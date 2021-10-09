Кто и за что получил Нобелевскую премию-2021. Объясняют специалисты в каждой из областей Статьи редакции
Что такого в открытии рецепторов боли и осязания, и как именно главред «Новой газеты» борется за свободу слова.
С 4 по 8 октября шведская академия объявила лауреатов Нобелевской премии в области медицины, физики, химии, литературы и укрепления мира. Награждение пройдёт в день смерти Альфреда Нобеля 10 декабря. Победителям не придётся ехать на вручение премий в Стокгольм — мероприятие пройдёт онлайн, а награды им выдадут на родине.
TJ попросил учёных, популяризаторов науки и журналистов простым языком рассказать, какой именно вклад лауреаты внесли в развитие науки и культуры.
Медицина: открытие рецепторов, отвечающих за температуру, боль и осязание
Нобелевскую премию по медицине получили Дэвид Джулиус из Калифорнийского университета Сан-Франциско и Ардем Патапутян из института Скриппса, что в Ла-Хойя (США) за ответ на вопрос, как возникают нервные импульсы, которые позволяют нам чувствовать температуру и осязание.
Способность отвечать на изменения внешней и внутренней среды — важнейший фактор выживания любого живого организма. За восприятие таких факторов отвечают специальные чувствительные рецепторные клетки, которые отличаются по типу воспринимаемого раздражителя. У человека есть фоторецепторы, воспринимающие свет, слуховые рецепторы, воспринимающие звук и так далее.
Нобелевскую премию присудили за открытие рецепторов температуры и осязания. Дело в том, что в мембране сенсорных клеток находятся специальные белковые рецепторные молекулы, активирующиеся в ответ на действие стимулов и превращающих энергию стимула в электрический сигнал. Три таких рецепторных молекулы обнаружили ученые.
TRPV1-рецептор активируют стимулы, вызывающие боль. Такие рецепторы известны тем, что вызывают ощущение жгучего вкуса в ответ на действие капсаицина из красного перца чили, чёрного перца и имбиря. Капсаицин часто используют в науке для исследования боли и определении болевого порога — вещества вкалывают в лапу экспериментального животного.
TRPM8 активируется низкими температурами, вызывая ощущение прохлады в диапазоне от 26 до 15 градусов Цельсия и боль при температурах менее 15 градусов. Эти рецепторы также активируются ментолом, вызывая приятное ощущение прохлады, который, однако, в высоких дозах может причинить жжение и боль.
Эти два рецептора — важнейшие участники восприятия и передачи информации о боли. Активация этих рецепторов также вызывает нейропатические боли, связанные не с физической болью, а с возбуждением нейронов в нервной системе. С другой стороны известен такой феномен как снижение активности рецепторов при длительном действии стимула. На нём основано парадоксальное применение капсаицина для облегчения боли.
Физика: вклад в понимание сложных физических систем, помогающих в изучении климата
Нобелевскую премию по физике получили трое учёных: Сюкуро Манабе из США, Клаус Хассельманн из Германии и Джорджо Паризи из Италии. Они стали лауреатами за новаторский вклад в понимание сложных физических систем. Манабе в своих работах в 1960-х годах продемонстрировал, как повышенные уровня углекислого газа в атмосфере приводит к повышению температуры на поверхности Земли, Хассельманн создал модель, которая связывает погоду и климат.
Во второй половине 1960-х годов Манабе стал создателем первой модели глобального климата, то есть сумел перевести набор уравнений, отражающих физические законы, в практическое русло – получить его численные решения. Этот набор уравнений невозможно решить аналитически, написав их решение в виде формул, поэтому требуется использовать средства вычислительной математики и максимально мощные компьютеры.
Основное предназначение современной климатологии – прогнозирование того, что будет происходить с климатической системой нашей планеты в течение нескольких ближайших десятилетий. Климатические модели — единственный на сегодняшний день инструмент для такого прогнозирования.
Однако для работы модели надо задать целый комплекс её входных параметров, например, как много от года к году будет выбрасываться в атмосферу парниковых газов, когда, где и насколько сильно будут извергаться вулканы и прочее. Поскольку это лишь наши предположения и часто сведения достоверно неизвестны, рассматривается несколько вероятных сценариев, производятся модельные расчёты и затем публикуется прогноз наиболее вероятного развития событий и возможные отклонения от этого прогноза.
Значимость такого прогноза чрезвычайно велика: от него зависит, как будут развиваться мировые экономика, промышленность, сельское хозяйство, демография. Однако прогнозирование – важнейшая, но не единственная задача, стоящая перед климатическим моделированием. Климатическая система Земли – не химическая лаборатория, в которой можно ставить различные опыты с реактивами. Многие явления в климатической системе можно лишь наблюдать, не влияя на них. Но то, чего нельзя сделать в природе, возможно в модельных исследованиях посредством «отключения» и усиления тех или иных факторов (например, удвоения атмосферной концентрации углекислого газа или избавления Гренландии от ледников).
