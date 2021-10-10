В соцсетях Собчак критикуют за то, что она покинула место ДТП и не помогла пострадавшим. Сама телеведущая рассказала о сотрясении мозга и заявила, что поможет пострадавшим.

8585 просмотров Слушать

Вечером а 9 октября автомобиль, в котором ехала Ксения Собчак, попал в аварию на трассе между Адлером и Красной Поляной. По предварительным данным, Mercedes S500 с телеведущей во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Собрали главное о ситуации.

В Volkswagen находились три человека: один из них погиб на месте, двое находятся в больнице

Первым о происшествии рассказал телеграм-канал 112 и опубликовал последствия аварии снятые на регистратор.

В Volkswagen находились три человека: водитель (28-летний Роберт Дедян) и две пассажирки (35-летняя Елена Тарасова и 30-летняя Оксана Садовник). В пресс-службе отдела ГИБДД в Сочи сообщили о гибели пассажирки Volkswagen, не уточнив детали.

По данным СМИ, на месте погибла Елена Тарасова. Она вела курсы по растяжке и планировала в ближайшее время возвращаться в Москву к 6-летней дочке. У неё также осталась мама-пенсионерка.

Источник «Интерфакса» и телеграм-канал «112» сообщили, что вторая пассажирка умерла в больнице, но эта информация не подтверждена. По данным телеграм-канала Shot, Оксана Садовник находится в крайне тяжёлом состоянии в больнице.

По данным СМИ, водитель автомобиля Собчак — Олег Цой, сотрудник элитной службы такси

Водитель рассказал Baza, что взял троих пассажиров в Розе Хутор после мероприятия и направился в аэропорт. Цой заявил, что он не узнал телеведущую.

Собчак после аварии уехала в аэропорт на другом автомобиле

По данным РЕН ТВ, Собчак после аварии «почти сразу» пересела в другой автомобиль и уехала с места ДТП. Об этом телеканалу также рассказал водитель Volkswagen.

Телеграм-канал 112 пишет, что пострадавшим помогали проезжающие очевидцы, «а Собчак пересела в такси и поехала в аэропорт, так как опаздывала на самолёт, который должен был вылететь в 22:20 (авария произошла около 21:00». По данным Baza, водитель Volkswagen во время опроса рассказал, что ему и пассажиркам помогали проезжающие, из автомобиля с Собчак вышли только через пять-десять минут, чтобы пересесть в другой автомобиль.

СМИ опубликовали видео, на котором Собчак заходит в аэропорт через 40 минут после аварии. Телеграм-канал «112» предположил, что Собчак могла опаздывать на самолёт. По данным издания, у телеведущей после отъезда с мероприятия был час до окончания регистрации, а ехать до аэропорта дольше часа.

Собчак подтвердила, что была в автомобиле, а также рассказала о «многочисленных травмах»

Телеведущая пообещала помочь пострадавшим. По её словам, перед тем, как покинуть место ДТП, её директор убедился, что людям в другой машине оказывают помощь.

Ксения Собчак

Этот пост пишу лично я. Сейчас я дома , только оклемалась, у меня сотрясение мозга и многочисленные травмы .

Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди будем связываться с родными.

Я никуда не лечу и не еду .

По аварии.

Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя , конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в зуме и есть запись того,как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда.

У меня сотрясение мозга. У ассистентки тоже. Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину.

Мне предлагали госпитализацию в Сочи моя команда, когда я пришла в себя , было очень плохо . Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела. Сегодня обследование так как ушибы внутренних органов и сотрясение.

Мы уехали на другой машине но предварительно мой директор Кирилл вызвал скорую и сходил посмотреть можем ли мы помочь другой машине. Ими уже занимались люди.

Водитель автомобиля с Собчак признал вину, против него возбудили уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде

В отношении Олега Цоя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). «Причинно-следственная связь очевидна. Дальше уже следствие будет устанавливать степень его вины. Но, опять же, степень зависит от того, какой будет итог по количеству пострадавших», — заявили в прокуратуре.

Телеграм-канал Shot заявил, что на Олеге Цое числится 12 штрафов за нарушение ПДД: минимум половина из них за превышение скорости на 40-60 километров в час. Владелец автомобиля заявил полиции, что это его нарушения, а не Цоя.

Цой заявил, что пассажиры не просили его быстро ехать в аэропорт. Собчак тоже рассказала об этом.

Никто меня не просил, пассажиры ехали, занимались своими делами. Я обгонял впереди идущую машину. Она ускорялась – я за ней, но она начала притормаживать. И чтобы избежать столкновения, надавил на тормоз после поворота и машину занесло. Не справился с управлением. Олег Цой водитель автомобиля с Собчак

Пользователи твиттера раскритиковали Собчак за то, что она покинула место ДТП и не помогла пострадавшим

ЯR @Hypecoum_ Ксения Собчак покинула место смертельного ДТП потому что очень занятая дама. Отнеситесь с пониманием. Ей интервью у очередного маньяка взять нужно срочно было.

Сверх Держава #FreeNavalny @SverhDerjava Водитель Ксении Собчак выехал на встречку и уебал машину, в результате чего погибли 2 человека. Ксения просто пересела в другой авто и уехала в аэропорт.

Хочу напомнить, что это тот самый человек, который шел в президенты РФ, тот самый, которого поддержал Ходорковский

Вашингтонский Обком @_Fashington В Сочи Mercedes, в котором ехала журналистка Ксения Собчак, попал в ДТП, в результате которого погибла женщина. После аварии Собчак пересела в такси и уехала в аэропорт.



В этом эпизоде описаны взаимоотношения россиян между собой

Вестник психиатрии @psycho_vesti Боярыня Собчак не собрала вовремя свои чемоданы и опаздывала, вот и повелела кучеру поспешать, наплевав на правила. В итоге, люди погибли, водителю грозит суд, а боярыня даже не задержалась на месте аварии, пересела в другое авто и улетела. Эти люди постоянно думают только о вас!

Большой Черный Крыс @blackyspeak Mercedes К. Собчак, совершая обгон по встречке совершил лобовое столкновение. Пассажирка Polo скончалась, водитель и другая женщина в тяжелом состоянии. После ДТП, не вызывая скорую и полицию, Собчак с охраной и помощниками пересела в другую машину и сбежала с места аварии.

Другие пользователи напомнили, что автомобиль не принадлежал Собчак, водитель тоже не работает на неё.

Олег Козырев @oleg_kozyrev Страшная авария в Сочи. И зря в данном случае некоторые хейтят Собчак. Это ж не ее машина, не она вела и не ее личный водитель.

Это как если бы таксист с вами на заднем сидении в аварию попал (а мы знаем, как отвратительно водят таксисты).

ПЕлена @helensmail559 Собчак конечно неподсудна, не она была за рулём,а что плевать она хотела на ПДД, и что ей безразличны люди, к делу не пришьешь, но вот ненависть к себе она получит в полном объёме, допрыгалась сволочь,самое лучшее для этой стервы смотаться из страны и надолго

Алексей Сотник @somsok5412 По справедливости, Собчак вообще ни в чём не виновата! Машина - такси наёмная с водителем! Решение всегда принимает водитель! Собчак сама пострадала! Виноват водитель, однозначно! Что с этической стороны дела, то Собчак собирается созвонится с родственниками погибших!

Хуцпа И Гевалт @blacknapalm75 Мне не нравится Собчак, но тут ее за уши притянуть вряд ли получится.

Ну, была в машине, водитель которой совершил ДТП.

Чего обрадовались?