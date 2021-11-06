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Женя Кузьмин

Нападение на отца с ребёнком в Новой Москве — главное о новости, которая переросла в публичный спор Кадырова и Симоньян Статьи редакции

Конфликт получил дополнительный резонанс: СМИ называли нападавших то россиянами, то казахами, то кавказцами, в итоге глава Чечни публично раскритиковал главреда RT за слова о том, что «приезжие допрыгаются».

85 85 комментариев
3129 просмотров

В московском районе Новые Ватутинки произошло групповое нападение на мужчину с четырёхлетним ребёнком. Конфликт получил резонанс в СМИ и соцсетях в том числе из-за путаницы с национальностью нападавших, что провоцировало дискуссию об освещении этой темы СМИ и в интернете. TJ рассказывает главное о нападении и о том, как оно привело к публичной перепалке в телеграме главного редактора RT и главы Чечни.

Нападение и расследование

  • Нападение произошло 4 ноября. На опубликованных в СМИ роликах видно, как четверо мужчин избивают отца, который стоит с маленьким ребёнком, при этом он предлагает оппонентам драться «один на один» и кричит: «Что делаете, я с ребёнком! Я с ребёнком!». В момент драки ребёнок убегает;
РИА Новости ✔
Полиция проводит проверку после резонансного видео из новой Москвы, где на отца с маленьким ребенком напали четверо мужчин.

Предварительно, пострадавших нет.

  • Телеграм-канал «112» сообщает, что конфликт начался в супермаркете: отец с сыном и другом поругались с компанией в супермаркете, в итоге началась драка на улице. В телеграм-канале прокуратуры Москвы показали другое видео: там конфликт начинается с задевания плечом на улице;

  • Сам потерпевший, Александр Жиловников, описывает ситуацию так: «Началось всё из-за того, что зацепили сначала товарища, на ровном месте получается. Там был ещё ребенок, как-то получилось так, что его как-то задели, причем специально задели, ударили по щеке, соответственно, как отец, я среагировал на это, попытался защитить и защититься, потом слово за слово, один достал нож, соответственно, начал им махать, начал махать им публично»;
  • Дальше, передаёт ТАСС слова Жиловникова, конфликт разворачивался у магазина: «Я, получается, взял ребенка в охапку и пошёл домой. Но потом они встретились возле магазина, там драка началась. Кое-как спас себя и ребенка, он сидел на шее, максимально быстро я его с шеи снял и стал перед ним и начали со мной не разговаривать ничего, просто без разговоров начали бить меня»;
ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
Прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, проводимой следственными органами по факту инцидента в Новой Москве.
  • Изначально столичное управление МВД возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство», но затем резонанс стал возрастать, и к вечеру 5 ноября председатель СК России Александр Бастрыкин взял дело на контроль центрального аппарата и поручил переквалифицировать дело на более серьёзную статью — покушение на убийство.

Национальность нападавших

  • К утру 6 ноября полиция задержала всех четверых подозреваемых. К тому времени на первый план истории вышла национальность нападавших. Ещё 5 ноября СМИ сообщили, что полиция стала проводить патрулирование и «рейды» в Новых Ватутинках, останавливая мигрантов;
Русалка Иванова @russ_rossia
В Новых Ватутинках начались массовые задержания.

На месте анонсированной в 15.00 массовой драки — толпы полицейских и дюжина автозаков. Сотрудники МВД начали задерживать всех подряд: и кавказцев, и нелегальных мигрантов, и просто подозрительных.
  • Тем временем в СМИ появлялись противоречивые данные по поводу национальности нападавших. Baza со ссылкой на местных жителей сообщала, что они уроженцы Северного Кавказа, Readovka писала об азербайджанцах и казахах, которые имеют российское гражданство и приехали в Москву из Оренбургской области. О приезде из Оренбурга говорил и один из задержанных. Это создавало дополнительную путаницу и обсуждение в соцсетях;
Проф. Преображенский @prof_preobr
Все напавшие на мужчину с ребёнком в Ватутинках оказались приезжими из Азербайджана, зарегистрированными в Оренбургской области.

