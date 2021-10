{"items":[{"comment_id":6496190,"subsite_id":232504,"user_id":276179,"type":"comment_add","id":6496190,"hash":"f577ceaccd2805bb4ca55aba7ce663d2","date":1634505201,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/457228?comment=6496190","text":"\u0410 \u0438 \u0434\u0430 \u043b\u0430\u0439\u043a\u0438 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a \u0436\u0435 \u0443\u0431\u0440\u0430\u043b\u0438) \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u043f\u043e\u043a\u0430 \u043d\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0434\u0451\u0448\u044c \u043f\u043e \u0442\u0432\u0438\u0442\u0443 \u043d\u0435 \u0443\u0437\u043d\u0430\u0435\u0448\u044c \u043d\u0430\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043e\u043d \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u0435\u043d. \u041a\u0430\u043a \u0434\u0443\u043c\u0430\u0435\u0442\u0435 \u0437\u0430\u0447\u0435\u043c? \u0410 \u043c\u043d\u043e\u0433\u0438\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0445\u043e\u0434\u044f\u0442 \u043f\u043e \u0442\u0432\u0438\u0442\u0430\u043c \u043e\u0442\u0441\u044e\u0434\u0430? \u0410 \u043a\u0430\u043a \u0447\u0430\u0441\u0442\u043e? \u0422\u043e-\u0442\u043e \u0436\u0435","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":276179,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/276179-ditkovskiy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c00e7dcc-171f-5ddb-88ee-9782f21891cd\/","name":"\u0414\u0438\u0442\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u0438\u0439","isVerified":false},"content":{"id":457228,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/457228","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6496203,"subsite_id":232504,"user_id":319916,"type":"comment_add","id":6496203,"hash":"7dc31b8318f4b848055b562c9df1d3a9","date":1634505358,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/457228?comment=6496203","text":"\u041d\u0443 \u0432\u043e\u0442 \u0434\u0430, \u0437\u0430\u043c\u0435\u0447\u0430\u043b \u0447\u0442\u043e \"\u0431\u043e\u0442\" \u043f\u0440\u0438\u043d\u043e\u0441\u0438\u0442 \u043a\u0430\u043a\u0438\u0445-\u0442\u043e \u043d\u043e\u043d\u0435\u0439\u043c\u043e\u0432 \u0441 5 \u043b\u0430\u0439\u043a\u0430\u043c\u0438, \u0434\u0443\u043c\u0430\u043b \u0435\u0449\u0435 \u0447\u0442\u043e \u0437\u0430 \u0435\u0431\u0430\u043d\u0430\u0442\u044b \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0430\u043b\u0433\u043e\u0440\u0438\u0442\u043c \u043d\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u043b\u0438.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":319916,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/319916-transgendolet","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ad00f1fa-e385-dc7c-5831-507a8f930d58\/","name":"\u0422\u0440\u0430\u043d\u0441\u0433\u0435\u043d\u0434\u043e\u043b\u0451\u0442","isVerified":false},"content":{"id":457228,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/457228","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6496209,"subsite_id":245416,"user_id":387089,"type":"comment_add","id":6496209,"hash":"d76221602fae921a955863f044a8c117","date":1634505418,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/457153-rossiyskaya-komanda-team-spirit-vyigrala-the-international-krupneyshiy-kibersportivnyy-turnir-po-dota-2?comment=6496209","text":"\"\u041d\u0435\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043d\u0435! \u043a\u0438\u0431\u0435\u0440\u0441\u043f\u043e\u0440\u0441\u0442\u043c\u0435\u043d\u044b \u043f\u043e 40 \u043c\u043b\u043d \u0434\u043e\u043b\u043b\u0430\u0440\u043e\u0432 \u0432 \u0433\u043e\u0434 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u044e\u0442\"



