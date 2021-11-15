Где и как хранить QR-код: от «Госуслуг» и распечаток до онлайн-банка и тату Статьи редакции
Без сертификата о вакцинации или болезни теперь никуда — и вот как можно снизить неудобство от нововведений.
12 ноября правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и в некоторых видах транспорта. Если закон примут, то мера будет действовать как минимум до июня 2022 года. При этом в некоторых городах России уже сейчас нельзя пойти в кинотеатр или музей без QR-кода.
TJ выбрал девять способов хранения QR-кодов — от привычных до экстравагантных — и испытал большинство из них.
Приложение «Госуслуги»
Что потребуется: логин и пароль от «Госуслуг»
QR-коды россиян выдаются и хранятся на сайте «Госуслуг». С телефона сервисом проще пользоваться с помощью одноимённого приложения, которое можно установить на любую OC. Баннер со ссылкой на сертификат находится на главной странице — кликнув, вы сразу увидите QR-код и срок его действия.
«Госуслуги СТОП Коронавирус»
Что потребуется: логин и пароль от «Госуслуг»
У Минцифры есть специальное приложение про ситуацию с коронавирусом в России — «Госуслуги СТОП Коронавирус». После авторизации через сервис «Госуслуг» на главной странице автоматически появится ваш сертификат о вакцинации — на русском и английском языке.
Скриншот или PDF-файл
Где скачать: «Госуслуги»
Что потребуется: логин и пароль от сайта
QR-код можно сохранить с сайта «Госуслуг» в виде PDF-файла или сделать скриншот. В первом случае документ останется в файловой системе телефона, во втором — в галерее. После можно добавить снимок в избранное или загрузить в телеграм: лучше если вы защитите оба приложения паролем.
Apple Wallet
Где скачать: Wallet (стандартное приложение для хранения карт), Covid Wallet (сервис для QR-кода)
Что потребуется: логин и пароль от «Госуслуг»
На iOS предустановлено приложение, куда сохраняются билеты, банковские и скидочные карты. Москвичам удобнее: сайт mos.ru позволяет добавить QR-код в Apple Wallet одним нажатием. Если вы сохраняете сертификат с «Госуслуг», то вам понадобятся сторонние программы, например, covidwallet.ru.
Создатель Covid Wallet – российский разработчик Евгений Колотилин, сделавший программу в свободное время. На сайте проекта отмечается, что приложение не сохраняет персональные данные.
Google Pay
Где скачать: Google Pay (стандартное приложение для хранения карт), Pass2pay (сервис для QR-кода)
Что потребуется: логин и пароль от «Госуслуг»
В аналог Apple Wallet для смартфонов на Android QR-код просто так тоже не сохранить: mos.ru не предлагает такой опции, а для «Госуслуг» потребуется стороннее приложение — Pass2pay. В нём необходимо открыть скачанный PDF-файл с QR-кодом, заполнить поля со звёздочками и сохранить документ на телефон.
Приложение создала компания Development Colors: она не связана с Google и использовала в разработке «доступные всем инструменты». В политике конфиденциальности отмечается, что компания «не передаёт личную информацию». В Google Play — девять высокооцененных приложений DC.
Приложение банка «Тинькофф»
Что потребуется: логин и пароль от «Госуслуг»
Во вкладке «Документы» приложения банка «Тинькофф» можно хранить различные виртуальные копии паспорта, загранпаспорта, СНИЛС , ИНН, ОМС и других документов. QR-код экспортируется с сайта «Госуслуг».
Нужно зайти в онлайн-банк, кликнуть по иконке пользователя в верхней части экрана, нажать «добавить» в разделе «QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19» и залогиниться в «Госуслугах». Это потребуется сделать лишь один раз, после чего QR-код будет доступен в профиле.
«Яндекс»
Что потребуется: логин и пароль от «Госуслуг»
Приложение от «Яндекса», которое работает аналогично приложению «Тинькофф-банка». В настройках личной страницы следует выбрать вкладку «QR-код» и экспортировать его с «Госуслуг».
Бумажный QR
Что потребуется: пароль и логин от «Госуслуг», принтер.
QR-код можно хранить и в бумажном виде: для этого его необходимо распечатать дома или получить в любом МФЦ — но только с 16 ноября. Минусов практически никаких: сертификат о вакцинации становится обычным документом — как паспорт или проездной.
QR-тату
Что потребуется: QR-код, мастер тату и кожа
Вариант для самых отчаянных: главный плюс — вы точно не забудете QR-код, потому что он теперь всегда с вами. Главный минус — сертификаты имеют ограниченый срок действия: год с момента вакцинации или болезни. Лучшим вариантом станет «нанесение» временной татуировки, как это делали летом 2021 года в Москве.
Способов хранить QR-код — множество и в материале, наверняка, представлены не все. Будем рады увидеть в комментариях, где вы храните документ о вакцинации.
Главный минус — сертификаты имеют ограниченый срок действия: год с момента вакцинации или болезни.
Как будто и не про технологии сайт. Вот правильный план действий:
1. Покупаете себе какой-нибудь недорогой домен(что-нибудь типа $1 в год за vasyapupkin.xyz)
2. Заводите себе VPS (у Oracle, например, есть always free план)
3. Поднимаете nginx
4. Получаете TLS-сертификат у Let's Encrypt или ZeroSSL на купленный домен (еще лучше - на поддомен cert.vasyapupkin.xyz), удобно через acme.sh делать
5. В nginx настраиваете перенаправление на ссылку из сертификата в госуслугах
6. Делаете татуировку с ссылкой на cert.vasyapupkin.xyz
7. Раз в полгода/год ревакцинируетесь и меняете конфиг nginx - обновляете ссылку на сертификат из госуслуг
8. Не забывайте продлять домен
Комментарий удален
Хотелось бы увидеть в статье способ быстрого доступа с экрана.
В андроиде 7 был способ установить виджет на фото. То есть по щелчку на 1x1 ярлык открывается картинка на весь экран.
В MIUI я такого обнаружить не могу.
Все вышеперечисленные способы очень долгие.
Из самых коротких только телеграм: три клика : телеграм, избранное(закреп), фото. Это если в канале больше ничего нет.
Ну и бумага быстрее.
А что, если либ*ртарианцы правы и это начало реального гулага и пиздеца?
@Саша Кириллова
Вообще, можно получить официальный wallet QR через сайт – https://immune.mos.ru
Кажется, что стоит об этом упомянуть
Спутник вроде бы нельзя добавить в Здоровье, только апрувленные в США вакцины, разве нет? https://support.apple.com/en-om/HT212752
Ну тут вроде ничего про это не говорится. Моя, кстати, тоже в Штатах не одобрена, однако вполне спокойно добавила её.