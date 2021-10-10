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Артём Мазанов

Автомобиль с Ксенией Собчак выехал на встречку и попал в ДТП: один человек погиб, телеведущая уехала в аэропорт. Главное Статьи редакции

В соцсетях Собчак критикуют за то, что она покинула место ДТП и не помогла пострадавшим. Сама телеведущая рассказала о сотрясении мозга и заявила, что поможет пострадавшим.

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8585 просмотров

Вечером а 9 октября автомобиль, в котором ехала Ксения Собчак, попал в аварию на трассе между Адлером и Красной Поляной. По предварительным данным, Mercedes S500 с телеведущей во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Собрали главное о ситуации.

В Volkswagen находились три человека: один из них погиб на месте, двое находятся в больнице

Первым о происшествии рассказал телеграм-канал 112 и опубликовал последствия аварии снятые на регистратор.

В Volkswagen находились три человека: водитель (28-летний Роберт Дедян) и две пассажирки (35-летняя Елена Тарасова и 30-летняя Оксана Садовник). В пресс-службе отдела ГИБДД в Сочи сообщили о гибели пассажирки Volkswagen, не уточнив детали.

По данным СМИ, на месте погибла Елена Тарасова. Она вела курсы по растяжке и планировала в ближайшее время возвращаться в Москву к 6-летней дочке. У неё также осталась мама-пенсионерка.

Источник «Интерфакса» и телеграм-канал «112» сообщили, что вторая пассажирка умерла в больнице, но эта информация не подтверждена. По данным телеграм-канала Shot, Оксана Садовник находится в крайне тяжёлом состоянии в больнице.

По данным СМИ, водитель автомобиля Собчак — Олег Цой, сотрудник элитной службы такси

Водитель рассказал Baza, что взял троих пассажиров в Розе Хутор после мероприятия и направился в аэропорт. Цой заявил, что он не узнал телеведущую.

Собчак после аварии уехала в аэропорт на другом автомобиле

По данным РЕН ТВ, Собчак после аварии «почти сразу» пересела в другой автомобиль и уехала с места ДТП. Об этом телеканалу также рассказал водитель Volkswagen.

Телеграм-канал 112 пишет, что пострадавшим помогали проезжающие очевидцы, «а Собчак пересела в такси и поехала в аэропорт, так как опаздывала на самолёт, который должен был вылететь в 22:20 (авария произошла около 21:00». По данным Baza, водитель Volkswagen во время опроса рассказал, что ему и пассажиркам помогали проезжающие, из автомобиля с Собчак вышли только через пять-десять минут, чтобы пересесть в другой автомобиль.

СМИ опубликовали видео, на котором Собчак заходит в аэропорт через 40 минут после аварии. Телеграм-канал «112» предположил, что Собчак могла опаздывать на самолёт. По данным издания, у телеведущей после отъезда с мероприятия был час до окончания регистрации, а ехать до аэропорта дольше часа.

Собчак подтвердила, что была в автомобиле, а также рассказала о «многочисленных травмах»

Телеведущая пообещала помочь пострадавшим. По её словам, перед тем, как покинуть место ДТП, её директор убедился, что людям в другой машине оказывают помощь.

Ксения Собчак 

Этот пост пишу лично я. Сейчас я дома , только оклемалась, у меня сотрясение мозга и многочисленные травмы .

Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди будем связываться с родными.

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Я никуда не лечу и не еду .

По аварии.

Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя , конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в зуме и есть запись того,как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда.

У меня сотрясение мозга. У ассистентки тоже. Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину.

Мне предлагали госпитализацию в Сочи моя команда, когда я пришла в себя , было очень плохо . Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела. Сегодня обследование так как ушибы внутренних органов и сотрясение.

Мы уехали на другой машине но предварительно мой директор Кирилл вызвал скорую и сходил посмотреть можем ли мы помочь другой машине. Ими уже занимались люди.

Водитель автомобиля с Собчак признал вину, против него возбудили уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде

В отношении Олега Цоя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). «Причинно-следственная связь очевидна. Дальше уже следствие будет устанавливать степень его вины. Но, опять же, степень зависит от того, какой будет итог по количеству пострадавших», — заявили в прокуратуре.

Телеграм-канал Shot заявил, что на Олеге Цое числится 12 штрафов за нарушение ПДД: минимум половина из них за превышение скорости на 40-60 километров в час. Владелец автомобиля заявил полиции, что это его нарушения, а не Цоя.

