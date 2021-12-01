Кого в России можно назвать левыми и правыми, отличаются ли они от западных движений и как понять, к кому себя относить.

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Изображение на фоне — агитационный плакат 1919 года Иллюстрация Sovfoto

В рунете только и разговоров, что о «леваках» и «праваках». В твиттере хотя бы раз в неделю начинаются споры то о вакцинации, то о «поттериане» — и обязательно разговор приходит к критике левых или правых взглядов. Во «ВКонтакте» на волне обсуждений появились десятки пабликов с мемами о политических движениях и координатах.

Но вечные споры не только раздражают, но и путают пользователей — многим непонятно, кого сейчас надо называть левым, кого правым, а кого либертарианцем. Каких взглядов надо придерживаться, а что критиковать, чтобы причислить себя к одному из лагерей? Что это вообще за политические координаты и можно ли просто пройти тест, чтобы узнать, кто ты — «левак» или «правак»?

TJ поговорил с политическим философом, «праваком», «леваком» и либертарианцем, чтобы разобраться в куче вопросов о современных российских движениях. А также составил ироничный тест, который (почти) поможет понять — кто же вы.

В сети бесконечно спорят о «леваках» и «праваках» — конфронтация превратилась в мемы и паблики

Понять, когда начались дискуссии «леваках» и «праваках» в твиттере, кажется, невозможно, но в последнее время их стало больше. Споры рождают новости о темах вроде абортов, мигрантов, вакцинации, антиковидных ограничениях или даже книгах «Гарри Поттер».

Если кто-то в твиттере высказывается за введение обязательной вакцинации и QR-кодов, то следующие дни под его публикациями, скорее всего, разгорится дискуссия. Например, появятся комментарии вроде «Леваки продолжают традиции большевиков и поражают людей в правах». Правых же обвиняют в национализме, когда те высказываются против размещения в Москве указателей на таджикском и узбекском языках.

Дискуссии о конкретных темах почти всегда перерастают в споры о том, кто левый, а кто правый. В итоге обсуждения упираются в то, какие убеждения лучше, и кто такие вообще «леваки» и «праваки».

ведьма Илья Харитонов @huliotebenado

- рыночная экономика

- частная собственность

- личные свободы



Левые идеи:

- ГУЛАГ

- репрессии

- ГУЛАГ

- ещё немножечко ГУЛАГа @deehomak Правые идеи:- рыночная экономика- частная собственность- личные свободыЛевые идеи:- ГУЛАГ- репрессии- ГУЛАГ- ещё немножечко ГУЛАГа

почему я не сын тусовочного возраста @kristinaboyar Правые идеи это когда ты сидишь сытый довольный счастливый с деньгами а левые идеи это когда сидишь в гулаге, все правильно?

Кöндратий Кмих @kkkmich71 @LZeyss

Так я вам скажу - левые презирают и ненавидят людей гораздо сильнее правых @red_jihad Левые хотят забрать у людей всё - права, свободы, собственность и передать "доброму" государству. А люди пусть ходят строем с песнями и работают за пайку.Так я вам скажу - левые презирают и ненавидят людей гораздо сильнее правых

Другая часть пользователей твиттера считает, что все споры появляются только потому, что «левакам» и правакам» нечем заняться и у них слишком много свободного времени.

Ruslan Akhmerov @old_sold Уже некоторое время думаю, что постоянно ругающиеся русскоязычные правые/левые, -- это преимущественно студенты и безработные, у которых слишком много лишнего времени и сил. https://twitter.com/RussianMemesLtd/status/1460535057555369985

Есть и те, кто выступает против споров между представителями разных политических взглядов. По их мнению, вносит раздор в общество, которое в нынешних российских реалиях должно сплотиться. Другие уже запутались в определениях и не могут понять, к какому полюсу отнести либертарианство, а к какому фашизм — да и вообще, кто может себя считать «леваком», а кто «праваком».

Алексей Миняйло @alexey_minyaylo Левые или правые?



Юдин сформулировал ответ лучше всех.

Andrei Apanasik 🔪 @Suvitruf Вот есть люди, которые порой интересные вещи пишут, но, вместе с тем, частенько влезают в темы, от которых я стараюсь по возможности держаться в стороне.



Все эти "леваки", "праваки" и прочее. Какие-то срачи и войны на пустом месте, в результате которых никогда ничего хорошего.

Дипмиссия Уругвая @think_not_think Я бесконечно далее от участия в дискурсах «праваки-леваки»



Вообще не понимаю, как может проходить такой срач, когда власть в стране сосредоточена в руках деда-центриста с карманным парламентом.



