Журналисты рассказали про скрытые фирмы и элитную недвижимость глав многих государств.

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Президент Украины Владимир Зеленский Фото AP

Вечером 3 октября Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «Архив Пандоры» (The Pandora Papers). Этот проект — результат работы более 600 журналистов из более 150 СМИ из 117 стран мира. В их распоряжении оказался внутренний архив 14 офшорных регистраторов: 12 миллионов документов, три терабайта данных.

Офшоры — то, вокруг чего строятся такие расследования, — часто называют «налоговым раем», что связано с особыми условиями для иностранного бизнеса в конкретной стране. К примеру, речь может идти о нулевых или невысоких налогах, отсутствии серьёзной отчётности, а также обширных возможностях для заключения сделок. Само по себе владение офшором не считается преступлением. Но такие компании до сих пор часто используют для «отмывания» средств и других незаконных схем.

По подсчётам Ильи Шуманова, главы российского отделения Transparency International (Минюст признал организацию «иноагентом»), Россия заняла первое место по числу упомянутых в «Архиве Пандоры» «пользователей» офшорных юрисдикций — 52. «На втором месте с огромным отставанием представители Бразилии (15 человек), на третьем — Великобритании (13), на четвёртом — Израиля (10). Всего в списках представители 45 стран», — написал он.

Первые расследования доступны на сайте OCCRP на английском языке. В ближайшие недели в проекте появятся новые материалы и их полный перевод на русский язык. TJ в отдельном материале написал о расследованиях из «Архива Пандоры» про Россию, а теперь кратко пересказывает материалы, которые касаются других стран.

Украина

Документы Пандоры показывают, что президент Украины Владимир Зеленский и его партнёры по продакшн-компании «Квартал 95» были бенефициарами сети офшорных компаний, базирующихся на Британских Виргинских островах, Кипре и Белизе. Деньги из этих компаний вкладывали в элитную лондонскую недвижимость.

Нынешний главный помощник Зеленского Сергей Шефир, а также глава Службы безопасности страны Иван Баканов входили в офшорную сеть. Перед выборами 2019 года Зеленский передал свою долю Шефиру. Однако журналисты утверждают, что прибыль от компаний до сих пор получает семья украинского президента.

В расследовании также говорится, что Зеленский с соратниками может быть причастен к переводам 40 миллионов долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Помимо этого сообщается, что сам Коломойский с помощью крупнейшей юрфирмы США Baker McKenzie отмывал миллиарды долларов через подставные компании.

Азербайджан

Обширная сеть офшорных компаний, управляемая поставщиком услуг Trident Trust и управляемая небольшой группой доверенных друзей, помогла семье президента Ильхама Алиева тайно овладеть огромными активами недвижимости в британской столице. По данным журналистов, е стоимость доходила до 694 миллионов долларов. Трое детей и двое близких соратников Алиева использовали секретные офшорные компании для покупки роскошных пентхаусов, коммерческих офисных помещений и даже старой таверны в центре Лондона.

Ильхам Алиев с женой и дочерью Арзу

Просочившиеся в сеть документы показывают, как эта собственность находилась во владении взаимосвязанной сети из 84 офшорных компаний. О том, что семья президента владеет офшорными компаниями, сообщалось и раньше, но полученные записи проливают свет на сложные механизмы, которые позволяют им оставаться в секрете.

Документы также показали, что через офшорную компанию, которую дочь президента Арзу Алиева открыла в 19 лет, она владела долей завода строительных материалов AAC, который открыли частично благодаря ссуде в размере 10 миллионов манатов (12,8 миллиона долларов) от государства. Завод производил стройматериалы для крупных государственных объектов. К 2012 году ей принадлежало 39% акций завода.

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Чехия

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в 2009 году создал компанию на Британских Виргинских островах, которая тайно ссудила 15 миллионов евро другим подставным компаниям, которыми он владел в США и Монако. Деньги в конечном итоге вложили в элитную французскую недвижимость — замок Биго в городе Мужен на Лазурном берегу во Франции, который семья политика использовала как летнюю резиденцию. Помимо замка, у Бабиша есть ещё два объекта недвижимости в Мужене, в том числе вилла.

Андрей Бабиш Фото АР

Происхождение 15 миллионов евро неясно, равно как и причина, по которой Бабиш пытался скрыть свою связь с фондами. Эксперты по финансовым преступлениям охарактеризовали эту схему как «хрестоматийный пример отмывания денег».

Бабиш, который баллотируется на переизбрание на этой неделе (парламентские выборы в Чехии состоятся 8 и 9 октября), основал политическую партию, которая решительно выступает против коррупции среди политических классов. В прошлом он также выступал против использования офшоров.

Сербия

Бывший мэр Белграда Синиша Мали, который является близким другом и соратником президента Сербии Александра Вучича, в 2015 году отрицал, что ему принадлежат 24 квартиры в элитном жилом комплексе на черноморском побережье Болгарии стоимостью 6,1 миллиона долларов. Он даже заявил, что отдаст ключи от квартир, если журналисты предоставят доказательства. Теперь они их нашли.

