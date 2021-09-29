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Саша Кириллова

Топливный кризис в Великобритании: водители днями стоят на заправках, а врачи не могут добраться до пациентов Статьи редакции

В чём причина кризиса и как с ним справляются власти, которые уже мобилизуют военных.

52 52 комментария
3291 просмотров
Очередь на автозаправку в Эшфорде Фото PA MEDIA

Масштабный топливный кризис продолжается в Великобритании пятый день: на автозаправках выстаиваются многокилометровые очереди из машин, а водители пытаются купить бензин с самого утра. Это сказывается на работе врачей, сотрудников социальной сферы, таксистов и повседневной жизни горожан. Главная причина кризиса — нехватка водителей грузовиков.

Что случилось

  • 27 сентября представитель профсоюза несетевых заправок Petrol Retailers Association Гордон Балме сообщил Reuters, что в некоторых районах Великобритании пустыми стоят от 50 до 90% заправок. Это вынуждает станции временно закрываться, а тем, у кого есть топливо, ограничивать его продажу.
  • Водители жалуются, что им приходится занимать очереди с раннего утра и стоять по несколько часов, чтобы купить бензин. Некоторым не удаётся купить топливо и они не могут пользоваться своими машинами.
michael day @daysey9
@cafcnew I got up at 5.30 this morning as i need petrol for my business there was nothing open ,then i saw by luck a tanker so i followed it😂 to well hall ,2nd in line boom how lucky was i
Я встал в 5:30, потому что бензин нужен мне для работы, но ничего не работало. Потом я заметил бензовоз и поехал за ним до района Well Hall, в итоге был второй в очереди. Повезло
Lynlittlelion🇬🇧 @lynlittlelion
@ukmedicx Morning M well my daughter won't be going to work tomorrow if she can't find petrol today everywhere she's tried is sold out
Моя дочь завтра не поедет на работу, если не сможет купить бензин. Сегодня ничего не вышло: всё распродано
  • По словам лондонского таксиста Пола Кирби, чтобы заправиться, ему пришлось съездить на девять станций. «Вероятно, половина моих коллег, с которыми я регулярно общаюсь, сидят дома, потому что не смогли найти бензин на выходных», — сообщил он.
  • Из-за автомобильных очередей улицы некоторых городов Великобритании оказались заблокированы, отмечает «Би-би-си».

Как кризис влияет на жизнь в стране

  • Станция заправки при аэропорте Хитроу закрыла туалеты, чтобы вынудить «отчаянных» водителей разойтись. Они ждали топлива с четырёх часов утра.
  • Врачам приходится частично переходить на удалённое консультирование пациентов, потому что им не хватает бензина для поездок до больниц и домов больных.
  • Сара Джейн Барнс из Беркшира рассказала «Би-би-си», что беспокоится за мать, которая пропустила два из трёх сеансов диализа, так как специалисты не смогли получить бензин и добраться до неё. «Моя мама пожилая, и она плохо себя чувствует, если пропускает сеанс», — отметила женщина.
  • По данным The Guardian, проблема коснулась и онкологических отделений. Врачи сократили чисто осмотров, поскольку специальному транспорту, на котором привозят пациентов, не хватает топлива.
  • Замглавы Британской медицинской ассоциации Дэвид Ригли назвал ситуацию критической и заявил, что врачи не могут себе позволить стоять по два-три часа в очередях. Профсоюз призвал приоритизировать выдачу бензина работникам здравоохранения.
Фото PA MEDIA
  • Фермеры считают, что к Рождеству Великобританию ожидает нехватка индеек, без которых трудно представить традиционный британский рождественский стол.

С чем связана нехватка водителей

  • Ещё в конце июля британская ассоциация автоперевозчиков предупредила, что в стране не хватает 100 тысяч водителей грузовиков. В сообщении отмечалось, что причин сложившейся ситуации три: отток рабочей силы после «брекзита», пандемия коронавируса и старение кадров.
  • По данным The Guardian, из-за «брекзита» Великобританию покинули около 25 тысяч дальнобойщиков-граждан стран ЕС. Это связано с тем, что при наличии единого рынка они могли приезжать и уезжать, как им нужно, что не допускают новые иммиграционные правила.
  • Многие не вернулись в Великобританию из-за пандемии. А те, кто приехал, не могли сдать экзамены на право вождения на большегрузном транспорте, так как весь 2020 год они не проводились.
  • По словам управляющего директора Peter Green Chilled Тома Бинкса, с нынешнего апреля он вынужденно повысил зарплату водителей на 35%, чтобы их удержать. Затраты в конечном счёте легли на потребителей.
Фото Reuters
  • Сыграло роль и старение кадрового состава: пожилые водители ушли во время пандемийного года, а на их место пришло гораздо меньше работников. По данным ассоциации автоперевозчиков, средний возраст дальнобойщика — 55 лет, а водителей младше 25 лет среди них всего 1%.
  • О сложившейся кризисной ситуации супермаркеты и фермеры сообщали в течение нескольких месяцев, отмечает Reuters.