Цой заявил, что пассажиры не просили его быстро ехать в аэропорт. Собчак тоже рассказала об этом.

Никто меня не просил, пассажиры ехали, занимались своими делами. Я обгонял впереди идущую машину. Она ускорялась – я за ней, но она начала притормаживать. И чтобы избежать столкновения, надавил на тормоз после поворота и машину занесло. Не справился с управлением.

Олег Цой
водитель автомобиля с Собчак

Пользователи твиттера раскритиковали Собчак за то, что она покинула место ДТП и не помогла пострадавшим

ЯR @Hypecoum_
Ксения Собчак покинула место смертельного ДТП потому что очень занятая дама. Отнеситесь с пониманием. Ей интервью у очередного маньяка взять нужно срочно было.
Сверх Держава #FreeNavalny @SverhDerjava
Водитель Ксении Собчак выехал на встречку и уебал машину, в результате чего погибли 2 человека. Ксения просто пересела в другой авто и уехала в аэропорт.
Хочу напомнить, что это тот самый человек, который шел в президенты РФ, тот самый, которого поддержал Ходорковский
Вашингтонский Обком @_Fashington
В Сочи Mercedes, в котором ехала журналистка Ксения Собчак, попал в ДТП, в результате которого погибла женщина. После аварии Собчак пересела в такси и уехала в аэропорт.

В этом эпизоде описаны взаимоотношения россиян между собой
Вестник психиатрии @psycho_vesti
Боярыня Собчак не собрала вовремя свои чемоданы и опаздывала, вот и повелела кучеру поспешать, наплевав на правила. В итоге, люди погибли, водителю грозит суд, а боярыня даже не задержалась на месте аварии, пересела в другое авто и улетела. Эти люди постоянно думают только о вас!
Большой Черный Крыс @blackyspeak
Mercedes К. Собчак, совершая обгон по встречке совершил лобовое столкновение. Пассажирка Polo скончалась, водитель и другая женщина в тяжелом состоянии. После ДТП, не вызывая скорую и полицию, Собчак с охраной и помощниками пересела в другую машину и сбежала с места аварии.

Другие пользователи напомнили, что автомобиль не принадлежал Собчак, водитель тоже не работает на неё.

Олег Козырев @oleg_kozyrev
Страшная авария в Сочи. И зря в данном случае некоторые хейтят Собчак. Это ж не ее машина, не она вела и не ее личный водитель.
Это как если бы таксист с вами на заднем сидении в аварию попал (а мы знаем, как отвратительно водят таксисты).
ПЕлена @helensmail559
Собчак конечно неподсудна, не она была за рулём,а что плевать она хотела на ПДД, и что ей безразличны люди, к делу не пришьешь, но вот ненависть к себе она получит в полном объёме, допрыгалась сволочь,самое лучшее для этой стервы смотаться из страны и надолго
Алексей Сотник @somsok5412
По справедливости, Собчак вообще ни в чём не виновата! Машина - такси наёмная с водителем! Решение всегда принимает водитель! Собчак сама пострадала! Виноват водитель, однозначно! Что с этической стороны дела, то Собчак собирается созвонится с родственниками погибших!
Хуцпа И Гевалт @blacknapalm75
Мне не нравится Собчак, но тут ее за уши притянуть вряд ли получится.
Ну, была в машине, водитель которой совершил ДТП.
Чего обрадовались?
swetlana chromowskaja @chromowskaja
наблюдаю сейчас как общественность пытается сделать из Собчак второго Ефремова, и даже хуже, хотя та не то чтобы не была пьяной, а даже не была за рулëм.

поразительно.

#новости #происшествия #соцсети #резонанс

148 148 комментариев
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148 комментариев
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FOX

Если бы я ехал на такси (как пассажир), а таксист попал в аварию, то я навряд ли бы остался помогать.

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81
Виталий Лановой

Я бы помог, однажды накладывал жгут и шину на ногу парню на трассе. Это случай когда никого рядом нет. А так ты просто будешь стоять в толпе и глазеть. ред.

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29
Сталин спас Россию

Если никого больше рядом нет, а пострадавшие тяжёлые, то хз, может даже помог бы. Но у меня со скиллами первой помощи очень плохо, может и побоялся бы помогать.

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6
8 комментариев
FOX

да, не стал бы даже стоять, первое я боюсь вида крови, второе не умею в реанимацию

Ответить
1
14 комментариев
некипишуй

ты бы помог если был в состоянии

Ответить
1
Алексей Егоров

Сама луяшая помощь, это вызвать скорую. Ояень часто помогающие при ДТП делают из человека инвалида. Да и как она поможет, если у ней самой сотряс, дело ночью, я не уверен что она вобще понимала что происходит.

