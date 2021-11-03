В Глазго идёт саммит ООН по климату: лидеры стран говорят о «судном дне» и предлагают решения. Местами жёсткие. Главное Статьи редакции
Исследователи предлагают отказаться от туристических перелётов и экономить электричество, но пока власти не могут договориться даже о минимальных шагах.
31 октября в Глазго началась глобальная конференция об изменении климата — в этом году лидеры стран и члены ООН вновь много говорят о «приближающейся катастрофе» и «судном дне», который ждёт мир, если потепление не сдерживать. Исследователи предложили жёсткие условия, при соблюдении которых удастся не допустить критического повышения температуры, но придётся ограничить себя в поездках на машине, перелётах на отдых и жить в холодных домах.
Такие разительные перемены на конференции пока не одобрили — и многие сомневаются, что она хоть к чему-то приведёт, ведь предыдущие климатические мероприятия не сильно приблизили мир к решению проблемы потепления.
Что это за саммит
С 31 октября по 12 ноября в Глазго проходит глобальная конференция более 130 стран-участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). В ней выступили президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги.
От России в Глазго отправились около 270 делегатов, но Владимир Путин лично присутствовать на конференции не будет. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что президент «достаточно подробно изложил подходы российской стороны» в сфере климата, выступая на G20 30-31октября. Не приехали также председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Бразилии Жаир Болсонару и Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
На конференции обсудят промежуточные результаты Парижского соглашения, а также попробуют договориться об общих усилиях против изменений климата.
Основой конференции — доклад об энергетике, Судя по нему, человечеству придётся значительно изменить привычки и отказаться от удобств
Влиятельное Международное энергетическое агентство (МЭА), прогнозирующее тренды в мировой энергетике, подготовило почти 400-страничный доклад о воздействии использования энергетики на климат и возможностях его снижения. Документ выпустили на месяц раньше обычного, чтобы сделать его основой для обсуждений на конференции ООН.
По предыдущему прогнозу МЭА, опубликованному в мае, к 2050 году нельзя допустить повышение средней глобальной температуры больше, чем на на 1,5 градуса от доиндустриального уровня (сейчас она повысилась на 1,1 градус). Это позволит не допустить климатической катастрофы: критической жары, нехватки воды, неурожая и угрозы экосистемам. Повышение хотя бы на доли градуса ежегодно приносить миру аномальную жару, крупные лесные пожары и наводнения.
Для этого странам в ближайшие 10 лет необходимо достичь нулевого уровня вредных выбросов — при помощи постепенного перехода к возобновляемым источникам энергии и удалению оставшихся парниковых газов из атмосферы.
Специалисты МЭА отметили, что даже несмотря на нагрузку экономики из-за пандемии коронавируса, многие страны придерживались Парижского соглашения. Продолжали вкладываться в электрический транспорт и возобновляемые источники энергии: ветряные мельницы и солнечные панели.
Однако неравномерное восстановление экономики нагрузило энергосистему разных стран, из-за чего использовать уголь, нефть и газ стали значительно чаще, а количество выбросов углекислого газа уже дважды за год бьют рекорды. Планы по инвестициям в «зелёную» энергетику тоже не оправдываются, так что движение к нулевым выбросам застопорилось.
Исследователи МЭА смоделировали два сценария изменений климата в зависимости от действий государств:
- Сценарий APS (Announced Pledges Scenario). Власти выполняют уже закреплённые в документах и новые обещания, и выбросы CO2, связанные с энергетикой, снижаются на 40% к 2050 году. Но даже при таком раскладе среднегодовая температура повысится на 2,1 градус Цельсия к 2100 году;
- Сценарий STEPS (Stated Policies Scenario). Выполняют только утверждённые меры — тогда средняя температура к 2100 году повысится на 2,6 градусов. В этом случае многим, особенно развивающимся странам, не хватит ресурсов на борьбу с катастрофическим изменением климата. По прогнозам специалистов МЭА, частота экстремальных тепловых явлений к 2050 году удвоится, и они станут на 120% интенсивнее — это повлияет не только на обычных людей, но и нагрузит электростанции.
