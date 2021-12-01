Да кто такие эти ваши «леваки» и «праваки» — большой разбор двух сторон вечных политических споров в рунете Статьи редакции
Кого в России можно назвать левыми и правыми, отличаются ли они от западных движений и как понять, к кому себя относить.
В рунете только и разговоров, что о «леваках» и «праваках». В твиттере хотя бы раз в неделю начинаются споры то о вакцинации, то о «поттериане» — и обязательно разговор приходит к критике левых или правых взглядов. Во «ВКонтакте» на волне обсуждений появились десятки пабликов с мемами о политических движениях и координатах.
Но вечные споры не только раздражают, но и путают пользователей — многим непонятно, кого сейчас надо называть левым, кого правым, а кого либертарианцем. Каких взглядов надо придерживаться, а что критиковать, чтобы причислить себя к одному из лагерей? Что это вообще за политические координаты и можно ли просто пройти тест, чтобы узнать, кто ты — «левак» или «правак»?
TJ поговорил с политическим философом, «праваком», «леваком» и либертарианцем, чтобы разобраться в куче вопросов о современных российских движениях. А также составил ироничный тест, который (почти) поможет понять — кто же вы.
В сети бесконечно спорят о «леваках» и «праваках» — конфронтация превратилась в мемы и паблики
Понять, когда начались дискуссии «леваках» и «праваках» в твиттере, кажется, невозможно, но в последнее время их стало больше. Споры рождают новости о темах вроде абортов, мигрантов, вакцинации, антиковидных ограничениях или даже книгах «Гарри Поттер».
Если кто-то в твиттере высказывается за введение обязательной вакцинации и QR-кодов, то следующие дни под его публикациями, скорее всего, разгорится дискуссия. Например, появятся комментарии вроде «Леваки продолжают традиции большевиков и поражают людей в правах». Правых же обвиняют в национализме, когда те высказываются против размещения в Москве указателей на таджикском и узбекском языках.
Дискуссии о конкретных темах почти всегда перерастают в споры о том, кто левый, а кто правый. В итоге обсуждения упираются в то, какие убеждения лучше, и кто такие вообще «леваки» и «праваки».
Другая часть пользователей твиттера считает, что все споры появляются только потому, что «левакам» и правакам» нечем заняться и у них слишком много свободного времени.
Есть и те, кто выступает против споров между представителями разных политических взглядов. По их мнению, вносит раздор в общество, которое в нынешних российских реалиях должно сплотиться. Другие уже запутались в определениях и не могут понять, к какому полюсу отнести либертарианство, а к какому фашизм — да и вообще, кто может себя считать «леваком», а кто «праваком».
Споры породили аккаунт «Отвратительные левые твиты», авторы которого собирают публикации пользователей, высказывающих левые взгляды. В последнее время в профиле чаще всего публикуют скрины твитов о вакцинации и антиковидных ограничениях — и осуждают их авторов.
На спорах в твиттере всё не кончается. Вечная дискуссия о «леваках» и «праваках» собирает вокруг себя тысячи людей в пабликах во «ВКонтакте» — зачастую в ироничном ключе.
В сообществе «Мемы для русских», с более чем 100 тысячами подписчиков, публикуют мемы о православии, социалистах, коммунистах, националистах и нацистах. Часто не ясно, какой конкретно позиции придерживаются авторы, так что запутаться в слоях иронии очень легко.
Как правило, левых в мемах представляют либо коммунистами и сталинистами, выступающими за социализм и тоталитаризм, либо «толерантными леваками» с Запада. Правых же представляют борцами за традиции и русскую нацию, в то же время поклоняющихся нацистам и фашистам.
Помимо «Мемов для русских», есть множество других пабликов с ироничными публикациями о политических движениях, например, «Национал-борщевистские мемы», «Абстрактные мемы для левых всех сортов, «Абстрактные мемы для элиты всех сортов».
