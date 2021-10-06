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Артём Мазанов

Gulagu.net публикует слитый архив пыток в колониях. СК возбудил дело, глава УФСИН подал в отставку. Главное Статьи редакции

Правозащитники рассказали, что 40 гигабайт записей пыток им передал программист, который имел доступ к компьютерам ФСИН.

91 91 комментарий
2135 просмотров
Кадр из видео Gulagu.net

Правозащитный проект Gulagu.net 4 октября сообщил о получении «секретного архива» с записями пыток и изнасилований в российских колониях. «Это самое тяжёлое из всех наших независимых расследований за последние 10 лет», — заявил основатель проекта Владимир Осечкин.

В сентябре правозащитники уже публиковали пять фотографий со сценами насилия и пыток в тюремной больнице в Саратовской области. Теперь они начали постепенно рассылать видео из архивов в СМИ. После публикации первых роликов уже появилась реакция властей, хотя предыдущие публикации к этому не приводили.

TJ собрал главное о происходящем. Осторожно, текстовые описания роликов могут шокировать.

Gulagu.net получил «более 40 Гб видео, документов и фото» со случаями пыток в местах лишения свободы

По словам Осечкина, архив передал программист, который во время своего заключения имел доступ к компьютерам ФСИН в Саратовской области. Правозащитники пока не успели изучить весь архив. По их мнению, сотрудники ФСИН снимали видео с насилием «для отчёта вышестоящим инстанциям».

Нам удалось вывезти из России и СНГ человека, который на протяжении пяти лет отбывал наказание в одном из учреждений ФСИН. Он программист, его самого били и пытали, а потом решили использовать как профессионала.

Владимир Осечкин
основатель Gulagu.net

На 24-х видео, утверждает Осечкин, зафиксированы пытки, которые устраивали «капо-разработчики» — активисты, сотрудничающие с администрациями колоний.

Осечкин заявил, что у проекта есть доказательства причастности к пыткам сотрудников Главного оперативного управления ФСИН, оперативных управлений ГУФСИН по Иркутской области, УФСИН по Саратовской области и УФСИН по Владимирской области.

5 октября правозащитники опубликовали три видео. По словам Осечкина, они сняты в туберкулёзной больнице ФСИН № 1 в Саратове.

Gulagu.net уже сообщал о пытках в этом учреждении. Там считают, что в эту больницу могут целенаправленно направлять неугодных заключённых, чтобы тех пытали «активисты».

Содержание скрыто
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  • На видео от 18 февраля 2020 года мужчина в черной одежде насилует шваброй заключённого, руки которого привязаны к койке, а ноги связаны и запрокинуты наверх.
  • На видео от 10 апреля 2020 года голый заключённый лежит на животе с перемотанными скотчем за спиной руками. Автор видео сначала спросил у него: «Ты по жизни кто?», а после ответа «никто, бродяга» надавил ему ногой на голову и переспросил: «От какого вора ты бродяга? [...] Какой вор в законе?».
  • На видео от 25 июня 2020 года мужчина за кадром просит представиться заключённого, руки которого привязаны к койке, а поднятые наверх ноги — к изголовью. После этого мужчину насилует третий человек.

6 октября они опубликовали ещё несколько видео. По словам Осечкина, они показывают, что заключенных часто пытали и это скрывалось. «За совершение [этих преступлений] до нашей огласки до сих пор не предъявлено обвинение ни одному садисту, капо и сотруднику ФСИН», — добавил он.

Содержание скрыто
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  • На видео от 23 июля 2020 года голый мужчина с закрытым повязкой пахом лежит на полу, стоящие вокруг люди в чёрной одежде растягивают в стороны привязанные к его рукам бинты, а один из них мочится ему на голову.
  • На видео от 23 июля 2020 года (предположительно, снято через 15 минут после первого ролика) мужчина лежит с зафиксированными к койке руками и задранными наверх ногами, которые за бинты привязаны к изголовью, а голос за кадром говорит: «Проведи, не сунь ничего, просто проведи».
  • На видео от 26 сентября 2020 года четверо голых мужчин сидят на кровати, держат друг друга за гениталии и представляются на камеру.

По данным Gulagu.net, ролики сняты в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области, ИК-6 на Камчатке, неназванной колонии в Забайкалье и ИК-4 в Белгородской области.

Председатель общественной наблюдательной комиссии Саратовской области Денис Соболев заявил, что последние полгода правозащитники регулярно посещали тюремную больницу, но «никаких жалоб в беседах с заключёнными не было». Уполномоченный по правам человека в регионе Надежда Сухова также заявила, что заключенные не жаловались на пытки со стороны сотрудников.

