Gulagu.net публикует слитый архив пыток в колониях. СК возбудил дело, глава УФСИН подал в отставку. Главное Статьи редакции
Правозащитники рассказали, что 40 гигабайт записей пыток им передал программист, который имел доступ к компьютерам ФСИН.
Правозащитный проект Gulagu.net 4 октября сообщил о получении «секретного архива» с записями пыток и изнасилований в российских колониях. «Это самое тяжёлое из всех наших независимых расследований за последние 10 лет», — заявил основатель проекта Владимир Осечкин.
В сентябре правозащитники уже публиковали пять фотографий со сценами насилия и пыток в тюремной больнице в Саратовской области. Теперь они начали постепенно рассылать видео из архивов в СМИ. После публикации первых роликов уже появилась реакция властей, хотя предыдущие публикации к этому не приводили.
TJ собрал главное о происходящем. Осторожно, текстовые описания роликов могут шокировать.
Gulagu.net получил «более 40 Гб видео, документов и фото» со случаями пыток в местах лишения свободы
По словам Осечкина, архив передал программист, который во время своего заключения имел доступ к компьютерам ФСИН в Саратовской области. Правозащитники пока не успели изучить весь архив. По их мнению, сотрудники ФСИН снимали видео с насилием «для отчёта вышестоящим инстанциям».
На 24-х видео, утверждает Осечкин, зафиксированы пытки, которые устраивали «капо-разработчики» — активисты, сотрудничающие с администрациями колоний.
Осечкин заявил, что у проекта есть доказательства причастности к пыткам сотрудников Главного оперативного управления ФСИН, оперативных управлений ГУФСИН по Иркутской области, УФСИН по Саратовской области и УФСИН по Владимирской области.
5 октября правозащитники опубликовали три видео. По словам Осечкина, они сняты в туберкулёзной больнице ФСИН № 1 в Саратове.
- На видео от 18 февраля 2020 года мужчина в черной одежде насилует шваброй заключённого, руки которого привязаны к койке, а ноги связаны и запрокинуты наверх.
- На видео от 10 апреля 2020 года голый заключённый лежит на животе с перемотанными скотчем за спиной руками. Автор видео сначала спросил у него: «Ты по жизни кто?», а после ответа «никто, бродяга» надавил ему ногой на голову и переспросил: «От какого вора ты бродяга? [...] Какой вор в законе?».
- На видео от 25 июня 2020 года мужчина за кадром просит представиться заключённого, руки которого привязаны к койке, а поднятые наверх ноги — к изголовью. После этого мужчину насилует третий человек.
6 октября они опубликовали ещё несколько видео. По словам Осечкина, они показывают, что заключенных часто пытали и это скрывалось. «За совершение [этих преступлений] до нашей огласки до сих пор не предъявлено обвинение ни одному садисту, капо и сотруднику ФСИН», — добавил он.
- На видео от 23 июля 2020 года голый мужчина с закрытым повязкой пахом лежит на полу, стоящие вокруг люди в чёрной одежде растягивают в стороны привязанные к его рукам бинты, а один из них мочится ему на голову.
- На видео от 23 июля 2020 года (предположительно, снято через 15 минут после первого ролика) мужчина лежит с зафиксированными к койке руками и задранными наверх ногами, которые за бинты привязаны к изголовью, а голос за кадром говорит: «Проведи, не сунь ничего, просто проведи».
- На видео от 26 сентября 2020 года четверо голых мужчин сидят на кровати, держат друг друга за гениталии и представляются на камеру.
По данным Gulagu.net, ролики сняты в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области, ИК-6 на Камчатке, неназванной колонии в Забайкалье и ИК-4 в Белгородской области.
Председатель общественной наблюдательной комиссии Саратовской области Денис Соболев заявил, что последние полгода правозащитники регулярно посещали тюремную больницу, но «никаких жалоб в беседах с заключёнными не было». Уполномоченный по правам человека в регионе Надежда Сухова также заявила, что заключенные не жаловались на пытки со стороны сотрудников.
Публикация первых трёх роликов в этот же день привела к реакции властей: возбудили уголовное дело, правоохранители начали проверки
Федеральная служба исполнения наказаний начала служебную проверку, в Саратовскую область отправили сотрудников центрального аппарата.
Проверку также начала Генпрокуратура. По её результатам «будет дана оценка соблюдению прав осуждённых на личную безопасность, а также проверено исполнение сотрудниками уголовно-исполнительной системы своих должностных обязанностей по обеспечению прав лиц, отбывающих наказание».
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору (пункт «а» части 2 статьи 132 УК).
«Взгляд-Инфо» и «Интерфакс» сообщили, что начальник УФСИН по Саратовской области, полковник внутренней службы Алексей Федотов подал рапорт об отставке. «Федотов написал рапорт об отставке. В настоящее время он находится в отпуске, из которого, возможно, на работу не вернется», — добавил собеседник «Интерфакса».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «если подлинность материалов подтвердится», то «конечно, это повод для серьёзного разбирательства». «Сначала надо всё проверить», — добавил он.
После публикации роликов 6 октября управление Следственного комитета по Саратовской области начало еще одну проверку.
Если ты не заметил, у Мазанова самые крепкие нервы и стальные яйца. Посмотри на его профиль и о чем он пишет. Именно Артём сегодня утром отписывал тем кто предъявлял что тж молчит и не пишет об этом, хотя тж никогда не писал сразу, новость должна мясом обрасти и реакцией властей, а не просто "слили 40гб видео". Короче никаких спичек нет.
Прокурору Саратовской области вместо увольнения продлили полномочия
Немножко оффтопа..
а по инстинкту
Представления об инстинктах животных как о неких "программах" жестко вшитых в животное, которые он просто совершает как робот ничего при этом не чувствуя и так сказать не ведая что творит - это довольно примитивные и устаревшие представления. Животные это не механические автоматы.
Скорее всего, весь "инстинкт" тут заключается в том, что котику просто любопытно и приятно играть с бегающими штуками, похожими на мышь.
По теме можно послушать ту же Тимонову, например вот этот выпуск:
https://youtu.be/dqcPfAdhIaw
Председатель общественной наблюдательной комиссии Саратовской области Денис Соболев заявил, что последние полгода правозащитники регулярно посещали тюремную больницу, но «никаких жалоб в беседах с заключёнными не было». Уполномоченный по правам человека в регионе Надежда Сухова также заявила, что заключенные не жаловались на пытки со стороны сотрудников.
Вот это самое охуенное, настоящий подарок тем ребятам, которые просто хотят думать, что всё в порядке. Которым нужна зацепка, чтобы игнорировать все косвенные признаки. Ну жалоб же не было? Фух, просто камень с души. А то гонят чернуху всякие наймиты западные.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «если подлинность материалов подтвердится», то «конечно, это повод для серьёзного разбирательства». «Сначала надо всё проверить», — добавил он.
Какие осторожные заявления. А как заявлять, что это всё происки Американских спецслужб - тут проверять и ничего доказывать не надо.