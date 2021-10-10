Автомобиль с Ксенией Собчак выехал на встречку и попал в ДТП: один человек погиб, телеведущая уехала в аэропорт. Главное Статьи редакции
В соцсетях Собчак критикуют за то, что она покинула место ДТП и не помогла пострадавшим. Сама телеведущая рассказала о сотрясении мозга и заявила, что поможет пострадавшим.
Вечером а 9 октября автомобиль, в котором ехала Ксения Собчак, попал в аварию на трассе между Адлером и Красной Поляной. По предварительным данным, Mercedes S500 с телеведущей во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Собрали главное о ситуации.
В Volkswagen находились три человека: один из них погиб на месте, двое находятся в больнице
Первым о происшествии рассказал телеграм-канал 112 и опубликовал последствия аварии снятые на регистратор.
В Volkswagen находились три человека: водитель (28-летний Роберт Дедян) и две пассажирки (35-летняя Елена Тарасова и 30-летняя Оксана Садовник). В пресс-службе отдела ГИБДД в Сочи сообщили о гибели пассажирки Volkswagen, не уточнив детали.
По данным СМИ, на месте погибла Елена Тарасова. Она вела курсы по растяжке и планировала в ближайшее время возвращаться в Москву к 6-летней дочке. У неё также осталась мама-пенсионерка.
Источник «Интерфакса» и телеграм-канал «112» сообщили, что вторая пассажирка умерла в больнице, но эта информация не подтверждена. По данным телеграм-канала Shot, Оксана Садовник находится в крайне тяжёлом состоянии в больнице.
По данным СМИ, водитель автомобиля Собчак — Олег Цой, сотрудник элитной службы такси
Водитель рассказал Baza, что взял троих пассажиров в Розе Хутор после мероприятия и направился в аэропорт. Цой заявил, что он не узнал телеведущую.
Собчак после аварии уехала в аэропорт на другом автомобиле
По данным РЕН ТВ, Собчак после аварии «почти сразу» пересела в другой автомобиль и уехала с места ДТП. Об этом телеканалу также рассказал водитель Volkswagen.
Телеграм-канал 112 пишет, что пострадавшим помогали проезжающие очевидцы, «а Собчак пересела в такси и поехала в аэропорт, так как опаздывала на самолёт, который должен был вылететь в 22:20 (авария произошла около 21:00». По данным Baza, водитель Volkswagen во время опроса рассказал, что ему и пассажиркам помогали проезжающие, из автомобиля с Собчак вышли только через пять-десять минут, чтобы пересесть в другой автомобиль.
СМИ опубликовали видео, на котором Собчак заходит в аэропорт через 40 минут после аварии. Телеграм-канал «112» предположил, что Собчак могла опаздывать на самолёт. По данным издания, у телеведущей после отъезда с мероприятия был час до окончания регистрации, а ехать до аэропорта дольше часа.
Собчак подтвердила, что была в автомобиле, а также рассказала о «многочисленных травмах»
Телеведущая пообещала помочь пострадавшим. По её словам, перед тем, как покинуть место ДТП, её директор убедился, что людям в другой машине оказывают помощь.
Этот пост пишу лично я. Сейчас я дома , только оклемалась, у меня сотрясение мозга и многочисленные травмы .
Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди будем связываться с родными.
Я никуда не лечу и не еду .
По аварии.
Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя , конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в зуме и есть запись того,как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда.
У меня сотрясение мозга. У ассистентки тоже. Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину.
Мне предлагали госпитализацию в Сочи моя команда, когда я пришла в себя , было очень плохо . Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела. Сегодня обследование так как ушибы внутренних органов и сотрясение.
Мы уехали на другой машине но предварительно мой директор Кирилл вызвал скорую и сходил посмотреть можем ли мы помочь другой машине. Ими уже занимались люди.
Водитель автомобиля с Собчак признал вину, против него возбудили уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде
В отношении Олега Цоя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). «Причинно-следственная связь очевидна. Дальше уже следствие будет устанавливать степень его вины. Но, опять же, степень зависит от того, какой будет итог по количеству пострадавших», — заявили в прокуратуре.
Телеграм-канал Shot заявил, что на Олеге Цое числится 12 штрафов за нарушение ПДД: минимум половина из них за превышение скорости на 40-60 километров в час. Владелец автомобиля заявил полиции, что это его нарушения, а не Цоя.
Цой заявил, что пассажиры не просили его быстро ехать в аэропорт. Собчак тоже рассказала об этом.
Пользователи твиттера раскритиковали Собчак за то, что она покинула место ДТП и не помогла пострадавшим
Другие пользователи напомнили, что автомобиль не принадлежал Собчак, водитель тоже не работает на неё.
Ну да, конечно не говорила, вызвала такси наугад, а тот погнал как угарелый, прочитав мысли о том, что она опаздывает, и решил благое дело сделать.
Ты думаешь в этом элитном такси работают те, кто не нарушают? Долго бы он там в фирме продержался, если бы отказался нарушать, когда при звонке собчак явно говорила что нужно срочно в аэропорт.
У них там наверняка записи звонков ведутся, но выкладывать никто конечно ничего не будет.
Я ежегодно езжу зимой катать на красную поляну. Там наоборот нужно просить, чтобы не нарушали. Если ты пристегиваешься - тебе говорят "не уважаешь?" или
"ты чего - боишься?" Если едешь на чем то уровня поло/рапид/солярис, то там псевдо кажанными чехлами ещё и фиксатор ремней безопасности закрыты на заднем диване. Это прям жесть. У меня сложилось впечатление, что просто это местная особенность. Никого ни о чем просить не нужно. Сами полетят. И срать там всем на сплошные, обгон перед горкой или поворотом. Просто в этом регионе водят так. У нас не принято любить Собчак, но тут высосали из пальца просто.
