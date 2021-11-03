Исследователи предлагают отказаться от туристических перелётов и экономить электричество, но пока власти не могут договориться даже о минимальных шагах.

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Художники рисуют граффити у центра, где проходит конференция ООН Фото Джефф Дж. Митчелл

31 октября в Глазго началась глобальная конференция об изменении климата — в этом году лидеры стран и члены ООН вновь много говорят о «приближающейся катастрофе» и «судном дне», который ждёт мир, если потепление не сдерживать. Исследователи предложили жёсткие условия, при соблюдении которых удастся не допустить критического повышения температуры, но придётся ограничить себя в поездках на машине, перелётах на отдых и жить в холодных домах.

Такие разительные перемены на конференции пока не одобрили — и многие сомневаются, что она хоть к чему-то приведёт, ведь предыдущие климатические мероприятия не сильно приблизили мир к решению проблемы потепления.

Что это за саммит

С 31 октября по 12 ноября в Глазго проходит глобальная конференция более 130 стран-участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). В ней выступили президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги.

От России в Глазго отправились около 270 делегатов, но Владимир Путин лично присутствовать на конференции не будет. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что президент «достаточно подробно изложил подходы российской стороны» в сфере климата, выступая на G20 30-31октября. Не приехали также председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Бразилии Жаир Болсонару и Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Рамочную конвенцию ООН об изменении климата приняли в 1992 году, а спустя два года она вступила в силу. Участники договорились стабилизировать выбросы парниковых газов ради сохранения природы, а также регулярно формулировать и продвигать идеи, которые могли бы приблизить мир к этой цели. С тех пор провели уже 25 конференций, а во время 21-й во Франции подписали Парижское соглашение, которое обязует страны-участницы внести свой вклад в борьбу с изменением климата. В 2020 году президент Дональд Трамп вышел из соглашения, однако с приходом к власти Джо Байден вновь вступил в него.

На конференции обсудят промежуточные результаты Парижского соглашения, а также попробуют договориться об общих усилиях против изменений климата.

Основой конференции — доклад об энергетике, Судя по нему, человечеству придётся значительно изменить привычки и отказаться от удобств

Влиятельное Международное энергетическое агентство (МЭА), прогнозирующее тренды в мировой энергетике, подготовило почти 400-страничный доклад о воздействии использования энергетики на климат и возможностях его снижения. Документ выпустили на месяц раньше обычного, чтобы сделать его основой для обсуждений на конференции ООН.

По предыдущему прогнозу МЭА, опубликованному в мае, к 2050 году нельзя допустить повышение средней глобальной температуры больше, чем на на 1,5 градуса от доиндустриального уровня (сейчас она повысилась на 1,1 градус). Это позволит не допустить климатической катастрофы: критической жары, нехватки воды, неурожая и угрозы экосистемам. Повышение хотя бы на доли градуса ежегодно приносить миру аномальную жару, крупные лесные пожары и наводнения.

Для этого странам в ближайшие 10 лет необходимо достичь нулевого уровня вредных выбросов — при помощи постепенного перехода к возобновляемым источникам энергии и удалению оставшихся парниковых газов из атмосферы.

Такое внимание в борьбе за изменение климата энергетике специалисты уделяют потому, что примерно за три четверти всех вредных выбросов ответственна именно эта сфера.



Специалисты МЭА отметили, что даже несмотря на нагрузку экономики из-за пандемии коронавируса, многие страны придерживались Парижского соглашения. Продолжали вкладываться в электрический транспорт и возобновляемые источники энергии: ветряные мельницы и солнечные панели.

Однако неравномерное восстановление экономики нагрузило энергосистему разных стран, из-за чего использовать уголь, нефть и газ стали значительно чаще, а количество выбросов углекислого газа уже дважды за год бьют рекорды. Планы по инвестициям в «зелёную» энергетику тоже не оправдываются, так что движение к нулевым выбросам застопорилось.

Исследователи МЭА смоделировали два сценария изменений климата в зависимости от действий государств:

Сценарий APS (Announced Pledges Scenario). Власти выполняют уже закреплённые в документах и новые обещания, и выбросы CO2, связанные с энергетикой, снижаются на 40% к 2050 году. Но даже при таком раскладе среднегодовая температура повысится на 2,1 градус Цельсия к 2100 году;

Сценарий STEPS (Stated Policies Scenario). Выполняют только утверждённые меры — тогда средняя температура к 2100 году повысится на 2,6 градусов. В этом случае многим, особенно развивающимся странам, не хватит ресурсов на борьбу с катастрофическим изменением климата. По прогнозам специалистов МЭА, частота экстремальных тепловых явлений к 2050 году удвоится, и они станут на 120% интенсивнее — это повлияет не только на обычных людей, но и нагрузит электростанции.