Публикация первых трёх роликов в этот же день привела к реакции властей: возбудили уголовное дело, правоохранители начали проверки

Федеральная служба исполнения наказаний начала служебную проверку, в Саратовскую область отправили сотрудников центрального аппарата.

Проверку также начала Генпрокуратура. По её результатам «будет дана оценка соблюдению прав осуждённых на личную безопасность, а также проверено исполнение сотрудниками уголовно-исполнительной системы своих должностных обязанностей по обеспечению прав лиц, отбывающих наказание».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору (пункт «а» части 2 статьи 132 УК).

«Взгляд-Инфо» и «Интерфакс» сообщили, что начальник УФСИН по Саратовской области, полковник внутренней службы Алексей Федотов подал рапорт об отставке. «Федотов написал рапорт об отставке. В настоящее время он находится в отпуске, из которого, возможно, на работу не вернется», — добавил собеседник «Интерфакса».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «если подлинность материалов подтвердится», то «конечно, это повод для серьёзного разбирательства». «Сначала надо всё проверить», — добавил он.

После публикации роликов 6 октября управление Следственного комитета по Саратовской области начало еще одну проверку.

По новым сведениям, размещенным сегодня в СМИ, о противоправных действиях в отношении осужденных в исправительном учреждении, каком — пока не знаем, занимаемся этим вопросом.

управление Следственного комитета по Саратовской области

#тюрьмы #пыткивколонии

91 91 комментарий
1
43
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91 комментарий
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Marat Khamadeev

Артём Мазанов вытянул короткую спичку походу, когда редакция решала, кому все это смотреть

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15
Реальный турник

Если ты не заметил, у Мазанова самые крепкие нервы и стальные яйца. Посмотри на его профиль и о чем он пишет. Именно Артём сегодня утром отписывал тем кто предъявлял что тж молчит и не пишет об этом, хотя тж никогда не писал сразу, новость должна мясом обрасти и реакцией властей, а не просто "слили 40гб видео". Короче никаких спичек нет.

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7
Рыночный Паша

хотя тж никогда не писал сразу, новость должна мясом обрасти

Ага, всякие катастрофы, выпуски новых айфонов публикуются в первые несколько секунд, чтобы собрать трафик по теме. И потом висит новость из одного-двух абзацев и строчкой «новость дополняется»

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3
Антигравитационный торт

ну и ну! вы разочаровываете редакцию
редакция забрать галочка

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6
Невыносимый файл

И отдаёт её Дитковскому

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1
Антигравитационный торт

ну да конечно 

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0
Артём Мазанов

У нас правда нет задачи собирать трафик. А сейчас мы немного изменили подход и будем стараться в некоторых ситуациях не отдельные новости ставить, а сразу общий материал — который ответит на все вопросы. По пыткам — мы сразу договорились, что сделаем материал попозже.

Стрельбу например не можем не ставить новостью, но даже в таком случае делаем потом второй пост с главным. 

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2
Рыночный Паша

Понял, спасибо что есть какое-то движение к более адекватной схеме

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0
Артём Мазанов

Да, у нас многие процессы щас поменялись. Изменения не сильно заметны (потому что резкого перехода нет, просто чуть сменили повестку), но мы хотим дойти до точки, когда ТЖ станет понятным читателям. 

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1
Рыночный Паша

Очень не хватает неформального общения с редакцией, администрацией, где бы вы делились тем что вообще делается и происходит внутри, зачем, с какой целью

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0
Marat Khamadeev

Ну, ты же понимаешь, что это была метафора

Ответить
0
Артём Мазанов

Спасибо брат 🥰 Твои слова поддержки всегда попадают точно в сердечко 

Ответить
0
Артём Мазанов

Правда пришлось все пересмотреть, зрелище так себе

Ответить
3
Сталин спас Россию

Что хуже: это или челленджи в тиктоке?

Ответить
0
Marat Khamadeev

А как вы решили, что ты будешь писать? 

Ответить
1
Артём Мазанов

Легко, я сам выдвинул свою кандидатуру 

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1
Сергей Колесников

Спасибо Вам, Артём! НЕ смотря на вашу смазливую внешность, ВЫ мужественный, с железной выдержкой человек. Из таких как ВЫ можно клепать гвозди.

Ответить
0
Артём Мазанов

Спасибо за правду, внешность потом изменю 

Ответить
2
Сталин спас Россию

«если подлинность материалов подтвердится», то «конечно, это повод для серьёзного разбирательства»

Кароч видео признают инсценировкой, снятой на штаб-квартире в Лэнгли

Ответить
8
Андрей Анисимов

Скажут что это в\на Украине было снято\действительно произошло, а тот программист вообще шпион ЦРУ/СБУ/НАТО/США/всё вместе (нужное подчеркнуть), которого доблестно разоблачили наши бравые ФСБшники ред.

