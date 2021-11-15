Без сертификата о вакцинации или болезни теперь никуда — и вот как можно снизить неудобство от нововведений.

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Фото РИА «Новости»

12 ноября правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и в некоторых видах транспорта. Если закон примут, то мера будет действовать как минимум до июня 2022 года. При этом в некоторых городах России уже сейчас нельзя пойти в кинотеатр или музей без QR-кода.

TJ выбрал девять способов хранения QR-кодов — от привычных до экстравагантных — и испытал большинство из них.

Не забывайте, что при предъявлении QR-кода у вас могут спросить паспорт или дату рождения.

Приложение «Госуслуги»

Где скачать: iOS, Android

Что потребуется: логин и пароль от «Госуслуг»

QR-коды россиян выдаются и хранятся на сайте «Госуслуг». С телефона сервисом проще пользоваться с помощью одноимённого приложения, которое можно установить на любую OC. Баннер со ссылкой на сертификат находится на главной странице — кликнув, вы сразу увидите QR-код и срок его действия.

Мнение редактора TJ Ольги Щербининой: Я не хочу ставить дополнительные приложения, поэтому вполне устраивает хранение QR-кода на «Госуслугах». Надо всего лишь ввести пароль и перейти по ссылке на главной. Такая схема почти не подводила за исключением одного раза — приложение вылетело и пришлось срочно восстанавливать пароль от аккаунта.

«Госуслуги СТОП Коронавирус»

Где скачать: iOS, Android

Что потребуется: логин и пароль от «Госуслуг»

У Минцифры есть специальное приложение про ситуацию с коронавирусом в России — «Госуслуги СТОП Коронавирус». После авторизации через сервис «Госуслуг» на главной странице автоматически появится ваш сертификат о вакцинации — на русском и английском языке.

Мнение редактора TJ Саши Кирилловой: Удобный способ — один раз ввёл логин/пароль от «Госуслуг» и больше ничего делать не нужно. В архиве документов можно хранить ещё и сведения о результатах тестов на Covid-19 и антитела. В отличие от приложение «Госуслуг» в нём нет ничего лишнего.

Скриншот или PDF-файл

Где скачать: «Госуслуги»

Что потребуется: логин и пароль от сайта

QR-код можно сохранить с сайта «Госуслуг» в виде PDF-файла или сделать скриншот. В первом случае документ останется в файловой системе телефона, во втором — в галерее. После можно добавить снимок в избранное или загрузить в телеграм: лучше если вы защитите оба приложения паролем.

Мнение редактора TJ Саши Кирилловой: Не самый лучший способ для хранения QR-кодов — можно потерять скриншоты в альбоме с фотографиями или в файловой системе. Если добавляете в «сохранённые» в телеграме, то ставьте какое-то слово-пометку, чтобы затем запустить по нему поиск.

Apple Wallet

Где скачать: Wallet (стандартное приложение для хранения карт), Covid Wallet (сервис для QR-кода)

Что потребуется: логин и пароль от «Госуслуг»

На iOS предустановлено приложение, куда сохраняются билеты, банковские и скидочные карты. Москвичам удобнее: сайт mos.ru позволяет добавить QR-код в Apple Wallet одним нажатием. Если вы сохраняете сертификат с «Госуслуг», то вам понадобятся сторонние программы, например, covidwallet.ru.

Создатель Covid Wallet – российский разработчик Евгений Колотилин, сделавший программу в свободное время. На сайте проекта отмечается, что приложение не сохраняет персональные данные.

Мнение SMM-редактора TJ Кати Устиновой: Раз уж QR-коды стали частью нашей жизни, я решила позаботиться о том, чтобы мне было удобно им пользоваться. Мысли о том, что мне придётся искать скриншот или заходить каждый раз на «Госуслуги», лишь добавляли мне тревожности. К тому же не везде ловит интернет, а «Госуслуги» часто падают или лагают. А добавить карту в Wallet, которым я и так пользуюсь, было идеальным решением.

