занимался, никаких контрактов», — рассказали в пресс-службе вуза.

Обвинение основателя Group-IB Ильи Сачкова в госизмене — четвёртое по этой статье в России с начала года. Согласно статистике Верховного суда, в 2020 году за государственную измену и шпионаж осудили семь человек. Никого из фигурантов не оправдали, все они получили реальные сроки — от пяти до 20 лет колонии. В 2019 году за аналогичные преступления осудили 11 человек.

#технологии #госизмена #кибербезопасность #делоgroupib

48 48 комментариев
26
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48 комментариев
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Реальный Даниль

Group-IB:

*С 2003 по 2021 год активно сотрудничает с государством, во всём помогает / способствует ему, обучает и повышает общий технический уровень сотрудников МВД, СК и прокуратуры.

2021: ред.

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17
Eugen T

Награда нашла героя

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1
Руденко Сергей

В России с государством работать - копать себе могилку, не сейчас, а на перспективу

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17
Андрей Лузин

Судя из статьи, он как раз скорее уже не хотел работать с ним ред.

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0
Владислав Косинов

Пусть это напрямую и не относится к делу, но стоит отменить что гражданин он очень интересный, а главное до этого момента очень ловко уходил от любых уголовных дел, в т.ч. после стрельбы в других людей:

21 ноября 2019

Член экспертных комитетов Госдумы, МИД России, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности Илья Сачков задержан за стрельбу возле Кремля

По данным издания, в среду, 20 ноября, в отделение полиции по району Китай- город обратился мужчина, работающий таксистом. Он рассказал, что когда стоял в пробке, к нему подошёл неизвестный и в нецензурной форме потребовал немедленно уехать. На замечание водителя, что он не может этого сделать из-за затора, неизвестный сначала ударил его, а затем достал газовый пистолет и выстрелил несколько раз. Также он выстрелил в ещё одного таксиста, стоявшего в той же пробке и попытавшегося погасить конфликт
ред.

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15
John Doe

парень возомнил себя богом и, видимо, послал нах не того. так бывает.

Ответить
7
Илья Гераськин

Так это не стрельба, это балончик газовый в формфаторе пистолета

Ответить
3
Сталин спас Россию

А, ну ладно тогда

Ответить
2
Проводник

Посрался с таксистом и залил ему ебало из газового пистолета. Вот чего здесь интересного?

Ответить
2
FOX

https://readovka.news/news/51639

Илья Сачков решил замолчать драку с таксистами…
Совладелец Group-IB, убеждавший всех, что не стрелял в водителя, до сих пор не предоставил…
readovka.news
Ответить
0
Yufers

Ну все ясно. Пытался усидеть на двух стульях - вашим и нашим. Силовикам естественно не понравилось отсутствие полного контроля и возникли вопросы к лояльности сего персонажа, так как лояльность это краеугольный камень всей их организации и режима в целом. Ну а теперь челика сместили и посадят более сговорчивого. Классика.

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8
Andy Rorsha

см. кейс "Касперского" как пример как надо договариваться) ред.

Ответить
5
Скромный лолипоп

у Касперского ваще огонь: там сотрудники касперского параллельно работают в ФСБ.

Ответить
2
Роман Трусов

Ну что, как посотрудничали?

Ответить
8
Роман Трусов

Но, учитывая масштаб и уникальность фигуры предпринимателя Сачкова для всей IT-индустрии России, объясниться следствию необходимо.

Пипец он наивный, конечно

Ответить
3
Andy Rorsha

Бизнес план любой it-компании, основанной в рф теперь будет включать обязательный пункт "- Свалить из рф".

Ответить
6
Kir Kirsky

9.5 правил

Ответить
3
Саша

Блокировал пиратские ссылки на сериалы....
Ну это не герой моего романа.

Ответить
5
Alex Fielding

прям 37-ой, система жрет сама себя

Ответить
3
Сумасшедший спрей

Почему ?

