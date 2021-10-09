Что такого в открытии рецепторов боли и осязания, и как именно главред «Новой газеты» борется за свободу слова.

427 просмотров

Лауреат по химии Бенджамин Лист с женой на селфи, которое он отправил нобелевскому комитету после новостей о своей победе @NobelPrize

С 4 по 8 октября шведская академия объявила лауреатов Нобелевской премии в области медицины, физики, химии, литературы и укрепления мира. Награждение пройдёт в день смерти Альфреда Нобеля 10 декабря. Победителям не придётся ехать на вручение премий в Стокгольм — мероприятие пройдёт онлайн, а награды им выдадут на родине.

TJ попросил учёных, популяризаторов науки и журналистов простым языком рассказать, какой именно вклад лауреаты внесли в развитие науки и культуры.

Медицина: открытие рецепторов, отвечающих за температуру, боль и осязание

Нобелевскую премию по медицине получили Дэвид Джулиус из Калифорнийского университета Сан-Франциско и Ардем Патапутян из института Скриппса, что в Ла-Хойя (США) за ответ на вопрос, как возникают нервные импульсы, которые позволяют нам чувствовать температуру и осязание.

Гузель Ситдикова профессор, доктор биологических наук и заведущая кафедрой фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета

Способность отвечать на изменения внешней и внутренней среды — важнейший фактор выживания любого живого организма. За восприятие таких факторов отвечают специальные чувствительные рецепторные клетки, которые отличаются по типу воспринимаемого раздражителя. У человека есть фоторецепторы, воспринимающие свет, слуховые рецепторы, воспринимающие звук и так далее.

Нобелевскую премию присудили за открытие рецепторов температуры и осязания. Дело в том, что в мембране сенсорных клеток находятся специальные белковые рецепторные молекулы, активирующиеся в ответ на действие стимулов и превращающих энергию стимула в электрический сигнал. Три таких рецепторных молекулы обнаружили ученые.

TRPV1-рецептор активируют стимулы, вызывающие боль. Такие рецепторы известны тем, что вызывают ощущение жгучего вкуса в ответ на действие капсаицина из красного перца чили, чёрного перца и имбиря. Капсаицин часто используют в науке для исследования боли и определении болевого порога — вещества вкалывают в лапу экспериментального животного.

TRPM8 активируется низкими температурами, вызывая ощущение прохлады в диапазоне от 26 до 15 градусов Цельсия и боль при температурах менее 15 градусов. Эти рецепторы также активируются ментолом, вызывая приятное ощущение прохлады, который, однако, в высоких дозах может причинить жжение и боль.

Эти два рецептора — важнейшие участники восприятия и передачи информации о боли. Активация этих рецепторов также вызывает нейропатические боли, связанные не с физической болью, а с возбуждением нейронов в нервной системе. С другой стороны известен такой феномен как снижение активности рецепторов при длительном действии стимула. На нём основано парадоксальное применение капсаицина для облегчения боли.

Дальнейшие исследования механизмов активации и регуляции работы этих рецепторов позволят разработать подходы для облегчения хронических болей, в том числе и при мигрени.

Физика: вклад в понимание сложных физических систем, помогающих в изучении климата

Нобелевскую премию по физике получили трое учёных: Сюкуро Манабе из США, Клаус Хассельманн из Германии и Джорджо Паризи из Италии. Они стали лауреатами за новаторский вклад в понимание сложных физических систем. Манабе в своих работах в 1960-х годах продемонстрировал, как повышенные уровня углекислого газа в атмосфере приводит к повышению температуры на поверхности Земли, Хассельманн создал модель, которая связывает погоду и климат.

Андрей Киселёв кандидат физико-матиматических наук, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова, автор книги «Парадоксы климата»

Во второй половине 1960-х годов Манабе стал создателем первой модели глобального климата, то есть сумел перевести набор уравнений, отражающих физические законы, в практическое русло – получить его численные решения. Этот набор уравнений невозможно решить аналитически, написав их решение в виде формул, поэтому требуется использовать средства вычислительной математики и максимально мощные компьютеры.

Модель Манабе можно сравнить с выстрелом стартового пистолета – за ней в разных странах появились многие другие климатические модели. Качество этих моделей постоянно росло из-за налаживания мониторинга, в том числе спутникового, и бурного развития компьютеров.

Основное предназначение современной климатологии – прогнозирование того, что будет происходить с климатической системой нашей планеты в течение нескольких ближайших десятилетий. Климатические модели — единственный на сегодняшний день инструмент для такого прогнозирования.

Однако для работы модели надо задать целый комплекс её входных параметров, например, как много от года к году будет выбрасываться в атмосферу парниковых газов, когда, где и насколько сильно будут извергаться вулканы и прочее. Поскольку это лишь наши предположения и часто сведения достоверно неизвестны, рассматривается несколько вероятных сценариев, производятся модельные расчёты и затем публикуется прогноз наиболее вероятного развития событий и возможные отклонения от этого прогноза.