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6
Леха

Так весь резонанс из-за того, что Ксюшадь связана с Кремлём и оказалась участницей аварии. Повод побугуртить и приплести сами знаете кого ред.

Ответить
4
Железнодорожный Никита

или устроить Ефремов-2

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2
2 комментария
некипишуй
Ответить
2
Osuzhdau

Твою мать?

Ответить
0
Barboza

Это плохо говорит о тебе, как о человеке.

Ответить
–1
styll

Ну, ты и урод, конченый. И тебя ещё и плюсуют

Ответить
–1
Алексей Медведев

Прости, но ты мудак.

Ответить
–3
Дмитрий Семёнов

У нее сотрясение мозга, ей самой нужна была помощь. Поэтому ее быстро и увезли. "Кремлеботы" уже не знают, до чего бы еще докопаться.

Ответить
–2
Директор интернета

В смысле кремлеботы?
Собчак же главный кремлебот тут.

Ответить
0
некипишуй

а если бы она попала в дтп в маршрутке или автобусе, ей надо было до конца следствия не выходить из него?

Ответить
51
Максим Грандов

Причём здесь это?

Ответить
–4
некипишуй

упрекают ее в том что она из одного такси пересела в другое и уехала с места дтп, хотя она сама пострадавшая сторона

Ответить
23
31 комментарий
Дмитрий Оверчук

ред.

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40
stikerman

Приходите попозже. Комменты еще не настоялись.

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10
Огненный парфюмер

Она-то в чём виновата, очередные поехавшие в твиттере развонялись ред.

Ответить
36
FOX

охраната в основном, ну и госсми

Ответить
0
Osuzhdau

В том что она Ксения Собчак

Ответить
0
Киевский Влад

Почему твиттерские не бросили все и не выехали на помощь пострадавшим?

Ответить
18
Огненный парфюмер

Потому что

Ответить
32
Osuzhdau

к больнице даже я бы пошел

Ответить
–1
1 комментарий
Osuzhdau

Почему ты постоянно пишешь тупую хуйню?

Ответить
–6
Киевский Влад

Блять я в голос проиграл.

Ответить
19
3 комментария
некипишуй

выйти из зоны комфорта? да щас!!!!

Ответить
–1
Зянон

Хер знает, говорила ли Собчак водила ехать быстрее или нет. Но за безопасность отвечает водитель, а не пассажир. Так что ответственность на нем. Тем более, что это какая-то элитная служба такси, там, уверен, постоянно какие-то бояре ездят.

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22
Victor Ganin

Ну да, конечно не говорила, вызвала такси наугад, а тот погнал как угарелый, прочитав мысли о том, что она опаздывает, и решил благое дело сделать.
Ты думаешь в этом элитном такси работают те, кто не нарушают? Долго бы он там в фирме продержался, если бы отказался нарушать, когда при звонке собчак явно говорила что нужно срочно в аэропорт.
У них там наверняка записи звонков ведутся, но выкладывать никто конечно ничего не будет.

Ответить
–6
Долинин Николай

Я ежегодно езжу зимой катать на красную поляну. Там наоборот нужно просить, чтобы не нарушали. Если ты пристегиваешься - тебе говорят "не уважаешь?" или
"ты чего - боишься?" Если едешь на чем то уровня поло/рапид/солярис, то там псевдо кажанными чехлами ещё и фиксатор ремней безопасности закрыты на заднем диване. Это прям жесть. У меня сложилось впечатление, что просто это местная особенность. Никого ни о чем просить не нужно. Сами полетят. И срать там всем на сплошные, обгон перед горкой или поворотом. Просто в этом регионе водят так. У нас не принято любить Собчак, но тут высосали из пальца просто.

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10
Vadim Nemnasev

Хуйню пишешь. Недавно ехал в обычном экономе от яндекса, где водила поинтересовался, не тороплюсь ли. А я как раз опаздывал на поезд, о чем ему сказал, на что он ответил "ну, постараюсь успеть", и успел.
Собчак вполне могла дать инфу о том, что опаздывает, но это не значит, что она сидит над душой водилы подгоняя, как лошадь беговую

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5
9 комментариев
Зянон

И долго он теперь будет работать в такси, сидя в колонии?
Не надо нести хуйню. Чем больше таксист нарушает, тем больше вероятность, что он потеряет ВУ или попадет в аварию. Очевидно, что в этом случае он будет на себя рассчитывать, а не на помощь фирмы.
Во-вторых, водитель, я повторюсь, сам отвечает за свои поступки. Если не можешь противостоять желанию клиента - лучше не идти на такую работу. Не стоит из людей делать психически больных и внушаемых.
В-третьих, не уверен, что пассажиры элитного такси ценят нарушителей ПДД. Как видно из статьи, это верный путь в травматологию. Так что не надо выдумывать. Деловые люди ценят свое время, в больничке из-за таксиста точно лежать не хотят.