Любой разделяющий дискурс здесь негативен.

Споры породили аккаунт «Отвратительные левые твиты», авторы которого собирают публикации пользователей, высказывающих левые взгляды. В последнее время в профиле чаще всего публикуют скрины твитов о вакцинации и антиковидных ограничениях — и осуждают их авторов.

Отвратительные левые твиты @levaki_pishut Люди переживают, что не смогут выйти из дома и купить еду без разрешения государства. Вот мрази.

На спорах в твиттере всё не кончается. Вечная дискуссия о «леваках» и «праваках» собирает вокруг себя тысячи людей в пабликах во «ВКонтакте» — зачастую в ироничном ключе.

В сообществе «Мемы для русских», с более чем 100 тысячами подписчиков, публикуют мемы о православии, социалистах, коммунистах, националистах и нацистах. Часто не ясно, какой конкретно позиции придерживаются авторы, так что запутаться в слоях иронии очень легко.

Как правило, левых в мемах представляют либо коммунистами и сталинистами, выступающими за социализм и тоталитаризм, либо «толерантными леваками» с Запада. Правых же представляют борцами за традиции и русскую нацию, в то же время поклоняющихся нацистам и фашистам.

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Самым популярным шаблоном для мемов о политических предпочтениях, кажется, стала схема политических координат. На паблик «Мемы о Политических Координатах» во «ВКонтакте» подписано больше 75 тысяч человек. На схеме четыре квадрата отвечают за определённые политические взгляды, например, либертарианство или соцдемократию.

В мемах фотографии исторических персон, персонажей аниме или высказывания политиков располагают в подходящих, по мнению авторов, квадратах. Например, на картинке о политических взглядах русских писателей Владимира Маяковского поместили в квадрат авторитаризма, Фёдора Достоеского изобразили консерватором, Александра Пушкина — центристом, а Сергея Есенина — соцдемократом.

Многие мемы делают для того, чтобы оскорбить одну из сторон. Например, мем про квадраты как предпочтени в сексе, где в квадрате соцдемократов — полиамория, авторитаризма — БДСМ, консерватизма — миссионерская поза, а у либертарианцев — педофилия.

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Иван Углянский @dbg_nsk политический компас 2021



ну что, твиттерские, в какой квадрант пойдете?

Как работает политический компас, что с ним не так и где на нём российские политики

Начало политическому компасу положили ещё во Франции 18 века. В 1789 году депутаты образованного в результате политического кризиса в стране Учредительного собрания заседали в разных частях помещения. Справа — консерваторы и сторонники сохранения абсолютной монархии, а депутаты слева выступали за перемены, отделение от церкви и лишение абсолютной власти короля Людовика XVI.

Такое распределение на левых и правых по отношению к экономическому строю закрепилось — и до сих пор в некоторых парламентах депутаты сидят так же, как когда-то Учредительное собрание. На первом заседании Государственной думы в 2000 году после отставки Бориса Ельцина депутаты сидели, как во времена французской революции. Слева сидел Григорий Явлинский, а справа — коммунисты, рассказал TJ политический философ Кирилл Мартынов.

Со временем стало ясно, что только эти координаты не способны полностью отразить позицию на государственный строй — нужно также учитывать и взгляды на социальные вопросы. В 1950-е схемы политических координат представили психологи Леонард Фергюсон и Ганс Айзенк. Они складывались из отношения к контролю рождаемости, смертной казни, цензуре, коммунизму, эволюции, закону, патриотизму, вере, содержанию заключённых и войне.

Оси политических координат, выведенных Гансом Айзенком

Диаграмму постепенно меняли, и до сих пор единой схемы политических координат нет: у одних либертарианство сверху, у других снизу, и иногда автократия заменяется, например, национализмом или коммунизмом.

Чтобы самостоятельно определить, к какому полюсу отнести себя, придётся детально разбираться в осях политических координат: знать, каких взглядов придерживаются левые и правые, что поддерживают и против чего выступают либертарианцы и автократы — это сложно и долго. Тем более, если человек не связывает свою жизнь с политикой, и выяснение своей политической позиции — лишь праздный интерес.

Быстро разобраться в этом предлагают разработчики «политического компаса». В 2001 году его создала британская компания Pace News Limited. На сайте politicalcompass.com предлагают выбрать соответствующие своей позиции утверждения, разделённые на шесть тематических блоков.