Самым популярным шаблоном для мемов о политических предпочтениях, кажется, стала схема политических координат. На паблик «Мемы о Политических Координатах» во «ВКонтакте» подписано больше 75 тысяч человек. На схеме четыре квадрата отвечают за определённые политические взгляды, например, либертарианство или соцдемократию.
В мемах фотографии исторических персон, персонажей аниме или высказывания политиков располагают в подходящих, по мнению авторов, квадратах. Например, на картинке о политических взглядах русских писателей Владимира Маяковского поместили в квадрат авторитаризма, Фёдора Достоеского изобразили консерватором, Александра Пушкина — центристом, а Сергея Есенина — соцдемократом.
Многие мемы делают для того, чтобы оскорбить одну из сторон. Например, мем про квадраты как предпочтени в сексе, где в квадрате соцдемократов — полиамория, авторитаризма — БДСМ, консерватизма — миссионерская поза, а у либертарианцев — педофилия.
Как работает политический компас, что с ним не так и где на нём российские политики
Начало политическому компасу положили ещё во Франции 18 века. В 1789 году депутаты образованного в результате политического кризиса в стране Учредительного собрания заседали в разных частях помещения. Справа — консерваторы и сторонники сохранения абсолютной монархии, а депутаты слева выступали за перемены, отделение от церкви и лишение абсолютной власти короля Людовика XVI.
Такое распределение на левых и правых по отношению к экономическому строю закрепилось — и до сих пор в некоторых парламентах депутаты сидят так же, как когда-то Учредительное собрание. На первом заседании Государственной думы в 2000 году после отставки Бориса Ельцина депутаты сидели, как во времена французской революции. Слева сидел Григорий Явлинский, а справа — коммунисты, рассказал TJ политический философ Кирилл Мартынов.
Со временем стало ясно, что только эти координаты не способны полностью отразить позицию на государственный строй — нужно также учитывать и взгляды на социальные вопросы. В 1950-е схемы политических координат представили психологи Леонард Фергюсон и Ганс Айзенк. Они складывались из отношения к контролю рождаемости, смертной казни, цензуре, коммунизму, эволюции, закону, патриотизму, вере, содержанию заключённых и войне.
Диаграмму постепенно меняли, и до сих пор единой схемы политических координат нет: у одних либертарианство сверху, у других снизу, и иногда автократия заменяется, например, национализмом или коммунизмом.
Чтобы самостоятельно определить, к какому полюсу отнести себя, придётся детально разбираться в осях политических координат: знать, каких взглядов придерживаются левые и правые, что поддерживают и против чего выступают либертарианцы и автократы — это сложно и долго. Тем более, если человек не связывает свою жизнь с политикой, и выяснение своей политической позиции — лишь праздный интерес.
Быстро разобраться в этом предлагают разработчики «политического компаса». В 2001 году его создала британская компания Pace News Limited. На сайте politicalcompass.com предлагают выбрать соответствующие своей позиции утверждения, разделённые на шесть тематических блоков.
В первом блоке предлагают выбрать утверждения об отношении к своей стране и миру, например, станете ли вы поддерживать своё государство, если её действия неправильные. Второй блок — экономический — о классах, корпорациях и свободе рынка. В третьей части утверждений говорится о социальных вопросах, например, об отношении к абортам, иммиграции или марихуанне. В «общественном» блоке предлагают выразить своё отношение к терроризму, смертной казни и обязанностям женщины. В пятой части речь идёт о религии и вере, а в шестой — отношениях, браке и сексе.
Стоит ли полагаться на схему политических координат, каких взглядов придерживаются попадающие в разные квадраты и где на координатах расположились Путин, Навальный и российские партии, TJ рассказал политический философ, бывший преподаватель ВШЭ и колумнист «Новой газеты» Кирилл Мартынов.
Политические координаты не надо воспринимать как реальную карту политических взглядов людей — это визуализация и не более того. При этом у неё есть стандартная интерпретация: горизонтальная ось отвечает за уровень экономических свобод, а вертикальная — за личные.