Тут что важно?
Тут важно помнить, что миграционный кризис - он в Европе.
Роман Попков @romanpopkov1
Охреневшие работники информационного фронта. Выстроились на подхвате. Отличная работа МВД, видите ли. Если бы Ридовка не подняла крик по поводу этой дикой истории, если бы люди в Новых Ватутинках не пригрозили собраться толпой – МВД, которое вы вылизываете, и не шелохнулось бы.
бездомная национальность @Lndcalling
Кавказцы в Ватутинках оказались Оренбургскими казахами
Марина Молчанова @molchalyga
⚡Владимир Путин прибыл на место драки в Новых Ватутинках.
  • Позже в МВД уточнили, что все задержанные за нападение на отца с ребенком в Новой Москве — «уроженцы одного из государств Закавказья», трое получили российское гражданство. Mash назвал имена подозреваемых (19-летний Фарамаз Гасанов, 21-летний Эльджан Гасанов, 17-летний Эльхан Гасанов и 18-летний Араз Мусаев), уточнив, что все они родились в Азербайджане;
  • Адвокат подозреваемого Роман Масютенко заявил, что его подзащитный (один из братьев Гасановых) не признаёт вину, поскольку не был зачинщиком драки: «Мой подзащитный <...> утверждает, что конфликт был спровоцирован противоположной стороной. Он с братом и другими подозреваемыми конфликт не провоцировали. Они утверждают, что они защищались, а не нападали».
  • По данным Baza, на допросе Эльхан Гасанов заявил, что он и его братья стали жертвами провокации, а инициатором конфликта был Никита Уткин, приятель отца с ребёнком. Также он отрицает, что у кого-то из компании был нож.

Публичная перепалка

Нападение в Новых Ватутинках снова подняло тему освещения негативных событий с акцентом на национальность. Депутат Госдумы от «Единой России» и глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, например, предложил принять закон о запрете указывания в средствах массовой информации национальности, расы и вероисповедания подозреваемых и осужденных.

Самой яркой оказалась публичная дискуссия в телеграме между главным редактором RT Маргаритой Симоньян и главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Первая выступила с резкой критикой «приезжих» и «лиц кавказской национальности» за то, что они ведут себя в Москве «не как в гостях».

Все эти «приезжие» и «лица кавказской национальности» допрыгаются, что в стране опять введут строгач с пропиской, с регистрацией, с проверками этой регистрации на каждой станции метро (как проверяли меня, когда я понаехала из Краснодара в Москву 20 лет назад).

И правильно сделают.

Ибо неча.

Позорище какое. На Кавказе молодые мужчины в гостях даже в туалет, извините, стесняются зайти. Терпят. Потому что неудобно. Потому что в гостях.

А в Москве, значит, не в гостях?

Ну, так вам покажут, кто в этом доме хозяин.

Это я вам говорю как приезжая и лицо кавказской национальности в одном флаконе.

Маргарита Симоньян

Кадыров ответил сразу двумя постами: в первом он обвинил СМИ и соцсети в лицемерии, поскольку они называют кавказцев россиянами, когда те выигрывают в спорте, и подчёркивают национальность в ситуациях аналогичных нападению в Новой Москве. «Мне, как и любому кавказцу, уже надоело это вечное обвинение по любому, даже маленькому происшествию. Весь интернет за пару дней заполонили заявления о неподобающем поведении всех без исключения кавказцев», — добавил глава Чечни.

Вторая часть касалась Маргариты Симоньян и её позиции по поводу «лиц кавказской национальности».

Ладно, подрался кавказец. Что мешает его молча задержать и посадить по всей строгости закона? Или без дополнительной шумихи в СМИ правоохранительные органы боятся это сделать?

Несколько дней называли подравшихся в Ватутинках уроженцами республик СКФО. Ни одно продажное СМИ не извинилось за распространение недостоверной информации или разжигание розни.

Заявляю: мы, жители Северного Кавказа (чеченцы, ингуши, дагестанцы, кабардинцы, балкарцы и другие — все без исключения!), являющиеся гражданами Российской Федерации, не приезжие. Живём у себя дома, хотите вы этого или нет, но так будет всегда!

[...]