В первом блоке предлагают выбрать утверждения об отношении к своей стране и миру, например, станете ли вы поддерживать своё государство, если её действия неправильные. Второй блок — экономический — о классах, корпорациях и свободе рынка. В третьей части утверждений говорится о социальных вопросах, например, об отношении к абортам, иммиграции или марихуанне. В «общественном» блоке предлагают выразить своё отношение к терроризму, смертной казни и обязанностям женщины. В пятой части речь идёт о религии и вере, а в шестой — отношениях, браке и сексе.

Стоит ли полагаться на схему политических координат, каких взглядов придерживаются попадающие в разные квадраты и где на координатах расположились Путин, Навальный и российские партии, TJ рассказал политический философ, бывший преподаватель ВШЭ и колумнист «Новой газеты» Кирилл Мартынов.

Кирилл Мартынов политический философ, бывший преподаватель ВШЭ и колумнист «Новой газеты»

Политические координаты не надо воспринимать как реальную карту политических взглядов людей — это визуализация и не более того. При этом у неё есть стандартная интерпретация: горизонтальная ось отвечает за уровень экономических свобод, а вертикальная — за личные.

Чем вы правее по этой оси, тем меньше видите поводов для вмешательства государства в экономику. Даже в той ситуации, когда всё богатство принадлежит одному человеку, вы не видите никаких причин для беспокойства. Чем вы ниже на вертикальной шкале, тем больше противитесь вмешательству в личные свободы людей, например, ограничениям передвижений, визам, контролю сексуальной жизни.

В левом нижнем углу находятся люди, которые выступают за социальную справедливость и личные свободы. Их можно назвать социал-демократами. В мире много режимов, которые такой позиции придерживаются, например, Скандинавия. В таких странах очень высокие налоги, но при этом никто не говорит, кому с кем заниматься сексом;

находятся люди, которые выступают за социальную справедливость и личные свободы. Их можно назвать социал-демократами. В мире много режимов, которые такой позиции придерживаются, например, Скандинавия. В таких странах очень высокие налоги, но при этом никто не говорит, кому с кем заниматься сексом; Находящиеся в левом верхнем углу тоже выступают за социальную справедливость, но и за ограничение личных свобод в угоду родины или коллективных целей. СССР в зависимости от руководителя перебирался внутри этого квадрата на разные позиции. В случае со Сталиным — это претензия на полный контроль над экономикой и личной жизнью людей, то есть крайний левый верхний угол. Во времена Брежнева было полегче. Сейчас такая страна — Северная Корея. Как называть таких людей — проблема, потому что называя их авторитарными левыми, мы будто пытаемся их обидеть, поэтому иногда их называют левыми коммунитаристами;



тоже выступают за социальную справедливость, но и за ограничение личных свобод в угоду родины или коллективных целей. СССР в зависимости от руководителя перебирался внутри этого квадрата на разные позиции. В случае со Сталиным — это претензия на полный контроль над экономикой и личной жизнью людей, то есть крайний левый верхний угол. Во времена Брежнева было полегче. Сейчас такая страна — Северная Корея. Как называть таких людей — проблема, потому что называя их авторитарными левыми, мы будто пытаемся их обидеть, поэтому иногда их называют левыми коммунитаристами; Правый верхний угол — люди, выступающие за экономические свободы, но при этом за регулирование культурной жизни во имя чего-то большого и светлого. Это консерваторы или правые коммунитаристы, выступающие за сохранение сообщества. В пример можно привести политику Дональда Трампа — его позиция лежит примерно в середине квадрата. «Сделаем Америку снова великой», борьба против мигрантов, низкие налоги и процветание бизнеса — консервативные лозунги и ценности. Китай можно расположить ближе к центру горизонтальной оси, но гораздо выше, так как государство вмешивается в индивидуальные свободы жителей;



— люди, выступающие за экономические свободы, но при этом за регулирование культурной жизни во имя чего-то большого и светлого. Это консерваторы или правые коммунитаристы, выступающие за сохранение сообщества. В пример можно привести политику Дональда Трампа — его позиция лежит примерно в середине квадрата. «Сделаем Америку снова великой», борьба против мигрантов, низкие налоги и процветание бизнеса — консервативные лозунги и ценности. Китай можно расположить ближе к центру горизонтальной оси, но гораздо выше, так как государство вмешивается в индивидуальные свободы жителей; Позицию людей в четвёртом квадрате можно с натяжкой назвать либертарианством. Это люди, которые выступают за все виды свободы — социальные, культурные и экономические. Пример мягких праволибералов — Канада, где достаточно низкий уровень вмешательства в экономику, и при этом слабое регулирование социальных свобод.



