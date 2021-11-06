Все эти «приезжие» и «лица кавказской национальности» допрыгаются, что в стране опять введут строгач с пропиской, с регистрацией, с проверками этой регистрации на каждой станции метро (как проверяли меня, когда я понаехала из Краснодара в Москву 20 лет назад).

И правильно сделают.

Ибо неча.

Позорище какое. На Кавказе молодые мужчины в гостях даже в туалет, извините, стесняются зайти. Терпят. Потому что неудобно. Потому что в гостях.

А в Москве, значит, не в гостях?

Ну, так вам покажут, кто в этом доме хозяин.

Это я вам говорю как приезжая и лицо кавказской национальности в одном флаконе.