Хотел бы еще напомнить «уроженке Кавказа» Симоньян, что перед тем как делать заявления, главреду серьезного, авторитетного СМИ нужно проверять информацию, а только затем делать выводы и пиариться на свежей теме. [...] Почему практика получения достоверной информации вдруг отошла у Симоньян на второй план, а на первый вышел так называемый хайп?

Кстати говоря, когда мы интересуемся у главредов ряда СМИ, почему они без повода упоминают Северный Кавказ или кавказцев в негативном контексте, нам не раз отвечали открыто: без такого упоминания у нас не бывает просмотров.

Хватит рекламировать свой информационный продукт на кавказцах! Серьёзные на первый взгляд СМИ скатываются до уровня бульварной жёлтой прессы, идя на поводу у недальновидной аудитории. Такой грязный приём может привести к непоправимым последствиям. Мы только что отметили День народного единства, который призван лишить наше общество подобной болезни. Но СМИ ведут себя так, будто есть только две категории граждан: кавказец и человек без национальности.

Рамзан Кадыров

В конце Кадыров обратился к администрации президента России, Госдуме, правозащитникам и «всем, кому не наплевать на будущее страны»: он предложил запретить «задевать в интернете национальные и религиозные чувства миллионов россиян», поскольку в соцсетях и так действуют «агенты иностранных государств, которые расшатывают эту тему, прикрываясь свободой слова».

Симоньян вступила в дискуссию, заявив, что имеет «полное право критиковать неправильное поведение некоторых представителей этого собирательного термина» (кавказцев).

Хотела бы обратить внимание Кадырова, что я всегда проверяю информацию перед тем, как «делать заявления». Именно поэтому моя информация оказалась верной: все четверо задержанных за нападение в Ватутинках действительно уроженцы Кавказа. Все до одного.

По необъяснимым причинам многие, очевидно, не понимают, что Кавказ — это не только Чеченская республика, Дагестан, Осетия и др.

Хотела бы напомнить, что Кавказ — это и Азербайджан, и Армения, и Грузия, и много чего еще.

Я сама, с точки зрения классической географии, — такой же «кавказец».

И именно поэтому имею полное право критиковать неправильное поведение некоторых представителей этого собирательного термина.

Отдельно обращаю внимание Кадырова, что я нигде не упоминала СЕВЕРНЫЙ Кавказ, упомянутый в его посте, именно потому, что у меня не было информации, что ребенка били и материли уроженцы СЕВЕРНОГО Кавказа.

Но кроме Северного Кавказа на свете есть еще и Южный.

Что касается вопроса, надо или нет упоминать, откуда родом очередной задержанный.

Когда-то я сама считала, что этого делать не надо. Меня тоже, как «лицо кавказской национальности», обижали и возмущали такие упоминания.

Но с возрастом для меня стало очевидно, что, замалчивая публично те вещи, о которых люди сейчас говорят в вотсап-чатах, а раньше — на кухнях, мы не решаем проблему, а усугубляем ее.

Когда-то мы из-за этого уже потеряли страну.

Маргарита Симоньян

#соцсети #резонанс

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85 комментариев
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Примитивный Филипп

которая переросла в публичный спор Кадырова и Симоньян

классека

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35
egorcarving

ну не.. тут оба человечка должны быть коричневого цвета

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3
Примитивный Филипп

ОПАСНО!!!!

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2
egorcarving

коричневый это любимый цвет многих людей. так что это не опасно

Ответить
0
Примитивный Филипп
Ответить
13
Примитивный Филипп

аоауъяоуъоуе удали дон

Ответить
4
Примитивный Филипп

нашел мем получше

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1
Примитивный Филипп

зассал, понимаю, молодец

Ответить
1
Примитивный Филипп

Я это видео уже раз 5 публиковал)

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0
Тиджей

надоело извиняться?

Ответить
2
Примитивный Филипп

привык

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2
Примитивный Филипп

я @Уютный Багажник попросил его сохранить

Ответить
0
Примитивный Филипп

так я и не удалял

Ответить
0
Примитивный Филипп

МАЛО ЛИ ДОН

Ответить
0
Дон Бот

МАЛО ЛИ ДОН ДОН

Ответить
1
Примитивный Филипп

Додон?! Значит ты агент молдавской разведки! так и запишу

Ответить
1
Примитивный Филипп

@Дон Бот

Ответить
0
Примитивный Филипп

а?