Куда отнести российские партии? А Навального и Путина?

Политические координаты работают там, где есть длительная традиция парламентаризма и демократии, а у нас, поскольку мы живём в стране, где власть ни разу не сменилась на оппозицию в результате выборов, внутри этих координат есть персонажи, которые одновременно левые и консерваторы.

КПРФ — типичный случай левого верхнего квадрата, а консерваторов правого крыла у нас нет. На центральной оси чуть справа будут «Новые люди» со своей популистской свободолюбивой риторикой. «Яблоко» — умеренные леволибералы. У нас сильно провисает правый нижний сектор, который в твиттерской повестке есть, а в большой политике — нет. Когда-то на это место метил «Союз правых сил», но больше их в политике нет.

«Едро» и Владимир Путин точно располагаются в верхней части схемы, но левые они или правые — сказать трудно. Ради сохранения власти они совмещают черты левой и правой политики в экономике, так что скорее они стоят в середине. Когда нужно — они левые, а когда нужно — правые.

Схема политических координам по цитатам Владимира Жириновского Мем паблика Мемы о Политических Координатах

Алексей Навальный, наверное, сейчас располагается внизу примерно посередине. Но его можно назвать оппортунистом, так как его президентская компания была довольно запутанной: налоги снижаются, коррупционеры «сажаются», приток мигрантов ограничивается. В зависимости от интерпретации его можно называть умеренным левым или умеренным правом, сторонником личных свобод. В этом плане он отзеркаливает власть, находясь внизу по центру.

Чем левые отличаются от правых? А центристы?

Левые выступают за социальные перемены. Они переживают за угнетённых людей, например, бедных, женщин и представителей ЛГБТ-сообщества. Для решения их проблем левые предлагают изменения: повышение налогов, введение гендерных квот и так далее. Ответственное государство может быть хорошим инструментов для таких перемен;

выступают за социальные перемены. Они переживают за угнетённых людей, например, бедных, женщин и представителей ЛГБТ-сообщества. Для решения их проблем левые предлагают изменения: повышение налогов, введение гендерных квот и так далее. Ответственное государство может быть хорошим инструментов для таких перемен; Правые же говорят: оставьте людей в покое, снизьте полномочия власти — ни государство, ни социальные группы не должны диктовать, как нам жить. По их мнению, талантливые и трудолюбивые заработают много денег, если им не мешать. Возможно, они сами решат помочь тем, кому повезло меньше при помощи частной благотворительности. Для правых введение гендерных квот в крупных компаниях, когда им нужно брать в руководители некое количество женщин, выглядит чистым безумием и навязыванием;



же говорят: оставьте людей в покое, снизьте полномочия власти — ни государство, ни социальные группы не должны диктовать, как нам жить. По их мнению, талантливые и трудолюбивые заработают много денег, если им не мешать. Возможно, они сами решат помочь тем, кому повезло меньше при помощи частной благотворительности. Для правых введение гендерных квот в крупных компаниях, когда им нужно брать в руководители некое количество женщин, выглядит чистым безумием и навязыванием; Центристов можно разделить на две группы. В первом случае вы будете за часть личных свобод и против другой части: например, за легализацию лёгких наркотиков, но против огнестрельного оружия. Вторая причина, по которой можно стать центристом — власть. Одно дело ругаться в твиттере и придерживаться чёткой позиции, а совсем другое — когда вы приходите к власти, или вы оппозиционная сила, и вам нужно балансировать общественные интересы.

В России левые были долго были у власти, выступали за радикальные социальные изменения и для государства, и для мира. Поэтому наши левые с одной стороны — наследники большевистского радикализма, а с другой, поскольку многие из них пожилые люди, ностальгирующие по поводу комсомольской молодости, естественным образом стали консерваторами.

Исторически многих людей, которые были против социальных изменений, тянуло в сторону верхнего правого угла, внутри которого есть националисты, фашисты и ультраконсерваторы. Поскольку такие люди яркие и громкие, легко сделать вывод, что любые правые такие, хотя это не так. Националисты бывают разные, но для них всё же характерна риторика культурного консерватизма: есть сильное государство, родина, нация — и ради этого мы должны умереть. На политических координатах такие люди будут находиться в верхней части схемы, и двигаться вправо или влево в зависимости от обстоятельств.

Национал-социализм и итальянский фашизм часто считается левым течением, но левое там найти сложно: они выступали за сильное государство, которое военным путём защищает какие-то вечные ценности, при этом сохраняя крупные компании и частную собственность.