В исследовании специалисты МЭА пришли к неутешительным выводам: переход на возобновляемую энергетику происходит слишком медленно, а его достижение будет дорогим и сложным, и не только для государств и бизнеса, но и для обычных людей.
Специалисты настаивают, что в первую очередь странам нужно сплотиться и совместно решать проблему, в том числе помогать финансово странам, для которых изменения слишком дороги. По оценкам МЭА, ежегодное финансирование программы будет обходиться в четыре триллиона долларов (больше 28 миллиардов рублей).
Что нужно сделать странам:
- Вдвое увеличить количество источников «чистой» энергии: ветровых, солнечных, также атомных электростанций (вопреки страхам и протестам жителей), где это возможно. Для этого нужно ежегодно инвестировать в технологий и инфраструктуры такой энергии в три раза больше — это позволит компенсировать отказ станций, использующих неэкологичное сырьё;
- Расширить использование электроэнергии в транспорте и отоплении;
- Срочно отказаться использования угля и в течение нескольких лет закрыть угольные станции, прекратить инвестировать в новую добычу угля и нефти (поддерживая людей, теряющих работу в этой сфере);
- Сократить выбросы метана при работе с ископаемым топливом — особенно это касается России и Китая, которые лидируют по количеству таких выбросов;
- Больше инвестировать в технологии, решающие экологические проблемы, например — для изъятия их атмосферы парниковых газов;
- Инвестировать нужно и в биотопливо для самолётов, судов и поездов;
- Уделять особое внимание повышению энергоэффективности экономики — это приведёт к снижению спроса на электричество и его стоимости для потребителей.
Одно из главных необходимых изменений — привычки и поведение людей
- К 2050 году должны остаться лишь электрические автомобили и появиться инфраструктура для них. Их скорость на трассе не должна превышать 100 км/ч, кондиционерами нужно пользоваться минимально, как и машинами в городе — их необходимо заменить велосипедами, самокатами, другим индивидуальным транспортом и совместными поездками на автомобиле (райд-шеринг);
- Для сокращения поездок по городу рекомендуют работать из дома три дня в неделю;
- Заменить авиаперелёты на поездки на скоростных поездах там, где это возможно. Полёты на дальние расстояния должны быть не выше уровня докоронавирусного 2019 года — с учётом роста населения это означает, что перелёты должны стать гораздо менее доступными;
- Температура в домах зимой не должна превышать 19-20 градусов Цельсия, летом же — не ниже 24-25 градусов, чтобы снизить использование отопления и кондиционирования. Температуру горячей воды снизить на 10 градусов, то есть примерно до 50 градусов в России.
Большинство изменений будут даваться с трудом, так как властям придётся проявить политическую волю и мотивировать жителей терпеть неудобства ради достижения общей цели — борьбы с изменением климата. Но кроме этого, есть и другие сложности.
- Отказ от инвестиций в уголь и нефть могут привести к дестабилизации политической и экономической ситуации во многих регионах, зависящих от их добычи;
- Ветровые, солнечные и гидроэлектростанции можно использовать не во всех регионах и не круглогодично;
- Редкие минералы, которые потребуются для создания батарей, солнечных панелей и ветровых станций, дорого стоят и повлияют на стоимость электроэнергии для потребителей.
Лидеры стран ещё громче говорят об угрозе, но их решимости верят слабо
Государства из года в год предлагают новые идеи и цели для борьбы с изменением климата. У одних, как у Новой Зеландии, получается улучшить ситуацию, у других — нет. Так же часто общественность слышит и громкие заявления о «катастрофичности» положения и о приближающемся «Судном дне» от учёных и политиков.
