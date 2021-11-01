Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":867,"title":"TJ \u0438\u0449\u0435\u0442 \u0440\u0435\u0434\u0430\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430 \u043b\u043e\u043d\u0433\u0440\u0438\u0434\u043e\u0432: \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c \u0440\u0430\u0437\u0431\u043e\u0440\u044b \u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0441\u043e\u0431\u044b\u0442\u0438\u0439","url":"\/redirect?component=advertising&id=867&url=https:\/\/tjournal.ru\/team\/458238-ishchem-redaktora-otdela-longridov-nuzhno-pisat-operativnye-razbory-o-mirovyh-sobytiyah&placeBit=1&hash=10de05da23b939f2b8da1ed8ceea3dd605601445820aa5aceb4d8550ae1880a3","isPaidAndBannersEnabled":false}
Разборы
Екатерина Кузнецова

В токийском метро на Хэллоуин нападавший в костюме Джокера ранил 17 человек и попросил о смертной казни. Главное Статьи редакции

После нападения «Джокер» поджёг вагон, сел и закурил.

64 64 комментария
2912 просмотров
Токийская полиция задерживает нападавшего в метро Скриншот ролика @siz33

Вечером 31 октября 24-летний Киота Хаттори напал с ножом на пассажиров токийского метрополитена в районе станции Кокуре. Нападавший был в фиолетовом костюме, зелёной рубашке и галстуке, как в фильме вселенной DC «Джокер». В одной из сцен главный герой убил из револьвера двоих мужчин в вагоне метро.

Ранены 17 человек, трое из которых — в тяжёлом состоянии. После нападения Хаттори предположительно при помощи жидкости для розжига поджёг вагон, из-за чего сгорело несколько сидений. Очевидец, снимавший видео в вагоне, рассказал, что видел отчаянно бегущих с другого конца поезда пассажиров. Пока он пытался выяснить, что произошло, вспыхнул пожар и часть вагона заполнилась дымом.

Пассажиры токийского метро спасаются от нападавшего Видео @siz33

Другой очевидец рассказал, что не воспринял нападение всерьёз, думая, что это хэллоуинская шутка. «Затем я увидел человека, идущего в проходе, медленно размахивающего длинным ножом», — добавил мужчина, отметив, что нож был в крови.

В метрополитене заявили, что водитель не знал подробностей происходящего в поезде. Когда состав экстренно остановился на станции Кокуре, двери сразу не открылись. Их не стали открывать, так как поезд не остановился в нужном месте, и пассажиры могли провалиться в щель между вагоном и платформой, пояснил оператор перевозок компания Keio Corp.

Люди в панике стали вылезать из окон, один упал на платформу, повредив плечо. «Двери поездов были закрыты, мы не знали, что происходит и прыгали из окон. Это было ужасно», — рассказал пострадавший.

しずくβ @siz33
京王線火災で逃げる人々
«Люди спасаются от пожара»

После нападения Хаттори со спокойным видом сел, скрестив ноги, и закурил, видно на ролике, снятом очевидцами с платформы. Мужчину сразу задержали — его подозревают в покушении на убийство.

Нападавший рассказал полиции, что за два часа до нападения праздновал Хэллоуин в оживлённом токийском районе Сибуя, где проходили костюмированные вечеринки. Хаттори выбрал для атаки экспресс-поезд в сторону центра Токио, не останавливающийся на всех станциях, так как зачастую он переполнен людьми. В разговоре с полицией нападавший сожалел, что не смог убить людей, и понадеялся, что его казнят, так как думает о смертной казни с июня, пишет Nikkei Asia.

Подозреваемый в нападении на пассажиров в метро Токио Видео @takahashi9811

Нападавший признался, что обожает персонажа «Джокера», а к преступлению его подтолкнуло недавнее нападение в Токио — тогда 36-летний мужчина за день до церемонии закрытия Олимпийских игр ранил в метро 10 человек, пишет CNBC. Хаттори пожаловался на проблемы в работе и отношениях с друзьями, рассказал он полиции.

しずくβ @siz33
京王線火災、刃物男逮捕
Задержание нападавшего в токийском метро
しずくβ @siz33
京王線火災（テロ？）規制線が貼られました

Второе за два месяца нападение с ножом в метро Токио тревожит жителей, пишет Nikkei Asia. «Я в ужасе от того, что могу попасть в такой инцидент в любой момент», — сказал изданию один из пассажиров. Собеседница Nikkei Asia добавила, что теперь боится ездить в метро: «Обычно я слушаю музыку в наушниках в дороге, но сегодня не стала».