Да кто эти ваши «леваки» и «праваки»?

Вокруг левых и правых много заблуждений и стереотипов — кажется, каждый трактует эти понятия по-своему. Так, одни называют фашистами правых радикалов, другие — левых. В один ряд с «праваками» зачастую ставят национализм и консерватизм, а с «леваками» — сталинизм и коммунизм.

Чтобы не путаться в понятиях, TJ попросил представителей российских «левого», «правого» и либертарианца пояснить, каких взглядов в разных сферах они придерживаются, можно ли их сравнивать с коммунистами и нацистами, и почему они критикуют друг друга.

Кто такие правые?

Дмитрий Бастраков основатель издательства правой повестки «Чёрная Сотня» и книжных лавок «Листва»

Вопрос, кто же может называть себя правым, вызывает много споров. В понимании «Чёрной сотни», правые принимают неидеальную природу человека и стремятся выстроить жизнь вокруг с учётом этих особенностей. Левые же считают, что человек — исключительно социальный конструкт, и из него, как и из общества, можно сделать кого и что угодно.

Если грубо, правые — реалисты, опирающиеся на прошлый опыт, а левые — идеалисты, мечтающие изменить природу человека. Все остальные различия вытекают из этого.

Каких взглядов надо придерживаться, чтобы считаться правым

Базовые ценности правых — свободный рынок и частная собственность. Для человека естественно обмениваться благами, копить, иметь личные вещи. Если вы хотите, чтобы у вас был личный дом и машина, а выращенные на участке помидоры продавались по той цене, которую считаете справедливой — вы правый.

Если считаете, что все люди от природы разные: кто-то сильнее, умнее, талантливее и агрессивнее, и всё это надо учитывать — скорее всего вы правый. Также вы правых взглядов, если считаете, что в обществе существует иерархия, а начальники и подчинённые с разной степенью ответственности и дохода — естественно, нормально, и ничего плохого в этом нет. Правые поддерживают равенство, но только в возможностях, свободе и перед законом.

Если вы считаете, что частное превалирует над общим, а государство, грубо говоря, ваш обслуживающий механизм, с которым вы вступаете в сделку «Я тебе налоги, а ты мне безопасность, выступаешь гарантом моих частных сделок и не лезешь в личную жизнь» — вы точно правый.

Если вы считаете, что есть мужчины, женщины, а есть мужчины и женщины с причудами — вы правый. Если считаете, что права большинства важнее, чем права меньшинства, просто потому что это результат свободной конкуренции — вы правый.



По мнению Бастракова вы левый, если считаете, что: — Ради всеобщей справедливости цены на продукты должно устанавливать государство, а личные дом и машина — это пережиток прошлого; — Все люди равны: грузчики, учителя, гениальный писатель и уборщица должны иметь равные блага и одинаковую зарплату; — Ваша частная жизнь подчинена общему благу, и государство вправе решать, как вам думать, одеваться, какие вещи дома иметь, а какие нет, каких взглядов придерживаться и сколько вам надо зарабатывать; — Пол — социальный конструкт, и есть множество гендеров, что институт семьи требует насильной искусственной реформации под все эти гендеры; — Общество должно подстраиваться под меньшинство.

В чём отличия западных и российских правых

В зависимости от времени, политического строя, нации и расы, правая мысль в разных странах и эпохах сильно отличается. На западе правые больше говорят о расизме, государственничестве, традиционализме. Для России это не так актуально — так как у нас государство долго было несвободным, в том числе во времена СССР, есть запрос на свободы и классический либерализм.

Есть преемственность общего идеологического вектора, но если расписать ценности и взгляды правых начала 20 века и сейчас, они будут сильно отличаться.

Можно ли называть правых националистами

«Праваков» часто ассоциируют с националистами, но не все правые националисты, и не все националисты — правые, например, нацболы (Национал-большевистская партия) — левые. Среди правых есть много не националистов: либералы, либертарианцы, консерваторы, демократы.

«Чёрная сотня» и «Листва» — правые националисты, потому что одна из наших главных ценностей — русский народ и культура. И мыслим мы не только частными интересами, но и национальными. Нацию мы представляем как один субъект, государство — как другой.

Тимур Венков и Дмитрий Бастраков — основатели «Листвы» Фото Ардена Аркмана, «Новая газета»

Не стоит путать националистов с патриотами, между ними есть важное отличие. Патриотизм чаще всего государственничество, где человек стоит за интересы государства, а националист — за национальные, зачастую вступающие в конфронтацию с государственными.