Значимость такого прогноза чрезвычайно велика: от него зависит, как будут развиваться мировые экономика, промышленность, сельское хозяйство, демография. Однако прогнозирование – важнейшая, но не единственная задача, стоящая перед климатическим моделированием. Климатическая система Земли – не химическая лаборатория, в которой можно ставить различные опыты с реактивами. Многие явления в климатической системе можно лишь наблюдать, не влияя на них. Но то, чего нельзя сделать в природе, возможно в модельных исследованиях посредством «отключения» и усиления тех или иных факторов (например, удвоения атмосферной концентрации углекислого газа или избавления Гренландии от ледников).

Благодаря климатическому моделированию становится возможным выделять наиболее значимые климатоформирующие процессы, оценивать взаимосвязи между этими процессами, другими словами, совершенствовать наши знания о климатической системе Земли и среде, в которой мы обитаем.

Актуальность этих исследований невозможно переоценить: интенсивные изменения климата, отражающиеся не только в росте температуры, но и в учащении погодно-климатических аномалий, вынуждают серьёзно, на правительственном уровне, принимать меры по адаптации к текущим и грядущим катаклизмам. И здесь без климатологов с их моделями никак не обойтись.

Химия: создание третьего типа катализа, основанного на органических молекулах

Лауреатами Нобелевской премии в области химии стали Бенджамин Лист из Германии и Дэвид Макмиллан из США. Награду они получили за развитие асимметрического органокатализа. Учёные в 2000 году разработали третий тип катализа независимо друг от друга.

Артём Оганов учёный-химик, кристаллограф-теоретик и минералог, профессор РАН и Сколковского института науки и технологий

При невысоких температурах большинство химических реакций либо очень медленные, либо не протекают вообще. Для ускорения реакций часто необходимы особые вещества — катализаторы. С ними реагенты более интенсивно взаимодействуют друг с другом, и в итоге получается продукт реакции.

Почти все химические процессы, протекающие в живых клетках, возможны только благодаря присутствию в них эффективных биохимических катализаторов – ферментов. Человек тоже пытается создавать свои катализаторы, в том числе на основе металлов. Но металлические катализаторы бывают не очень эффективны, дороги и токсичны.

Нобелевские лауреаты этого года открыли новый класс ассиметрических катализаторов — небольшие органические молекулы (аминокислоты, пептиды и так далее). Для многих молекул возможны две формы: левая и правая. Они имеют структуры, зеркально отражающие друг друга, как левая и правая ладонь, но совместить их друг с другом нельзя.

Связано это с тем, что молекулы в жизни присутствуют только в одной форме, поэтому рецепторы, гормоны, ферменты закручены в одну сторону. И все они взаимодействуют с одним типом молекулы, а с другим – нет. И в результате одна из форм глюкозы питательна, а другая вообще никак не усваивается организмом.

Бывают случаи, когда левые и правые формы молекул отличаются драматично: лекарство талидомид в одной из форм – безопасное лекарство, а во второй — страшнейший мутаген. Часть молекул в лекарстве, которое принимали беременные женщины, оказывалась противоположной (хиральной), и дети рождались с ужасными врождёнными уродствами.

При нормальном синтезе формы молекул получаются в равной пропорции (сколько левых, столько и правых). Но в живой природе они синтезируются не в такой пропорции, а в чистом виде. Если при синтезе левой и правой молекул в равных количествах нужна только одна из них, придётся потратить много усилий на очистку, чтобы избавиться от нежелательной формы молекул: в лучшем случае она будет неактивной, а в худшем – токсичной.

И вместо того, чтобы тратить время на очистку, хотелось сразу синтезировать так, как происходит в природе — только то, что нужно. Это и удалось сделать Листу и Макмиллану.

Учёные научились использовать хиральные органические молекулы как катализаторы, создав третий класс катализаторов, способный ускорять синтез только одной формы молекулы. В результате не нужно проводить очистку, с самого начала синтезируется только нужная форма.

Это очень важно для синтеза лекарств. Препараты получаются более чистыми, не содержащими примеси ненужных вам молекул, более безопасными в ряде случаев, и более дешёвыми.

Всё это может иметь прямое отношение к проблеме зарождения жизни. Сейчас учёные пытаются понять, как жизнь могла зародиться из простых органических молекул. Такие молекулы, конечно, существовали на земле до появления жизни — это могли быть простые сахара или аминокислоты. Из этих молекул появились очень сложные молекулы типа белков.

Тот факт, что небольшие органические молекулы могут быть катализаторами синтеза других органических молекул, мне кажется, очень важен для понимания зарождения жизни на земле, а также для понимания того, почему все они закручены строго определённым образом.

Литература: за раскрытие последствий колониализма и судьбы беженца

Литературный «Нобель» достался танзанийскому писателю Абдулразак Гурна. Он перебрался в Великобританию в статусе беженца и с 21 года пишет на английском языке. Во всех 10 произведениях Гурна затрагивает тему беженцев и разных культур. Премию выдали за «его бескомпромиссное и сострадательное погружение в тему последствий колониализма и его влияния на судьбу беженцев на пути между культурами и континентами».

