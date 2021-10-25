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Разборы
Екатерина Кузнецова

Все против Facebook: СМИ массово обвиняют компанию в пагубном влиянии на детей, засилье шок-контента и другом. Главное Статьи редакции

Журналисты утверждают, что сервисы Цукерберга провоцируют у подростков тревожность и депрессию, а у взрослых — комплексы из-за постоянного сравнения себя с другими.

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Марк Цукерберг Фото AFP

25 октября 17 американских изданий одновременно выпустили больше 20 материалов проекта The Facebook Papers, названного с отсылкой к обнародованным во время войны во Вьетнаме внутренним документам Пентагона об американо-вьетнамских отношениях в 1945-1967 годах. В расследовании участвовали The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, Bloomberg, Politico, NBC News, CNBC, CNN, The Verge, Wired и другие.

В материалах, основанных на внутренних документах Facebook, говорится об этических проблемах и утаивании информации о работе компании: от вреда алгоритмов для психики до договорённости Цукерберга с вьетнамскими коммунистами, игнорирования торговли людьми и шокирующего контента в Индии и Мьянме.

Десятки тысяч страниц внутренних документов СМИ предоставила бывший продукт-менеджер Facebook и специалист по данным Фрэнсис Хауген. В эфире программы «60 минут» на CBS News рассказала, что компания несколько лет нарушала законы США о ценных бумагах, искажая и скрывая «неприглядные» внутренние данные от инвесторов. Бывшая сотрудница заявила, что Facebook игнорирует проблемы, такие как вред алгоритмов и недостаточную модерацию, но сознательно не борется с ними, чтобы не терять прибыль и пользователей. Хауген обратилась с материалами в Комиссию по ценным бумагам (SEC).

То, что я видела в Facebook снова и снова — это выбор между тем, что хорошо для общества, и тем, что хорошо для Facebook. И Facebook снова и снова выбирал свои собственные интересы, например, чтобы заработать больше денег.

Фрэнсис Хауген
бывший продукт-менеджер Facebook

TJ коротко пересказывает важные части расследований The Facebook Papers.

Facebook недостаточно модерировал контент, разжигающий ненависть или вражду

  • В 2019 году Facebook создал непрозрачную систему модерации в странах, разделив их на четыре уровня, пишет The Verge. На «нулевом уровне» — США, Бразилия и Индия, которым отдаётся самый высокий приоритет с постоянным наблюдением за контентом. На «первом уровне» — Германия, Индонезия, Иран, Израиль и Италия. На «второй» поместили 22 страны, а на «третий» — все остальные страны;
  • В расследовании The Washington Post говорится, что основатель Facebook Марк Цукерберг сообщал недостоверные данные Конгрессу США. Он заявлял, что соцсеть удаляет 94% контента, пропагандирующего ненависть, в то время как во внутренних документах говорится всего о 5%;
  • В компании знали, что платформы Facebook используются для торговли людьми ради подневольного труда, однако проблему до сих пор окончательно не решили, пишет CNN. В отчётах Facebook говорится, что женщин, которых принудили к рабскому труду в частных домах, насилуют, избивают и лишают еды;
  • Компания неравномерно инвестирует в модерацию контента в разных странах, из-за чего, например, в Индии, Мьянме, в Шри-Ланке дезинформация распространяется быстрее, чем в западных странах, следует из расследования The New York Times и The Washington Post. 87% бюджета компании на борьбу с вводящими в заблуждение постами выделяется для США, а остальные 13% — для остального мира. При этом американские пользователи составляют всего 10% от общего числа, а крупнейший рынок для Facebook — Индия. Но из-за недостаточной модерации и ненатренированности алгоритмов на распознавание редких местных языков, в странах ухудшились проблемы с разжиганием ненависти в сети, антимусульманскими настроениями, дезинформацией, ботами и манипуляциями во время выборов;
  • В 2019 году сотрудники компании создали фейковый аккаунт в Индии — всего за три недели он заполнился призывами к насилию и фотографиями трупов, пишет NYT. По словам сотрудника, он «видел больше изображений мёртвых людей за последние три недели, чем за всю свою жизнь». Судя по документам, количество контента с насилием в США и Индии сильно отличается;
  • Facebook не приложил достаточно усилия для для защиты прав человека и удалению аккаунтов, призывающих к дискриминации и этническому насилию в Эфиопии, где сейчас проходит гражданская война, говорится в расследовании CNN. Во внутренних документах компании говорится, что сотрудники осознают, что сил на борьбу с разжигающими ненависть постами сейчас недостаточно, однако ситуация почти не меняется.