Этот год не стал исключением, однако в первые дни конференции мировые лидеры высказывали ещё более серьёзные опасения, чем прежде. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир «роет себе могилу» отношением к природе, как «к туалету». Может создаться впечатление, что страны идут на пути к решению проблем климата, однако «это иллюзия», добавил политик.
Американский президент Джо Байден выступил за сплочение и прекращение споров вокруг экологической повестки: «Это вызов нашей коллективной жизни. Экзистенциальная угроза, угроза человеческому существованию в том виде, в каком мы её знаем, и каждый день, когда мы откладываем решение, цена бездействия увеличивается Так пусть это будет момент, когда мы ответим на зов истории здесь, в Глазго».
Американские представители раскритиковали отсутствие Си Цзиньпиня на конференции. Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан назвал Китай «исключением» из стран, которые пытаются остановить глобальное изменение климата.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил экологические проблемы с «судным днём». Джонсон добавил, что если страны не начнут решать проблему сейчас, конференция станет моментом, когда человечество «увидело проблему, вздрогнуло и отвернулось от неё».
Во время конференции премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые озвучил планы по достижению нулевых выбросов углекислого газа. К 2030 году их сократят на 45%, а к 2070 году страна станет углеродонейтральной — это на 10 лет позже обещаний Китая и на 20 лет — США и Евросоюза, пишет The New York Times. Моди призвал развитые страны выделить триллион долларов на борьбу с изменением климата в развивающихся экономиках, в том числе Индии, хотя эта страна и сейчас первая по размеру климатического финансирования.
COP26 в Шотландии сопровождали митинги активистов, требовавшие от стран решительных действий, а не рассуждений, которые в очередной раз ни к чему не приведут. Политологи сомневаются, что конференция, на которую многие возлагают большие надежды, действительно приведёт к каким-то изменениям. Аргументируют это тем, что страны перекладывают ответственность друг на друга: развивающиеся требуют финансирования, а крупные страны настаивают, что каждый должен выполнять обязательства по борьбе с потеплением.
Сомнения в результате конференции усиливаются тем, что предыдущие обещания так и не выполнены: развитые страны договорились о выделении 100 миллиардов долларов до 2020 года, однако позже сроки перенесли на 2023 год, пишет Politico. Единения всех стран, как того требовали исследователи МЭА, добиться тоже не удалось — ни с Путиным, ни с Си Цзипинем договориться о новых мерах по защите климата не получится из-за их отсутствия на конференции.
Планы 1,5-градусном потеплении в Politico называют «зомби»: «[Обещания] не живы, но не могут умереть, потому что [от них] зависит некоторая оптимистическая вера в то, что человечество может спастись от катастрофы».
В изменения слабо верят и из-за завершившимся перед конференцией саммитом G20, где в том числе обсуждали климат. Главы государств договорились перестать финансировать угольные станции за рубежом, однако их всё ещё можно использовать внутри стран, что расходится с докладом МЭА.
Экоактивистка Грета Тунберг назвала конференцию провалом: «Эта конференция — такая же, как и все остальные, а они ни к чему не привели. Там просто собрались политики и люди, в чьих руках находится власть, которые притворяются, что со всей серьезностью относятся и к будущему, и к нынешнему положению тех людей, которых уже коснулся климатический кризис».
На конференции не только заявляли о своих опасениях без предложения конкретных идей, но и договорились о прекращении вырубки лесов к 2030 году. Сделать это пообещали представители более 100 стран, в том числе России, Китая и Бразилии. Активисты раскритиковали «беззубую» договорённость, предполагая, что она позволит странам продолжать уничтожать леса.
Так это и есть нарушение личного комфорта, когда у тебя под боком миллионы беженцев, а твоя страна тратит миллиарды на гум. помощь для стран, пострадавших в результате глобального потепления (России не касается, энивей, одна из тех немногих стран, которая, в целом, выиграет от повышения температуры).
Не пускать можно пару миллионов дикарей из условного Афганистана, а тут речь идет про десятки и сотни миллионов.
