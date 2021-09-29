В чём причина кризиса и как с ним справляются власти, которые уже мобилизуют военных.

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Очередь на автозаправку в Эшфорде Фото PA MEDIA

Масштабный топливный кризис продолжается в Великобритании пятый день: на автозаправках выстаиваются многокилометровые очереди из машин, а водители пытаются купить бензин с самого утра. Это сказывается на работе врачей, сотрудников социальной сферы, таксистов и повседневной жизни горожан. Главная причина кризиса — нехватка водителей грузовиков.

Что случилось

27 сентября представитель профсоюза несетевых заправок Petrol Retailers Association Гордон Балме сообщил Reuters, что в некоторых районах Великобритании пустыми стоят от 50 до 90% заправок. Это вынуждает станции временно закрываться, а тем, у кого есть топливо, ограничивать его продажу.

Водители жалуются, что им приходится занимать очереди с раннего утра и стоять по несколько часов, чтобы купить бензин. Некоторым не удаётся купить топливо и они не могут пользоваться своими машинами.

michael day @daysey9 @cafcnew I got up at 5.30 this morning as i need petrol for my business there was nothing open ,then i saw by luck a tanker so i followed it😂 to well hall ,2nd in line boom how lucky was i Я встал в 5:30, потому что бензин нужен мне для работы, но ничего не работало. Потом я заметил бензовоз и поехал за ним до района Well Hall, в итоге был второй в очереди. Повезло

Lynlittlelion🇬🇧 @lynlittlelion @ukmedicx Morning M well my daughter won't be going to work tomorrow if she can't find petrol today everywhere she's tried is sold out Моя дочь завтра не поедет на работу, если не сможет купить бензин. Сегодня ничего не вышло: всё распродано

По словам лондонского таксиста Пола Кирби, чтобы заправиться, ему пришлось съездить на девять станций. «Вероятно, половина моих коллег, с которыми я регулярно общаюсь, сидят дома, потому что не смогли найти бензин на выходных», — сообщил он.

Из-за автомобильных очередей улицы некоторых городов Великобритании оказались заблокированы, отмечает «Би-би-си».

Как кризис влияет на жизнь в стране

Станция заправки при аэропорте Хитроу закрыла туалеты, чтобы вынудить «отчаянных» водителей разойтись. Они ждали топлива с четырёх часов утра.

Врачам приходится частично переходить на удалённое консультирование пациентов, потому что им не хватает бензина для поездок до больниц и домов больных.

Сара Джейн Барнс из Беркшира рассказала «Би-би-си», что беспокоится за мать, которая пропустила два из трёх сеансов диализа, так как специалисты не смогли получить бензин и добраться до неё. «Моя мама пожилая, и она плохо себя чувствует, если пропускает сеанс», — отметила женщина.

По данным The Guardian, проблема коснулась и онкологических отделений. Врачи сократили чисто осмотров, поскольку специальному транспорту, на котором привозят пациентов, не хватает топлива.



Замглавы Британской медицинской ассоциации Дэвид Ригли назвал ситуацию критической и заявил, что врачи не могут себе позволить стоять по два-три часа в очередях. Профсоюз призвал приоритизировать выдачу бензина работникам здравоохранения.

Фото PA MEDIA

Фермеры считают, что к Рождеству Великобританию ожидает нехватка индеек, без которых трудно представить традиционный британский рождественский стол.

С чем связана нехватка водителей

Ещё в конце июля британская ассоциация автоперевозчиков предупредила, что в стране не хватает 100 тысяч водителей грузовиков. В сообщении отмечалось, что причин сложившейся ситуации три: отток рабочей силы после «брекзита», пандемия коронавируса и старение кадров.

По данным The Guardian, из-за «брекзита» Великобританию покинули около 25 тысяч дальнобойщиков-граждан стран ЕС. Это связано с тем, что при наличии единого рынка они могли приезжать и уезжать, как им нужно, что не допускают новые иммиграционные правила.

Многие не вернулись в Великобританию из-за пандемии. А те, кто приехал, не могли сдать экзамены на право вождения на большегрузном транспорте, так как весь 2020 год они не проводились.



По словам управляющего директора Peter Green Chilled Тома Бинкса, с нынешнего апреля он вынужденно повысил зарплату водителей на 35%, чтобы их удержать. Затраты в конечном счёте легли на потребителей.



Фото Reuters

Сыграло роль и старение кадрового состава: пожилые водители ушли во время пандемийного года, а на их место пришло гораздо меньше работников. По данным ассоциации автоперевозчиков, средний возраст дальнобойщика — 55 лет, а водителей младше 25 лет среди них всего 1%.

О сложившейся кризисной ситуации супермаркеты и фермеры сообщали в течение нескольких месяцев, отмечает Reuters.



Как с кризисом топлива справляется правительство

25 сентября правительство приняло пакет мер для решения проблемы с нехваткой рабочей силы в стране, в частности, разрешив выдачу 5 тысяч краткосрочных виз для иностранных водителей грузовиков. Власти освободили дальнобойщиков от повторной сдачи экзаменов на права: документы, срок которых истекает до 31 декабря, продлили до 31 января 2022 года.



Владелец строительной и транспортной фирмы Анджей Добровольский заявил Reuters, что «приглашение Джонсона» вызывает у водителей смех. «Они говорят: почему мы должны бросить свои компании в Польше, Болгарии, Румынии или где-либо в ЕС на четыре месяца?», — рассуждает предприниматель.

Решение о временных визах раскритиковал и первый министр Уэльса Марк Дрэйкфорд. Он назвал идею «высокомерной» и «эксплуататорской», а британское правительство — «некомпетентным».

Правительство временно освободило топливные компании от действия закона о конкуренции, чтобы позволить им совместными усилиями доставлять топливо в наиболее нуждающиеся районы.

Очередь на автозаправке в городе Тонбридж Фото AFP

28 сентября премьер-министр Борис Джонсон отверг разговоры о кризисе и заявил, что в очередях виноваты сами автовладельцы, устроившие «бензиновую лихорадку». Он отметил, что ситуация уже стабилизируется, а также отклонил предложение о приоритете топлива для работников здравоохранения.

Власти привели в состояние повышенной готовности военных: по словам министра Квази Квартенга, около 150 военных водителей готовы вести бензовозы, а ещё 150 военнослужащих — поддержать их. Он отметил, что для решения проблемы правительство задействует и резервные бензовозы.