Ответить
0
Примитивный Филипп

Видево-фек с Рамзаном Ахматовичем

Ответить
0
Примитивный Филипп

аа, валяется где-то. я его так и не послушал

Ответить
0
Николай

Удали брат

Ответить
0
Примитивный Филипп

Как будто кроме кавказцев кто-то практикует избиение толпой мужиков с детьми, или как тогда втроём одного в метро. У гопников обычно есть хоть какие-то минимальные понятия, хотя бы «выйти» куда-нибудь из общественного места. Странно скрывать национальность, если и так всем понятно кто подобное совершает.

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6
Примитивный Филипп

симоньян ты не с кавказа а с сочинского рынка

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8
Тиджей

ето флирт по-кавказски

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4
Руслан Астратов

"Это я вам говорю как приезжая и лицо кавказской национальности в одном флаконе."

Прежде всего ты пиздливая боброедка

Ответить
4
Marhal_New _Arleana

Ладно, подрался кавказец. Что мешает его молча задержать и посадить по всей строгости закона? Или без дополнительной шумихи в СМИ правоохранительные органы боятся это сделать?

Несколько дней называли подравшихся в Ватутинках уроженцами республик СКФО. Ни одно продажное СМИ не извинилось за распространение недостоверной информации или разжигание розни.

Заявляю: мы, жители Северного Кавказа (чеченцы, ингуши, дагестанцы, кабардинцы, балкарцы и другие — все без исключения!), являющиеся гражданами Российской Федерации, не приезжие. Живём у себя дома, хотите вы этого или нет, но так будет всегда!

Хотел бы еще напомнить «уроженке Кавказа» Симоньян, что перед тем как делать заявления, главреду серьезного, авторитетного СМИ нужно проверять информацию, а только затем делать выводы и пиариться на свежей теме. [...] Почему практика получения достоверной информации вдруг отошла у Симоньян на второй план, а на первый вышел так называемый хайп?

Кстати говоря, когда мы интересуемся у главредов ряда СМИ, почему они без повода упоминают Северный Кавказ или кавказцев в негативном контексте, нам не раз отвечали открыто: без такого упоминания у нас не бывает просмотров.

Хватит рекламировать свой информационный продукт на кавказцах! Серьёзные на первый взгляд СМИ скатываются до уровня бульварной жёлтой прессы, идя на поводу у недальновидной аудитории. Такой грязный приём может привести к непоправимым последствиям. Мы только что отметили День народного единства, который призван лишить наше общество подобной болезни. Но СМИ ведут себя так, будто есть только две категории граждан: кавказец и человек без национальности.

Ответить
2
Дон Бот

Ладно, подрался кавказец. ДОН Что мешает его ДОН молча задержать и ДОН посадить по всей ДОН строгости закона? Или ДОН без дополнительной шумихи ДОН в СМИ правоохранительные ДОН органы боятся это ДОН сделать?

Несколько дней ДОН называли подравшихся в ДОН Ватутинках уроженцами республик ДОН СКФО. Ни одно ДОН продажное СМИ не ДОН извинилось за распространение ДОН недостоверной информации или ДОН разжигание розни.

Заявляю: ДОН мы, жители Северного ДОН Кавказа (чеченцы, ингуши, ДОН дагестанцы, кабардинцы, балкарцы ДОН и другие — все ДОН без исключения!), являющиеся ДОН гражданами Российской Федерации, ДОН не приезжие. Живём ДОН у себя дома, ДОН хотите вы этого ДОН или нет, но ДОН так будет всегда!

ДОН Хотел бы еще ДОН напомнить «уроженке Кавказа» ДОН Симоньян, что перед ДОН тем как делать ДОН заявления, главреду серьезного, ДОН авторитетного СМИ нужно ДОН проверять информацию, а ДОН только затем делать ДОН выводы и пиариться ДОН на свежей теме. [...] ДОН Почему практика получения ДОН достоверной информации вдруг ДОН отошла у Симоньян ДОН на второй план, ДОН а на первый ДОН вышел так называемый ДОН хайп?

