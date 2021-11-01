В токийском метро на Хэллоуин нападавший в костюме Джокера ранил 17 человек и попросил о смертной казни. Главное Статьи редакции
После нападения «Джокер» поджёг вагон, сел и закурил.
Вечером 31 октября 24-летний Киота Хаттори напал с ножом на пассажиров токийского метрополитена в районе станции Кокуре. Нападавший был в фиолетовом костюме, зелёной рубашке и галстуке, как в фильме вселенной DC «Джокер». В одной из сцен главный герой убил из револьвера двоих мужчин в вагоне метро.
Ранены 17 человек, трое из которых — в тяжёлом состоянии. После нападения Хаттори предположительно при помощи жидкости для розжига поджёг вагон, из-за чего сгорело несколько сидений. Очевидец, снимавший видео в вагоне, рассказал, что видел отчаянно бегущих с другого конца поезда пассажиров. Пока он пытался выяснить, что произошло, вспыхнул пожар и часть вагона заполнилась дымом.
Другой очевидец рассказал, что не воспринял нападение всерьёз, думая, что это хэллоуинская шутка. «Затем я увидел человека, идущего в проходе, медленно размахивающего длинным ножом», — добавил мужчина, отметив, что нож был в крови.
В метрополитене заявили, что водитель не знал подробностей происходящего в поезде. Когда состав экстренно остановился на станции Кокуре, двери сразу не открылись. Их не стали открывать, так как поезд не остановился в нужном месте, и пассажиры могли провалиться в щель между вагоном и платформой, пояснил оператор перевозок компания Keio Corp.
Люди в панике стали вылезать из окон, один упал на платформу, повредив плечо. «Двери поездов были закрыты, мы не знали, что происходит и прыгали из окон. Это было ужасно», — рассказал пострадавший.
После нападения Хаттори со спокойным видом сел, скрестив ноги, и закурил, видно на ролике, снятом очевидцами с платформы. Мужчину сразу задержали — его подозревают в покушении на убийство.
Нападавший рассказал полиции, что за два часа до нападения праздновал Хэллоуин в оживлённом токийском районе Сибуя, где проходили костюмированные вечеринки. Хаттори выбрал для атаки экспресс-поезд в сторону центра Токио, не останавливающийся на всех станциях, так как зачастую он переполнен людьми. В разговоре с полицией нападавший сожалел, что не смог убить людей, и понадеялся, что его казнят, так как думает о смертной казни с июня, пишет Nikkei Asia.
Нападавший признался, что обожает персонажа «Джокера», а к преступлению его подтолкнуло недавнее нападение в Токио — тогда 36-летний мужчина за день до церемонии закрытия Олимпийских игр ранил в метро 10 человек, пишет CNBC. Хаттори пожаловался на проблемы в работе и отношениях с друзьями, рассказал он полиции.
Второе за два месяца нападение с ножом в метро Токио тревожит жителей, пишет Nikkei Asia. «Я в ужасе от того, что могу попасть в такой инцидент в любой момент», — сказал изданию один из пассажиров. Собеседница Nikkei Asia добавила, что теперь боится ездить в метро: «Обычно я слушаю музыку в наушниках в дороге, но сегодня не стала».
Теракты - во-первых, единичные события, шансы попасть под них в миллион раз меньше, чем под машину на улице. Во-вторых, стопроцентной безопасности невозможно добиться априори, а создавать кучу неудобств людям для защиты от угроз на уровне статпогрешности это полный даунизм.
У нас эти бараны ебучие по всему городу понаставили заборов вокруг всех общественных учреждений, включая школы. Забор остановит террориста? Нихуя он не остановит, а пешие маршруты он разрывает, людям приходится идти в обход. Не говоря уж об эстетической стороне проблемы - город становится похож на какую-то деревню или запретную зону.
И хули толку от твоих ментов на каждом шагу, если вся система МВД пронизана коррупцией? На те самолёты террористы прошли за взятку этим самым ментам.
Поставь забор - камаз на скорости вьедет и разнесёт все. Запрети камазы в радиусе 5 км от школ, так дрон с чем надо в форточку влетит. Это называется делать вид борьбы с преступлениями, а на самом деле совсем другое, или настолько дятел что не догоняешь?
К слову, в Пражском метро нет вообще турникетов совсем, прикинь просто заходишь и идешь как по проспекту к своему вагону, даже намека нет и тетки толстой в будке нет и дядьки в не пойми как сидящей то ли куртки, то ли пиджака, то ли ватника, который может тыкать тебе, бить тебя и ему ничего не будет опять де от слова совсем.