Константин Мильчин журналист и литературный критик

Биография и творчество Гурны — беженца с Занзибара, который так и не стал своим в Англии, в некоторой степени актуальны сейчас. Мы живём в эпоху, где почти не осталось безопасных мест.

Те страны, которые казались идеальными и безопасными, сейчас таковыми не являются. Мы не знаем, из-за чего очередные сто тысяч людей сдвинутся с места: из-за вируса, войны, голода или изменений климата. И творчество Гурны, который всю жизнь описывает вечное странничество и беженство, который ощущает себя чужим и на исторической, и на новой родине — похоже на то, что происходит со всеми нами.

Понятно, что у Гурна нет такой популярности, как у лауреата 2017 года Кадзуо Сигуро, который к моменту награждения был одним из самых известных английских писателей. Он скорее известен в академических английских кругах. У нас лауреат практически неизвестен (ни одна из его книг пока не переведена на русский язык — прим. TJ).

Никто не предполагал, что лауреатом станет Гурна. В прошлые годы букмекерам не раз удавалось угадать победителя, но со сменой состава шведской академии в 2019 году это прекратилось. Видимо, это были «сливы».

Премия мира: борьба за свободу слова в России и на Филиппинах

Лауреатами премии мира стали филиппинская журналистка Мария Рессе и главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Рессе регулярно критиковала президента Филиппин, в том числе за неудачную войну с наркотиками в стране. В 2020 году журналистку осудили по делу о клевете в интернете за публикацию расследования о местном бизнесмене. Причём статью опубликовали раньше, чем закон о «киберпреступлениях» вступил в силу — но власти увеличили срок давности по таким делам.

Журналисты и оппозиционеры называют дело Рессе покушением на свободу слова и преследованием независимой журналистики.

Юрий Сафронов обозреватель «Новой газеты», редактор книги «Анна Политковская. ЗА ЧТО», журналист RFI

Дмитрий Муратов-лауреат Нобелевской премии мира: безукоризненно своевременное решение. В год, когда «социальный класс» журналистов на официальном уровне признают в России «вражеско-иноагентским». В 15 годовщину убийства [журналистки «Новой газеты»] Анны Политковской, когда наступил «срок давности» преступления, и теперь только известный слепой беспристрастностью и страстной исполнительностью суд сможет решать — привлекать ли заказчика когда-нибудь к ответственности. При том, что он наверняка известен и следственным органам, и всем «кому надо» на самом-самом верху. Убийство было совершено при активном участии милиционеров и спецслужбистов, а следы ведут в Чечню, но заказчика по-прежнему «ищут».

Убийство [правозащитницы] Натальи Эстемировой (2009 год) не расследовано даже на уровне исполнителей. даже на уровне исполнителей. Как и отравление [журналиста «Новой газеты»] Юрия Щекочихина (2003 год). Заказчик убийства [журналиста «Новой газеты»] Игоря Домникова (2000 год) дождался истечения «срока давности». В 2009 году убили [адвоката] Станислава Маркелова и [внештатную журналистку «Новой газеты»] Анастасию Бабурову. И, кажется, только здесь, с оговорками удалось добиться ответственности главных виновников.

«Ребята, это наша награда, это Игорь, Аня, Юра, Настя, Стас, Наташа. Это мы», — первый ответ Муратова на сегодняшние поздравления в редакции. И сразу – второй: «По нашим коридорам бродят 138 лауреатов Нобелевской».

Это действительно так. Можно начать с майора Вячеслава Измайлова, за несколько лет вытащившего из чеченского плена почти двести человек. Речь не только о журналистах (своих и «не своих»). Последний пример: главред вместе с коллегами пробил указ о создании фонда помощи детям с тяжёлыми заболеваниями. Важнейшее событие для страны.

И сколько таких «акций» и спецпроектов -- в том числе и во время войн -- провела редакция с первого дня создания, с 1993 года. Не сосчитаю оперативно. А как оценить вклад в сохранение в России уничтожаемой нещадно атмосферы деятельного гуманизма, если хотите. Когда мир важнее любой драки, а человек – важнее госзадачи и «высшей целесообразности». Нескучная эта работа продолжается уже три десятилетия, а теперь тем более должна длиться.

И для меня, и для сотен бывших и нынешних коллег из «Новой» работа с Муратовым именно что дар, подарок судьбы. А ему самому – как и всей «Новой» — судьба давно уже подарила место в истории, просто сегодня случилось такое звонкое подтверждение.

Галина Мурсалиева журналистка «Новой газеты», лауреат премии «Золотое перо России» 2020 года

Муратов — редактор газеты, в которой работала Анна Политковская. Он вызволял пленных из Чечни, изменил ситуацию отношения общества к больным СМА (спинально-мышечной атрофией). Он сделал так много, что просто всего не перечислить.

Алексей Полухин журналист и директор «Новой газеты»

Это премия мира, а «Новая газета» всегда была за мир — во время Первой чеченской, Второй чеченской, войны в Донбассе. В этой борьбе за мир были потери — шесть наших коллег погибли при исполнении профессионального долга. И ещё Муратов начал огромную кампанию по спасению детей со СМА, которая закончилась созданием для них фонда «Круг добра».