Чем вы правее по этой оси, тем меньше видите поводов для вмешательства государства в экономику. Даже в той ситуации, когда всё богатство принадлежит одному человеку, вы не видите никаких причин для беспокойства. Чем вы ниже на вертикальной шкале, тем больше противитесь вмешательству в личные свободы людей, например, ограничениям передвижений, визам, контролю сексуальной жизни.
- В левом нижнем углу находятся люди, которые выступают за социальную справедливость и личные свободы. Их можно назвать социал-демократами. В мире много режимов, которые такой позиции придерживаются, например, Скандинавия. В таких странах очень высокие налоги, но при этом никто не говорит, кому с кем заниматься сексом;
- Находящиеся в левом верхнем углу тоже выступают за социальную справедливость, но и за ограничение личных свобод в угоду родины или коллективных целей. СССР в зависимости от руководителя перебирался внутри этого квадрата на разные позиции. В случае со Сталиным — это претензия на полный контроль над экономикой и личной жизнью людей, то есть крайний левый верхний угол. Во времена Брежнева было полегче. Сейчас такая страна — Северная Корея. Как называть таких людей — проблема, потому что называя их авторитарными левыми, мы будто пытаемся их обидеть, поэтому иногда их называют левыми коммунитаристами;
- Правый верхний угол — люди, выступающие за экономические свободы, но при этом за регулирование культурной жизни во имя чего-то большого и светлого. Это консерваторы или правые коммунитаристы, выступающие за сохранение сообщества. В пример можно привести политику Дональда Трампа — его позиция лежит примерно в середине квадрата. «Сделаем Америку снова великой», борьба против мигрантов, низкие налоги и процветание бизнеса — консервативные лозунги и ценности. Китай можно расположить ближе к центру горизонтальной оси, но гораздо выше, так как государство вмешивается в индивидуальные свободы жителей;
- Позицию людей в четвёртом квадрате можно с натяжкой назвать либертарианством. Это люди, которые выступают за все виды свободы — социальные, культурные и экономические. Пример мягких праволибералов — Канада, где достаточно низкий уровень вмешательства в экономику, и при этом слабое регулирование социальных свобод.
Куда отнести российские партии? А Навального и Путина?
Политические координаты работают там, где есть длительная традиция парламентаризма и демократии, а у нас, поскольку мы живём в стране, где власть ни разу не сменилась на оппозицию в результате выборов, внутри этих координат есть персонажи, которые одновременно левые и консерваторы.
КПРФ — типичный случай левого верхнего квадрата, а консерваторов правого крыла у нас нет. На центральной оси чуть справа будут «Новые люди» со своей популистской свободолюбивой риторикой. «Яблоко» — умеренные леволибералы. У нас сильно провисает правый нижний сектор, который в твиттерской повестке есть, а в большой политике — нет. Когда-то на это место метил «Союз правых сил», но больше их в политике нет.
«Едро» и Владимир Путин точно располагаются в верхней части схемы, но левые они или правые — сказать трудно. Ради сохранения власти они совмещают черты левой и правой политики в экономике, так что скорее они стоят в середине. Когда нужно — они левые, а когда нужно — правые.
Алексей Навальный, наверное, сейчас располагается внизу примерно посередине. Но его можно назвать оппортунистом, так как его президентская компания была довольно запутанной: налоги снижаются, коррупционеры «сажаются», приток мигрантов ограничивается. В зависимости от интерпретации его можно называть умеренным левым или умеренным правом, сторонником личных свобод. В этом плане он отзеркаливает власть, находясь внизу по центру.
Чем левые отличаются от правых? А центристы?
