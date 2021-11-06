Нападение на отца с ребёнком в Новой Москве — главное о новости, которая переросла в публичный спор Кадырова и Симоньян Статьи редакции
Конфликт получил дополнительный резонанс: СМИ называли нападавших то россиянами, то казахами, то кавказцами, в итоге глава Чечни публично раскритиковал главреда RT за слова о том, что «приезжие допрыгаются».
В московском районе Новые Ватутинки произошло групповое нападение на мужчину с четырёхлетним ребёнком. Конфликт получил резонанс в СМИ и соцсетях в том числе из-за путаницы с национальностью нападавших, что провоцировало дискуссию об освещении этой темы СМИ и в интернете. TJ рассказывает главное о нападении и о том, как оно привело к публичной перепалке в телеграме главного редактора RT и главы Чечни.
Нападение и расследование
- Нападение произошло 4 ноября. На опубликованных в СМИ роликах видно, как четверо мужчин избивают отца, который стоит с маленьким ребёнком, при этом он предлагает оппонентам драться «один на один» и кричит: «Что делаете, я с ребёнком! Я с ребёнком!». В момент драки ребёнок убегает;
Телеграм-канал «112» сообщает, что конфликт начался в супермаркете: отец с сыном и другом поругались с компанией в супермаркете, в итоге началась драка на улице. В телеграм-канале прокуратуры Москвы показали другое видео: там конфликт начинается с задевания плечом на улице;
- Сам потерпевший, Александр Жиловников, описывает ситуацию так: «Началось всё из-за того, что зацепили сначала товарища, на ровном месте получается. Там был ещё ребенок, как-то получилось так, что его как-то задели, причем специально задели, ударили по щеке, соответственно, как отец, я среагировал на это, попытался защитить и защититься, потом слово за слово, один достал нож, соответственно, начал им махать, начал махать им публично»;
- Дальше, передаёт ТАСС слова Жиловникова, конфликт разворачивался у магазина: «Я, получается, взял ребенка в охапку и пошёл домой. Но потом они встретились возле магазина, там драка началась. Кое-как спас себя и ребенка, он сидел на шее, максимально быстро я его с шеи снял и стал перед ним и начали со мной не разговаривать ничего, просто без разговоров начали бить меня»;
- Изначально столичное управление МВД возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство», но затем резонанс стал возрастать, и к вечеру 5 ноября председатель СК России Александр Бастрыкин взял дело на контроль центрального аппарата и поручил переквалифицировать дело на более серьёзную статью — покушение на убийство.
Национальность нападавших
- К утру 6 ноября полиция задержала всех четверых подозреваемых. К тому времени на первый план истории вышла национальность нападавших. Ещё 5 ноября СМИ сообщили, что полиция стала проводить патрулирование и «рейды» в Новых Ватутинках, останавливая мигрантов;
- Тем временем в СМИ появлялись противоречивые данные по поводу национальности нападавших. Baza со ссылкой на местных жителей сообщала, что они уроженцы Северного Кавказа, Readovka писала об азербайджанцах и казахах, которые имеют российское гражданство и приехали в Москву из Оренбургской области. О приезде из Оренбурга говорил и один из задержанных. Это создавало дополнительную путаницу и обсуждение в соцсетях;
- Позже в МВД уточнили, что все задержанные за нападение на отца с ребенком в Новой Москве — «уроженцы одного из государств Закавказья», трое получили российское гражданство. Mash назвал имена подозреваемых (19-летний Фарамаз Гасанов, 21-летний Эльджан Гасанов, 17-летний Эльхан Гасанов и 18-летний Араз Мусаев), уточнив, что все они родились в Азербайджане;
- Адвокат подозреваемого Роман Масютенко заявил, что его подзащитный (один из братьев Гасановых) не признаёт вину, поскольку не был зачинщиком драки: «Мой подзащитный <...> утверждает, что конфликт был спровоцирован противоположной стороной. Он с братом и другими подозреваемыми конфликт не провоцировали. Они утверждают, что они защищались, а не нападали».