В исследовании специалисты МЭА пришли к неутешительным выводам: переход на возобновляемую энергетику происходит слишком медленно, а его достижение будет дорогим и сложным, и не только для государств и бизнеса, но и для обычных людей.

Специалисты настаивают, что в первую очередь странам нужно сплотиться и совместно решать проблему, в том числе помогать финансово странам, для которых изменения слишком дороги. По оценкам МЭА, ежегодное финансирование программы будет обходиться в четыре триллиона долларов (больше 28 миллиардов рублей).

Что нужно сделать странам:

Вдвое увеличить количество источников «чистой» энергии: ветровых, солнечных, также атомных электростанций (вопреки страхам и протестам жителей), где это возможно. Для этого нужно ежегодно инвестировать в технологий и инфраструктуры такой энергии в три раза больше — это позволит компенсировать отказ станций, использующих неэкологичное сырьё;

Расширить использование электроэнергии в транспорте и отоплении;

Срочно отказаться использования угля и в течение нескольких лет закрыть угольные станции, прекратить инвестировать в новую добычу угля и нефти (поддерживая людей, теряющих работу в этой сфере);

Сократить выбросы метана при работе с ископаемым топливом — особенно это касается России и Китая, которые лидируют по количеству таких выбросов;

Больше инвестировать в технологии, решающие экологические проблемы, например — для изъятия их атмосферы парниковых газов;

Инвестировать нужно и в биотопливо для самолётов, судов и поездов;

Уделять особое внимание повышению энергоэффективности экономики — это приведёт к снижению спроса на электричество и его стоимости для потребителей.



Одно из главных необходимых изменений — привычки и поведение людей

К 2050 году должны остаться лишь электрические автомобили и появиться инфраструктура для них. Их скорость на трассе не должна превышать 100 км/ч, кондиционерами нужно пользоваться минимально, как и машинами в городе — их необходимо заменить велосипедами, самокатами, другим индивидуальным транспортом и совместными поездками на автомобиле (райд-шеринг);



Для сокращения поездок по городу рекомендуют работать из дома три дня в неделю;

Заменить авиаперелёты на поездки на скоростных поездах там, где это возможно. Полёты на дальние расстояния должны быть не выше уровня докоронавирусного 2019 года — с учётом роста населения это означает, что перелёты должны стать гораздо менее доступными;

Температура в домах зимой не должна превышать 19-20 градусов Цельсия, летом же — не ниже 24-25 градусов, чтобы снизить использование отопления и кондиционирования. Температуру горячей воды снизить на 10 градусов, то есть примерно до 50 градусов в России.

Большинство изменений будут даваться с трудом, так как властям придётся проявить политическую волю и мотивировать жителей терпеть неудобства ради достижения общей цели — борьбы с изменением климата. Но кроме этого, есть и другие сложности.

Отказ от инвестиций в уголь и нефть могут привести к дестабилизации политической и экономической ситуации во многих регионах, зависящих от их добычи;

Ветровые, солнечные и гидроэлектростанции можно использовать не во всех регионах и не круглогодично;

Редкие минералы, которые потребуются для создания батарей, солнечных панелей и ветровых станций, дорого стоят и повлияют на стоимость электроэнергии для потребителей.

Лидеры стран ещё громче говорят об угрозе, но их решимости верят слабо

Государства из года в год предлагают новые идеи и цели для борьбы с изменением климата. У одних, как у Новой Зеландии, получается улучшить ситуацию, у других — нет. Так же часто общественность слышит и громкие заявления о «катастрофичности» положения и о приближающемся «Судном дне» от учёных и политиков.

Этот год не стал исключением, однако в первые дни конференции мировые лидеры высказывали ещё более серьёзные опасения, чем прежде. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир «роет себе могилу» отношением к природе, как «к туалету». Может создаться впечатление, что страны идут на пути к решению проблем климата, однако «это иллюзия», добавил политик.

Даже если обещания [стран] были достоверными — а по некоторым из них есть серьёзные вопросы, — мы всё равно движемся к климатической катастрофе. Даже в самом лучшем случае температура поднимется намного выше двух градусов [от доиндустриального уровня]. Антониу Гутерриш генеральный секретарь ООН

Американский президент Джо Байден выступил за сплочение и прекращение споров вокруг экологической повестки: «Это вызов нашей коллективной жизни. Экзистенциальная угроза, угроза человеческому существованию в том виде, в каком мы её знаем, и каждый день, когда мы откладываем решение, цена бездействия увеличивается Так пусть это будет момент, когда мы ответим на зов истории здесь, в Глазго».

