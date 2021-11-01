После нападения «Джокер» поджёг вагон, сел и закурил.

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Токийская полиция задерживает нападавшего в метро Скриншот ролика @siz33

Вечером 31 октября 24-летний Киота Хаттори напал с ножом на пассажиров токийского метрополитена в районе станции Кокуре. Нападавший был в фиолетовом костюме, зелёной рубашке и галстуке, как в фильме вселенной DC «Джокер». В одной из сцен главный герой убил из револьвера двоих мужчин в вагоне метро.

Ранены 17 человек, трое из которых — в тяжёлом состоянии. После нападения Хаттори предположительно при помощи жидкости для розжига поджёг вагон, из-за чего сгорело несколько сидений. Очевидец, снимавший видео в вагоне, рассказал, что видел отчаянно бегущих с другого конца поезда пассажиров. Пока он пытался выяснить, что произошло, вспыхнул пожар и часть вагона заполнилась дымом.

Пассажиры токийского метро спасаются от нападавшего Видео @siz33

Другой очевидец рассказал, что не воспринял нападение всерьёз, думая, что это хэллоуинская шутка. «Затем я увидел человека, идущего в проходе, медленно размахивающего длинным ножом», — добавил мужчина, отметив, что нож был в крови.

В метрополитене заявили, что водитель не знал подробностей происходящего в поезде. Когда состав экстренно остановился на станции Кокуре, двери сразу не открылись. Их не стали открывать, так как поезд не остановился в нужном месте, и пассажиры могли провалиться в щель между вагоном и платформой, пояснил оператор перевозок компания Keio Corp.

Люди в панике стали вылезать из окон, один упал на платформу, повредив плечо. «Двери поездов были закрыты, мы не знали, что происходит и прыгали из окон. Это было ужасно», — рассказал пострадавший.

После нападения Хаттори со спокойным видом сел, скрестив ноги, и закурил, видно на ролике, снятом очевидцами с платформы. Мужчину сразу задержали — его подозревают в покушении на убийство.

Нападавший рассказал полиции, что за два часа до нападения праздновал Хэллоуин в оживлённом токийском районе Сибуя, где проходили костюмированные вечеринки. Хаттори выбрал для атаки экспресс-поезд в сторону центра Токио, не останавливающийся на всех станциях, так как зачастую он переполнен людьми. В разговоре с полицией нападавший сожалел, что не смог убить людей, и понадеялся, что его казнят, так как думает о смертной казни с июня, пишет Nikkei Asia.

Подозреваемый в нападении на пассажиров в метро Токио Видео @takahashi9811

Нападавший признался, что обожает персонажа «Джокера», а к преступлению его подтолкнуло недавнее нападение в Токио — тогда 36-летний мужчина за день до церемонии закрытия Олимпийских игр ранил в метро 10 человек, пишет CNBC. Хаттори пожаловался на проблемы в работе и отношениях с друзьями, рассказал он полиции.

しずくβ @siz33 京王線火災、刃物男逮捕 Задержание нападавшего в токийском метро