- По данным Baza, на допросе Эльхан Гасанов заявил, что он и его братья стали жертвами провокации, а инициатором конфликта был Никита Уткин, приятель отца с ребёнком. Также он отрицает, что у кого-то из компании был нож.
Публичная перепалка
Нападение в Новых Ватутинках снова подняло тему освещения негативных событий с акцентом на национальность. Депутат Госдумы от «Единой России» и глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, например, предложил принять закон о запрете указывания в средствах массовой информации национальности, расы и вероисповедания подозреваемых и осужденных.
Самой яркой оказалась публичная дискуссия в телеграме между главным редактором RT Маргаритой Симоньян и главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Первая выступила с резкой критикой «приезжих» и «лиц кавказской национальности» за то, что они ведут себя в Москве «не как в гостях».
Кадыров ответил сразу двумя постами: в первом он обвинил СМИ и соцсети в лицемерии, поскольку они называют кавказцев россиянами, когда те выигрывают в спорте, и подчёркивают национальность в ситуациях аналогичных нападению в Новой Москве. «Мне, как и любому кавказцу, уже надоело это вечное обвинение по любому, даже маленькому происшествию. Весь интернет за пару дней заполонили заявления о неподобающем поведении всех без исключения кавказцев», — добавил глава Чечни.
Вторая часть касалась Маргариты Симоньян и её позиции по поводу «лиц кавказской национальности».
В конце Кадыров обратился к администрации президента России, Госдуме, правозащитникам и «всем, кому не наплевать на будущее страны»: он предложил запретить «задевать в интернете национальные и религиозные чувства миллионов россиян», поскольку в соцсетях и так действуют «агенты иностранных государств, которые расшатывают эту тему, прикрываясь свободой слова».
Симоньян вступила в дискуссию, заявив, что имеет «полное право критиковать неправильное поведение некоторых представителей этого собирательного термина» (кавказцев).
я @Уютный Багажник попросил его сохранить
Как будто кроме кавказцев кто-то практикует избиение толпой мужиков с детьми, или как тогда втроём одного в метро. У гопников обычно есть хоть какие-то минимальные понятия, хотя бы «выйти» куда-нибудь из общественного места. Странно скрывать национальность, если и так всем понятно кто подобное совершает.
Ладно, подрался кавказец. Что мешает его молча задержать и посадить по всей строгости закона? Или без дополнительной шумихи в СМИ правоохранительные органы боятся это сделать?
Несколько дней называли подравшихся в Ватутинках уроженцами республик СКФО. Ни одно продажное СМИ не извинилось за распространение недостоверной информации или разжигание розни.
Заявляю: мы, жители Северного Кавказа (чеченцы, ингуши, дагестанцы, кабардинцы, балкарцы и другие — все без исключения!), являющиеся гражданами Российской Федерации, не приезжие. Живём у себя дома, хотите вы этого или нет, но так будет всегда!
Хотел бы еще напомнить «уроженке Кавказа» Симоньян, что перед тем как делать заявления, главреду серьезного, авторитетного СМИ нужно проверять информацию, а только затем делать выводы и пиариться на свежей теме. [...] Почему практика получения достоверной информации вдруг отошла у Симоньян на второй план, а на первый вышел так называемый хайп?
Кстати говоря, когда мы интересуемся у главредов ряда СМИ, почему они без повода упоминают Северный Кавказ или кавказцев в негативном контексте, нам не раз отвечали открыто: без такого упоминания у нас не бывает просмотров.
Хватит рекламировать свой информационный продукт на кавказцах! Серьёзные на первый взгляд СМИ скатываются до уровня бульварной жёлтой прессы, идя на поводу у недальновидной аудитории. Такой грязный приём может привести к непоправимым последствиям. Мы только что отметили День народного единства, который призван лишить наше общество подобной болезни. Но СМИ ведут себя так, будто есть только две категории граждан: кавказец и человек без национальности.