Ответить
0
Коровка говорит мууу

Ну потому что 36й был получше

Ответить
2
Александр Горелик

опять инвестиционным климатом пахнуло 

Ответить
3
Скромный лолипоп

Тут неверно

Компанию зарегистрировали в Сингапуре в 2019 году

Это международный офис открыт, а сама фирма существует с 2003 года

Ответить
1
Артём Мазанов

спасибо друг

Ответить
5
Сумасшедший спрей

Друг в беде не бросит, лишнего не спросит

Ответить
2
Добрый Орзэмэс

Закрой рот

Ответить
2
gusigaga

Лет 10 назад был у групп айби в гостях. Илья немного странный, но в целом нормальный чел. По крайней мере так показалось. У меня все.

Ответить
–1
Doktor Streyndzhlav

Спасибо! Ваш комментарий очень помогает погрузиться в ситуацию!

Ответить
7
Илья Гераськин

Он не стесняясь возмущался тем, что штаты обнародовали список проправительственных хакеров, а те ездят в России на ламбах и всем ок. Типа это на доверие к индустрии плохо влияет.

Ответить
1
Парижский шар

в противном случае по сектору и его инвестиционной привлекательности будет нанесён критический удар

Лол, серьезно? Какая привлекательность?

Ответить
2
Благоприятный украинец

Иб будет расти, все идёт усиленно в интернет и все это надо защищать

Ответить
0
Некоторые Слава

У меня лицензия регистратора фирм в Эстонии. Обращайтесь. :)

Ответить
1
Tanya

Хм. А Варламов говорит, что любой может зарегистрировать фирму в Эстонии. И даже не гражданин. И даже бывать в Эстонии не обязательно. 

Ответить
3
Андрей Охапкин

Звучит интересно

Электронная резиденция
Виртуальное резидентство (e-Residency) — программа, запущенная Эстонией 1 декабря 2014 года…
ru.m.wikipedia.org
Ответить
1
Некоторые Слава

Вот только вы получаете КИК (контролируемую иностранную компанию), потому вероятно захотите свалить из РФ в любом случае.

Ответить
0
Коровка говорит мууу

Может они ещё и бизнес сами построят, и клиентов найдут, и будут раз в месяц бабло на счёт закидывать.

Ответить
0
Некоторые Слава

Это верно. Необходимо получить eID.
https://e-resident.gov.ee/

Ответить
0
Некоторые Слава

1. Получаете eID
2. Выбираете лицензированное контактное лицо в Эстонии (оно же при необходимости даст вам местный адрес)
3. Госпошлина €190 и один рабочий день (обычно часа два утром). ред.

Ответить
0
Новенький паук например

А профиты от регистрации фирм в Эстонии??

Ответить
0
Илья Гераськин

Всё очень медленно
троллфейс.жпг

Ответить
1
Сталин спас Россию

Никаких

Ответить
0
Коровка говорит мууу

Это тебе, а Эстонии?

Ответить
0
Некоторые Слава

Только на практике можно пончть, насколько это подходит. Входной билет относительно недорогой (всех расходов на €500).

Ответить
0
Глухой Данила

оказывает услуги по защите авторских прав в интернете

Так вот почему на них авторы телеграм каналов жаловались за поехавшие баны

Ответить
0
Некоторые Слава

Вероятно отказался от прямого и конкретного предложения.

Ответить
0
Глухой Данила

Появилось видео задержания депортированного из США российского хакера Буркова

Интересно, это как-то связано?

Появилось видео задержания депортированного…
МВД России обнародовало видео задержания депортированного из США российского гражданина Алексея…
www.gazeta.ru
Ответить
0
Никита Алфимов

Как быстро интерпол и европол разорвут контракты и запросят уничтожить все данные в случае уг дела сачкову и как быстро они ещё всунут своего управленца?

Делаем ставки!

Ответить
0
Некоторые Слава

Вот еще классная трынька, есличо:
https://vc.ru/migrate/220507-estoniya-startap-ploshchadka

Эстония - стартап-площадка — Миграция на vc.ru
На запад от Петербурга в двух часах езды находится Эстония - небольшая европейская развитая страна…
vc.ru
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0
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