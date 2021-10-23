Пользователи публикуют локальные мемы про видеоигры, журналисты разбираются, кто такие крипы и зачем нужен Аегис, а политики впервые не связывают видеоигры с насилием.

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Фото с финала The International 10 Valve

17 октября российская команда Team Spirit победила в финале юбилейного The International — главного турнира по Dota 2. Обойдя китайскую команду PSG.LGD, игроки заработали 18,2 миллиона долларов. Они стали второй за десятилетнюю историю турнира командой из СНГ, получившей чемпионский титул.

Фото с финала The International 10 Valve

«Спириты», которых считали аутсайдерами турнира, после неожиданной победы сразу стали знаменитостями. Их поздравили даже те, кто до этого никогда не следил за событиями в киберспорте — от телеведущих до президента. Соцсети заполнили мемы про Dota 2, журналисты «замучили» игроков запросами об интервью, а в правительстве предложили рассказывать про видеоигры в школах.

Кто такие Team Spirit: «команда-Золушка», которая из нижней сетки турнира пробилась в гранд-финал и обыграла главных претендентов на победу

Team Spirit — российская киберспортивная организация, созданная в 2015 году. В состав игроков по Dota 2 входят пять человек, трое из которых — россияне, а двое имеют гражданство Украины:

Ярослав «Miposhka» Найдёнов;

Александр «TORONTOTOKYO» Хертек;

Магомед «Collapse» Халилов;

Илья «Yatoro» Мулярчук;

Мирослав «Mira» Колпаков.



Кроме игроков, в состав команды входят ещё четыре человека: менеджеры Дмитрий «Korb3n» Белов и Руслана «DKLana» Берест, тренер Айрат «Silent» Газиев, а также психолог Александр Кузнецов.

Team Spirit перед The International 10 не набрала нужного количества баллов по итогам других турниров. Команда смогла попасть на соревнования, только пройдя квалификации, на которых надо одолеть других претендентов (отборочные из-за сложности прохождения называют «мясорубкой»). Они были не единственными из СНГ-региона: в Будапешт также поехали Virtus.pro, на которых возлагали больше надежд. Для сравнения, коэффициент ставок на победу Virtus.pro перед началом турнира был 1 к 9, а на Team Spirit — 1 к 29.

В начале турнира «Спириты» упали в нижнюю сетку, где играют навылет: поражение в каждом матче означает, что игроки покидают турнир. Однако Team Spirit обошли всех соперников и первые за последние 8 лет из команд СНГ-региона вышли в гранд-финал.

Турнирная сетка The International 10 GameInside

В финале TI10 Team Spirit играли против китайской команды PSG.LGD — главного претендента на победу. Первые две карты взяла российская команда, но затем их оппоненты сравняли счёт. В итоге Team Spirit смогли взять пятую карту и выиграли турнир со счётом 3:2. Финал соревнования на разных трансляциях смотрели более 2 миллионов человек — это рекорд для TI.

Последние секунды матча против PSG.LGD

Успех «Спиритов» стал первой за 10 лет победой команды из СНГ на главном турнире по Dota 2 (первой была украинская Natus Vincere, победившая в 2011 году). В итоге российская команда забрала 18,2 миллиона долларов призовых — больше, чем кто-либо из победителей турнира.

Фото с финала The International 10 / Valve

Team Spirit забирают Aegis of Champions — главный приз турнира The International

Dmitry Lazarev @dmitrylazarev Кроме шуток, история Team Spirit на #TI10 - это та классическая мотивирующая история, которой живет спорт: приезжают какие-то парни, в которых мало кто верит, проходят на турнир через квалы, упорно идут к цели и, несмотря ни на что, пройдя по нижней сетке, в итоге побеждают! https://twitter.com/Team__Spirit/status/1449795048648974349

Спасибо всем, кто писал, что СНГ — худший регион, что мы займём топ-16. Это меня очень сильно мотивировало. Вы оказались неправы. Илья «Yatoro» Мулярчук игрок Team Spirit

Нашу победу в The International можно сравнить с победой России в Лиге чемпионов. Дмитрий «Korb3n» Белов менеджер Team Spirit

После победы «Спиритов» соцсети заполонили мемы про Dota 2, а игроков стали поздравлять СМИ и журналисты, обычно далёкие от видеоигр

После финала TI10 появились сотни мемов, посвящённых победе российской команды. Пользователи соцсетей шутили, как игроки стали «героем фильмов про аутсайдеров», и отмечали успех Collapse, который на герое Magnus «провозил» врагов, будто таксист. Болельщики, празднуя победу, в комментариях на разных сайтах (в том числе и на TJ) писали кричалки в поддержку Team Spirit и призывали праздновать жителей Таганрога, ставшего городом-мемом в киберспортивном сообществе.

Сразу после матча игроков стали поздравлять журналисты, СМИ и спортсмены, обычно не следящие за событиями в киберспортивной сфере: например, порноактриса Ева Эльфи, официальные аккаунты шоу «Вечерний Ургант» и футбольной сборной России. В последнем случае к общему фото Team Spirit прифотошопили футболки национальной футбольной команды (хотя двое участников команды из Украины).

Футбольный комментатор Василий Уткин признался, что на свете есть мало вещей, в которых он понимает меньше, чем в Dota 2, но отметил серьёзность победы на The International и поздравил игроков. Ксения Собчак в своём телеграм-канале провела опрос, интересно ли её аудитории посмотреть видео «про киберспорт и наших ребят в нём»: 66% ответили «да», и журналистка задумалась снять про них документальных фильм.