Что касается нацистов и фашистов, нужно вспомнить теорию подковы, согласно которой спектр политических идеологий стоит воспринимать не как ось координат, а как подкову, где слева — левые, справа — правые, в центре — центристы, а по углам «усиков» — ультралевые и ультраправые. У последних между собой намного больше общего, чем с правыми и левыми. Грубо говоря, фашизм и нацизм куда больше похож на коммунистов, чем на правых.

Кто представляет правых в политике

Представителей правых в «большой» российской политике вспомнить сложно, хотя наверняка есть те, кто придерживается правых взглядов, но не очень открыто. В будущем им бы мог стать Роман Юнеман, если бы ему не мешали на выборах. Недавно мы выпустили книгу про его избирательную кампанию в Мосгордуму «Миссия: выборы». Пока яркий пример классических правых националистов есть только в Новосибирске — Ростислав Антонов, независимый кандидат и депутат горсовета.

Независимых от государства правых движений очень мало, и самое яркое из них — книжная лавка «Листва» в Москве и Петербурге и издательство «Чёрная сотня». В лавке проходит общественная жизнь новых правых в России, где продаются книги, проводятся лекции, дискуссии, вечеринки, и налаживаются горизонтальные связи и объединение комьюнити.

По любым вопросам, если вы хотите каких-то искусственных реформаций — наверное, вы левый. Если вы опираетесь на опыт столетий, то правый.

Кто такие левые?

Дмитрий Морозов политик, член Российского социалистического движения

Левые не пытаются изменить природу человека. Они признают, что человек — социальное существо, у него есть особая природа. То, что правые считают природой человека, создаёт «среда для бедных» или неравенство: низкокачественная медицина, недоступное образование, перегрузки на работе, отсутствие реальных карьерных перспектив и возможности удачно вложить деньги, потому что их просто нет. Рабочий или студент, даже если будут очень талантливыми и амбициозными, вряд ли найдут деньги для инвестиций и выхода из порочного круга эксплуатации капитализма.

Из-за правых режимов, например, рыночной экономики неолиберального порядка, сложилась ситуация, когда несколько тысяч человек владеют половиной активов всего мира. Уничтожаются непроданные продукты и автомобили, в то время как у многих нет крыши над головой, а миллионы людей голодают.

Эта ситуация решается левыми реформами или социальной революцией — когда у богатых изымают захваченные ими производства и корпорации, и перераспределяют в пользу людей, чтобы решить их проблемы.

Капиталисты имеют больше возможностей для перекраивания общества, чем рабочие, потому что те, у кого много денег, могут повлиять на политику, например, создавая партии. Вся республиканская партия в США или консервативная в Великобритании служат интересам местного бизнеса. Решение этой несправедливости пойдёт всем на пользу, потому что люди, получая деньги, начинают развиваться и учатся самостоятельно управлять своей жизнью, участвовать в политике и экономике.

Каких взглядов надо придерживаться, чтобы считаться левым

По мнению левых, собственность на производства, недвижимость и землю должна находиться в руках общества. Через какой институт — вопрос интерпретаций. Для сталинистов это может быть тоталитарное советское государство, а для левых анархистов — коммуна, в которой вообще нет госучреждений.

И прогрессивные левые (которым импонирует опыт Скандинавии), и консервативные последователи советского социализма выступают за контроль организованного рабочего класса над экономикой. В случае СССР это советское государство с плановой экономикой, а в скандинавских моделях рабочие через профсоюзы и партию социал-демократов выкупают производства у капиталистов, облагают корпорации налогами, на которые потом увеличивают зарплаты рабочим.



Уровень жизни человека должен зависеть от собственного труда и вклада в общество, а не от того, в какой семье человек родился, куда он вложил деньги или какими махинациями приобрёл завод, паразитируя на чужом труде.

Левые борются за социальное равенство и против любых видов дискриминации. На западе — против угнетения любых меньшинств, за равенство мужчин и женщин и так далее. В России — за социальное равенство, в том числе за повышение уровня зарплат, соцвыплат и пенсий.

В чём главная цель правых по мнению Морозова

Правые очень любят говорить, что мир, в котором женщина находится во второстепенной позиции — это нормально. Мужчины контролируют женщин экономически, их сексуальное поведение и репродуктивные способности, навязывают неоплачиваемую работу во «вторую смену» (домашние обязанности вроде готовки).

У женщин меньше возможностей построить карьеру, так как для работодателя они менее желанные работники из-за декрета и заботы о детях, которые зачастую ложатся на их плечи. Мужчин же после родов жены чаще повышают, так как им нужно «кормить семью».