Как с кризисом топлива справляется правительство

  • 25 сентября правительство приняло пакет мер для решения проблемы с нехваткой рабочей силы в стране, в частности, разрешив выдачу 5 тысяч краткосрочных виз для иностранных водителей грузовиков. Власти освободили дальнобойщиков от повторной сдачи экзаменов на права: документы, срок которых истекает до 31 декабря, продлили до 31 января 2022 года.
  • Владелец строительной и транспортной фирмы Анджей Добровольский заявил Reuters, что «приглашение Джонсона» вызывает у водителей смех. «Они говорят: почему мы должны бросить свои компании в Польше, Болгарии, Румынии или где-либо в ЕС на четыре месяца?», — рассуждает предприниматель.
  • Решение о временных визах раскритиковал и первый министр Уэльса Марк Дрэйкфорд. Он назвал идею «высокомерной» и «эксплуататорской», а британское правительство — «некомпетентным».
  • Правительство временно освободило топливные компании от действия закона о конкуренции, чтобы позволить им совместными усилиями доставлять топливо в наиболее нуждающиеся районы.
Очередь на автозаправке в городе Тонбридж Фото AFP
  • 28 сентября премьер-министр Борис Джонсон отверг разговоры о кризисе и заявил, что в очередях виноваты сами автовладельцы, устроившие «бензиновую лихорадку». Он отметил, что ситуация уже стабилизируется, а также отклонил предложение о приоритете топлива для работников здравоохранения.
  • Власти привели в состояние повышенной готовности военных: по словам министра Квази Квартенга, около 150 военных водителей готовы вести бензовозы, а ещё 150 военнослужащих — поддержать их. Он отметил, что для решения проблемы правительство задействует и резервные бензовозы.
Kwasi Kwarteng @KwasiKwarteng
We are now seeing signs that the situation at the pumps has begun to improve with more stations getting more fuel.

The sooner we can all return to our normal buying habits, the sooner the situation will return to normal (2/2) https://twitter.com/beisgovuk/status/1442902907553124352
Есть признаки улучшения ситуации, поскольку всё больше станций получают топливо. Чем раньше мы все вернёмся к нашим обычным потребительским привычкам, тем скорее ситуация придёт в норму

#великобритания #происшествия #брекзит

52 52 комментария
2
21
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52 комментария
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Сталин спас Россию

В Китае энергетический кризис, в Британии - топливный. А посередине Казахстан чилит.

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7
Сергей Звезда

В Казахстане — рэп-кризис 

Ответить
27
Сталин спас Россию

Как ты можешь говорить такое про страну, которая дала миру Скриптонита

Ответить
4
Асем

Которая дала миру Фристайло*

Ответить
2
Александр Лукашенко

Его уже нет.

Ответить
0
Aram Mirzoyants

а Гуф? Гуф то есть?

Ответить
0
Александр Лукашенко

Умер давно уже

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0
Dobrosvet

Бората

Ответить
0
Добрый Орзэмэс

Орлов фас!

Ответить
3
Дима Орлов
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4
Асем
Ответить
3
Саша Кириллова

Рэп-взлёт ты хотел написать?

Ответить
1
Сергей Звезда

а кто там новый? Я не особо слежу уже!

Ответить
1
Закомплексованная Душа

Саттива - подруга
Индика - бэйбимама

Ответить
0
Dobrosvet
Ответить
0
Bad Mother Fucker

из-за «брекзита» Великобританию покинули около 25 тысяч дальнобойщиков-граждан стран ЕС. Это связано с тем, что при наличии единого рынка они могли приезжать и уезжать, как им нужно, что не допускают новые иммиграционные правила.

28 сентября премьер-министр Борис Джонсон отверг разговоры о кризисе и заявил, что в очередях виноваты сами автовладельцы, устроившие «бензиновую лихорадку».
ред.