#происшествия #япония

64 64 комментария
20
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
64 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Прогрессивный Никита

Т.е теракт с зарином ничему не научил службы безопасности метро Токио, раз такая фигня продолжается?

Ответить
0
Aleksandr Dolgikh

Как видишь зарин больше в метро не проносят.

Ответить
35
Сталин спас Россию

Ну тупые. Нет бы позакрывать почти все входы-выходы, понаставить рамок с заборами и по пять охранников через каждые 10 метров.

Ответить
17
Прогрессивный Никита

И что в этом плохого? Тем более в России причина увеличить охрану в метро была после терактов

Ответить
–8
Сталин спас Россию

Жирнота

Ответить
3
Прогрессивный Никита

Я сейчас без иронии. Вон, хватило того, что в 2011 аэропорты не охраняли нормально (после теракта в 2004 с самолетами) и какой итог был?

Ответить
–1
Сталин спас Россию

Теракты - во-первых, единичные события, шансы попасть под них в миллион раз меньше, чем под машину на улице. Во-вторых, стопроцентной безопасности невозможно добиться априори, а создавать кучу неудобств людям для защиты от угроз на уровне статпогрешности это полный даунизм.

У нас эти бараны ебучие по всему городу понаставили заборов вокруг всех общественных учреждений, включая школы. Забор остановит террориста? Нихуя он не остановит, а пешие маршруты он разрывает, людям приходится идти в обход. Не говоря уж об эстетической стороне проблемы - город становится похож на какую-то деревню или запретную зону.

И хули толку от твоих ментов на каждом шагу, если вся система МВД пронизана коррупцией? На те самолёты террористы прошли за взятку этим самым ментам.

Ответить
20
Сталин спас Россию

А полицейские участки вообще в крепости превратили, лол. Общедоступные здания с большими окнами или прозрачными стенами, чтобы люди видели что там внутри и больше доверяли полиции? Не нахуй, это не наш путь, лучше средневековых замков понаделаем, чтоб быдло ощущало ГОСПОДСТВО над собой.

Ответить
7
Ирина Китаева
Ответить
0
Прогрессивный Никита

На те самолёты террористы прошли за взятку этим самым ментам.

А это пиздец, да. Тем более менту всего лишь 7 лет дали

Ответить
0
Прогрессивный Никита

в Ницце ебантяй просто сел в грузовик и поехал по толпе. Камазы запретить?

Ответить
8
Прогрессивный Никита

блять, после этого понаставили бетонных блоков по всей москве хуй пройдешь где

Ответить
5
Прогрессивный Никита

это плитка

Ответить
6
Илья Гераськин

Запретить толпы. Ковид пока справляется

Ответить
0
Прогрессивный Никита

Там проблема была в долбанутой политике миграции, которая привела к росту терроризма в Европе.

Ответить
–1
Фамилия и имя

Извините пожалуйста можно поинтересоваться у вас, сколько вам годиков и какой образование и сколько книжек вы прочитали за жизнь?

Ответить
0
Прогрессивный Никита

столько годиков, чтобы разочароваться в левых действиях, особенно когда увидел всех этих мигрантов вживую в Испании (там их уже армией выгоняют, хоть какой-то прогресс) и Франции

Ответить
0
Фамилия и имя

Поставь забор - камаз на скорости вьедет и разнесёт все. Запрети камазы в радиусе 5 км от школ, так дрон с чем надо в форточку влетит. Это называется делать вид борьбы с преступлениями, а на самом деле совсем другое, или настолько дятел что не догоняешь?
К слову, в Пражском метро нет вообще турникетов совсем, прикинь просто заходишь и идешь как по проспекту к своему вагону, даже намека нет и тетки толстой в будке нет и дядьки в не пойми как сидящей то ли куртки, то ли пиджака, то ли ватника, который может тыкать тебе, бить тебя и ему ничего не будет опять де от слова совсем.

Ответить
0
Жабка

Которые все равно через пару дней такой работы не будут обращать внимания на писк рамок и проверять на отъебись

Ответить
0
Прогрессивный Никита

еще не придумали детектеров которые бы показывали что человек ебанулся.
это значит что все предыдущие инстанции ничего не увидели в нем

Ответить
5
norm

Дата: 20 марта 1995 г.