Актуальность этих исследований невозможно переоценить: интенсивные изменения климата, отражающиеся не только в росте температуры, но и в учащении погодно-климатических аномалий, вынуждают серьёзно, на правительственном уровне, принимать меры по адаптации к текущим и грядущим катаклизмам. И здесь без климатологов с их моделями никак не обойтись.
Химия: создание третьего типа катализа, основанного на органических молекулах
Лауреатами Нобелевской премии в области химии стали Бенджамин Лист из Германии и Дэвид Макмиллан из США. Награду они получили за развитие асимметрического органокатализа. Учёные в 2000 году разработали третий тип катализа независимо друг от друга.
При невысоких температурах большинство химических реакций либо очень медленные, либо не протекают вообще. Для ускорения реакций часто необходимы особые вещества — катализаторы. С ними реагенты более интенсивно взаимодействуют друг с другом, и в итоге получается продукт реакции.
Почти все химические процессы, протекающие в живых клетках, возможны только благодаря присутствию в них эффективных биохимических катализаторов – ферментов. Человек тоже пытается создавать свои катализаторы, в том числе на основе металлов. Но металлические катализаторы бывают не очень эффективны, дороги и токсичны.
Нобелевские лауреаты этого года открыли новый класс ассиметрических катализаторов — небольшие органические молекулы (аминокислоты, пептиды и так далее). Для многих молекул возможны две формы: левая и правая. Они имеют структуры, зеркально отражающие друг друга, как левая и правая ладонь, но совместить их друг с другом нельзя.
Связано это с тем, что молекулы в жизни присутствуют только в одной форме, поэтому рецепторы, гормоны, ферменты закручены в одну сторону. И все они взаимодействуют с одним типом молекулы, а с другим – нет. И в результате одна из форм глюкозы питательна, а другая вообще никак не усваивается организмом.
Бывают случаи, когда левые и правые формы молекул отличаются драматично: лекарство талидомид в одной из форм – безопасное лекарство, а во второй — страшнейший мутаген. Часть молекул в лекарстве, которое принимали беременные женщины, оказывалась противоположной (хиральной), и дети рождались с ужасными врождёнными уродствами.
При нормальном синтезе формы молекул получаются в равной пропорции (сколько левых, столько и правых). Но в живой природе они синтезируются не в такой пропорции, а в чистом виде. Если при синтезе левой и правой молекул в равных количествах нужна только одна из них, придётся потратить много усилий на очистку, чтобы избавиться от нежелательной формы молекул: в лучшем случае она будет неактивной, а в худшем – токсичной.
Учёные научились использовать хиральные органические молекулы как катализаторы, создав третий класс катализаторов, способный ускорять синтез только одной формы молекулы. В результате не нужно проводить очистку, с самого начала синтезируется только нужная форма.
Это очень важно для синтеза лекарств. Препараты получаются более чистыми, не содержащими примеси ненужных вам молекул, более безопасными в ряде случаев, и более дешёвыми.
Всё это может иметь прямое отношение к проблеме зарождения жизни. Сейчас учёные пытаются понять, как жизнь могла зародиться из простых органических молекул. Такие молекулы, конечно, существовали на земле до появления жизни — это могли быть простые сахара или аминокислоты. Из этих молекул появились очень сложные молекулы типа белков.
Литература: за раскрытие последствий колониализма и судьбы беженца
Литературный «Нобель» достался танзанийскому писателю Абдулразак Гурна. Он перебрался в Великобританию в статусе беженца и с 21 года пишет на английском языке. Во всех 10 произведениях Гурна затрагивает тему беженцев и разных культур. Премию выдали за «его бескомпромиссное и сострадательное погружение в тему последствий колониализма и его влияния на судьбу беженцев на пути между культурами и континентами».
Биография и творчество Гурны — беженца с Занзибара, который так и не стал своим в Англии, в некоторой степени актуальны сейчас. Мы живём в эпоху, где почти не осталось безопасных мест.
Те страны, которые казались идеальными и безопасными, сейчас таковыми не являются. Мы не знаем, из-за чего очередные сто тысяч людей сдвинутся с места: из-за вируса, войны, голода или изменений климата. И творчество Гурны, который всю жизнь описывает вечное странничество и беженство, который ощущает себя чужим и на исторической, и на новой родине — похоже на то, что происходит со всеми нами.
Понятно, что у Гурна нет такой популярности, как у лауреата 2017 года Кадзуо Сигуро, который к моменту награждения был одним из самых известных английских писателей. Он скорее известен в академических английских кругах. У нас лауреат практически неизвестен (ни одна из его книг пока не переведена на русский язык — прим. TJ).
Никто не предполагал, что лауреатом станет Гурна. В прошлые годы букмекерам не раз удавалось угадать победителя, но со сменой состава шведской академии в 2019 году это прекратилось. Видимо, это были «сливы».
