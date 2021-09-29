Топливный кризис в Великобритании: водители днями стоят на заправках, а врачи не могут добраться до пациентов Статьи редакции
В чём причина кризиса и как с ним справляются власти, которые уже мобилизуют военных.
Масштабный топливный кризис продолжается в Великобритании пятый день: на автозаправках выстаиваются многокилометровые очереди из машин, а водители пытаются купить бензин с самого утра. Это сказывается на работе врачей, сотрудников социальной сферы, таксистов и повседневной жизни горожан. Главная причина кризиса — нехватка водителей грузовиков.
Что случилось
- 27 сентября представитель профсоюза несетевых заправок Petrol Retailers Association Гордон Балме сообщил Reuters, что в некоторых районах Великобритании пустыми стоят от 50 до 90% заправок. Это вынуждает станции временно закрываться, а тем, у кого есть топливо, ограничивать его продажу.
- Водители жалуются, что им приходится занимать очереди с раннего утра и стоять по несколько часов, чтобы купить бензин. Некоторым не удаётся купить топливо и они не могут пользоваться своими машинами.
- По словам лондонского таксиста Пола Кирби, чтобы заправиться, ему пришлось съездить на девять станций. «Вероятно, половина моих коллег, с которыми я регулярно общаюсь, сидят дома, потому что не смогли найти бензин на выходных», — сообщил он.
- Из-за автомобильных очередей улицы некоторых городов Великобритании оказались заблокированы, отмечает «Би-би-си».
Как кризис влияет на жизнь в стране
- Станция заправки при аэропорте Хитроу закрыла туалеты, чтобы вынудить «отчаянных» водителей разойтись. Они ждали топлива с четырёх часов утра.
- Врачам приходится частично переходить на удалённое консультирование пациентов, потому что им не хватает бензина для поездок до больниц и домов больных.
- Сара Джейн Барнс из Беркшира рассказала «Би-би-си», что беспокоится за мать, которая пропустила два из трёх сеансов диализа, так как специалисты не смогли получить бензин и добраться до неё. «Моя мама пожилая, и она плохо себя чувствует, если пропускает сеанс», — отметила женщина.
- По данным The Guardian, проблема коснулась и онкологических отделений. Врачи сократили чисто осмотров, поскольку специальному транспорту, на котором привозят пациентов, не хватает топлива.
- Замглавы Британской медицинской ассоциации Дэвид Ригли назвал ситуацию критической и заявил, что врачи не могут себе позволить стоять по два-три часа в очередях. Профсоюз призвал приоритизировать выдачу бензина работникам здравоохранения.
- Фермеры считают, что к Рождеству Великобританию ожидает нехватка индеек, без которых трудно представить традиционный британский рождественский стол.
С чем связана нехватка водителей
- Ещё в конце июля британская ассоциация автоперевозчиков предупредила, что в стране не хватает 100 тысяч водителей грузовиков. В сообщении отмечалось, что причин сложившейся ситуации три: отток рабочей силы после «брекзита», пандемия коронавируса и старение кадров.
- По данным The Guardian, из-за «брекзита» Великобританию покинули около 25 тысяч дальнобойщиков-граждан стран ЕС. Это связано с тем, что при наличии единого рынка они могли приезжать и уезжать, как им нужно, что не допускают новые иммиграционные правила.
- Многие не вернулись в Великобританию из-за пандемии. А те, кто приехал, не могли сдать экзамены на право вождения на большегрузном транспорте, так как весь 2020 год они не проводились.
- По словам управляющего директора Peter Green Chilled Тома Бинкса, с нынешнего апреля он вынужденно повысил зарплату водителей на 35%, чтобы их удержать. Затраты в конечном счёте легли на потребителей.
- Сыграло роль и старение кадрового состава: пожилые водители ушли во время пандемийного года, а на их место пришло гораздо меньше работников. По данным ассоциации автоперевозчиков, средний возраст дальнобойщика — 55 лет, а водителей младше 25 лет среди них всего 1%.
- О сложившейся кризисной ситуации супермаркеты и фермеры сообщали в течение нескольких месяцев, отмечает Reuters.
Как с кризисом топлива справляется правительство
- 25 сентября правительство приняло пакет мер для решения проблемы с нехваткой рабочей силы в стране, в частности, разрешив выдачу 5 тысяч краткосрочных виз для иностранных водителей грузовиков. Власти освободили дальнобойщиков от повторной сдачи экзаменов на права: документы, срок которых истекает до 31 декабря, продлили до 31 января 2022 года.
- Владелец строительной и транспортной фирмы Анджей Добровольский заявил Reuters, что «приглашение Джонсона» вызывает у водителей смех. «Они говорят: почему мы должны бросить свои компании в Польше, Болгарии, Румынии или где-либо в ЕС на четыре месяца?», — рассуждает предприниматель.
- Решение о временных визах раскритиковал и первый министр Уэльса Марк Дрэйкфорд. Он назвал идею «высокомерной» и «эксплуататорской», а британское правительство — «некомпетентным».
- Правительство временно освободило топливные компании от действия закона о конкуренции, чтобы позволить им совместными усилиями доставлять топливо в наиболее нуждающиеся районы.
- 28 сентября премьер-министр Борис Джонсон отверг разговоры о кризисе и заявил, что в очередях виноваты сами автовладельцы, устроившие «бензиновую лихорадку». Он отметил, что ситуация уже стабилизируется, а также отклонил предложение о приоритете топлива для работников здравоохранения.
- Власти привели в состояние повышенной готовности военных: по словам министра Квази Квартенга, около 150 военных водителей готовы вести бензовозы, а ещё 150 военнослужащих — поддержать их. Он отметил, что для решения проблемы правительство задействует и резервные бензовозы.
из-за «брекзита» Великобританию покинули около 25 тысяч дальнобойщиков-граждан стран ЕС. Это связано с тем, что при наличии единого рынка они могли приезжать и уезжать, как им нужно, что не допускают новые иммиграционные правила.
28 сентября премьер-министр Борис Джонсон отверг разговоры о кризисе и заявил, что в очередях виноваты сами автовладельцы, устроившие «бензиновую лихорадку».
ред.
они не хотят этого делать, потому что в Британии очень любят недоплачивать водителям. Ведь всегда есть поляк или румын, которому можно платить вдвое меньше, а он доволен. Ой, только теперь нет, да и восточноевропейские грузоперевозчики не то чтобы и бедствуют. Плюс сложности с получением прав и всех нужных разрешений, в том числе довольно специфичных, та же перевозка, допустим, тяжелой техники или легковоспламеняемых грузов
@Саша Кириллова не очень понял, как нехватка водителей связана со сложившейся нехваткой топлива, и почему это резко началось именно пять дней назад ред.