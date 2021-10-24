Участники съёмок утверждают, что на площадке уже были инциденты с осечкой оружия, а они не раз жаловались на условия работы.

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Алек Болдуин после инцидента со стрельбой Фото The New Mexican

21 октября актёр Алек Болдуин на съёмочной площадке фильма «Ржавчина» случайно застрелил из оружия-реквизита оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соусу. Патрон в пистолете должен был быть холостым. Пока ни актёру, ни участникам съёмочной группы не предъявили обвинений. TJ разобрался, как это произошло, кто отвечал за реквизит на площадке и как на ситуацию отреагировали в Голливуде.

Что известно о происшествии

Как выяснилось из судебных документов, перед инцидентом Болдуин готовился к съёмкам сцены, в которой он достаёт пистолет из кобуры. Помощник режиссёра Дейв Холлз сказал актёру, что пистолет «холодный» — на языке кинематографистов это означает, что оружие не заряжено.

В это время оператор Галина Хатчинс и режиссёр Джоэл Соуса выстраивали ракурсы, смотря через плечо оператора второй камеры. Они ещё не успели отойти к месту, за съёмками наблюдают на расстоянии через монитор.

Болдуин вынул пистолет из кобуры один раз без происшествий, но когда он сделал это во второй раз, то оружие выстрелило. Снаряд пролетел мимо второго оператора, но задел Хатчинс в плечо, а затем попал в Соузу. Хатчинс стазу же упала на землю.

Согласно расшифровке звонка в 911, члены съёмочной группы разбежались, когда услышали выстрел. Хатчинс на вертолёте доставили в больницу, но врачам не удалось её спасти. Соуз пострадал, его госпитализировали, однако через несколько часов выписали.

Кто отвечал за оружие на съёмках

После инцидента профсоюз заявил, что в пистолете был только один заряжённый патрон, а реквизит для фильма делали сотрудники в Нью-Мексико, а не члены съёмочной группы. По факту стрельбы полиция начала расследование.

И Болдуина, и специалиста по реквизиту допросили, но отпустили после инцидента. «Никого не задержали, никаких арестов не произвели. Расследование продолжается», — заявил Deadline представитель офиса шерифа округа Санта-Фе Хуан Риос.

Болдуин говорит по телефону после инцидента Фото The New Mexican

За оружие на съёмках отвечала 24-летняя Ханна Гутьеррес — именно она выложила на тележку на съёмочной площадке три пистолета. Холлз взял один из них, не зная, что он был заряжен боевыми патронами. Metro отмечает, что Гутьеррес — дочь известного специалиста по оружию. За месяц до трагедии сказала в интервью, что хотела отказаться от работы над фильмом, посчитав себя слишком неопытной. Ранее она работала только над одним фильмом — «Древние ритуалы» с Николасом Кейджем.

Болдуин заявил в твиттере, что сотрудничает с правоохранительными органами для выяснения обстоятельств произошедшего: «Нет слов, чтобы выразить, насколько я шокирован и огорчён в связи с трагическим происшествием, унёсшим жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей коллеги, которой мы глубоко восхищались. [...] Я поддерживаю связь с её мужем и предлагаю свою поддержку ему и его семье. Я переживаю за её мужа, их сына и всех, кто знал и любил Галину».

Соуза тоже принёс свои соболезнования: «Я убит горем из-за потери друга и коллеги Галины. Она была доброй, энергичной, невероятно талантливой и всегда подталкивала меня быть лучше». Он отметил, что идёт на поправку.

После инцидента производство фильма приостановили.

Что ещё известно о съёмках «Ржавчины»

Бывшие участники съёмочной группы на условиях анонимности рассказали The New York Times, Deadline и The Los Angeles Times, что на площадке уже были проблемы с безопасностью. Ещё до начала производства «Ржавчины» несколько специалистов по оружию отказались от участия в проекте, сославшись на проблемы с бюджетом и огромное количество оружия, которе планировалось использовать.

По данным источника Deadline, 16 октября дублёр Болдуина дважды случайно выстрелил из того же реквизитного оружия, из которого актёр впоследствии застрелил Хатчинс. Дублёру сказали, что оружие не было заряжено. Инцидент произошёл в одном из домов-декораций, где Хатчинс тоже присутствовала. Журналисты также видели копию сообщения, отправленного одним из членов съемочной группы руководству, где говорилось: «У нас уже произошло три непроизвольных выстрела. Это крайне небезопасно».

Съёмочная группа пожаловалась ответственному за безопасность, но расследовали ли этот инцидент, неизвестно. Технические работники отмечали, что их постоянно торопили, поэтому никто не занимался проверкой оружия. По данным LA Times, погибшая Хатчинс была в числе работников, которые просили уделить внимание теме безопасности. Компания Rust Movie Productions, отвечающая за производство фильма, заявила, что не получала никаких официальных жалоб на безопасность оружия или декораций.

Съёмочная площадка Фото Albuquerque Journal

По данным NYT и Deadline, технические работники также жаловались на плохие условия работы: 12-13-часовые смены, задержки с выплатой зарплат, долгий путь до места работы и отказ разместить их в отелях. В знак протеста семь членов съёмочной группы ушли с площадки, а некоторые уволились за несколько часов до инцидента со стрельбой. Источник Deadline заявил, что на их место наняли людей не из профсоюза, а на уволившихся пытались пожаловаться в полицию.