- Левые выступают за социальные перемены. Они переживают за угнетённых людей, например, бедных, женщин и представителей ЛГБТ-сообщества. Для решения их проблем левые предлагают изменения: повышение налогов, введение гендерных квот и так далее. Ответственное государство может быть хорошим инструментов для таких перемен;
- Правые же говорят: оставьте людей в покое, снизьте полномочия власти — ни государство, ни социальные группы не должны диктовать, как нам жить. По их мнению, талантливые и трудолюбивые заработают много денег, если им не мешать. Возможно, они сами решат помочь тем, кому повезло меньше при помощи частной благотворительности. Для правых введение гендерных квот в крупных компаниях, когда им нужно брать в руководители некое количество женщин, выглядит чистым безумием и навязыванием;
- Центристов можно разделить на две группы. В первом случае вы будете за часть личных свобод и против другой части: например, за легализацию лёгких наркотиков, но против огнестрельного оружия. Вторая причина, по которой можно стать центристом — власть. Одно дело ругаться в твиттере и придерживаться чёткой позиции, а совсем другое — когда вы приходите к власти, или вы оппозиционная сила, и вам нужно балансировать общественные интересы.
Исторически многих людей, которые были против социальных изменений, тянуло в сторону верхнего правого угла, внутри которого есть националисты, фашисты и ультраконсерваторы. Поскольку такие люди яркие и громкие, легко сделать вывод, что любые правые такие, хотя это не так. Националисты бывают разные, но для них всё же характерна риторика культурного консерватизма: есть сильное государство, родина, нация — и ради этого мы должны умереть. На политических координатах такие люди будут находиться в верхней части схемы, и двигаться вправо или влево в зависимости от обстоятельств.
Национал-социализм и итальянский фашизм часто считается левым течением, но левое там найти сложно: они выступали за сильное государство, которое военным путём защищает какие-то вечные ценности, при этом сохраняя крупные компании и частную собственность.
Да кто эти ваши «леваки» и «праваки»?
Вокруг левых и правых много заблуждений и стереотипов — кажется, каждый трактует эти понятия по-своему. Так, одни называют фашистами правых радикалов, другие — левых. В один ряд с «праваками» зачастую ставят национализм и консерватизм, а с «леваками» — сталинизм и коммунизм.
Чтобы не путаться в понятиях, TJ попросил представителей российских «левого», «правого» и либертарианца пояснить, каких взглядов в разных сферах они придерживаются, можно ли их сравнивать с коммунистами и нацистами, и почему они критикуют друг друга.
Кто такие правые?
Вопрос, кто же может называть себя правым, вызывает много споров. В понимании «Чёрной сотни», правые принимают неидеальную природу человека и стремятся выстроить жизнь вокруг с учётом этих особенностей. Левые же считают, что человек — исключительно социальный конструкт, и из него, как и из общества, можно сделать кого и что угодно.
Если грубо, правые — реалисты, опирающиеся на прошлый опыт, а левые — идеалисты, мечтающие изменить природу человека. Все остальные различия вытекают из этого.
Каких взглядов надо придерживаться, чтобы считаться правым
- Базовые ценности правых — свободный рынок и частная собственность. Для человека естественно обмениваться благами, копить, иметь личные вещи. Если вы хотите, чтобы у вас был личный дом и машина, а выращенные на участке помидоры продавались по той цене, которую считаете справедливой — вы правый.
- Если считаете, что все люди от природы разные: кто-то сильнее, умнее, талантливее и агрессивнее, и всё это надо учитывать — скорее всего вы правый. Также вы правых взглядов, если считаете, что в обществе существует иерархия, а начальники и подчинённые с разной степенью ответственности и дохода — естественно, нормально, и ничего плохого в этом нет. Правые поддерживают равенство, но только в возможностях, свободе и перед законом.
- Если вы считаете, что частное превалирует над общим, а государство, грубо говоря, ваш обслуживающий механизм, с которым вы вступаете в сделку «Я тебе налоги, а ты мне безопасность, выступаешь гарантом моих частных сделок и не лезешь в личную жизнь» — вы точно правый.
- Если вы считаете, что есть мужчины, женщины, а есть мужчины и женщины с причудами — вы правый. Если считаете, что права большинства важнее, чем права меньшинства, просто потому что это результат свободной конкуренции — вы правый.
В чём отличия западных и российских правых
В зависимости от времени, политического строя, нации и расы, правая мысль в разных странах и эпохах сильно отличается. На западе правые больше говорят о расизме, государственничестве, традиционализме. Для России это не так актуально — так как у нас государство долго было несвободным, в том числе во времена СССР, есть запрос на свободы и классический либерализм.