Синиша Мали Фото KRIK.rs

По данным расследователей, вскоре после покупки Мали начал перепродавать недвижимость. В 2013-2014 годах он продал две квартиры за 120 тысяч евро. В августе 2014 года, через несколько месяцев после назначения мэром Белграда, чиновник передал право собственности на компании на Британских Виргинских островах юристу Ане Панайотовой, которая продала ещё несколько квартир. Однако даже после передачи права собственности Мали продолжал распоряжаться недвижимостью: KRIK нашел его подпись на документе, датированным 2015 годом.

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Казахстан

Предполагаемая неофициальная жена первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Асель Курманбаева получила 30 миллионов долларов и пакет акций офшорных компаний с Британских Виргинских островов. Бизнесом в офшорах она владела вместе с доверенными лицами Назарбаева, олигархами Владимиром Ни и Владимиром Кимом.

Слухи о статусе Курманбаевой ходили с тех пор, как она выиграла конкурс красоты «Мисс Казахстан» в 1999 году. Сейчас ей 40 лет. Двое её сыновей носят фамилию «Нурсултанулы» — как принято в Казахстане для детей человека по имени «Нурсултан».

Нурсултан Назарбаев Фото РИА «Новости»

Документы также показывают, что у президента и его неофициальной жены были деловые связи. Курманбаева стала основателем компании, которая в 2012 году открыла театр «Астана Балет». На сайте учреждения сказано, что он создан по инициативе Назарбаева. Фонд экс-президента перекупил компанию и передал ее правительству. Курманбаева остается арт-директором.

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Пакистан

Имран Хан занял кресло премьер-министра Пакистана в 2018 году на фоне скандала, разразившегося из-за публикации «Панамского досье». Он обещал избирателям «новый Пакистан», но журналисты выяснили, что члены его ближайшего окружения тайно перевели миллионы долларов в офшоры. При этом в документах нет никаких предположений о том, что Хан сам владеет офшорными компаниями.

Имран Хан Фото из фейсбука

Среди тех, чьи счета разоблачили, — министр финансов Хана Шаукат Фаяз Ахмед Тарин и его семья, а также сын бывшего советника Хана по финансам и доходам Вакара Масуд Хан. Записи также раскрывают оффшорные операции одного из крупнейших спонсоров партии Хана, Арифа Накви, которому в США предъявили обвинения в мошенничестве. Утечка показывает, что ключевой союзник пытался обойти налоговые органы, а политическая и военная элита покупала роскошные квартиры и создавала подставные компании.

Кения

Согласно утечке финансовых документов, семья президента Кении Ухуру Кеньяты, которая доминировала в политике страны с момента обретения её независимости, десятилетиями тайно владела сетью офшорных компаний. Президента и шестерых членов его семьи связали с 13 такими компаниями.

Ухуру Кениата Фото AP

Согласно документам, одна компания на Британских Виргинских островах владела домом в центре Лондона, а две другие — инвестиционными портфелями на десятки миллионов долларов. Всего семейное состояние Кеньяты оценивают в полмиллиарда долларов. Средняя годовая зарплата в Кении — менее 8 тысяч долларов в год.

Иордания

Король Иордании Абдалла II с 2003 по 2017 год тайно потратил более 100 миллионов долларов элитную недвижимость в Великобритании и США. Утечка финансовых документов указывает на сеть фирм, которую он использовал для покупки 15 домов с тех пор, как он пришел к власти в 1999 году. В их число вошли дома в Малибу, три роскошных квартиры в Вашингтоне, а также в Лондоне и Аскоте.

Король Абдалла Фото Getty Images

Большинство сделок с недвижимостью — и шесть из них на сумму более 5 миллионов долларов — были заключены с 2011 года, после протестов арабской весны, в результате которых свергли правительства в Египте, Ливии и Тунисе и которые стали первой серьезной угрозой для иорданской монархии за многие поколения. Страна получает значительную международную помощь, в том числе из США и Великобритании, а король Абдалла считается умеренным союзником Запада на Ближнем Востоке.

Великобритания

Записи указывают, что бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр купил недвижимость для офиса компании, которой владеет его супруга Шери. Они приобрели офшорную компанию, работающую в сфере недвижимости, у семьи министра промышленности и туризма Бахрейна.

Купив акции компании вместо здания, Блэр смог оформить соглашение таким образом, что ему не пришлось платить более 400 тысяч долларов в качестве налога на собственность. По данным журналистов, Шери Блэр заявила, что была не намерена становиться собственником компании, а выступила в качестве покупателя, чтобы вернуть её под британскую юрисдикцию.

Шери и Тони Блэр Фото Getty Images

После ухода с Даунинг-стрит в 2007 году Блэры накопили значительный портфель недвижимости. В общей сложности они потратили более 30 миллионов фунтов стерлингов на 38 жилых объектов, прежде чем купили офис. В четырёхэтажном здании сейчас находится юридическая консультационная фирма Блэр Omnia Strategy и её фонд для женщин.