Премия мира: борьба за свободу слова в России и на Филиппинах
Лауреатами премии мира стали филиппинская журналистка Мария Рессе и главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Рессе регулярно критиковала президента Филиппин, в том числе за неудачную войну с наркотиками в стране. В 2020 году журналистку осудили по делу о клевете в интернете за публикацию расследования о местном бизнесмене. Причём статью опубликовали раньше, чем закон о «киберпреступлениях» вступил в силу — но власти увеличили срок давности по таким делам.
Журналисты и оппозиционеры называют дело Рессе покушением на свободу слова и преследованием независимой журналистики.
Дмитрий Муратов-лауреат Нобелевской премии мира: безукоризненно своевременное решение. В год, когда «социальный класс» журналистов на официальном уровне признают в России «вражеско-иноагентским». В 15 годовщину убийства [журналистки «Новой газеты»] Анны Политковской, когда наступил «срок давности» преступления, и теперь только известный слепой беспристрастностью и страстной исполнительностью суд сможет решать — привлекать ли заказчика когда-нибудь к ответственности. При том, что он наверняка известен и следственным органам, и всем «кому надо» на самом-самом верху. Убийство было совершено при активном участии милиционеров и спецслужбистов, а следы ведут в Чечню, но заказчика по-прежнему «ищут».
Убийство [правозащитницы] Натальи Эстемировой (2009 год) не расследовано даже на уровне исполнителей. даже на уровне исполнителей. Как и отравление [журналиста «Новой газеты»] Юрия Щекочихина (2003 год). Заказчик убийства [журналиста «Новой газеты»] Игоря Домникова (2000 год) дождался истечения «срока давности». В 2009 году убили [адвоката] Станислава Маркелова и [внештатную журналистку «Новой газеты»] Анастасию Бабурову. И, кажется, только здесь, с оговорками удалось добиться ответственности главных виновников.
«Ребята, это наша награда, это Игорь, Аня, Юра, Настя, Стас, Наташа. Это мы», — первый ответ Муратова на сегодняшние поздравления в редакции. И сразу – второй: «По нашим коридорам бродят 138 лауреатов Нобелевской».
Это действительно так. Можно начать с майора Вячеслава Измайлова, за несколько лет вытащившего из чеченского плена почти двести человек. Речь не только о журналистах (своих и «не своих»). Последний пример: главред вместе с коллегами пробил указ о создании фонда помощи детям с тяжёлыми заболеваниями. Важнейшее событие для страны.
И сколько таких «акций» и спецпроектов -- в том числе и во время войн -- провела редакция с первого дня создания, с 1993 года. Не сосчитаю оперативно. А как оценить вклад в сохранение в России уничтожаемой нещадно атмосферы деятельного гуманизма, если хотите. Когда мир важнее любой драки, а человек – важнее госзадачи и «высшей целесообразности». Нескучная эта работа продолжается уже три десятилетия, а теперь тем более должна длиться.
Муратов — редактор газеты, в которой работала Анна Политковская. Он вызволял пленных из Чечни, изменил ситуацию отношения общества к больным СМА (спинально-мышечной атрофией). Он сделал так много, что просто всего не перечислить.
Это премия мира, а «Новая газета» всегда была за мир — во время Первой чеченской, Второй чеченской, войны в Донбассе. В этой борьбе за мир были потери — шесть наших коллег погибли при исполнении профессионального долга. И ещё Муратов начал огромную кампанию по спасению детей со СМА, которая закончилась созданием для них фонда «Круг добра».
Самый большой резонанс в этом году — вокруг лауреата премии мира Муратова. В фейсбуке многие журналисты и коллеги Муратова из смежных профессий поздравили и отметили вклад главреда «Новой», в твиттере раскритиковали решение Нобелевского комитета, посчитав, что премия должна была достаться Алексею Навальному или Светлане Тихановской. Подробнее о дискуссии TJ рассказал в отдельном материале.
Ты победил в конкурсе странных комментариев.
Просто ты явно некорректно используешь слово «копипаста», поскольку это уникальные высказывания, взятые Катей для этой заметки. К тому же странно удивляться, что лучше всего о главреде «Новой» могут рассказать люди, которые с ним продолжительное время работали и работают. Вместе с тем о нём высказалось и много других людей, о чём можно прочитать в материале-резонансе (ссылка внизу).
А странная претензия о том, что мы сами не объяснили за всех лауреатов, с лёгкостью разбивается о то, что мы уважаем пользователей и осознаём: если мы не разбираемся в чём-то на 100%, то мы лучше попросим рассказать об этом более понимающих людей, чем будем ошибаться на ровном месте.
А странная претензия о том, что мы сами не объяснили за всех лауреатов, с лёгкостью разбивается о то, что мы уважаем пользователей и осознаём: если мы не разбираемся в чём-то на 100%, то мы лучше попросим рассказать об этом более понимающих людей, чем будем ошибаться на ровном месте.
Я, как человек далёкий от вашей политики и ваших тёрок внутри компании журналистов, вообще не понимаю почему на него так злятся. Можно было б хоть кратко объяснить какие претензии к человеку ред.