Женщина испытывает гораздо больше психологических проблем — она всегда должна быть настороже, заходя в лифт или садясь в такси, потому что государство её защищать отказывается. И когда девушки пытаются самоорганизоваться, чтобы выбить себе права, патриархальное государство и правые пытаются уничтожить феминистское движение. Например, правые и полиция постоянно громят шелтеры, где женщины прячутся от домашнего насилия.

Фото из соцсетей Дмитрия Морозова

Мужчины боятся, что у женщин будет больше возможностей, а значит им, как им кажется, придётся подвинуться в некоторых местах — они боятся «слабого пола», поэтому не дают произрасти женскому сопротивлению. Это не защита природы, не принятие её — это защита привилегированной группой своих привилегий.

Богатые через либеральные, консервативные, фашистские или либертарианские партии, которые говорят о частной собственности, просто защищают свои капиталы от работников. По той же логике русские объединяются в националистические движения, или борются с ЛГБТ.

Правые — защитники собственных привилегий, а левые — те, кто хотят добиться равенства и эту несправедливость, которая одним даёт привилегии за счёт страданий других, прекратить навсегда.

В чём отличия западных и российских левых

Левая повестка в России отличается от других стран — на Западе она более логичная. Западные левые выступают против любых форм угнетения. Например, классового, когда есть незащищённые работники, и их начальники с деньгами, связями и политическим влиянием на партии-марионетки, которые проталкивают законы, лишающие рабочих пенсий, декретных и так далее.

Левые на Западе борются с гендерной дискриминацией — когда для мужчин создаются лучшие условия, чем для женщин, или не учитываются сложности в конкуренции с мужчинами на работе из-за декрета. Также они поднимают темы проблем ЛГБТ-сообществ.

В России же левые более консервативны: отрицают феминизм, ЛГБТ и выступают за традиционные ценности и семью. Забавно эти различия повестки выглядит на фоне вакцинации: в западном мире все левые всегда выступают за неё, а правые — антиваксеры, в России левые выступают против прививок или QR-кодов.

Левых часто ассоциируют со сталинистами, фашистами и так далее. Действительно есть левые, которые выступают за сталинизм, ГУЛАГ и так далее, но это авторитаристы. От фашистов их отличает важный момент: они тоже выступают за сильное государство, вождя и репрессии, но разница в собственности. Сталинисты выступают за то, чтобы забрать у капиталистов производства и корпорации, и передать их в руки государства, а фашисты хотят сохранить частную собственность, а деление на богатых и бедных считают естественностью.

К левому спектру могут одновременно относиться и ЛГБТ-френдли феминистка, и сталинист, поющий дифирамбы Северной Корее.

Можно ли называть левых советскими коммунистами

Сравнивать нынешних левых и правых с теми, кто участвовали в революции 100 лет назад, тоже не очень корректно. Люди левых взглядов находились в революционной позиции, потому что левые идеи полностью противоположны тому, что тогда главенствовало в Российской Империи: монархия, частная собственность, капитализм.

А декларировало же она не только революцию, но и социальные изменения: передел земли, обобществление средств производства, фабрик, переход их в руки рабочих, перекраивание политических институтов с абсолютной монархии на рабочее самоуправление в форме советов. Правые тоже не все были сторонниками царского режима.

Важно то, что 100 лет назад сформировались наши отечественные интерпретации основных политических идеологий. За это время они сильно изменились вместе с миром вокруг, но до сих пор наши современники черпают основы и формы реализации своих идей из того, что происходило 100 лет назад. До сих пор коммунисты вспоминают об Октябрьской революции, либералы — о крахе временного правительства, а монархисты и националисты — о падении Российской Империи.

Кто представляет левых в политике

Левые сейчас представлены в серьёзной политике: в КПРФ, «Справедливой России» и «Коммунисты России». Относиться к ним можно по-разному. левыми их делает то, как они голосуют: КПРФ выдвигает на голосовании вопрос о повышении МРОТ на 25 тысяч рублей, выступает против пенсионной реформы, предлагает социальные выплаты. Это делает их левыми партиями в парламенте — теми, за кого голосуют люди, ожидающие социальных перемен.

Партии эти можно называть консервативными, авторитарными, сталинистами, но несмотря на все вопросы, которые возникают к этим партиям, они левые.