Ответить
2
Владимир Филатов
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1
Благоприятный блик

им передал программист, который имел доступ к компьютерам ФСИН.

А чувак присядет за госизмену

Ответить
0
ggg123

Он давно не в России скорее всего

Ответить
0
Верхний шмель

Не, уже не присядет:
Нам удалось вывезти из России и СНГ человека, который на протяжении пяти лет отбывал наказание в одном из учреждений ФСИН. Он программист, его самого били и пытали, а потом решили использовать как профессионала.

Ответить
0
Чрезвычайный месяц

Ну сейчас за российский газ со скидкой экстрадируют его

Ответить
0
Верхний шмель

Надеюсь, укрыли в стране, с которой нет договоров о взаимной экстрадиции с РФ

Ответить
0
Konstantin Wirz

Статья не читай?

Ответить
0
Сергей Колесников

На самом деле это отрывки видео из нового психологического триллера Министерства Культуры и Фонда Кино "РУССКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ" который должен выйти в кинотеатрах в начале 2022 года.

Ответить
0
Грубый алмаз

Так фильм груз 200 на фоне этого пиздеца ещё норм оказывается

Ответить
8
Maus Colt

об этом еще сам Балабанов говорил

Ответить
4
Грубый алмаз

ТАКОГО В ПРИНЦИПЕ БЫТЬ НЕ МОГЛО!

Ответить
0
Andre Macareno

Второй раз про какую-то сцену там слышу, посмотреть что ли, а то кроме жмурок и брата ничего у него не видел…

Ответить
0
Невидимый алмаз

ирония в том что эти видосы якобы должны были запугивать и шантажировать заключенных, а получилось что станут вещдоками против пытателей

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4
ouxen

ирония прям пиздец

Ответить
6
Andrey Utrysko

Не станут, вон начальник УФСИН в отпуск ушел и уволился. Еще папу человек уволят, пару зеков накажут и все.

Ответить
2
Daniil Minashkin

Ни одного не найдут

Ответить
1
Важный динозавр

«Сначала надо всё проверить», — добавил он.

Ага, а то вдруг это промо нового минисериала нетфликс

Ответить
5
Чрезвычайный месяц

Могли просто заявить, что это украинская тюрьма и забить

Ответить
1
ouxen

Уполномоченный по правам человека в регионе Надежда Сухова также заявила, что заключенные не жаловались на пытки со стороны сотрудников.

а че им жаловаться? пытали исправно, на совесть и от души

Ответить
5
Единый Паша

Скоро дополнение к закону о признании Инагентом не только за " сведения о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках", но и в тюрьме

Ответить
4
Тепловой кран

This

Ответить
0
Rodion Kutsaev

TJ как обычно ждал одобрение властей, чтобы это опубликовать.

Ответить
3
Кот в сапогах

А что, лучше полная блокировка тж на территории России?

Ответить
3
Rodion Kutsaev

Да

Ответить
1
Кот в сапогах

Ща придут адепты Дурова, пояснят по понятиям всё.

Ответить
0
Рыночный Паша

Полное превращение работы телеграм в России ред.

Ответить
0
Кот в сапогах

А там новые эмодзи в обновлении. Нехорошо бы вышло =(

Ответить
0
FOX

Прокурору Саратовской области вместо увольнения продлили полномочия 

https://gulagu-net.ru/open_letter/2021-10-06-960.html

Ответить
3
Средний диод

Животные

Ответить
2
Кот в сапогах

Разве они так делают?

Ответить
2
Средний диод

1. Ты же понимаешь о чем я
2. Да, есть животные, которые издеваются ради развлечения. Те же кошки, которые мучительно убивают мышей, но не всегда их едят. ред.

Ответить
2
Очередной файл

Насколько я знаю, они это делают не из садистских наклонностей, а по инстинкту. Их триггерят мышки и птички своими движениями.

