Призывы запретить оружие в кино и жалобы на безопасность: главное о том, как Алек Болдуин случайно застрелил оператора Статьи редакции
Участники съёмок утверждают, что на площадке уже были инциденты с осечкой оружия, а они не раз жаловались на условия работы.
21 октября актёр Алек Болдуин на съёмочной площадке фильма «Ржавчина» случайно застрелил из оружия-реквизита оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соусу. Патрон в пистолете должен был быть холостым. Пока ни актёру, ни участникам съёмочной группы не предъявили обвинений. TJ разобрался, как это произошло, кто отвечал за реквизит на площадке и как на ситуацию отреагировали в Голливуде.
Что известно о происшествии
Как выяснилось из судебных документов, перед инцидентом Болдуин готовился к съёмкам сцены, в которой он достаёт пистолет из кобуры. Помощник режиссёра Дейв Холлз сказал актёру, что пистолет «холодный» — на языке кинематографистов это означает, что оружие не заряжено.
В это время оператор Галина Хатчинс и режиссёр Джоэл Соуса выстраивали ракурсы, смотря через плечо оператора второй камеры. Они ещё не успели отойти к месту, за съёмками наблюдают на расстоянии через монитор.
Болдуин вынул пистолет из кобуры один раз без происшествий, но когда он сделал это во второй раз, то оружие выстрелило. Снаряд пролетел мимо второго оператора, но задел Хатчинс в плечо, а затем попал в Соузу. Хатчинс стазу же упала на землю.
Согласно расшифровке звонка в 911, члены съёмочной группы разбежались, когда услышали выстрел. Хатчинс на вертолёте доставили в больницу, но врачам не удалось её спасти. Соуз пострадал, его госпитализировали, однако через несколько часов выписали.
Кто отвечал за оружие на съёмках
После инцидента профсоюз заявил, что в пистолете был только один заряжённый патрон, а реквизит для фильма делали сотрудники в Нью-Мексико, а не члены съёмочной группы. По факту стрельбы полиция начала расследование.
И Болдуина, и специалиста по реквизиту допросили, но отпустили после инцидента. «Никого не задержали, никаких арестов не произвели. Расследование продолжается», — заявил Deadline представитель офиса шерифа округа Санта-Фе Хуан Риос.
За оружие на съёмках отвечала 24-летняя Ханна Гутьеррес — именно она выложила на тележку на съёмочной площадке три пистолета. Холлз взял один из них, не зная, что он был заряжен боевыми патронами. Metro отмечает, что Гутьеррес — дочь известного специалиста по оружию. За месяц до трагедии сказала в интервью, что хотела отказаться от работы над фильмом, посчитав себя слишком неопытной. Ранее она работала только над одним фильмом — «Древние ритуалы» с Николасом Кейджем.
Болдуин заявил в твиттере, что сотрудничает с правоохранительными органами для выяснения обстоятельств произошедшего: «Нет слов, чтобы выразить, насколько я шокирован и огорчён в связи с трагическим происшествием, унёсшим жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей коллеги, которой мы глубоко восхищались. [...] Я поддерживаю связь с её мужем и предлагаю свою поддержку ему и его семье. Я переживаю за её мужа, их сына и всех, кто знал и любил Галину».
Соуза тоже принёс свои соболезнования: «Я убит горем из-за потери друга и коллеги Галины. Она была доброй, энергичной, невероятно талантливой и всегда подталкивала меня быть лучше». Он отметил, что идёт на поправку.
После инцидента производство фильма приостановили.
Что ещё известно о съёмках «Ржавчины»
Бывшие участники съёмочной группы на условиях анонимности рассказали The New York Times, Deadline и The Los Angeles Times, что на площадке уже были проблемы с безопасностью. Ещё до начала производства «Ржавчины» несколько специалистов по оружию отказались от участия в проекте, сославшись на проблемы с бюджетом и огромное количество оружия, которе планировалось использовать.
По данным источника Deadline, 16 октября дублёр Болдуина дважды случайно выстрелил из того же реквизитного оружия, из которого актёр впоследствии застрелил Хатчинс. Дублёру сказали, что оружие не было заряжено. Инцидент произошёл в одном из домов-декораций, где Хатчинс тоже присутствовала. Журналисты также видели копию сообщения, отправленного одним из членов съемочной группы руководству, где говорилось: «У нас уже произошло три непроизвольных выстрела. Это крайне небезопасно».
