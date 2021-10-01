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Разборы
Артём Мазанов

Экс-замглавы Минпросвещения и топ-менеджера Сбера заподозрили в хищении 50 млн рублей. После обыска она пропала. Главное Статьи редакции

Против Марины Раковой возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере, её объявили в федеральный розыск. По данным СМИ, она может скрыться на территории Украины.

9 9 комментариев
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Фото «Коммерсанта»

29 сентября «РИА Новости» сообщило об уголовном деле против вице-президента Сбера Марины Раковой, которая в 2018-2020 годах занимала пост замминистра просвещения. Источник издания заявил, что бывшую чиновницу заподозрили в мошенничестве с госконтрактами в сфере образования в 2019 году. В Сбере сообщили, что дело против топ-менеджера не связано с её деятельностью организации.

По версии следствия, Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, предназначенных на госконтракты по проекту «Учитель будущего» — уточнил источник РИА «Новости». Подрядчиком привлекли Московскую высшую школу социальных и экономических наук («Шанинка»). Экспертиза выявила фальсификацию отчётов по научным исследованиям.

По версии следствия, работы «по качественным характеристикам» не соответствовали требованиям, а указанные в техническом задании цели не были достигнуты. В «Шанинке» заявили, что выполнила обязательства по контракту с Фондом новых форм развития образования.

Источник «Интерфакса» заявил, что ущерб, причинённый государству, составил по оценке следствия 50 миллионов рублей. Правоохранители также проверят ещё несколько контрактов на 150 миллионов рублей. Официально о деталях расследования дела не сообщалось.

Дома у Раковой прошли обыски, её не задержали и не избрали меру пресечения.

30 сентября источник РИА «Новости» заявил, что после обысков Ракова скрылась от следствия — она не пришла на допрос, выключила телефоны и покинула место жительства.

«Коммерсантъ» выяснил, что силовики обнаружили в доме Раковой «следы экстренных сборов». По данным следствия, скрываться ей помогает бывший сотрудник Фонда развития новых форм образования, у которого есть украинское гражданство и родственники в этой стране. Источник РЕН ТВ сообщил, что речь идёт о сожителе Раковой, у которого есть квартира в Киеве.

По данным телеграм-канала 112, последний раз камеры зафиксировали автомобиль Раковой 30 сентября на трассе «М-1 Беларусь». 1 октября стало известно, что ей заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК, максимальное наказание до 10 лет лишения свободы).

В деле Раковой есть ещё три фигуранта — бывшие руководители Фонда новых форм развития образования Максим Инкин (управляющий директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбера) и Евгений Зак (управляющий директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбера), а также экс-сотрудница фонда Кристина Крючкова (исполнительный директор «Шанинки»). Их арестовали на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

#право #образование

9 9 комментариев
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9 комментариев
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Марк Захаров

Хаха, классика, реальных преступников снова упустили, долбоебы, это же не оппозиция, которую по любому поводу задерживают. ред.

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3
Трансгендолёт

Дома у Раковой прошли обыски, её не задержали и не избрали меру пресечения.

Ну она же не в интернете плохое про власть писала, в чем вообще состав преступления?

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1
rayslava

Да и денег всего 50 миллионов деревянных, для вице-президента госбанка как-то даже неприлично, ей отпускных больше давать должны.
Это какие-то внутренние разборки явно.

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1
aliftin

Дали фору и она ей воспользовалась. 

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0
Алексей Иванов

Нужно запретить просвещение, чтобы никто не смог научиться воровать 

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1
Неплохой спрей

вот и инвестиции рф в экономику Украины пошли

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1
Организованный танк88

 После обыска она пропала. Главное.

это и есть главное.

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0
Типичный томагавк_два

С кем-то не поделилась

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0
Ilia Gurtovoy

Шутка про фамилию и зону.

Шутка про то, в какую позу ее поставили.

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0
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