\u0430 \u043d\u0435\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u044e\u0442","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":387089,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/387089-nekipishuy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4e3fa653-4c0c-54d1-89c3-4883d5c02662\/","name":"\u043d\u0435\u043a\u0438\u043f\u0438\u0448\u0443\u0439","isVerified":false},"content":{"id":457153,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/457153-rossiyskaya-komanda-team-spirit-vyigrala-the-international-krupneyshiy-kibersportivnyy-turnir-po-dota-2","title":"\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0430\u044f \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0430 Team Spirit \u0432\u044b\u0438\u0433\u0440\u0430\u043b\u0430 The International \u2014 \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u0435\u0439\u0448\u0438\u0439 \u043a\u0438\u0431\u0435\u0440\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0439 \u0442\u0443\u0440\u043d\u0438\u0440 \u043f\u043e Dota 2"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6496210,"subsite_id":245416,"user_id":134827,"type":"comment_add","id":6496210,"hash":"243f00c17e510cb4ba16a0909618d6ba","date":1634505421,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/457153-rossiyskaya-komanda-team-spirit-vyigrala-the-international-krupneyshiy-kibersportivnyy-turnir-po-dota-2?comment=6496210","text":"\u0422\u044b \u0447\u0435\u0433\u043e, \u0435\u0431\u0430\u043d\u0443\u0442\u044b\u0439? \u0414\u043b\u044f \u043a\u043e\u0433\u043e 2-3 \u043b\u044f\u043c\u0430 \u0431\u0430\u043a\u0441\u043e\u0432 \u043d\u0435 \u0434\u043e\u0445\u0443\u044f? \u0414\u043b\u044f 0.001% \u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u043d\u0430\u0441\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u044d\u0442\u043e\u0439 \u043f\u043b\u0430\u043d\u0435\u0442\u044b? \u0422\u044b \u043f\u0435\u0440\u0435\u043f\u0443\u0442\u0430\u043b \u0442\u0436 \u0441 \u0447\u0430\u0442\u043e\u043c \u0441 \u0431\u0440\u0430\u0442\u044c\u044f\u043c\u0438 \u0438\u0437 \u043a\u043e\u0440\u043e\u043b\u0435\u0432\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0441\u0435\u043c\u044c\u0438 \u0421\u0430\u0443\u0434\u0438\u0442\u043e\u0432? \u0417\u0430\u0435\u0431\u0430\u043b\u0438 \u043c\u0430\u043c\u043a\u0438\u043d\u044b \u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u044b \u043c\u0430\u043b\u043e\u043b\u0435\u0442\u043d\u0438\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":134827,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/134827-amd","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d6499de7-eafa-8fb8-5e0b-81228d37d9a9\/","name":"amd","isVerified":false},"content":{"id":457153,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/457153-rossiyskaya-komanda-team-spirit-vyigrala-the-international-krupneyshiy-kibersportivnyy-turnir-po-dota-2","title":"\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0430\u044f \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0430 Team Spirit \u0432\u044b\u0438\u0433\u0440\u0430\u043b\u0430 The International \u2014 \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u0435\u0439\u0448\u0438\u0439 \u043a\u0438\u0431\u0435\u0440\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0439 \u0442\u0443\u0440\u043d\u0438\u0440 \u043f\u043e Dota 2"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6496211,"subsite_id":245416,"user_id":395081,"type":"comment_add","id":6496211,"hash":"123bf83c86a74e4bbc56a4377c9a6785","date":1634505437,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/457077-v-tomske-sotrudnika-policii-zaderzhali-za-shantazh-geya?comment=6496211","text":"\u0410 \u043c\u043e\u0433 \u043d\u0435 \u0432\u044b\u0434\u0443\u043c\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0437\u0430\u043a\u043b\u0430\u0434\u0447\u0438\u043a\u043e\u043c \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f, 1 \u0438\u0437 10 \u043b\u043e\u0432\u0438\u0448\u044c \u0434\u043b\u044f \u0441\u0442\u0430\u0442\u0438\u0441\u0442\u0438\u043a\u0438, \u0437\u0430 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435\u0448\u044c (\u043e\u043f\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u043d\u0435\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u043b\u043e\u0432\u0438\u0448\u044c \u0438 \u0431\u0435\u0440\u0435\u0448\u044c \u0441 \u043d\u0438\u0445 \u0432\u0437\u044f\u0442\u043a\u0443).