Ответить
2
1 комментарий
некипишуй

позорище ридовка - не читайте больше этот мусорный тг канал

Ответить
9
Государственный паук например

Всю жизнь так делал и всем советую

Ответить
1
Mikhail Dragunov

Нах тут это с пометкой молния? Совсем ёбнулись уже чтоль?

Ответить
8
Osuzhdau

@Сергей Звезда

Ответить
0
Osuzhdau

К ответу

Ответить
–1
3 комментария
Black Bird

Те кто с факелами - дайте пройти людям с вилами вперёд, а то им ничего не видно

Ответить
8
Павел Каташев

Я конечно все понимаю, но
1. Я как пассажир, водитель которого въебался не обязан оставаться и помогать пострадавшим
2. Это не "водитель Собчак" а "водитель такси, в котором сидела Собчак"
3. Водитель виновен и признает это.
4. Я более чем уверен что пассажир полика не был пристегнут (поправте она вроде сидела на заднем если нет тогда пропускайте этот пункт)
5. Вся эта новость имеет "вес" просто потому, что в такси ехала Собчак, а не Иван из город Тверь.
6. Собчак не должна помогать пострадавшим в ДТП, потому что в нем не виновата, она просто его участница и пострадавшая из-за некачественно предоставленных услуг такси, но что-то мне подсказывает что она сполна выплатит пострадавшим из своего кошелька, будет довольно дешевый пиар для нее.
7. Имхо водилу посадят

Ответить
7
sf

Что за тема «сижу на заднем, можно не пристёгиваться». Там уебет точно также как и спереди

Ответить
0
ɔɥǝloʍǝǝʞ

Сотряс+шок. Чем она должна была помочь? Собчак тот еще человек, конечно, но чисто человечески ее понять можно

Ответить
6
Владимир Керенский

Тем более вообще непонятно, чем она собственно должна была помогать. Раздвигать врачей и лезть искусственное дыхание делать что-ль?

Ответить
3
Владимир Керенский

Уверен, если бы она осталась на месте ДТП, ровно те же люди ныли бы, что блядина красуется под камерами и хайпует на месте аварии

Ответить
6
Олег Иванов

Зачем вечно мнение этой твиттерской шушеры сюда несут, кто-то может объяснить?

Ответить
6
stikerman

Название сайта посмотри

Ответить
0
Василий Назаров

Твиттер Жорнал же

Ответить
0
Ненужный дым

Мерседес эс 666

Ответить
6
Болезненный рак

Интересно, а вот те, кто сейчас пишет
Да по-любому это Собчак приказала ему по встречке обгонять, линчевать еë

это те же самые люди, которые в новостях про MeToo пишут
Как же задолбала эта кансел культура, а как же презумпция невиновности???

или всë-таки нет?

Ответить
4
Владимир Керенский

это ж твиттеряне, они еле успевают стрелочку поворачивать по 10 раз на дню

Ответить
0
Andrey Svetlov

Сам был в подобной ситуации. Водитель кого-то смачно подрезал, а я опаздывал на встречу. Не дожидаясь ГАИ, вызвал другое такси и уехал, написав обо всех подробностях случившегося в службу поддержки. Могу ее понять, зачем тратить время и становиться зевакой? Погибших очень жалко, всегда ужасны смерти просто ни с того ни с сего – из-за шального водителя, который мчит по встречке.

Ответить
4
Роман Александров

Цой жив

Ответить
1
FOX

было

Ответить
0
stikerman

А если она не умеет оказывать первую помощь? Можно и хуже сделать. Твитер как всегда, порвался не выяснив ничего. ред.

Ответить
3
ну и в чем он не прав

цой жив...

Ответить
0
Главный томагавк_два

Ни одна собчак не пострадала

Ответить
0
робот-бёрдвотчер

Твиты ботов-то зачем постите?