Компания вернула лайки, когда пользователи стали потреблять меньше контента

  • В исследованиях Facebook, опубликованных The Wall Street Journal говорится, что Instagram усугубляет проблемы подростков, особенно девочек — у них развивается тревожность, депрессия и расстройства пищевого питания. Около 13% юных британок и 6% американок сообщали о суицидальных мыслей из-за соцсети;
  • Лайки и репосты в фейсбуке и инстаграме не только способствуют развитию комплексов и сравнению себя с другими, но и помогают ложной и вводящей в заблуждение информации распространяться в сети «за секунды», пишет NYT. Faсebook проводил эксперимент, частично убрав кнопки «Нравится» и «Поделиться», но завершил его, когда пользователи стали меньше публиковать и взаимодействовать с контентом. В компании тогда заявили, что отказ от кнопок не решает проблему негативных чувств у пользователей;
  • Благодаря алгоритмам Facebook новый пользователь за три недели может полностью погрузиться в конспирологический контент, выяснили в исследовании компании, пишет NYT. Сотрудники проводили эксперимент, в котором тестовый аккаунт воображаемой «консервативной мамы Кэрол» получал от соцсети рекомендации сообществ QAnon. «Страница превратилась в постоянный поток вводящего в заблуждение, поляризующего и некачественного контента», — говорится в исследовании;
  • Команде Facebook поручили активно бороться с вредоносным контентом, однако этому препятствуют недостаток модераторов и особенности алгоритмов, которые продвигают дезинформирующие публикации.

Facebook делал поблажки высокопоставленным политикам, а Цукерберг пошёл навстречу компартии Вьетнами, чтобы не уходить с рынка

  • Сотрудники Facebook призывали ужесточить контроль за ультраправыми консервативными источниками новостей в ленте, считая, что издания типа Breitbart представляют движения вроде Black Lives Matter в негативном свете. В расследовании The Wall Street Journal говорится, что правые издания — одни из самых популярных в соцсети, так что компания, пытаясь избежать критики, способствует продвижению ультраконсервативных сообществ и позволяет им обходить правила проверки фактов, а также публиковать ненадежный и оскорбительный контент;
  • Цукерберг согласился с требованием Коммунистической партии Вьетнама на усиление цензуры оппозиционеров в соцсети, чтобы не потерять выгодный азиатский рынок, сообщил The Washington Post;
  • Для высокопоставленных политиков в компании не действуют стандартные правила модерации, пишет Politico. Если нарушители готовы соблюдать правила, их контент не удаляют и не блокируют, а делают исключение;
  • Сотрудники компании во внутренних переписках обвиняли руководство в неспособности контролировать рост групп, призывавших к нападению на Капитолий в США в январе 2021 года, отметили в Bloomberg.

Facebook и Цукерберг отрицают сведения из расследований, и заявляют, что продвигать негативный контент им невыгодно

В Facebook знали о готовящейся серии публикаций в СМИ и отрицают обвинения Хауген. В компании заявили, что заявления бывшей сотрудницы неверно характеризуют работу компании, а в основе деятельности соцсети лежит безопасность пользователей, а не прибыль.