Съёмочная группа пожаловалась ответственному за безопасность, но расследовали ли этот инцидент, неизвестно. Технические работники отмечали, что их постоянно торопили, поэтому никто не занимался проверкой оружия. По данным LA Times, погибшая Хатчинс была в числе работников, которые просили уделить внимание теме безопасности. Компания Rust Movie Productions, отвечающая за производство фильма, заявила, что не получала никаких официальных жалоб на безопасность оружия или декораций.
По данным NYT и Deadline, технические работники также жаловались на плохие условия работы: 12-13-часовые смены, задержки с выплатой зарплат, долгий путь до места работы и отказ разместить их в отелях. В знак протеста семь членов съёмочной группы ушли с площадки, а некоторые уволились за несколько часов до инцидента со стрельбой. Источник Deadline заявил, что на их место наняли людей не из профсоюза, а на уволившихся пытались пожаловаться в полицию.
Кем была погибшая Галина Хатчинс
Уроженка Украина Галина Хатчинс родилась в 1979 году и выросла на советской военной базе в Заполярье. Она закончила Киевский государственный университет по специальности «международная журналистика», а после окончания учёбы работала над документальными фильмами в Европе.
Позже Хатчинс переключилась на кино — она переехала в Лос-Анджелес и окончила Американский институт киноискусства в 2015 году. В Лос-Анджелесе Галина работала помощником продюсера и электромехаником, а также снимала короткометражки. По данным IMDB, за свою карьеру Хатчинс приняла участие в создании 49 фильмов и сериалов.
В 2018 году Хатчинс стала одной из восьми женщин-кинематографистов, отобранных для первой лаборатории 21st Century Fox DP Lab, а год спустя её включили в список восходящих звезд журнала American Cinematographer.
Среди работ Хатчинс особенно отмечают фильм «Макс Фист», который вышел на экраны в 2020 году и получил номинацию на «лучший художественный фильм» на Кинофестивале в Сиджесе.
В своём профиле в инстаграме Хатчинс называла себя «мечтательницей, адреналиновой наркоманкой и оператором», а также делилась фотографиями со съёмочной площадки «Ржавчины». В последнем посте она едет верхом на лошади в Нью-Мексико.
24 октября в Альбукерке прошло прощание с Хатчинс, которое организовала международная гильдия кинооператоров Local 600. На мероприятии выступили скрипачи, после чего присутствующие почтили память погибшей минутой молчания.
В честь погибшей Американский институт киноискусства (AFI) учредил мемориальную стипендию для женщин-операторов. Цель фонда — «помочь женщинам-кинематографистам построить устойчивую карьеру в кинобизнесе», заявила сценарист и режиссёр Оля Опарина, близкая подруга Хатчинс. На сайте любой желающий может сделать разовое пожертвование или оформить ежемесячные донаты.
Как Голливуд отреагировал на смерть Хатчинс
Режиссёры, актёры и операторы выразили соболезнования семье Хатчинс. Многие ужаснулись трагедии и не поняли, как такое могло произойти на съёмочной площадке.
Часть кинематографистов призвала отказаться от использования на съёмках реалистичного оружия, которое стреляет холостыми патронами, поскольку оно всё ещё способно стрелять и ранить. Они полагают, что реальные выстрелы могут заменить спецэффекты. Так, создатели сериалов «Новобранец» и «Пацаны» заявили, что полностью откажутся от оружия после инцидента на съёмках «Ржавчины».
Другие посчитали, что ситуация на съёмках «Ржавчины» — недопустимый инцидент, которая мог произойти, если съёмочная команда нарушила все возможные правила безопасности. Они заявляют, что из правильного реквизита нельзя выстрелить реальной пулей. Согласно правилам индустрии, на съёмочной площадке все должны относиться к любому оружию так, будто оно уже заряжено. «Оружейник» должен проверять, что пистолет разряжен прежде, чем вручить его актёру, а актёры не должны направлять на людей даже незаряжённое оружие.