Google Pay

Где скачать: Google Pay (стандартное приложение для хранения карт), Pass2pay (сервис для QR-кода)

Что потребуется: логин и пароль от «Госуслуг»

В аналог Apple Wallet для смартфонов на Android QR-код просто так тоже не сохранить: mos.ru не предлагает такой опции, а для «Госуслуг» потребуется стороннее приложение — Pass2pay. В нём необходимо открыть скачанный PDF-файл с QR-кодом, заполнить поля со звёздочками и сохранить документ на телефон.

Приложение создала компания Development Colors: она не связана с Google и использовала в разработке «доступные всем инструменты». В политике конфиденциальности отмечается, что компания «не передаёт личную информацию». В Google Play — девять высокооцененных приложений DC.

Мнение редактора TJ Жени Кузьмина: Идеальное сочетание для удобного сохранения QR-кода – вакцинироваться в Москве и пользоваться айфоном. В таком случае на сайте : Идеальное сочетание для удобного сохранения QR-кода – вакцинироваться в Москве и пользоваться айфоном. В таком случае на сайте mos.ru вместе с сертификатом вакцинации появляется кнопка «сохранить в Apple Wallet» – код добавляется туда буквально в одно нажатие. С Android-смартфоном сложнее, потому что если с него заходишь на mos.ru , то сохранить код всё равно предлагают только в Apple Wallet. Перенести сертификат в Google Pay можно, но с небольшими страданиями.

Приложение банка «Тинькофф»

Где скачать: iOS, Android

Что потребуется: логин и пароль от «Госуслуг»

Во вкладке «Документы» приложения банка «Тинькофф» можно хранить различные виртуальные копии паспорта, загранпаспорта, СНИЛС , ИНН, ОМС и других документов. QR-код экспортируется с сайта «Госуслуг».

Нужно зайти в онлайн-банк, кликнуть по иконке пользователя в верхней части экрана, нажать «добавить» в разделе «QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19» и залогиниться в «Госуслугах». Это потребуется сделать лишь один раз, после чего QR-код будет доступен в профиле.

Мнение главреда TJ Сергея Звезды: Удивительно, но частный банк, который никому, кроме своих клиентов, ничего не должен, справился с очевидной общей проблемой в сто раз лучше и быстрее государства. Всё грузится и отображается моментально. Хотя, казалось бы, кому это нужнее? Правда, вы не увидите QR без захода в онлайн-банк, что требует распознавания лица (а вы в этот момент, скорее всего, в маске), сканера отпечатка пальца или пин-кода. С другой стороны, это можно воспринимать как дополнительную защиту ваших данных.

«Яндекс»

Где скачать: iOS, Android

Что потребуется: логин и пароль от «Госуслуг»

Приложение от «Яндекса», которое работает аналогично приложению «Тинькофф-банка». В настройках личной страницы следует выбрать вкладку «QR-код» и экспортировать его с «Госуслуг».

Мнение редактора TJ Саши Кирилловой: Быстрый и удобный способ использования своего QR-кода. Преимущество перед хранением в приложении банка: никто не спрашивает твой пароль. Но, возможно, это может и стать проблемой?

Бумажный QR

Что потребуется: пароль и логин от «Госуслуг», принтер.

Фото телеканал «Санкт-Петербург»

QR-код можно хранить и в бумажном виде: для этого его необходимо распечатать дома или получить в любом МФЦ — но только с 16 ноября. Минусов практически никаких: сертификат о вакцинации становится обычным документом — как паспорт или проездной.

Мнение редактора TJ Саши Кирилловой: В эпоху отказа от бумажных носителей довольно странно распечатывать QR-код. Пожалуй, имеет смысл, если вы делаете сертификат своей бабушке, которая плохо разбирается с телефоном. Для лучшей сохранности можно положить документ в «файлик».

QR-тату

Что потребуется: QR-код, мастер тату и кожа

Фото РИА «Новости»

Вариант для самых отчаянных: главный плюс — вы точно не забудете QR-код, потому что он теперь всегда с вами. Главный минус — сертификаты имеют ограниченый срок действия: год с момента вакцинации или болезни. Лучшим вариантом станет «нанесение» временной татуировки, как это делали летом 2021 года в Москве.

Никто из редакции не набивал себе тату с QR-кодами (по крайней мере, пока что не пробовал), поскольку это самый непрактичный вариант. Но если решитесь, лучше это делать на открытых участках тела, чтобы зимой не пришлось раздеваться.