Интенсивно продолжается, да.

Ответить
1
Виталий Чухнов

Думаешь взрывы в метро в России чему то научили?

Ответить
0
Прогрессивный Никита

Сейчас хоть большие сумки просвечивать начали.

Ответить
0
Ваня Чилипиздрик

И не только сумки :)

Ответить
2
Прогрессивный Никита

Фига он дурак, сейчас бы облучаться на ровном месте.

Ответить
1
Прогрессивный Никита

У него направление на ренген, всё ок

Ответить
0
Фамилия и имя

Добропорядочный гражданин. Понимает ну раз надо, так надо, для безопасности.

Ответить
1
Прогрессивный Никита

Зачем

Ответить
0
Прогрессивный Никита

И как можно остановить человека с ножом? Такое и у нас возможно.

Ответить
0
Прогрессивный Никита

Металлодетектор и куча охраны

Ответить
–1
Прогрессивный Никита

И чего? Не пускать людей с кухонными ножами?

Ответить
0
Прогрессивный Никита

А нахуй тебе кухонный нож в метро?

Ответить
0
Аркадий Соколов

в метро нужно запускать людей только голыми, одежду и личные вещи пусть получают на выходе

Ответить
6
Dmitry R.

ну и конечно ректальный досмотр. на входе и на выходе.

Ответить
4
Прогрессивный Никита

Я бы и в процессе поглядывал.

Ответить
1
Прогрессивный Никита

Купил его в магазине, везу домой.

Ответить
1
Аркадий Соколов

не пизди

Ответить
0
Прогрессивный Никита

Тащ следователь, произошла чудовищная ошибка.

Ответить
2
Dmitry R.

керамический нож.

Ответить
0
Прогрессивный Никита

лучше - керамический мачете.

Ответить
0
Прогрессивный Никита

Керамический пистолет

Ответить
0
Прогрессивный Никита

Тоже годно. Металлодетектор не увидит.

Ответить
0
Marat Khamadeev

деревянный
https://nplus1.ru/news/2021/10/27/wooden-knife

Материаловеды сделали древесину в двадцать три…
Они обработали ее кипящим щелочным раствором, а затем сжали с помощью горячего пресса
nplus1.ru
Ответить
0
Rudolf Cunningham

Ну да, и осматривать в итоге каждого человека перед входом в метро. В Токио.

Ответить
0
Dizzy Dizz

Ага и меры безопасности в аэропортах конечно страхуют от повторения 11 сентября. Ок

Ответить
0
Прогрессивный Никита

Катя опять про чернуху

Ответить
1
Екатерина Кузнецова

простите

Ответить
9
Bitchcraft

Да когда они уже начнут просто убивать себя вместо того, чтобы убивать других?

Ответить
2
Прогрессивный Никита

Умеет отметить, берет от жизни всё

Ответить
1
Прогрессивный Никита
Мужчина в костюме Джокера ворвался в токийский…
Он также поджог поезд из-за чего пассажирам пришлось с трудом спасаться бегством, выпрыгивая из…
tjournal.ru
Ответить
1
Екатерина Кузнецова

спасибо, но там два абзаца без ссылок на источники...

Ответить
0
Прогрессивный Никита

Это он ещё поработал потом, лол.

Ответить
1
Marhal_New _Arleana

не он, а Санитар

Ответить
1
Прогрессивный Никита

А, я подумал ты как раз про фикс статьи тут говорил.

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

Ну ссылки он исправил

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

Done

Ответить
0
Аркадий Соколов

не умничай женщина

Ответить
–1
Прогрессивный Никита

или всё-таки бокер

Ответить
0
Прогрессивный Никита

Жокир.

Ответить
1
Аркадий Соколов

божья кара

Ответить
0
Прогрессивный Никита

Когда узнал, что аниме для пидоров

Ответить
0
Прогрессивный Никита

тут лучше всего я согласен с мнением андрея дрюзая, там было в контексте о пермском стрелке, но как бы подходит везде одинаково , с таймлайном

Ответить
0
ＫＩＢØＵＮＥ
Ответить
0
Илья Гераськин

Я так понимаю ограды на станциях как раз от любителей суициднуться на рельсах? Приходится изобретать что-то изощрённее

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 64 комментария
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null