Митинг РСД в 2020 году Фото из соцсетей Дмитрия Морозова

Тем, кто хочет присоединиться к левому движению, я советую прогрессивные и современные объединения. Например, РСД, команду Михаила Лобанова, редакцию студенческого издания DOXA, студенческий профсоюз «Комьюнити». Они занимаются организацией трудящихся, жителей, студентов против всех форм угнетения.

Левое движение молодеет и учится более адекватно относиться к советскому опыту, понимая его плюсы и минусы. Думаю, оно скоро выздоровеет и придёт к той форме, что и во всём мире.

Кто такие либертарианцы?

Марат Вышегородцев член Либертарианской партии России её этического комитета

Если вы считаете, что ради какой-либо благой цели можно посягнуть на чужое тело или здоровье, то вы не либертарианец. Все остальные — либертарианцы. Все остальные выводы вытекают из этого утверждения. Принуждение к труду — это рабство, отъём части дохода силой — грабёж. Если источник отношений между двумя людьми не их добрая воля, а физическое насилие или его угроза, то эти отношения не рыночные и, следовательно, не либертарианские.

Можете считать себя либертарианцем, если:

За полицию, которая отчитывается перед народом, как шерифы в США;



За контроль входящего потока миграции, чтобы помогать иностранцам адаптироваться в России;

Вы относитесь к любым течениям одинаково, пока они не применяют насилие;

Считаете, что нельзя посягать на чужую свободу, тело или здоровье;



Вы всегда на стороне защиты жертвы: будь это традиционалист, феминистка, маскулист или транс-персона;

Выступаете за свободу самообороняться от агрессора;



Хотите децентрализации власти.

Либертарианцы правые или левые?

Если вы делите людей на правых и левых по отношению к культурной повестке, то либертарианцы — ни те и не другие. Среди нас есть как ЛГБТ-персоны, так и православные традиционалисты. Либертарианцы могут недолюбливать друг друга: в бар вместе пиво пить не пойдут или детей вместе крестить не будут, но в одном мы все солидарны — мы осуждаем инициацию насилия в отношении любой, даже максимально неприятной нам, группы.

Государство в представлении либертарианцев

Если завтра мы бы оказались у власти, мы бы занимались только двумя вещами: отменяли репрессивные регуляции и люстрировали всех к ним причастных. Следующий шаг к трансформации унитарного государства в либертарианское — это децентрализация власти.

Фото ЛПР

Все федеральные законы должны стать региональными и дать субъектам России конкурировать друг с другом, например, размером налогового бремени, как это делают Калифорния и Делавэр. В долгосрочной перспективе от государства остался бы рудимент, занимающийся вопросами, которые ещё не успел «порешать рыночек».

Что касается налогов — частные деньги всегда работают эффективней государственных, потому что предприниматель всегда получает обратную связь о своих действиях. Благотворительные фонды всегда будут лучше государственных учреждений. Есть миф, что если бы не было государства, то никто бы не строил дороги, но его развенчали ещё в 1974 году. Или, например, каждый раз, когда вы едите гамбургер в Макдоналдсе, вы строите больничные палаты для детей. Теперь представьте, что все предприятия освобождены от налогов и могут тратить появившиеся свободные деньги на строительство инфраструктуры и социалку без прослойки в виде чиновничьего аппарата.

Отдельные либертарианские институты и законы существуют во многих странах. В США до Линкольна вообще не было федерального правительства, а до Рузвельта — центробанка. В Швейцарии нет главы государства и какой-либо реальной федеральной власти над кантонами. А в Гонконге четыре разных банка печатают деньги.

Лучшей либертарианской системой в 2021 году является биткоин — это частные деньги, существующие по добровольному согласию всех их участников. В биткоине нет государства, регуляторов и даже владельца. К такому идеалу отношений между людьми и стремятся либертарианцы — на основе воли, а не принуждения.

В российских реалиях по типичной схеме политических координат вряд ли можно понять нынешнюю позицию властей. У «Единой России» нет других идей, кроме того, что они должны править вечно, и под это верстается их условный культурный консерватизм. Это то, что политологи называют кризисом представительства — когда есть много людей, у которых нет никакого представительства, кроме околополитических структур. Кирилл Мартынов политический философ, бывший преподаватель ВШЭ и колумнист «Новой газеты»

Хто я? (Ироничный) Тест о политических взглядах

Самостоятельно определить, в каком углу политической координаты вы находитесь, может быть сложно, а проходить долгие опросы в интернете — как-то лениво. TJ сделал свой тест из шести вопросов об основных сферах жизни — он ироничный, так что подходить к нему со всей серьёзностью не нужно.

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