Ответить
1
Илья Маленко

Ну если смотреть по факту, то
1) они уже не успевали в аэропорт, водителю была поставлена задача успеть на рейс
2) Собчак сразу пересела в другую машину, наплевав на состояние людей, и потом вбросила инфу о сотрясении(по крайней мере она была в состоянии ходить/пересаживаться /идти на рейс ), что бы смягчить удар по репутации.

Собчак пускай и не имеет прямой вины, но косвенная вина безусловно есть. Она не думала когда еле еле успевала на аэропорт, не думала когда произошла авария, и не думает сейчас -жалкие попытки откупиться и смягчить ситуацию. ред.

Ответить
–1
Ужасный микрофон

1) они уже не успевали в аэропорт, водителю была поставлена задача успеть на рейс

Тупо ничем не подкреплённые домыслы - она говорила что никого не подгоняла, водитель подтвердил.
2) Собчак сразу пересела в другую машину, наплевав на состояние людей, и потом вбросила инфу о сотрясении, что бы смягчить удар по репутации.

Она пассажир, и не была обязана оставаться. Она не врач, не водитель - она просто пассажир такси. Так же про сотряс такой же наброс. Какой удар по репутации, если она в этом ДТП обычная пострадавшая сторона, которая никак не участвовала в этом.
косвенная вина безусловно есть

Да какая, блять, косвенная вина???? Если бы ты попал в такси в аварию - каким боком ты остаёшься, даже косвенно, ответственным за дтп??!

Ответить
1
Илья Маленко

1) С водителем уже договорились , не переживай, всю вину он примет на себя вне зависимости от правды
Как бы вот и тут все ясно:
=>"Телеграм-канал «112» предположил, что Собчак могла опаздывать на самолёт. По данным издания, у телеведущей после отъезда с мероприятия был час до окончания регистрации, а ехать до аэропорта дольше часа."
2) Да, не обязана, но авария видно жёсткая, ты едешь на такси и тут бац, видишь машину в смятку, кровь, крики, а ты -5 минут поглядел и тебя нет. Даже скорой не дождалась, как то противно от такого.

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0
1 комментарий
Alex Baystruykin

Так она не успевала или ехала, попала в аварию, прождала сколько то другую машину, доехала в ней и все равно успела?

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1
Незаконный Илья

Ссылку в начале мог бы на меня поставить.

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–3
Артём Мазанов

поменял твой заг и дал ссылку

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1
Fenrir784

Один человек погиб

Блин, точно не Собчак

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–1
Victor Ganin

12 превышений на 40-60км/ч и он всё ещё в такси работает и имеет права?
В Норвегии он бы после первого штрафа уже присел бы, и про работу забыл бы.
Сколько людей на дорогах ежедневно умирает, а россиянам всё похуй, главное чтобы нарушать можно было и ездить как уёбок, надеясь что смерть их стороной обойдёт.

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0
Влад Попов

Телеграм-канал Shot заявил, что на Олеге Цое числится 12 штрафов за нарушение ПДД: минимум половина из них за превышение скорости на 40-60 километров в час. Владелец автомобиля заявил полиции, что это его нарушения, а не Цоя.

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0
Закомплексованная Душа

Пора...

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0
ред.

. ред.

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0
Artem Busse

На этой дороге рано или поздно это должно было случится. То, что это случилось с Собчак - просто придало шума. Там постоянно все друг друга обгоняют по встречке и вообще ездят, как пойдёт. Сколько раз ездил там, когда бывал в Сочи.

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0
Andy Rorsha

Не таблоид.

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Дмитрий Шалатонов

Телеведущая,правда? Обещала помочь и ? Хороший учитель был у неё в окружении.

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0
Alex Baystruykin

Особенно умилило шестьдесят комментов в тви с шутками про сотрясение мозга. Так как это были комменты под новостью от Новой газеты, они все-таки не все были посвящены этой шутке. Еще примерно три выводили связь новости с нобелевской премией мира.

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0
ildar shagidullin

Tj такой, бля новость про знаменитость и прошло уже больше 24 часов? Да пофиг! Надо обязательно написать и начать дискус/срач! Новость вообще по факту ни о чем, в день в рашке 30 человек погибают.
"Всего, по данным ГИБДД, в 2020 году на российских дорогах произошло 145 тыс. ДТП, в которых погибли более 16 тыс. человек, еще 183 тыс. были ранены. В первые два месяца 2021 года произошло 17,2 тыс. ДТП, погибли 1,8 тыс. человек. "

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Сумасшедший паук например

Артём, я запуталась

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–1
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