1) в 21 веке по уровню гуманитарного мышления находится миллионов 500 населения на планете. Остальные в лучшем случае в 20 веке, а большинство веке в 7. И им ты никак ничего не объяснишь, если твоя пушка не длиннее. Если бы польские погранцы были бы без стволов, то иракцы их бы просто бы убили бы...
2) если говорить о глобальном, то оружие у населения в целом сдерживает государство от превращения в автократию. И не надо блаблабла про ракеты. Личное оружие - это признак не раба.
3) даже в самой благополучной стране есть преступность. И оружие у них не отобрать, они его не сдадут. Полицию под каждый куст не посадишь. И вся мировая статистика говорит только о том, что отсутствие оружия повышает уровень насильственной преступности. Если исследовать именно этот конкретный фактор.
И вся мировая статистика говорит только о том, что отсутствие оружия повышает уровень насильственной преступности
Даже не представляю какая там должна быть статистика чтобы было убедительно. Если просто сравнивать страны, то слишком много других факторов и мало стран. Если смотреть во времени то нужен бейзлайн с чем сравнивать, потому что общий уровень насилия падает со временем. Может быть сравнивать разные штаты США еще куда ни шло...
Ну вот какая то рандом стата по всем штатам говорит что чем больше регулирования оружия в штате тем меньше смертей с ним связанных https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/1661390
P.S. понимаешь, малыш.
Например, в России довольно все жестко с контролем оружия. Уголовный кодекс, облавы, все такое.
Но эксперты сходятся в том, что нелегальных стволов около 15-20 млн на страну. На 6 млн. легальных.
Допустим мы отберем эти 6 млн легальных. Преступники побегут сдавать нелегальное? Аж счас.
Причем из легальных вроде менее 100 убийств в год... Ну никто не пойдет с легальным на криминал. А вот защищаться от бандита будет...
Большинство таких фото снято профессиональными фотографами/репортёрами. Тут фото со съемочной площадки, и наверняка было снято членом съемочной группы. Там неоткуда было взяться репортёрам на момент происшествия.
Порой перед фотографом стоит выбор вмешаться и спасти одну жизнь или сфоткать, дать погибнуть человеку но благодаря фото спасти больше жизней
Вот это ты максимально тупую пафосную хуйню сморозил.
Чел, я знаю, что такое военные репортёры. Ещё я видел фото голодающих детей Африки. Зачем вы мне втираете про А, когда я вам про Б.
Я писал про охуевание с обычных людей, которые в шоковых ситуациях достают камеру и фоткают всё вокруг. Это даже не только ЧП касается, но и банально долбоёбов на концертах, которые вместо того, чтобы слушать музыку, вытягивают клешни для съёмки видео, которое пересмотрят один раз.
Но мы ничего не знаем про эту фотографию — кто её сделал, сколько было людей и что вообще происходит на самом деле. Может быть съемочная команда испугалась что Алик съехал с катушек и документировала его действия (судя по качеству не на телефон снято), а может в ком-то проснулся фотограф и человек сделал действительно крутую фотографию. А может быть и просто для заработка, люди бывают разными и ситуации тоже.
В любом случае, не понимаю почему ты возмущаешься конкретно здесь, а во всяком трэше, который пачками сливается в Базы и Мэш ничего дурного не видишь.
За оружие на съёмках отвечала 24-летняя Ханна Гутьеррес — именно она выложила на тележку на съёмочной площадке три пистолета.
Ключевой момент, кстати. Умилила предсказуемая простыня про ужасные условия на съёмках, мол, это не преступная халатность и непрофессионализм человека, ответственного(!) за оружие, а прост чёт условия хуёвые.
Интересно, конечно, что творилось в голове у той, что заряжала оружие.
"Патрон не холостой, ну и похуй, что может произойти"?
Или в пачке с холостыми случайно оказался один настоящий?
Рил интересно как так вообще вышло.
И нахрена им на сьёмках фильма настоящие патроны, если это не просто случайность что такой оказался среди холостых?
Вопросов больше чем ответов.
Из того что я вычитал:
1) в США запрещено охолощенное оружие, возможно только настоящее
2) это вестерн, и тут довольно специфичные трушные револьверы
3) походу у кого-то руки п-ц из жопы
4) да в кино стреляют, и актер не предполагает что пиротехник мудак...
5) но Болдуин возможно должен нести ответственность как организатор фильма