Можно ли называть правых националистами
«Праваков» часто ассоциируют с националистами, но не все правые националисты, и не все националисты — правые, например, нацболы (Национал-большевистская партия) — левые. Среди правых есть много не националистов: либералы, либертарианцы, консерваторы, демократы.
«Чёрная сотня» и «Листва» — правые националисты, потому что одна из наших главных ценностей — русский народ и культура. И мыслим мы не только частными интересами, но и национальными. Нацию мы представляем как один субъект, государство — как другой.
Не стоит путать националистов с патриотами, между ними есть важное отличие. Патриотизм чаще всего государственничество, где человек стоит за интересы государства, а националист — за национальные, зачастую вступающие в конфронтацию с государственными.
Что касается нацистов и фашистов, нужно вспомнить теорию подковы, согласно которой спектр политических идеологий стоит воспринимать не как ось координат, а как подкову, где слева — левые, справа — правые, в центре — центристы, а по углам «усиков» — ультралевые и ультраправые. У последних между собой намного больше общего, чем с правыми и левыми. Грубо говоря, фашизм и нацизм куда больше похож на коммунистов, чем на правых.
Кто представляет правых в политике
Представителей правых в «большой» российской политике вспомнить сложно, хотя наверняка есть те, кто придерживается правых взглядов, но не очень открыто. В будущем им бы мог стать Роман Юнеман, если бы ему не мешали на выборах. Недавно мы выпустили книгу про его избирательную кампанию в Мосгордуму «Миссия: выборы». Пока яркий пример классических правых националистов есть только в Новосибирске — Ростислав Антонов, независимый кандидат и депутат горсовета.
Независимых от государства правых движений очень мало, и самое яркое из них — книжная лавка «Листва» в Москве и Петербурге и издательство «Чёрная сотня». В лавке проходит общественная жизнь новых правых в России, где продаются книги, проводятся лекции, дискуссии, вечеринки, и налаживаются горизонтальные связи и объединение комьюнити.
Кто такие левые?
Левые не пытаются изменить природу человека. Они признают, что человек — социальное существо, у него есть особая природа. То, что правые считают природой человека, создаёт «среда для бедных» или неравенство: низкокачественная медицина, недоступное образование, перегрузки на работе, отсутствие реальных карьерных перспектив и возможности удачно вложить деньги, потому что их просто нет. Рабочий или студент, даже если будут очень талантливыми и амбициозными, вряд ли найдут деньги для инвестиций и выхода из порочного круга эксплуатации капитализма.
Из-за правых режимов, например, рыночной экономики неолиберального порядка, сложилась ситуация, когда несколько тысяч человек владеют половиной активов всего мира. Уничтожаются непроданные продукты и автомобили, в то время как у многих нет крыши над головой, а миллионы людей голодают.
Капиталисты имеют больше возможностей для перекраивания общества, чем рабочие, потому что те, у кого много денег, могут повлиять на политику, например, создавая партии. Вся республиканская партия в США или консервативная в Великобритании служат интересам местного бизнеса. Решение этой несправедливости пойдёт всем на пользу, потому что люди, получая деньги, начинают развиваться и учатся самостоятельно управлять своей жизнью, участвовать в политике и экономике.
Каких взглядов надо придерживаться, чтобы считаться левым
- По мнению левых, собственность на производства, недвижимость и землю должна находиться в руках общества. Через какой институт — вопрос интерпретаций. Для сталинистов это может быть тоталитарное советское государство, а для левых анархистов — коммуна, в которой вообще нет госучреждений.
- И прогрессивные левые (которым импонирует опыт Скандинавии), и консервативные последователи советского социализма выступают за контроль организованного рабочего класса над экономикой. В случае СССР это советское государство с плановой экономикой, а в скандинавских моделях рабочие через профсоюзы и партию социал-демократов выкупают производства у капиталистов, облагают корпорации налогами, на которые потом увеличивают зарплаты рабочим.
