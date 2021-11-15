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Саша Кириллова

Где и как хранить QR-код: от «Госуслуг» и распечаток до онлайн-банка и тату Статьи редакции

Без сертификата о вакцинации или болезни теперь никуда — и вот как можно снизить неудобство от нововведений.

46 46 комментариев
2174 просмотров
Фото РИА «Новости»

12 ноября правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и в некоторых видах транспорта. Если закон примут, то мера будет действовать как минимум до июня 2022 года. При этом в некоторых городах России уже сейчас нельзя пойти в кинотеатр или музей без QR-кода.

TJ выбрал девять способов хранения QR-кодов — от привычных до экстравагантных — и испытал большинство из них.

Не забывайте, что при предъявлении QR-кода у вас могут спросить паспорт или дату рождения.

Приложение «Госуслуги»

Где скачать: iOS, Android

Что потребуется: логин и пароль от «Госуслуг»

QR-коды россиян выдаются и хранятся на сайте «Госуслуг». С телефона сервисом проще пользоваться с помощью одноимённого приложения, которое можно установить на любую OC. Баннер со ссылкой на сертификат находится на главной странице — кликнув, вы сразу увидите QR-код и срок его действия.

Мнение редактора TJ Ольги Щербининой: Я не хочу ставить дополнительные приложения, поэтому вполне устраивает хранение QR-кода на «Госуслугах». Надо всего лишь ввести пароль и перейти по ссылке на главной. Такая схема почти не подводила за исключением одного раза — приложение вылетело и пришлось срочно восстанавливать пароль от аккаунта.

«Госуслуги СТОП Коронавирус»

Где скачать: iOS, Android

Что потребуется: логин и пароль от «Госуслуг»

У Минцифры есть специальное приложение про ситуацию с коронавирусом в России — «Госуслуги СТОП Коронавирус». После авторизации через сервис «Госуслуг» на главной странице автоматически появится ваш сертификат о вакцинации — на русском и английском языке.

Мнение редактора TJ Саши Кирилловой: Удобный способ — один раз ввёл логин/пароль от «Госуслуг» и больше ничего делать не нужно. В архиве документов можно хранить ещё и сведения о результатах тестов на Covid-19 и антитела. В отличие от приложение «Госуслуг» в нём нет ничего лишнего.

Скриншот или PDF-файл

Где скачать: «Госуслуги»

Что потребуется: логин и пароль от сайта

QR-код можно сохранить с сайта «Госуслуг» в виде PDF-файла или сделать скриншот. В первом случае документ останется в файловой системе телефона, во втором — в галерее. После можно добавить снимок в избранное или загрузить в телеграм: лучше если вы защитите оба приложения паролем.

Мнение редактора TJ Саши Кирилловой: Не самый лучший способ для хранения QR-кодов — можно потерять скриншоты в альбоме с фотографиями или в файловой системе. Если добавляете в «сохранённые» в телеграме, то ставьте какое-то слово-пометку, чтобы затем запустить по нему поиск.

Apple Wallet

Где скачать: Wallet (стандартное приложение для хранения карт), Covid Wallet (сервис для QR-кода)

Что потребуется: логин и пароль от «Госуслуг»

На iOS предустановлено приложение, куда сохраняются билеты, банковские и скидочные карты. Москвичам удобнее: сайт mos.ru позволяет добавить QR-код в Apple Wallet одним нажатием. Если вы сохраняете сертификат с «Госуслуг», то вам понадобятся сторонние программы, например, covidwallet.ru.

Создатель Covid Wallet – российский разработчик Евгений Колотилин, сделавший программу в свободное время. На сайте проекта отмечается, что приложение не сохраняет персональные данные.

Мнение SMM-редактора TJ Кати Устиновой: Раз уж QR-коды стали частью нашей жизни, я решила позаботиться о том, чтобы мне было удобно им пользоваться. Мысли о том, что мне придётся искать скриншот или заходить каждый раз на «Госуслуги», лишь добавляли мне тревожности. К тому же не везде ловит интернет, а «Госуслуги» часто падают или лагают. А добавить карту в Wallet, которым я и так пользуюсь, было идеальным решением.

Google Pay

Где скачать: Google Pay (стандартное приложение для хранения карт), Pass2pay (сервис для QR-кода)

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Что потребуется: логин и пароль от «Госуслуг»

В аналог Apple Wallet для смартфонов на Android QR-код просто так тоже не сохранить: mos.ru не предлагает такой опции, а для «Госуслуг» потребуется стороннее приложение — Pass2pay. В нём необходимо открыть скачанный PDF-файл с QR-кодом, заполнить поля со звёздочками и сохранить документ на телефон.

Приложение создала компания Development Colors: она не связана с Google и использовала в разработке «доступные всем инструменты». В политике конфиденциальности отмечается, что компания «не передаёт личную информацию». В Google Play — девять высокооцененных приложений DC.