Joe Biden @JoeBiden Within the growing climate catastrophe, there is incredible opportunity—not just for the United States, but for all of us.

В условиях растущей климатической катастрофы открываются невероятные возможности — не только для США, но и для всех нас

Американские представители раскритиковали отсутствие Си Цзиньпиня на конференции. Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан назвал Китай «исключением» из стран, которые пытаются остановить глобальное изменение климата.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил экологические проблемы с «судным днём». Джонсон добавил, что если страны не начнут решать проблему сейчас, конференция станет моментом, когда человечество «увидело проблему, вздрогнуло и отвернулось от неё».

Джеймс Бонд часто в своих фильмах оказывается привязанным к машине судного дня, пытаясь понять, какой провод вытащить, чтобы отключить его, пока электронные часы отсчитывают время до взрыва, который положит конец человечеству. Сегодня мы находимся почти в той же позиции, что и Джеймс Бонд. Трагедия в том, что это не фильм, а судный день реален. Борис Джонсон премьер-министр Великобритании

Boris Johnson @BorisJohnson



Let’s keep moving forward, keep 1.5 alive and make this the moment we irrefutably turn the tide against climate change. The eyes of the world will be on @COP26 for the next ten days.Let’s keep moving forward, keep 1.5 alive and make this the moment we irrefutably turn the tide against climate change. Мир будет пристально наблюдать за COP26 у следующие десять дней. Давайте продолжим двигаться вперед, сохраним [договорённость] о 1,5 градусах и сделаем это моментом, когда мы переломим ситуацию с изменением климата

Во время конференции премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые озвучил планы по достижению нулевых выбросов углекислого газа. К 2030 году их сократят на 45%, а к 2070 году страна станет углеродонейтральной — это на 10 лет позже обещаний Китая и на 20 лет — США и Евросоюза, пишет The New York Times. Моди призвал развитые страны выделить триллион долларов на борьбу с изменением климата в развивающихся экономиках, в том числе Индии, хотя эта страна и сейчас первая по размеру климатического финансирования.

Активисты на митинге в Глазго Фото AFP

COP26 в Шотландии сопровождали митинги активистов, требовавшие от стран решительных действий, а не рассуждений, которые в очередной раз ни к чему не приведут. Политологи сомневаются, что конференция, на которую многие возлагают большие надежды, действительно приведёт к каким-то изменениям. Аргументируют это тем, что страны перекладывают ответственность друг на друга: развивающиеся требуют финансирования, а крупные страны настаивают, что каждый должен выполнять обязательства по борьбе с потеплением.

Сомнения в результате конференции усиливаются тем, что предыдущие обещания так и не выполнены: развитые страны договорились о выделении 100 миллиардов долларов до 2020 года, однако позже сроки перенесли на 2023 год, пишет Politico. Единения всех стран, как того требовали исследователи МЭА, добиться тоже не удалось — ни с Путиным, ни с Си Цзипинем договориться о новых мерах по защите климата не получится из-за их отсутствия на конференции.

Это просто гигантская проблема, и они устранились. Как можно так поступать и при этом претендовать на какое-то лидерство? Вы знаете, его [Путина] тундра горит. В буквальном смысле — тундра горит. У него серьёзные, серьёзные климатические проблемы, и он молчит о готовности сделать что-нибудь. Джо Байден президент США

Планы 1,5-градусном потеплении в Politico называют «зомби»: «[Обещания] не живы, но не могут умереть, потому что [от них] зависит некоторая оптимистическая вера в то, что человечество может спастись от катастрофы».

В изменения слабо верят и из-за завершившимся перед конференцией саммитом G20, где в том числе обсуждали климат. Главы государств договорились перестать финансировать угольные станции за рубежом, однако их всё ещё можно использовать внутри стран, что расходится с докладом МЭА.

Экоактивистка Грета Тунберг назвала конференцию провалом: «Эта конференция — такая же, как и все остальные, а они ни к чему не привели. Там просто собрались политики и люди, в чьих руках находится власть, которые притворяются, что со всей серьезностью относятся и к будущему, и к нынешнему положению тех людей, которых уже коснулся климатический кризис».

На конференции не только заявляли о своих опасениях без предложения конкретных идей, но и договорились о прекращении вырубки лесов к 2030 году. Сделать это пообещали представители более 100 стран, в том числе России, Китая и Бразилии. Активисты раскритиковали «беззубую» договорённость, предполагая, что она позволит странам продолжать уничтожать леса.