- Уровень жизни человека должен зависеть от собственного труда и вклада в общество, а не от того, в какой семье человек родился, куда он вложил деньги или какими махинациями приобрёл завод, паразитируя на чужом труде.
- Левые борются за социальное равенство и против любых видов дискриминации. На западе — против угнетения любых меньшинств, за равенство мужчин и женщин и так далее. В России — за социальное равенство, в том числе за повышение уровня зарплат, соцвыплат и пенсий.
В чём главная цель правых по мнению Морозова
Правые очень любят говорить, что мир, в котором женщина находится во второстепенной позиции — это нормально. Мужчины контролируют женщин экономически, их сексуальное поведение и репродуктивные способности, навязывают неоплачиваемую работу во «вторую смену» (домашние обязанности вроде готовки).
У женщин меньше возможностей построить карьеру, так как для работодателя они менее желанные работники из-за декрета и заботы о детях, которые зачастую ложатся на их плечи. Мужчин же после родов жены чаще повышают, так как им нужно «кормить семью».
Женщина испытывает гораздо больше психологических проблем — она всегда должна быть настороже, заходя в лифт или садясь в такси, потому что государство её защищать отказывается. И когда девушки пытаются самоорганизоваться, чтобы выбить себе права, патриархальное государство и правые пытаются уничтожить феминистское движение. Например, правые и полиция постоянно громят шелтеры, где женщины прячутся от домашнего насилия.
Мужчины боятся, что у женщин будет больше возможностей, а значит им, как им кажется, придётся подвинуться в некоторых местах — они боятся «слабого пола», поэтому не дают произрасти женскому сопротивлению. Это не защита природы, не принятие её — это защита привилегированной группой своих привилегий.
Богатые через либеральные, консервативные, фашистские или либертарианские партии, которые говорят о частной собственности, просто защищают свои капиталы от работников. По той же логике русские объединяются в националистические движения, или борются с ЛГБТ.
В чём отличия западных и российских левых
Левая повестка в России отличается от других стран — на Западе она более логичная. Западные левые выступают против любых форм угнетения. Например, классового, когда есть незащищённые работники, и их начальники с деньгами, связями и политическим влиянием на партии-марионетки, которые проталкивают законы, лишающие рабочих пенсий, декретных и так далее.
Левые на Западе борются с гендерной дискриминацией — когда для мужчин создаются лучшие условия, чем для женщин, или не учитываются сложности в конкуренции с мужчинами на работе из-за декрета. Также они поднимают темы проблем ЛГБТ-сообществ.
В России же левые более консервативны: отрицают феминизм, ЛГБТ и выступают за традиционные ценности и семью. Забавно эти различия повестки выглядит на фоне вакцинации: в западном мире все левые всегда выступают за неё, а правые — антиваксеры, в России левые выступают против прививок или QR-кодов.
Левых часто ассоциируют со сталинистами, фашистами и так далее. Действительно есть левые, которые выступают за сталинизм, ГУЛАГ и так далее, но это авторитаристы. От фашистов их отличает важный момент: они тоже выступают за сильное государство, вождя и репрессии, но разница в собственности. Сталинисты выступают за то, чтобы забрать у капиталистов производства и корпорации, и передать их в руки государства, а фашисты хотят сохранить частную собственность, а деление на богатых и бедных считают естественностью.
Можно ли называть левых советскими коммунистами
Сравнивать нынешних левых и правых с теми, кто участвовали в революции 100 лет назад, тоже не очень корректно. Люди левых взглядов находились в революционной позиции, потому что левые идеи полностью противоположны тому, что тогда главенствовало в Российской Империи: монархия, частная собственность, капитализм.
А декларировало же она не только революцию, но и социальные изменения: передел земли, обобществление средств производства, фабрик, переход их в руки рабочих, перекраивание политических институтов с абсолютной монархии на рабочее самоуправление в форме советов. Правые тоже не все были сторонниками царского режима.