Ладно, подрался кавказец. ДОН Что мешает его ДОН молча задержать и ДОН посадить по всей ДОН строгости закона? Или ДОН без дополнительной шумихи ДОН в СМИ правоохранительные ДОН органы боятся это ДОН сделать?
Несколько дней ДОН называли подравшихся в ДОН Ватутинках уроженцами республик ДОН СКФО. Ни одно ДОН продажное СМИ не ДОН извинилось за распространение ДОН недостоверной информации или ДОН разжигание розни.
Заявляю: ДОН мы, жители Северного ДОН Кавказа (чеченцы, ингуши, ДОН дагестанцы, кабардинцы, балкарцы ДОН и другие — все ДОН без исключения!), являющиеся ДОН гражданами Российской Федерации, ДОН не приезжие. Живём ДОН у себя дома, ДОН хотите вы этого ДОН или нет, но ДОН так будет всегда!
ДОН Хотел бы еще ДОН напомнить «уроженке Кавказа» ДОН Симоньян, что перед ДОН тем как делать ДОН заявления, главреду серьезного, ДОН авторитетного СМИ нужно ДОН проверять информацию, а ДОН только затем делать ДОН выводы и пиариться ДОН на свежей теме. [...] ДОН Почему практика получения ДОН достоверной информации вдруг ДОН отошла у Симоньян ДОН на второй план, ДОН а на первый ДОН вышел так называемый ДОН хайп?
Кстати говоря, ДОН когда мы интересуемся ДОН у главредов ряда ДОН СМИ, почему они ДОН без повода упоминают ДОН Северный Кавказ или ДОН кавказцев в негативном ДОН контексте, нам не ДОН раз отвечали открыто: ДОН без такого упоминания ДОН у нас не ДОН бывает просмотров.
Хватит ДОН рекламировать свой информационный ДОН продукт на кавказцах! ДОН Серьёзные на первый ДОН взгляд СМИ скатываются ДОН до уровня бульварной ДОН жёлтой прессы, идя ДОН на поводу у ДОН недальновидной аудитории. Такой ДОН грязный приём может ДОН привести к непоправимым ДОН последствиям. Мы только ДОН что отметили День ДОН народного единства, который ДОН призван лишить наше ДОН общество подобной болезни. ДОН Но СМИ ведут ДОН себя так, будто ДОН есть только две ДОН категории граждан: кавказец ДОН и человек без ДОН национальности.
@Arthur Sergeev ты за кого? Кто тут прав?
Хотел бы еще напомнить «уроженке Кавказа» Симоньян, что перед тем как делать заявления, главреду серьезного, авторитетного СМИ нужно проверять информацию
В стране действуют агенты иностранных государств, которые расшатывают эту тему, прикрываясь свободой слова. К этому давно пора подключить спецслужбы.
Что Кадыров хочет чтобы случилось с Симоньян?
Что у нас спецслужбы делают с "агентами иностранных государств, которые расшатывают"?
Впрочем, она же говорила, что у нее всегда с собой рафаэлка. Может не бояться. ред.
мы, жители Северного Кавказа (чеченцы, ингуши, дагестанцы, кабардинцы, балкарцы и другие — все без исключения!), являющиеся гражданами Российской Федерации, не приезжие. Живём у себя дома, хотите вы этого или нет, но так будет всегда!
Вот это страшная хуйня на самом деле. Про живем у себя дома.
По логике этого австралопитека я могу приехать и так же бесоебить в Чечне, но в реале, если я там буду выебываться мне как минимум отпинают, как максимум, отрежут башку.
И, кстати, дома у себя они таким не занимаются.
Это первые попытки политики идентичности в России. Грубо требовать с видеоизвинениями в 21 веке не очень работает на репутацию. Надо продать либералам толерантность. Что меньшинство это жертва большинства и либералы должен менять отношения большинства и не видеть никаких изъянов в меньшинстве.
Так Хабиб называет жертвами инфовойны дагов из метро. Так Манижа делает говнопесню на Евровидении с национальным подтекстом, а если тебе не нравится, то ты не либерал.
Это правила игры глобального рынка и для стабильного режима такая оппозиция это просто подарок.