Ответить
5
Сталин спас Россию

в очередях виноваты сами автовладельцы

Ахахах, классика

Ответить
7
Добрый Орзэмэс

Жиза?

Ответить
0
Сталин спас Россию

Узнал, согласен

Ответить
1
пакет не надо

Владельцы электрокаров, наверное, ликуют

Ответить
6
Дмитрий

У них 25 тыщ водил свалило из страны, а они выделяют 150-300 военных чтобы разрулить кризис? Больше похоже на изображение бурной деятельности.

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4
andrey adamovich

Возможно не все из 25 тысяч водителей водили бензовозы.

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0
Саша

рынок порешал. пусть на зелёной энергии ездят

Ответить
1
Evil Pechenka

В данном случае порешали политические спекуляции, а кризис как раз из-за ограничений на рынке.

Ответить
1
Саша

Рынок рабочей силы. Молодёжь подалась в пограмисты и блогеры
Крутить баранку большегрузов не хотят. А ведь прежде это была романтизированная профессия.

Ответить
0
Станислав Минаков

они не хотят этого делать, потому что в Британии очень любят недоплачивать водителям. Ведь всегда есть поляк или румын, которому можно платить вдвое меньше, а он доволен. Ой, только теперь нет, да и восточноевропейские грузоперевозчики не то чтобы и бедствуют. Плюс сложности с получением прав и всех нужных разрешений, в том числе довольно специфичных, та же перевозка, допустим, тяжелой техники или легковоспламеняемых грузов

Ответить
6
Саша

Не следил , но мне всегда казалось , что там сильный профсоюз и они постоянными забастовками добиваются всего , чего хотят.
Эх , я , святая наивность :(

Ответить
0
Сталин спас Россию

Крутить баранку большегрузов не хотят

Ясное дело, их скоро нейросети вытеснят

Ответить
1
Evil Pechenka

Не уверен правильно ли ты понял причины кризиса, он вызван Брекситом, уехали водители из Восточной Европы.

Ответить
0
Саша

Я это понял.  Я о причине нехватки своих кадров.
Впрочем такая ситуация будет и у нас , если мигранты свалят.
Неизбежные издержки .

Ответить
1
Щячло Попячтса

В Великобритании водителем не стать?

Ответить
0
Dobrosvet

Там руль с неправильной стороны, это жесть

Ответить
0
Срочный ящик

С задней?

Ответить
0
Алексей Токмолаев

Маск - рулит

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Застал подобныц кризис в Узбекистане, видел перестрелку на заправке за бензик)))

Ответить
2
Vladimir Medvedev

И вот эти криворукие люди реально управляют государствами!

Ответить
1
Daniel Shnaider

премьер-министр Борис Джонсон отверг разговоры о кризисе и заявил, что в очередях виноваты сами автовладельцы

Ответить
1
Аслан Кубаев

Более всего ужасает пропуск гемодиализа, это чревато
Вообще забавно, как же дорого граждане платят выбирая популистов и консерваторов

Ответить
1
Michael Shultz

(перевод: кто-то из вас умеет водить грузовик??)

Ответить
1
Щячло Попячтса

Может начнут больше водителям платить, хорошо.

Ответить
0
Evil Pechenka

А-ха-ха!

Ответить
1
Dobrosvet

Свои не хотят работать, тяжелая работа, нервная, надо по встречке ездить

Ответить
0
Поперечный звук

Саня, ёкарный бабай

Ответить
0
Alex Fielding

Почему юкей не жалко?

Ответить
0
Bad Mother Fucker

потому что это государство?

Ответить
0
Глухой Артем

@Саша Кириллова не очень понял, как нехватка водителей связана со сложившейся нехваткой топлива, и почему это резко началось именно пять дней назад ред.

Ответить
0
Глухой Артем

@Саша Кириллова а также что за закон о конкуренции?

Ответить
0
andrey adamovich

Некому бензовозы водить

Ответить
0
Глухой Артем

к этому умозаключению я в результате мыслительного процесса титанической сложности таки пришел, но все равно какого-то важного куска текста не хватает

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0
Василий Дробовский

Дали подсказку Деду.
Прибежит же заправлять.

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0
Flexx U

Бедные бриты вооооот настолько пооохрен!!!!

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0
Ashot Rager

Haha Автомобилизация делает бррр

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0
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