Facebook Newsroom @fbnewsroom
We expect the press to hold us accountable, given our scale and role in the world. But when reporting misrepresents our actions and motivations, we believe we should correct the record.
Мы ожидаем, что пресса назовет нас ответственными [за содержание расследований], учитывая наш масштаб и роль в мире. Но когда сообщения искажают наши действия и мотивацию, мы считаем, что должны внести ясность
Facebook Newsroom @fbnewsroom
A curated selection out of millions of documents at Facebook can in no way be used to draw fair conclusions about us. Internally, we share work in progress and debate options. Not every suggestion stands up to the scrutiny we must apply to decisions affecting so many people.
Выборка из миллионов документов в Facebook никак нельзя использовать для того, чтобы делать справедливые выводы о нас. Внутри компании мы делимся незавершённой работой и обсуждаем варианты [решения проблем]. Не каждое предложение выдерживает тщательную проверку, которую мы должны проводить с решениями, затрагивающими так много людей

6 октября Цукерберг заявил, что компания борется с вредоносными публикациями, заботится о ментальном здоровье и безопасности пользователей, а продвигать негативные публикации бизнесу невыгодно. «Многие из претензий не имеют смысла. Если бы мы хотели игнорировать исследования, зачем нам создавать ведущую отраслевую исследовательскую программу для понимания этих важных вопросов?», — написал Цукерберг.

Аргумент о том, что мы намеренно продвигаем негативный контент ради прибыли, глубоко нелогичен. Мы зарабатываем на рекламе, а рекламодатели регулярно говорят нам, что не хотят, чтобы их реклама была рядом с вредным или негативным контентом. И я не знаю ни одной технической компании, которая бы намеревалась создавать продукты, которые заставляют людей злиться или впадать в депрессию.

Марк Цукерберг
основатель Facebook

Выбранные бывшей сотрудницей документы не могут отображать реальную ситуацию в компании, заявил вице-президент компании по коммуникациям Джон Пинетт.

На фоне критики Facebook в СМИ пишут, что компания в ближайшее время планирует провести ребрендинг и представить новое название. По словам Цукерберга, в ближайшие годы корпорация планирует выстроить свою «метавселенную».

Расследования публикуют на фоне нового разбирательства против Facebook в Конгрессе, начатое после выхода материала The Wall Street Journal о пагубном влиянии инстаграма на детей и подростков. В Facebook и Цукербург пока не комментировали вышедшие в СМИ расследования.

#facebook #расследования #медиа #скандалы #цукерберг #сша #соцсети

41 41 комментарий
18
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41 комментарий
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Запасной танк88

нежные снежинки бушуют

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5
Владимир Филатов

масло смасленое какое-то

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0
Проводник

Чем это все отличается от других соцсетей?

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3
solawind

Большая часть написанного относится к виртуальному общению вцелом. Просто проще всего давить самого крупного выгодоприобретателя, а не разбираться в вопросе. Людям вообще надо просто назначить виноватого, они от этого начинают считать что проблема почти решена

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5
Запасной танк88

Масштабом влияния?

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2
Проводник

Что-то твитор неправдоподобно низко.

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0
Genesi5 ­

Речь про активных пользователей, алё

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0
Проводник

Алё, я умею читать.

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0
Запасной танк88

Наоборот. Заявляют о mDAU в 206 миллионов.

Twitter, Inc. - Financial information…
Twitter, Inc. - Financial information - Quarterly results
investor.twitterinc.com
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0
Запасной танк88

в одноклассниках никто не вызывает комплексы

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1
Федя Прозоров

Тем, что это самая популярная соцсеть

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0
dubius

Какой-то детсад: коммерческая компания ставит свою прибыль выше общественного блага. Ну ничего себе, да это скандал.

Не модерирует весь контент. Ещё бы, иначе бы разорились на модераторах.

Ну и классика: "плохие люди используют фейсбук для продвижения своих идей". Хорошо напоминает знакомый нам "телеграм используется террористами".

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2
Александр Елисеев

плохие люди используют фейсбук для продвижения своих идей

На TJ была статья, как они влияют на мировые события, как работают модераторы. Если вкратце, то всё настолько плохо, что левые и правые, демократы и республиканцы согласны, что надо как-то регулировать это всё.