Мнение редактора TJ Жени Кузьмина: Идеальное сочетание для удобного сохранения QR-кода – вакцинироваться в Москве и пользоваться айфоном. В таком случае на сайте mos.ru вместе с сертификатом вакцинации появляется кнопка «сохранить в Apple Wallet» – код добавляется туда буквально в одно нажатие. С Android-смартфоном сложнее, потому что если с него заходишь на mos.ru, то сохранить код всё равно предлагают только в Apple Wallet. Перенести сертификат в Google Pay можно, но с небольшими страданиями.

Приложение банка «Тинькофф»

Где скачать: iOS, Android

Что потребуется: логин и пароль от «Госуслуг»

Во вкладке «Документы» приложения банка «Тинькофф» можно хранить различные виртуальные копии паспорта, загранпаспорта, СНИЛС , ИНН, ОМС и других документов. QR-код экспортируется с сайта «Госуслуг».

Нужно зайти в онлайн-банк, кликнуть по иконке пользователя в верхней части экрана, нажать «добавить» в разделе «QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19» и залогиниться в «Госуслугах». Это потребуется сделать лишь один раз, после чего QR-код будет доступен в профиле.

Мнение главреда TJ Сергея Звезды: Удивительно, но частный банк, который никому, кроме своих клиентов, ничего не должен, справился с очевидной общей проблемой в сто раз лучше и быстрее государства. Всё грузится и отображается моментально. Хотя, казалось бы, кому это нужнее? Правда, вы не увидите QR без захода в онлайн-банк, что требует распознавания лица (а вы в этот момент, скорее всего, в маске), сканера отпечатка пальца или пин-кода. С другой стороны, это можно воспринимать как дополнительную защиту ваших данных.

«Яндекс»

Где скачать: iOS, Android

Что потребуется: логин и пароль от «Госуслуг»

Приложение от «Яндекса», которое работает аналогично приложению «Тинькофф-банка». В настройках личной страницы следует выбрать вкладку «QR-код» и экспортировать его с «Госуслуг».

Мнение редактора TJ Саши Кирилловой: Быстрый и удобный способ использования своего QR-кода. Преимущество перед хранением в приложении банка: никто не спрашивает твой пароль. Но, возможно, это может и стать проблемой?

Бумажный QR

Что потребуется: пароль и логин от «Госуслуг», принтер.

Фото телеканал «Санкт-Петербург»

QR-код можно хранить и в бумажном виде: для этого его необходимо распечатать дома или получить в любом МФЦ — но только с 16 ноября. Минусов практически никаких: сертификат о вакцинации становится обычным документом — как паспорт или проездной.

Мнение редактора TJ Саши Кирилловой: В эпоху отказа от бумажных носителей довольно странно распечатывать QR-код. Пожалуй, имеет смысл, если вы делаете сертификат своей бабушке, которая плохо разбирается с телефоном. Для лучшей сохранности можно положить документ в «файлик».

QR-тату

Что потребуется: QR-код, мастер тату и кожа

Фото РИА «Новости»

Вариант для самых отчаянных: главный плюс — вы точно не забудете QR-код, потому что он теперь всегда с вами. Главный минус — сертификаты имеют ограниченый срок действия: год с момента вакцинации или болезни. Лучшим вариантом станет «нанесение» временной татуировки, как это делали летом 2021 года в Москве.

Никто из редакции не набивал себе тату с QR-кодами (по крайней мере, пока что не пробовал), поскольку это самый непрактичный вариант. Но если решитесь, лучше это делать на открытых участках тела, чтобы зимой не пришлось раздеваться.

Способов хранить QR-код — множество и в материале, наверняка, представлены не все. Будем рады увидеть в комментариях, где вы храните документ о вакцинации.

#коронавирус #qrкоды #инструкции

46 46 комментариев
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Подозрительный Абдужаббор

Поставил на экран блокировки

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15
Анастасия Лукьянова
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17
пепси

Со звуком!

Ответить
2
Анастасия Лукьянова

В вашей голове эта пикча воспроизводится без звука? Вам бы к врачу тогда

Ответить
1
Подозрительный Абдужаббор

можно потерять скриншоты в альбоме с фотографиями или в файловой системе.

Миллионы лет эволюции

Полеты в космос

Квантовые компьютеры

Триллионы транзисторов на микросхеме

На телефоне невозможно найти сделанный скриншот

Ответить
13
пепси

У Дії

Ответить
9
пепси

QR-тату

Что потребуется: QR-код, мастер тату и кожа

О, как в Освенциме!

Ответить
9
Подозрительный Абдужаббор

Главный минус — сертификаты имеют ограниченый срок действия: год с момента вакцинации или болезни.

Как будто и не про технологии сайт. Вот правильный план действий:
1. Покупаете себе какой-нибудь недорогой домен(что-нибудь типа $1 в год за vasyapupkin.xyz)
2. Заводите себе VPS (у Oracle, например, есть always free план)
3. Поднимаете nginx
4. Получаете TLS-сертификат у Let's Encrypt или ZeroSSL на купленный домен (еще лучше - на поддомен cert.vasyapupkin.xyz), удобно через acme.sh делать
5. В nginx настраиваете перенаправление на ссылку из сертификата в госуслугах
6. Делаете татуировку с ссылкой на cert.vasyapupkin.xyz
7. Раз в полгода/год ревакцинируетесь и меняете конфиг nginx - обновляете ссылку на сертификат из госуслуг
8. Не забывайте продлять домен

Ответить
5
Максим Грандов

Можно ещё вот так — скачать приложение и установить себе виджет с кодом

Ответить
4
Сергей Звезда

кстати, вариант!

