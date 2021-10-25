Все против Facebook: СМИ массово обвиняют компанию в пагубном влиянии на детей, засилье шок-контента и другом. Главное Статьи редакции
Журналисты утверждают, что сервисы Цукерберга провоцируют у подростков тревожность и депрессию, а у взрослых — комплексы из-за постоянного сравнения себя с другими.
25 октября 17 американских изданий одновременно выпустили больше 20 материалов проекта The Facebook Papers, названного с отсылкой к обнародованным во время войны во Вьетнаме внутренним документам Пентагона об американо-вьетнамских отношениях в 1945-1967 годах. В расследовании участвовали The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, Bloomberg, Politico, NBC News, CNBC, CNN, The Verge, Wired и другие.
В материалах, основанных на внутренних документах Facebook, говорится об этических проблемах и утаивании информации о работе компании: от вреда алгоритмов для психики до договорённости Цукерберга с вьетнамскими коммунистами, игнорирования торговли людьми и шокирующего контента в Индии и Мьянме.
Десятки тысяч страниц внутренних документов СМИ предоставила бывший продукт-менеджер Facebook и специалист по данным Фрэнсис Хауген. В эфире программы «60 минут» на CBS News рассказала, что компания несколько лет нарушала законы США о ценных бумагах, искажая и скрывая «неприглядные» внутренние данные от инвесторов. Бывшая сотрудница заявила, что Facebook игнорирует проблемы, такие как вред алгоритмов и недостаточную модерацию, но сознательно не борется с ними, чтобы не терять прибыль и пользователей. Хауген обратилась с материалами в Комиссию по ценным бумагам (SEC).
TJ коротко пересказывает важные части расследований The Facebook Papers.
Facebook недостаточно модерировал контент, разжигающий ненависть или вражду
- В 2019 году Facebook создал непрозрачную систему модерации в странах, разделив их на четыре уровня, пишет The Verge. На «нулевом уровне» — США, Бразилия и Индия, которым отдаётся самый высокий приоритет с постоянным наблюдением за контентом. На «первом уровне» — Германия, Индонезия, Иран, Израиль и Италия. На «второй» поместили 22 страны, а на «третий» — все остальные страны;
- В расследовании The Washington Post говорится, что основатель Facebook Марк Цукерберг сообщал недостоверные данные Конгрессу США. Он заявлял, что соцсеть удаляет 94% контента, пропагандирующего ненависть, в то время как во внутренних документах говорится всего о 5%;
- В компании знали, что платформы Facebook используются для торговли людьми ради подневольного труда, однако проблему до сих пор окончательно не решили, пишет CNN. В отчётах Facebook говорится, что женщин, которых принудили к рабскому труду в частных домах, насилуют, избивают и лишают еды;
- Компания неравномерно инвестирует в модерацию контента в разных странах, из-за чего, например, в Индии, Мьянме, в Шри-Ланке дезинформация распространяется быстрее, чем в западных странах, следует из расследования The New York Times и The Washington Post. 87% бюджета компании на борьбу с вводящими в заблуждение постами выделяется для США, а остальные 13% — для остального мира. При этом американские пользователи составляют всего 10% от общего числа, а крупнейший рынок для Facebook — Индия. Но из-за недостаточной модерации и ненатренированности алгоритмов на распознавание редких местных языков, в странах ухудшились проблемы с разжиганием ненависти в сети, антимусульманскими настроениями, дезинформацией, ботами и манипуляциями во время выборов;
- В 2019 году сотрудники компании создали фейковый аккаунт в Индии — всего за три недели он заполнился призывами к насилию и фотографиями трупов, пишет NYT. По словам сотрудника, он «видел больше изображений мёртвых людей за последние три недели, чем за всю свою жизнь». Судя по документам, количество контента с насилием в США и Индии сильно отличается;
- Facebook не приложил достаточно усилия для для защиты прав человека и удалению аккаунтов, призывающих к дискриминации и этническому насилию в Эфиопии, где сейчас проходит гражданская война, говорится в расследовании CNN. Во внутренних документах компании говорится, что сотрудники осознают, что сил на борьбу с разжигающими ненависть постами сейчас недостаточно, однако ситуация почти не меняется.