Кем была погибшая Галина Хатчинс

Уроженка Украина Галина Хатчинс родилась в 1979 году и выросла на советской военной базе в Заполярье. Она закончила Киевский государственный университет по специальности «международная журналистика», а после окончания учёбы работала над документальными фильмами в Европе.

Позже Хатчинс переключилась на кино — она переехала в Лос-Анджелес и окончила Американский институт киноискусства в 2015 году. В Лос-Анджелесе Галина работала помощником продюсера и электромехаником, а также снимала короткометражки. По данным IMDB, за свою карьеру Хатчинс приняла участие в создании 49 фильмов и сериалов.

В 2018 году Хатчинс стала одной из восьми женщин-кинематографистов, отобранных для первой лаборатории 21st Century Fox DP Lab, а год спустя её включили в список восходящих звезд журнала American Cinematographer.

Хатчинс на съёмках фильма «Дорогуша»

Среди работ Хатчинс особенно отмечают фильм «Макс Фист», который вышел на экраны в 2020 году и получил номинацию на «лучший художественный фильм» на Кинофестивале в Сиджесе.

В своём профиле в инстаграме Хатчинс называла себя «мечтательницей, адреналиновой наркоманкой и оператором», а также делилась фотографиями со съёмочной площадки «Ржавчины». В последнем посте она едет верхом на лошади в Нью-Мексико.

24 октября в Альбукерке прошло прощание с Хатчинс, которое организовала международная гильдия кинооператоров Local 600. На мероприятии выступили скрипачи, после чего присутствующие почтили память погибшей минутой молчания.

Фото Reuters

В честь погибшей Американский институт киноискусства (AFI) учредил мемориальную стипендию для женщин-операторов. Цель фонда — «помочь женщинам-кинематографистам построить устойчивую карьеру в кинобизнесе», заявила сценарист и режиссёр Оля Опарина, близкая подруга Хатчинс. На сайте любой желающий может сделать разовое пожертвование или оформить ежемесячные донаты.

Как Голливуд отреагировал на смерть Хатчинс

Режиссёры, актёры и операторы выразили соболезнования семье Хатчинс. Многие ужаснулись трагедии и не поняли, как такое могло произойти на съёмочной площадке.

James Gunn @JamesGunn My greatest fear is that someone will be fatally hurt on one of my sets. I pray this will never happen. My heart goes out to all of those affected by the tragedy today on Rust, especially Halyna Hutchins & her family. Джеймс Ганн: «Я больше всего боюсь, что кто-то получит смертельную травму на моей съёмочной площадке. Я молюсь, чтобы этого никогда не произошло. Соболезную всем, кто пострадал от сегодняшней трагедии на площадке „Ржавчины“, особенно Галине Хатчинс и её семье»

Elijah Wood @elijahwood Absolutely horrifying and devastating news about cinematographer, Halyna Hutchins. My heart goes out to her family. Элайджа Вуд: «Абсолютно ужасающие и командные новости об операторе Галине Хатчинс. Соболезную её семье»

Brandon Bruce Lee @brandonblee Our hearts go out to the family of Halyna Hutchins and to Joel Souza and all involved in the incident on “Rust”. No one should ever be killed by a gun on a film set. Period. 💔 Брендон Ли, его твиттер ведёт его сестра Шэрон: «Мы искренне соболезнуем Галине Хатчинс, Джоэлю Соуза и всем, кто причастен к инциденту на площадке „Ржавчины“. Никого нельзя убивать из пистолета на съемочной площадке. Точка»

JOE MANGANIELLO @JoeManganiello I’m in shock. I was so lucky to have had Halyna Hutchins as my DP on Archenemy. An incredible talent & great person. I can’t believe this could happen in this day and age… gunfire from a prop gun could kill a crew member? What a horrible tragedy. My heart goes out to her family Актёр Джо Манганьелло, который работал с Хатчинс на площадке «Макса Фиста»: «Я в шоке. Мне повезло, что Галина Хатчинс была моим оператором в „Максе Фисте“. Невероятный талантливый и прекрасный человек. Я не могу поверить, что это могло произойти в наши дни… выстрел из оружия мог убить члена съёмочной группы? Какая ужасная трагедия. Соболезную её семье»

Часть кинематографистов призвала отказаться от использования на съёмках реалистичного оружия, которое стреляет холостыми патронами, поскольку оно всё ещё способно стрелять и ранить. Они полагают, что реальные выстрелы могут заменить спецэффекты. Так, создатели сериалов «Новобранец» и «Пацаны» заявили, что полностью откажутся от оружия после инцидента на съёмках «Ржавчины».

craig zobel @craigzobel There’s no reason to have guns loaded with blanks or anything on set anymore. Should just be fully outlawed. There’s computers now. The gunshots on Mare of Easttown are all digital. You can probably tell, but who cares? It’s an unnecessary risk. https://twitter.com/variety/status/1451374093542957059 Режиссёр Крэйг Зобел: «Нет никаких причин заряжать оружие холостыми или чем-то ещё на съёмочной площадке. Его должны объявить вне закона. Теперь есть компьютеры. Все выстрелы в „Мейр из Исттауна“ ненастоящие. Вы, наверное, можете заметить, но кого это волнует? Это ненужный риск.