Важно то, что 100 лет назад сформировались наши отечественные интерпретации основных политических идеологий. За это время они сильно изменились вместе с миром вокруг, но до сих пор наши современники черпают основы и формы реализации своих идей из того, что происходило 100 лет назад. До сих пор коммунисты вспоминают об Октябрьской революции, либералы — о крахе временного правительства, а монархисты и националисты — о падении Российской Империи.
Кто представляет левых в политике
Левые сейчас представлены в серьёзной политике: в КПРФ, «Справедливой России» и «Коммунисты России». Относиться к ним можно по-разному. левыми их делает то, как они голосуют: КПРФ выдвигает на голосовании вопрос о повышении МРОТ на 25 тысяч рублей, выступает против пенсионной реформы, предлагает социальные выплаты. Это делает их левыми партиями в парламенте — теми, за кого голосуют люди, ожидающие социальных перемен.
Партии эти можно называть консервативными, авторитарными, сталинистами, но несмотря на все вопросы, которые возникают к этим партиям, они левые.
Тем, кто хочет присоединиться к левому движению, я советую прогрессивные и современные объединения. Например, РСД, команду Михаила Лобанова, редакцию студенческого издания DOXA, студенческий профсоюз «Комьюнити». Они занимаются организацией трудящихся, жителей, студентов против всех форм угнетения.
Левое движение молодеет и учится более адекватно относиться к советскому опыту, понимая его плюсы и минусы. Думаю, оно скоро выздоровеет и придёт к той форме, что и во всём мире.
Кто такие либертарианцы?
Если вы считаете, что ради какой-либо благой цели можно посягнуть на чужое тело или здоровье, то вы не либертарианец. Все остальные — либертарианцы. Все остальные выводы вытекают из этого утверждения. Принуждение к труду — это рабство, отъём части дохода силой — грабёж. Если источник отношений между двумя людьми не их добрая воля, а физическое насилие или его угроза, то эти отношения не рыночные и, следовательно, не либертарианские.
Можете считать себя либертарианцем, если:
- За полицию, которая отчитывается перед народом, как шерифы в США;
- За контроль входящего потока миграции, чтобы помогать иностранцам адаптироваться в России;
- Вы относитесь к любым течениям одинаково, пока они не применяют насилие;
- Считаете, что нельзя посягать на чужую свободу, тело или здоровье;
Вы всегда на стороне защиты жертвы: будь это традиционалист, феминистка, маскулист или транс-персона;
- Выступаете за свободу самообороняться от агрессора;
- Хотите децентрализации власти.
Либертарианцы правые или левые?
Если вы делите людей на правых и левых по отношению к культурной повестке, то либертарианцы — ни те и не другие. Среди нас есть как ЛГБТ-персоны, так и православные традиционалисты. Либертарианцы могут недолюбливать друг друга: в бар вместе пиво пить не пойдут или детей вместе крестить не будут, но в одном мы все солидарны — мы осуждаем инициацию насилия в отношении любой, даже максимально неприятной нам, группы.
Государство в представлении либертарианцев
Если завтра мы бы оказались у власти, мы бы занимались только двумя вещами: отменяли репрессивные регуляции и люстрировали всех к ним причастных. Следующий шаг к трансформации унитарного государства в либертарианское — это децентрализация власти.
Все федеральные законы должны стать региональными и дать субъектам России конкурировать друг с другом, например, размером налогового бремени, как это делают Калифорния и Делавэр. В долгосрочной перспективе от государства остался бы рудимент, занимающийся вопросами, которые ещё не успел «порешать рыночек».
Что касается налогов — частные деньги всегда работают эффективней государственных, потому что предприниматель всегда получает обратную связь о своих действиях. Благотворительные фонды всегда будут лучше государственных учреждений. Есть миф, что если бы не было государства, то никто бы не строил дороги, но его развенчали ещё в 1974 году. Или, например, каждый раз, когда вы едите гамбургер в Макдоналдсе, вы строите больничные палаты для детей. Теперь представьте, что все предприятия освобождены от налогов и могут тратить появившиеся свободные деньги на строительство инфраструктуры и социалку без прослойки в виде чиновничьего аппарата.