Компания вернула лайки, когда пользователи стали потреблять меньше контента
- В исследованиях Facebook, опубликованных The Wall Street Journal говорится, что Instagram усугубляет проблемы подростков, особенно девочек — у них развивается тревожность, депрессия и расстройства пищевого питания. Около 13% юных британок и 6% американок сообщали о суицидальных мыслей из-за соцсети;
- Лайки и репосты в фейсбуке и инстаграме не только способствуют развитию комплексов и сравнению себя с другими, но и помогают ложной и вводящей в заблуждение информации распространяться в сети «за секунды», пишет NYT. Faсebook проводил эксперимент, частично убрав кнопки «Нравится» и «Поделиться», но завершил его, когда пользователи стали меньше публиковать и взаимодействовать с контентом. В компании тогда заявили, что отказ от кнопок не решает проблему негативных чувств у пользователей;
- Благодаря алгоритмам Facebook новый пользователь за три недели может полностью погрузиться в конспирологический контент, выяснили в исследовании компании, пишет NYT. Сотрудники проводили эксперимент, в котором тестовый аккаунт воображаемой «консервативной мамы Кэрол» получал от соцсети рекомендации сообществ QAnon. «Страница превратилась в постоянный поток вводящего в заблуждение, поляризующего и некачественного контента», — говорится в исследовании;
- Команде Facebook поручили активно бороться с вредоносным контентом, однако этому препятствуют недостаток модераторов и особенности алгоритмов, которые продвигают дезинформирующие публикации.
Facebook делал поблажки высокопоставленным политикам, а Цукерберг пошёл навстречу компартии Вьетнами, чтобы не уходить с рынка
- Сотрудники Facebook призывали ужесточить контроль за ультраправыми консервативными источниками новостей в ленте, считая, что издания типа Breitbart представляют движения вроде Black Lives Matter в негативном свете. В расследовании The Wall Street Journal говорится, что правые издания — одни из самых популярных в соцсети, так что компания, пытаясь избежать критики, способствует продвижению ультраконсервативных сообществ и позволяет им обходить правила проверки фактов, а также публиковать ненадежный и оскорбительный контент;
- Цукерберг согласился с требованием Коммунистической партии Вьетнама на усиление цензуры оппозиционеров в соцсети, чтобы не потерять выгодный азиатский рынок, сообщил The Washington Post;
- Для высокопоставленных политиков в компании не действуют стандартные правила модерации, пишет Politico. Если нарушители готовы соблюдать правила, их контент не удаляют и не блокируют, а делают исключение;
- Сотрудники компании во внутренних переписках обвиняли руководство в неспособности контролировать рост групп, призывавших к нападению на Капитолий в США в январе 2021 года, отметили в Bloomberg.
Facebook и Цукерберг отрицают сведения из расследований, и заявляют, что продвигать негативный контент им невыгодно
В Facebook знали о готовящейся серии публикаций в СМИ и отрицают обвинения Хауген. В компании заявили, что заявления бывшей сотрудницы неверно характеризуют работу компании, а в основе деятельности соцсети лежит безопасность пользователей, а не прибыль.
6 октября Цукерберг заявил, что компания борется с вредоносными публикациями, заботится о ментальном здоровье и безопасности пользователей, а продвигать негативные публикации бизнесу невыгодно. «Многие из претензий не имеют смысла. Если бы мы хотели игнорировать исследования, зачем нам создавать ведущую отраслевую исследовательскую программу для понимания этих важных вопросов?», — написал Цукерберг.
Выбранные бывшей сотрудницей документы не могут отображать реальную ситуацию в компании, заявил вице-президент компании по коммуникациям Джон Пинетт.
На фоне критики Facebook в СМИ пишут, что компания в ближайшее время планирует провести ребрендинг и представить новое название. По словам Цукерберга, в ближайшие годы корпорация планирует выстроить свою «метавселенную».
Расследования публикуют на фоне нового разбирательства против Facebook в Конгрессе, начатое после выхода материала The Wall Street Journal о пагубном влиянии инстаграма на детей и подростков. В Facebook и Цукербург пока не комментировали вышедшие в СМИ расследования.
Наоборот. Заявляют о mDAU в 206 миллионов.
Какой-то детсад: коммерческая компания ставит свою прибыль выше общественного блага. Ну ничего себе, да это скандал.
Не модерирует весь контент. Ещё бы, иначе бы разорились на модераторах.
Ну и классика: "плохие люди используют фейсбук для продвижения своих идей". Хорошо напоминает знакомый нам "телеграм используется террористами".
Нет, никто не заставляет, но куча людей уже зареганных тебя подталкивают. Например, мне понадобилось перед переездом сбыть кучу книг в Катаре. Единственное живое место для такого - группа в фб.
Пришлось откопать старую страницу.
Коллеги анонимно постили жирные (аж сок течет) байки про работу - ну у нас фб группа, зайди шоб читать.
Искала выпусников/студентов возможной программы по учебе, чтоб спросить как это все было - тоже все в фб. И с пустого профиля стремно писать, кто будет отвечать такому.
Удобная группа по поиску студ.жилья с советами и обменом учебниками - вэлком в фб. Фотки событий в колледже - фб.
Я ничего не постю, но естественным образом пока ждешь ответ на коммент или ищешь что-то, вылезают рекомендации, подсовывается околорелевантная лента, знакомые люди и всё равно что-то видишь.
"В исследованиях Facebook, опубликованных The Wall Street Journal говорится, что Instagram усугубляет проблемы подростков, особенно девочек"
@Екатерина Кузнецова твой точно усугубил)