Хуйню пишешь. Недавно ехал в обычном экономе от яндекса, где водила поинтересовался, не тороплюсь ли. А я как раз опаздывал на поезд, о чем ему сказал, на что он ответил "ну, постараюсь успеть", и успел.
Собчак вполне могла дать инфу о том, что опаздывает, но это не значит, что она сидит над душой водилы подгоняя, как лошадь беговую
И долго он теперь будет работать в такси, сидя в колонии?
Не надо нести хуйню. Чем больше таксист нарушает, тем больше вероятность, что он потеряет ВУ или попадет в аварию. Очевидно, что в этом случае он будет на себя рассчитывать, а не на помощь фирмы.
Во-вторых, водитель, я повторюсь, сам отвечает за свои поступки. Если не можешь противостоять желанию клиента - лучше не идти на такую работу. Не стоит из людей делать психически больных и внушаемых.
В-третьих, не уверен, что пассажиры элитного такси ценят нарушителей ПДД. Как видно из статьи, это верный путь в травматологию. Так что не надо выдумывать. Деловые люди ценят свое время, в больничке из-за таксиста точно лежать не хотят.
Я конечно все понимаю, но
1. Я как пассажир, водитель которого въебался не обязан оставаться и помогать пострадавшим
2. Это не "водитель Собчак" а "водитель такси, в котором сидела Собчак"
3. Водитель виновен и признает это.
4. Я более чем уверен что пассажир полика не был пристегнут (поправте она вроде сидела на заднем если нет тогда пропускайте этот пункт)
5. Вся эта новость имеет "вес" просто потому, что в такси ехала Собчак, а не Иван из город Тверь.
6. Собчак не должна помогать пострадавшим в ДТП, потому что в нем не виновата, она просто его участница и пострадавшая из-за некачественно предоставленных услуг такси, но что-то мне подсказывает что она сполна выплатит пострадавшим из своего кошелька, будет довольно дешевый пиар для нее.
7. Имхо водилу посадят
Сам был в подобной ситуации. Водитель кого-то смачно подрезал, а я опаздывал на встречу. Не дожидаясь ГАИ, вызвал другое такси и уехал, написав обо всех подробностях случившегося в службу поддержки. Могу ее понять, зачем тратить время и становиться зевакой? Погибших очень жалко, всегда ужасны смерти просто ни с того ни с сего – из-за шального водителя, который мчит по встречке.
Ну если смотреть по факту, то
1) они уже не успевали в аэропорт, водителю была поставлена задача успеть на рейс
2) Собчак сразу пересела в другую машину, наплевав на состояние людей, и потом вбросила инфу о сотрясении(по крайней мере она была в состоянии ходить/пересаживаться /идти на рейс ), что бы смягчить удар по репутации.
Собчак пускай и не имеет прямой вины, но косвенная вина безусловно есть. Она не думала когда еле еле успевала на аэропорт, не думала когда произошла авария, и не думает сейчас -жалкие попытки откупиться и смягчить ситуацию. ред.
1) они уже не успевали в аэропорт, водителю была поставлена задача успеть на рейс
Тупо ничем не подкреплённые домыслы - она говорила что никого не подгоняла, водитель подтвердил.
2) Собчак сразу пересела в другую машину, наплевав на состояние людей, и потом вбросила инфу о сотрясении, что бы смягчить удар по репутации.
Она пассажир, и не была обязана оставаться. Она не врач, не водитель - она просто пассажир такси. Так же про сотряс такой же наброс. Какой удар по репутации, если она в этом ДТП обычная пострадавшая сторона, которая никак не участвовала в этом.
косвенная вина безусловно есть
Да какая, блять, косвенная вина???? Если бы ты попал в такси в аварию - каким боком ты остаёшься, даже косвенно, ответственным за дтп??!
1) С водителем уже договорились , не переживай, всю вину он примет на себя вне зависимости от правды
Как бы вот и тут все ясно:
=>"Телеграм-канал «112» предположил, что Собчак могла опаздывать на самолёт. По данным издания, у телеведущей после отъезда с мероприятия был час до окончания регистрации, а ехать до аэропорта дольше часа."
2) Да, не обязана, но авария видно жёсткая, ты едешь на такси и тут бац, видишь машину в смятку, кровь, крики, а ты -5 минут поглядел и тебя нет. Даже скорой не дождалась, как то противно от такого.
12 превышений на 40-60км/ч и он всё ещё в такси работает и имеет права?
В Норвегии он бы после первого штрафа уже присел бы, и про работу забыл бы.
Сколько людей на дорогах ежедневно умирает, а россиянам всё похуй, главное чтобы нарушать можно было и ездить как уёбок, надеясь что смерть их стороной обойдёт.
Tj такой, бля новость про знаменитость и прошло уже больше 24 часов? Да пофиг! Надо обязательно написать и начать дискус/срач! Новость вообще по факту ни о чем, в день в рашке 30 человек погибают.
"Всего, по данным ГИБДД, в 2020 году на российских дорогах произошло 145 тыс. ДТП, в которых погибли более 16 тыс. человек, еще 183 тыс. были ранены. В первые два месяца 2021 года произошло 17,2 тыс. ДТП, погибли 1,8 тыс. человек. "