О победе Team Spirit рассказали многие непрофильные СМИ: RT, «РИА Новости», НТВ, «Эхо Москвы» и другие. На фоне ажиотажного интереса к киберспорту СМИ опубликовали статьи об основах игры Dota 2, где объяснили, когда появилась игра, в чём её смысл, чем саппорт отличается от керри и кто такие крипы:

Team Spirit на программе «Вечерний Ургант»

Команда на пресс-конференции в Москве Фото CyberPressball

Запросов об интервью, съёмках и комментариях от медиа стало так много, что бренд-директор Team Spirit Константин Мачаидзе в официальном инстаграм-аккаунте команды попросил журналистов «уважать их право на отдых и дать возможность провести время с родными и близкими».

Я предполагал, что будет здорово, когда мы выиграем. Но всё набирает такой масштаб. Я не ожидал, что нас будут поздравлять первые лица страны. Айрат 'Silent' Газиев тренер Team Spirit

Реакция властей: поздравления Путина, Шойгу и депутатов, а также надежда, что молодёжь не будет массово пытаться повторить успех игроков

На следующий день после финала TI игроков с победой поздравил Владимир Путин. По мнению президента, игроки доказали, что «наши киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины»;

На пути к финалу вы продемонстрировали яркие лидерские качества и сплочённость, а в решающем поединке, который стал настоящим испытанием мастерства и характеров, сумели сконцентрироваться и в самый ответственный момент перехватить инициативу у сильных соперников. На деле доказали, что наши киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины. Владимир Путин президент России

Александр «TORONTOTOKYO» Хертек рассказал на первой после победы пресс-конференции, что его поздравил Сергей Шойгу (Шойгу родился в республике Тыва, как и Александр). По его словам, министр обороны отправил телеграмму ему домой;

Губернатор Челябинской области Александр Текслер в своём инстаграме поздравил команду, отдельно выделив её капитана Ярослава «Miposhka» Найдёнова, который родился в городе Златоусте;

С победой на TI10 команду поздравил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко: «Ребята безошибочно провели турнир The International в Бухаресте, а в финале [...] уверенно обыграли соперника из Китая»;

Депутат Госдумы Виталий Милонов после победы Team Spirit заявил, что с большим уважением относится к киберспорту и ему самому «нравится иногда "пострелять" кого-то там в играх». По его мнению, команда показала хороший пример молодёжи — возможность «не деградировать, не забрасывать учёбу, а развиваться гармонично, одновременно приобретая навыки так называемого киберспортсмена»;

«Они большие молодцы. Парни посвятили этому много сил и времени. Просто все уже привыкли к стандартным дисциплинам: футбол, хоккей, теннис. Многие думают, что ребята просто сидят за компьютером и занимаются дурью, но это не так. Это очень тяжёлое дело», — сказал о Team Spirit депутат и президент федерации кёрлинга Дмитрий Свищев. Он также призвал присвоить игрокам спортивные звания;

Депутат Госдумы Николай Валуев выразил надежду, что российские службы найдут игрокам применение и работу в России, и эти «головастые ребятишки» не уедут «обслуживать интересы западных корпораций»;

Мнение о том, что из-за киберспорта становится меньше спортсменов для олимпийских соревнований, высказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Конечно, ребята действительно трудились, старались. Они победили и заслуженно получили свои призовые. Молодцы. Только я не хочу, чтобы это приобретало массовый характер, потому что победа Team Spirit сейчас станет супер большой рекламой для детей. Теперь желание появится абсолютно у всех. Ребята начнут понимать: «Если я буду сидеть и заниматься киберспортом, то добьюсь такого же успеха и получу огромную сумму денег». А мы этот процесс уже не остановим. Это вердикт. Светлана Журова депутат Госдумы

По мнению министра спорта Олега Матицына, победа Team Spirit сделает киберспорт в России более популярным. На вопрос о господдержке направления он ответил, что «там такие бюджеты, что ребята сами справляются»;

Влияние на киберспорт: предложение рассказывать о видеоиграх в школах и ожидания роста уровня интереса к Dota 2

Милонов предложил поддержать ассоциацию киберспорта России: «Может быть, в школе начать затрагивать эту тематику. Потому что скрывать это бесполезно, все дети пытаются в компьютер играть. Но можно через школьную программу упоминать, что вообще-то просто сидеть в компьютере с тупыми глазами — это не очень хорошо. А вот те люди, которые этим занимаются профессионально, они развиты гармонично»;

Киберспортивный комментатор Дмитрий «CrystalMay» Корчевинин считает, что победа «Спиритов» даст толчок для развития киберспорта в России и вдохновит новые организации на инвестиции в эту сферу;

Многие СНГ игроки увидят что игроки которые недавно были с ними на одном уровне, добились успеха, это послужит толчком. Они будут больше уделять времени этой игре. Будет уделяться больше времени менеджменту, подбору игроков, тренера. Александр «TORONTOTOKYO» Хертек игрок Team Spirit

По мнению киберспортивного комментатора Владимира «Maelstorm» Кузьминова, уровень интереса к Dota 2 после победы «Спиритов» уже возрос. В индустрии теперь ожидают наплыва как обычных геймеров, так и профессиональных игроков.