Ответить
2
Кирилл Вселенский

Тату на жопе

Ответить
3
Ольга Щербинина

@Вахтёр тоже такой вариант предложил

Ответить
2
Сергей Звезда

зимой не очень получится использовать

Ответить
5
Саша Кириллова

да почему нет, быстро сканируют!!

Ответить
4
Сергей Звезда

нужно ли при этом тверкать?

Ответить
2
Саша Кириллова

да

Ответить
1
Подозрительный Абдужаббор

Уже все забыли, что это такое)

Ответить
0
Ольга Щербинина

особенно в Сибири

Ответить
3
Подозрительный Абдужаббор

То есть летом тебя устраивает

Ответить
0
Сергей Звезда

ДА

Ответить
3
пепси

@Вахтёр это не мешает

Ответить
–1
Кирилл Вселенский

Знает толк <3

Ответить
1
Qqshka

Лучше на члене

Ответить
1
Кирилл Вселенский

Он есть не у всех

Ответить
1
Миша Рашкин

Это какое то пособие для олигофренов, не знающих как хранить картинку 300х300 пикселей?

Ответить
3

Комментарий удален

Андрей Рядькин

Яндекс Дзен рекомендует

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2
Подозрительный Абдужаббор

требует ввода Face ID (а вы в этот момент, скорее всего, в маске) или пин-кода

ведь кроме айфонов со сканером лица телефонов не существует

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2
Сергей Звезда

справедливо! поправили

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0
Жак Фреско

Хотелось бы увидеть в статье способ быстрого доступа с экрана.
В андроиде 7 был способ установить виджет на фото. То есть по щелчку на 1x1 ярлык открывается картинка на весь экран.
В MIUI я такого обнаружить не могу.
Все вышеперечисленные способы очень долгие.
Из самых коротких только телеграм: три клика : телеграм, избранное(закреп), фото. Это если в канале больше ничего нет.
Ну и бумага быстрее.

Ответить
1
Andrey Petrov

В приложении Wallet на айфоне ещё быстрее - даблклик по боковой кнопке, тап по карточке в кодом

Ответить
0
Степан Анейчик

можно потерять скриншоты в альбоме с фотографиями или в файловой системе.

Аналитика высочайшего уровня. Не слышала про избранное в галерее и альбомы

Ответить
1
Подозрительный Абдужаббор

А что, если либ*ртарианцы правы и это начало реального гулага и пиздеца?

@Либертарианство

Ответить
0
Qqshka

Ужасно, согласен, сначала, qr коды, а потом? Насиловать швабрами начнут?

Ответить
0
Подозрительный Абдужаббор

заламинировать и в кошелечке

Ответить
0
Подозрительный Абдужаббор

В Тинькофф и pdf в телефоне.

Ответить
0
Подозрительный Абдужаббор

@Саша Кириллова
Вообще, можно получить официальный wallet QR через сайт – https://immune.mos.ru
Кажется, что стоит об этом упомянуть

Получение QR-кода на посещение общественного…
Получение QR-кода на посещение общественного места в Москве
immune.mos.ru
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0
Поневоле тут

В приложении для скидочных карт - Кошелек.

Ответить
0
Kithogue Kinnat

Вы в курсе, что с iOS 15, которая уже доступна, можно сохранять сертификаты откуда угодно без всяких сторонних приложений в приложение Wallet/Health?

Ответить
0
Сергей Звезда

Спутник вроде бы нельзя добавить в Здоровье, только апрувленные в США вакцины, разве нет? https://support.apple.com/en-om/HT212752

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0
Kithogue Kinnat

Ну тут вроде ничего про это не говорится. Моя, кстати, тоже в Штатах не одобрена, однако вполне спокойно добавила её.

Добавьте записи о вакцинации от COVID-19…
Добавьте записи о вакцинации от COVID-19 с возможностью проверки как карту вакцинации в приложение…
support.apple.com
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0
dubius

Сохранил на телефон файлом и вынес ярлык на один из главных экранов с приложениями. Всё. Проблемы белых людей.

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0
FOX

Кстати у тинька косяк (и\или у Госуслуг), если включена 2FA и после ввода логина пароля переключится в приложение Смс, то по возвращению в приложение, страница госуслуг перезагрузится и запросит снова логин и пароль и так по кругу.

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0
Антошка Картошка

Храню в заметках Viber

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0
Leonov Evgeny

Родителям поставил виджетами картинку кода и документ на последнем рабочем столе. Удобно, быстро и довольны, что не нужно рыскать по папкам

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0
Aram Mirzoyants

QR-тату

особенно забавно, когда значение qr кода станет динамическим

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0
Денис Попков

Забыли про приложение Кошелёк. Со всеми бонусными не котами можно хранить и код сертификата.

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0
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