Отдельные либертарианские институты и законы существуют во многих странах. В США до Линкольна вообще не было федерального правительства, а до Рузвельта — центробанка. В Швейцарии нет главы государства и какой-либо реальной федеральной власти над кантонами. А в Гонконге четыре разных банка печатают деньги.
Лучшей либертарианской системой в 2021 году является биткоин — это частные деньги, существующие по добровольному согласию всех их участников. В биткоине нет государства, регуляторов и даже владельца. К такому идеалу отношений между людьми и стремятся либертарианцы — на основе воли, а не принуждения.
Хто я? (Ироничный) Тест о политических взглядах
Самостоятельно определить, в каком углу политической координаты вы находитесь, может быть сложно, а проходить долгие опросы в интернете — как-то лениво. TJ сделал свой тест из шести вопросов об основных сферах жизни — он ироничный, так что подходить к нему со всей серьёзностью не нужно.
Проходите тест и делитесь результатами в комментариях.
верим, что статья была написана (((объективно))). Даже не стал читать, т.к. спецом решил проверить опрос, а там про какие то "скрепы" вместо "традиционные ценности", далее идет про "стокгольмский синдром" или синдром бесконечной вины европейцев. К чему тут русские которые не имели никаких колоний Автор(КА) нам об этом не скажет. Верим, что статья не (((заказная)))
К чему тут русские которые не имели никаких колоний
А это обратный Барнаул такой, но стрелочка не поворачивается.
Кекал на днях с этого треда в твиттере. Дама на полном серьёзе рассказывает вещи, которые вообще никакого отношения к бабушкам и дедушкам не имеют, так как эти самые бабушки и дедушки жили в СССР, где работали все. Поэтому совершенно непонятно какого такого дохода не было у бабушек.Зато это всё прекрасно ложится на американскую повестку, из которой эти твиттерские защитники женщин всё и берут.
Да просто у вашей бабушки скорее всего не было своего собственного имущества или дохода и она зависела от вашего дедушки, который содержал её саму и семью
If it fits, it sits https://tjournal.ru/49753
О, моя любимая тема.
Разделение на левых и правых на 80% зависит от хотелок разделяющего и того, как он трактует чужие взгляды. Это откровенное страдание фигней и вредное, в общем-то, явление, поскольку всякая политическая полемика по существу подменяется на тыкание друг в друга пальцем и соревнование в том, кто кому на рожу ярлык пожирнее наклеит.
За пределами США, где под левыми и правыми имеют ввиду адептов двух конкретных политических партий, употреблять эти термины вообще должно считаться за моветон.
P.S.
Распиаренная двухмерная система политических коррдинат - тоже нонсенс. Там должно быть измерений пять как минимум, чтобы запихнуть туда человека можно было хотя бы приблизительно точно. ред.
Вообще, вот наверно самый популярный тест на эту тему.
Мне не понравились вопросы про мигрантов. Что делать, если я не против открытых границ для иммигрантов, которые чье финансовое и социальное благополучие почти равняется (ну или отстает, но не на порядок) благополучию граждан той страны, в которую этот иммигрант хочет переехать?
Условно, граждане Франции и Германии в целом одинаковы (очень грубо), а посему обе страны могут легко пропускать граждан друг друга.. Но вот пускать граждан из условного Таджикистана можно только определенных. Хочешь жить в более благополучной стране - докажи, что ты готов.
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Пример мягких праволибералов — Канада
Правый нижний угол - это классические либералы и либертарианцы, поэтому не только Канада, но и Швейцария подходит под описание
Правые же говорят: оставьте людей в покое, снизьте полномочия власти — ни государство, ни социальные группы не должны диктовать, как нам жить. По их мнению, талантливые и трудолюбивые заработают много денег, если им не мешать.
Самая разумная, адекватная позиция, на мой взгляд. Остальные лезут либо в карман, либо в постель.
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