Да примерно так же. Стены, колючая проволока, стрельба на поражение, минирование подходов.
Можешь Африку взять.
Могу, но там и без меня отлично справляются с выпиливанием друг друга.
Не повезло родиться в Африке, бывает.
колючая проволока, стрельба на поражение, минирование подходов.
В любой европейской стране (а именно туда в первую очередь побегут чуваки из Африки) любая власть с такими методами моментально столкнется с обвинениями в фашизме и отлетит в помойку.
В качестве примера можно посмотреть как у демократов жепа горит от "kids in cages" на границе с Мексикой, а это всего-лишь клетки, без всяких расстрелов.
Предложенные в этой статье ограничения - в любом случае будущее, не сейчас, так через 40 лет. Хоть нам это и не нравится.
В любой европейской стране (а именно туда в первую очередь побегут чуваки из Африки) любая власть с такими методами моментально столкнется с обвинениями в фашизме и отлетит в помойку.
В качестве примера можно посмотреть как у демократов жепа горит от "kids in cages" на границе с Мексикой, а это всего-лишь клетки, без всяких расстрелов.
абсолютно неадекватные примеры. В случае заметного ухудшения качества жизни, избиратели очень резко забудут про любой гуманизм . Все что ты выше пишешь возможно пока в этих странах сверхвысокий уровень жизни и есть возможность на эмпатию и вот это все...
Предложенные в этой статье ограничения - в любом случае будущее, не сейчас, так через 40 лет. Хоть нам это и не нравится.
уверен что через 40 лет, вообще не будет этого фейка про глобальное потепление, и политики/корпорации придумают новую фишку. Так долго не будет работать это.
Очередное громкое пустозвонство ради плюсиков: пока это не станет экономически выгодно, или хотя бы нейтрально, ничего и не изменится. И все эти постановления носят рекомендательный характер, а никак не обязательный.
Вся эта зелёность и экологичность ничего не стоит без решительности и готовности к ущербу себе же.
Да, у меня друзья уже больше 10 лет в Германии живут. Они там экономят на всех ЖКХ услугах - и вода, и отопление очень дорогие.
Они приезжали в гости, я видел как они моют руки и посуду - у меня волосы дыбом встали - тООООООООООООООненькая струйка, намочили руки, выключили, мылят руки, потом снова ТОООООООООненьая струйка - быстро смыть, и быстро закрыть
У меня есть реальное предложение по сокращению выбросов. Ввод дополнительного налога на товар, произведённый в стране, где доля использования "грязных" источников электроэнергии больше определённого процента. Например к 2025 году если % использования угля больше 40%, ввести дополнительный налог 30%, к 2030 году, % больше 30% и так далее. Как только крупные производители начнут терять кэш, сразу ускориться развитие зелёной энергии.
предлагают решения
Приходит к Горбачёву министр сельского хозяйства и говорит:
- Михаил Сергеевич, у нас проблема. По всей стране пошёл куринный мор.
Все куры дохнут. Что нам делать?
- Повесте в каждом курятнике зелёный круг.
Сделали. Приходит тот же министр через несколько дней и говорит:
- Михаил Сергеевич, всё равно куры продолжают дохнуть. Что нам делать?
- Добавте в зелёный круг красный квадрат.
Сделали. Опят приходит министр через несколько дней и говорит:
- Не помогает, куры как дохли, так и дохнут. Что делать?
- Раскрасте красный квадрат в белый горошек.
Сделали и это. Приходит министр ещё через несколько дней и говорит:
- Михаил Сергеевич, всё! Все куры в стране сдохли.
- Жаль. А у меня ещё столько новых идей осталось.
Заменить авиаперелёты на поездки на скоростных поездах там, где это возможно. Полёты на дальние расстояния должны быть не выше уровня докоронавирусного 2019 года — с учётом роста населения это означает, что перелёты должны стать гораздо менее доступными;
Удачи на поезде из Йошкар-Олы до Чикаго добраться, по работе.