Ответить
0
Сталин спас Россию

Про фсиновцев тоже так сказать можно

Ответить
1
Очередной файл

та не)

Ответить
0
Elian Kavinsky

Чё не? Сталин знает о чём говорит

Ответить
2
Сталин спас Россию

Сам ковал эту породу, так сказать

Ответить
2
ggg123

Немножко оффтопа..
а по инстинкту

Представления об инстинктах животных как о неких "программах" жестко вшитых в животное, которые он просто совершает как робот ничего при этом не чувствуя и так сказать не ведая что творит - это довольно примитивные и устаревшие представления. Животные это не механические автоматы.
Скорее всего, весь "инстинкт" тут заключается в том, что котику просто любопытно и приятно играть с бегающими штуками, похожими на мышь.
По теме можно послушать ту же Тимонову, например вот этот выпуск:
https://youtu.be/dqcPfAdhIaw

Ответить
0
Котик Ботик
Ответить
0
ouxen

нет, это срез общества

Ответить
0
Дмитрий Григорьев

Председатель общественной наблюдательной комиссии Саратовской области Денис Соболев заявил, что последние полгода правозащитники регулярно посещали тюремную больницу, но «никаких жалоб в беседах с заключёнными не было». Уполномоченный по правам человека в регионе Надежда Сухова также заявила, что заключенные не жаловались на пытки со стороны сотрудников.

Вот это самое охуенное, настоящий подарок тем ребятам, которые просто хотят думать, что всё в порядке. Которым нужна зацепка, чтобы игнорировать все косвенные признаки. Ну жалоб же не было? Фух, просто камень с души. А то гонят чернуху всякие наймиты западные.

Ответить
2
Серый танк88

Глава УФСИН подал в отставку

Сразу видно нормального чиновника — понял свой косяк — подал в отставку

Ответить
–2
Алексей Нахальный

Какой молодец

Ответить
5
Серый танк88

Медаль, орден, пожизненное сенаторство ему!

Ответить
1
Dobrosvet

Смотрим теперь, главой чего его назначат.

Ответить
1
Чрезвычайный месяц

Главой совета по правам человека

Ответить
4
Рыночный Паша

Это лишь попытка как-то избежать наказания

Ответить
0
Серый танк88

Не избежит уже, некуда бежать. Не удивлюсь, если завтра его найдут мертвым ред.

Ответить
2
Чрезвычайный месяц

Правозащитники рассказали, что 40 гигабайт записей пыток им передал программист, который имел доступ к компьютерам ФСИН.

Могли и ФИО раскрыть, и адреса родных ещё

Ответить
1
Eugene

Ёбаное средневековье

Ответить
1
ouxen

нет, это совковая рашка

Ответить
0
Собака соседа

Какие тут блять оценки можно давать

Ответить
0
Кот в сапогах
Ответить
2
Невидимый алмаз

один знакомый фсиновец мне всерьез пытался доказать что цитирую
по другому они не понимают
ред.

Ответить
1
Тепловой кран

Кроме члена в жопе они ничего не понимают?

Ответить
1
Rodion Kutsaev

Традиционные ценности, чуждые на Западе

Ответить
3
Тепловой кран

духовная скрепа, так сказать

Ответить
3
Сталин спас Россию

А если они и правда по другому не понимают? 🤔

Ответить
0
Собака соседа

Так никто не говорит, что там все невинные сидят, но есть базовые права человека с одной стороны. Опыт зарубежных тюрем, где работает система перевоспитания. О чем тут вообще можно говорить, не страна, а чистилище

Ответить
3
Кот в сапогах

Лукавит и красиво завернул он в свои слова немножко другое. Правильный ответ "По-другому не сделаешь стукачей". За то, чтобы не переехать на петушиный угол после такого кино, на что угодно сразу готовы - хоть ты полное никто, хоть самый авторитет. ред.

Ответить
1
Благоприятный блик

Зачем тебе такие знакомые?

Ответить
0
ouxen

гулагу.нет еще не признан нежелательным иностранным агентом?

Ответить
0
FOX
Создатель Gulagu.net: Роскомнадзор заблокировал…
Команда Gulagu.net обжалует блокировку сайта в ЕСПЧ. Правозащитный проект, рассказывающий о пытках…
www.dw.com
Ответить
0
ouxen

подрывают основы конституционного строя так сказать

Ответить
0
London Chernobyl

Запись удалена по требованию ред.

Ответить
0
Рыночный Паша

теперь просто будут делать стримы для начальников без сохранения копий записей

Ответить
0
Алексей Нахальный

В онлифанс

Ответить
0
Российский будильник

чё-т как-то быстро засуетились

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0
Единый Паша

 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «если подлинность материалов подтвердится», то «конечно, это повод для серьёзного разбирательства». «Сначала надо всё проверить», — добавил он.

Какие осторожные заявления. А как заявлять, что это всё происки Американских спецслужб - тут проверять и ничего доказывать не надо.

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0
Mikha Nanullov

Песков то уже посмотрел? Ничего нового?

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0
Sergey Lashkin

Ну так обеспокоены они

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0
greg666

Теперь для всех очевидно, что людям с сексуальными девиациями нужно ограничивать право занимать должность в системе ФСИН ? 

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0
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