Кстати говоря, ДОН когда мы интересуемся ДОН у главредов ряда ДОН СМИ, почему они ДОН без повода упоминают ДОН Северный Кавказ или ДОН кавказцев в негативном ДОН контексте, нам не ДОН раз отвечали открыто: ДОН без такого упоминания ДОН у нас не ДОН бывает просмотров.

Хватит ДОН рекламировать свой информационный ДОН продукт на кавказцах! ДОН Серьёзные на первый ДОН взгляд СМИ скатываются ДОН до уровня бульварной ДОН жёлтой прессы, идя ДОН на поводу у ДОН недальновидной аудитории. Такой ДОН грязный приём может ДОН привести к непоправимым ДОН последствиям. Мы только ДОН что отметили День ДОН народного единства, который ДОН призван лишить наше ДОН общество подобной болезни. ДОН Но СМИ ведут ДОН себя так, будто ДОН есть только две ДОН категории граждан: кавказец ДОН и человек без ДОН национальности.

Ответить
5
Vlad Kucherenko

уверен, что оригинал высказывания выглядел именно так, но перед публикацией решили сократить

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

@Дон Бот

Ответить
1
Smaug The Terrible

Уже писали, что Симонян сама тут в гостях?

Ответить
3
Примитивный Филипп

Она сама написала. Но ты не прочитал материал.

Ответить
1
Smaug The Terrible

Читать для холопов

Ответить
–2
Примитивный Филипп

Хочу пошутить что для хохлов, но не хочу чтобы укробратья обиделись. Как быть?

Ответить
1
Примитивный Филипп

Хохлы извините за сальные шуточки кстати

Ответить
1
испанский смех

мне было бы приятно

Ответить
1
Фонзи

А кто лайки будет зарабатывать в комментариях? Какая ещё статья, местным некогда.

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

главное о новости, которая переросла в публичный спор Кадырова и Симоньян

Борьба была равна. Сражались два говна

Ответить
3
TJaba

Живём у себя дома, хотите вы этого или нет, но так будет всегда!

Досадно

Ответить
3
Smaug The Terrible

Кадыров ган

Ответить
0
Дон Бот

Кадыров ган ДОН

Ответить
7
Smaug The Terrible

@Дон Бот

Ответить
0
Примитивный Филипп

Как теперь заставить бота извиниться?

Ответить
5
Daniel Shnaider

Публичный спор Кадырова с Симонян.

Ответить
2
Антон Лисин

Ссыкуны герои только в толпе

Ответить
2
испанский смех

есть простое и ищящное решение - запретить черным ходить по улицам больше одного

Ответить
–2
Примитивный Филипп

@Arthur Sergeev ты за кого? Кто тут прав?

Ответить
1
New

а чо ты вечно его мнение спрашиваешь?

Ответить
1
Примитивный Филипп

Да

Ответить
0
New

почему?

Ответить
0
Примитивный Филипп

Тебя это ебать не должно

Ответить
2
испанский смех

ты настоящий интригант

Ответить
0
Примитивный Филипп

агенты иностранных государств

и че ты китаю сделаешь как там насчет помочь уйгурам

Ответить
1
Sanjar Tolibjonov

а я нихуя не удивлен

Ответить
1
сироп от щекотки

Хабиби такой типа выиграв:
Оу йеее. Токистааан!!! Вперед!!!!!

Что-то там кто-то из кавказа набедокурил:

Нет национальности. Это все россияне!

Ответить
1
Примитивный Филипп

Я не против, если Дыров пошлёт за свиноматкой своих боевиков.

Ответить
1
Сергей Дворниченко

Сразу можно простить все грехи

Ответить
0
Примитивный Филипп

Ну нет, там уж слишком пиздец.

Ответить
0
Примитивный Филипп

Запахло рыбой и тухлыми помидорами, прям на рынке будто

Ответить
0
Лим Кирсанов

Я тут болею за кадырова, будущий президент россиян все-таки

Ответить
0
Примитивный Филипп

@Дон Бот

Ответить
0
Дон Бот

Нападение на отца с ДОН ребёнком в Новой Москве — ДОН главное о новости, которая ДОН переросла в публичный спор ДОН Кадырова и Симоньян

Ответить
0
Примитивный Филипп

Хотел бы еще напомнить «уроженке Кавказа» Симоньян, что перед тем как делать заявления, главреду серьезного, авторитетного СМИ нужно проверять информацию

В стране действуют агенты иностранных государств, которые расшатывают эту тему, прикрываясь свободой слова. К этому давно пора подключить спецслужбы.