\u0413\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u043e \u0434\u0430\u043b\u043e \u0441\u0442\u0432\u043e\u043b \u0438 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0443 \u0442\u0430\u043a \u0447\u0442\u043e \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u0434\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0438 \u043d\u0430\u0439\u0434\u0435\u0442\u0441\u044f)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":395081,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/395081-ggg123","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/da64554b-7785-5d42-98ba-cf8afd8b8f4c\/","name":"ggg123","isVerified":false},"content":{"id":457077,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/457077-v-tomske-sotrudnika-policii-zaderzhali-za-shantazh-geya","title":"\u0412 \u0422\u043e\u043c\u0441\u043a\u0435 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u0430 \u043f\u043e\u043b\u0438\u0446\u0438\u0438 \u0437\u0430\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043b\u0438 \u0437\u0430 \u0448\u0430\u043d\u0442\u0430\u0436 \u0433\u0435\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6496221,"subsite_id":245416,"user_id":360044,"type":"comment_add","id":6496221,"hash":"0601c87ca0811a596e8e85ed850e400d","date":1634505586,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/457153-rossiyskaya-komanda-team-spirit-vyigrala-the-international-krupneyshiy-kibersportivnyy-turnir-po-dota-2?comment=6496221","text":"\u041f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c \u0441 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0434\u0451\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f1791070-e2e5-57df-88cd-c9b6aee6881d\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":360044,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/360044-kingofthedivan","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4f7bbfee-7df9-5c9e-b93a-a05a59edbaa0\/","name":"KingOfTheDivan","isVerified":false},"content":{"id":457153,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/457153-rossiyskaya-komanda-team-spirit-vyigrala-the-international-krupneyshiy-kibersportivnyy-turnir-po-dota-2","title":"\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0430\u044f \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0430 Team Spirit \u0432\u044b\u0438\u0433\u0440\u0430\u043b\u0430 The International \u2014 \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u0435\u0439\u0448\u0438\u0439 \u043a\u0438\u0431\u0435\u0440\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0439 \u0442\u0443\u0440\u043d\u0438\u0440 \u043f\u043e Dota 2"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6496225,"subsite_id":245416,"user_id":395081,"type":"comment_add","id":6496225,"hash":"557463af555215f60542c49b739c1dad","date":1634505633,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/457077-v-tomske-sotrudnika-policii-zaderzhali-za-shantazh-geya?comment=6496225","text":"\u0423\u0447\u0438\u0442\u044b\u0432\u0430\u044f \u0447\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0440\u0435\u0434\u043a\u043e \u043d\u0430\u0440\u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u043e\u0432 \u043f\u043e\u0434\u0436\u0438\u0434\u0430\u044e\u0442 \u0438\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u043d\u0430 \u043c\u0435\u0441\u0442\u0435 \u0437\u0430\u043a\u043b\u0430\u0434\u043a\u0438 - \u0434\u0430, \u0434\u0435\u043b\u0430\u044e\u0442, \u0435\u0449\u0435 \u043a\u0430\u043a. \u0412\u0437\u044f\u0442\u043a\u0438 \u0441 \u043d\u0430\u0440\u043a\u043e\u0432 \u0431\u0440\u0430\u0442\u044c \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\u043d\u0430\u044f \u0441\u0445\u0435\u043c\u0430, \u043d\u0435 \u0443\u0434\u0438\u0432\u043b\u044e\u0441\u044c \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043e\u043d\u0438 \u0442\u0430\u043a \u043f\u043e 200+ \u0442\u043e\u043d\u043d \u0432 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446 \u043f\u043e\u0434\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e\u0442, \u0437\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0434\u0443 \u043b\u044e\u0434\u0438 \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u044b \u043e\u0442\u0434\u0430\u0442\u044c \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0435\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":395081,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/395081-ggg123","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/da64554b-7785-5d42-98ba-cf8afd8b8f4c\/","name":"ggg123","isVerified":false},"content":{"id":457077,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/457077-v-tomske-sotrudnika-policii-zaderzhali-za-shantazh-geya","title":"\u0412 \u0422\u043e\u043c\u0441\u043a\u0435 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u0430 \u043f\u043e\u043b\u0438\u0446\u0438\u0438 \u0437\u0430\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043b\u0438 \u0437\u0430 \u0448\u0430\u043d\u0442\u0430\u0436 \u0433\u0435\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6496228,"subsite_id":245416,"user_id":387089,"type":"comment_add","id":6496228,"hash":"6ecc2ca5cab7033299ae126a65bae411","date":1634505684,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/457153-rossiyskaya-komanda-team-spirit-vyigrala-the-international-krupneyshiy-kibersportivnyy-turnir-po-dota-2?comment=6496228","text":"\u0442\u0430\u043a \u043e\u043d \u043c\u0443\u0441\u043e\u0440\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0447\u0442\u043e\u043b\u0438?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":387089,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/387089-nekipishuy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4e3fa653-4c0c-54d1-89c3-4883d5c02662\/","name":"\u043d\u0435\u043a\u0438\u043f\u0438\u0448\u0443\u0439","isVerified":false},"content":{"id":457153,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/457153-rossiyskaya-komanda-team-spirit-vyigrala-the-international-krupneyshiy-kibersportivnyy-turnir-po-dota-2","title":"\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0430\u044f \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0430 Team Spirit \u0432\u044b\u0438\u0433\u0440\u0430\u043b\u0430 The International \u2014 \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u0435\u0439\u0448\u0438\u0439 \u043a\u0438\u0431\u0435\u0440\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0439 \u0442\u0443\u0440\u043d\u0438\u0440 \u043f\u043e Dota 2"},"isAnonymous":false}]}