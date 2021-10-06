Правозащитники рассказали, что 40 гигабайт записей пыток им передал программист, который имел доступ к компьютерам ФСИН.

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Кадр из видео Gulagu.net

Правозащитный проект Gulagu.net 4 октября сообщил о получении «секретного архива» с записями пыток и изнасилований в российских колониях. «Это самое тяжёлое из всех наших независимых расследований за последние 10 лет», — заявил основатель проекта Владимир Осечкин.

В сентябре правозащитники уже публиковали пять фотографий со сценами насилия и пыток в тюремной больнице в Саратовской области. Теперь они начали постепенно рассылать видео из архивов в СМИ. После публикации первых роликов уже появилась реакция властей, хотя предыдущие публикации к этому не приводили.

TJ собрал главное о происходящем. Осторожно, текстовые описания роликов могут шокировать.

Gulagu.net получил «более 40 Гб видео, документов и фото» со случаями пыток в местах лишения свободы

По словам Осечкина, архив передал программист, который во время своего заключения имел доступ к компьютерам ФСИН в Саратовской области. Правозащитники пока не успели изучить весь архив. По их мнению, сотрудники ФСИН снимали видео с насилием «для отчёта вышестоящим инстанциям».

Нам удалось вывезти из России и СНГ человека, который на протяжении пяти лет отбывал наказание в одном из учреждений ФСИН. Он программист, его самого били и пытали, а потом решили использовать как профессионала. Владимир Осечкин основатель Gulagu.net

На 24-х видео, утверждает Осечкин, зафиксированы пытки, которые устраивали «капо-разработчики» — активисты, сотрудничающие с администрациями колоний.

Осечкин заявил, что у проекта есть доказательства причастности к пыткам сотрудников Главного оперативного управления ФСИН, оперативных управлений ГУФСИН по Иркутской области, УФСИН по Саратовской области и УФСИН по Владимирской области.

5 октября правозащитники опубликовали три видео. По словам Осечкина, они сняты в туберкулёзной больнице ФСИН № 1 в Саратове.

Gulagu.net уже сообщал о пытках в этом учреждении. Там считают, что в эту больницу могут целенаправленно направлять неугодных заключённых, чтобы тех пытали «активисты».

Содержание скрыто Показать На видео от 18 февраля 2020 года мужчина в черной одежде насилует шваброй заключённого, руки которого привязаны к койке, а ноги связаны и запрокинуты наверх.

На видео от 10 апреля 2020 года голый заключённый лежит на животе с перемотанными скотчем за спиной руками. Автор видео сначала спросил у него: «Ты по жизни кто?», а после ответа «никто, бродяга» надавил ему ногой на голову и переспросил: «От какого вора ты бродяга? [...] Какой вор в законе?».

На видео от 25 июня 2020 года мужчина за кадром просит представиться заключённого, руки которого привязаны к койке, а поднятые наверх ноги — к изголовью. После этого мужчину насилует третий человек.



6 октября они опубликовали ещё несколько видео. По словам Осечкина, они показывают, что заключенных часто пытали и это скрывалось. «За совершение [этих преступлений] до нашей огласки до сих пор не предъявлено обвинение ни одному садисту, капо и сотруднику ФСИН», — добавил он.

Содержание скрыто Показать На видео от 23 июля 2020 года голый мужчина с закрытым повязкой пахом лежит на полу, стоящие вокруг люди в чёрной одежде растягивают в стороны привязанные к его рукам бинты, а один из них мочится ему на голову.

На видео от 23 июля 2020 года (предположительно, снято через 15 минут после первого ролика) мужчина лежит с зафиксированными к койке руками и задранными наверх ногами, которые за бинты привязаны к изголовью, а голос за кадром говорит: «Проведи, не сунь ничего, просто проведи».

На видео от 26 сентября 2020 года четверо голых мужчин сидят на кровати, держат друг друга за гениталии и представляются на камеру.

По данным Gulagu.net, ролики сняты в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области, ИК-6 на Камчатке, неназванной колонии в Забайкалье и ИК-4 в Белгородской области.

Председатель общественной наблюдательной комиссии Саратовской области Денис Соболев заявил, что последние полгода правозащитники регулярно посещали тюремную больницу, но «никаких жалоб в беседах с заключёнными не было». Уполномоченный по правам человека в регионе Надежда Сухова также заявила, что заключенные не жаловались на пытки со стороны сотрудников.

Публикация первых трёх роликов в этот же день привела к реакции властей: возбудили уголовное дело, правоохранители начали проверки

Федеральная служба исполнения наказаний начала служебную проверку, в Саратовскую область отправили сотрудников центрального аппарата.

Проверку также начала Генпрокуратура. По её результатам «будет дана оценка соблюдению прав осуждённых на личную безопасность, а также проверено исполнение сотрудниками уголовно-исполнительной системы своих должностных обязанностей по обеспечению прав лиц, отбывающих наказание».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору (пункт «а» части 2 статьи 132 УК).

«Взгляд-Инфо» и «Интерфакс» сообщили, что начальник УФСИН по Саратовской области, полковник внутренней службы Алексей Федотов подал рапорт об отставке. «Федотов написал рапорт об отставке. В настоящее время он находится в отпуске, из которого, возможно, на работу не вернется», — добавил собеседник «Интерфакса».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «если подлинность материалов подтвердится», то «конечно, это повод для серьёзного разбирательства». «Сначала надо всё проверить», — добавил он.

После публикации роликов 6 октября управление Следственного комитета по Саратовской области начало еще одну проверку.