Что Кадыров хочет чтобы случилось с Симоньян?

Что у нас спецслужбы делают с "агентами иностранных государств, которые расшатывают"?

Впрочем, она же говорила, что у нее всегда с собой рафаэлка. Может не бояться. ред.

Ответить
0
Александр Добриневский

мы, жители Северного Кавказа (чеченцы, ингуши, дагестанцы, кабардинцы, балкарцы и другие — все без исключения!), являющиеся гражданами Российской Федерации, не приезжие. Живём у себя дома, хотите вы этого или нет, но так будет всегда!

Вот это страшная хуйня на самом деле. Про живем у себя дома.
По логике этого австралопитека я могу приехать и так же бесоебить в Чечне, но в реале, если я там буду выебываться мне как минимум отпинают, как максимум, отрежут башку.

И, кстати, дома у себя они таким не занимаются.

Ответить
0
New

Симоньян молодец.
Красотка!!!!

Ответить
0
Борщ-Компанеец

Под стать академику ?

Ответить
0
New

Умная женщина!!!

Ответить
0
Асрор

Вот бы не существовало интернета вообще, все жили бы тихо, никаких конфликтов.

Ответить
0
Тиджей

как жизнь брат??

Ответить
0
Aram Mirzoyants

Хотела бы напомнить, что Кавказ — это и Азербайджан, и Армения, и Грузия, и много чего еще

хотел бы напомнить этой крале, что армяне никогда не считали себя кавказцами

Ответить
0
Люц Шнайдер

Какая разница, кем считают себя армяне. Армения находится в этом регионе.

Ответить
0
Aram Mirzoyants

кажется, ты находишься в регионе Вонючий Пидор

Ответить
0
Люц Шнайдер

@Вахтёр , тут армянин бычит

Ответить
0
Примитивный Филипп

что вообще такого особенно в кавказе. ну горы.

Ответить
0
Люц Шнайдер

Красиво там

Ответить
0
Примитивный Филипп

не ну типа вот этот вот ореол псевдодерзких только про кавказ почему то.
про уральских, алтайских или казахских пацанов нет такого стереотипа

Ответить
0
Люц Шнайдер

Про тувинцев есть такой. Тувинцы очень дерзкие и опасные, особенно в своём регионе. Так говорят.

Ответить
0
испанский смех

почему?

Ответить
0
Люц Шнайдер

Я лично тоже против, чтобы заостряли внимание на национальности или религии. Это обычная спекуляция СМИ, чтобы набросить говна на вентилятор.

Ответить
0
Daniel Shnaider

"Кавказцы в Ватутинках оказались Оренбургскими казахами"

Ответить
0
Лмао

Редкий случай, когда Кадыров говорит всё по фактам

Ответить
0
испанский смех

Редкий случай, когда Симонян говорит всё по фактам

Ответить
0
Andrej Krav

свиноньян уже давно пора заткнуть.

Ответить
0
Selfish Ledger

Это первые попытки политики идентичности в России. Грубо требовать с видеоизвинениями в 21 веке не очень работает на репутацию. Надо продать либералам толерантность. Что меньшинство это жертва большинства и либералы должен менять отношения большинства и не видеть никаких изъянов в меньшинстве.

Так Хабиб называет жертвами инфовойны дагов из метро. Так Манижа делает говнопесню на Евровидении с национальным подтекстом, а если тебе не нравится, то ты не либерал.

Это правила игры глобального рынка и для стабильного режима такая оппозиция это просто подарок.

Ответить
–2
Примитивный Филипп

опять оппозиция хуевая, а не у людей в голове насрано за 20 лет

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0
Selfish Ledger

Я о глобальный процессах. Дождь называет их уроженцами Оренбурга. Потому что в любом другом случае за режим получается.

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0
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