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0
Гамадрил

проблема вроде только в том, что фейсбук хуёво модерирует контент, а шумихи столько, будто цукерберг ест людей и создаёт конспирологические теории, лишь бы никто не узнал, что он рептилоид

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1
Гамадрил

расслабься марк мы и так уже всё о тебе знаем

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2
Sam Lowry

Именно так. Просто это выливается в торговлю людьми, координацию насилия, разжигание розни, и прочее. Но не дай бог ты, к примеру, запостишь объявление на работу на английском и укажешь требуемое гражданство работника — тебя выебут в рот.

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0
aliftin

А когда Цекерберг стал требовать от людей регистрации в Facebook? Или есть закон какой-то обязующий людей делать это?

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–1
Запасной танк88

хорошее оправдание для вообще любой хуйни

люди вынуждены использовать соц сети, потому что это часть социализации

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1
aliftin

Вина цукера только в том что он владеет самой большой социальной сетью в мире. Стоит ещё доебаться до Apple, так как на экранах их телефонов чаще всего люди видят истории других людей и дизлайки.

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2
Selfish Ledger

Если бы он просто тебе как rss выдавал, то вопросов не было бы. Как к Apple нет вопросов за девайс. Он выбирает что ты видишь с целью монетизации твоего вниманиях долгосрочной перспективе. Имеет право.

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0
Genesi5 ­

Чот как-то живу без ВК и заебись

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1
Федя Прозоров

Есть страны без аналогов соцсетей

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0
aliftin

Ну то есть без регистрации в социальных сетях сейчас в мире жить нельзя?

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0
alien Alina

Нет, никто не заставляет, но куча людей уже зареганных тебя подталкивают. Например, мне понадобилось перед переездом сбыть кучу книг в Катаре. Единственное живое место для такого - группа в фб.
Пришлось откопать старую страницу.
Коллеги анонимно постили жирные (аж сок течет) байки про работу - ну у нас фб группа, зайди шоб читать.
Искала выпусников/студентов возможной программы по учебе, чтоб спросить как это все было - тоже все в фб. И с пустого профиля стремно писать, кто будет отвечать такому.

Удобная группа по поиску студ.жилья с советами и обменом учебниками - вэлком в фб. Фотки событий в колледже - фб.
Я ничего не постю, но естественным образом пока ждешь ответ на коммент или ищешь что-то, вылезают рекомендации, подсовывается околорелевантная лента, знакомые люди и всё равно что-то видишь.

Ответить
0
Запасной танк88

У него что, два кадыка??

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0
Запасной танк88

рептилоидов никогда не видел в маскировке?

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3
WED CR.ST.

Рептилоид же

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0
Владимир Филатов

St. Mark

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1
Святой Лука

заказуха.просто кто-то не хочет делиться долей в компании

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1
Александр Добриневский

Поддерживаю иск
уебищный дизайн и навигация фейсбука вогнали меня в жуткую депрессию из которой я до сих пор не могу выйти

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1
norm

Когда там уже Финчер сиквел снимет.

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0
Ярослав Дитковский

Оценка участников движа указывает на то, что была дана команда.

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0
Саша

И со мной там никто не дружит :( Хнык

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0
Lofoten Forsake

Как удобно. Хорошо так правительство хочет придушить Facebook.

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0
Фонзи

Администрация Бидена устраивает расплату за победу Трампа на прошлых выборах. Обычное сведение счетов. Вот и вся демократия. И продажные СМИ оплота свободы слова "случайно" выпускают свои расследования в унисон с разборками в конгрессе.

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0
Запасной танк88

Зря они тогда с Хохловым..

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0
Daniel Shnaider

"В исследованиях Facebook, опубликованных The Wall Street Journal говорится, что Instagram усугубляет проблемы подростков, особенно девочек"
@Екатерина Кузнецова твой точно усугубил)

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0
Екатерина Кузнецова

Да я в целом поехавшая, Инстаграм тут ни при чем

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0
Daniel Shnaider

Я немного не то имел в виду..
Точнее вообще не то)
Твой инстаграм усугубляет комплекс неполноценности у остальных девушек в мире)

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0
Екатерина Кузнецова

А, спасибо, конечно, но им просто надо посмотреть сторис, где я так себе выгляжу

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0
Адольф Пиплер

Время раскулачивать бигтех

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0
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